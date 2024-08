10 migliori strumenti di Customer Insight per capire i clienti nel 2024

gli scienziati non si affidano ai loro occhiali da lettura per studiare i microrganismi, ma usano un microscopio. 🔬

Allo stesso modo, gli strumenti di customer insight sono microscopi che permettono alle aziende di analizzare e comprendere il complesso comportamento dei clienti online.

Un esempio per tutti: Da quanto tempo non acquistate un prodotto online senza fare ricerche? Non ve lo ricordate, vero?

Avreste passato del tempo a controllare il sito web dell'azienda, a leggere le recensioni online, a scorrere le piattaforme dei social media e i post del marchio e a chiedere ai vostri amici prima di effettuare l'acquisto.

Questo viaggio multicanale del consumatore rende difficile per le aziende decifrare i desideri dei clienti.

Gli strumenti di customer insight raccolgono dati da diverse origini e consentono alle aziende di analizzare la psicologia dei clienti, le conversazioni sui social, il comportamento degli utenti e il comportamento di acquisto online per garantire la massima soddisfazione dei clienti

Inoltre, i dati dei clienti sono sia qualitativi che quantitativi. Si tratta di un mix di dati interni ed esterni raccolti da:

Recensioni

Sondaggi online

Dati sui visitatori del sito web

Tendenze dei consumatori e tendenze di mercato

Attività di acquisto

Interviste

Media sociali

L'elenco continua, proprio come quello dei migliori software di consumer insights.

Per aiutarvi a decodificare il comportamento dei vostri clienti e a raccogliere informazioni utili da questi dati, abbiamo elencato le funzionalità/funzioni chiave da ricercare in un software di customer insight e i 10 migliori software di consumer insight del 2024 con le loro caratteristiche, i loro contro e le loro peculiarità.

Suggerimento bonus: c'è un chiaro vincitore.

Cosa cercare in uno strumento di Customer Insights?

**La piattaforma di accelerazione della consumer intelligence deve consentire di aggiungere logiche di condizione e di personalizzare il sondaggio in base a domande specifiche per ottenere risposte lungo tutto il percorso del cliente

Interfaccia facile da usare: Prestate attenzione all'interfaccia utente delle soluzioni software di customer intelligence. Scegliete uno strumento che abbia dashboard intuitivi con opzioni di navigazione semplici

Prestate attenzione all'interfaccia utente delle soluzioni software di customer intelligence. Scegliete uno strumento che abbia dashboard intuitivi con opzioni di navigazione semplici Feedback visivo: Il migliorestrumenti di customer insight personalizzati forniscono un meccanismo di feedback visivo per visualizzare le risposte in un formato di facile comprensione

Il migliorestrumenti di customer insight personalizzati forniscono un meccanismo di feedback visivo per visualizzare le risposte in un formato di facile comprensione **Se non è possibile personalizzare uno strumento di customer insight in base al settore, al prodotto, ai segmenti di clientela e ai KPI, sarà difficile ottenere una comprensione olistica delle preferenze dei clienti

Scalabilità: Con la crescita della vostra azienda, cresceranno anche i dati dei clienti. Se il software rallenta o raggiunge il limite nella gestione dei dati, rallenterà la vostra azienda. Concentratevi sulla scalabilità del software in modo che le operazioni aziendali non siano ostacolate in futuro

Con la crescita della vostra azienda, cresceranno anche i dati dei clienti. Se il software rallenta o raggiunge il limite nella gestione dei dati, rallenterà la vostra azienda. Concentratevi sulla scalabilità del software in modo che le operazioni aziendali non siano ostacolate in futuro Sicurezza: Scegliete una piattaforma di consumer intelligence che aderisca agli standard di sicurezza, che impieghi la crittografia dei dati e il controllo degli accessi e che sia conforme alle normative sulla protezione dei dati geografiche e specifiche del settore

Scegliete una piattaforma di consumer intelligence che aderisca agli standard di sicurezza, che impieghi la crittografia dei dati e il controllo degli accessi e che sia conforme alle normative sulla protezione dei dati geografiche e specifiche del settore Integrazioni con terze parti: La piattaforma di consumer insights deve integrarsi con lo stack tecnologico esistente, compreso il CRM,software per l'esito positivo del cliente, strumenti per il servizio clienti , e piattaforma di project management

I 10 migliori strumenti di Customer Insights da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire le tue informazioni sui clienti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività di ClickUp

ClickUp è un'applicazione facile da usare per i principianti software per il project management per la creazione di wiki, monitoraggio delle attività creare dashboard, gestire i clienti e progettare moduli per raccogliere le risposte.

Se state cercando di capire le esigenze dei vostri clienti e avete poco tempo a disposizione, ClickUp Modulo vi permette di raccogliere feedback e convertirli in attività tracciabili.

Applicate la logica delle condizioni alle risposte per ordinare i dati o segmentare il pubblico in base a un criterio specifico. Questo semplifica il processo di raccolta e fornisce al vostro team solo le informazioni rilevanti.

Imparate dai vostri clienti e migliorate la vostra azienda con il feedback sui prodotti di questo modello dettagliato e ottimizzate le vostre offerte, attirate nuovi clienti e aumentate le entrate

ClickUp offre modelli di moduli precostituiti come modelli per i feedback sui prodotti , modelli di sondaggio e modelli di richiesta creativa, in modo da non dover creare questi moduli da zero.

Se non siete pronti a investire in una piattaforma avanzata di consumer intelligence, ClickUp è la soluzione migliore.

Se state iniziando una strategia di customer insights, ClickUp vi offre un grande vantaggio. Ecco come.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Raccogliete e migliorate il feedback dei clienti con il nostro modulo personalizzato modulo di feedback modello per organizzare il feedback in un unico posto per una migliore comprensione

UtilizzareModuli ClickUp per raccogliere le risposte e i feedback dei clienti in un formato personalizzato

Convertire le risposte in attività tracciabili che si inseriscono direttamente nei vostri flussi di lavoro

Come miglior strumento di customer insights, ClickUp consente di aggiungere logiche di condizione ai sondaggi online e i moduli ClickUp aggiornano dinamicamente le informazioni in base alle risposte, rendendo più facile l'acquisizione di informazioni e di commentiil feedback dei clienti* Dopo aver raccolto le risposte, taggate i problemi e le dipendenze per portarli all'attenzione del team

Contrassegnate le priorità delle attività più importanti come urgenti, alte, normali e basse, in modo che il vostro team possaservizio clienti sa cosa Da fare e quando

Visualizzate le informazioni chiave sul vostro traguardo, tra cui le motivazioni, i dati demografici e la storia professionale, utilizzando il modello Modello di Persona utente di ClickUp

Utilizzare il fileil modello del profilo del cliente per ottimizzare le interazioni e i feedback dei clienti e organizzare queste informazioni per riferimenti futuri

IlClickUp CRM potenzia il processo di raccolta dei dati con i suoi oltre 50 potenti widget per il dashboard

State pianificando una campagna di sensibilizzazione per i clienti che condividono i loro feedback? Integrate il vostro strumento di email con ClickUp CRM. Raccogliete le risposte, tracciatele e gestite le relazioni con i clienti con un efficace strumento di monitoraggioStrategia CRM Modello di CRM commerciale di ClickUp Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per gli utenti alle prime armi

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro al mese.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Acqua di fusione

via Acqua di fusione Meltwater è uno strumento di customer insights personalizzato e una piattaforma di monitoraggio dei social media per monitorare e analizzare la copertura dei media online, le tendenze del mercato, le conversazioni sui social media e altri contenuti dei media digitali.

Oltre all'ascolto dei social media, Meltwater utilizza l'analisi predittiva per aiutare le aziende a migliorare l'esperienza dei clienti e a costruire una strategia di consumer insight basata sui dati. Meltwater monitora parole chiave, dati sociali e conversazioni online e presenta tutti i dati in un formato di facile comprensione.

I team di prodotto utilizzano questi dati per migliorare le loro offerte, piani di marketing e posizione, analizzare i concorrenti e valutare il sentimento dei consumatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meltwater

Monitora un ampio intervallo di fonti mediatiche, tra cui articoli di notizie, dati sociali in tempo reale, blog e forum per monitorare le menzioni di marchi, concorrenti e settore

Scopre informazioni utili per l'intero ciclo di vita del marchio, grazie agli approfondimenti sull'audience, al monitoraggio della brand equity, all'analisi dell'esperienza del cliente, alla segmentazione dell'audience e alla previsione delle tendenze

L'analisi dei sentimenti categorizza le menzioni come positive, negative o neutre, fornendo una rapida panoramica di come un marchio è percepito online

Limiti di Meltwater

Costoso per le piccole aziende

La curva di apprendimento è piuttosto ripida, soprattutto per chi non ha familiarità con gli strumenti di monitoraggio dei social media

Prezzi di Meltwater

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Meltwater

G2 : 4/5 (1.544 recensioni)

: 4/5 (1.544 recensioni) Capterra: 4/5 (88 recensioni)

3. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics offre una comprensione più approfondita del percorso del cliente, del sentiment del pubblico sui motori di ricerca e su Google Trends e del comportamento del pubblico su piattaforme e dispositivi diversi.

Sia che si utilizzi la piattaforma gratuita di consumer intelligence o la versione a pagamento, il dashboard è facile da navigare, anche per gli utenti alle prime armi.

GA offre opzioni per eseguire il drill-down in modo da avere dati a livello di pagina, come la frequenza di rimbalzo o il tempo trascorso sulla pagina.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Monitora il numero di visitatori del vostro sito web, compresi quelli nuovi e quelli di ritorno

Permette di progettare dashboard personalizzati per monitorare le metriche più importanti

Monitora il traffico, il comportamento degli utenti e le prestazioni utilizzando reportistica in tempo reale

limiti di Google Analytics

È difficile contattare il team del supporto clienti in caso di problemi

Filtrare il traffico dei bot è difficile, poiché Google Analytics a volte li identifica come vero traffico utente

Prezzi di Google Analytics

**Gratuito

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4,5/5 (6.235 recensioni)

4,5/5 (6.235 recensioni) Capterra: 4,7/5 (7.703 recensioni)

4. Euromonitor

via Euromonitor Euromonitor utilizza la ricerca sul campo e l'apprendimento automatico per fornire informazioni strategiche su aziende, economie e consumatori in tutto il mondo. Questa piattaforma di consumer intelligence fornisce dati a livello di SKU (singolo prodotto) per trasformare le informazioni in ricavi.

Euromonitor tiene traccia di 1.500 provider online in 40 paesi per fornire aggiornamenti quotidiani su prezzi e sconti, assortimento di prodotti e dimensioni e attributi critici per darvi un vantaggio competitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Euromonitor

Reportistica di settore approfondita per scoprire potenziali opportunità e minacce in diversi settori industriali

Approfondimenti quotidiani sui consumatori e analisi delle tendenze dell'e-commerce

Dashboard statistici per dare un senso ai dati raccolti

Limiti di Euromonitor

Limitata portata dei settori coperti e mancanza di informazioni sulle piccole imprese

La reportistica può essere vaga

Prezzi di Euromonitor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Euromonitor

G2: 4/5 (14 recensioni)

5. Brandwatch

via Brandwatch Brandwatch è una piattaforma di customer intelligence aziendale che fornisce dati storici e in tempo reale sui consumatori a cui la vostra azienda può attingere.

Utilizzando l'analisi predittiva della piattaforma di consumer intelligence, le aziende ottengono informazioni dai dati non strutturati per comprendere e prevedere le esigenze dei consumatori.

Mentre le ricerche di mercato tradizionali hanno dei limiti, l'analisi del pubblico di Brandwatch rivela intuizioni qualitative su scala e scopre le tendenze dei consumatori e del mercato in modo da potersi adattare rapidamente ai cambiamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brandwatch

Possibilità di scegliere tra oltre 50 visualizzazioni per analizzare vaste impostazioni di dati

L'apprendimento automatico segmenta automaticamente i dati per adattarli alle vostre esigenze

Condivisione di informazioni preziose tramite chiave API, Excel o PDF di Brandwatch e impostazione di avvisi email per i principali stakeholder

Limiti di Brandwatch

Gli approfondimenti e la reportistica sono scarni; è meglio estrarre i dati in formato CSV

Il prezzo è costoso per le piccole imprese

Prezzi di Brandwatch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brandwatch

G2: 4.4/5 (572 recensioni)

4.4/5 (572 recensioni) Capterra: 4.2/5 (223 recensioni)

6. Dati globali

via Dati globali Globaldata, la piattaforma di insight per i consumatori, utilizza la potenza collettiva di dati affidabili, conoscenze specialistiche e tecnologia per ottenere approfondimenti granulari in settori quali i pagamenti, le banche, l'industria mineraria, le assicurazioni e la sanità.

Gli approfondimenti coprono la catena del valore del cliente dall'inizio alla fine, dai fornitori, produttori e canali di distribuzione fino agli approfondimenti sui consumatori e alle tendenze globali.

Inoltre, il Global Risk Report fornisce approfondimenti sui rischi chiave a livello globale, regionale e nazionale con un indice di rischio proprietario.

Questi dati vengono utilizzati per definire la vostra strategia di consumer insights e per prendere decisioni basate sui dati per lo sviluppo aziendale, le fusioni e le acquisizioni e l'intelligence di mercato e della concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Globaldata

Database esteso di oltre 60.000 marchi nei settori CPG e monitoraggio di oltre 24.000 aziende a livello globale

Sondaggi trimestrali che raccolgono le opinioni di oltre 5.000 funzionari senior sull'andamento del settore

Dati macroeconomici di 200 paesi con analisi dettagliate di 60 paesi

Limiti di Globaldata

Gli utenti sperimentano un certo ritardo nel dashboard, soprattutto quando gestiscono grandi insiemi di dati

I costi del servizio sono costosi per le piccole aziende

Prezzi di Globaldata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Globaldata

G2: 4.6/5 (13 recensioni)

7. Parlatore

via Parlatore Talkwalker è uno strumento di customer insights all-in-one che consente alle aziende di utilizzare informazioni in tempo reale sul coinvolgimento del pubblico, sul sentiment e sulle tendenze per migliorare le loro offerte e campagne di marketing.

Che si tratti di PR e comunicazione, marketing digitale o social media marketing, il monitoraggio del sentiment, della portata e del coinvolgimento è fondamentale per ottimizzare i lavori richiesti in futuro.

Le funzionalità di ascolto dei social media della piattaforma includono una visualizzazione completa delle conversazioni online e sociali sul vostro marchio, sui concorrenti e sul settore attraverso 30 piattaforme di social media e 150 milioni di siti web.

Le migliori funzionalità di Talkwalker

Librerie di pubblico integrate per scoprire segmenti rilevanti per gli oggetti e il settore di riferimento

Confronto del pubblico per identificare differenze e somiglianze e creare campagne di messaggistica su misura per ogni gruppo di pubblico di riferimento

Integrazione con piattaforme avanzate di segmentazione del pubblico, come Audiense e Affinio, per una comprensione completa dei modelli di acquisto, del comportamento e degli interessi del pubblico

Limiti di Talkwalker

Nessuna analisi dei profili che menzionano i vostri prodotti

A volte raccoglie menzioni irrilevanti, il che può comportare un lavoro aggiuntivo per il vostro team, che deve dedicare del tempo a filtrare quelle rilevanti

Prezzi di Talkwalker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Talkwater

G2: 4.3/5 (130 recensioni)

4.3/5 (130 recensioni) Capterra: 4.4/5 (23 recensioni)

8. Uxcam

via UXcam UXCam è una delle uniche piattaforme di customer insights per monitorare il comportamento degli utenti delle app mobili. L'analisi delle app mobili vi aiuta a capire perché gli utenti non riescono a convertire, come vivono la vostra app e il viaggio all'interno dell'applicazione, e a scoprire le ragioni della scarsa adozione delle funzionalità/funzione.

I team di prodotto la utilizzano per capire le ragioni delle esperienze frustrate degli utenti delle app, per identificare e migliorare i percorsi di conversione e per abbreviare i cicli di feedback, aiutando il team a risolvere i problemi più rapidamente.

Le migliori funzionalità di UXCam

Traccia e analizza i KPI in un unico luogo e li organizza nella dashboard del team senza bisogno di codice manuale

Analizzare i segmenti fuori dagli schemi e far emergere i modelli nascosti per la conversione, i fattori di abbandono e l'impegno

I flussi delle schermate identificano i percorsi in-app insoliti e trovano i colli di bottiglia filtrando le schermate di uscita più comuni

Limiti di UXCam

Poiché i clienti vengono fatturati annualmente, può essere costoso per le startup in fase iniziale

Numero limitato di accessi al portale

La creazione di eventi personalizzati richiede il coinvolgimento del team di ingegneri

Prezzi di UXCam

**Gratis

Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UXCam

G2: 4.7/5 (149 recensioni)

4.7/5 (149 recensioni) Capterra: 4.7/5 (22 recensioni)

9. Mixpanel

Via Mixpanel Mixpanel è una piattaforma di analisi dei prodotti per utenti di telefonia mobile e web. I team di produttività, marketing, ingegneria e dati possono suddividere le metriche in base al comportamento, ai dati demografici o al tipo di account e tagliare e tagliare i dati per ottenere informazioni multidimensionali sui clienti.

Per gli utenti in-app, i team di prodotto possono individuare tempestivamente le regressioni, andare a fondo per convalidare il potenziale di una nuova funzionalità e vedere l'impatto delle modifiche al prodotto in tempo reale. Testare ogni variante per determinare cosa funziona consente di distribuire release di alta qualità.

Le migliori funzionalità/funzione di Mixpanel

Analizzate dove gli utenti si sono fermati grazie ai reportistica di flusso

Monitorare e analizzare la crescita, il coinvolgimento, la fidelizzazione e il numero di clienti convertiti in ogni passaggio del percorso dell'utente

Segmentate i vostri clienti e create coorti per identificare il comportamento di gruppi specifici

Limiti di Mixpanel

Limite dell'intervallo di dati di 2 settimane per i flussi di utenti

La formattazione dei dashboard non è di facile utilizzo per l'utente

Le integrazioni con le app non sono ben costruite

Prezzi di Mixpanel

**Gratis

Crescita : $20/mese

: $20/mese Azienda: A partire da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

10. Hotjar

Via Hotjar Hotjar, uno strumento di analisi del comportamento e delle heatmap dei siti web, visualizza un quadro olistico dei visitatori del web per scoprire le opportunità di ottimizzazione, individuare i problemi di customer experience e creare un caso convincente per la vostra prossima grande idea.

Le aziende ottengono informazioni preziose sugli interessi e le sfide dei loro clienti utilizzando le mappe di calore, le registrazioni delle sessioni, i test A/B e l'analisi multivariata.

Ottenere feedback dell'utente con moduli e sondaggi sul miglioramento dell'esperienza del sito web o sulle modifiche da apportare al prodotto.

Hotjar elimina le congetture su ciò che le persone desiderano, raccogliendo invece le informazioni sui clienti dal vostro sito web per dare priorità ai cambiamenti che contano.

Le migliori funzionalità di Hotjar

Le mappe di calore mostrano dove gli utenti si muovono e fanno clic, in modo da poter rimuovere i punti di attrito e migliorare le conversazioni

Automazioni del processo di ricerca sui prodotti, dall'hosting alla registrazione dei feedback

Creazione di sondaggi in pochi secondi grazie al generatore di sondaggi IA di Hotjar e generazione automatica di reportistica riepilogo/riassunto

Limiti di Hotjar

Sottoscrizioni separate per diverse funzionalità/funzioni

Hotjar conserva i dati per un periodo limitato, a seconda del piano scelto

Prezzi di Hotjar

Observe Basic: gratis

gratis Observe Plus: $32

$32 Engage Basic: Gratis

Gratis Engage Plus: $280

$280 Engage Business: $440

Hotjar valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (298 recensioni)

4.3/5 (298 recensioni) Capterra: 4.6/5 (500 recensioni)

Siete pronti ad approfondire le informazioni sui clienti?

È impossibile prevedere il comportamento dei clienti.

Clienti diversi hanno aspettative, interessi e motivazioni diverse. Senza uno strumento di customer insights, la raccolta e l'analisi di una grande quantità di dati generati da tutte le origini dati delle varie piattaforme è scoraggiante.

A seconda di quanto siano semplici o avanzate le vostre esigenze, scegliete un software che faccia al caso vostro e che funzioni bene con le fonti di dati esistenti, in modo da ottenere il massimo valore dai dati dei clienti.

Qualunque siano le vostre origini dati, ClickUp è un software di customer intelligence di facile utilizzo per riunire tutti i vostri dati, collaborare e farli avanzare come elementi di azione in modo da garantire che le intuizioni più importanti vengano messe in pratica.

In alternativa, raccogliete i feedback utilizzando i moduli ClickUp, taggate i problemi più comuni, monitorate i risultati e le informazioni più importanti obiettivi di collaborazione per i team, analizzare le risposte e agire di conseguenza. Provate gratuitamente ClickUp per iniziare