14 Strumenti di collaborazione potenti e sicuri per il 2024

Dall'abilitazione una comunicazione efficace del team al monitoraggio dello stato di avanzamento del lavoro, la collaborazione del team strumenti che guidano gli ambienti di lavoro moderni.

Tuttavia, l'utilizzo di uno strumento di collaborazione online con un sistema di cybersecurity debole potrebbe aumentare il rischio di minacce informatiche e far fallire qualsiasi azienda se non viene protetta. 🥊

da fare allora?

guardare altri documentari sui crimini informatici? No

Per ottenere una crescita costante senza compromettere la sicurezza dell'area di lavoro, è necessario utilizzare gli strumenti di collaborazione più sicuri oggi disponibili.

In questo articolo parleremo di cosa sono gli strumenti di collaborazione sicuri e metteremo in evidenza 13 eccellenti software di collaborazione sicuri, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i prezzi e le valutazioni dei clienti.

allacciate le cinture di sicurezza per una lettura sicura!

Cosa sono gli strumenti di collaborazione sicuri?

Con funzionalità/funzione come il piano, la programmazione e la reportistica, strumenti di collaborazione online sono stati la spina dorsale dei team di lavoro sia interni che remoti.

Possono evitarvi grossi mal di testa (e forse anche curare la vostra dipendenza dalla caffeina). 😁

ma non si può fare affidamento su un qualsiasi strumento di collaborazione per il lavoro in azienda o a distanza, giusto?

Avete bisogno di una piattaforma di collaborazione sicura.

Una piattaforma di collaborazione sicura prevede misure di autenticazione e autorizzazione adeguate per ridurre al minimo le possibilità di fuga di dati. Si tratta di un aspetto cruciale, dal momento che le informazioni vengono costantemente condivise tra dipendenti, client e partner attraverso gli strumenti di collaborazione.

Inoltre, un software di collaborazione sicuro può impedire alle persone di phishing nel vostro pool di informazioni organizzative! 🎣

Ma qual è lo strumento più adatto alle vostre esigenze?

Scopriamolo..

I 14 migliori strumenti di collaborazione in sicurezza per il 2022

Ecco i 14 strumenti di collaborazione più sicuri disponibili oggi:

ClickUp è uno dei più grandi produttori al mondo valutazione più alta produttività e strumenti di collaborazione in sicurezza utilizzati nelle piccole e grandi aziende.

Dalla gestione del lavoro di squadra interfunzionale alla funzione di fornire impostazioni avanzate di sicurezza clickUp è sicuro come Fort Knox! 💰

dopo tutto, il solo pensiero di_ violazione dei dati.. e le minacce informatiche possono far passare notti insonni a molti titolari di aziende

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Vediamo più da vicino come le funzionalità/funzione di sicurezza di ClickUp possono aiutarvi a dormire come un bambino 😴:

Dati Centro Sicurezza : gestiti da Amazon Web Services (AWS), i centri dati di ClickUp sono sparsi in tutto il mondo e sono protetti da una serie di controlli fisici per impedire voci non autorizzate

gestiti da Amazon Web Services (AWS), i centri dati di ClickUp sono sparsi in tutto il mondo e sono protetti da una serie di controlli fisici per impedire voci non autorizzate Applicazione Sicurezza : tutte le comunicazioni sulle applicazioni web di ClickUp sono criptate con SSL a 256 bit

tutte le comunicazioni sulle applicazioni web di ClickUp sono criptate con SSL a 256 bit Infrastruttura Sicurezza : la nostra infrastruttura è ospitata in un ambiente sicuro di prim'ordine e protetta da firewall. Nemmeno il team di Money Heist potrebbe accedervi 🔐

: la nostra infrastruttura è ospitata in un ambiente sicuro di prim'ordine e protetta da firewall. Nemmeno il team di Money Heist potrebbe accedervi 🔐 Sicurezza Politiche: implementiamo una sicurezza a prova di bomba formando ogni membro del team sugli ultimi protocolli di sicurezza e aggiornando frequentemente le nostre politiche

implementiamo una sicurezza a prova di bomba formando ogni membro del team sugli ultimi protocolli di sicurezza e aggiornando frequentemente le nostre politiche Risk Management Framework: dall'identificazione delle potenziali minacce alla valutazione delle attuali misure di sicurezza, il nostro Risk Management Framework copre tutto

dall'identificazione delle potenziali minacce alla valutazione delle attuali misure di sicurezza, il nostro Risk Management Framework copre tutto Autenticazione a due fattori **Proteggete la vostra area di lavoro da qualsiasi accesso non autorizzato con l'autenticazione a due fattori (2FA). Vi offre un ambiente di lavoro sicuro, in cui potrete distrarvi solo con le bobine dei gatti e non con i rischi informatici 🐱

Autorizzazioni personalizzate : consente ai diversi membri del team di avere impostazioni uniche per le autorizzazioni, in modo che possano accedere solo alle informazioni di cui hanno bisogno

consente ai diversi membri del team di avere impostazioni uniche per le autorizzazioni, in modo che possano accedere solo alle informazioni di cui hanno bisogno Ruoli personalizzati: creare nuovi ruoli personalizzati (diversi da ospite, membro, amministratore), come: superamministratore, editor, membro di limite, o qualsiasi ruolo che si adatti alle proprie esigenze

Privacy di spazi, cartelle ed elenchi : avere un controllo completo su chi vede cosa, quali autorizzazioni ha e chi viene aggiunto al vostro spazioArea di lavoro Single Sign-On di Google *eSingle Sign-On di Microsoft**Risparmia tempo e mantieni la sicurezza collegando ClickUp ai tuoi account di Google, Microsoft Office 365 o Azure

I vantaggi di ClickUp

Prezzi ClickUp *Piano Free Forever: Attività illimitate, membri e altro ancora senza alcun costo

Piano Unlimited : $5 per membro, al mese

: $5 per membro, al mese Piano Business : $12 per membro, al mese

: $12 per membro, al mese Business Plus : $19 per membro, al mese

: $19 per membro, al mese Azienda: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni personalizzate dei clienti ClickUp

Funzionalità/funzione come chattare senza soluzione di continuità, riunioni online, project management e collaborazione sui documenti fare Microsoft Teams una popolare piattaforma online collaborazione sul posto di lavoro strumento.

Questa piattaforma di collaborazione su cloud incorpora gli stessi protocolli di sicurezza presenti nella suite Office 365. Ecco altre funzionalità/funzione che rendono Microsoft Teams una piattaforma di collaborazione sicura:

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Teams

Implementa l'autenticazione a due fattori a livello di team e di organizzazione

Blocco dei contenuti dannosi con la funzione Advanced Threat Protection (ATP)

La funzionalità/funzione "allegati sicuri" esamina gli allegati sospetti

Si integra facilmente con altre app di MS Office come PowerPoint e Outlook

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 5 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (oltre 10.000 recensioni)

Come software di collaborazione, Asana vi aiuta a rispettare le scadenze e a rimanere in sincronizzazione con il vostro team.

Asana dispone anche di protocolli di sicurezza per garantire che nessun estraneo veda o modifichi i vostri preziosi dati.

In questo modo, anche la troupe di Ocean's 11 non può farla franca!

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Utilizza il servizio di database relazionale (RDS) di Amazon per facilitare la replica, il backup e il ripristino dei dati

Offre l'hashing delle password per verificarne l'integrità

Implementa valutazioni di sicurezza di routine e sviluppo di software incentrato sulla sicurezza

Team di sicurezza attivo 24 ore su 24 per individuare qualsiasi attività sospetta 🔎

Prezzi di Asana

Asana dispone di un piano gratuito e di piani a pagamento a partire da $$$a/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4.3/5 (7000+ recensioni)

Cercando di meglio_ gestione del lavoro in collaborazione è un sistema di controllo degli accessi in tempo reale che fornisce visibilità e gestione su chi ha accesso ai documenti dell'azienda in Area di lavoro di Google e molto altro ancora .

Certificato SOC 2 di tipo 2, Nira consente ai team IT di tutte le dimensioni di individuare e risolvere facilmente i problemi di accesso, fornendo una visualizzazione unica e completa di chi ha accesso ai preziosi dati aziendali basati su cloud. Inoltre, consente ai dipendenti di gestire e controllare chi ha accesso alle loro informazioni, senza dover disporre di competenze tecniche di alto livello.

funzionalità/funzione chiave di #### Nira

Trova e identifica i rischi di accesso, grazie a filtri e a un'interfaccia utente intuitiva

Controllo rapido degli accessi e risoluzione dei problemi critici attraverso azioni di rimedio di massa

Automazione efficiente del processo grazie all'applicazione dei criteri e alla delega della riparazione

Gestione degli accessi esterni e dei fornitori, compresi gli account personali e archiviati

Prezzi di Nira

Richiedete un preventivo personalizzato a Nira.

Valutazioni dei clienti Nira

N/D

7. Filo

Wire è un'app di collaborazione open source che aiuta i lavoratori remoti a mettere in sicurezza le comunicazioni interne contro le minacce informatiche esterne.

Wire implementa anche protocolli di sicurezza avanzati per aiutare le organizzazioni a scalare la produttività.

potremmo dire che l'app impedisce ai criminali informatici di collegare i dati a se stessi

funzionalità/funzione chiave di #### Wire

Mette in sicurezza tutte le comunicazioni concrittografia end-to-end* Per ogni sessione avviata da un utente viene generata una chiave di sessione unica. In questo modo, se una sessione viene compromessa, saranno interessati solo i dati di quella sessione

Essendo conforme al GDPR, l'app non avrà accesso a nessun dato personale o ufficiale dell'organizzazione

Corrisponde alle impronte digitali delle chiavi per proteggere l'utente da un'azione diattacco man-in-the-middle (intervento sconosciuto di terzi)

Prezzi del filo

Wire ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a/mese.

Valutazioni dei clienti su Wire

G2: 4.3/5 (25+ recensioni)

8. Basecamp

Basecamp è un popolare strumento di collaborazione che trasmette i dati su connessioni HTTPS sicure e crittografa i backup dei dati usando Guardia di GnuPrivacy (GPG).

Poiché consente ai project manager di supervisionare lo stato di avanzamento del progetto e di monitorare gli aggiornamenti delle attività, non sono necessarie riunioni individuali.

e questo non piace forse a tutti?

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Implementa il monitoraggio della sorveglianza interna ed esterna 24 ore su 24

Team dedicato alla sicurezza, all'infrastruttura e alle prestazioni (SIP) per supervisionare la gestione degli accessi, la connettività di rete e i firewall

Conduce audit per garantire che i suoi sistemi sianoConformi alla normativa PCI* Esegue programmi di bug bounty in HackerOne per esaminare e verificare le proprie politiche di sicurezza

Prezzi di Basecamp

Basecamp offre una tariffa fissa di $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti Basecamp

G2: 4.1/5 (4000+ recensioni)

**Cercate uno strumento di collaborazione meno costoso?

Ecco qui.. 10 alternative a Basecamp da scegliere._

Dalle interazioni individuali alle discussioni di gruppo a livello di team, Slack favorisce una collaborazione sicura e senza intoppi in azienda.

Inoltre, lo strumento di sicurezza interno all'azienda, Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), garantisce la protezione dei dati degli utenti. In questo modo, il team può scambiarsi idee da un milione di dollari senza temere che qualcuno le rubi.

Funzionalità/funzione chiave di Slack

Completamente integrato con i principali provider di prevenzione della perdita di dati (DLP)

Offre funzionalità di governance e gestione del rischio

Si allinea ai principi di sicurezza del cloud del National Cyber Security Centre con sede nel Regno Unito

Questo strumento di collaborazione nel cloud offre il controllo degli accessi amministrativi e il monitoraggio del sistema

Prezzi di Slack

Slack offre un piano Free e piani a pagamento a partire da $$$a al mese.

Valutazioni dei clienti di Slack

G2: 4,5/5 (27.000+ recensioni)

10. Trello Trello è un software per la collaborazione tra team in stile kanban.

Permette di lavorare in diversi layout, dalle bacheche agli elenchi, rendendo la delega delle attività semplice ed efficace.

Per rafforzare ulteriormente la sicurezza online, Trello collabora con l'esperto sicurezza informatica ricercatori su HackerOne per individuare e risolvere le vulnerabilità.

Funzionalità/funzione chiave di Trello

Esegue scansioni settimanali delle vulnerabilità e test annuali sulle violazioni di dati

Permette a qualsiasi membro di un'area di lavoro di visualizzare le schede o di impostare le schede come pubbliche o private

Autenticazione a due fattori in tutti i piani, compresa la versione gratuita

Esegue un backup completo crittografato ogni 24 ore

Prezzi di Trello

Trello offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $12,50/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Trello

G2: 4,4/5 (11.000+ recensioni)

11. Google Drive

Google Drive è uno strumento di collaborazione che soddisfa le esigenze versatili di quasi tutti i team. Garantisce inoltre una sicurezza di prim'ordine per proteggere i dati degli utenti e dell'azienda.

Inoltre, la funzionalità/funzione di condivisione limitata dei collegamenti permette di la condivisione sicura di file per gli utenti che lavorano su un documento Google.

con questo strumento di collaborazione documentale, nessun ospite indesiderato potrà intralciare il vostro lavoro!

Funzionalità/funzione chiave di Google Drive

Spazio di archiviazione cloud per la condivisione sicura dei file

Autenticazione a due fattori per prevenire accessi ingiustificati

Implementa passaggi di recupero dell'account con il backup dei dati memorizzati

Crittografa il caricamento, lo scaricamento e l'accesso ai file con una robusta crittografia AES a 256 bit

Prezzi di Google Drive

L'utilizzo di Google Drive è gratuito.

Valutazioni dei clienti su Google Drive

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

12. Zoom

Dalle conferenze aziendali ai webinar pubblici, Zoom è l'app ideale per le videoconferenze. Le sue funzionalità di registrazione video e di condivisione dello schermo la rendono un'ottima app per le videoconferenze strumento di collaborazione del team .

Oltre a essere conforme al GDPR, le conferenze audio e video in Zoom sono crittografate end-to-end.

Facciamo uno zoom sulle funzionalità/funzione di sicurezza più importanti..

Funzionalità/funzione chiave di Zoom

La funzionalità/funzione di sala d'attesa consente all'host di controllare quando un partecipante si unisce alla riunione

Evitare una minaccia insider decidendo quali partecipanti possono registrare la chiamata

Utilizzo di codici di accesso per proteggere le riunioni

Bloccare una riunione quando non si desidera che altri invitati si uniscano alla riunione

Prezzi di Zoom

Zoom offre un piano gratuito e un piano a pagamento a partire da $$$a al mese.

Valutazioni dei clienti di Zoom

G2: 4,5/5 (35.000+ recensioni)

**Non sei sicuro che Zoom sia quello giusto per te?

**Ecco le caratteristiche di Zoom le sette migliori alternative a Zoom.

Toggl apre la strada a un'efficace collaborazione tra team e alla gestione del team. Con il suo bacheche kanban è possibile pianificare e monitorare le attività con facilità.

L'app vi protegge anche da Attacchi DDoS e guasti hardware. Inoltre, esegue backup completi dei dati ogni 24 ore.

In pratica, Toggl ha sempre le spalle coperte per voi e per i vostri dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image3-4.gif una donna che dice: "Fidati di me, ti ho preso" /$$$img/

Funzionalità/funzioni chiave di Toggl

Crittografa i dati in transito con i protocolli TLS 1.2, la crittografia AES-256 e le firme SHA2

Incorpora un sistema di registrazione centralizzato per monitorare la sicurezza in qualsiasi momento

Collabora con provider di servizi leader del settore per le soluzioni di sicurezza

Le nuove funzionalità/funzioni sono sottoposte a revisioni sistematiche della sicurezza

Prezzi attivati/disattivati da Toggl

Toggl offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a al mese.

Valutazioni dei clienti su Toggl

G2: 4.6/5 (1400+ recensioni)

14. CMS HubSpot

Conosciuto per il suo pluripremiato CRM all-in-one, HubSpot è uno strumento di collaborazione sicuro cMS gratis di HubSpot (content management system) è uno dei provider più sicuri per ospitare il vostro sito web e i vostri contenuti.

La piattaforma CMS permette al vostro team di contenuti di lavorare insieme per produrre contenuti coinvolgenti e interattivi per migliorare il traffico del sito web e ottimizzare le conversazioni senza rischi per la sicurezza.

Il CMS gratuito di HubSpot include strumenti come il costruttore di siti web, il marketplace di temi e modelli e funzionalità/funzione di sicurezza integrate per scansionare e rilevare gli attacchi dannosi e minacce.

Funzionalità/funzione chiave di HubSpot CMS

Autenticazione a due fattori (2FA)

Single Sign-On (SSO) per le aziende

SPF, DKIM,DMARCe gli standard di autenticazione BIMI

Firewall per applicazioni web (WAF) gratis e certificati SSL

Prezzi del CMS HubSpot

Strumenti gratuiti e piani premium a partire da 23 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti su HubSpot CMS

G2: 4.5/5 (1.220 recensioni)

Passaggio alla sicurezza

Con le esigenze dei team distribuiti e la natura delle minacce informatiche che diventano ogni giorno più complesse, gli strumenti di collaborazione online hanno trovato nuovi modi per proteggervi.

E con una piattaforma di collaborazione come ClickUp, i vostri dati saranno inaccessibili come la tana di un drago! 🐉

Lavoriamo a fianco di esperti di sicurezza, ricercatori e società di cybersecurity leader del settore e aderiamo agli standard di sicurezza più elevati

Ma non è tutto.

Dai commenti a menzioni del team abbiamo anche eccellenti funzionalità/funzione di collaborazione sicura per tenere voi e il vostro team al corrente di tutto. Utilizzate ClickUp gratis oggi stesso per guidare la crescita della vostra azienda senza preoccuparvi di alcun rischio per la sicurezza!