Un'immersione profonda nella prioritizzazione RICE con modelli pronti all'uso

Nuove idee fantastiche, ricerche di mercato, feedback degli utenti: avete tutto per creare la produttività perfetta. Ma Da fare per decidere quali attività o idee affrontare per prime?

Qualsiasi scelta facciate, dovete giustificarla agli azionisti e al vostro team. E cosa c'è di meglio di un punteggio di priorità da fare?

In questo mondo altamente competitivo, dove ogni attività e idea compete per l'attenzione e le risorse, padroneggiare l'arte della prioritizzazione è fondamentale. L'utilizzo di un framework come la prioritizzazione RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) può aiutarvi a quantificare le vostre idee e a fornire una base per la selezione di un'idea specifica rispetto ad altre.

Questo articolo illustra i dettagli del modello di punteggio RICE e come può trasformare il vostro processo decisionale.

Che cos'è la prioritizzazione RICE?

Il modello RICE è un framework di prioritizzazione utilizzato nel product management e nello sviluppo di progetti per valutare e dare priorità a attività, funzionalità o progetti assegnando un punteggio in base a quattro criteri.

RICE sta per:

Il metodo RICE aiuta a fornire struttura e oggettività durante il processo decisionale, facilitando una migliore gestione delle risorse gestione delle priorità e decisioni ad oggetto.

La formula del metodo RICE è la seguente:

Punteggio RICE = (Portata x Impatto x Fiducia) / Lavoro richiesto

Con questo punteggio, diventa più facile decidere l'ordine del progetto e delle attività di priorità.

L'origine del modello di punteggio RICE

Sean McBride, ex product manager di Intercom, ha co-sviluppato il modello RICE. Lui e i suoi colleghi hanno lottato per trovare un modello di prioritizzazione che rispondesse al meglio alle loro esigenze decisionali.

Uno dei problemi più comuni che i product manager si trovano ad affrontare è quello di scegliere se selezionare i progetti in base alle prospettive personali o a quelli con una portata più ampia. McBride ha quindi sviluppato il punteggio RICE per risolvere i problemi legati alle decisioni ad oggetto.

**Come funziona la prioritizzazione RICE?

In precedenza, abbiamo discusso brevemente i componenti del punteggio RICE. In questa sezione, approfondiamo i componenti uno per uno.

Raggiungere

Il primo componente del quadro RICE è Reach. Misura il numero di persone interessate da un progetto in un determinato periodo. Più alta è la portata, maggiore è il numero di persone di cui il progetto beneficerà. In genere si misura nell'arco di un mese o di un trimestre.

Per calcolare la portata, è possibile definire la categoria di utenti da considerare. Tuttavia, è meglio utilizzare le misurazioni effettive effettuate da metriche di produttività .

Ad esempio, si ipotizza che si stia lanciando una nuova funzionalità/funzione di collaborazione sul proprio sito web piattaforma di valutazione con 100.000 utenti attivi mensilmente.

Il primo passaggio consiste nell'identificare il pubblico potenziale o la base di utenti su cui questa funzionalità avrà un impatto nell'arco di un mese (o di un trimestre). Supponiamo che questa funzionalità/funzione sia rilevante per il 40% della vostra base di utenti. Quindi, la vostra portata è di 40.000 utenti.

Impatto

L'impatto valuta l'effetto potenziale di un'attività, di una funzionalità o di un progetto sui singoli utenti. Nella portata, si misura il numero di persone interessate da una funzionalità/funzione. Nell'impatto, si misura l'entità dell'impatto sulle persone.

Nell'esempio precedente, quindi, è possibile verificare quanto la funzionalità di collaborazione aumenterà il coinvolgimento degli utenti e la collaborazione del team.

Di solito misuriamo l'impatto con un obiettivo più alto. McBride ha utilizzato una scala a scelta multipla:

3 = Impatto massiccio

2 = Impatto elevato

1 = Impatto medio

0,5 = Basso impatto

0,25 = Impatto minimo

Non è necessario utilizzare la stessa scala. Potete scegliere quella che si adatta alle vostre esigenze.

Un punto cruciale da ricordare durante la misurazione è che è necessario definire obiettivi chiari per ogni progetto prima di utilizzare il punteggio RICE. Il modo migliore per farlo è collaborare con il team e gli stakeholder. Potete usare una lavagna online condivisa per fare brainstorming e comunicare in tempo reale.

condividete idee, rimanete aggiornati e collaborate in tempo reale con ClickUp Whiteboard

Fiducia

La fiducia misura la certezza della portata, dell'impatto e delle stime del lavoro richiesto. Questo criterio viene determinato in base alla risposta alla seguente domanda:

Quanto siete sicuri di questa funzionalità/funzione e dei punteggi che avete assegnato?

La risposta è espressa come una semplice percentuale. McBride ha utilizzato la seguente scala a scelta multipla:

100% = Alta fiducia

80% = Media fiducia

50% = Bassa fiducia

Tutto ciò che è inferiore al 50% è una supposizione. Anche in questo caso, è possibile utilizzare la scala più adatta alle proprie esigenze. Da intervalli del 10% a intervalli del 25%, utilizzate ciò che meglio risponde alle vostre esigenze. Tuttavia, la chiave è essere completamente onesti.

Il contesto dell'utente, la ricerca e la sperimentazione dovrebbero supportare un punteggio di fiducia elevato. È inoltre possibile utilizzare strumenti di gestione del backlog di prodotto per analisi e approfondimenti avanzati.

Il punteggio di fiducia consente di garantire che le vostre decisioni siano realmente basate sui dati. Se i punteggi di portata e impatto sono elevati, ma il punteggio di fiducia è basso, si può studiare come migliorare.

Lavoro richiesto

Lo sforzo indica la quantità totale di lavoro da fare per completare il progetto. È necessario considerare il tempo dei membri del team, compresi i team di prodotto, progettazione e ingegneria. Viene stimato come persona-mese, ovvero la quantità di lavoro che un membro del team può fare in un mese.

A differenza di altri fattori, il lavoro richiesto è un fattore negativo. Quindi, maggiore è il lavoro richiesto, minore sarà la fattibilità del progetto. Un lavoro richiesto più elevato significa che è necessario più tempo per completare il progetto.

Ad esempio, la progettazione, il test, il debug e il lancio della funzionalità/funzione nel nostro esempio possono richiedere tre mesi. Supponendo di avere un team di 5 persone, il punteggio del lavoro richiesto sarebbe di 15 persone-mese.

Per avere un quadro preciso è meglio parlare con i membri del team.

Come ottimizzare il processo di definizione delle priorità di RICE

L'uso di modelli e di software di gestione dei prodotti può ottimizzare il processo di definizione delle priorità RICE.

ClickUp è uno strumento di project management che semplifica la gestione dei prodotti e la rende più facile e veloce. È possibile utilizzare ClickUp per la gestione del prodotto per mappare la visione del prodotto, semplificare la definizione delle priorità e costruire roadmap che mettano in connessione il lavoro di squadra.

Ecco come fare:

ClickUp sull'attività di ClickUp

Personalizzate la vostra esperienza di gestione delle attività con le oltre 15 versatili visualizzazioni di ClickUp

Le visualizzazioni delle attività offrono un modo unico di visualizzarle. È possibile selezionare tra le viste Bacheca, Elenco, Attività, Tabella e Team. È possibile elencare le attività, scrivere aggiornamenti, porre domande contestuali su diverse attività e generare riepiloghi/riassunti.

Chiedete ai membri quali sono le loro attività specifiche per stimare il lavoro richiesto dal team (ore/ settimane/mesi di lavoro).

Campi personalizzati

utilizzo di formule avanzate nei campi personalizzati

Con i campi personalizzati è possibile personalizzare l'area di lavoro e aggiungere diversi tipi di dati. È possibile utilizzare formule avanzate, funzioni matematiche, funzioni di data e ora, ecc. È perfetto per aggiungere punteggi ai componenti RICE.

ClickUp consente anche di creare campi, modificarli e mostrarli e nasconderli quando necessario.

Grafici Gantt di ClickUp

visualizzate le sequenze temporali dei vostri progetti con ClickUp Gantt Chart View_

È possibile utilizzare Piano di produttività ClickUp per costruire roadmap, impostare attività cardine, aggiungere modelli, visualizzare meglio e altro ancora. I grafici Gantt consentono di pianificare l'esito positivo e di visualizzare le sequenze temporali dei progetti. È possibile confrontare e collaborare facilmente, gestire le priorità e monitorare lo stato.

Obiettivi ClickUp

allineare gli oggetti del team con gli obiettivi di ClickUp_

Il framework di prioritizzazione RICE funziona al meglio quando il team e gli stakeholder concordano sugli obiettivi da raggiungere utilizzando idee diverse. ClickUp Obiettivi aiuta ad allineare gli oggetti del team, a stabilire traguardi chiari, a misurare gli esiti positivi e a gestire tutti gli obiettivi in un unico luogo.

Modelli di prioritizzazione

L'utilizzo di modelli di prioritizzazione e di piano di prodotto aumenta l'efficienza, migliora il processo decisionale e garantisce un'efficace allocazione delle risorse. Alcuni modelli che si possono utilizzare sono:

Valutare le attività in base al loro impatto e ai livelli di lavoro richiesti, utilizzando i seguenti modelliil modello della matrice di prioritizzazione ClickUp Scarica questo modello

Gestire idee e proposte utilizzando il coloreModello di lavagna online per la definizione delle priorità Scarica questo modello

Delineate il vostro processo di sviluppo e monitorate le sequenze utilizzando il modelloModello di sviluppo di un nuovo prodotto. Questo modello aiuta anche ad allineare i team per quanto riguarda le attività cardine

Scaricare questo modello

Visualizzate il vostro processo di sviluppo del prodotto e ottenete informazioni dettagliate su ogni componente utilizzando il modelloil modello di roadmap del prodotto Scarica questo modello

Pro e contro dell'uso del metodo di prioritizzazione RICE

Come altri framework, il metodo di prioritizzazione RICE presenta vantaggi e difetti. Se da un lato quantifica le idee, dall'altro può essere impreciso. Cerchiamo di capire in dettaglio questi pro e contro.

Pro

Ecco alcuni dei pro della prioritizzazione RICE:

1. Migliore comunicazione

Consente una migliore comunicazione grazie a un sistema di punteggio standardizzato e aiuta a comunicare in modo diretto le priorità. Aiuta tutti a identificare le attività a maggiore priorità e a gestire meglio le proprie priorità. Inoltre, utilizzando strumenti di gestione del prodotto migliora anche la collaborazione e la condivisione degli aggiornamenti in tempo reale.

2. Priorità cancellate

Il punteggio RICE fornisce una chiara priorità numerica delle attività o delle funzionalità. È quindi possibile ordinare l'elenco in base alla priorità, concentrandosi maggiormente sugli elementi ad alta priorità. Ciò consente di utilizzare le risorse, compresi tempo e denaro, in modo efficiente.

3. Facile da capire

RICE utilizza un sistema di punteggio semplice, basato su quattro fattori, in modo che le persone possano utilizzarlo senza dover certificazione della produttività o qualificazione. I membri del team, gli stakeholder e i responsabili delle decisioni possono facilmente utilizzarlo per comprendere le ragioni alla base di varie decisioni relative alle priorità.

4. Considera i fattori significativi

Il punteggio dà priorità a quattro fattori chiave: portata, impatto, fiducia e lavoro richiesto. Questi sono tra i fattori più cruciali per valutare la fattibilità di un'idea e se un'idea è valida.

5. Definizione delle priorità in base ai dati

Il quadro RICE offre un approccio quantitativo alla definizione delle priorità, eliminando i pregiudizi personali e le opinioni soggettive. Si basa su fatti misurabili e supportati da dati che aiutano a prendere decisioni informate.

6. Flessibilità categoriale

Offre flessibilità, consentendo ai team di adattarlo e applicarlo a diverse categorie di attività, produttività e funzioni. Che si tratti di funzionalità/funzione di nuovi prodotti, correzioni di bug o miglioramenti di processi, RICE può essere adattato a diversi contesti.

7. Aiuta l'allineamento

Il punteggio RICE aiuta ad allineare i membri del team e gli stakeholder e garantisce che tutti lavorino per gli stessi obiettivi. Questo favorisce anche un ambiente di lavoro collaborativo e più mirato.

Cons

Alcuni dei suoi svantaggi includono:

1. Può essere impreciso

Uno dei principali svantaggi del RICE è che comporta molte stime e ipotesi. Potremmo sovrastimare i valori, rendendo il punteggio impreciso. Inoltre, il fattore di fiducia è soggettivo e si basa sulla comprensione e sulla fiducia della persona nell'attività.

Pertanto, è fondamentale essere il più precisi possibile. Le metriche necessarie possono aiutare a Da fare.

2. Meno centrato sul cliente

Un altro problema di questo metodo è che non è centrato sul cliente. Fattori come la portata e l'impatto catturano alcuni aspetti del personalizzato. Tuttavia, elementi cruciali come le preferenze, il feedback e gli aspetti emotivi non vengono considerati.

Anche per quanto riguarda la portata e l'impatto, queste cifre sono definite in base a ciò che il product manager ritiene essere la portata e l'influenza di un particolare prodotto in un determinato periodo di tempo.

3. Facilmente manipolabile

L'assegnazione dei punteggi in RICE non è del tutto libera da giudizi soggettivi. I diversi product manager hanno pregiudizi diversi che possono portare a punteggi incoerenti. Alcuni possono intenzionalmente gonfiare o sgonfiare i punteggi, soprattutto nella componente di fiducia. Un modo per evitarlo è quello di coinvolgere più persone nel processo di assegnazione dei punteggi.

Variazioni e alternative a RICE

Ecco alcune alternative al modello di prioritizzazione RICE:

BRICE

Il BRICE Scoring è un'eccellente alternativa al modello RICE per la gestione delle priorità dei prodotti. È simile a RICE, ma misura un fattore aggiuntivo chiamato Business Importance.

I cinque fattori misurati sono quindi Business Importance, Reach, Impact, Confidence e Effort. La Business Importance misura l'allineamento del prodotto in esame con gli oggetti strategici aziendali. In genere il punteggio è compreso tra 1 e 3, con il 3 che rappresenta il punteggio più alto (che indica che il prodotto è fondamentale per l'azienda).

Per calcolare il punteggio BRICE, si può utilizzare la seguente formula:

Punteggio BRICE = (Importanza aziendale x Portata x Impatto x Fiducia) / Lavoro richiesto

Valore vs. Lavoro richiesto

Value vs. Effort è un metodo di prioritizzazione che si concentra sul valore e sul lavoro richiesto e consente di valutare diverse funzionalità/funzione. L'idea è molto semplice: si misura il beneficio che l'idea apporta e lo si confronta con il lavoro richiesto per ottenerlo.

Assegnate a ogni funzionalità/funzione un punteggio di valore e un punteggio di lavoro richiesto per calcolarlo. Le funzionalità/funzione ad alto valore e basso lavoro richiesto sono chiaramente vincenti. Seguono quelle ad alto valore e alto lavoro e quelle a basso valore e basso lavoro richiesto. È meglio evitare le funzionalità a basso valore e ad alto lavoro richiesto.

Sebbene il metodo fornisca un'idea chiara per la definizione delle priorità, uno dei suoi aspetti negativi è la difficoltà di stimare il valore e il lavoro richiesto.

SU-RICE

Il framework SU-RICE prevede due fattori imperativi non inclusi nel modello RICE: la fonte e l'utente. Si tratta di un framework più completo, in quanto considera anche la fonte da cui si ottengono le idee di funzionalità/funzione del prodotto e l'utente persona, oltre a portata, impatto, fiducia e lavoro richiesto.

Si possono prendere in considerazione quattro fonti: prospect, clienti, mercato o concorrenza e interni, ed elencarle in base alla priorità. Questo quadro fornisce una comprensione più dettagliata del contesto e dell'impatto potenziale di un'attività o di una funzionalità/funzione.

Mappatura della storia

La mappatura delle storie stabilisce le priorità delle funzionalità/funzione in base al modo in cui i clienti intendono utilizzare il prodotto. Non è un modello di punteggio. Si tratta invece di raccogliere le storie degli utenti che descrivono una funzionalità/funzione e di mapparle.

In questo modo si ottiene uno schema del prodotto e si elencano le sottoattività e i dettagli per ogni attività. Questo metodo è fortemente incentrato sul cliente e consente di vedere il quadro generale. Durante l'ideazione, si crea anche un documento visivo che promemoria gli obiettivi di ciascuno.

Prioritizzare meglio utilizzando il framework RICE con ClickUp

Il quadro RICE è un metodo eccellente per decidere quali idee meritano attenzione per prime. Quantifica le idee e semplifica la definizione delle priorità. Inoltre, richiede poco tempo per essere utilizzato e aiuta a prendere decisioni in modo oggettivo.

Alcune cose da ricordare durante l'utilizzo del modello:

Concentrarsi su un unico obiettivo

Il sistema di punteggio influisce sul punteggio

Coinvolgete il team nel processo di assegnazione dei punteggi per renderlo più oggettivo

Utilizzate modelli di gestione del prodotto per una migliore visualizzazione

Rivalutate e aggiornate regolarmente il punteggio

Il debito tecnico può essere sottovalutato, quindi consideratelo separatamente nel vostro sistema di priorità

Uno strumento di gestione dei prodotti all-in-one come ClickUp offre un migliore allineamento, collaborazione, visualizzazione e modelli durante la definizione delle priorità.