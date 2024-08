Un'immersione profonda nella scoperta del prodotto: Fasi, sfide e tecniche

Viviamo in un mondo in cui le aziende introducono nuovi prodotti ogni giorno. Tuttavia, non tutte riescono a sopravvivere. Solo una parte di esse piccola percentuale di loro riesce a farsi spazio nel nostro mercato iper-saturo.

Pertanto, la domanda è: cosa distingue i prodotti di esito positivo? Una delle cause principali del loro esito positivo è la meticolosa fase di scoperta del prodotto. È in questa fase che l'idea di un nuovo prodotto viene concepita attraverso un'estesa ricerca di mercato, una profonda comprensione delle esigenze degli utenti e un rigoroso test degli stessi.

Questo articolo esplorerà la fase di sviluppo di un prodotto, includendo la sua importanza, i passaggi, i vantaggi, le sfide e gli elementi critici.

**Che cos'è la Product Discovery?

La scoperta del prodotto è il processo di ricerca delle esigenze e delle sfide degli utenti, di ideazione di una soluzione e di sviluppo di un prototipo da testare. Il processo risulta nello sviluppo di un prodotto utilizzabile e fattibile.

Si tratta di ascoltare attentamente le esigenze degli utenti, invece di creare un prodotto che può avere o meno un esito positivo. Pertanto, la scoperta del prodotto è un processo fortemente incentrato sul cliente. Sono i clienti ad approvare o rifiutare il prototipo del prodotto in base al loro feedback.

Tuttavia, questo processo non si conclude con la concezione dell'idea. Al contrario, continua per tutto il ciclo di sviluppo, quando si interagisce continuamente con i clienti e si implementa il loro feedback nello sviluppo.

Comprendere l'importanza della scoperta del prodotto

La scoperta del prodotto è un passaggio essenziale del ciclo di sviluppo processo di sviluppo della produttività . Permette di comprendere a fondo gli utenti, che guidano l'utente durante il processo di progettazione. Una volta comprese le loro sfide, è possibile ricercare le soluzioni più valide e utilizzare le soluzioni più efficaci strumenti di progettazione della produttività per sviluppare prototipi.

Questo aumenta anche le possibilità di progettare un prodotto di esito positivo, riducendo i rischi legati allo sviluppo del prodotto. Ecco altri motivi per cui la scoperta del prodotto è fondamentale:

Comprendere le esigenze degli utenti

Consente di ottenere una conoscenza approfondita dei bisogni, delle preferenze e dei punti dolenti dei segmenti di utenti in target. Questo è essenziale per creare prodotti che risuonino con gli utenti e soddisfino le loro esigenze.

Convalida del mercato

La scoperta del prodotto consente di convalidare le idee e i concetti prima di investire risorse significative nello sviluppo e nella consegna del prodotto. Potete ridurre il rischio di creare un prodotto che potrebbe non trovare mercato o risolvere un problema reale.

Innovazione

la lavagna online di ClickUp consente di fare brainstorming, aggiungere note e collegare diversi compiti

Un processo approfondito di scoperta del prodotto consente ai team di esplorare nuove idee e soluzioni. È possibile tenere sessioni di brainstorming con il proprio team e utilizzare strumenti come ClickUp Lavagna online per facilitare la collaborazione interfunzionale. Potete anche differenziarvi dalla concorrenza offrendo funzionalità/funzione uniche e rispondendo alle esigenze dei clienti in modo nuovo.

Allineamento agli obiettivi aziendali

Un altro vantaggio dei lavori richiesti è quello di garantire l'allineamento del prodotto con la strategia aziendale complessiva fin dalle prime fasi. Inoltre, aiuta i team di prodotto e di sviluppo a definire le priorità delle funzionalità/funzione essenziali per l'esito positivo.

Processo di scoperta del prodotto passo per passo

Ora che conoscete l'importanza della scoperta del prodotto, passiamo ai passaggi che vi aiuteranno a realizzare un processo di scoperta del prodotto di esito positivo.

Creare un team

La scoperta del prodotto si basa sulla collaborazione interfunzionale. Tuttavia, è fondamentale selezionare le persone che vi parteciperanno, in modo permanente o temporaneo.

Una cosa da capire sulla creazione di un team è che non esistono criteri di dimensione unica. Pertanto, i membri dipenderanno dalle vostre sfide e dai vostri requisiti. I membri possono anche cambiare nel corso del processo, a seconda delle esigenze e delle sfide.

È possibile coinvolgere temporaneamente un esperto o il team commerciale per capire meglio il mercato e la fattibilità. In genere, un team di scoperta del prodotto è composto dai seguenti membri:

Product manager: Supervisiona l'intero processo e assicura l'allineamento con gli obiettivi aziendali

Supervisiona l'intero processo e assicura l'allineamento con gli obiettivi aziendali ProgettistiUX/UI: Progettano l'esperienza e l'interfaccia dell'utente, traducendo le intuizioni della ricerca in progetti visivamente accattivanti

Progettano l'esperienza e l'interfaccia dell'utente, traducendo le intuizioni della ricerca in progetti visivamente accattivanti Sviluppatori/Ingegneri: Implementano gli aspetti tecnici e la fattibilità, contribuendo con intuizioni su ciò che è realizzabile all'interno di determinati vincoli

Implementano gli aspetti tecnici e la fattibilità, contribuendo con intuizioni su ciò che è realizzabile all'interno di determinati vincoli Ricercatori di mercato: Condurre analisi di mercato approfondite per identificare tendenze, concorrenti e potenziali opportunità

Condurre analisi di mercato approfondite per identificare tendenze, concorrenti e potenziali opportunità Supporto clienti: Introdurre nel processo le intuizioni dirette degli utenti, il loro feedback e i loro punti dolenti

Oltre alle persone, decidete il software che utilizzerete durante il viaggio, come ad esempio software per la gestione dei prodotti o modelli di sviluppo del prodotto .

I vantaggi di avere team interfunzionali includono le seguenti caratteristiche:

Prospettive uniche e diversificate: Questi team favoriscono un intervallo di prospettive e approcci, poiché al processo partecipano persone con capacità, background e competenze diverse

Questi team favoriscono un intervallo di prospettive e approcci, poiché al processo partecipano persone con capacità, background e competenze diverse Più veloce il processo decisionale: Il processo decisionale è più rapido perché i rappresentanti dei vari dipartimenti collaborano. Questo riduce la necessità di canali di comunicazione prolungati

Il processo decisionale è più rapido perché i rappresentanti dei vari dipartimenti collaborano. Questo riduce la necessità di canali di comunicazione prolungati **Risoluzione dei problemi: la combinazione di competenze ed esperienze diverse consente al team di affrontare le sfide da diversi punti di vista, migliorando la risoluzione dei problemi

Meno bias di conferma: Riduce anche le possibilità di bias di conferma

Capire le esigenze degli utenti

Avete messo insieme il vostro team e il strumenti di gestione del prodotto sono anche preparati. È finalmente giunto il momento di iniziare a comprendere le esigenze dei clienti. Da fare, è necessario comunicare con gli utenti.

La comunicazione può assumere qualsiasi modulo. Conducete interviste ai clienti o sondaggi. Potete anche creare delle mappe di viaggio. L'obiettivo è raccogliere una buona quantità di informazioni sui loro punti dolenti e sulle loro sfide.

Sondaggi: Utilizzate diversi sondaggi, come quelli in app, quelli via email, i moduli di feedback passivo o i widget per la richiesta di funzionalità/funzione

Utilizzate diversi sondaggi, come quelli in app, quelli via email, i moduli di feedback passivo o i widget per la richiesta di funzionalità/funzione Interviste: Raccogliete feedback qualitativi dai vostri segmenti di utenti di traguardo conducendo interviste

Raccogliete feedback qualitativi dai vostri segmenti di utenti di traguardo conducendo interviste Analisi del prodotto: Controllate le analisi del prodotto per ottenere informazioni sul comportamento degli utenti e identificare i punti dolenti. Potete anche utilizzare il vostrosoftware di gestione del marchio per una migliore comprensione

Controllate le analisi del prodotto per ottenere informazioni sul comportamento degli utenti e identificare i punti dolenti. Potete anche utilizzare il vostrosoftware di gestione del marchio per una migliore comprensione Gruppi di discussione: Riunite un piccolo gruppo di utenti per una discussione mirata

Riunite un piccolo gruppo di utenti per una discussione mirata Monitoraggio dei social media: Monitorare i canali dei social media alla ricerca di menzioni sui vostri prodotti o sul vostro settore. Coinvolgete gli utenti, rispondete alle loro preoccupazioni e raccogliete feedback

Utilizzate vari Strumenti di IA per migliorare l'efficienza del processo. Una volta raccolte informazioni sufficienti, è il momento di definire le esigenze esatte a cui si intende rispondere. Ecco le cose da tenere a mente durante la definizione dei bisogni:

Cercate di esprimere il problema in modo conciso (in una frase breve e semplice). Questo vi permetterà di comunicarlo facilmente al vostro team e di sviluppare la vostra soluzione

Convalidare il problema verificando se interessa in modo significativo gli utenti

Stabilire le priorità e decidere quale problema risolvere per primo

Identificare e ideare la soluzione

Con un problema chiaro, potete ora concentrarvi sulla soluzione. Incoraggiate il team a fare brainstorming e a ideare modi creativi per risolvere il problema. Utilizzate questi tecniche di ideazione :

le mappe mentali di ClickUp forniscono un quadro chiaro delle vostre idee e vi permettono di collegarle tra loro per migliorare l'ideazione_

Mappe mentali: Usate le mappe mentali per scrivere e collegare le vostre idee per una migliore ideazione

Usate le mappe mentali per scrivere e collegare le vostre idee per una migliore ideazione Storyboarding: Creare una narrazione visiva dei problemi per ottenere idee valide

Creare una narrazione visiva dei problemi per ottenere idee valide Round robin: Trasformate il problema in una domanda, iniziando con "Come potremmo..." e lasciate che tutti i membri del team propongano una soluzione

Trasformate il problema in una domanda, iniziando con "Come potremmo..." e lasciate che tutti i membri del team propongano una soluzione Schizzo: Usate il potere delle immagini per migliorare la vostra prospettiva e disegnare schizzi accattivanti che comunichino il vostro messaggio

Usate il potere delle immagini per migliorare la vostra prospettiva e disegnare schizzi accattivanti che comunichino il vostro messaggio **Chiedete a uno dei membri del team di scrivere la propria idea e di darla al successivo affinché aggiunga i propri pensieri. Continuate finché tutti non avranno aggiunto qualcosa

utilizzate il modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp per delineare l'intero processo, dalla scoperta alla consegna_

Sentitevi liberi di utilizzare qualsiasi metodo che faccia al caso del vostro team, tra cui modelli di sviluppo del prodotto, alle idee di design.

Una volta riempita la vostra banca delle idee, dovete filtrarle verificandone il potenziale impatto e la fattibilità. Questo vi aiuterà a dare priorità alle idee che possono essere sviluppate in prototipi e testate.

Ecco gli elementi da controllare durante il filtraggio delle idee:

Sono in linea con la visione del prodotto e gli obiettivi aziendali?

L'idea è rilevante per i traguardi degli utenti?

I vostri stakeholder o i vostri personalizzati richiedono qualcosa di simile?

Il team è appassionato dell'idea?

Potete anche utilizzare framework come i modelli RICE, dot-voting o Kano per definire meglio le priorità delle opportunità.

Sviluppare il prototipo

In questa fase siete pronti a sviluppare un prototipo. I prototipi sono rappresentazioni visive interattive delle funzionalità/funzioni chiave di un prodotto. Esistono molti tipi di prototipi, tra cui mockup, prodotti minimi realizzabili o schizzi.

Wireframe: Rappresentazioni digitali di base dell'interfaccia di un prodotto che enfatizzano la struttura e la navigazione

Rappresentazioni digitali di base dell'interfaccia di un prodotto che enfatizzano la struttura e la navigazione Realtà virtuale (VR)/Realtà aumentata (AR): Prototipi per ambienti di realtà virtuale o dispositivi di realtà aumentata

Prototipi per ambienti di realtà virtuale o dispositivi di realtà aumentata Prototipi cliccabili: Permettono di cliccare sull'interfaccia, simulando le interazioni senza la necessità di una funzione completa

Permettono di cliccare sull'interfaccia, simulando le interazioni senza la necessità di una funzione completa Minimum Viable Product (MVP): Versioni funzionali di un prodotto che includono le funzionalità/funzioni minime per soddisfare i primi utilizzatori e fornire valore agli utenti

Selezionate il tipo di prototipo e il metodo di consegna del prodotto più adatto al vostro team, considerando le vostre esigenze di test e le aree di miglioramento. Alcuni vantaggi dello sviluppo di prototipi sono:

Riduce il rischio di investire risorse in un concetto che potrebbe non trovare riscontro tra gli utenti

Consente di identificare i potenziali problemi nelle prime fasi del processo di sviluppo del prodotto

Raccogliere il feedback degli utenti sul design, l'usabilità e l'esperienza complessiva dell'utente

Consente ai team di prodotto di perfezionare e migliorare il prodotto sulla base di un feedback continuo

Il processo di sviluppo di un prototipo è accompagnato da test regolari.

Testare il prototipo

Il test del prototipo vi aiuta a convalidare le vostre soluzioni e a verificare se sono in grado di risolvere i problemi dei vostri personalizzati. In questo passaggio è necessario raccogliere attentamente i feedback degli utenti. In base a questo, potete apportare modifiche e miglioramenti fino a quando non sarete pienamente soddisfatti.

Iniziate a testare prototipi semplici come i wireframe e utilizzate il feedback per sviluppare prototipi a più alta fedeltà. Quindi, procedete alla costruzione di un prodotto minimo realizzabile e testatelo.

I metodi più comuni per testare i prototipi sono

Test A/B: Presentare diverse versioni del prototipo a vari gruppi di partecipanti per misurare e confrontare le loro prestazioni e preferenze

Presentare diverse versioni del prototipo a vari gruppi di partecipanti per misurare e confrontare le loro prestazioni e preferenze Interviste con i clienti: Condurre interviste individuali con i partecipanti per raccogliere un feedback qualitativo approfondito dei clienti sulle loro percezioni, preferenze e sfide con il prototipo

Condurre interviste individuali con i partecipanti per raccogliere un feedback qualitativo approfondito dei clienti sulle loro percezioni, preferenze e sfide con il prototipo Test della porta finta: Presentare agli utenti un prodotto simulato e verificarne l'interesse e l'interazione

Presentare agli utenti un prodotto simulato e verificarne l'interesse e l'interazione **Test di usabilità: i partecipanti interagiscono con il prototipo mentre il facilitatore osserva e raccoglie il feedback dell'utente sull'esperienza complessiva, la facilità d'uso e la navigazione

Sondaggi: Distribuzione di sondaggi o questionari a un gruppo più ampio di partecipanti per raccogliere dati quantitativi su aspetti specifici del prototipo

La selezione del test giusto dipende dal pubblico e dal tipo di informazioni che si vogliono raccogliere.

I vantaggi e le sfide della scoperta del prodotto

Benefici

L'intero processo di scoperta del prodotto presenta numerosi vantaggi. Vediamoli.

Risparmio di tempo e denaro

Sebbene la scoperta possa sembrare una perdita di tempo (in quanto non comporta la costruzione attiva di qualcosa), essa consente di risparmiare tempo e denaro. Vi chiedete come? La scoperta del prodotto convalida le vostre idee e vi permette di costruire un prodotto con la certezza che avrà un esito positivo. Se saltate questa fase, state essenzialmente giocando con il vostro denaro e il vostro tempo per sviluppare un prodotto che gli utenti potrebbero utilizzare o meno.

Prodotti innovativi

Un team interfunzionale consente di sviluppare prodotti più innovativi. Tutti i membri del team hanno le loro competenze, esperienze e prospettive, che consentono loro di proporre idee e soluzioni diverse.

Progetti incentrati sull'utente

I lavori richiesti per la scoperta dei prodotti vi consentono di condurre ricerche di mercato approfondite e di comprendere le esigenze dei clienti. Sviluppate progetti più incentrati sull'utente man mano che imparate a conoscere i suoi punti dolenti e le sue sfide.

Minimizzazione dei rischi

La scoperta del prodotto vi permette anche di convalidare le vostre idee in anticipo. Ciò consente di ridurre il rischio di investire tempo e produttività in un prodotto o in una funzionalità che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti o le richieste del mercato.

Sfide

Come ogni processo, anche la scoperta del prodotto presenta una buona dose di sfide, come quelle elencate di seguito.

Formazione di un team di prodotto interfunzionale

La funzione di formare un team di prodotto interfunzionale di successo è spesso impegnativa. I membri del team hanno background e culture diverse e possono avere obiettivi e priorità differenti. Inoltre, l'allocazione delle risorse tra le varie funzioni può richiedere tempo e lavoro richiesto.

Eliminare i pregiudizi

Una delle sfide più comuni durante la scoperta di un prodotto è il pregiudizio di conferma. Questo pregiudizio influisce negativamente sui risultati. Pertanto, il team di prodotto deve riconoscere e mitigare immediatamente i propri pregiudizi. Questo aiuterà a creare un prodotto con maggiori possibilità di esito positivo.

Limiti di tempo

La scoperta del prodotto è il primo passaggio dello sviluppo del prodotto. Non ha limiti di tempo. A seconda del traguardo, della portata e di molti altri fattori, possono essere necessarie solo poche settimane o addirittura alcuni mesi. Tuttavia, può capitare di essere spinti a muoversi rapidamente, il che potrebbe portare a trascurare preziose intuizioni.

Elementi e tecniche chiave nella conduzione della Product Discovery

Elementi chiave della scoperta del prodotto

Una product discovery di esito positivo deve avere i seguenti elementi chiave:

Definizione chiara del problema: Definire chiaramente il problema o il punto dolente che il prodotto intende risolvere. Un problema ben definito consente di focalizzare l'attenzione e garantisce che il prodotto risponda a un'esigenza reale dell'utente

Definire chiaramente il problema o il punto dolente che il prodotto intende risolvere. Un problema ben definito consente di focalizzare l'attenzione e garantisce che il prodotto risponda a un'esigenza reale dell'utente Ricerca sull'utente: Comprendere il traguardo del prodotto attraverso la ricerca sull'utente. Raccogliere dati sui comportamenti, le produttività e i punti dolenti degli utenti per informare il design e le funzionalità/funzione del prodotto

Comprendere il traguardo del prodotto attraverso la ricerca sull'utente. Raccogliere dati sui comportamenti, le produttività e i punti dolenti degli utenti per informare il design e le funzionalità/funzione del prodotto Modulo di prodotto interfunzionale: Formare un team di prodotto interfunzionale con competenze diverse, tra cui design, sviluppo, marketing e supporto clienti. Questo garantisce un approccio olistico e apporta diverse prospettive al processo di scoperta

Formare un team di prodotto interfunzionale con competenze diverse, tra cui design, sviluppo, marketing e supporto clienti. Questo garantisce un approccio olistico e apporta diverse prospettive al processo di scoperta **Conduzione di sessioni di ideazione per generare un ampio intervallo di idee. Incoraggiare la creatività e la collaborazione all'interno del team e utilizzaremodelli di gestione del prodotto e strumenti per esplorare diverse soluzioni al problema definito.

**Sviluppare prototipi per visualizzare e testare i concetti di prodotto. I prototipi aiutano a raccogliere i primi feedback degli utenti, a identificare potenziali problemi e a perfezionare le idee prima dello sviluppo completo

Tecniche per la scoperta dei prodotti

ClickUp: Uno strumento di gestione del prodotto completo

L'esito positivo della scoperta di un prodotto è il risultato combinato del lavoro umano e della tecnologia. ClickUp è uno strumento di gestione dei prodotti all-in-one che semplifica la gestione dei prodotti gestendo la vostra visione, allineando il vostro team e offrendo strumenti di collaborazione. La produttività di ClickUp hanno qualcosa per tutte le fasi della scoperta del prodotto. Diamo un'occhiata.

ClickUp Lavagna online e IA per il brainstorming

liberate l'efficienza, ottimizzate il feedback degli utenti e consentite l'innovazione con ClickUp AI_

Consultare un'IA potrebbe diventare la vostra salvezza se siete bloccati da un'idea. ClickUp AI vi aiuta a risparmiare tempo migliorando la produttività e facilitando la comunicazione. Inoltre, si associa efficacemente alla ricerca del team per risolvere le sfide e i problemi dei clienti. ClickUp Lavagna online è un efficace spazio di collaborazione per il team, che può annotare le proprie idee e condividerle. Brainstorming, strategie, collaborazione in tempo reale, aggiunta di note e sviluppo delle migliori soluzioni possibili in poco tempo. Consente inoltre di aggiungere collegamenti, documenti e allegati in modo che tutti siano sulla stessa pagina.

Grafici Gantt per la visualizzazione

visualizzate le tempistiche di sviluppo del prodotto utilizzando i diagrammi di Gantt_ Grafici di Gantt di ClickUp aiutano a visualizzare le tempistiche di sviluppo dei prodotti e a condividerle con il team. La collaborazione, il monitoraggio delle dipendenze e il gestione delle priorità sono i vantaggi dell'uso dei grafici di Gantt. È possibile visualizzare a volo d'uccello tutti i prodotti e le fasi.

con il Team View di ClickUp potete vedere lo stato di avanzamento dei membri del vostro team

ClickUp offre diverse visualizzazioni che possono essere utilizzate efficacemente nelle diverse fasi della scoperta del prodotto. Ad esempio, è possibile utilizzare la vista Elenco per organizzare e monitorare le varie fasi. La visualizzazione delle attività vi darà una visione accurata dello stato di ogni attività. Inoltre, la Vista Team consente di visualizzare lo stato di ciascun membro del team.

Conclusione

Una fase di scoperta del prodotto positiva porta allo sviluppo di un prodotto di successo che gli utenti apprezzano. Ecco perché è fondamentale prendersi tutto il tempo necessario durante questo processo.

Ponendo l'accento sulla comprensione delle esigenze degli utenti, sfruttando la collaborazione interfunzionale e adottando un approccio iterativo, si può navigare con sicurezza nel complesso mondo dello sviluppo dei prodotti.

Naturalmente, strumenti come ClickUp possono diventare i vostri migliori alleati durante questo processo. Prendete una versione di prova gratuita oggi stesso e verificate voi stessi!

FAQs

**Quali sono gli obiettivi della scoperta dei prodotti nel 2024?

Gli obiettivi della scoperta del prodotto includono la comprensione dei punti dolenti e delle sfide degli utenti e la loro risoluzione con soluzioni innovative.

**Qual è il processo di scoperta del prodotto in fasi successive?

La scoperta del prodotto prevede cinque passaggi:

Creazione di un team interfunzionale Comprensione delle esigenze degli utenti Ideazione Sviluppare il prototipo Testare il prototipo

**In che modo strumenti come ClickUp possono potenziare i processi di scoperta dei prodotti?

Strumenti come ClickUp migliorano la scoperta dei prodotti fornendo un'area di lavoro collaborativa, una gestione efficiente dei prodotti, una condivisione perfetta dei documenti, l'integrazione con altri strumenti, canali di comunicazione, una gestione efficace dei feedback dei clienti e funzionalità di monitoraggio delle tempistiche.