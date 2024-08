Come scrivere le note di rilascio (con modelli ed esempi)

Le produttività cambiano continuamente, sia che si tratti della correzione di un bug, dell'aggiornamento di una funzionalità o dell'introduzione di una funzionalità completamente nuova. È difficile per i clienti sapere cosa sta succedendo senza le note di rilascio.

Le note di rilascio sono il modo migliore per i team di sviluppo e di prodotto per condividere le novità, aggiornare i clienti su correzioni e miglioramenti e condividere la storia dello sviluppo del prodotto.

In questa guida spiegheremo cosa sono le note di rilascio, perché sono preziose e come scrivere note di rilascio chiare, utili e da condividere. Vi forniremo anche alcuni dei nostri esempi preferiti e vi presenteremo uno strumento per le note di rilascio che renderà la scrittura e la pubblicazione delle note ancora più semplice. ✔️

Cosa sono le note di rilascio?

Le note di rilascio sono un resoconto di ciò che è cambiato in un prodotto rispetto all'ultima versione. Servono ai team di sviluppo per comunicare agli utenti finali le novità, le correzioni apportate e le novità che possono essere utilizzate per la prima volta.

Le note di rilascio riguardano una varietà di aggiornamenti, tra cui:

Nuove funzionalità/funzione

Modifiche alla produttività

Correzioni di bug

Aggiornamenti delle app

Modifiche API

Miglioramenti dell'esperienza utente

Aggiornamenti sulla sicurezza

È comune trovare note di rilascio nei prodotti SaaS e negli strumenti digitali, poiché questi prodotti cambiano frequentemente per tener conto di bug, sicurezza e innovazione. Le note di rilascio possono anche essere descritte come changelog o aggiornamenti del prodotto, a seconda dell'azienda che le pubblica.

Perché le note di rilascio sono importanti?

Le note di rilascio sono necessarie per mantenere aperta la comunicazione e migliorare l'esperienza del cliente. 🌻

Le note di rilascio migliori non si limitano a fornire un aggiornamento sulle novità. Forniscono anche:

Riducono i ticket di supporto in arrivo che chiedono come utilizzare una funzionalità nuova o cambiata

Migliorano la fidelizzazione dei clienti

Introducono i clienti a modi nuovi o migliori di utilizzare il vostro prodotto

Consentono di mettere in evidenza funzionalità/funzione specifiche o aggiornamenti del piano

Segnalare che si sta lavorando attivamente per migliorare il prodotto

Aiutare i membri del team a prendere l'abitudine all'innovazione, al miglioramento e al cambiamento

Dopo aver lavorato a lungo al rilascio di un prodotto o alla correzione di un bug, non sempre il team ha in mente di scriverne, ma è un passaggio essenziale per fidelizzare il pubblico.

Chi dovrebbe scrivere le note di rilascio?

Le note di rilascio differiscono da altri tipi di comunicazione aziendale perché sono gestite dal team che ha lavorato al prodotto stesso, non dal team di marketing o di comunicazione.

Semplificate il vostro processo di sviluppo con l'hub di lavoro tutto in uno di ClickUp per pianificare, costruire e spedire.

Se fate parte di un piccolo team, lo sviluppatore principale spesso scrive le note di rilascio. Il product manager assume la guida di un team di sviluppo software o di prodotto più grande. Il team di marketing potrebbe essere coinvolto con idee su dove condividere le note di rilascio, ma per lo più si tratta di un contenuto che proviene direttamente dall'azienda sviluppo del prodotto team. 💻

9 passaggi per scrivere note di rilascio e aggiornamenti di prodotto efficaci

Le note di rilascio non sono solo un bel bonus, ma sono essenziali per mantenere gli utenti informati e impegnati con il vostro prodotto. Imparate a scrivere note di rilascio migliori con questa guida con passaggi.

1. Capire il pubblico

Per scrivere meglio, dovete conoscere meglio il vostro pubblico. Dedicate del tempo a pensare ai vostri utenti finali, ai loro valori e alle informazioni di cui avranno bisogno nelle note di rilascio o nel changelog del prodotto. ✨

Evitate il gergo troppo tecnico, tranne quando è necessario per descrivere una funzionalità/funzione o se il vostro pubblico lo richiede. Altrimenti, optate per un linguaggio semplice.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\\_GIF.gif Come scrivere le note di rilascio: scrivere un saggio con lo strumento ClickUp AI /$$$img/

Ottimizzare i risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori con il reprompting di ClickUp AI

2. Usare un modello di note di rilascio

Con così tanti modelli di documentazione tecnica non è necessario partire da zero. Scorciatoia per l'esito positivo grazie a un modello di documentazione tecnica appositamente modello per le note di rilascio che significa che non salterete nessuno degli elementi essenziali. 📄

Invece di partire da zero, scrivete più rapidamente le modifiche e gli aggiornamenti con il modello di note di rilascio di ClickUp

Scaricate questo modello

Il modello migliore per questo è il modello Modello di note di rilascio di ClickUp . Questo modello ha tutto ciò che serve per iniziare a scrivere migliori aggiornamenti del changelog, compreso lo spazio per la data di rilascio, il numero di versione, il titolo, le categorie e gli screenshot.

3. Rendete chiara la vostra intestazione

Ogni aggiornamento del changelog deve essere chiaro, senza che l'utente finale debba cliccare e leggere ogni singolo aggiornamento. Date a ogni aggiornamento un titolo o un'intestazione chiara che spieghi le novità.

Va bene iniziare i vostri aggiornamenti con "Nuova versione" o "Rilascio di funzionalità/funzione", ma il titolo dovrebbe anche dare qualche informazione in più. Spiegate che state lanciando un aggiornamento per la vostra app, la correzione di bug per la versione desktop o una nuova integrazione con uno strumento popolare.

4. Aggiungere una categoria o un argomento

Con tanti aggiornamenti di prodotto che si susseguono nel tempo, può essere difficile per gli utenti rivedere le note correlate senza un sistema di organizzazione. Semplificate l'esperienza aggiungendo tag, categorie o argomenti.

Raggruppate le note di rilascio per tipo, in modo che siano facili da filtrare. Create e utilizzate categorie come "aggiornamento dell'esperienza utente", "aggiornamento dell'integrazione" o "nuova funzionalità/funzione del prodotto", in modo da mantenere le note di rilascio organizzate e facili da trovare.

5. Individuare la funzionalità/funzione principale del prodotto

Le release dei vostri prodotti potrebbero avere più di un aggiornamento o di una correzione di bug. Sebbene sia opportuno menzionare ogni modifica, è utile evidenziare il principale cambiamento di funzione o le nuove funzionalità per attirare l'attenzione e mettere in evidenza una nuova ed entusiasmante introduzione. 💡

Menzionate la funzione o il cambiamento principale nel titolo del vostro nuovo aggiornamento e inserite alcune immagini per far conoscere agli utenti la nuova funzionalità/funzione del prodotto o la funzionalità migliorata. Questo è un ottimo modo per aumentare l'utilizzo del prodotto e incoraggiare gli utenti a esplorarlo ulteriormente.

Se state dedicando un aggiornamento a una nuova funzionalità/funzione, provate a usare una modello di lancio di un prodotto per snellire il processo.

Suddividete il lancio del vostro prodotto per categoria con questa specifica visualizzazione di ClickUp

Scarica questo modello

6. Siate concisi

Le note di rilascio dei prodotti non devono essere eccessivamente prolisse. Si è tentati di scrivere a lungo di una funzionalità/funzione di cui si è entusiasti, ma è meglio riservarla a un post di supporto sul blog. Mantenete le note di rilascio concise, in modo che siano facili da leggere. ✍️

Mantenete titoli brevi, usate un linguaggio chiaro in paragrafi brevi e usate punti elenco quando possibile. L'obiettivo è comunicare i cambiamenti e il loro impatto; per qualsiasi altra cosa, potete sempre aggiungere un link a ulteriori informazioni.

7. Assistenza alle immagini di supporto

Anche se alcune aziende preferiscono un approccio "senza fronzoli" alle note di rilascio del software, è quasi sempre utile includere qualche immagine, soprattutto se si introduce una nuova funzionalità/funzione o un nuovo prodotto. 🖼️

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Screenshot, walkthrough animati, GIF e brevi clip sono tutti modi ideali per condividere con gli utenti finali la vostra nuova funzionalità/funzione. Lavorate con il vostro team di progettazione per creare risorse che spieghino la vostra nuova funzionalità e incoraggino gli utenti a provarla personalmente.

8. Collegamento a risorse di supporto

Le note di rilascio dovrebbero essere brevi, ma a volte è necessario spiegare un concetto in modo più dettagliato o fare riferimento a una versione precedente. In questo caso è utile collegare le risorse di supporto. 🔗

Utilizzate i collegamenti interni alle note di rilascio in modo ponderato per indirizzare gli utenti verso articoli di aiuto, post sul blog e note di rilascio precedenti che aggiungono contesto o danno consigli pratici sull'uso di una funzionalità. Potreste anche collegare la vostra roadmap di prodotto o il vostro sito internet attività cardine del progetto per trasparenza. È possibile includere i dettagli per contattare il team del supporto per qualsiasi domanda.

9. Chiedete il feedback dei clienti

Anche se correggete regolarmente i bug e introducete aggiornamenti basati sulle richieste di funzionalità/funzione, non sempre ci riuscirete. Chiedere il feedback dei clienti è una parte chiave del ciclo e non c'è posto migliore per farlo che le note di rilascio del prodotto. 🎉

Includete una riga alla fine del changelog per chiedere agli utenti di inviare il loro feedback, una segnalazione di bug o una richiesta di funzionalità/funzione. Per rendere questo processo ancora più semplice, utilizzate la visualizzazione Modulo di ClickUp per creare un modulo di feedback o uno dei moduli di modelli di segnalazione di bug .

Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

Potete anche aprire i commenti e rispondere agli utenti all'interno del feed: è un ottimo modo per introdurre la trasparenza e costruire una relazione più forte con la vostra comunità.

Come distribuire le note di rilascio

Una volta terminato di scrivere le note di rilascio, dovrete pubblicarle e distribuirle. Le note di rilascio e i changelog di solito vivono in stile blog sul sito web dell'azienda, ma vale la pena di distribuirli ulteriormente. 📧

I canali esatti che utilizzerete dipendono dalla vostra strategia di marketing e comunicazione, ma i luoghi più popolari per la condivisione delle note di rilascio e delle notizie includono:

Aggiornamenti via email

Messaggi sui social media

Notifiche in-app

Messaggi sul blog

Aggiornamenti delle parti interessate

Comunicati stampa

Forum della comunità o della produttività

Lavorate con il vostro team di marketing per concordare un calendario e uno schema di distribuzione delle note di rilascio che copra il vostro pubblico e lo tenga informato nel miglior modo possibile. Dovreste anche distribuire le note di rilascio internamente o renderle disponibili a livello centrale, come un wiki personalizzato all'interno del vostro sito ClickUp .

5 Esempi di note di rilascio sorprendenti

Sapere come scrivere una nota di rilascio è fantastico, ma Da fare nel mondo reale? Per darvi qualche idea e ispirazione, guardate alcuni dei nostri esempi preferiti di note di rilascio.

1. ClickUp

Un esempio delle note di rilascio di ClickUp

Le note di rilascio di ClickUp sono un'ottima promemoria di ciò che è possibile ottenere con la nostra produttività, in quanto sono tutte scritte e pubblicate all'interno di ClickUp stesso, tra cui questo esempio del dicembre 2023 . 🎄

Le note di rilascio di ClickUp sono organizzate in trimestri per facilitare la navigazione verso un aggiornamento specifico. Le singole note di rilascio presentano aggiornamenti di testo con titoli chiari, screenshot o GIF animate e collegamenti a ulteriori risorse. Sono elencati anche il titolare e i collaboratori della nota di rilascio, un tocco di classe per la responsabilità, la titolarità e la trasparenza.

2. Notion

via Notion L'approccio di Notion alle note di rilascio dei prodotti è più un format in stile blog, con l'ultimo aggiornamento mostrato completamente prima di un elenco degli aggiornamenti precedenti. 📝

Ogni nota di rilascio di Notion include un titolo utile, screenshot o immagini e le correzioni dei bug apportate durante l'ultimo aggiornamento. Pur essendo brevi, le note di rilascio offrono agli utenti finali dettagli sufficienti per esplorare le nuove funzionalità o per utilizzare il prodotto in modo più completo.

3. Slack

via Slack Con un numero così elevato di utenti su più app, Slack ha suddiviso le note di rilascio dei suoi prodotti in categorie basate sulla piattaforma. 📱

A titolo di esempio, diamo un'occhiata alle note di rilascio per Windows. La pagina di arrivo è chiara e concisa, con un prompt che invita ad aggiornare per i miglioramenti della sicurezza. Ogni nota di rilascio del prodotto include una tabella alla fine che traduce le dichiarazioni chiave in ciò che significa per gli utenti finali. Questo è un ottimo modo per comunicare un aggiornamento tecnico in modo più semplice per l'utente.

4. Google Chrome

via Google Chrome Google note di rilascio per Chrome sono chiare, semplici e di facile comprensione. Ogni aggiornamento incoraggia inoltre gli utenti a segnalare un bug o a segnalare un problema se ne trovano uno. 🐞

Ciò che ci piace delle note di rilascio di Google Chrome è che un membro del team firma ogni aggiornamento. È un'ottima cosa per la titolarità personale, la trasparenza e la fiducia. È possibile vedere che l'aggiornamento proviene direttamente dal team di produzione.

5. Zoho

via Zoho Il team di Zoho adotta un approccio più visivo alla condivisione delle note di rilascio: sono disposte in una visualizzazione a sequenza. 📅

Sfogliando Le note di rilascio di Zoho offre una chiara istantanea di come il prodotto è cambiato nel tempo, grazie alla divertente e pratica visualizzazione della sequenza temporale. Le note di rilascio hanno un titolo chiaro e un riepilogo/riassunto; è possibile fare clic per ottenere ulteriori dettagli.

Semplificare la pubblicazione con uno strumento per le note di rilascio

Sebbene sia possibile scrivere le note di rilascio con qualsiasi strumento di elaborazione testi e pubblicarle manualmente sul proprio sito web, questa operazione può richiedere molto tempo. È anche più difficile da gestire in modo efficace su scala, con molte possibilità di interrompere il flusso di lavoro.

Ciò di cui avete bisogno è uno strumento progettato per migliorare il flusso di lavoro processo di gestione dei rilasci .

Cosa cercare in uno strumento per le note di rilascio

Mentre si cerca uno strumento di strumento di gestione dei rilasci che vi renderà la vita molto più facile, ci sono alcune cose da considerare:

Funzionalità/funzione: Lo strumento ha le caratteristiche necessarie per la pubblicazione delle note di rilascio?

Lo strumento ha le caratteristiche necessarie per la pubblicazione delle note di rilascio? Integrazione : Questo strumento o app lavora con quelli che già utilizzo?

Questo strumento o app lavora con quelli che già utilizzo? Facilità d'uso: L'app è facile da usare? Tutto il mio team può essere addestrato?

L'app è facile da usare? Tutto il mio team può essere addestrato? Prezzo: Lo strumento è accessibile? È disponibile un piano gratuito?

Queste domande vi permettono di determinare ciò che vi serve di più e quali elementi sono meno importanti per voi. In questo modo, potrete trovare lo strumento per le note di rilascio più adatto ai vostri obiettivi.

Usate ClickUp per scrivere e pubblicare le vostre note di rilascio

A differenza di altre categorie di software, esistono pochi strumenti progettati specificamente per la creazione e la pubblicazione di changelog o aggiornamenti di release. Oltre a questi strumenti dedicati, ce n'è uno che riteniamo opportuno prendere in considerazione: ClickUp. Ecco perché.

Se state già utilizzando ClickUp per la gestione dei prodotti e delle la gestione delle attività è logico che diventi uno strumento essenziale anche per la gestione delle note di rilascio.

Raccogliete i dati, comunicate con i membri del vostro team e ottenete tutto ciò che vi serve come parte di un unico flusso di lavoro all'interno di un unico strumento. Una volta ottenuti i dati e gli approfondimenti necessari, utilizzate Documenti ClickUp per iniziare a scrivere un changelog di aggiornamento chiaro e conciso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Come scrivere le note di rilascio: scrivere un'email con lo strumento ClickUp AI /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Accesso ClickUp AI direttamente all'interno del vostro documento ClickUp. Questa funzionalità/funzione introduce un assistente IA personalizzato per il brainstorming di idee, la scrittura o la riscrittura di testi e la partecipazione al flusso di lavoro per la stesura delle note di rilascio.

Per i team che non utilizzano già ClickUp, diventerà la piattaforma di produttività preferita. Usate ClickUp per scrivere, modificare e pubblicare le note di rilascio e come luogo unico per gestire tutti i vostri lavori. ✅

Provate oggi stesso a scrivere note di rilascio con ClickUp

L'ingrediente chiave per scrivere note di rilascio migliori è la semplicità. Mantenete i vostri aggiornamenti brevi, chiari e perspicaci, con solo i dettagli di cui l'utente finale ha bisogno.

Per un modo ancora migliore di gestire l'intero flusso di lavoro della gestione dei prodotti, provate gratis ClickUp . ClickUp semplifica la collaborazione con il team di prodotto, la stesura delle note di rilascio e la loro pubblicazione in un changelog di facile consultazione, tutto da un unico posto. 🧰