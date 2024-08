Come creare team autogestiti ad alte prestazioni

Sebbene gli stili di gestione possano variare notevolmente, la maggior parte dei leader aziendali di successo concorda sul fatto che la risorsa più importante di un'organizzazione sono le persone. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Ma se si assumono i migliori, è opportuno metterli in condizione di dare il meglio di sé al lavoro. Sempre più spesso i guru del management si sono rivolti all'autogestione per creare team indipendenti, automotivati, produttivi e altamente creativi.

Come suggerisce il nome, a differenza dei team tradizionali, i team autogestiti lavorano in modo autonomo senza una supervisione diretta, anche se possono comunque riferire a un supervisore o a un caposquadra quando necessario. Le organizzazioni si affidano agli individui autogestiti per Da fare bene il loro lavoro senza microgestione.

E con l'aiuto di strumenti come ClickUp per i team i team di lavoro autogestiti possono prosperare e guidare la crescita dell'organizzazione.

In questo post del blog, faremo un'immersione profonda in questo stile di gestione per vedere come costruire team autogestiti nella vostra organizzazione.

Capire i team autogestiti

A differenza di un progetto tradizionale o di un team di team agile se il team è gestito da un manager o da un supervisore più convenzionale, è tipicamente una piccola unità autogestita senza una tradizionale struttura organizzativa gerarchica o dall'alto verso il basso.

Tutti i membri del team possiedono gli obiettivi, le attività e le responsabilità per raggiungere i risultati.

In un team autogestito non c'è gerarchia. Al contrario, i membri del team discutono l'ambito e i limiti delle responsabilità di ciascuno e sono autorizzati a prendere decisioni nell'ambito di tali aree. Risultato, ogni persona può gestire il proprio carico di lavoro come meglio crede.

Poiché ogni processo e risultato viene discusso all'interno del team prima di raggiungere un consenso finale, i team autogestiti sono "semi-autonomi" Il potere è decentralizzato e la responsabilità generale è condivisa.

L'autogoverno è un concetto chiave. Ogni individuo autogestito è responsabile sia delle proprie prestazioni individuali sia dell'obiettivo aziendale complessivo. Pur dovendo operare all'interno delle linee guida di un progetto specifico, è libero di lavorare nel modo che gli è più congeniale.

Questo significa anche che alcuni team autogestiti godono di ferie illimitate. Possono prendersi giorni di vacanza o di lavoro abbreviato, purché il progetto proceda secondo i piani. I team autogestiti di successo si basano su una solida base di fiducia e titolarità.

Caratteristiche chiave dei team autogestiti

I team autogestiti sono emersi come una forza potente, che guida l'innovazione, promuove la creatività e migliora la cultura organizzativa attraverso un maggiore coinvolgimento dei dipendenti. Per comprendere appieno l'essenza dei team autogestiti, analizziamo le caratteristiche che li distinguono dai team gestiti in modo tradizionale.

1. Autonomia

In un team autogestito, l'autonomia occupa la fase principale. I membri di questi team completamente autonomi possono prendere decisioni sul loro lavoro, stabilire le priorità delle attività e risolvere i problemi senza una costante supervisione.

Questa delega di potere consente di creare un senso di titolarità, bilanciando autonomia e responsabilità tra tutto il team, spingendolo a prendere iniziative e a trovare soluzioni creative.

L'autonomia è caratterizzata anche da:

Potere decisionale informato: Dotate il vostro team di conoscenze e competenze per prendere decisioni informate e in linea con gli obiettivi del team

Dotate il vostro team di conoscenze e competenze per prendere decisioni informate e in linea con gli obiettivi del team Gestione efficace del tempo: Dare al team autonomia sui propri orari, consentendo loro di ottimizzare la produttività e ridurre al minimo le distrazioni

Dare al team autonomia sui propri orari, consentendo loro di ottimizzare la produttività e ridurre al minimo le distrazioni Risoluzione creativa dei problemi: Dare ai membri del team la possibilità di elaborare soluzioni in modo indipendente e creare una cultura dell'innovazione e della risoluzione efficace dei problemi

2. Collaborazione

I team autogestiti eccellono nella collaborazione. Il team è auto-motivato e lavora insieme per condividere idee, risolvere problemi e raggiungere obiettivi comuni. L'approccio collaborativo di un team autogestito può portare a soluzioni più creative, a una forte comunicazione, a una maggiore efficienza e a un più forte senso di spirito di squadra.

Una collaborazione efficace risulta in

Rispetto reciproco: Incoraggiare il team a valorizzare e rispettare i contributi degli altri per ottenere risultati migliori

Incoraggiare il team a valorizzare e rispettare i contributi degli altri per ottenere risultati migliori Ascolto attivo: Garantire che le idee di tutti siano ascoltate e considerate attraverso l'ascolto attivo

Garantire che le idee di tutti siano ascoltate e considerate attraverso l'ascolto attivo Decisione condivisa: Collaborare come team per prendere decisioni utilizzando le competenze e le intuizioni collettive

3. Titolarità

I team autogestiti sono guidati da un forte senso di titolarità, in cui i membri del team sono orgogliosi del proprio lavoro e si sentono personalmente coinvolti nell'esito positivo o negativo del progetto o del team. Questa titolarità aumenta la motivazione, migliora il processo decisionale e aumenta il commit nel fornire risultati di alta qualità.

I vantaggi della titolarità includono:

**Aumento della produttività e delle prestazioni: quando i membri del team hanno un accesso completo al loro lavoro, sono intrinsecamente motivati a fornire buone prestazioni e ad aumentare la produttività

**Riduzione della dipendenza dai manager: i team non hanno bisogno di manager per le attività quotidiane, perché si gestiscono da soli.

**Miglioramento del processo decisionale: i team che si assumono la responsabilità dei propri risultati raccolgono attivamente informazioni per prendere decisioni migliori e hanno un approccio al lavoro basato sulla risoluzione dei problemi

4. Responsabilità

La responsabilità è una pietra miliare dei team autogestiti. I membri del team sono collettivamente responsabili dei loro contributi e dell'esito positivo complessivo del progetto. Questa condivisione di responsabilità spinge i singoli a dare il meglio di sé e garantisce che l'intero team rimanga concentrato sul raggiungimento degli obiettivi.

La responsabilità risulta in:

responsabilità individuale: i membri del team si ritengono responsabili delle loro prestazioni individuali e dei risultati del team

i membri del team si ritengono responsabili delle loro prestazioni individuali e dei risultati del team **Miglioramento delle prestazioni del team: i membri del team si responsabilizzano a vicenda per ottenere risultati migliori

Riduzione dei conflitti: La condivisione delle responsabilità previene l'escalation della tensione e consente una risoluzione efficace dei conflitti

5. Miglioramento continuo

I team autogestiti di successo prosperano grazie al miglioramento continuo. I membri del team sono incoraggiati a imparare, crescere e adattarsi alle sfide. Questo commit al miglioramento spinge il team autogestito a cercare nuovi metodi di lavoro, a perfezionare i processi e a fornire risultati eccezionali.

Il miglioramento continuo porta a:

Aumento dell'efficienza: Identificare ed eliminare costantemente i processi, i flussi di lavoro e i prodotti che creano inefficienza migliora la produttività

Identificare ed eliminare costantemente i processi, i flussi di lavoro e i prodotti che creano inefficienza migliora la produttività **Miglioramento della soddisfazione dei clienti: il miglioramento continuo dei processi e delle pratiche aiuta l'organizzazione a fornire prodotti e servizi migliori ai clienti

Pro e contro dei team autogestiti

Così come ogni modello di gestione ha il suo rovescio della medaglia, anche i team autogestiti hanno pro e contro.

Pro dei team autogestiti

La creazione di team autogestiti presenta diversi vantaggi, come l'elevata produttività e motivazione, la rapidità delle decisioni e il risparmio sui costi. Analizziamo i vantaggi.

Miglioramento della produttività e delle competenze

I team autogestiti sono in genere molto più produttivi di quelli tradizionali. Poiché la titolarità e la responsabilità hanno un peso notevole nelle unità autogestite, di solito lavorano più intensamente dei team strutturati in modo tradizionale. Possono anche acquisire nuove competenze per rimanere degni del tag "autogestito".

Pertanto, le persone autogestite tendono a sviluppare una disciplina più forte nel loro lavoro.

Maggiore motivazione e impegno

Le prestazioni del team riflettono il lavoro richiesto, quindi i dipendenti si sentono più motivati a dare il meglio di sé. Lavorare per un obiettivo condiviso e al tempo stesso avere la responsabilità di attività specifiche migliora il morale e la motivazione. Far parte di un team autogestito di successo fa sentire i dipendenti più responsabili e li spinge a dare il meglio per il progetto.

Miglioramento del processo decisionale

I team autogestiti sono autonomi. La loro attenzione al risultato di un progetto significa che tendono a prendere decisioni ben informate e collaborative, anche su questioni complesse.

Maggiore efficienza

I team autogestiti operano in una gerarchia snella, senza livelli di gestione intermedia tra loro e la leadership. Ciò riduce la possibilità di errori di comunicazione, aumenta l'autonomia decisionale e consente un'azione rapida e collaborativa.

Maggiore economicità

Con i team autogestiti, le organizzazioni risparmiano i costi di assunzione, formazione e mantenimento di manager e supervisori. Inoltre, dato che questi team tendono a essere più efficienti e produttivi, essi risparmiano tempo e denaro e aiutare l'intera organizzazione a generare maggiori profitti.

Contro dei team autogestiti

Non c'è sempre il sole nel mondo dell'autogestione. Ecco alcuni svantaggi dei team autogestiti.

Conflitti e differenze di opinione

La diversità è un vantaggio per le organizzazioni. Ma quando le persone provengono da ambienti e aree di competenza diversi, sono destinate ad avere prospettive diverse. Nel mondo decentralizzato dei team autogestiti, le differenze di opinione possono rallentare il processo decisionale e potenzialmente creare conflitti.

I dipendenti devono essere addestrati a gestire queste differenze con tatto e produttività.

Responsabilità contro autonomia

La completa autonomia, nelle mani sbagliate, può avere un costo elevato. Pertanto, i team (e i singoli membri) autogestiti devono essere pienamente responsabili delle loro prestazioni e dei loro risultati.

In team così piccoli e focalizzati, se anche un solo membro abusa della propria autonomia, ciò si ripercuote sull'intero team. I progetti non vanno come pianificato e le organizzazioni subiscono perdite. Questo è un rischio significativo quando si tratta di team autogestiti.

Potenziale perdita di direzione

La creazione di team autogestiti richiede tempo e un'attenta riflessione. I dipendenti selezionati potrebbero non essere adatti all'autogestione, il che potrebbe ostacolare le prestazioni del team. Inoltre, se all'inizio non si forniscono al team autogestito le giuste indicazioni e un'adeguata formazione, esso potrebbe perdere rapidamente la direzione.

Costruire un team autogestito di successo: Una guida passo passo

I team autogestiti possono usufruire delle porte della produttività e dell'innovazione della vostra azienda. Ma da fare nel modo giusto.

Ecco una guida con passaggi su come costruire team autogestiti ad alte prestazioni e resilienti.

Definire i team autogestiti

Innanzitutto, definite cosa significa per voi "team autogestito". State cercando un team semi o completamente autonomo? Da fare con persone con impostazioni specifiche, ad esempio con capacità di problem solving? Da fare per sviluppare team autonomi per prodotti o servizi o per un'altra attività specifica?

Stabilite quale definizione di team autodiretto funziona meglio per la vostra organizzazione, sia dal punto di vista funzionale che culturale. Quindi, seguite i passaggi successivi per creare un team di lavoro ad alte prestazioni e autogestito.

Attenzione ai segnali

Il passaggio logico successivo all'implementazione di team autogestiti è quello di valutare se i vostri dipendenti mostrano alcune delle caratteristiche o dei tratti sopra menzionati. Ricordiamo che un team autogestito ideale è composto da persone che si guidano da sole, affidabili, sicure di sé nel prendere decisioni, ottime nella gestione del tempo e forti comunicatrici.

Identificare i membri del team interessati

Una volta valutati i candidati che sarebbero perfetti per un ruolo autogestito, chiedete loro se sono interessati. Non tutti potrebbero esserlo. A prescindere dalle capacità, molti dipendenti preferiscono avere un manager che li guidi e li indirizzi.

È importante cercare persone che siano desiderose di aggiornarsi e migliorarsi costantemente e che siano abbastanza sicure di sé da gestire i problemi in modo indipendente. I possibili membri del team devono anche possedere le capacità interpersonali necessarie per lavorare bene in un team di persone con una mentalità altrettanto indipendente.

È possibile utilizzare diversi tecniche di team-building per assicurarsi che i membri del team autogestito siano ben affiatati.

Cancellare obiettivi e scopi chiari

Definite quindi gli obiettivi e i traguardi che il vostro team autogestito deve raggiungere. Illustrate chiaramente i risultati attesi, in modo che il team sappia a cosa sta lavorando. Inoltre, spiegate come misurerete questi risultati.

La pratica migliore è quella di creare obiettivi raggiungibili utilizzando Obiettivi di ClickUp e assegnarli alle persone interessate. È inoltre possibile impostare dei canali per misurare la produttività .

misura i tuoi traguardi e monitora lo stato con ClickUp Goals_

Ora che avete tracciato una chiara tabella di marcia delle vostre aspettative e della strategia della missione, pianificate anche la valutazione delle prestazioni del vostro team. Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp da fare.

Conducete autovalutazioni e date feedback con l'aiuto di questo modello.

Sviluppare i ruoli e le responsabilità del team

Assegnate ruoli e responsabilità chiari ai team che si autogestiscono. Chiarite che ogni membro è in una scala gerarchica laterale piuttosto che dall'alto verso il basso in una struttura di team tradizionale. Come backup, create un meccanismo che permetta a un leader esterno o ad altri di intervenire quando un dipendente non riesce a completare il proprio lavoro.

Assegnare e monitorare le attività

Ora che le basi sono terminate, è il momento di assegnare le attività ai singoli membri del team e al team nel suo complesso. Efficiente gestione delle attività utilizzando strumenti come Attività di ClickUp possono migliorare significativamente la produttività del team.

delegate facilmente il lavoro assegnando le attività direttamente al team o @menzionandole in un commento per trasformare i vostri pensieri in azioni_

Anche se il team del progetto lavorerà in modo indipendente una volta iniziato, potete comunque monitorare il suo stato utilizzando Lo strumento di project management di ClickUp . Questo strumento fornisce una panoramica delle priorità, del lavoro tra team e dello stato di avanzamento del progetto.

con ClickUp Home è possibile visualizzare una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario

Apertura di canali di comunicazione

Create canali di comunicazione fissi, come riunioni standup, forum di discussione, videochiamate settimanali o mensili, o qualsiasi altro strumento di lavoro. ClickUp Chattare offre una svolta nella comunicazione di team affidabile e in tempo reale. È possibile integrare oltre 1.000 strumenti e app su ClickUp per garantire una comunicazione precisa e senza interruzioni.

con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo_

Stabilire meccanismi decisionali

In un team disciplinato e autodiretto nessun dipendente ha più autorità degli altri. Questo allontanamento da una gerarchia gestionale tradizionale può talvolta ostacolare il processo decisionale.

Per ovviare a questo inconveniente, si può nominare un "facilitatore" o il team può eleggere un facilitatore. Il facilitatore funge da mediatore e gestisce le riunioni, i conflitti e il consenso generale.

Fornire provider

non iniziate il vostro lavoro da zero: scegliete le opzioni preconfezionate dal Centro modelli o costruite il vostro modello personale che il vostro team potrà utilizzare_

Providete la formazione e date al vostro team gli strumenti necessari per avere successo. Potrebbe trattarsi di un importo monetario erogato durante la configurazione iniziale, software per la gestione e il monitoraggio del lavoro o l'accesso completo a un repository di strumenti da utilizzare a seconda delle esigenze. Modelli ClickUp sono ideali per i team che si muovono da soli e che possono scegliere ciò di cui hanno bisogno per le loro funzioni. È possibile trovare modelli per il project management a partire dall'analisi SWOT e dai quadri SIPOC (fornitori, input, processi, output, clienti). I team possono utilizzare questi modelli per pianificare, strategizzare, eseguire, allocare e misurare il proprio lavoro.

Impostazione di sequenze basate sul risultato

confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite lo stato di avanzamento con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Nelle aziende moderne lavoriamo tutti contro il tempo. Impostate scadenze chiare e realistiche, che tengano conto degli imprevisti e che facciano sì che i membri del team siano sempre all'erta e raggiungano gli obiettivi. Dal momento che avete già definito chiaramente ciò che costituisce l'esito positivo, assicuratevi che il vostro team, che è autodidatta, raggiunga gli obiettivi prefissati entro i tempi previsti.

Valutare l'efficacia del team autogestito

Infine, date un'occhiata approfondita ai dati una volta terminato il progetto. Analizzare da vicino le metriche di un progetto eseguito da un team autogestito vi aiuterà ad apportare i cambiamenti necessari, sia che questi abbiano a che fare con il team stesso, la natura delle attività, le risorse fornite, ecc.

Continuate a migliorare a ogni iterazione.

Aiutate i vostri team autogestiti a prosperare

L'impostazione di un team autogestito può essere complicata. Occorre un piano accurato, una forte comprensione dei rischi e dei vantaggi e, soprattutto, la selezione delle persone giuste.

La comoda integrazione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti, i modelli facili da usare, i flussi di lavoro automatizzati e i dashboard intuitivi semplificano la pianificazione, la strategia e l'esecuzione dei team autogestiti.

Avvicinatevi ai vostri obiettivi di produttività ed efficienza con analisi dettagliate, controlli sulla privacy e la libertà di aggiungere ai preferiti strumenti di progetto. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !