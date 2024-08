10 migliori strumenti di valutazione aziendale per valutare i progetti nel 2024

Scelte affrettate e non ponderate sono il rischio maggiore per le piccole e medie imprese nell'attuale panorama aziendale competitivo. Un solo errore può rendere un'organizzazione pericolosa, quindi un piano e una valutazione accurati sono fondamentali.

Gli strumenti di valutazione aziendale sono le vostre armi segrete per prendere decisioni informate sul futuro della vostra azienda. Vi permettono di valutare i vostri punti di forza, identificare le aree di miglioramento e determinare se la vostra azienda è sulla strada giusta.

Esploriamo quindi questi strumenti e scopriamo come possono essere la vostra stella polare nel mondo della valutazione aziendale. 🌟

Cosa cercare negli strumenti di valutazione aziendale?

La scelta dello strumento di valutazione giusto può essere difficile a causa della moltitudine di opzioni. Anche se la scelta dipende dalle esigenze e dalla situazione specifica della vostra organizzazione, potete seguire alcune linee guida generali per trovare il software più adatto. Quando si scelgono gli strumenti di valutazione aziendale, bisogna considerare i seguenti elementi chiave:

Analisi completa : Cercate strumenti che offrano una valutazione completa, che includa metodi di valutazione multipli (attività, reddito, mercato), valutazione del rischio e benchmarking con i colleghi del settore

: Cercate strumenti che offrano una valutazione completa, che includa metodi di valutazione multipli (attività, reddito, mercato), valutazione del rischio e benchmarking con i colleghi del settore Interfaccia di facile utilizzo : Lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare per effettuare la valutazioneefficienza del processo di valutazione e accessibile a utenti con diversi livelli di competenza

: Lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare per effettuare la valutazioneefficienza del processo di valutazione e accessibile a utenti con diversi livelli di competenza Personalizzazione : Assicurarsi che lo strumento consenta la personalizzazione per adattarsi ai requisiti aziendali, sia che si tratti di benchmark specifici del settore o di criteri di valutazione unici

: Assicurarsi che lo strumento consenta la personalizzazione per adattarsi ai requisiti aziendali, sia che si tratti di benchmark specifici del settore o di criteri di valutazione unici Accuratezza dei dati : L'accuratezza è fondamentale. Lo strumento deve fornire origini dati affidabili e calcoli trasparenti per supportare un processo decisionale informato

: L'accuratezza è fondamentale. Lo strumento deve fornire origini dati affidabili e calcoli trasparenti per supportare un processo decisionale informato Reportistica e visualizzazione : Robustezzafunzionalità di reportistica e le capacità di visualizzazione dei dati aiutano a comunicare i risultati in modo efficace agli stakeholder

: Robustezzafunzionalità di reportistica e le capacità di visualizzazione dei dati aiutano a comunicare i risultati in modo efficace agli stakeholder Integrazione: Valutare se lo strumento si integra con il software e i sistemi esistenti per semplificare l'inserimento e l'analisi dei dati

I 10 migliori strumenti di valutazione aziendale da utilizzare nel 2024

Gli strumenti di valutazione del business vi aiuteranno a valutare i progetti, a prendere decisioni informate e a rimanere all'avanguardia nell'ambiente aziendale dinamico di oggi. Dalla valutazione e dalla valutazione delle prestazioni all'impatto e alla gestione del progetto questi 10 strumenti sono i vostri fidati alleati sulla via dell'esito positivo.

1.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un'azienda versatile

strumento di valutazione

che semplifica la raccolta dei dati grazie al suo

Visualizzazione del modulo

funzionalità/funzione. Consente di raccogliere senza sforzo le informazioni da

clienti

, dipendenti o qualsiasi altro traguardo.

L'attività di ClickUp per i moduli offre un ampio intervallo di tipologie di campi, estese opzioni di personalizzazione e la possibilità di creare automaticamente attività a partire dalle risposte dei moduli. In questo modo è possibile adattare il processo di raccolta dei dati alle proprie esigenze.

Sia che abbiate bisogno di risposte dettagliate, di opzioni di campo uniche o di una creazione semplificata delle attività, Modulo ottimizza la raccolta dei dati, assicurandovi di ricevere e gestire le informazioni nel modo più prezioso e conveniente.

Il valore aggiunto risiede nella sua perfetta integrazione con le attività di project management, che consente di convertire le risposte dei moduli in attività realizzabili. Utilizzo

Modello di valutazione del progetto di ClickUp

è possibile tracciare e presentare lo stato di avanzamento e i risultati del progetto con immagini di livello professionale, comodamente riunite in un unico luogo. 💯

Questo approccio completo semplifica la

processi di valutazione

, consentendo un'ottimizzazione efficiente, lo sviluppo di idee e un migliore processo decisionale all'interno di un'unica piattaforma affidabile.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Fornisce informazioni visive su sullo stato del progetto prestazioni del team e delle metriche chiave

Semplifica la raccolta dei dati con moduli personalizzabili e la creazione automatica di attività a partire dalle risposte

Imposta e monitora gli obiettivi aziendali, garantendo l'allineamento con gli oggetti della valutazione

Si connette senza problemi con strumenti e app di terze parti per un'analisi e una valutazione completa dei dati

Consente di aggiungere campi personalizzati alle attività e ai progetti per criteri di valutazione specifici

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere impegnativa per i nuovi utenti a causa dell'estensione delle funzionalità/funzioni e delle opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per Area di lavoro membro al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. TolaData

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/TolaData.png Valutazione TolaData /$$$img/

Via:

TolaData

TolaData offre una piattaforma di monitoraggio e valutazione basata sul web su misura per le organizzazioni non profit, fornendo un robusto kit di strumenti per il monitoraggio, la gestione e la reportistica dei progetti. Le sue funzionalità/funzione comprendono una gestione completa degli indicatori, che aiuta nella raccolta dei dati, nella pianificazione e nel monitoraggio dei traguardi. 🎯

La piattaforma vanta un'interfaccia intuitiva con un layout facile da usare e dashboard personalizzabili per la reportistica dei risultati. Oltre al monitoraggio del budget e al coinvolgimento degli stakeholder, eccelle anche nella gestione delle attività. TolaData è una risorsa inestimabile se state cercando una valutazione efficace e trasparente dei vostri progetti no-profit, grazie a una migliore gestione delle attività e dei compiti collaborazione e trasparenza, nonché una perfetta integrazione con strumenti di terze parti per l'armonizzazione dei dati.

Le migliori funzionalità di TolaData

Robusta serie di strumenti per la gestione degli indicatori del progetto

Fornisce dashboard personalizzabili che consentono agli utenti di visualizzare e riportare i risultati del progetto in modo efficace

Le funzionalità di integrazione con strumenti di terze parti facilitano la raccolta e l'armonizzazione dei dati provenienti da diverse fonti

Limiti di TolaData

Grafici limitati

Nessun traguardo per i dati disaggregati

Prezzi di TolaData

Versione di prova gratuita

Starter : $99/2 utenti al mese

: $99/2 utenti al mese Piccolo : $229/5 utenti al mese

: $229/5 utenti al mese Medio : $449/10 utenti al mese

: $449/10 utenti al mese Grande: $999/25 utenti al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di TolaData

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

3. Adobe Captivate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Adobe-Captivate.png Adobe Captivate /$$$img/

Via:

Adobe Captivate

Se pensate che gli strumenti Adobe servano solo per modificare le immagini, vi sbagliate. Adobe Captivate è uno strumento fantastico per la valutazione aziendale, ed ecco perché è così utile.

È facile da usare, quindi anche i principianti possono creare rapidamente contenuti eLearning coinvolgenti. La facilità d'uso è fondamentale per valutare i programmi di formazione o per condividere le informazioni in modo efficiente. Le funzionalità/funzione interattive, come le interazioni personalizzabili e le domande di verifica delle conoscenze, aumentano il coinvolgimento e la comprensione dei discenti. È eccellente per valutare il lavoro dei vostri materiali formativi e se il vostro pubblico sta recependo il messaggio. 💌

Inoltre, Adobe Captivate offre esperienze di realtà virtuale, che possono fornire un modo unico per valutare quanto sia coinvolgente la vostra formazione. Questo strumento è prezioso per le agenzie HR e people ops ed è fondamentale per l'implementazione di nuovi processi all'interno di un'organizzazione. Quest'ultimo può aiutare a valutare e determinare l'impatto di cambiamenti specifici sulla produttività complessiva del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Captivate

Numerose funzionalità/funzione interattive, tra cui interazioni personalizzabili, rami automatizzati e domande di verifica delle conoscenze

Esperienza di realtà virtuale

Creazione di contenuti eLearning veloce e user-friendly

Limiti di Adobe Captivate

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Frequenti crash, secondo alcuni recensori

Prezzi di Adobe Captivate

Versione di prova gratuita

Sottoscrizione : $33,99/mese

: $33,99/mese Sconto : $399

: $399 Licenza completa $1299

*I prezzi di sottoscrizione si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Adobe Captivate

G2 : 3.9/5 (100+ recensioni)

: 3.9/5 (100+ recensioni) Captivate: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Aprire come app Valutazione aziendale app

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Open-as-App-Company-Evaluation-App.png Aprire come app Valutazione dell'azienda /$$$img/

Via:

Aprire come app

l'applicazione Open as App Valutazione aziendale rende la valutazione aziendale più efficace e accessibile. Con pochi clic, potete inserire le vostre ipotesi e i piani aziendali e l'app vi fornirà informazioni critiche come grafici finanziari e flussi di cassa scontati. Questo vi fa risparmiare tempo e vi permette di prendere decisioni in modo prompt. 🌪️

Inoltre, lo strumento consente di visualizzare i piani di business e di tenere informati gli stakeholder e gli investitori sul valore aziendale stimato della vostra azienda. È anche possibile condividere queste informazioni in formato PDF per una comunicazione chiara.

Open as App App di valutazione aziendale migliori funzionalità/funzioni

Semplifica la valutazione dell'azienda con pochi clic

Consente la visualizzazione dei piani aziendali con grafici finanziari

Facilita l'immediata condivisione delle informazioni via PDF per una comunicazione chiara

Open as App Valutazione aziendale limiti

Il collegamento alla calcolatrice ha una lunga introduzione

Prezzi dell'app di valutazione della società Open as App

Versione Free

Aziendale : $80/mese per 10 utenti

: $80/mese per 10 utenti Azienda: Contattare l'azienda

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Open as App Valutazione dell'azienda Valutazioni e recensioni dell'app

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

5. Consulente per l'uscita

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ExitAdviser.png Strumento di valutazione ExitAdvisor /$$$img/

Via:

Consulente di uscita

ExitAdviser vi assiste nella valutazione e nel miglioramento della posizione di mercato della vostra azienda. Questa analisi vi fornisce le informazioni necessarie per prendere decisioni informate su potenziali cambiamenti o nuove strategie. Da fare è solo inserire il profitto netto dell'azienda nell'ultimo anno fiscale e anticipare la crescita delle vendite per ricevere una valutazione.

ExitAdviser fornisce dati critici, tra cui i pagamenti fiscali dei concorrenti, i benefit per i dipendenti e le valutazioni sulla soddisfazione dei dipendenti, oltre ai benchmark specifici del settore. Queste informazioni complete consentono di visualizzare una visione olistica del panorama competitivo, aiutando a pianificare strategicamente e decisionale per la vostra azienda . 💼

Le migliori funzionalità/funzione di ExitAdviser

Fornisce dati sui pagamenti fiscali dei concorrenti e sui benefici per i dipendenti

Permette di confrontare le prestazioni della vostra azienda con quelle dei concorrenti

Fornisce parametri di riferimento specifici del settore per il piano strategico

Limiti di ExitAdviser

Design obsoleto

Prezzi di ExitAdviser

Versione Free

Acquisto una tantum: $99 per utente

Valutazioni e recensioni di ExitAdviser

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

6. CalcXML

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/CalcXML.png Strumento di valutazione CalcXML /$$$img/

Via:

CalcXML

CalcXML offre una valutazione approfondita del benessere finanziario della vostra azienda. Approfondisce dettagli cruciali come il flusso di cassa e i rapporti di indebitamento, aiutandovi a individuare le aree che necessitano di miglioramenti o le potenziali opportunità da capitalizzare. 📈

Uno degli aspetti migliori dello strumento è che i dati CalcXML possono essere facilmente incorporati in altre applicazioni come QuickBooks Online. Il risultato è che si può migliorare il piano finanziario e il processo decisionale e fare scelte più sagge sui fondi disponibili.

Questo strumento è semplice e lavora con Fogli Google e Microsoft Excel. Indipendentemente dal vostro livello di esperienza in materia di account, potrete accedere facilmente ai vostri dati finanziari e analizzarli senza dover essere esperti di complessi fogli di calcolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di CalcXML

Fornisce una valutazione dettagliata della salute finanziaria dell'azienda, compresi i rapporti di flusso e di indebitamento

Si integra con Microsoft Excel e Fogli Google

Consente di importare i dati in altri strumenti senza problemi

Limiti di CalcXML

Mancanza di analisi qualitativa

Prezzi di CalcXML

Contattare l'azienda

Valutazioni e recensioni di CalcXML

G2 : 5/5 (1 recensione)

: 5/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

7. Calcolatore di valutazione aziendale BizEx

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/BizEx-Business-Valuation-Calculator.png Calcolatore di valutazione aziendale BizEx /$$$img/

Via:

BizEx

BizEx è una solida piattaforma per la valutazione delle aziende, che si concentra sul metodo del multiplo dei guadagni, il più utilizzato per il valore delle piccole imprese. Il multiplo è paragonabile al flusso di cassa scontato o al tasso di capitalizzazione, utilizzato soprattutto dai migliori valutatori e analisti aziendali, ma BizEx lo semplifica per i titolari di piccole imprese. Ciò che lo distingue è la sofisticatezza del suo Calcolatore di valutazione aziendale, che supera la maggior parte dei modelli gratuiti. 🧮

Un'analisi completa del reddito discrezionale dell'azienda e dei guadagni multipli consente di generare rapidamente intervalli di valutazione basati su vari fattori. BizEx offre l'opzione gratuita di discutere questi numeri con un broker, assicurandovi una guida esperta per una valutazione aziendale ben informata.

Le migliori funzionalità/funzioni di BizEx Business Valuation Calculator

Fornisce una ripartizione dettagliata del reddito discrezionale e dei multipli di guadagno, aiutando a generare intervalli di valutazione istantanei

Dispone di un'opzione per la connessione a un broker

Il calcolatore offre risultati completi e affidabili

Limiti del calcolatore di valutazione aziendale BizEx

Nessuna recensione

Prezzi del calcolatore di valutazione aziendale BizEx

Versione gratuita

Valutazioni e recensioni di BizEx Business Valuation Calculator

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

8. Sopact

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Sopact-1400x700.png Strumento di valutazione Sopact /$$$img/

Via:

Soprattutto

Sopact è una soluzione completa progettata per le organizzazioni orientate all'impatto che desiderano migliorare le loro pratiche di misurazione e gestione dell'impatto.

Con il software di valutazione di Sopact, avrete a disposizione uno strumento tutto in uno che rende la misurazione del vostro impatto un gioco da ragazzi. Niente più complicati fogli Excel o sondaggi che divorano il vostro tempo. Avrete invece a disposizione un semplice dashboard che monitora il vostro stato, vi aiuta a individuare le aree da migliorare e vi permette di condividere facilmente le vostre storie di impatto.

Ancora meglio, Sopact utilizza la tecnologia IA per fornire insight in tempo reale e perfezionare continuamente il vostro impatto, consentendovi di adattarvi rapidamente ai cambiamenti e di raggiungere più velocemente i vostri obiettivi. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di Sopact

La dashboard di facile utilizzo semplifica il monitoraggio dello stato, l'identificazione delle aree di miglioramento e la comunicazione dell'impatto agli stakeholder

La tecnologia IA supporta approfondimenti in tempo reale

Offre una soluzione completa per misurare e gestire l'impatto dell'organizzazione, semplificando il processo di valutazione

Limiti di Sopact

Nessuna recensione

Prezzi Sopact

**Versione gratuita

Piano iniziale: $99/mese

Sopact valutazioni e recensioni

G2 : 5/5 (2 recensioni)

: 5/5 (2 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

9. Valuadder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Valuadder.png Strumento di valutazione Valuadder /$$$img/

Via:

Valuadder

Valuadder impiega tre approcci standard - patrimonio, reddito e mercato - per valutare a fondo il valore della vostra azienda. Dopo aver scaricato il software, è possibile calcolare il valore in base agli utili e ai tassi di capitalizzazione, ottenendo informazioni sulla salute e sul potenziale finanziario dell'azienda. 🤑

Valuadder valuta anche l'avviamento e il rischio, assicurandovi di comprendere tutte le sfaccettature della vostra azienda. Confrontando la vostra azienda con i colleghi del settore, potrete stabilire preziosi parametri di riferimento, calcolare intervalli di prezzo, medie e mediane e creare valutazioni approfondite. Queste funzionalità/funzione vi aiuteranno a prendere decisioni basate sui dati, a migliorare la vostra competitività e a massimizzare il valore e la redditività della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Valuadder

Confrontate la vostra azienda con le altre del settore per ottenere informazioni preziose e una posizione competitiva

Calcolo di intervalli di prezzo, medie e mediane per ottimizzare le strategie di prezzo

Utilizzate i calcoli del valore attuale netto e del tasso di rendimento interno per prendere decisioni di investimento informate.

limiti di #### Valuadder

Nessuna versione di prova gratuita

Struttura dei prezzi complessa

Disponibile solo per i computer

Prezzi di Valuadder

Contattare l'azienda

Valutazioni e recensioni di Valuadder

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

10. Zoho Impara

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-Learn-1400x789.png Strumento di valutazione di Zoho Learn /$$$img/

Via:

Zoho Impara

Zoho Learn aiuta in modo significativo le valutazioni aziendali con una solida piattaforma di gestione delle conoscenze e di formazione. Consente di creare programmi di formazione e valutazioni personalizzate, aiutandovi a valutare efficacemente la vostra azienda. Grazie a reportistica approfondita, è possibile misurare l'impatto delle iniziative di formazione, fornendo preziose informazioni per la valutazione aziendale.

La piattaforma include strumenti di reportistica che consentono di analizzare le prestazioni e i risultati del corso. Zoho Learn consente di creare quiz e valutazioni altamente personalizzabili che possono valutare e classificare automaticamente gli invii, fornendo dati essenziali per la valutazione. Può essere uno strumento prezioso per valutare l'impatto e la produttività dei nuovi processi nel team. 🌞

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Learn

Creare programmi di formazione coinvolgenti e interattivi su misura per le esigenze dell'organizzazione

Valutazione delle prestazioni dei discenti e monitoraggio dell'efficacia dei programmi di formazione

Accesso a reportistica completa per conoscere lo stato dei discenti e l'efficacia dei programmi di formazione

Limiti di Zoho Learn

Interfaccia utente complessa rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Zoho Learn

Versione Free

Express : $1/mese per utente

: $1/mese per utente Professionale: $3/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Zoho Learn

G2 : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3 recensioni)

Valutare, in corso e impressionare

Con questi 10 strumenti di valutazione aziendale è possibile accelerare il processo decisionale, verificare l'esito positivo dei progetti e raggiungere gli obiettivi in modo più efficiente. Sia che vogliate esaminare la salute finanziaria della vostra azienda, sia che vogliate monitorare gli effetti dei vostri progetti, sia che vogliate migliorare i vostri lavori richiesti per il knowledge management e la formazione, ClickUp è sicuramente quello da prendere in considerazione. 👍