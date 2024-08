10 modi per ridurre i rischi di sicurezza informatica nella gestione dei progetti

Il project management comporta molte responsabilità, scadenze, turni di notte e molto caffè.

Per fortuna, con un po' di aiuto da parte del vostro amico, potete rimanere al top: software di project management .

Con queste premesse, la comunicazione non è mai stata così semplice, facile e veloce, con il risultato di un team più produttivo e dall'esito positivo.

Il project management a distanza aiuta i project manager a mettere in contatto team ibridi e a garantire che tutti lavorino da remoto per raggiungere gli obiettivi del progetto. A questa nota, non è diverso dal project management di qualsiasi altro progetto, tranne che per il fatto che il progetto viene realizzato a distanza.

La gestione e il funzionamento di un team remoto comportano un problema delicato: l'aumento del rischio di criminalità informatica

Detto questo, diamo un'occhiata alle cinque maggiori minacce alla cybersecurity che i project manager si trovano ad affrontare oggi e ai dieci modi per affrontarle!

Le 5 maggiori minacce alla sicurezza informatica nel 2024 La cybersecurity può fare o distruggere un'azienda .

Le aziende funzionano grazie ai dati e i dati sono il bene più prezioso dell'azienda. Tuttavia, nel mondo digitale di oggi, i dati sono diventati più vulnerabili ai cyberattacchi e, con le modalità di lavoro ibride e da remoto, questa vulnerabilità è ancora maggiore.

Il aumento delle violazioni dei dati e degli hackeraggi può essere attribuito alla mancanza di protezione dei dati, alle conseguenze di una pandemia globale e all'aumento della sofisticazione degli exploit. Le aziende sono ora più che mai consapevoli dei problemi che le violazioni dei dati possono creare.

Una delle violazioni di dati che ha aperto la strada alla nuova legislazione dell'Unione europea è stato il caso di Wonga Loans. Nel 2017 questa società di prestiti a pagamento ha subito un'importante violazione dei dati che ha esposto le informazioni bancarie di 250.000 clienti.

Ecco le minacce informatiche più importanti di cui dovreste essere a conoscenza e i consigli su come prevenirle.

1. Uomo nel mezzo

Immaginate questo scenario: voi e il vostro collega state parlando tramite una piattaforma sicura, ma qualcuno sta origliando la vostra conversazione e sta inviando messaggi falsi al vostro collega da parte vostra. Che schifo!

L'idea alla base è che gli hacker accedano a dati personali e sensibili e manipolino i messaggi.

Potrebbe accadere se si utilizza una rete Wi-Fi pubblica non protetta. Quando l'hacker si trova all'interno della posizione non sicura, ottiene l'accesso e invia malware per trovare dati sensibili. Possono anche fingere di essere un cliente, un partner aziendale o chiunque altro.

Esempio di attacco man-in-the-middle

Di recente, un attore di minacce ha ottenuto 500 certificati per siti web come Google, Skype e altri siti importanti grazie a un attacco al sito di registrazione olandese DigiNotar. Utilizzando questi certificati, l'aggressore ha impersonato siti web affidabili in un attacco MITM e ha rubato i dati degli utenti inducendoli a fornire le proprie credenziali su siti web mirror. La violazione ha portato a un impatto su circa 300.000 account Gmail iraniani e alla dichiarazione di fallimento di DigiNotar.

2. Iniezione SQL classica

Supponiamo che vi stiate preparando per le vacanze e vogliate acquistare un vestito hawaiano. Aprite il vostro browser e digitate "Hawaiian dresses" nella barra di ricerca. Se la barra di ricerca è infettata dall'iniezione di codice dannoso, vi fornirà comunque un elenco di abiti hawaiani, ma utilizzerà la vostra domanda per trovare le vostre informazioni personali. 😬

Un hacker utilizza un codice SQL per alterare un database e ottenere l'accesso a informazioni potenzialmente importanti in un cyberattacco noto come SQL injection. Poiché può essere utilizzata per qualsiasi applicazione web o sito che faccia uso di un database basato su SQL, è uno dei tipi di attacco più comuni e pericolosi.

Esempio di attacco SQL

Tra le vittime di questo tipo di attacco informatico figurano Sony Pictures, traguardo, LinkedIn ed Epica Games. Il caso Cisco del 2018 è uno degli attacchi più noti. È stata riscontrata una vulnerabilità SQL injection in Cisco Prime License Manager.

Gli aggressori sono stati in grado di ottenere un accesso shell ai sistemi in cui era implementata la gestione delle licenze. Ma non temete. Da allora, Cisco è riuscita a correggere il problema.

Sebbene questo bug sia ormai abbastanza vecchio da essere bevuto, non possiamo ancora eliminarlo definitivamente. È considerato una delle minacce informatiche più vecchie, eppure continua a causare altrettanti problemi.

3. La crescita del malware

È tutto divertente finché non scaricate un malware e aiutate gli hacker a ottenere tutti i vostri dati personali. Il malware riassume tutti i file o i programmi che causano danni e comprende worm, trojan, virus e ransomware.

Entro il 2021, 68.5% delle aziende ha subito attacchi di malware. La reportistica mostra che l'aumento è stato determinato dall'insorgere dell'epidemia COVID-19.

Inoltre, i criminali si sono spostati da campagne di ransomware automatizzate che si concentravano sulla scala a estorsioni più mirate contro aziende consolidate. Grazie a questo cambiamento, il ransomware è diventato più redditizio e ha finito per attirare l'attenzione delle bande criminali.

L'aumento dell'uso di questa nuova tecnica di estorsione ha causato un peggioramento dell'epidemia di ransomware.

Via Statistica

Esempio di attacco malware

Uno degli attacchi più famosi è stato il Attacco ransomware WannaCry è riuscito a infettare più di 230.000 computer in un giorno ed è risultato in una perdita di 4 miliardi di dollari.

4. Sofisticate tecniche di phishing

Il phishing è un modulo di ingegneria sociale in cui un aggressore invia un messaggio falso con l'obiettivo di indurre la persona a fornire informazioni personali o a installare software dannoso sull'infrastruttura della vittima.

Esempio di tecnica di phishing

Ubiquiti Networks, purtroppo, ha subito un attacco di phishing nel 2015 che è costato all'azienda 46,7 milioni di dollari. L'aggressore ha autorizzato il responsabile della contabilità dell'azienda a effettuare una serie di trasferimenti per finalizzare un'acquisizione segreta.

L'hacker si è spacciato per l'amministratore delegato e l'avvocato dell'azienda. L'azienda ha effettuato 14 pagamenti in un periodo di 17 giorni su account in Polonia, Ungheria, Cina e Russia.

Ubiquiti è venuta a conoscenza del problema dopo aver ricevuto un avviso dall'FBI che il suo account bancario di Hong Kong poteva essere traguardo di una frode. Questo ha permesso all'azienda di bloccare tutti i trasferimenti futuri e di fare ogni sforzo per recuperare la maggior parte dei 46,7 milioni di dollari, circa il 10% della liquidità dell'azienda, che erano stati sottratti.

5. Frequenti attacchi Denial-of-Service

Questo tipo di attacco informatico può causare la chiusura di una rete e renderla inaccessibile agli utenti. Gli hacker potrebbero avere obiettivi politici o sociali, ad esempio lanciare una campagna contro un'azienda di cui non apprezzano le attività.

A volte, gli hacker utilizzano gli attacchi DDoS solo per divertimento e per vantarsi delle tecniche più recenti che hanno sviluppato per distruggere un sistema.

Esempio di attacco Denial-of-Service

Nel febbraio 2020, Amazon Web Services è stato traguardo di un massiccio attacco DDoS. Si è trattato dell'attacco DDoS più grave della storia recente e ha utilizzato un metodo chiamato Connectionless Lightweight Directory Access Protocol (CLDAP) reflection per mirare a un cliente AWS senza nome.

La quantità di dati trasmessi all'indirizzo IP della vittima è aumentata da 56 a 70 volte grazie a questa tecnica, che dipende da server CLDAP vulnerabili di terze parti. L'attacco ha raggiunto un picco di ben 2,3 gigabyte al secondo nel corso di tre giorni.

10 modi per affrontare le minacce alla sicurezza informatica

Gli hacker sono sempre più creativi e ci fanno sudare.

Per aiutarvi a combattere queste minacce, ecco dieci modi per difendere e proteggere la vostra azienda da potenziali minacce informatiche.

1. Scegliete uno strumento di project management e un servizio di archiviazione cloud sicuri

Gli strumenti di project management sono oggi indispensabili, soprattutto per monitorare lo stato del progetto e migliorare la comunicazione del team. Tuttavia, non tutti gli strumenti di lavoro disponibili oggi sono sicuri.

Quando parliamo di sicurezza, intendiamo una piattaforma dotata di misure di autorizzazione adeguate per ridurre al minimo le fughe di informazioni.

