10 modelli gratuiti di piano di sprint per team agili in Excel & ClickUp

Se avete appena iniziato a lavorare con Agile project management o siete uno Scrum master esperto, i modelli per il piano Sprint sono un prezioso strumento per la gestione dei progetti Agile strumento di produttività per le impostazioni obiettivi del progetto sequenza e aspettative.

I modelli non solo forniscono un piano strutturato per rispettare le scadenze, ma danno anche la possibilità di misurare e assegnare le risorse per le attività future. 🔮

Secondo la Scrum Alliance, l'86% dei team Scrum tengono una riunione per la pianificazione dello sprint. In questa guida esploreremo come i modelli di ClickUp ed Excel forniscano ai team gli strumenti necessari per massimizzare l'uso di ogni sessione di pianificazione dello sprint. Con queste risorse a disposizione, il team può risparmiare tempo ed energia, assicurandosi di avere le strategie più efficaci!

Cos'è un modello di Sprint Planning?

Un modello di pianificazione dello sprint è una risorsa per coordinare le attività e i compiti necessari a completare una quantità specifica di lavoro in un periodo di sviluppo a breve termine. Viene spesso utilizzato dai titolari di prodotto, dagli Scrum master e dai project manager Agile per pianificare le responsabilità in uno Sprint imminente .

Per avere successo con il piano di Sprint, è meglio essere proattivi, impostando obiettivi raggiungibili. Quindi, comunicare allo sviluppo al team di sviluppo le priorità delle attività e le scadenze per raggiungere l'obiettivo dello Sprint.

Suddividendo i progetti in attività più piccole e realizzabili, i project manager sono in posizione di garantire che ogni Sprint raggiunga i propri oggetti entro i tempi previsti, riducendo il potenziale di ritardi o di di insinuazione dell'ambito .

Cosa rende un buon modello di piano di sprint?

Una buona $$$a Pianificazione sprint Il modello aiuta i team Agile a organizzare i lavori richiesti per consegnare il lavoro in modo efficiente ed efficace. Il modello includerà un solido quadro di riferimento per inserire i dettagli del progetto scopo del lavoro, **stima della Sequenza, delle dipendenze e delle attività coinvolte nello Sprint

Questo framework semplificherà il processo di aggiunta degli oggetti e delle attività dello Sprint, tra cui:

Riunione di Sprint note per rivedere lo stato di avanzamento, porre domande e offrire feedback

Procedura di sign-off per garantire che tutte le attività siano state approvate e completate

Aree di interesse per garantire che il team lavori sulle attività più rilevanti

Risorse e strumenti necessari per completare le attività con esito positivo

Sprint backlog per filtrare le richieste e dare priorità alle attività

Piani di emergenza per affrontare e mitigare i rischi

Obiettivi di Sprint misurabili eMetriche Agile* Sequenza con date di inizio e di scadenza

Attività dettagliate e deliverable

Gestione di tutti i lavori relativi allo Sprint in ClickUp per un facile accesso

I processi agili offrono un approccio unico alla gestione dei progetti, concentrandosi sulla reattività e sull'adattamento. Ciò consente ai team di valutare rapidamente le esigenze dei clienti e di stare al passo con un mercato in continua evoluzione. 🌐

Per rimanere organizzati e in cima alle attività da svolgere, i team Agile hanno bisogno di un potente sistema di project management che stabilisca le priorità elementi di azione e li mantiene in carreggiata per completare i loro Sprint.

Ecco 10 modelli di piano di Sprint in ClickUp ed Excel per allineare i team e iniziare a raggiungere i risultati più velocemente!

10 modelli di Sprint Planning in Excel e ClickUp

1. Modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp

I team di progetti agili possono utilizzare Il modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp per tenere traccia del lavoro richiesto per ogni attività, valutare lo stato del team e assegnare le attività alle persone giuste. Inoltre, questi modelli possono facilmente monitorare informazioni come le ore totali di lavoro e le scadenze, fornendo visibilità sul lavoro richiesto per ogni attività nell'ultimo Sprint. 🔎

Questo modello è una risorsa essenziale per un team di sviluppo per gestire le attività quotidiane Flussi di lavoro agili . Comprende tutti i principali processi di sviluppo Agile, dal piano di Sprint alle standup giornaliere, alle riunioni retrospettive e al monitoraggio dei progetti. Questo permette ai team di monitorare facilmente le attività, dare priorità ai progetti, gestire le risorse e misurare lo stato di avanzamento!

2. Modello di piano di sprint di ClickUp Scrum

Se vi sembra che le vostre revisioni dello Sprint e le retrospettive abbiano bisogno di una spinta , prova Modello di piano di sprint di ClickUp per Scrum ! Durante una Sprint Review, i team possono segnare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi, riflettere sui rischi associati alle azioni intraprese e assicurarsi che tutti gli elementi attivi dello Sprint siano completati.

Il modello è dotato di campi personalizzati dettagliati per categorizzare qualsiasi elemento dello Sprint, tra cui:

Categoria : Un elenco a discesa con opzioni che includono Utente, Storia, Task, Bug, Epic

: Un elenco a discesa con opzioni che includono Utente, Storia, Task, Bug, Epic Sviluppo Stato : Un elenco a discesa con opzioni tra cui Pending, Planning, Implementation, Ready for Review (Dev), Awaiting Deployment, Ready for Review (Prod), Reviewed

: Un elenco a discesa con opzioni tra cui Pending, Planning, Implementation, Ready for Review (Dev), Awaiting Deployment, Ready for Review (Prod), Reviewed Storia Bacheca : Un campo numerico per indicare l'ordine di grandezza della storiapunti della storia impostati dallo Scrum master e dal Team

Epica : Un elenco a discesa con opzioni che includono Infrastruttura, Servizi di prenotazione, Integrazione dei servizi email, UI/UX

: Un elenco a discesa con opzioni che includono Infrastruttura, Servizi di prenotazione, Integrazione dei servizi email, UI/UX Sprint : Un elenco a discesa con opzioni che includono Sprint 1, 2, 3 e 4

: Un elenco a discesa con opzioni che includono Sprint 1, 2, 3 e 4 Sprint Obiettivo: Un campo di testo lungo per l'obiettivo fissato per lo sprint

Controlla altre opzioni personalizzabili_ Modelli di mischia !

3. Modello di ClickUp Backlog e Sprints

Il Modello di Backlog e Sprint per ClickUp aiuta i team SCRUM a suddividere il processo di project management in sviluppare gli Sprint backlogs . Un backlog di Sprint consiste solitamente in progetti di grandi dimensioni suddivisi in singole attività da implementare nello Sprint successivo, dopo aver soddisfatto i criteri di accettazione del team. ✅

Il modello offre quattro diverse viste per collaborare con i membri del team e gli stakeholder senza lasciare l'area di lavoro:

Vista Elenco : Organizza gli elementi del backlog e i dettagli importanti per il prossimo Sprint

: Organizza gli elementi del backlog e i dettagli importanti per il prossimo Sprint Vista Bacheca : Utilizzare il drag-and-dropBacheca Kanban per visualizzare attività specifiche

: Utilizzare il drag-and-dropBacheca Kanban per visualizzare attività specifiche Visualizzazione della chat : Monitoraggio di tutticomunicazione con il team membri in un unico posto

: Monitoraggio di tutticomunicazione con il team membri in un unico posto Visualizzazione del modulo: Inviareportistica sui bug per trasformarle in attività fattibili

4. Modello di ClickUp Sprints

Se siete nuovi agli Sprints e a ClickUp, il template Modello degli Sprints di ClickUp è uno strumento facile da usare per i principianti, con una guida in passaggi per preparare l'area di lavoro per gli Sprints! C'è una sezione dedicata alle ClickApp i moduli per personalizzare l'esperienza del team in ClickUp . Dopo aver impostato l'ambiente con le ClickApp relative allo Sprint, sarete pronti a costruire uno Sprint!

L'approccio semplificato di ClickUp consente ai team di pianificare, eseguire e monitorare rapidamente gli Sprint, senza alcuna configurazione aggiuntiva. Inoltre, potenti funzionalità/funzione come la possibilità di assegnare attività a più utenti, calcolare la velocità e visualizzare la cronologia degli Sprint, rendono questo modello perfetto per team di tutte le dimensioni!

5. ClickUp Agile Sprints Eventi

Il Modello di Sprints Agile per gli eventi ClickUp è lo strumento perfetto per mantenere il team efficiente e organizzato. Il modello funge da repository centrale per le note, le decisioni, i risultati e gli insegnamenti importanti di ogni Sprint. Questo consente ai team di rivedere e fare riferimento a tutti gli esiti positivi del progetto, ai problemi e agli elementi d'azione degli Sprints passati in tempo reale o asincrono. 🧑‍💻

Creazione di sottopagine in un file ClickUp Documento è un ottimo modo per organizzare il lavoro e tenere insieme argomenti correlati. Per creare una sottopagina di Doc, aprire il modello e fare clic sull'icona ""più"" nella barra laterale sinistra. Aggiungere o incorporare contenuti alla pagina. Poi, continuate a creare sottopagine per le note e gli apprendimenti nei prossimi Sprints!

6. Modello di riunione retrospettiva di sprint ClickUp

Modello di retrospettiva di sprint di ClickUp aiuta tutti a fare brainstorming e a identificare le aree di miglioramento. Il modello fornisce al team un format per discutere di ciò che è andato bene, di ciò che non è andato bene e di come fare le cose in modo diverso negli Sprint futuri.

Durante una riunione retrospettiva, l'utilizzo di una lavagna online ClickUp fornisce un approccio efficace e organizzato per comunicazione del team che consente al team di scrum di monitorare facilmente idee, discussioni e risultati.

Le lavagne online consentono ai team di accedere e modificare le informazioni durante e dopo la retrospettiva, aiutando i membri remoti del team a rimanere coinvolti nella discussione.

Per saperne di più Modelli per la retrospettiva di Sprint !

7. Modello di ClickUp Simple Sprints

Il Modello di Sprints semplice di ClickUp è uno strumento efficace per migliorare la stima delle attività e pianificare i progetti in modo più efficace. I team possono suddividere le attività di grandi dimensioni in parti gestibili, consentendo loro di stimare ogni attività in base alla sua complessità e al livello di difficoltà. 💪

Questo sistema consente ai team di comprendere meglio il lavoro richiesto per portare a termine le attività e di pianificare in modo adeguato. Inoltre, durante lo Sprint, i team possono modificare le loro stime per adattarle a cambiamenti o sfide.

Il modello include cartelle personalizzabili, tra cui Sprint, Product e QA, da mettere a punto in base al processo di riunione del piano Sprint e alle preferenze del team.

8. Modello di gestione agile ClickUp Scrum

Il Modello di gestione agile ClickUp Scrum è un modello di gestione efficace che enfatizza un flusso di lavoro strutturato, la collaborazione tra team e il miglioramento continuo. Suddividendo le attività in elementi di lavoro più piccoli, il team può capire meglio come ogni componente contribuisce allo stato generale del progetto.

Il modello contiene una guida introduttiva dettagliata per sfruttare le potenti funzionalità di ClickUp per riunioni produttive di pianificazione degli sprint. Se avete bisogno di aiuto per organizzare cartelle ed elenchi, date un'occhiata agli esempi presenti nel modello per trovare ispirazione e idee!

9. Modello di project management agile di ClickUp

Modello di Agile Project Management di ClickUp offre la soluzione perfetta per i team che desiderano adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei loro progetti. Invece di seguire una Sequenza rigida o di rimanere fissi sul piano iniziale, i Teams lavorano in iterazioni che vengono costantemente perfezionate in base al feedback di tutti i membri del team. 💬

I team hanno anche la flessibilità di spostare le risorse dove sono più necessarie man mano che il progetto è in corso, consentendo un uso efficiente delle risorse e una direzione mirata durante l'evoluzione del progetto.

Il modello è dotato di quattro visualizzazioni del progetto personalizzabili:

Vista Elenco : OrganizzaEpopee agili, iniziative,debito tecnicoe le storie utente Agile su un Elenco

: OrganizzaEpopee agili, iniziative,debito tecnicoe le storie utente Agile su un Elenco Vista Bacheca : Utilizzare la bacheca Kanban drag-and-drop per tutti i Da fare di Agile

: Utilizzare la bacheca Kanban drag-and-drop per tutti i Da fare di Agile Vista Carico di lavoro : Monitorare la capacità del team, identificare i colli di bottiglia e vedere chi è sotto o sopra la capacità

: Monitorare la capacità del team, identificare i colli di bottiglia e vedere chi è sotto o sopra la capacità Vista Mappa mentale: Suddividere tutti gli aspetti di un progettoroadmap di un prodotto in elementi attuabili

10. Modello di piano di sprint in Excel

via Techno-PM

Il modello Excel consente ai team di monitorare facilmente le attività, le attività cardine e lo stato di avanzamento, in modo che tutti siano sulla stessa pagina. È possibile aggiungere o eliminare campi, creare calcoli e filtri personalizzati e persino monitorare lo stato di alcuni membri in ogni fase del progetto.

Tutto ciò rende più facile per i team identificare rapidamente le aree di miglioramento e garantire che i progetti si svolgano senza intoppi. Inoltre, grazie all'integrazione integrata di Excel con altre produttività di Office, i team possono sincronizzare i dati tra le diverse applicazioni senza alcuno sforzo.

In questo modo i team possono sfruttare i vantaggi di strumenti per il project management senza dover trasferire manualmente i dati tra le applicazioni.

Vantaggi del piano di sprint digitale

Il piano di sprint digitale offre notevoli vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. Con il passaggio della pianificazione degli sprint a un piano digitale, i team sperimentano una migliore collaborazione attraverso comunicazione centralizzata aggiornamenti e monitoraggio del tempo in tempo reale.

Gli strumenti digitali di piano migliorano la trasparenza con panoramiche chiare e visibili di stato di avanzamento del progetto promuovendo l'account reciproco tra i membri del team. Questi strumenti aumentano significativamente la produttività consolidando l'automazione, la delega e la gestione delle attività in un'unica piattaforma, riducendo le attività improduttive.

Le funzionalità/funzione per la stima e l'aggiornamento delle durate stimate consentono una gestione intelligente delle attività allocazione delle risorse e l'efficienza. Gli strumenti digitali supportano anche le decisioni basate sui dati, fornendo approfondimenti in base allo stato delle attività e ai contributi individuali.

Il piano di sprint digitale promuove anche l'agilità, consentendo ai team di adattarsi rapidamente ai cambiamenti o ai problemi imprevisti. Essendo basate su cloud, queste piattaforme sono accessibili da qualsiasi luogo, favorendo il lavoro da remoto o gli spostamenti.

L'integrazione con altri strumenti crea un flusso di lavoro continuo, che consente di risparmiare tempo grazie al trasferimento automatico dei dati. Pertanto, uno strumento di pianificazione digitale capace come ClickUp può essere fondamentale per un'esecuzione efficiente e snella degli sprint e per il project management.

Gestire gli Sprint con i modelli di pianificazione degli sprint

ClickUp rende efficiente per i team la collaborazione, la definizione delle priorità e il monitoraggio dello stato, il tutto in un'unica piattaforma centralizzata. Anche con La potente versione gratuita di ClickUp con utenti illimitati, i team possono semplificare e accelerare il processo di Sprint dall'inizio alla fine.

Scoprite come software di project management può giovare al tuo team e a iscriviti a ClickUp oggi stesso per mettere in pista i vostri progetti e Sprints. Buon piano! ✨