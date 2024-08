10 Migliori software di gestione dei progetti per le startup nel 2024

Siete alla ricerca di software di project management che possa aiutare la vostra startup in crisi a rimanere organizzata, produttiva e in linea con i tempi?

Se è così, siete fortunati!

In questo articolo, daremo un'occhiata ai 10 migliori strumenti per la gestione delle risorse umane strumenti per il project management e automazioni del flusso di lavoro strumenti per le startup nel 2024.

Sia che abbiate appena iniziato, sia che siate alla ricerca di uno strumento che vi aiuti a scalare la vostra azienda startup , troverete sicuramente quello che fa per voi nell'elenco qui sotto! 🎉

Cosa cercare in un software di project management per startup?

La scelta di un software di project management versatile e potente è uno dei fattori più importanti per un'azienda migliori strumenti per le startup da ottenere per primi.

Scopriamo le funzionalità/funzione chiave da tenere d'occhio quando si cerca la soluzione perfetta per il project management.

**Cercate uno strumento di project management che sia amichevole come il vostro team. Cercate un'interfaccia che sia facile da navigare e che permetta a tutti di entrare subito in azione senza perdersi in un labirinto digitale

**La collaborazione è il segreto dell'esito positivo delle startup. Trovare il giusto software di project management per startup, che favorisca il lavoro di squadra, fa la differenza. Funzionalità/funzione come la chat, la condivisione di file, l'assegnazione di attività e la gestione dei progetticollaborazione in tempo reale sono di grande utilità

**La gestione di attività e progetti dovrebbe essere una gioia, non un mal di testa. Cercate uno strumento di project management che vi permetta di creare, assegnare e monitorare le attività come un professionista. Immaginatevi tavole Kanban di colore, grafici di Gantt e flussi di lavoro personalizzabili che mantengono i vostri progetti in ordine

Crescere con il flusso: Man mano che la vostra startup fiorisce, il vostro software di project management dovrebbe crescere con voi. Cercate piattaforme che accolgano a braccia aperte i piccoli team. Inoltre, prendete tempo per verificare che il software di project management scelto permetta al vostro team di crescere senza sforzo

Man mano che la vostra startup fiorisce, il vostro software di project management dovrebbe crescere con voi. Cercate piattaforme che accolgano a braccia aperte i piccoli team. Inoltre, prendete tempo per verificare che il software di project management scelto permetta al vostro team di crescere senza sforzo Potere delle connessioni: Cercate un'azienda che sia in grado di gestire i vostri progettigestione delle attività piattaforma che giochi bene con la vostraCRM per startupstrumenti di comunicazione e programmi di gestione dei documenti. Quando tutto si sincronizza bene, è allora che avviene la magia

Cercate un'azienda che sia in grado di gestire i vostri progettigestione delle attività piattaforma che giochi bene con la vostraCRM per startupstrumenti di comunicazione e programmi di gestione dei documenti. Quando tutto si sincronizza bene, è allora che avviene la magia **Scatenate la potenza dei dati! Scegliete un programma che fornisca reportistica, metriche e approfondimenti succosi. Con i dati dalla vostra parte, prenderete decisioni più intelligenti e perfezionerete il percorso della vostra startup.

Modelli pratici: I modelli aiutano a velocizzare i processi. Questo significa più tempo libero per voi e per gli altri membri del team alla fine della giornata. 🏖️

Alcune piattaforme di project management e di gestione delle attività mettono a disposizione dei modelli. Mentre le consultate, assicuratevi di cercare modelli di piano di comunicazione per aiutarvi a delineare il vostro strategie del progetto e oggetti.

Tenendo a mente questi suggerimenti, troverete il software per la collaborazione tra team e il project management che si adatta alla personalità e alle esigenze della vostra startup.

I 10 migliori software di project management per startup da usare nel 2024

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è un software di project management all-in-one che consente di eseguire ogni aspetto del lavoro in modo più efficiente.

Dalla collaborazione tra i team alla gestione del flusso di lavoro e di monitoraggio delle attività, ClickUp offre un'ampia gamma di integrazioni, strumenti e modelli per il project management .

La sua gigantesca selezione di funzionalità/funzione aiuta a velocizzare le attività necessarie per più progetti e a consigliare il vostro controlli del progetto . 🥰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Lavagne online e canali di chat permettono di formare un team in tempo reale o asincronosoftware di collaborazione soluzioni

oltre 1.000 integrazioni (tra cui Google Drive, Slack, GitHub e Figmato) migliorano la produttività e consentono di operare in modo più efficiente

50+ Automazioni per le attività consentono di ottimizzare tutti i flussi di lavoro del project management, di visualizzare le dipendenze delle attività e di lavorare su progetti complessi nello stesso spazio

Il monitoraggio del tempo offre al project manager la possibilità di fare rapporto da qualsiasi dispositivo per essere aggiornato sullo stato del progetto

UtilizzareObiettivi di ClickUpsoftware per il monitoraggio degli OKR della vostra start up Online Centro assistenza*,Webinar di ClickUpe il supporto clienti vi aiutano a personalizzare rapidamente il vostro ambiente e a coinvolgere i membri del team

Funzionalità di gestione e allocazione delle risorse per sapere chi sta lavorando su cosa e dove i team di consegna o creativi hanno spazio per assumere nuove attività

Le nuove funzionalità/funzione di IA per le startup fanno entrare ClickUp tra i miglioriStrumenti di IA per il project management sul mercato per migliorare i tempi di produttività dei contenuti e il modo in cui si gestiscono i progetti

Modelli di progetto come il modelloModello di lavagna online ClickUp Startup Canvas per aiutarvi a stabilire attività cardine e consentire ai vostri team creativi di eseguire le idee più rapidamente e di gestire i progetti tra i vari reparti

Limiti del ClickUp

L'enorme quantità di strumenti, modelli e opzioni di integrazione può essere eccessiva per alcuni

Prezzi di ClickUp

free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Piano Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Piano Enterprise: Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (3.714+ recensioni)

4,7/5 (3.714+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (8.187+ recensioni)

2. Trello

Via TrelloTrello è un software per la gestione delle attività e dei progetti che utilizza schede e Bacheche per organizzare i progetti.

Permette al project manager di monitorare e assegnare compiti, controllare lo stato delle attività e seguire lo stato del progetto. Nel complesso, è un ambiente flessibile e divertente da usare.

La forza di Trello sta nella sua semplicità di gestione dei progetti. La sua interfaccia, semplice e di colore, rende l'ingresso in azienda facile e accogliente. Non ci piace un po' di tutto questo nella nostra giornata lavorativa?

L'approccio semplice di Trello rende la vita un po' più facile alle startup in fase iniziale che non hanno tempo per un onboarding esteso.

Tutti concordano sul fatto che Trello sia un ottimo strumento di project management per le piccole startup che vogliono gestire i propri flussi di lavoro. Ma i team più grandi che gestiscono progetti complessi possono avere difficoltà a rimanere organizzati all'interno del sistema.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Le schede drag-and-drop sono divertenti e facili da usare su progetti illimitati

L'interfaccia personalizzabile consente agli utenti di adattare l'UI al proprio stile di lavoro

I commenti in tempo reale rendono la collaborazione del team un gioco da ragazzi

Il software di gestione delle attività ha funzionalità/funzione di assegnazione e monitoraggio

Offre alcuni modelli di progetto da utilizzare sul software di project management

Limiti di Trello

Manca di un sistema di etichette e filtri che renda efficiente il monitoraggio di progetti multipli

Difficile da mantenere organizzato se non gestito con attenzione

Una delle poche opzioni di gestione delle attività di questo elenco che non offre il monitoraggio del tempo

Prezzi di Trello

Trello offre quattro piani tariffari:

Basic : Free

: Free Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.302+ recensioni)

: 4.4/5 (13.302+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.620+ recensioni)

3. Altezza

via Altezza Gli utenti di Height amano le sue visualizzazioni dinamiche, le opzioni di filtraggio, le funzionalità/funzione avanzate di chattare e le estese opzioni di personalizzazione.

I clienti di questo software di project management sono entusiasti della sua interfaccia raffinata e della capacità di gestire flussi di lavoro complessi in molti reparti.

Height è orgoglioso dell'adattabilità integrata che consente agli utenti di creare sistemi e flussi di lavoro scalabili in base alla crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di Height

Eccezionali capacità di chattare, con stanze di chat separate in tempo reale per ogni attività

Il sistema altamente scalabile può essere adatto alle startup che desiderano crescere in un software di project management in grado di gestire più flussi di lavoro e reparti

L'elegante interfaccia utente offre numerosi filtri e opzioni personalizzate

Limiti di altezza

Mancanza di recensioni verificate o equilibrate

Prezzi dell'altezza

Height offre tre piani tariffari:

**Free

Team : $6,99/mese per utente

: $6,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di Height

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

4. Previsione

Via previsione

Le startup basate sui servizi che sperano di massimizzare le loro prestazioni operative e finanziarie con un software di project management potrebbero essere adatte a Forecast.

Il suo software alimentato dall'IA fornisce una serie di strumenti che aiutano a gestire attività, progetti, risorse, finanze, fatturazione, monitoraggio del tempo e altro ancora.

I clienti di Forecast sono entusiasti del servizio clienti e della piattaforma intuitiva.

Height è ideale per le aziende con 50 o più dipendenti, quindi le startup in fase iniziale potrebbero voler parlare con un addetto alle vendite per vedere se il suo software di project management è adatto a loro.

Funzionalità/funzione migliori di Forecast

Approfondimenti avanzati sui dati per decisioni più informate

Ottimi strumenti per il monitoraggio del piano e dello stato di avanzamento, con visualizzazioni all-in-one delle attività e delle scadenze

Aggiornamenti continui basati sul feedback degli utenti

Limiti di previsione

Ideale per aziende con più di 50 dipendenti, potrebbe non essere adatto a startup in fase iniziale

Non è compatibile con i dispositivi mobili

Gli aggiornamenti possono causare temporanei problemi di visualizzazione

Previsioni di prezzo

Previsione offre tre piani tariffari:

Lite : $29/mese per postazione

: $29/mese per postazione Pro : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Plus: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sulle previsioni

G2 : 4.2/5 (104+ recensioni)

: 4.2/5 (104+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (59+ recensioni)

5. Freedcamp

via Campo libero Se desiderate un'interfaccia user-friendly in un programma in grado di gestire funzionalità complete di project management, provate Freedcamp!

Evita di sovraccaricare i membri del team consentendo di installare solo le funzionalità/funzione necessarie. Freedcamp aiuta le startup di piccole e medie dimensioni a incrementare la produttività e la velocità

Tuttavia, il sistema non offre un client email integrato o il supporto per Android. Se queste funzionalità/funzione sono una priorità, Freedcamp potrebbe non essere la scelta migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di Freedcamp

Il piano Free offre un'ampia selezione di opzioni e funzionalità/funzioni

Utili strumenti di project management per le startup, come la definizione delle priorità delle attività e gli elenchi di cose da fare, aiutano chiunque a gestire qualsiasi cosa 👏

Mappe di progetto e piani WBS scalabili

Limiti di Freedcamp

La curva di apprendimento può essere ripida

Nessun client email integrato

Mancanza di supporto per Android

Prezzi di Freedcamp

Freedcamp offre quattro piani tariffari:

**Free

Pro : $1,49/mese per utente

: $1,49/mese per utente Business : $7,49/mese per utente

: $7,49/mese per utente Azienda: $16,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freedcamp

G2 : 4.5/5 (137+ recensioni)

: 4.5/5 (137+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (464+ recensioni)

6. Progetti Zoho

via Zoho Con Zoho come soluzione software per il project management, potete pianificare, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare sulla stessa piattaforma che utilizzate per generare fatture, tenere traccia delle spese e analizzare i costi.

Le startup apprezzeranno l'ampia selezione di opzioni personalizzate e le funzionalità/funzione più avanzate integrate in uno strumento di project management completo che cresce insieme a voi.

Considerate di testare le integrazioni e le funzionalità/funzione necessarie prima di impegnarvi completamente con Zoho Projects.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Vasta scelta di funzionalità/funzione automatizzate

Chat impressionante

Strumenti finanziari integrati

Progetti illimitati sui piani a pagamento

Limiti di Zoho Projects

Visualizzazioni limitate rispetto ad altri software di project management in questo elenco

Alcune funzionalità/funzione possono risultare macchinose e difficili da usare

Prezzi di Zoho Projects

Zoho offre tre piani tariffari:

**Free

Premium : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (360+ recensioni)

: 4.3/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (349+ recensioni)

7. Airtable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Dashboard di Airtable /%img/

via AirtableAirtable è un software per il project management che offre il massimo della personalizzazione e della flessibilità per un software di project management per startup. È possibile condividere i dati, creare app connesse e collegare i team dal suo software assistito da IA, che non richiede alcun codice.

La società di project management sostiene che l'80% delle aziende Fortune 500 si affida alla piattaforma Connected Apps di Airtable. Volete un maggiore controllo sugli strumenti di project management della vostra startup? Airtable ve lo offre, in un ambiente che può essere scalato in tutta sicurezza.

Come si può immaginare, strumenti di gestione delle attività così flessibili comportano una curva di apprendimento.

Prevedete di concedervi un po' di tempo in più all'inizio per imparare a sfruttare al meglio questo software di project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Altamente personalizzabile, in modo da poter creare l'interfaccia utente perfetta per il vostro team

Facile importazione e gestione dei dati

Forti capacità di integrazione

Limiti di Airtable

La curva di apprendimento più alta significa che potrebbe essere necessario un po' di tempo per raggiungere la velocità di utilizzo

Prezzi di Airtable

Airtable offre quattro piani tariffari:

**Free

Plus : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4.6/5 (2.135+ recensioni)

: 4.6/5 (2.135+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.836+ recensioni)

8. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/expirable-direct-uploads\_2F093f5635-00ea-4983-81a7-9eba72cc800d\_2FMulti-Device\_Group.png Esempio di prodotto Slack /$$$img/

tramite Slack Mettete tutti i file, le conversazioni e le integrazioni sulla stessa pagina per un project management facile e veloce su Slack.

La messaggistica in tempo reale, la ricerca dei file e delle conversazioni e un elenco crescente di integrazioni ne fanno una scelta popolare per molte aziende.

Sebbene Slack non sia un software di project management tradizionale, è difficile da battere quando si tratta di comunicare con i membri del team. La sua interfaccia utente assomiglia più a una piattaforma di social media che a un lavoro.

Non lasciatevi ingannare dalla sua semplicità! Slack è un potente software di gestione delle comunicazioni per le startup, con funzionalità/funzioni che facilitano il lavoro di tutti.

A titolo di avviso, però, è probabile che vogliate modificare le impostazioni predefinite per le notifiche. Altrimenti, potreste essere rapidamente sopraffatti da una marea di interruzioni provenienti da più team e discussioni. **Confronto tra Slack e Asana !

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

L'ambiente accogliente rende la collaborazione del team naturale e divertente

Lavora senza problemi su mobile, desktop o browser

Facile onboarding (un vantaggio enorme per le startup impegnate)

limiti di Slack

I team e i canali multipli possono diventare difficili da seguire

Le impostazioni predefinite, che possono essere modificate, inviano notifiche su ogni nuovo messaggio (queste interruzioni possono frustrare rapidamente gli utenti)

Prezzi di Slack

Slack offre cinque piani tariffari:

**Free

Pro : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Business : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Griglia aziendale : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi GovSlack: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (31.495+ recensioni)

: 4.5/5 (31.495+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.036+ recensioni)

9. Notion

via Notion L'area di lavoro connessa di Notion offre un modo semplice per gestire il project management della vostra startup. Il suo sistema di gestione delle attività e le sue funzionalità/funzione sono facili e divertenti da usare. Notion è uno strumento versatile per il project management per chi desidera supervisionare progetti aziendali e personali dalla stessa piattaforma.

Con un costo aggiuntivo, è possibile aggiungere funzionalità/funzione di IA che aiutano il team a scrivere, fare brainstorming e generare reportistica più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Area di lavoro personalizzabile

Interfaccia utente ben organizzata

Componente aggiuntivo IA per il project management disponibile

Limiti di Notion

Curva di apprendimento pesante per i team di grandi dimensioni (funziona meglio per i piccoli team o invidi

Funzionalità IA al limite per ora

Funzionalità/funzione limitate rispetto ad alcuni dei migliori software di project management in circolazione

Prezzi di Notion

Notion offre quattro piani tariffari:

**Free

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Notion IA (addon): $8/mese per utente

Notion valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (4.713+ recensioni)

: 4.7/5 (4.713+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.732+ recensioni)

10. Alveare

via Alveare Se i layout flessibili dei progetti e le email native sono una priorità per la prossima soluzione di project management della vostra startup, Hive potrebbe essere la soluzione e il software di project management migliore per la vostra startup.

La sua piattaforma facile da usare si integra con gli strumenti di project management esistenti per le startup.

Hive rappresenta una spinta all'efficienza per i project manager che si destreggiano tra attività, tempo, risorse e collaborazione.

La piattaforma a volte presenta dei ritardi sui dispositivi mobili, ma le sue prestazioni sui desktop sono eccellenti. 🖥️

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Garanzia di facilità d'uso

Eccellente monitoraggio e chat delle attività

Ampie attività secondarie e grafici Gantt

Limiti di Hive

Può essere lento sui dispositivi mobili

Integrazioni di terze parti al limite

Prezzi di Hive

Hive offre tre piani tariffari:

**Free

Team : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Hive

G2 : 4.6/5 (447+ recensioni)

: 4.6/5 (447+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (183+ recensioni)

Startup Project Management Software FAQs

Da fare: perché le startup hanno bisogno di un software di project management?

Un software di project management può aiutare le startup a organizzarsi, a collaborare efficacemente e a mantenere la produttività. Inoltre, aiuta a l'allocazione delle risorse e la gestione della Sequenza dei progetti, rendendolo uno strumento essenziale per qualsiasi startup che voglia crescere e avere successo.

Tutti i software di project management sono adatti alle startup?

No, non tutti i software di project management sono adatti alle startup. Alcune possono essere più adatte ad aziende più grandi, con più risorse e progetti complessi. Le startup dovrebbero cercare un software progettato specificamente per le piccole imprese o per le aziende in fase iniziale, con funzionalità/funzioni e piani tariffari adatti alle loro esigenze.

Quali sono gli errori più comuni che le startup commettono quando scelgono un software di project management?

Un errore comune è non considerare la scalabilità del software. Le startup hanno spesso bisogno di una soluzione flessibile che possa crescere con l'azienda, quindi è importante scegliere un software che possa adattarsi alla crescita futura e alle funzionalità/funzioni aggiuntive. Un altro errore consiste nel non coinvolgere i membri del team nel processo decisionale. È essenziale ottenere il contributo di tutti i membri del team che utilizzeranno il software per assicurarsi che soddisfi le loro esigenze e preferenze. Infine, le startup possono trascurare l'importanza del supporto clienti e delle risorse di formazione, che sono essenziali per ottenere il massimo da qualsiasi software.

Le startup possono usare software di project management gratis?

Sì, esistono molti software di project management gratis che possono essere adatti alle startup. Tuttavia, è importante valutare attentamente le funzionalità/funzione di ogni opzione gratis per assicurarsi che risponda alle esigenze specifiche della startup. Alcuni software gratis possono avere funzionalità/funzioni limitate o restrizioni sul numero di membri del team o sui progetti, il che potrebbe non essere adatto a una startup in crescita. Le opzioni a pagamento offrono in genere più funzionalità/funzione e supporto, ma le startup con budget limitati possono trovare nel software gratis un'opzione valida.

La ricerca di strumenti di project management per le startup inizia qui

Ecco i 10 migliori strumenti di project management per le startup nel 2024!

