Come scrivere una buona segnalazione di bug (con esempi e modelli)

Sia che abbiate trovato un bug dopo che il team di sviluppo ha lanciato una nuova funzionalità/funzione, sia che l'app mobile si sia rotta dopo un aggiornamento importante, i bug fanno parte della proprietà di un prodotto digitale. Invece di iniziare decine di thread di email che descrivono il bug, imparate a scrivere una buona reportistica. Sebbene siate liberi di usare Jira, Bugzilla e altri strumenti per la gestione dei bug strumenti di reportistica per i bug ma la sostanza della reportistica è ancora importante.

Ma da fare per scrivere una buona reportistica sui bug?

Consultate questa guida per capire quali sono i bug report e perché sono importanti. Vi forniremo anche una lista di controllo degli elementi da includere e istruzioni passo passo su come scrivere un buon bug report.

**Che cos'è una segnalazione di bug?

Una segnalazione di bug, conosciuta anche come incidente o segnalazione di un problema è una descrizione dettagliata di un problema riscontrato in un'applicazione software. I tester e gli sviluppatori usano queste reportistiche per comunicare i difetti. Invece di inviare un'email che dice: "Ehi, il problema della pagina Contatti" sembra rotto", la segnalazione del bug fornisce informazioni approfondite che il team di sviluppo può utilizzare per risolvere il bug il prima possibile. 🐞

Lo scopo principale di una segnalazione di bug è fornire informazioni sufficienti allo sviluppatore per risolvere il problema. Non è sufficiente dire che qualcosa è rotto; si tratta di presentare un quadro chiaro di ciò che sta accadendo. Una buona segnalazione di bug accelera il processo di debugging e migliora la qualità complessiva del progetto la garanzia di qualità e del processo di collaudo.

Una volta ricevuta la segnalazione del bug, i team di sviluppo e di test lavorano per trovare il problema alla radice del problema e lo risolvono. Si tratta del cosiddetto ciclo di vita del difetto o del bug, un processo che ogni bug attraversa, dalla scoperta alla chiusura. Molti sistemi di monitoraggio, come ClickUp, monitorano lo stato del ciclo di vita di ogni bug, in modo da avere una vista dettagliata della situazione.

**Perché il monitoraggio e la reportistica dei bug sono importanti?

Certo, si potrebbe saltare il processo di monitoraggio dei bug e gestire tutto come nel selvaggio West. Ma questa è la ricetta per applicazioni non funzionanti, codice disordinato e rielaborazione, per non parlare dell'esperienza negativa dell'utente finale. Reportistica sui bug forniscono informazioni rilevanti che aiutano il team di sviluppo a stabilire le priorità e ad affrontare i problemi giusti, a snellire i flussi di lavoro e a semplificare l'intero processo di test. Gli strumenti di reportistica sui bug offrono anche un intervallo di altri vantaggi, dalla migliore qualità del prodotto alla migliore collaborazione. 🙌

Migliorare la collaborazione del team

La reportistica sui bug del software può sembrare burocrazia o burocrazia, ma è un ponte importante tra tester, sviluppatori e stakeholder del progetto. Un bug report efficace include i passaggi esatti per riprodurre l'errore, elenca i risultati effettivi rispetto a quelli attesi e fornisce i dettagli ambientali di cui gli sviluppatori hanno bisogno per risolvere il problema. Questa chiarezza non solo rende la giornata lavorativa di tutti un po' più facile, ma riunisce anche il team per occuparsi rapidamente delle questioni aziendali.

Migliorare l'esperienza dell'utente

I bug del software possono causare ogni sorta di strani problemi agli utenti finali. Un singolo problema o errore può indurre gli utenti ad abbandonare definitivamente la vostra piattaforma, quindi prendere sul serio il monitoraggio e la reportistica è nel vostro interesse.

Una buona reportistica sui bug del software può anche fornire un modo sistematico e strutturato per affrontare questi errori, assicurando che il vostro prodotto sia il più possibile privo di errori e facile da usare. Se avete molti bug, il vostro sistema di classificazione dovrebbe consentirvi di classificarli in base alla priorità, in modo da poter affrontare i problemi più spinosi nel primo momento produttività prima.

Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli per trasformare istantaneamente i pensieri in elementi d'azione

Creare un prodotto di qualità

Ogni software ha dei bug. La qualità del prodotto dipende dalla capacità e dalla rapidità con cui il team gestisce i bug. Fortunatamente, una reportistica dettagliata dei bug fornisce informazioni sui punti deboli del prodotto, in modo che i provider possano comprenderne la gravità e l'impatto. Quanto meglio si comprende il problema, tanto più le correzioni saranno mirate ed efficienti. Efficace reportistica sugli incidenti riducono anche il tempo a disposizione degli sviluppatori per chiarire i requisiti, dando loro più tempo per il codice.

Streamline il processo di sviluppo

Lo sviluppo del software può essere complicato dal punto di vista del project management. Invece di andare a caccia di bug inesistenti, gli sviluppatori consultano la reportistica e si occupano subito di risolvere il problema. Una corretta reportistica elimina l'ambiguità e mette tutti sulla stessa pagina. Una buona reportistica non eliminerà del tutto i botta e risposta e le richieste di chiarimento, ma sicuramente ridurrà la confusione inutile, snellendo in ultima analisi il flusso di lavoro dello sviluppo.

Riduzione dei costi

Proprio così: Affrontare i bug nelle prime fasi del processo di sviluppo può effettivamente ridurre i costi. Più a lungo si lascia un bug irrisolto, più è costoso risolverlo. Un'efficace reportistica dei bug consente di individuarli tempestivamente, riducendo così i costi e il lavoro richiesto per risolvere i problemi.

Elementi da includere per una reportistica di bug ben scritta

Scrivere una segnalazione di bug è una cosa, ma scrivere una buona segnalazione di bug è un'arte. Le organizzazioni sono diverse, ma i migliori bug report includono spesso questi elementi.

Identità del bug

È probabile che abbiate parecchi bug da gestire. Invece di rilasciare ogni segnalazione di bug in modo casuale, assegnategli un ID unico. Si può usare questo identificatore per i nuovi bug segnalati nella cartella sistema di monitoraggio dei problemi rendendo più facile il monitoraggio e il riferimento al bug giusto. Questo sarà utile anche nel caso in cui più persone riscontrino lo stesso bug.

Titolo/riassunto

Dare un titolo breve e dolce che fornisca un'istantanea del problema principale. Deve essere abbastanza chiaro da permettere a chiunque di capire la natura del bug a colpo d'occhio. Non inserite troppi dettagli extra. Riducete il tutto all'idea principale e aggiungete il contesto o le informazioni più avanti nella reportistica.

Priorità e gravità

Gli sviluppatori hanno molte cose da fare. Assegnare un livello di priorità e di gravità a ogni segnalazione di bug li aiuta a riequilibrare il carico di lavoro e ad affrontare le attività nel giusto ordine. Il livello di priorità del bug indica l'urgenza della correzione, mentre la gravità del bug riflette l'impatto che il bug avrà sulla funzione del sistema.

Impostare rapidamente la Priorità dell'attività all'interno di un'attività di ClickUp per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Dettagli dell'ambiente

Forse il CSS di un'app non si carica sul vostro computer, ma funziona bene sul MacBook di un collega. Questo è un dettaglio ambientale che gli sviluppatori devono conoscere.

Includere informazioni su:

Il vostro sistema operativo: Windows, MacOS, Linux, ecc.

Tipo e versione per browser: Chrome, Firefox, Safari, ecc.

Il vostro hardware

A seconda della produttività, potrebbe essere necessario condividere anche la versione del software in uso e la data dell'ultimo aggiornamento.

Descrizione del bug

È il momento della presentazione! Qui è necessario fornire una descrizione dettagliata del bug. Spiegate come si è verificato il bug nell'applicazione e l'impatto che ha sull'esperienza dell'utente o sulla funzione. 📝

Passi per la riproduzione

Forse state riscontrando un bug, ma il team di sviluppo non lo vede. È una buona idea per la reportistica dei bug fornire istruzioni su come ci si è imbattuti nel problema e su come i provider possono trovarlo. Fornite punti chiari, passaggio per passaggio, su come riprodurre il bug. Se non è riproducibile dallo sviluppatore, potrebbe indicare un problema del vostro sistema e non dell'applicazione.

Risultato atteso e risultato reale

Le app hanno molte parti mobili e gli sviluppatori potrebbero non conoscere a menadito la funzione o lo scopo di ogni cosa. È utile che lo sviluppatore sappia cosa ci si aspetta che accada rispetto a ciò che sta effettivamente accadendo. Qualcosa del tipo: "Quando ho collegato questo link, mi aspettavo di essere indirizzato alla pagina di registrazione, ma in realtà ho ricevuto un errore" Questo è importante perché evidenzia la discrepanza che lo sviluppatore deve risolvere.

Note e allegati

A volte è più facile mostrare invece di raccontare. Cercate di includere file rilevanti, come log degli errori, file di dati, screenshot o registrazioni video. A volte, la prova visiva fa la differenza, quindi se avete bisogno di risolvere rapidamente un problema, fornite quante più prove possibili.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip by ClickUp

Errori comuni da evitare quando si crea una segnalazione di bug

Imparare a scrivere una segnalazione di bug comporta una certa curva di apprendimento. Verificate che il vostro rapporto non incorra in nessuno di questi problemi comuni.

Titoli vaghi

Titoli generici o vaghi lasciano gli sviluppatori a bocca aperta. Un titolo come "Ho trovato un bug" non è specifico o utile. Invece, fornite un riepilogo/riassunto di ciò che sta accadendo, come "Messaggio di errore durante l'aggiunta di elementi al carrello"

Informazioni incomplete

Le segnalazioni di bug richiedono determinati campi per un motivo. Non fornire dettagli sul sistema operativo, sulla versione dell'applicazione o sul tipo di browser può ostacolare il processo di debug. Se non conoscete le informazioni, prendetevi il tempo per trovarle. Lo sviluppatore vi chiederà comunque queste informazioni, quindi potreste risparmiare tempo a tutti inviando questi dati fin dall'inizio.

Tipo

Non stiamo parlando di confondere "loro", "lì" e "sono" Ci riferiamo a errori di battitura che potrebbero cambiare il significato di ciò che si sta cercando di dire. Questo è particolarmente vero se si utilizzano termini di marca o la correzione automatica del computer. Ad esempio, "testo" e "test" hanno una sola lettera di differenza, ma confondere i due termini potrebbe generare confusione.

Ambiguo passaggi da riprodurre

Istruzioni come "accedi per trovare il bug" non sono utili. Ricordate che l'obiettivo è rendere il problema riproducibile. Niente è "ovvio" o "di buon senso". Non fate supposizioni: Includete sempre istruzioni di passaggio, anche se sembrano troppo semplici o basilari.

Non controllare i duplicati

Tutti riscontrano lo stesso errore? Se è così, è molto probabile che qualcuno abbia già inviato una segnalazione di bug e che questa sia in coda a uno sviluppatore. L'invio di più segnalazioni per lo stesso problema rallenta tutti, quindi se avete accesso al sistema di monitoraggio dei bug, controllate prima se qualcuno ha già inviato questa richiesta.

Usare linguaggio o opinioni soggettive

Opinioni personali come "Questa tonalità di viola è brutta" non sono utili agli sviluppatori. Le opinioni personali o i pet peeves non sono la stessa cosa dei bug reali. Mantenete la vostra reportistica il più possibile concreta e precisa; tutto il resto è solo un depistaggio che potrebbe rallentare il team di sviluppo.

Ignorare feedback o domande

Lo sviluppatore ricevente potrebbe avere domande o commenti sulla vostra segnalazione di bug. Invece di inviarla e andare avanti per la vostra strada, rendetevi disponibili a interagire con lo sviluppatore. Quanto più velocemente rispondete alle loro domande, tanto più velocemente saranno in grado di risolvere il problema.

Valutazione non corretta della gravità o della priorità

Se notate una violazione della sicurezza e la etichettate come problema a bassa priorità, è un problema. Considerate le conseguenze reali che il bug ha sull'esperienza dell'utente finale. L'impossibilità di accedere è un problema importante, mentre piccoli problemi come il rendering delle immagini sono di priorità inferiore.

Semplificate il vostro processo di sviluppo con l'hub di lavoro tutto in uno di ClickUp per pianificare, costruire e lanciare il vostro prodotto

Come scrivere una segnalazione di bug in ClickUp I team di software si affidano a ClickUp non solo per il monitoraggio dei problemi e la reportistica. È una soluzione all-in-one per il project management che supporta la collaborazione, il brainstorming e tutto il resto per i team tecnici. Gestisce attività, chat, documentazione tecnica, obiettivi e altro ancora in un unico luogo. I moduli ClickUp standardizzano anche il processo di reportistica dei bug, così non dovrete preoccuparvi che le persone siano "creative" nei loro invii. 👀

Non c'è nemmeno bisogno di creare da zero i flussi di lavoro per il monitoraggio dei bug e dei problemi. Provate il Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp per supportare la funzione trasversale con moduli automatizzati, moduli di assunzione personalizzati e visualizzazioni flessibili. Se avete bisogno di un po' di ispirazione, vedete come ClickUp struttura il suo breve e dolce Modulo per la segnalazione di un bug .

Ottimizzate il monitoraggio dei bug con un modello di segnalazione in ClickUp

Streamline Software Testing With ClickUp

I bug del software fanno parte dello sviluppo di prodotti digitali. Imparando a segnalare i bug, i vostri sviluppatori disporranno di informazioni più pertinenti e più efficaci, che accelereranno le correzioni, ridurranno al minimo le seccature e miglioreranno l'esperienza dell'utente.

