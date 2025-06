Il potere dei moduli ClickUp: Semplificare il lavoro per i team software

Se fate parte di un team di software, sapete quanto possa essere difficile gestire più app e flussi di lavoro. Destreggiarsi tra strumenti diversi porta a confusione, perdite di tempo, scadenze non rispettate e mal di testa a volontà.

Fortunatamente, ClickUp Modulo può rendere le cose più semplici. Con i moduli, potete raccogliere facilmente i dati dal vostro team, dai clienti o dai personalizzati. E la parte migliore? È tutto integrato nel resto della piattaforma ClickUp, il che rende più facile tenere sotto controllo il vostro lavoro, tutto in un unico posto.

In questo blog vi mostreremo esattamente come ClickUp Modulo può risolvere alcuni dei problemi più comuni dei team di software.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Product-Feedback-Building-Modulo.gif Modulo per la creazione di feedback sul prodotto in ClickUp /$$$img/

Supporto di diversi casi d'uso in un modulo ClickUp con la logica delle condizioni

1. Moduli per la segnalazione dettagliata dei bug

L'utilizzo dei moduli ClickUp aiuta a snellire il processo di reportistica dei bug, evitando la duplicazione delle voci e assicurando la raccolta di tutte le informazioni critiche. Ecco alcuni passaggi per iniziare.

Creare l'elenco desiderato reportistica sui bug confluisca nel flusso, quindi aggiungere una nuova visualizzazione e selezionare Modulo Aggiungere i campi necessari per raccogliere le informazioni sulle segnalazioni di bug. Alcuni campi comuni da includere sono:

Descrizione del bug

Passaggi per riprodurre il bug

Informazioni sul dispositivo e sul sistema operativo

**Informazioni sul browser

**Messaggi di errore (se applicabili)

Severità del bug

Livello di priorità Personalizzate il modulo per adattarlo al marchio del vostro team. È possibile includere istruzioni o linee guida per la compilazione del modulo Testate voi stessi il modulo per assicurarvi che funzioni correttamente Lanciare il modulo agli utenti tramite la condivisione del link al modulo ClickUp sul vostro sito web, all'interno del vostro software o attraverso altri canali di comunicazione Quando arrivano le risposte, esaminarle e assegnarle ai membri del team appropriati per la risoluzione. suggerimento: potete anche utilizzare le Automazioni per Da fare in automatico 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp per semplificare le richieste interne /$$$img/

Semplificate le richieste interne per i team di progettazione o IT per raccogliere le informazioni esatte necessarie nei vostri moduli

2. Moduli per le richieste di funzionalità/funzione

L'esistenza di un processo formale di richiesta di funzionalità aiuta a stabilire le priorità delle funzionalità o dei miglioramenti su cui lavorare. Utilizzando i moduli ClickUp per questo processo, potete assicurarvi che le richieste di tutti siano ascoltate e che il team possa concentrarsi sulla creazione delle funzionalità/funzione di maggiore impatto per il vostro prodotto.

Ecco alcuni campi che potreste voler includere in un modulo rivolto all'utente:

Descrizione della funzionalità : Una breve panoramica della funzionalità/funzione che l'utente vuole aggiungere e del suo obiettivo

: Una breve panoramica della funzionalità/funzione che l'utente vuole aggiungere e del suo obiettivo Caso d'uso : Una descrizione di come verrà utilizzata la funzionalità/funzione

: Una descrizione di come verrà utilizzata la funzionalità/funzione Informazioni di contatto: Nome e informazioni di contatto della persona o dell'account che effettua la richiesta

Si potrebbe anche pensare di creare un modulo solo interno per consentire ai membri del team di inviare le proprie idee. In questo caso, i campi aggiuntivi possono aiutarvi ad approfondire la richiesta:

Livello di priorità

Specifiche tecniche

Tempo e risorse stimate

Dipendenze

Nome dell'interlocutore e/o del team

Criteri di accettazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-of-Adding-Conditional-Logic-to-ClickUp-Forms.gif Esempio di aggiunta di logiche di condizione ai moduli ClickUp /$$$img/

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica di condizione per semplificare il processo, indipendentemente dalla complessità

**CONSIGLIO PRO Utilizzate la Logica condizionale per combinare i moduli di segnalazione di bug e di richiesta di funzionalità/funzione! Questa funzionalità/funzione consente di creare un modulo personalizzato in base alle risposte degli utenti a domande specifiche. Ad esempio, il vostro team software potrebbe avere un modulo che chiede se l'utente sta segnalando un bug o sta inviando una richiesta di funzionalità/funzione. Con la logica condizionale, se l'utente seleziona "Segnalazione di un bug", il modulo mostrerà solo le domande relative a questo processo. Se risponde "Invio di una richiesta di funzionalità", il modulo mostrerà solo le domande relative a quel processo.

3. Moduli per le revisioni dei codici

Mantenere tutti collaborazione e comunicazione tra i membri del team di progettazione e sviluppo in un unico luogo, conducendo le revisioni dei codici in ClickUp Modulo. Ecco alcuni campi da includere per facilitare un processo di revisione più organizzato ed efficiente:

autore del codice

Revisore del codice

Data in cui è stata condotta la revisione

Repository del codice (nome o URL)

(nome o URL) Funzione : Descrizione della funzione prevista per il codice

: Descrizione della funzione prevista per il codice Norme di codifica : Elenco degli standard di codificastandard di codifica o best practice in base ai quali il codice viene valutato (ad esempio, leggibilità, maintainer, aderenza alla guida di stile, ecc.)

: Elenco degli standard di codificastandard di codifica o best practice in base ai quali il codice viene valutato (ad esempio, leggibilità, maintainer, aderenza alla guida di stile, ecc.) Sicurezza : Una sezione per valutare le vulnerabilità del codice e la conformità agli standard di sicurezza

: Una sezione per valutare le vulnerabilità del codice e la conformità agli standard di sicurezza Testing : Una sezione per valutare la testabilità del codice e la completezza e l'adeguatezza dei test scritti

: Una sezione per valutare la testabilità del codice e la completezza e l'adeguatezza dei test scritti **Commenti

Approvazione

Bonus:_

Google Modulo Vs. Microsoft Modulo _

!

Considerate ClickUp Modulo per il vostro team software

Ecco a voi! ClickUp Modulo è la soluzione definitiva per i team di software, ingegneria e sviluppo che desiderano semplificare i processi di assunzione. Grazie a moduli personalizzati che automazione dei flussi di lavoro e migliorare la comunicazione, non guarderete più indietro.

E con il nostro nuovo Funzionalità/funzione di logica condizionale , potete essere sicuri che i vostri Moduli faranno sempre le domande giuste al pubblico giusto. Provatelo e scoprite come può trasformare la produttività del vostro team! Prova gratis ClickUp