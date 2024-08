I 10 migliori software per la risoluzione dei problemi da utilizzare nel 2024

Volete una soluzione che aiuti i vostri team a lavorare bene insieme, a ridurre gli attriti e ad accelerare la produttività?

Il miglior software di problem solving ha tutte le risposte per voi. Il software per la risoluzione dei problemi aiuta a trovare i colli di bottiglia, a semplificare i flussi di lavoro e ad automatizzare le attività per migliorare l'efficienza. Il risultato? La comunicazione è facile e il team gode di un ambiente di lavoro collaborativo.

Il software per la risoluzione dei problemi offre gli strumenti e le tecniche di visualizzazione giusti per articolare meglio le idee e i concetti.

Non solo: automatizza anche le attività ripetitive mentre il team si concentra sul brainstorming e sull'ideazione.

In questo articolo, tratteremo il miglior software per la risoluzione dei problemi e ne evidenzieremo le varie funzionalità/funzioni, i limiti, le valutazioni dei clienti e i dettagli sui prezzi per aiutarvi a prendere una decisione informata.

Cosa cercare in un software per la risoluzione dei problemi?

Le aziende incontrano molte sfide, dalle inefficienze operative ai reclami dei clienti, fino alle discrepanze finanziarie.

Mentre il team affronta lentamente questi problemi, un software per la risoluzione dei problemi con le giuste funzionalità/funzione ridurrà le difficoltà. Prima di investire in un software, considerate alcuni dei seguenti fattori:

**Il software deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare per ridurre al minimo la curva di apprendimento per gli utenti

Versatilità: Cercate un software che affronti vari tipi di problemi e complessità. Deve essere adattabile a diversi settori e scenari

Cercate un software che affronti vari tipi di problemi e complessità. Deve essere adattabile a diversi settori e scenari Mappe mentali e funzionalità di visualizzazione: Procuratevi soluzioni software per la risoluzione dei problemi che offrano mappe mentali e altri trucchi visivi. Deve essere una tela digitale per il vostro team per fare brainstorming di idee, collegare i punti ed eseguire strategie

Procuratevi soluzioni software per la risoluzione dei problemi che offrano mappe mentali e altri trucchi visivi. Deve essere una tela digitale per il vostro team per fare brainstorming di idee, collegare i punti ed eseguire strategie Assistente IA: Se il team è bloccato da attività banali e ripetitive, è ora di lasciare che l'IA prenda il sopravvento. Con il giusto strumento di problem solving, l'IA integrata gestisce le attività quotidiane, lasciando che il team si concentri sulle cose importanti

Se il team è bloccato da attività banali e ripetitive, è ora di lasciare che l'IA prenda il sopravvento. Con il giusto strumento di problem solving, l'IA integrata gestisce le attività quotidiane, lasciando che il team si concentri sulle cose importanti Capacità di automazione: Cercate un processo di risoluzione dei problemi che si basi sull'automazione. In questo modo, si garantisce l'efficienza e l'efficacia senza il lavoro di routine

Cercate un processo di risoluzione dei problemi che si basi sull'automazione. In questo modo, si garantisce l'efficienza e l'efficacia senza il lavoro di routine Tracciamento degli obiettivi: Il lavoro richiesto migliora quando si ottimizza il processo di monitoraggio. È necessario un monitoraggio degli obiettivi e delle funzionalità/funzione per assicurarsi di essere in regola

Il lavoro richiesto migliora quando si ottimizza il processo di monitoraggio. È necessario un monitoraggio degli obiettivi e delle funzionalità/funzione per assicurarsi di essere in regola Efficacia dei costi: Cercate le funzionalità/funzione che i vari piani offrono e confrontateli per scegliere un'opzione che fornisca il massimo delle funzionalità e i cui benefici giustifichino il costo

I 10 migliori software per la risoluzione dei problemi nel 2024

Anche se avete molte opzioni, selezionate quella con le giuste funzionalità/funzione che si adattano alle vostre esigenze

Date un'occhiata al nostro elenco dei dieci migliori strumenti di problem solving per assicurarvi di avere le funzionalità/funzioni necessarie per risolvere efficacemente problemi complessi:

1. ClickUp

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

Henry Ford disse una volta che l'esito positivo si risolve da solo se tutti procedono insieme. Il software di problem solving ClickUp vi aiuta ad avere successo garantendo che tutti i membri del team siano sempre sulla stessa pagina.

Grazie alla collaborazione in tempo reale, potete vedere se i vostri colleghi stanno guardando o modificando i documenti. Inoltre, modifica i documenti insieme in tempo reale. Inoltre, qualsiasi modifica su qualsiasi dispositivo viene aggiornata istantaneamente, in modo che nessuno rimanga indietro.

Il lavagna online la funzionalità/funzione è utilissima per riunire il team per il brainstorming e l'ideazione. Poiché la risoluzione dei problemi comporta la generazione e la valutazione di più idee, la lavagna online aiuta a scrivere, modificare e costruire le idee insieme.

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Dopo aver fatto un brainstorming sui problemi principali, è necessario stabilire un chiaro punto di riferimento visivo per l'analisi continua. È qui che si distingue la funzionalità mappe mentali di ClickUp. Create una struttura gerarchica, con il problema principale al centro e i sottoargomenti che si ramificano.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Poiché queste mappe sono interconnesse, è facile visualizzare le connessioni tra i diversi elementi. Questa funzionalità/funzione identifica efficacemente le possibili relazioni di causa-effetto in un problema.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

Documentazione: Affrontare e risolvere i problemi memorizzando e accedendo ai documenti relativi al progetto inClickUp Documenti *Mappe mentali: Individuare connessioni critiche, scoprire intuizioni e implementare approcci creativi mappando visivamente le relazioni tra concetti e informazioni conMappe mentali di ClickUp *Riduzione delle priorità delle attività: Semplificate la risoluzione dei problemi per i vostri sviluppatori di software: ordinate le attività in base all'urgenza. Questo aiuta il team a concentrarsi sugli aspetti più cruciali, rendendo più efficiente la risoluzione dei problemi

Affrontare e risolvere i problemi memorizzando e accedendo ai documenti relativi al progetto inClickUp Documenti *Mappe mentali: Individuare connessioni critiche, scoprire intuizioni e implementare approcci creativi mappando visivamente le relazioni tra concetti e informazioni conMappe mentali di ClickUp *Riduzione delle priorità delle attività: Semplificate la risoluzione dei problemi per i vostri sviluppatori di software: ordinate le attività in base all'urgenza. Questo aiuta il team a concentrarsi sugli aspetti più cruciali, rendendo più efficiente la risoluzione dei problemi Lavagne virtuali: Miglioramentila risoluzione collaborativa dei problemi e il pensiero critico attraversoLavagne online ClickUp. Brainstorming, visualizzazione di idee e lavoro collettivo per trovare soluzioni in un'impostazione interattiva

Miglioramentila risoluzione collaborativa dei problemi e il pensiero critico attraversoLavagne online ClickUp. Brainstorming, visualizzazione di idee e lavoro collettivo per trovare soluzioni in un'impostazione interattiva Monitoraggio degli obiettivi: Impostazione e monitoraggio delle metriche aziendali per affrontare le sfide, monitorare lo stato e garantire che il team di sviluppo software rimanga allineato con gli oggetti

Impostazione e monitoraggio delle metriche aziendali per affrontare le sfide, monitorare lo stato e garantire che il team di sviluppo software rimanga allineato con gli oggetti Diritti di accesso personalizzati: La personalizzazione dei diritti di accesso assicura che le persone giuste abbiano le autorizzazioni necessarie per contribuire alla risoluzione dei problemi

La personalizzazione dei diritti di accesso assicura che le persone giuste abbiano le autorizzazioni necessarie per contribuire alla risoluzione dei problemi ClickUp AI: Utilizzate ClickUp AI per automatizzare le attività ripetitive, analizzare i dati e migliorare la produttività nell'affrontare problemi complessi

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento è necessaria per comprendere appieno tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever

Piano Unlimited: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Piano Business Piano : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Piano Business Plus Piano : $19 al mese per utente

: $19 al mese per utente Piano Enterprise Piano : prezzo personalizzato

: prezzo personalizzato ClickUp AI: $5 per area di lavoro di ClickUp su tutti i piani a pagamento

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Sistemi Omnex

via Omnex Il software per la risoluzione dei problemi di Omnex ha molte funzionalità/funzione utili per monitorare, gestire e risolvere rapidamente i problemi. È uno sportello unico per affrontare problemi interni ed esterni.

La piattaforma è anche incentrata sul cliente e risponde ai clienti nei loro formati preferiti. Questo garantisce un'esperienza personalizzata e di facile utilizzo, migliorando ulteriormente la risoluzione dei problemi grazie all'interazione continua con le parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omnex

Definizione di Sequenza e metriche per la risoluzione dei problemi

Utilizzo di diversi strumenti di risoluzione dei problemi, come 5Why, Is/Is Not, ecc

Rispondere ai clienti in vari formati, tra cui 8D, 7D e PRR

Limiti di Omnex

L'avvio dei progetti comporta molti passaggi

Possono verificarsi ritardi temporanei

Prezzi di Omnex

Omnex prevede piani tariffari personalizzati

3. Alveare

via Alveare Hive è un'altra piattaforma eccellente per istruire al meglio i team mentre risolvono sfide complesse e migliorano le loro capacità di risoluzione dei problemi. È altamente interattivo e consente a tutti i membri del team di visualizzare ciò che sta accadendo e di esprimere le proprie opinioni contemporaneamente. Gestione collaborativa del lavoro aiuta a risolvere i problemi in modo efficace. Hive è il vostro schedario virtuale dove la condivisione di documenti con diversi team e il lavoro collaborativo diventano più accessibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

L'interfaccia user-friendly garantisce una navigazione senza problemi

La vista Gantt aiuta a mappare le sequenze temporali del progetto

Le gerarchie dei progetti consentono una facile esecuzione delle attività

La visualizzazione Kanban consente di comprendere meglio lo stato di avanzamento dei progetti

Limiti di Hive

Essendo uno strumento relativamente nuovo, necessita di aggiornamenti frequenti e di funzionalità/funzioni aggiuntive

Ci sono bug occasionali che rallentano i processi

La posizione dell'attività e delle riunioni richiede molto tempo

Le reportistiche generate automaticamente non sono sempre accurate

Oltre al ticketing, la piattaforma ha bisogno di alcune funzionalità/funzione intuitive

Prezzi di Hive

Piano Free Forever

Teams: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Enterprise: piani personalizzati

Hive valutazioni dei clienti

G2: 4.6/5 (480+ recensioni)

4.6/5 (480+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (190+ recensioni)

4. Asana

via Asana Asana è un popolare strumento per la risoluzione dei problemi che velocizza il processo decisionale . Migliora la gestione del progetto e le sue numerose integrazioni sono utili. I documenti del progetto, ben organizzati, consentono di trovare rapidamente ciò che serve.

È eccellente per la gestione di molti progetti di piccole dimensioni e adatto a team senza flussi di lavoro complessi o funzionalità di collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

La funzionalità di regole e flussi di lavoro aiuta ad automatizzare le attività che si ripetono

I flussi di lavoro personalizzabili aiutano i team ad adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche

Per una facile comprensione, è possibile organizzare le attività in forma di elenco, calendario, sequenza, grafico di Gantt o pannello Kanban

Integrazione con strumenti e app popolari come Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom, Microsoft, ecc.

Limiti di Asana

Inefficiente per la gestione di progetti più grandi con sottoprogetti e flussi di lavoro multipli

Capacità limitata di misurare le deviazioni del progetto rispetto ai piani originali

Mancanza di flussi di lavoro completi e di animazioni personalizzabili, una funzionalità offerta da alcuni concorrenti

I prezzi sono meno favorevoli per i team più piccoli; le funzionalità avanzate come i campi personalizzati, i portfolio e le visualizzazioni della sequenza sono disponibili solo nei piani premium

Prezzi di Asana

Personale (gratis)

Starter: $10,99 al mese per utente

$10,99 al mese per utente Avanzato: $24,99 al mese per utente

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (9.520+ recensioni)

4,3/5 (9.520+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.290+ recensioni)

5. Compito di Meistertask

via Compito di Meistertask Mesitertask è uno di quegli strumenti per la risoluzione dei problemi che offre forti bacheche kanban. Queste schede visualizzano il flusso di lavoro e rendono più facile identificare i colli di bottiglia e risalire all'origine dei problemi. Queste funzionalità/funzione di visualizzazione sono simili a quelle presenti in migliori strumenti di analisi delle cause profonde .

Una funzionalità personalizzabile di trascinamento consente agli utenti di riorganizzare e dare priorità alle attività con facilità. Di conseguenza, i membri del team potranno facilmente giocare sul campo e segregare le attività in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meistertask

Rappresentazione visiva delle tempistiche delle attività con una visualizzazione della sequenza temporale

Semplificare i processi con i flussi di lavoro automatizzati

Categorizzazione e priorità delle attività all'interno delle sezioni

Monitoraggio e analisi del tempo dedicato alle attività per ottenere informazioni preziose

Limiti di Meistertask

Gli spazi negativi non necessari incidono sulla visibilità delle attività

Limitate funzionalità di reportistica e analisi, non accessibili offline

Processo di registrazione confuso

Prezzi di Meistertask

Basic (gratis)

(gratis) Pro: $6,50 al mese per utente

$6,50 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: prezzi personalizzati

Meister attività valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1130+ recensioni)

6. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Teamwork è un altro valido software per la risoluzione dei problemi legati alle sfide operative. Offre una panoramica chiara delle attività assegnate, della redditività del progetto e di altri dettagli essenziali.

Se combinato con tecniche efficaci di brainstorming una divisione del lavoro così chiara vi aiuterà a risolvere più velocemente problemi complessi.

funzionalità/funzione di #### Teamwork

Quattro distinte viste Gantt, come Elenco, Tabella, Tabella e Gantt

L'efficiente gestione delle attività semplifica il processo di creazione e assegnazione degli incarichi agli utenti, migliorando la qualità del lavorola collaborazione del team* La funzionalità di monitoraggio del tempo aiuta a determinare le ore fatturabili, contribuendo alla definizione del budget del progetto e all'allocazione delle risorse

Le funzionalità di comunicazione standard, come i commenti e la menzione dei colleghi, sono perfettamente integrate e promuovono la collaborazione pratica

Limiti del lavoro di squadra

Per usufruire di funzionalità/funzione avanzate è necessario sottoscrivere piani premium

L'interfaccia utente è complessa e rappresenta una sfida per alcuni utenti

Alcune funzionalità/funzione, come quella di promemoria, non funzionano sulle app per dispositivi mobili

Le notifiche continue via email possono disturbare l'attenzione, poiché non tutti gli aggiornamenti o i cambiamenti di stato sono cruciali

Prezzi di Teamwork

**Free Forever

Starter: $5,99 al mese per utente

$5,99 al mese per utente Deliver: $9,99 al mese per utente

$9,99 al mese per utente Crescere: $19,99 al mese per utente

$19,99 al mese per utente Scala: prezzo personalizzato

Teamwork Valutazioni dei clienti

G2: 4,4/5 (1.070+ recensioni)

4,4/5 (1.070+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (830+ recensioni)

7. Trello

via Trello Trello è un'altra buona opzione se siete alla ricerca di un software efficiente per la risoluzione dei problemi. Grazie a potenti strumenti di gestione delle attività, garantisce una gestione efficiente dei problemi.

Tuttavia, gli strumenti di comunicazione e collaborazione di Trello non sono all'altezza di altri strumenti di problem solving. Inoltre, fa molto affidamento sulle integrazioni da fare.

Funzionalità/funzione di Trello

Semplifica il flusso di lavoro organizzando le attività con una semplice interfaccia drag-and-drop

La funzionalità/funzione di mappatura del progetto offre una panoramica completa per aiutare a visualizzare le attività, le dipendenze e lo stato di avanzamento in un colpo d'occhio

Concentratevi su ciò che conta di più e date priorità alle attività in modo efficace con i suoi strumenti intuitivi

Rimanete in cima alle vostre responsabilità con gli elenchi dinamici di Da fare

Limiti di Trello

La versione gratuita impone limiti agli allegati, alla mancanza di integrazioni avanzate e alle automazioni

Sistemare manualmente le schede di Trello una per una è un'attività che richiede molto tempo

Mancano le funzioni per la creazione di un dashboard completo o di un grafico Gantt per fornire una panoramica chiara

L'assenza di restrizioni sul movimento delle schede rappresenta un rischio per la sicurezza, in quanto chiunque può accedere alla lavagna e potenzialmente interromperla

Trello diventa meno pratico quando la lavagna diventa densamente popolata di schede

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5 al mese per utente

$5 al mese per utente Premium: $10 al mese per utente

$10 al mese per utente Azienda: $17,50 al mese per utente

Valutazioni dei clienti su Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4,4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

8. Wrike

via Wrike Wrike è uno dei metodi preferiti di strumenti di collaborazione per il project management che aiutano le aziende di tutte le dimensioni. Con modelli preconfigurati per attività, flussi di lavoro e comunicazione, vi toglie il peso dalle spalle.

Dispone inoltre di un dashboard di facile utilizzo con strumenti di livello aziendale per gestire progetti ricorrenti e una tantum.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Strumenti di piano per delineare le attività, impostare le scadenze e allocare le risorse

Una panoramica chiara che aiuta a identificare le potenziali sfide

Reportistica dettagliata per analizzare le prestazioni del progetto

Aiuta ad affrontare in modo efficiente i problemi dando priorità alle attività

Limiti di Wrike

Non ci sono opzioni per visualizzare i progetti sulla lavagna Kanban (solo le attività)

Mancano funzionalità di base per il project management, come le pause di tempo per un'attività

I prezzi restano elevati

Prezzi di Wrike

**Gratis

Variante professionale: $9,80 al mese per utente

$9,80 al mese per utente Variante Business: $24,80 al mese per utente

Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ recensioni)

4.2/5 (3500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2540+ recensioni)

9. Monday

via Monday Monday è una piattaforma aperta basata sul cloud che consente alle aziende di collaborare meglio ai progetti. Esplorate i numerosi modelli precostituiti o createne uno da zero in dipendenza delle vostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Semplificare i flussi di lavoro apportando modifiche in blocco in modo efficiente

Pianificare e organizzare le attività in modo efficace con potenti strumenti di pianificazione

Registra in modo dettagliato le attività del progetto, garantendo la trasparenza e aiutando a monitorare lo stato di avanzamento, elemento fondamentale per la risoluzione dei problemi

Ottenere informazioni preziose grazie a visualizzazioni personalizzabili e a una reportistica completa, per facilitare il processo decisionale basato sui dati

Limiti di Monday

Per i piani a pagamento è richiesta una dimensione minima di tre team

La versione di prova gratuita dura solo 14 giorni

Le funzionalità avanzate, come il monitoraggio del tempo, sono disponibili solo nei piani premium

Prezzi di Monday

**Gratis

Basic: $8 al mese per utente

$8 al mese per utente Standard: $10 al mese per utente

$10 al mese per utente Pro: $16 al mese per utente

$16 al mese per utente Enterprise: prezzo personalizzato

valutazioni dei clienti Monday

G2: 4,7/5 (9.570+ recensioni)

4,7/5 (9.570+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.430+ recensioni)

10. Airtable

via Airtable Airtable è una piattaforma di collaborazione basata su cloud che combina la semplicità di un foglio di calcolo con la complessità di un database relazionale.

Consente agli utenti di creare e gestire database, fogli di calcolo e altri tipi di dati strutturati in modo flessibile e semplice. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, è possibile organizzare e monitorare rapidamente le informazioni cruciali per la risoluzione dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Supporta la collaborazione in tempo reale

Possibilità di allegare file, immagini e altri contenuti multimediali direttamente ai record

Evidenzia e formatta le celle in base a condizioni specifiche con la formattazione condizionale

Utilizzo di modelli predefiniti per diversi casi d'uso

Limiti di Airtable

L'interfaccia è facile da usare, ma gli utenti che non hanno familiarità con i database potrebbero trovarla inizialmente complessa

Nel caso di insiemi di dati estremamente grandi o di relazioni complesse, Airtable potrebbe avere problemi di prestazioni

Essendo una piattaforma basata su cloud, si basa su una connessione a Internet e la mancanza di connettività può ostacolare i lavori richiesti per la risoluzione dei problemi

Prezzi di Airtable

**Gratis

Team: $20 al mese per utente

$20 al mese per utente Business: $45 al mese per utente

$45 al mese per utente Azienda: prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di Airtable

G2: 4,6/5 (2.180+ recensioni)

4,6/5 (2.180+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1920+ recensioni)

Risolvere i problemi per ottenere esiti aziendali positivi

È meglio investire in un software per la risoluzione dei problemi per assicurarsi che i problemi non impiglino il team e che si abbiano gli strumenti per risolverli e concentrarsi su lavori strategici. Il nostro elenco dei dieci migliori software per la risoluzione dei problemi dovrebbe aiutarvi a trovare quello più adatto alla vostra organizzazione.

Migliaia di aziende di tutte le dimensioni scelgono ClickUp, che offre diversi strumenti per mappare il progetto, dividere i compiti, visualizzare l'interdipendenza delle attività, allocare le risorse e risolvere i bug in tempo. Che si tratti di migliorare la produttività del team o di identificare e risolvere i bug, ClickUp fa tutto!

