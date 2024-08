10 modelli gratuiti di liste di controllo della qualità in Excel e ClickUp

Avete difficoltà a mantenere una qualità costante nei vostri progetti e processi? O forse siete stanchi di dover scorrere fogli di calcolo disorganizzati quando è il momento di eseguire i controlli di qualità. Non siete soli.

Garantire prodotti e servizi di alta qualità è essenziale per il successo della vostra azienda. Tuttavia, senza gli strumenti giusti, può sembrare molto complesso e opprimente. Ecco perché abbiamo raccolto i 10 migliori modelli di controllo qualità in Excel e ClickUp.

Sono stati progettati per semplificare i flussi di lavoro del controllo qualità, in modo che i processi aziendali siano ottimizzati e i prodotti soddisfino costantemente gli standard più elevati. 🏆

Che cos'è un modello di controllo qualità?

Un modello di controllo qualità è un documento utilizzato per registrare, tracciare e analizzare la qualità di prodotti, processi o servizi, assicurando che siano conformi a una serie di standard specifici.

Per esempio, se state producendo una nuova linea di altoparlanti portatili, un piano di controllo qualità potrebbe elencare tutte le risorse, i valori di peso, dimensioni e durata della batteria. Ciò significa che ogni dispositivo sarà controllato in base a questi criteri. Se vengono rilevati dei problemi, il team li corregge prima che il prodotto raggiunga il consumatore.

In questo modo si riducono al minimo i prodotti difettosi e si aumentano le possibilità di soddisfare le esigenze dei clienti kPI e metriche di gestione del prodotto .

Cosa rende un buon modello di controllo qualità?

Sapere cosa rende un buon modello di controllo qualità vi aiuta a scegliere quello giusto per ottimizzare i vostri prodotti e processi. Che cosa si deve cercare?

**Valutare se il modello è in linea con il processo di controllo della qualità che si sta cercando di stabilire. In caso contrario, è probabile che le altre caratteristiche non siano rilevanti

**Layout chiaro: il layout del modello deve rendere semplice e immediato l'inserimento, l'accesso e l'analisi dei dati

Personalizzabilità: Dovreste essere in grado di modificare il modello per adattarlo al prodotto, al processo o al servizio specifico che state monitorando

Dovreste essere in grado di modificare il modello per adattarlo al prodotto, al processo o al servizio specifico che state monitorando Accessibilità: Il modello deve essere accessibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, consentendo aggiornamenti in tempo reale e feedback da parte dei membri del team

Il modello deve essere accessibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, consentendo aggiornamenti in tempo reale e feedback da parte dei membri del team Istruzioni: Verificate che il modello fornisca chiaramente le istruzioni per l'uso. Questofa risparmiare tempo e assicura che si stiano sfruttando al meglio le sue caratteristiche

10 Modelli di controllo qualità gratuiti da utilizzare nel 2024

Ecco 10 modelli di controllo qualità gratuiti e pronti all'uso in Excel e ClickUp. Diamo un'occhiata e troviamo i modelli ideali per le vostre esigenze aziendali. ✨

1. Modello di lista di controllo qualità ClickUp

Modello di lista di controllo della qualità ClickUp

Il Modello di lista di controllo della qualità ClickUp è il cruscotto definitivo per tenere organizzati tutti i piani di controllo qualità e le esigenze di gestione dei progetti. Per ogni progetto, elencate i controlli che deve superare per soddisfare gli standard aziendali e i requisiti dei clienti.

Suddividete ogni "controllo" in compiti e sottocompiti e assegnateli ai membri del vostro team. Classificate questi controlli come aspetti critici, principali o minori del processo di controllo della qualità e specificate i passaggi esatti da seguire per eseguirli. Questo aiuta il team a stabilire le priorità e a capire esattamente cosa deve essere fatto.

Man mano che il team seleziona i sottocontrolli, la barra di avanzamento si riempie per mostrare la percentuale di completamento. Possono annotare i loro risultati e commenti direttamente nel modello e spostare il controllo da Nuova approvazione ad Approvazione in sospeso.

Ora sarete voi a giudicare. Potete approvare o rifiutare il loro lavoro. E se si tratta di un'approvazione, è possibile aggiungere una data per riferimento futuro. Questo aiuta a tracciare la storia delle attività di controllo della qualità e a rendere tutti responsabili delle loro azioni e decisioni.

Ecco la parte più divertente: utilizzare lo strumento nativo delle Automazioni senza codice per rendere questo flusso di lavoro molto più fluido. Ad esempio, è possibile attivare avvisi al caposquadra quando un controllo è pronto per la revisione e notificare ai membri del team di agire se i loro controlli vengono rifiutati.

In questo modo si minimizza il lavoro manuale, si riducono gli errori e si garantisce che il processo di controllo qualità funzioni come una macchina ben oliata. ⚙️ Scarica questo modello

2. Modello di documento per le procedure operative standard di ClickUp

Modello di procedura operativa standard di ClickUp

A procedura operativa standard (SOP) forniscono una guida passo-passo su come il team deve eseguire i processi aziendali. Si tratta di un approccio proattivo al controllo della qualità (o assicurazione della qualità) che mira a ridurre al minimo gli errori fin dalla fonte.

Siamo onesti, costruire le SOP da zero è un lavoro molto impegnativo. Per fortuna, Modello di procedure operative standard di ClickUp -progettato all'interno Documenti ClickUp -si occupa del lavoro pesante per voi.

Duplicate il modello per ogni reparto, in modo che le vendite, il marketing, le risorse umane e così via abbiano il proprio manuale SOP. Ogni manuale è diviso in pagine per ospitare le procedure del reparto. E ogni pagina è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Titolo: Di cosa tratta questa SOP?

Di cosa tratta questa SOP? Obiettivi: Lo scopo, l'ambito e gli obiettivi della procedura

Lo scopo, l'ambito e gli obiettivi della procedura **Matrice RACI : I membri del team responsabili, responsabili, consultati e informati coinvolti nella procedura

I membri del team responsabili, responsabili, consultati e informati coinvolti nella procedura Procedura: Una suddivisione della procedura in fasi digeribili

Una suddivisione della procedura in fasi digeribili Moduli procedurali: Altri materiali necessari per la procedura

Altri materiali necessari per la procedura Suggerimenti e note: Uno spazio in cui il team può condividere le proprie idee per migliorare la SOP

Certo, il modello fornisce una struttura per la stesura delle procedure, ma qualcuno deve effettivamente scrivere il contenuto per colmare le lacune. Entrare Cliccare su AI . 🤖

Invece di passare innumerevoli ore a cercare le parole giuste, ClickUp AI vi aiuta a fare ricerche, a raccogliere idee e a generare contenuti per ogni sezione del vostro SOP. È inoltre dotato di strumenti aggiuntivi per modificare rapidamente le prime bozze e tradurre i contenuti in più lingue. Scarica questo modello

3. Modello di processo e procedure ClickUp

Modello di processo e procedure ClickUp

Dopo aver visto il modello precedente, siete ispirati e pronti a lanciare le SOP. Ma come fare in modo che il vostro team sia d'accordo? Più facile a dirsi che a farsi. Ma non c'è da preoccuparsi, Modello di processi e procedure di ClickUp vi copre le spalle.

Utilizzatelo per elencare i processi e le SOP necessarie per ogni reparto della vostra azienda. Per ognuno di essi, aggiungete una lista di controllo personalizzata per garantire che il vostro team copra ogni sezione richiesta nei documenti.

Assegnate ogni voce a un responsabile del team, impostate un livello di priorità e segnate una data di scadenza. Per assicurarsi che ogni dettaglio sia perfetto e in linea con gli standard aziendali, aggiungete un approvatore per dare a questi documenti un controllo finale. ✔️

Passare dalla visualizzazione Elenco a quella Scheda se si desidera aggiornare rapidamente lo stato di un documento spostandolo tra Ricerca, Documentazione, Per approvazione, Per revisione, Approvato e Vivo. Questa funzione è molto utile anche per visualizzare i progressi del team in un colpo d'occhio.

Se volete rispettare le scadenze e mantenere il progetto in carreggiata, la vista Timeline vi salverà la giornata. Si può anche usare per regolare la durata del progetto, mostrare le attività ricorrenti e codificare le attività in base al loro stato o ai campi personalizzati.

Con questo modello in mano, coordinare la capacità del vostro team e costruire le SOP senza sudare. Scaricate questo modello

4. Modello di lavagna del flusso di processo ClickUp

Modello di lavagna del flusso di processo ClickUp

Avete mai provato a spiegare un processo aziendale e avreste voluto avere un'immagine da mostrare? Ecco dove La lavagna del flusso di processo di ClickUp è la soluzione ideale. Si tratta di prendere i flussi di lavoro complessi e di trasformarli in una visualizzazione chiara e facile da seguire.

È progettato in Lavagne ClickUp e viene fornito con un processo di assunzione come esempio e guida. È possibile duplicarlo e modificarlo per qualsiasi processo si stia delineando.

Il modello presenta due parti principali: le parti interessate coinvolte nel processo in alto e le loro azioni e decisioni in basso. Utilizzate le linee per collegare i punti, mostrando come il processo scorre dalla A alla Z. E se vi sentite artistici, potete giocare con i colori, le forme e le dimensioni. 🎨

Come gli altri modelli ClickUp, anche questo è corredato da una "Guida introduttiva" per navigare tra le sue funzioni e personalizzarlo in base ai vostri processi specifici. E se volete che il vostro team vi aiuti in qualsiasi momento, condividetelo con loro in modo che possano aggiungere le loro modifiche, commenti e feedback. Scarica questo modello

5. Modello di tabella di marcia del prodotto ClickUp

Modello di tabella di marcia del prodotto ClickUp

È facile essere sopraffatti dalle idee sui prodotti quando tutti - clienti, team, persino il vicino di casa - hanno un suggerimento per il prossimo lancio. Date un senso a tutte queste idee e costruite un'efficace strategia di prodotto con Modello di roadmap del prodotto di ClickUp .

Iniziate con il Modulo di richiesta prodotto. Questo è il portale che tutti possono usare per aggiungere suggerimenti al Product Master Backlog. Ma siamo onesti: non tutte le idee valgono la pena di essere perseguite. Ed è qui che strumenti di prioritizzazione come la Matrice dell'Impatto e dello Sforzo Punteggio RICE sono utili. 🛠️

Le idee che vengono selezionate passano all'elenco di esecuzione settimanale. È qui che vengono assegnati i compiti, si inizia a lavorare e controllo del progetto sono attivati. Scegliete le viste in base alle vostre preferenze: Vista tabella per una visualizzazione in stile foglio di calcolo delle attività, Vista tabellone per avere una panoramica dello stato delle attività, Vista Gantt per le dipendenze e le tappe fondamentali delle attività e Vista calendario per programmare e gestire le scadenze.

Man mano che le attività progrediscono e si avvicinano al completamento, spostatele nell'area Tabella di marcia del prodotto elenco. Questo fornisce agli stakeholder interni una panoramica trimestrale delle caratteristiche, dei miglioramenti e delle correzioni del prodotto in arrivo. Una volta implementate le funzionalità della roadmap, documentatele e annunciatele utilizzando le Note di rilascio.

Troppe idee, troppo poco tempo? Questo modello è lo strumento di cui avete bisogno per selezionare le vere gemme, gestire i progetti e le idee i requisiti del prodotto e riunire il team per trasformarli in realtà. Scaricate questo modello

6. Modello di lavagna per lo sviluppo del prodotto ClickUp Roadmap

Modello di lavagna per lo sviluppo del prodotto di ClickUp

Se il precedente modello di roadmap è troppo avanzato per le vostre esigenze, allora il modello Modello di lavagna per lo sviluppo del prodotto di ClickUp potrebbe fare al caso vostro. Offre un modo più semplice e visivo per pianificare il percorso di sviluppo del prodotto.

Per avere una visione a volo d'uccello di tutti i passi chiave da compiere nel processo di sviluppo del prodotto sviluppo e gestione del prodotto dalla generazione e selezione dell'idea all'implementazione e al lancio sul mercato. Suddividete queste fasi in compiti più piccoli e fattibili, in modo che il vostro team abbia ben chiaro cosa inserire nell'elenco delle cose da fare. ✍️

Distribuite questi compiti nell'arco di mesi e trimestri, mettendo in evidenza le tappe fondamentali per celebrare i propri progressi. È particolarmente utile se si propende per l'opzione approccio di gestione del progetto a cascata in cui si vuole affrontare completamente una fase prima di passare a quella successiva.

Poiché questo modello è costruito all'interno di ClickUp Whiteboards, potete sbizzarrirvi con penne e forme, mappe mentali e note adesive per personalizzarlo a proprio piacimento. È anche molto flessibile: si possono regolare i colori, le dimensioni e la posizione degli elementi della tela per ottenere l'aspetto e il funzionamento desiderati. Scarica questo modello

7. Modello di matrice delle caratteristiche del prodotto ClickUp

Modello di matrice delle caratteristiche del prodotto ClickUp

Cercate un modo per documentare le caratteristiche dei vostri vari modelli di prodotto da utilizzare come riferimento durante i test di controllo qualità? Se è così, il modello Modello di matrice delle caratteristiche del prodotto ClickUp è per voi.

Sia che stiate rilevando le caratteristiche hardware o software dei vostri modelli di prodotto, utilizzate i campi personalizzati per annotare ogni dettaglio. Supponiamo che abbiate una serie di smartphone e vogliate tenere traccia della durata della batteria, della risoluzione della fotocamera, della dimensione dello spazio di archiviazione, ecc. Con questo modello, il processo è facile come riempire gli spazi vuoti.

E se desiderate funzioni più avanzate, avete la libertà di migliorarlo. Aggiungete i vostri campi personalizzati, create visualizzazioni uniche o integrate le automazioni. Personalizzatelo e rendetelo veramente vostro! Scarica questo modello

8. Modello di audit e miglioramento dei processi di ClickUp

Modello di audit e miglioramento dei processi ClickUp

Costruire e mantenere i processi aziendali è un po' come curare un giardino. Dopo aver piantato, è necessario potare e ottimizzare la crescita. Modello di audit e miglioramento dei processi di ClickUp è il vostro kit di strumenti per il giardinaggio dei processi aziendali. 🧰

Fate una copia del modello per l'audit di ogni processo aziendale. Il modello è contenuto in una cartella con quattro elenchi separati, ognuno dei quali ha uno scopo specifico:

**Elenco e pianificazione delle attività di audit della qualità in questo spazio. Questo potrebbe includere visivamentemappare i processi esistenti e la comunicazione dei cambiamenti di processo alle parti interessate

**Analisi dei processi : Definite i criteri di audit della qualità e classificateli in Processo, Risorse, Gestione o Monitoraggio. Dopo aver valutato ciascun criterio di processo, assegnategli un punteggio di audit, evidenziate eventuali problemi e scrivete i modi per risolverli

Definite i criteri di audit della qualità e classificateli in Processo, Risorse, Gestione o Monitoraggio. Dopo aver valutato ciascun criterio di processo, assegnategli un punteggio di audit, evidenziate eventuali problemi e scrivete i modi per risolverli Analisi del CATWOE: Questo sta per Clienti, Attori, Processo di trasformazione, Visione del mondo, Proprietari e Vincoli ambientali. Prendete in considerazione il modo in cui gli obiettivi aziendali e i vincoli esterni hanno un impatto sui processi, in modo da poter creare i cambiamenti più efficaci

Questo sta per Clienti, Attori, Processo di trasformazione, Visione del mondo, Proprietari e Vincoli ambientali. Prendete in considerazione il modo in cui gli obiettivi aziendali e i vincoli esterni hanno un impatto sui processi, in modo da poter creare i cambiamenti più efficaci Gestione del cambiamento: adottare un approccio sistematico all'implementazione delle modifiche ai processi e alla gestione delle transizioni

Per i cambiamenti aziendali più piccoli, probabilmente sarà necessario utilizzare solo gli elenchi di concezione del modello e di analisi dei processi. Considerate di aggiungere gli altri solo se sono adatti al vostro caso d'uso. Questo modello di rapporto è perfetto per garantire che i processi aziendali si svolgano in modo fluido ed efficiente. Scarica questo modello

9. Modello di diagramma di controllo qualità in Excel di Vertex42

via Vertex42

Mantenere i processi conformi agli standard stabiliti può essere una sfida, soprattutto in campi come l'ingegneria, dove gli errori più piccoli possono portare a implicazioni significative. Fortunatamente, il modello di diagramma di controllo di Excel consente di tenere traccia delle variazioni in modo da poter intraprendere rapidamente azioni correttive.

Questo modello è dotato di grafici pronti all'uso per il monitoraggio della media e dell'intervallo del campione, nonché della media e della deviazione standard del campione. Basta inserire i dati e il modello genera i grafici di controllo, completi di linea centrale e limiti di controllo, in modo che individuare tendenze e anomalie sia un gioco da ragazzi. 📈

Oltre alle carte di controllo, il modello calcola metriche come Cp, CPU, CPL, Cpk e rendimento percentuale. Questi dati sono molto utili per capire se il vostro processo sta andando bene o ha bisogno di qualche ritocco.

Sebbene il modello sia stato concepito principalmente come strumento didattico, potrebbe comunque essere utile per applicazioni di controllo di processo di base. Scarica questo modello

via DMAICTools

Che si tratti di produzione di dispositivi elettronici, parti di automobili o prodotti farmaceutici, ogni articolo deve essere testato per garantire la conformità a determinati standard di sicurezza e di controllo della qualità.

Ma come si fa a programmare il processo di produzione per garantire precisione e uniformità... ogni volta? Utilizzate il modello di piano di controllo Excel.

L'area dell'intestazione consente di memorizzare i seguenti dettagli del piano di controllo per la registrazione e la consultazione futura:

Numero di riferimento: La versione del piano di controllo utilizzata

La versione del piano di controllo utilizzata Data di revisione: La data in cui è stata approvata la versione del piano di controllo

La data in cui è stata approvata la versione del piano di controllo Numero di parte: Il disegno tecnico o il componente su cui viene eseguito il test

Il disegno tecnico o il componente su cui viene eseguito il test Autori: Firma da parte delle principali parti interessate per approvare tutti i dettagli del piano di controllo

Nel corpo di questo modello di piano di controllo della qualità si registrano i risultati dei test eseguiti sul componente. Dovrete inserire i dettagli chiave, tra cui il nome del processo, il metodo di valutazione, i requisiti di campionamento, il metodo di controllo e il piano di reazione. Scarica questo modello

Raggiungere obiettivi di qualità coerenti senza problemi

Se volete mantenere una qualità costante dei prodotti e standard aziendali elevati, non potete fare a meno del controllo qualità. Utilizzate questi modelli gratuiti di piano di controllo della qualità per ottimizzare la gestione della qualità, mantenere i migliori standard qualitativi e rendere i vostri clienti felici e fedeli. 🤩

Oltre al controllo qualità dei progetti, La vasta libreria di template di ClickUp consente di gestire facilmente tutte le aree dei flussi di lavoro aziendali, indipendentemente dal settore di attività. Scopriteli: sono disponibili gratuitamente.