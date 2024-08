I 10 migliori strumenti software di garanzia della qualità per il test del software nel 2024

Siete alla ricerca di modi per migliorare ulteriormente i vostri processi di garanzia della qualità?

Cos'è il software QA?

Nello sviluppo di software e web, il software di garanzia della qualità (QA) si riferisce generalmente al software che si può usare per testare la propria produttività. A seconda dell'applicazione o della piattaforma, il software QA consente di testare pagine e app web, oppure ha la funzione di testare software mobile o desktop.

Monitora i bug e i problemi del tuo sito web e assegnali facilmente al tuo team

Molti di questi strumenti offrono anche funzionalità/funzioni per creare e monitorare le segnalazioni di bug in modo che il team possa risolvere i problemi e risolvere le preoccupazioni degli utenti finali.

Cosa cercare in un software di garanzia della qualità?

Esistono molte offerte di strumenti per l'assicurazione della qualità. Ognuno di essi offre funzionalità/funzioni diverse, ma i migliori condividono alcuni aspetti.

Alcuni prodotti software sono stati realizzati per aziende di grandi dimensioni e hanno un tag di prezzo di dimensioni aziendali. Cercate opzioni che soddisfino le esigenze del vostro team e il vostro budget

Funzionalità: Esistono strumenti QA gratis, molti dei quali hanno una fantastica funzionalità/funzione che rivaleggia con alcune delle piattaforme più costose. Ma anche se il vostro budget vi limita a opzioni economiche o gratuite, ricordate che avete comunque bisogno di un prodotto in grado di gestire le vostre esigenze complesse

Alcuni strumenti di controllo qualità richiedono conoscenze approfondite di codice, ma molti non ne richiedono. Cercate strumenti che vi permettano di registrare e riprodurre i test dell'interfaccia utente o che vi permettano di utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale per i comandi

Risultati accurati e affidabili: Non accontentatevi di un software di testing che regolarmente non riesce a completare i test o che vi fa incontrare altri problemi. Ci sono molte scelte eccellenti in grado di fornire risultati accurati e affidabili

Opzioni di organizzazione: È meglio se è possibilecreare e organizzare reportistica sul progetto, casi di test, script, risultati di test e altra documentazione in un unico spazio, in modo da trovare facilmente ciò che serve quando serve

I 10 migliori software per l'assicurazione della qualità da utilizzare nel 2024

Sviluppare e lanciare software di alta qualità, sia che siate coinvolti nello sviluppo di un sito web o di un'azienda sviluppo di app -è un'impresa difficile, soprattutto quando si tratta di riunire i vostri rigorosi standard e controlli di qualità.

Abbiamo stilato questo elenco dei migliori software per lo sviluppo di applicazioni strumenti di sviluppo per il controllo della qualità per cellulari, desktop, web e altro ancora.

Visualizzate il lavoro dei vostri team in un colpo d'occhio, monitorando o categorizzando lo stato complessivo in ClickUp Dashboard

La creazione di un prodotto finale in linea con il piano di assicurazione della qualità del software richiede organizzazione, ed è qui che ClickUp brilla. Quando si utilizza ClickUp per lo sviluppo del software il sistema inizia con l'area di lavoro, che è un luogo in cui la vostra azienda può creare spazi, cartelle, attività e altro ancora, in modo da tenere organizzati i vostri team.

Da qui, è possibile semplificare l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software usando Gli strumenti di ClickUp per la gestione del project management del team software . Create Bacheche per supportare le metodologie di sviluppo agili, scrum, kanban o altre.

Le visualizzazioni delle schede consentono di creare un tradizionale bacheca con le storie degli utenti, gli elenchi di cose da fare, le attività in corso e quelle completate. È possibile personalizzare le bacheche in base alle esigenze del proprio team di sviluppo. 🙌 I dashboard agili di ClickUp consentono di gestire facilmente le roadmap dei prodotti, i test e la reportistica dei bug, i backlog dei prodotti, l'implementazione di un processo di test del software, la creazione di sprint e altro ancora.

Per la gestione della qualità, utilizzate l'interfaccia Lista di controllo della qualità di ClickUp , un modello che consente di creare una strategia di test del software che aiuti il team a garantire la qualità del software prodotto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Costruire una strategia di test per il softwaredashboard per il project management che accompagna il team nell'intero ciclo di vita dello sviluppo del software, dall'avvio del progetto al giorno del lancio e oltre

Gestire il backlog del prodotto monitoraggio dei bug e monitorare gli obiettivi del progetto tutto in un unico comodo spazio

Utilizzate la funzionalità Obiettivi di ClickUp permonitorare i vostri oggetti e i risultati chiave (OKR)* Sfruttate le visualizzazioni di Kanban e della lavagna per supportare il project management agile

Semplificare i processi di ingegneria del software conI modelli di piano di sviluppo software di ClickUp Limiti di ClickUp:

ClickUp si occupa di organizzare il processo di progettazione del software e non offre strumenti di test

Le schede affollate con molte schede possono essere caricate più lentamente

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. TestCompleto

via TestCompleto TestComplete offre il pacchetto completo quando si tratta di test di garanzia della qualità del software . Grazie ad essa, è possibile affidarsi all'automazione per vari tipi di test, come il test del software e dell'interfaccia utente su piattaforme desktop, web e mobili. 📲

Otterrete informazioni in tempo reale sullo stato dei vostri test e gli strumenti di test basati sui dati di TestComplete vi aiutano a eseguire i test più velocemente eliminando i passaggi ripetitivi. Inoltre, riducono al minimo la manutenzione, in modo che possiate concentrarvi sull'ottenimento di risultati di alta qualità.

Le migliori funzionalità/funzione di TestComplete:

Integrazione con i più diffusi strumenti per il monitoraggio dei bug, come Jira e Bugzilla

Gestite tutti i test dell'interfaccia utente in un unico luogo con TestComplete e Zephyr Enterprise

Ricevete una formazione gratuita su questo software dal team di TestComplete

Sfrutta il riconoscimento visivo dell'IA per identificare gli oggetti e gli elementi dinamici dell'interfaccia utente

Limiti di TestComplete:

È costoso: è più adatto agli sviluppatori di software delle aziende, non ai privati o agli imprenditori

È necessario un hardware potente per farlo funzionare senza errori, blocchi o rallentamenti

Prezzi di TestComplete:

Base: A partire da $3.046

A partire da $3.046 Pro: $4.739

Valutazioni e recensioni di TestComplete:

G2: 4.2/5 (95+ recensioni)

4.2/5 (95+ recensioni) Capterra: 4/5 (6 recensioni)

3. Selenio

via Selenio Se sviluppate applicazioni web, il trio di offerte di Selenium è un'ottima aggiunta al vostro kit di strumenti.

Il primo è Selenium WebDriver, che offre test automatizzati basati su browser che pilotano i browser in modo nativo per verificare gli script. Selenium IDE crea script veloci per la riproduzione di bug da fare per semplici test di bug.

Selenium Grid vi permette di scalare distribuendo ed eseguendo i test su più macchine e in più ambienti, in modo da poter verificare gli script con una matrice di browser e combinazioni di sistemi operativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Selenium:

Lavoro con Java, .NET, Python e molti altri linguaggi

Creare facilmente un processo di test senza conoscere il codice

Utilizzare una comoda estensione del browser per creare, eseguire e automatizzare i casi di test

Risparmia denaro utilizzando strumenti e script gratuiti open-source

Limiti di Selenium:

Gli utenti segnalano che i casi di test a volte falliscono senza una causa apparente

Non c'è automazione per le app desktop

Prezzi di Selenium:

Free, ma è possibile supportare lo sviluppo di Selenium con donazioni

Valutazioni e recensioni su Selenium:

G2: 4.2/5 (120+ recensioni)

4.2/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

4. Bugzilla

via Bugzilla Migliorate il vostro processo di sviluppo del software con Bugzilla, uno strumento di monitoraggio dei bug e dei difetti ricco di funzionalità che potete usare gratis. È un sistema basato sul web, quindi è necessario installarlo su un server prima di utilizzarlo. Un passaggio in avanti rispetto agli ambienti di gestione del codice come GitHub, offre una maggiore gestione del flusso di lavoro, campi personalizzati e controllo della visibilità dei bug. 🐞

Le migliori funzionalità/funzione di Bugzilla:

Monitoraggio e gestione delle richieste di modifica con facilità

Tenete tutti informati, dagli sviluppatori ai project manager, grazie a notifiche personalizzate

Utilizzare strumenti di ricerca per trovare rapidamente le informazioni necessarie nel processo di sviluppo

Supporto alle metodologie di sviluppo agile e ad altre metodologie di sviluppo del software attraverso un sistema progettato per questi flussi di lavoro

Limiti di Bugzilla:

Gli utenti segnalano tempi di caricamento lenti quando si passa da un bug all'altro

Non c'è modo di aggiungere automaticamente i risultati dell'esecuzione dei casi di test alle descrizioni dei bug

Prezzi di Bugzilla:

Free, ma è possibile supportare lo sviluppo di Bugzilla con donazioni

Valutazioni e recensioni su Bugzilla:

G2: 3.9/5 (110+ recensioni)

3.9/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (130+ recensioni)

5. TestRail

via TestRail Il sistema operativo di qualità TestRail è una solida piattaforma realizzata per i team di controllo qualità e QA. Attraverso un dashboard intuitivo, è possibile gestire i test, progettare processi di test con funzionalità/funzione di casi di test riutilizzabili, costruire cicli di test agili e a cascata e altro ancora.

L'esecuzione dei test è rapida e semplice e i casi di test sono organizzati e accessibili nel repository centrale della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di TestRail:

Personalizzazione di suite di test, casi e altro ancora per soddisfare le esigenze specifiche del vostro progetto software

Creare piani di test strutturati per semplificare il processo di garanzia della qualità

Vedere i risultati dei test a colpo d'occhio tramite grafici intelligenti nella dashboard della piattaforma

Integrazione con Jira, Selenium e altri strumenti

Limiti di TestRail:

I piani server limitano gli utenti a 20, il che limita il numero di ingegneri QA, sviluppatori e stakeholder che possono accedere all'app

La curva di apprendimento può essere ripida per i nuovi utenti

Prezzi di TestRail:

Professional Cloud: 37 dollari per utente/mese

37 dollari per utente/mese Enterprise Cloud: Contatto commerciale

Contatto commerciale Server professionale: $8.140 all'anno

$8.140 all'anno Server Enterprise: $16.500 all'anno

Valutazioni e recensioni su TestRail:

G2: 4.3/5 (490+ recensioni)

4.3/5 (490+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (160+ recensioni)

6. BugBug

via BugBug BugBug è uno strumento pensato per l'intero team di sviluppo del software: ingegneri della QA, product manager e ingegneri del software. È stato progettato per aiutarvi a soddisfare i requisiti di qualità per le app e i siti web con test automatizzati che potete impostare in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzione di BugBug:

Automazioni dei processi di test del software in modo rapido ed efficiente

Valutare la qualità del prodotto senza bisogno di alcun codice

Creare e mantenere i test di regressione in un'interfaccia semplice

Invitare l'intero team di sviluppo sulla piattaforma senza costi aggiuntivi per postazione

Limiti di BugBug:

Rispetto ad altri strumenti, BugBug baratta alcune funzioni con la semplicità

La mancanza di recensioni rende difficile ottenere informazioni sulle prestazioni reali di questa app

Prezzi di BugBug:

Gratuito per testare semplici app web nel browser

per testare semplici app web nel browser Pro: $49/mese

$49/mese Parallelo: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni su BugBug:

Nessuna recensione disponibile

7. Telerik Test Studio

via Telerik Test Studio Automazione dei test con Telerik Test Studio. Questo software vi aiuterà a testare sia le app web che quelle desktop e vanta il registratore di test più veloce del settore, producendo test stabili e affidabili e riducendo al minimo la manutenzione dei test.

Con Telerik, non è necessaria alcuna conoscenza del codice per registrare e riprodurre i test necessari per valutare il prodotto di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Telerik Test Studio:

Utilizzate le funzionalità di registrazione e riproduzione per creare ed eseguire rapidamente i test

Eseguire i test su più browser per garantire la conformità

Sfruttare i test di carico di Telerik per misurare le prestazioni del software

Valutare la qualità e altre metriche attraverso l'Executive Dashboard

Limiti di Telerik Test Studio:

Gli aggiornamenti del software possono richiedere alcune modifiche al codice

La curva di apprendimento è molto ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Telerik Test Studio:

Test Studio Web & Desktop: $2.499 per licenza perpetua

$2.499 per licenza perpetua Componente aggiuntivo Runtime : $349 per licenza perpetua

: $349 per licenza perpetua Pacchetti di utenti virtuali per i test di carico: fino a 4.999 dollari per 10.000 utenti virtuali

Valutazioni e recensioni su Telerik Test Studio:

G2: 4,5/5 (80+ recensioni)

4,5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

8. Studio Katalon

via Studio Katalon Con Katalon, i team software, DevOps e QA possono sfruttare la potenza dell'IA per condurre valutazioni e test in vista del giorno del lancio. Questo software a codice ridotto consente di creare test in appena un minuto grazie a un sistema di registrazione e riproduzione che permette di analizzare scenari reali. 👀

Ancora meglio, Katalon permette di condurre i test tramite SaaS, in un cloud privato o on-premise.

Le migliori funzionalità/funzione di Katalon Studio:

Creare un centro di comando della qualità con TestOps, una funzionalità che organizza gli artefatti di test in un unico spazio

Utilizzo di TestCloud on demand per test paralleli su browser, dispositivi e sistemi operativi

Ricevere notifiche in tempo reale per analizzare istantaneamente i fallimenti e qualsiasi problema

Utilizzare l'IA per analizzare i fallimenti dei test, generare script o risolvere automaticamente i problemi all'interno dei test

Limiti di Katalon Studio:

Non è ancora stato introdotto nel settore pubblico, quindi potrebbe non essere conforme agli standard governativi

I prezzi sono alquanto confusi e soggetti a modifiche in base ai componenti aggiuntivi selezionati

Prezzi di Katalon Studio:

Gratuito per l'automazione di base dei test

per l'automazione di base dei test Premium: a partire da $208/mese

a partire da $208/mese Ultimo: Contattare il settore commerciale

Valutazioni e recensioni di Katalon Studio:

G2: 4.4/5 (55+ recensioni)

4.4/5 (55+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (700+ recensioni)

9. Appium

tramite Appium Appium è un ecosistema open-source che supporta l'automazione dei test su molte piattaforme, non solo PC e dispositivi mobili, ma anche Roku, tvOS e il sistema operativo di Samsung, oltre a browser come Chrome, Safari e Firefox. Con gli strumenti di Appium, è possibile progettare test che riproducono scenari utente in modo da verificare la funzione e l'usabilità dell'interfaccia utente di un'applicazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Appium:

Impostazione di framework di automazione dei test per applicazioni mobili native e ibride

Test di app iOS, Android e mobili con facilità

Esecuzione di test su dispositivi reali anziché virtuali

Utilizzare vari linguaggi, tra cui Java, Python, Ruby e altri ancora

Limiti di Appium:

Preparatevi a dedicare del tempo ai tutorial per conoscere i numerosi strumenti e funzionalità/funzione

Le recensioni indicano che gli aggiornamenti di Appium a volte causano interruzioni

Prezzi di Appium:

Free e open source

Valutazioni e recensioni di Appium:

G2: 4.4/5 (50 recensioni)

4.4/5 (50 recensioni) Capterra: 4.2/5 (15 recensioni)

10. Testigramma

via Testigramma Se si desidera eseguire test e convalide funzionali senza dover ricorrere a lunghe installazioni di software e processi di configurazione, Testsigma è un'ottima alternativa.

Si tratta di una piattaforma di automazione dei test open-source, basata su cloud e progettata per interfacce di programmazione delle applicazioni, applicazioni web e app mobili.

Sfrutta l'IA e consente di utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale per generare comandi in inglese semplice, senza bisogno di conoscenze di codifica. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Testsigma:

Crea script di test con facilità utilizzando comandi di elaborazione del linguaggio naturale

Integrazione con Jenkins, un server di automazione open-source per la creazione, il test e la distribuzione di software

Accesso tramite cloud senza installazione o configurazione

Ottenere reportistica dettagliata subito dopo l'esecuzione dei test

Limiti di Testsigma:

Testsigma ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

I prezzi non sono trasparenti: per saperne di più è necessario contattare il team commerciale di Testsigma

Prezzi di Testsigma:

Pro: Contatto commerciale

Contatto commerciale Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di Testsigma:

G2: 4.5/5 (26 recensioni)

4.5/5 (26 recensioni) Capterra: 4.4/5 (14 recensioni)

Migliora i processi di garanzia della qualità con ClickUp

Esistono numerosi software per l'assicurazione della qualità che consentono a voi e ai vostri team di sviluppo software di effettuare revisioni del codice, test delle prestazioni, test dei bug e altro ancora. Troverete anche molti ottimi strumenti per i test su mobile, desktop e web.

