Come usare le schede Kanban (esempi + modelli)

Avete mai avuto la sensazione che i vostri progetti stiano andando fuori controllo, con attività che si accumulano e scadenze che si avvicinano? È qui che le schede Kanban passano come una guida utile!

Queste note visive tengono traccia di ogni attività mentre passa attraverso le diverse fasi, mantenendo tutto organizzato e gestibile.

Scopriamo come queste schede possono rendere il project management Agile più fluido e organizzato.

Che cosa sono le schede Kanban?

Una scheda Kanban è un biglietto digitale o fisico che rappresenta un'attività o un elemento di lavoro all'interno di un progetto

Ogni scheda Kanban di solito include dettagli come il nome dell'attività, la descrizione, il responsabile e lo stato attuale. Le schede sono disposte su una lavagna Kanban, divisa in colonne che rappresentano le diverse fasi del flusso di lavoro.

Man mano che le attività avanzano, le schede si spostano da una colonna all'altra, offrendo ai team un modo chiaro e organizzato per monitorare lo stato di avanzamento.

Supponiamo che stiate pianificando una festa. Avete un elenco di cose da fare, come inviare gli inviti, ordinare il cibo e decorare. Una scheda Kanban è come una nota adesiva per ognuna di queste attività: uno strumento semplice che aiuta a tenere traccia di ciò che deve essere terminato, di chi lo sta facendo e del suo stato di avanzamento nel processo di pianificazione della festa.

Le schede Kanban sono state sviluppate alla fine degli anni '40 da Taiichi Ohno, un ingegnere industriale della Toyota che cercava di migliorare il processo di produzione dell'azienda. Kanban è un termine giapponese che significa "segnale visivo" o "pannello di segnalazione"

Schede Kanban nel project management Agile

La scheda Kanban è un componente fondamentale del metodo Kanban, un popolare approccio di Agile project management che utilizza strumenti visivi per aiutare i team a gestire il lavoro

Quando creare un piano di progetto agile le attività (schede) sono collocate su tavole Kanban, ulteriormente suddivise in colonne che rappresentano le diverse fasi del lavoro, come "Da fare", "In corso" e "Terminato"

Lo spostamento delle schede sul tabellone consente al team di visualizzare il flusso di lavoro, identificare i colli di bottiglia e dare priorità alle attività più urgenti.

In poche parole, le lavagne Kanban possono essere considerate come un mini-riepilogo/riassunto del progetto e aiutano i team a vedere cosa sta succedendo, quanto lavoro viene terminato e dove i flussi di lavoro del progetto potrebbero bloccarsi.

Leggi anche: Scrum vs. Kanban: Svelare la strategia agile superiore

Cosa c'è in una scheda Kanban?

Una tipica scheda Kanban contiene le informazioni necessarie sull'attività che rappresenta Di solito ha due lati.

La parte anteriore della scheda: è come la copertina di un libro. Fornisce una rapida panoramica dell'attività. Può contenere le seguenti informazioni:

Titolo dell'attività: Un nome chiaro e conciso che descriva accuratamente il lavoro

Un nome chiaro e conciso che descriva accuratamente il lavoro Descrizione: Una breve panoramica dell'attività, che ne delinea lo scopo e l'estensione

Una breve panoramica dell'attività, che ne delinea lo scopo e l'estensione Assegnatario: Il membro del team responsabile del completamento dell'attività

Il membro del team responsabile del completamento dell'attività Priorità: L'importanza relativa dell'attività rispetto alle altre

L'importanza relativa dell'attività rispetto alle altre Dimensione o stima: Un'approssimazione del lavoro richiesto per completare l'attività (spesso misurata in punti storia o in ore)

Retro della scheda: Qui è possibile aggiungere ulteriori dettagli. Potrebbe includere elementi come:

Descrizione dettagliata: Una spiegazione più approfondita dell'attività, compresi i requisiti specifici o i criteri di accettazione

Una spiegazione più approfondita dell'attività, compresi i requisiti specifici o i criteri di accettazione Criteri di accettazione: Le condizioni che devono essere riunite affinché l'attività sia considerata completata

Le condizioni che devono essere riunite affinché l'attività sia considerata completata Dipendenze: Altre attività o fattori che devono essere completati o in essere prima che questa attività possa iniziare

Altre attività o fattori che devono essere completati o in essere prima che questa attività possa iniziare Allegati: Documenti, immagini o file di supporto all'attività

Documenti, immagini o file di supporto all'attività Commenti o note: Informazioni o osservazioni aggiuntive sull'attività

Diverse configurazioni di schede Kanban

Una scheda Kanban può essere semplice o complessa a seconda delle esigenze. Alcuni team utilizzano semplici note adesive, mentre altri preferiscono schede digitali con molte funzionalità/funzioni.

L'importante è che la scheda fornisca le informazioni necessarie a terminare il lavoro. Detto questo, alcune configurazioni standard includono:

Semplici schede Kanban: Queste schede contengono informazioni di base come il titolo dell'attività, l'assegnatario e lo stato

Queste schede contengono informazioni di base come il titolo dell'attività, l'assegnatario e lo stato Schede Kanban dettagliate: Includono informazioni più approfondite, come stime, dipendenze e criteri di accettazione

Includono informazioni più approfondite, come stime, dipendenze e criteri di accettazione Queste schede sono utilizzate nei pannelli Kanban con corsie (divisioni orizzontali su un pannello Kanban) per categorizzare le attività in base a criteri quali il membro del team, il progetto o il tipo di attività

Schede Kanban digitali: Si tratta di versioni elettroniche delle schede Kanban fisiche, spesso utilizzate insoftware di gestione delle attività strumenti comeClickUp che supportano Kanban. Possono offrire funzionalità aggiuntive come liste di controllo, date di scadenza e monitoraggio dello stato di avanzamento

Scopo e vantaggi delle schede Kanban

Le schede Kanban sono diventate fondamentali nel project management moderno. ma come funzionano esattamente? Diamo un'occhiata più da vicino.

L'obiettivo principale del metodo Kanban è quello di ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza visualizzando il lavoro e limitando i lavori in corso (WIP). Questo approccio è in linea con i principi Lean e aiuta i team a identificare ed eliminare gli sprechi.

Visualizzando il lavoro, i team possono facilmente individuare le scorte in eccesso, i tempi di attesa e altri moduli di spreco, con conseguente aumento dell'efficienza e riduzione dei costi.

Le schede Kanban inoltre facilitano le consegne just-in-time (JIT), fornendo ai team una chiara visualizzazione di ciò che deve essere fatto e quando. Ciò consente di produrre o consegnare beni e servizi esattamente quando sono necessari, riducendo al minimo gli sprechi causati dalla sovrapproduzione e dall'eccesso di scorte.

La consegna JIT riduce i costi, migliora i tempi di risposta e aumenta l'efficienza, rendendola una componente chiave dei principi Lean.

È possibile utilizzare le schede Kanban anche per progetti personali: le persone le hanno utilizzate per pianificare qualsiasi cosa, dai matrimoni ai tour mondiali, trasformando gli obiettivi della vita in un processo divertente e interattivo!

Sebbene lo scopo delle schede Kanban possa sembrare semplice, i loro benefici per il project management Agile sono di vasta portata, alcuni dei quali includono:

Affrontare le inefficienze

Una scheda Kanban evidenzia i ritardi nascosti. La visualizzazione del flusso di lavoro consente di individuare le fasi in cui le attività si accumulano o si attardano.

Che si tratti di un'attività specifica, di un particolare membro del team o di un'inefficienza del processo, la kanbanizzazione (sì, è una parola) rende visibili questi colli di bottiglia, consentendo di concentrare i lavori richiesti sulle aree più importanti.

Incoraggiare la collaborazione del team

Le schede Kanban promuovono la collaborazione grazie alla condivisione di una rappresentazione visiva del lavoro in corso (WIP). Questa trasparenza favorisce una migliore comunicazione e comprensione tra i membri del team, con conseguente aumento della titolarità, rafforzamento del lavoro di squadra e miglioramento dei risultati.

Ciò è in linea con il valore Agile degli individui e delle interazioni rispetto ai processi e agli strumenti, sottolineando l'importanza della connessione umana nel raggiungimento di un esito positivo.

Gestione delle scorte di sicurezza

Le schede Kanban aiutano i team a gestire le scorte di sicurezza, visualizzando chiaramente i livelli di inventario e le potenziali carenze.

Ciò consente di trovare un equilibrio tra il mantenimento delle scorte di sicurezza per evitare gli stock e la riduzione degli sprechi, con conseguente riduzione dei costi e una catena di approvvigionamento più agile.

Aumentare la produttività e snellire il project management

Le schede Kanban forniscono un approccio strutturato e visivo all'organizzazione del lavoro.

Limitando il lavoro in corso (WIP), i team possono evitare il multitasking e il cambio di contesto, che notoriamente riducono la produttività. Le schede consentono inoltre ai team di monitorare lo stato di avanzamento, stabilire le priorità delle attività e affrontare i problemi in tempo reale, migliorando l'efficienza e l'efficacia complessive.

Questa struttura è in linea con i principi Agile e supporta il miglioramento continuo e l'adattabilità.

Diversi tipi di schede Kanban

Ora che abbiamo compreso lo scopo e i benefici delle schede Kanban, esploriamo i diversi tipi di schede Kanban Esempi di schede Kanban e i modi in cui è possibile utilizzarli:

**Queste sono le classiche schede ad indice o note adesive che si possono vedere su una lavagna Kanban fisica. Sono semplici e ideali per progetti di base e pratici

Schede Kanban virtuali o digitali: Si tratta di versioni digitali di schede fisiche, spesso utilizzate instrumenti per il piano di progettoe software di gestione. Offrono una maggiore flessibilità e consentono aggiornamenti e condivisioni facili

Si tratta di versioni digitali di schede fisiche, spesso utilizzate instrumenti per il piano di progettoe software di gestione. Offrono una maggiore flessibilità e consentono aggiornamenti e condivisioni facili **Per le attività complesse, è possibile utilizzare schede con sottovoci. Questo permette di suddividere le attività più grandi in altre più piccole e gestibili. È possibile vedere lo stato di ogni sottovoce e avere un quadro più chiaro dello stato generale dell'attività

**Queste schede includono immagini per rendere la lavagna Kanban più attraente e informativa. Le immagini possono aiutare a trasmettere rapidamente le informazioni o a rappresentare una particolare attività o progetto. Ad esempio, l'immagine di un prodotto può essere utilizzata su una scheda che rappresenta il suo processo di sviluppo

Implementazione delle schede Kanban

L'implementazione di una scheda Kanban comporta l'impostazione della scheda, la creazione delle schede e la gestione del flusso di lavoro.

Esploriamo i componenti chiave di un sistema Kanban, i vantaggi delle schede Kanban digitali e come un software specializzato può aiutare a semplificare il processo.

Iniziare con le schede Kanban

Una scheda Kanban è composta da tre elementi principali: schede, colonne e corsie.

**Le schede Kanban rappresentano singole attività o elementi di lavoro. In genere includono informazioni essenziali come il nome dell'attività, la descrizione, l'assegnatario, la data di scadenza e gli allegati o i commenti pertinenti. È possibile colorare o etichettare le schede per indicare la priorità, lo stato o altri attributi importanti

Colonne: Le colonne di una lavagna Kanban rappresentano le diverse fasi del flusso di lavoro, come "Da fare", "In corso", "Revisione" e "Terminato" Queste colonne aiutano a visualizzare il flusso del lavoro e a garantire che le attività si muovano in modo efficiente attraverso il processo

Le colonne di una lavagna Kanban rappresentano le diverse fasi del flusso di lavoro, come "Da fare", "In corso", "Revisione" e "Terminato" Queste colonne aiutano a visualizzare il flusso del lavoro e a garantire che le attività si muovano in modo efficiente attraverso il processo Corsie: Le corsie, o sottogruppi, come menzionato sopra, sono divisioni orizzontali all'interno del tabellone Kanban che consentono di categorizzare le attività in base a criteri specifici. Ad esempio, si possono avere corsie separate per progetti, team o livelli di priorità diversi

Comprendendo questi elementi fondamentali, sarete meglio attrezzati per progettare e implementare un sistema Kanban che si allinei alle esigenze e ai processi specifici del vostro team.

Schede Kanban digitali e come usarle efficacemente

Mentre le schede Kanban fisiche hanno il loro fascino grazie alla loro natura visiva e all'esperienza pratica, le schede Kanban digitali (software Kanban) offrono numerosi vantaggi.

È possibile aggiornarle, condividerle e collaborare facilmente. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di perdere le note adesive.

Le schede digitali spesso contengono funzionalità/funzione aggiuntive, come allegati, commenti e barre di avanzamento, che offrono un contesto più ricco e un migliore monitoraggio dello stato di avanzamento.

Ecco alcuni modi efficaci per utilizzare le schede Kanban digitali:

**Aggiornamenti in tempo reale: le schede digitali possono essere aggiornate istantaneamente, garantendo a tutti i membri del team l'accesso alle informazioni più aggiornate

**Molti strumenti Kanban digitali consentono ai membri del team di commentare le schede, condividere i file e comunicare direttamente all'interno della piattaforma

Integrazione con altri strumenti: I sistemi Kanban elettronici possono spesso integrarsi con altri strumenti di project management, rendendo più facile la gestione delle attività su piattaforme diverse

Il ruolo del software nella creazione e gestione delle schede Kanban

Per gestire efficacemente il vostro sistema di schede Kanban digitali, avrete bisogno di un software a pagamento o di un software per la gestione delle schede Kanban software Kanban gratuito .

Questi strumenti offrono in genere funzionalità/funzione per la creazione e lo spostamento delle schede Kanban, l'impostazione delle scadenze, l'assegnazione delle attività e la generazione di reportistica.

Una suite versatile per il project management che si distingue è ClickUp che si integra perfettamente con altri strumenti di project management per lo sviluppo del software e soluzioni che potreste già utilizzare.

Il ClickUp Kanban Bacheca fornisce una soluzione completa per la creazione e la gestione di schede Kanban digitali.

Con ClickUp è possibile:

Utilizzare i sottogruppi: Organizzare visivamente le attività secondo criteri diversi utilizzando i sottogruppi (corsie). Questo permette di raggruppare le attività legate a specifici aspetti o priorità, migliorando la visibilità e l'organizzazione. Ecco alcuni esempi:

Scheda principale: Condurre una ricerca di mercato

Attività secondaria 1: Identificare il pubblico di traguardo

Identificare il pubblico di traguardo Attività secondaria 2: Raccogliere i dati esistenti

Raccogliere i dati esistenti Attività secondaria 3: Condurre una ricerca primaria

Condurre una ricerca primaria Attività secondaria 4 : Analizzare i dati

: Analizzare i dati Attività secondaria 5: Preparare la relazione sulla ricerca di mercato

Scheda principale: Creare un poster del progetto

Attività secondaria 1: Determinare la dimensione e il formato del poster

Determinare la dimensione e il formato del poster Attività secondaria 2: Sviluppare un design convincente

Sviluppare un design convincente Attività secondaria 3: Includere le informazioni chiave

Includere le informazioni chiave Attività secondaria 4 : Correzione di bozze e modifiche

: Correzione di bozze e modifiche Attività secondaria 5: Stampare o esporre il poster

Scheda principale: Rivedere i dettagli del progetto

Attività secondaria 1: Raccolta di tutta la documentazione del progetto

Raccolta di tutta la documentazione del progetto Attività secondaria 2: Rivedere gli oggetti del progetto

Rivedere gli oggetti del progetto Attività secondaria 3: Valutare l'ambito del progetto

Valutare l'ambito del progetto Attività secondaria 4 : Identificare i rischi e le sfide potenziali

: Identificare i rischi e le sfide potenziali Sottocompito 5: Sviluppare un piano di emergenza

Esempi di Bacheca con sottovoci come schede in ClickUp

**Per la personalizzazione delle schede, si può personalizzare le schede aggiungendo immagini, tag personalizzati e molto altro ancora. Cambiate le dimensioni delle schede, impilate e riorganizzate i campi e aggiungete liste di controllo per personalizzare le schede in base alle vostre esigenze

Migliorare l'efficienza con i limiti di lavoro in corso (WIP): Impostare i limiti di lavoro in corso (WIP) per evitare il sovraccarico di attività e mantenere la concentrazione. È facile regolare o rimuovere i limiti per aumentare l'efficienza e garantire una consegna senza intoppi

Impostare i limiti di lavoro in corso (WIP) per evitare il sovraccarico di attività e mantenere la concentrazione. È facile regolare o rimuovere i limiti per aumentare l'efficienza e garantire una consegna senza intoppi Personalizzare il flusso di lavoro: Creare colonne flessibili adatte alle fasi specifiche del flusso di lavoro, come Scoping, In corso, In attesa di revisione e Terminato Personalizzare le schede con immagini, etichette, colori e campi personalizzati per una chiara rappresentazione delle attività

Creare colonne flessibili adatte alle fasi specifiche del flusso di lavoro, come Scoping, In corso, In attesa di revisione e Terminato Personalizzare le schede con immagini, etichette, colori e campi personalizzati per una chiara rappresentazione delle attività Collaborare in tempo reale: Assegnare attività, aggiungere commenti e allegare file direttamente nelle schede. In questo modo tutti sono in connessione e il team è sempre sulla stessa pagina

Assegnare attività, aggiungere commenti e allegare file direttamente nelle schede. In questo modo tutti sono in connessione e il team è sempre sulla stessa pagina Migliorare la chiarezza e la concentrazione: Utilizzare etichette a colori, date di scadenza e tag di priorità per evidenziare le attività importanti, rendendo più facile per i membri del team stabilire le priorità del proprio lavoro

Create, condividete e modificate facilmente le vostre schede Kanban con ClickUp Kanban Bacheca

Con le schede Kanban digitali e un software specializzato come ClickUp, è possibile ottimizzare i flussi di lavoro, massimizzare l'efficienza e realizzare progetti con un esito positivo.

Utilizzo di modelli di schede Kanban

Sebbene le schede Kanban digitali siano facili da usare, è possibile semplificare il processo di utilizzo dei modelli di schede Kanban Bacheca Kanban con modelli di schede Kanban.

I due follower Modelli Kanban di ClickUp forniscono una struttura di base che comprende titolo, descrizione, data di scadenza, assegnatario e altri campi.

Modello di scheda Kanban di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-230.png Visualizzate il vostro flusso di lavoro con il modello ClickUp Kanban Bacheca https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451754&department=pmo&\_gl=1\*qm4mpu\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjI5MjA0NjEuQ2p3S0NBandrOGUxQmhBTEVpd0FjOE1IaUFzYS0yMzNBMXhRUzZEejBnTFMzSFctVm5JUGM4TFZUanU5Skx3U2pKWnhSOVkb09yVd4b0NrX1FRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NDUzMzAyMjg2LjE3MjI5MTYyMTYuOTAwNzM4NjQuMTcyMjkxNjI3Ny4xNzIyOTE2MzI4 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di Bacheca di ClickUp offre una struttura semplice per aiutarvi a iniziare a gestire progetti e attività con il metodo Kanban. Ecco cosa include il modello:

Stati personalizzati: Personalizzate il flusso di lavoro in base alle esigenze del vostro progetto, da "Da fare" a "In corso" e "Terminato"

Personalizzate il flusso di lavoro in base alle esigenze del vostro progetto, da "Da fare" a "In corso" e "Terminato" Attività secondarie annidate: Suddivisione di attività complesse in elementi più piccoli e attuabili per garantire che ogni dettaglio venga affrontato

Suddivisione di attività complesse in elementi più piccoli e attuabili per garantire che ogni dettaglio venga affrontato **Dipendenze delle attività: visualizzare le relazioni tra le attività, aiutandovi a gestire le Sequenze e a evitare i colli di bottiglia

Etichette di priorità: Categorizza i Teams per priorità, assicurando che il team si concentri su ciò che conta di più

Categorizza i Teams per priorità, assicurando che il team si concentri su ciò che conta di più Automazioni: Impostazione di regole per automatizzare le attività ripetitive, risparmiando tempo e riducendo gli errori manuali

Cosa c'è in tutto questo?

Maggiore visibilità: Valutazione rapida dello stato del progetto con un solo sguardo, per prendere decisioni informate

Valutazione rapida dello stato del progetto con un solo sguardo, per prendere decisioni informate Miglioramento della collaborazione: Vedere chi è responsabile di ogni attività, favorendo l'account

Vedere chi è responsabile di ogni attività, favorendo l'account Flessibilità: Adattare la Bacheca a vari tipi di progetti, dallo sviluppo di software alle campagne di marketing

Adattare la Bacheca a vari tipi di progetti, dallo sviluppo di software alle campagne di marketing Efficienza completata: Consente di completare più rapidamente i progetti e di aumentare il morale del team

Scarica questo modello

Modello di tabella di marcia con visualizzazione a Kanban di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-231.png Graficate il percorso del vostro prodotto con il nostro modello di Roadmap di ClickUp Kanban View https://app.clickup.com/signup?modello=t-200678660&dipartimento=ingegneria-product&\_gl=1\*1q9gm3v\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjI5MjA0NjEuQ2p3S0NBandrOGUxQmhBTEVpd0FjOE1IaUFzYS0yMzNBMXhRUzZEejBnTFMzSctVm5JUGM4TFZUU5Skx3U2pKWnhSOVkb09yVd4b0NrX1FRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NDUzMzAyMjg2LjE3MjI5MTYyMTYuOTAwNzM4NjQuMTcyMjkxNjI3Ny4xNzIyOTE2MzI4 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di roadmap della visualizzazione Kanban di ClickUp combina i vantaggi di una lavagna Kanban con una visualizzazione della roadmap, offrendo uno strumento di visualizzazione del progetto tutto in uno. Ecco un'occhiata più da vicino a ciò che offre questo modello:

Struttura della bacheca Kanban

Simile al modello di pannello Kanban precostruito, questo modello offre elenchi Kanban (fasi) per rappresentare il flusso di lavoro. È possibile personalizzare queste fasi in base alle esigenze del progetto

Integrazione della visualizzazione della roadmap

Questa funzionalità esclusiva consente di visualizzare una vista dettagliata della timeline accanto alla tavola Kanban

Potete visualizzare le prossime attività cardine, le scadenze e le fasi del progetto all'interno della roadmap

**Perché utilizzare il modello Roadmap di ClickUp Kanban View?

Maggiore visibilità del progetto: Questo modello offre una doppia visualizzazione, consentendo di comprendere chiaramente sia le fasi del flusso di lavoro in corso (lavagna Kanban) sia la sequenza temporale più ampia (roadmap)

Questo modello offre una doppia visualizzazione, consentendo di comprendere chiaramente sia le fasi del flusso di lavoro in corso (lavagna Kanban) sia la sequenza temporale più ampia (roadmap) Miglioramento della comunicazione e dell'allineamento: Visualizzando le attività cardine e le scadenze imminenti, questo modello favorisce una migliore comunicazione e mantiene tutti sulla stessa pagina per quanto riguarda le sequenze del progetto

Visualizzando le attività cardine e le scadenze imminenti, questo modello favorisce una migliore comunicazione e mantiene tutti sulla stessa pagina per quanto riguarda le sequenze del progetto Visione strategica delle priorità delle attività: Vedere la roadmap insieme agli obiettivi aiuta a stabilire le priorità delle attività in modo efficace, assicurando l'allineamento con gli obiettivi a lungo termine del progetto

**Quando usare questo modello?

Questo modello è ideale per progetti con fasi e attività cardine ben definite

È utile per i team che hanno bisogno di visualizzare sia le attività a breve termine che gli obiettivi a lungo termine in un'unica vista

Scarica questo modello

L'interfaccia di ClickUp è molto più raffinata di quella di Trello. Dalla presentazione visiva generale al livello di controllo che l'utente ha sull'interfaccia... È molto più di una lavagna Kanban, ma anche la sua visualizzazione Kanban è semplicemente più pulita._

Matt Brunt, Designer grafico, Creative Element

$$$a Guida passo passo alla creazione e all'uso delle schede Kanban in ClickUp

1. Accesso al modello Kanban

Iscriversi su ClickUp

Aprire il menu delle azioni rapide di ClickUp

Iscriviti a ClickUp e vai al menu delle azioni rapide

Andare al Centro modelli

Iniziate il vostro viaggio Kanban accedendo al ClickUp Template Center

Nella sezione categorie, selezionate Kanban

Selezione di un modello ClickUp Kanban dal Centro modelli

Scegliete un modello adatto alle vostre esigenze in base al livello del modello (Principiante, Intermedio, Avanzato)

Scegliete il modello che si allinea al punto in cui vi trovate nella vostra scheda Kanban

2. Esplorate gli elementi chiave del modello

Il modello include viste predefinite (Bacheca, Documento), stati (Chiuso, Personalizzato, Aperto) e campi personalizzati per una facile personalizzazione

Sfruttare le automazioni perl'analisi del flusso di lavoro* Il modello offre una struttura flessibile per i fileproject management visuale e ottimizza il flusso di lavoro

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-235.png Importazione e personalizzazione dei dati desiderati nel modello di Bacheca di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/

3. Definire le colonne

Creare colonne che rappresentino le diverse fasi del flusso di lavoro (ad esempio, "Da fare", "In corso", "Terminato")

UtilizzareVista Bacheca di ClickUp per personalizzare le colonne in base al progetto

4. Aggiungere attività

Creare attività e assegnarle ai membri del team

Iniziate aggiungendo attività alla colonna "Da fare"

Utilizzate le attività di ClickUp Tasks per aggiungere elementi d'azione ai membri del team

5. Stabilire le regole del flusso di lavoro

Definire le regole per lo spostamento delle attività tra le colonne

UtilizzareAutomazioni ClickUp per automatizzare le transizioni delle attività in base a condizioni specifiche

Trasformare facilmente le attività di ClickUp Automazioni

6. Monitoraggio dello stato di avanzamento

Esaminate regolarmente la lavagna Kanban per monitorare lo stato delle attività

UtilizzareDashboard di ClickUp per una rapida panoramica dello stato di avanzamento

Esaminare lo stato di avanzamento delle attività con le dashboard di ClickUp

Best Practices nell'uso delle schede Kanban

Per sfruttare al meglio le schede Kanban non basta sapere come usarle. Ecco alcune best practice che possono aiutarvi a massimizzare la loro efficacia e a raggiungere i vostri obiettivi di project management.

Per massimizzare i benefici delle schede Kanban, è importante evitare le insidie più comuni.

Un grande errore è quello di caricare le schede con troppe informazioni. Mantenete la semplicità e concentratevi sui dettagli essenziali

con troppe informazioni. Mantenete la semplicità e concentratevi sui dettagli essenziali Un altro problema comune è quello di non aggiornare le schede regolarmente. Le informazioni non aggiornate possono causare malintesi e inefficienze

Oltre a tenere a mente le sfide, dovete anche ricordare questi punti chiave:

**Mantenere l'aspetto visivo: le Bacheca sono strumenti visivi. Utilizzate colori, etichette o icone per trasmettere rapidamente le informazioni

**Limitare i lavori in corso (WIP): evitare di sovraccaricare contemporaneamente il team con troppe attività. Concentratevi sul completamento di un'attività prima di iniziarne un'altra

Migliorare continuamente: Rivedere regolarmente la Bacheca Kanban per identificare le aree di miglioramento. Apportate le modifiche necessarie per ottimizzare il flusso di lavoro

È anche possibile utilizzare la formattazione a condizioni per aggiungere maggiore chiarezza alle visualizzazioni delle schede Kanban. Impostando condizioni specifiche, è possibile modificare automaticamente l'aspetto delle schede in base a determinati criteri.

Un esempio di come usare la formattazione condizionale a proprio vantaggio: È possibile impostare una condizione per evidenziare in rosso le attività in ritardo, rendendo più facile individuare le scadenze non rispettate. Questo aiuta a identificare rapidamente i potenziali problemi e a dare priorità alle attività.

Queste best practice semplificano il flusso di lavoro, aumentano la produttività e aiutano a raggiungere gli obiettivi del progetto.

Iniziare il viaggio Kanban con ClickUp

Le schede Kanban sono un sistema collaudato per trasformare il vostro flusso di lavoro e aiutarvi a raggiungere tutti i vostri obiettivi di project management visualizzando il lavoro, limitando i lavori in corso e promuovendo il lavoro di squadra.

Grazie all'interfaccia user-friendly e alle potenti funzionalità/funzione di ClickUp, i team possono creare schede Kanban su misura per le loro esigenze, monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e collaborare in modo più efficace.

La sua miscela unica di flessibilità, personalizzazione e integrazioni la distingue dalle altre lavagne Kanban, rendendola la scelta definitiva per le aziende che desiderano aumentare la produttività e l'efficienza. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!