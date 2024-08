10 modelli gratuiti di registro dei rischi per la gestione dei progetti in Excel e ClickUp

Gestire un progetto complicato può essere entusiasmante come schiacciare il piede sull'acceleratore di un'auto sportiva. Ma se si aggiungono i potenziali rischi, le cose possono passare rapidamente da gestibili a "Dov'è il freno d'emergenza?"

È qui che entra in gioco il nostro fidato aiutante, il modello di registro dei rischi di progetto. È più di un semplice elenco di "e se": è una guida per individuare, comprendere e affrontare questi rischi.

Il registro dei rischi è come il nostro personale monitor del traffico di gestione del progetto!

Immaginate questo: un rischio minaccia il programma del progetto. Senza perdere tempo, il team di progetto tira fuori il modello di registro dei rischi per tenere traccia del rischio, assegnare la responsabilità del rischio e sviluppare rapidamente un piano di risposta al rischio. Boom! Crisi scongiurata.

Un progetto senza rischi è raro come un unicorno. Ma un progetto con un registro dei rischi e un solido processo di gestione dei rischi? Questo è qualcosa che potete gestire. Quindi, abbracciamo i modelli di registro dei rischi e trasformiamo i potenziali grattacapi del progetto in un altro giorno in ufficio.

Chi è con noi?

Cos'è un modello di registro dei rischi?

Un modello di registro dei rischi è una sorta di lista di controllo strategica per il progetto che aiuta il team a individuare, valutare e tenere sotto controllo i rischi, in modo da poter rispettare le scadenze ed evitare potenziali scenari di rischio. Il registro dei rischi del progetto è un punto centrale in cui si trovano tutte le informazioni relative ai rischi, quindi è perfetto per prendere decisioni rapide e informate.

In un tipico modello di registro dei rischi, sono presenti sezioni per ogni descrizione del rischio, l'impatto potenziale e le probabilità che si verifichi. Il registro dei rischi del progetto traccia anche le misure che stiamo adottando per ridurre al minimo il rischio e descrive chi è il proprietario del rischio responsabile della sua gestione.

Avere tutti questi dettagli sotto lo stesso tetto significa evitare di dover cercare informazioni al momento di prendere decisioni. Un registro dei rischi vi offre una panoramica di tutte le potenziali sfide che potrebbero presentarsi durante il progetto e vi prepara a gestirle.

Così, il modello di registro dei rischi vi copre le spalle ogni volta che si presenta un rischio. È un processo decisionale semplificato.

Cosa rende un buon modello di registro dei rischi?

Bene, approfondiamo un po' cosa distingue un modello di registro dei rischi. Innanzitutto, un modello di registro dei rischi di prim'ordine deve essere accurato, facile da usare e abbastanza flessibile da adattarsi al vostro progetto come un guanto. Dovrebbe rendere facile per il vostro team dettagliare ogni rischio, valutarne i potenziali impatti e stimare la probabilità che si verifichi.

Vedere l'attività di tutti e lavorare a stretto contatto come un team, anche da remoto. Brainstorming, aggiunta di appunti e raccolta delle migliori idee su una tela creativa con ClickUp Whiteboards su una tela creativa con ClickUp Whiteboards

Ma non si tratta solo di identificare i rischi: un buon modello offre anche lo spazio per elaborare strategie di mitigazione e decidere chi gestirà ciascun rischio. In altre parole, un registro dei rischi è uno strumento che promuove la responsabilità all'interno del team.

La parte migliore di questi modelli di registro dei rischi? Sono dinamici, non statici. Il vostro progetto è in continua evoluzione e così i suoi rischi. Un modello ben progettato ne è consapevole e consente di aggiornare e modificare continuamente il registro dei rischi in base all'entrata in scena di nuovi rischi o alla modifica di quelli esistenti.

Così, man mano che il progetto cambia e cresce, il modello di registro dei rischi si sposta con esso. Questa adattabilità rende un modello non solo buono, ma ottimo.

10 modelli di registro dei rischi da usare nel 2024

Senza ulteriori indugi, vi presentiamo i modelli di registro dei rischi che sicuramente aiuteranno il vostro prossimo progetto a procedere senza intoppi.

1. Modello di registro dei rischi ClickUp

Modello di registro dei rischi ClickUp

Il Modello di registro dei rischi ClickUp è uno strumento di gestione del rischio che aiuta a identificare i rischi potenziali prima che si trasformino in problemi significativi.

Il vostro team può utilizzare modelli di registro dei rischi come questo per standardizzare il vostro approccio alla valutazione e al monitoraggio dei rischi. Questa coerenza rende più facile diagnosticare in modo efficiente e accurato le soluzioni una volta identificato il rischio.

Grazie alle funzioni di collaborazione di ClickUp, il team può aggiornare il registro in tempo reale, promuovendo la trasparenza e la rapidità di risposta da parte dei proprietari dei rischi. Scarica questo modello

2. Modello di analisi dei rischi per la gestione del progetto ClickUp

Modello di analisi dei rischi per la gestione del progetto ClickUp

Anticipate tempestivamente le potenziali minacce al successo di un progetto con il modello Modello di analisi dei rischi per la gestione dei progetti di ClickUp . Questo modello funziona perfettamente con le altre funzionalità di ClickUp per la gestione dei progetti, come ad esempio gestione delle risorse e priorità dei progetti . ClickUp semplifica l'integrazione dell'analisi dei rischi come parte integrante della pianificazione del progetto.

È possibile avere una visione d'insieme del progetto con la vista Elenco generale o seguire i progressi del progetto con un pannello di analisi. È inoltre possibile centralizzare i potenziali rischi del progetto in un unico elenco, in modo che il team disponga di informazioni aggiornate e non si verifichino problemi di sorta.

Questo approccio organizzato all'analisi dei rischi rafforza la comunicazione del team, migliora il processo decisionale della leadership e aiuta l'azienda a rispettare le stime di budget. Scaricate oggi stesso questo modello di registro dei rischi di progetto! Scarica questo modello

3. Modello di lavagna per l'analisi dei rischi di ClickUp

Modello di lavagna per l'analisi del rischio ClickUp

A volte, per i team di progetto è più facile adottare un approccio visivo al piano di gestione dei rischi. Se questo è il vostro caso, il modello Modello di lavagna per l'analisi del rischio di ClickUp è la vostra soluzione!

Collaborate simultaneamente mentre tracciate le potenziali insidie, ad esempio vincoli di risorse nel vostro prossimo progetto e le possibili soluzioni a tali rischi. Collegatevi rapidamente a compiti, documenti, immagini e altri file da questo modello di lavagna, in modo che tutti i membri del team abbiano il contesto per passare rapidamente dall'idea all'esecuzione.

Questo modello di gestione dei rischi fornisce ai project manager tutto il necessario per comprendere la categoria di rischio, tenere traccia dello stato del rischio e registrare la descrizione del rischio stesso. Scarica questo modello

4. Modello di lavagna per la valutazione dei rischi di ClickUp

Modello di lavagna per la valutazione del rischio ClickUp

La valutazione dei rischi è fondamentale per la gestione di qualsiasi progetto: è la nostra arma segreta per evitare sorprese sgradite. Con questo modello, abbiamo una tabella di marcia pratica che ci guida nell'individuazione, nella valutazione e nella gestione dei rischi potenziali.

Il Modello di lavagna per la valutazione dei rischi di ClickUp aggiunge una dimensione visiva al processo di valutazione dei rischi. Aiuta a categorizzare e valutare i rischi, incoraggiando il team a collaborare e a condividere le intuizioni in un formato visivo e coinvolgente.

Grazie alle funzioni che consentono di disegnare, scrivere e aggiungere note adesive, questo modello di lavagna per la gestione dei rischi è perfetto per le sessioni di brainstorming dinamico per valutare i rischi del progetto. Scarica questo modello

5. Modello di analisi rischi-benefici di ClickUp

Modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Il modello Modello di analisi rischi-benefici di ClickUp guida il team nella valutazione dei potenziali rischi e benefici di un progetto. Con i pro e i contro di ogni azione, il team può decidere quali rischi vale la pena correre.

ClickUp gestione delle attività le funzioni di gestione dei compiti aiutano a tenere traccia di queste decisioni e del loro impatto sulla kPI del progetto . Abbiamo decine di ClickApp che potete utilizzare per personalizzare il vostro flusso di lavoro di gestione delle attività. Risparmiate ancora più tempo con le automazioni delle attività.

Potete anche utilizzare i widget per collegare il vostro modello ai flussi di lavoro esistenti. In questo modo, le modifiche allo stato dei progetti, le assegnazioni dei compiti, le scadenze e altro ancora si aggiornano senza problemi all'interno del modello. Scarica questo modello

6. Modello di matrice di rischio del valore ClickUp

Modello di matrice del rischio di valore ClickUp

Probabilmente avete centinaia di idee su funzionalità e servizi che la vostra azienda può offrire. Ma ogni direzione intrapresa comporta rischi intrinseci e un valore commerciale variabile. Come si fa a decidere da dove iniziare?

È qui che il Modello di matrice di rischio del valore ClickUp è utile. Questo modello presenta un metodo organizzato per la classificazione e la prioritizzazione dei rischi, che integra la vostra software di gestione del rischio . Utilizzate il semplice sistema di griglie visive per classificare i rischi in base alla loro probabilità e al loro impatto, aiutandovi così a prendere decisioni più informate su l'allocazione delle risorse e la definizione delle priorità dei progetti. È un modo sistematico per ordinare le idee e valutarne il valore in relazione al rischio che comporta la loro esecuzione.

Questo approccio strategico può far luce su ciò che merita attenzione immediata. Scarica questo modello

7. Modello di elenco di problemi aperti ClickUp

Modello di lista di problemi aperti ClickUp

Il Modello di elenco dei problemi aperti di ClickUp è un potente strumento per tracciare e gestire i problemi irrisolti che potrebbero avere un impatto sul successo del progetto. Utilizzate questo modello per elencare in modo semplice ed efficiente tutti i problemi aperti, il loro stato attuale e il membro del team responsabile. In questo modo, avrete una visione completa di tutte le attività in sospeso.

Con una prospettiva chiara su tutti i problemi del team, è possibile creare un processo standardizzato per la categorizzazione, l'assegnazione e la cancellazione dalla coda.

In combinazione con ClickUp strumenti retrospettivi questo modello può aiutarvi a prevenire problemi simili nei progetti futuri. Scarica questo modello

8. Modello di elenco di tracciamento dei problemi di ClickUp

Modello di elenco per la tracciabilità dei problemi di ClickUp

Il modello Modello di elenco per il tracciamento dei problemi di ClickUp è stato progettato per aiutare i project manager a tenere sotto controllo tutti i problemi relativi al progetto.

Tenere traccia di ogni nuovo problema consente di formulare piani d'azione mirati e di cogliere i potenziali rischi che possono emergere in anticipo. L'organizzazione e l'approccio proattivo consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati pietre miliari del progetto più velocemente e con meno rischi.

Grazie ai campi personalizzabili per la descrizione del problema, la persona assegnata e lo stato, questo modello assicura che nessun problema vada perso. Si integra bene con la suite di ClickUp di strumenti di gestione dei progetti per un'esperienza di gestione del progetto senza soluzione di continuità. Scarica questo modello

9. Modello di registro dei rischi semplice di Microsoft Excel da Stakeholdermap

Se avete bisogno di un foglio di calcolo senza fronzoli per documentare i rischi di un progetto, non cercate altro che il Modello di registro dei rischi semplice di Microsoft Excel

Il modello Microsoft Excel Simple Risk Register Template di Stakeholdermap è uno strumento semplice e facile da usare per la gestione dei rischi di progetto. Il suo design basato su Excel lo rende familiare e accessibile, mentre il suo layout strutturato garantisce la copertura di tutti i dettagli necessari.

Questo modello consente di tenere traccia delle fonti di rischio, degli impatti, dei punteggi e delle strategie di mitigazione in un formato chiaro e tabellare. Scarica questo modello

10. Modello di registro dei rischi di revisione interna in Microsoft Word by Template.Net

Semplificate gli audit interni con il modello di registro dei rischi di audit interno di Microsoft Word di Template.net

Il modello di registro dei rischi di audit interno di Microsoft Word di Template.net è un modello gratuito di registro dei rischi progettato per aiutare il processo di audit interno.

Aiuta a documentare e a tenere traccia dei rischi identificati durante gli audit interni, contribuendo alla pianificazione delle misure di mitigazione e alla valutazione dei controlli. Il suo formato basato su Word consente una facile modifica e personalizzazione, rendendolo uno strumento versatile per qualsiasi progetto. Scarica questo modello

Come utilizzare un modello di registro dei rischi?

Ora che avete accesso a una serie di modelli di registro dei rischi, parliamo di come scrivere e mantenere un registro dei rischi efficace per il vostro progetto. Di seguito sono riportati i passaggi chiave da seguire:.

**Il primo passo per scrivere un registro dei rischi è identificare tutti i possibili rischi che potrebbero avere un impatto sul progetto. Questi possono includere qualsiasi cosa, dai vincoli di risorse a fattori esterni come le condizioni meteorologiche o l'instabilità politica. Fate un brainstorming con il vostro team per assicurarvi che tutti i rischi potenziali siano stati presi in considerazione. **Una volta identificati i rischi, valutatene la probabilità e l'impatto sul progetto. Questo vi aiuterà a stabilire le priorità dei rischi che richiedono un'attenzione immediata e di quelli che possono essere affrontati in un secondo momento. **Per comprendere meglio l'impatto più ampio di ciascuna categoria di rischio, raggruppate rischi simili in categorie diverse, come i rischi finanziari, tecnici o ambientali. Assegnare proprietari e azioni: Assegnare a un membro del team la responsabilità di ogni rischio e determinare le potenziali azioni che potrebbero mitigare o eliminare il rischio. Includete delle scadenze per queste azioni per garantire che vengano affrontate in modo tempestivo. È importante rivedere e aggiornare regolarmente il registro dei rischi man mano che il progetto procede. Possono emergere nuovi rischi o quelli esistenti possono cambiare in termini di impatto o probabilità. Tenete traccia di questi cambiamenti per garantire che il vostro piano di gestione dei rischi rimanga efficace.

Chi trae vantaggio dall'uso dei modelli di registro dei rischi?

I project manager: Sono essenzialmente il pilota di ogni progetto, quindi un registro dei rischi costituisce una parte cruciale del loro arsenale. Aiuta a identificare, valutare e mitigare i rischi in modo tempestivo ed efficace. Inoltre, agisce come un fattore di efficienza, in quanto aiuta a mantenere il progetto in carreggiata e riduce al minimo le decisioni aleatorie e reazionarie in risposta a rischi imprevisti. Registro dei rischi dei project manager Organizzazioni: I registri dei rischi aiutano le organizzazioni ad essere proattive piuttosto che reattive quando si tratta di gestire i rischi di progetto. Possono portare a una migliore pianificazione strategica, a un migliore processo decisionale e a una migliore comprensione del panorama dei rischi nei diversi aspetti dell'organizzazione. Registro dei rischi delle organizzazioni non profit

Utilizzate i modelli di registro dei rischi per ridurre i rischi del vostro prossimo progetto

Se state cercando di ridurre i rischi o di tenere traccia dei problemi, questi modelli possono supportare le vostre esigenze di progetto. Abbinati a strumenti pratici come Software ERP e il giusto approccio per pianificazione di emergenza questi modelli possono migliorare significativamente l'efficienza della gestione del progetto.

Scegliete il modello che meglio si adatta alle esigenze del vostro progetto e date al vostro team gli strumenti per navigare e mitigare con successo i rischi potenziali.