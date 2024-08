i 20 migliori regali di produttività per i vostri amici altamente produttivi

A volte le persone più difficili per cui fare acquisti sono quelle a cui si tiene di più, soprattutto se si tratta di persone che hanno davvero le idee chiare o che stanno lavorando per mettere a punto la loro routine quotidiana.

Ma non c'è da preoccuparsi! Siamo qui per aiutarvi e sappiamo esattamente come fare acquisti per queste persone perché siamo lo stesso tipo di nerd! L'ossessione per l'organizzazione, se vogliamo.

E se la vostra persona speciale è nuova al produttività e che vogliono andare un po' più a fondo, questo elenco è comunque un ottimo punto di partenza.

Quindi accendete il vostro video preferito su Netflix e scorrete le nostre 20 idee regalo per aiutare tutti quelli del vostro elenco ad affinare le proprie capacità nel 2024. 🎅🏼

Le 20 migliori idee regalo per chi ha un'alta produttività

Cosa rende l'acquisto di un regalo per una persona altamente produttività è che in genere non amano raccogliere molto disordine nella loro giornata e soprattutto nella loro area di lavoro.

Danno valore all'intenzione e alla struttura della loro vita, ma amano anche provare cose nuove! Probabilmente hanno ricevuto innumerevoli quaderni e calendari, ma questo elenco è molto di più.

Questi elementi aiuteranno il vostro speciale fanatico della produttività a sentirsi creativo, più efficiente e a regalargli quelle farfalle della mattina di Natale che tutti noi desideriamo!

E se la persona che avete in elenco non è del tutto il proprio flusso di lavoro queste idee li aiuteranno a far fluire la produttività in tempo per il 2022.

1.

ClickUp

Fate loro il regalo che continua a regalare: un anno di ClickUp !

Che siate project manager, ingegneri del software o qualcuno che si eccita ad aggiungere adesivi alla propria agenda quotidiana, ClickUp è la piattaforma che fa per voi .

Pensate a ClickUp come a il pianificatore definitivo senza carta, che non occupa spazio, non si perde e non vi dice come organizzare la vostra giornata. Ma è anche molto di più! In ClickUp è possibile:

Bilanciare la sfera personale e professionaleobiettivi in un'unica posizione e impostarepromemoria durante la giornata, in modo da non perdere mai un colpo

Avereil controllo creativo totale sull'aspetto e sulla funzione della vostra area di lavoro convisualizzazioni personalizzabili,coloree nuove funzionalità/funzione ogni settimana che i fanatici della produttività apprezzeranno per essere sempre all'avanguardia

Scaricate il sitoEstensione per Chrome di ClickUp e utilizzare il fileBlocco note per eliminare i quaderni di riserva, la carta straccia e le note adesive sparse per il frigorifero e il comodino. Potete accedervi in qualsiasi momento dal vostro telefono, così non dovrete più preoccuparvi di aver dimenticato l'elenco di Trader Joe's sulla tabella della cucina

Acquistate in blocco per tutti i vostri amici e risparmiare ancora di più pagando per tutto l'anno. 😉

Non è tutto!

Ottenete il 15% di sconto su Unlimited utilizzando il codice: GIFTGUIDE15 Avete già ClickUp? Nessun problema, ecco altre 19 idee regalo di alto livello.

2.

Blocco temporale orologio da tavolo

CREDITO: Refinery29 Questi timer sono adattati alla tecnica del Pomodoro per la produttività. E sapevate che pomodoro in italiano significa pomodoro? Questo rende questo regalo 10 volte più carino, eh?

Il blocco del tempo non è una novità, ma è molto efficace. Esistono infatti diversi app per il blocco del tempo disponibili oggi sul mercato. Impostate il timer su qualsiasi lato per bloccare 5-30 minuti per una singola attività. Rimarrete stupiti da quanto riuscirete a terminare.

Suggerimento: questo elemento è ideale per tutti coloro che sono alle prime armi con la produttività o che vogliono essere più efficienti nelle loro giornate! Questi timer aiutano a creare un po' più di struttura e allo stesso tempo sono divertenti da guardare 😉

3.

Taccuino intelligente Moleskine

CREDITO: Moleskine Ok, sappiamo che abbiamo detto niente taccuini, ma questo è piuttosto bello e non ha carta!

Pensate a questo taccuino come a una mini lavagna online che scansiona i documenti direttamente sul vostro telefono.

Siate creativi! Visualizzate il vostro flusso di lavoro in un grafico creato da voi. Lasciate che la vostra mente si scateni e scarabocchiate per 15 minuti per resettare la vostra giornata. Oppure scrivete la fantastica ricetta della piccata di pollo che vi ha appena detto un amico al telefono. Questo taccuino può sopportare tutto.

E la parte migliore? È possibile esportare le note in formato PDF o PNG e organizzarle in ClickUp 🤓

4.

Sveglia all'alba

CREDITO: Portello Questi orologi migliorano la qualità del sonno e dell'umore, e un risveglio felice = una giornata felice! Una giornata produttiva inizia con un buon sonno e un risveglio tranquillo.

Si sveglia gradualmente con una luce che imita l'alba. L'impostazione massima viene raggiunta in circa 30 minuti. È comunque possibile impostare l'orologio per svegliarsi all'ora desiderata, a volte anche con un suono!

Stiamo per entrare nell'epoca in cui usciamo al lavoro con il buio e torniamo a casa con il buio: considerate questo orologio per l'alba come una fonte di terapia della luce!

5.

Anello di oura

CREDITO: Anello di Oura È costoso. Ma se potete permettervelo, ne vale la pena.

Molte persone con produttività amano le cose. E non stiamo parlando di "cose" come una collezione di oltre 500 rane di ceramica, ma di gadget o "strumenti" che li aiutino a essere più produttivi.

L'anello Oura sarà la loro prossima ossessione.

Monitora la vostra forma fisica, il vostro sonno, il vostro livello di stress, la vostra prontezza, la vostra frequenza cardiaca, anche lo stato della vostra attività. È davvero impressionante la quantità di dati che questo anello non invasivo può contenere. Ed è elegante. 😎

6.

Multiutensile Leatherman Rebar

CREDITO: Uomo di pelle Quasi come avere in tasca il ClickUp, questo piccolo strumento ha 17 funzioni e può farvi risparmiare tempo per i piccoli lavori, così come risparmiare spazio nel cassetto della cucina.

7.

Air pods o cuffie wireless

Le persone produttive sono multitasking! A loro piace che le cose si muovano in modo rapido ed efficiente, e le cuffie wireless possono contribuire a renderlo possibile!

Innaffiate le piante mentre parlate con vostra nonna, ascoltate la riunione di lavoro senza disturbare i vostri colleghi WFH e nascondete agli sconosciuti il vostro amore segreto per la colonna sonora di Wicked durante la passeggiata mattutina verso il lavoro.

8.

Tastiera meccanica

CREDITO: mechanicalkeyboards.com Se non avete mai sentito parlare di una tastiera meccanica, preparatevi ad aggiungerla al vostro elenco personale di desideri.

Il segno rivelatore e la bellezza della tastiera meccanica è il suono soddisfacente del click prodotto dalle molle delle chiavi.

Può sembrare poco, ma credeteci, è quello che vi conquisterà per primo.

Queste tastiere si illuminano anche in base alla pressione dei tasti, sono totalmente personalizzabili e per le persone che passano molto tempo al computer, questo porterà un po' di divertimento e soddisfazione nella giornata lavorativa che non sapevano di perdere.

Inoltre, sono perfetti per gli appassionati degli anni '90 della vostra vita.

**9. Un anno di $$$a

Spazio di testa A volte il miglior regalo che si possa fare è la promemoria che l'amore per se stessi viene prima di tutto!

Headspace offre meditazione per lo stress, la consapevolezza, il sonno e altro ancora! Indipendentemente dalla vostra esperienza.

La produttività è collegata a un miglioramento dell'umore, della salute mentale, del sonno e a giornate più produttive: tutte cose che amiamo!

10.

Tile

CREDITO: Piastrella È come Trova il mio iPhone, ma per tutto il resto!

Individua elementi come le chiavi, il portafoglio, la tua ultima posizione e molto altro ancora, e sincronizzalo con Amazon Echo o Google Assistant per eliminare le congetture su dove si nascondono le tue necessità quando esci dalla porta.

11. Un libro come

Essenzialismo Un po' di autoapprendimento non fa mai male a nessuno e i libri di sviluppo personale possono aiutarvi a stabilire le priorità delle vostre attività e a ottimizzare la vostra giornata. Inoltre, fanno un figurone su una tabella.

Date un'occhiata a questo elenco dei libri approvati da ClickUp che sicuramente daranno il via alle vostre abitudini salutari e produttive.

12.

Ember tazza da caffè

CREDITO: ember Che il vostro caffè sia forte, e che sia caldo! Sempre!

Se la vostra persona speciale ha giornate lunghe o è talmente presa dalle sue attività da dimenticarsi di bere il caffè, fatele risparmiare un viaggio nel microonde e lasciate che la sua bevanda calda sia buona fino all'ultima goccia.

Le bevande rimarranno calde per tutto il tempo necessario e potrete impostare la temperatura a vostro piacimento.

È disponibile in formato da 16 o 10 once ed è ideale per l'uso interno o in viaggio.

13. A

Banca di ricarica alimentata a energia solare Vi è mai capitato di lavorare in giornate in cui l'unico momento in cui avete sentito la luce del sole è stato attraverso una finestra? O durante il tragitto verso la macchina? Oppure non la sentivate affatto?! C'è una soluzione semplice.

La produttività non è limitata a una scrivania convenzionale! Uscite all'aperto e non lasciatevi limitare da una presa di corrente per alimentare i vostri dispositivi.

I power bank solari vi permettono di portare la vostra impostazione WFH praticamente ovunque e molti di essi si ricaricano da soli in circa 6 ore.

14.

Zaino d'autorità Timbuk2

CREDITO: Timbuk2 Contiene un MacBook Pro da 16″! Che è enorme! Letteralmente e figurativamente!

È anche elegante, di genere neutro e ha tonnellate di tasche.

Queste borse possono andare a ruba, ma questo zaino della stessa marca è adatto a computer portatili della stessa dimensione e ha un aspetto simile.

15. Una pianta d'appartamento calmante

Se non potete uscire durante la giornata lavorativa, portate un po' di aria aperta a casa vostra.

Le piante purificano l'aria, aggiungono una presenza calmante alla stanza e possono dare alle persone un senso di orgoglio nel prendersene cura. E l'aria pulita è il primo passaggio verso una mente pulita!

E per chi non ha il pollice verde, le piante grasse sono piene di colore, richiedono poca acqua e sono bellissime da vedere!

Bonus:_ Idee regalo per i clienti !

16. Un dispositivo per il rumore bianco o per dormire

Soprattutto se la persona speciale ha molti pensieri per la testa, i dispositivi per il sonno sono ottime soluzioni per dormire meglio e avere giornate migliori.

Alcuni dispositivi hanno anche una sveglia incorporata, in modo da potersi svegliare con la stessa gradualità con cui ci si è addormentati!

17.

Roomba di iRobot Togliete una cosa in più dalla vostra lista di controllo con un aspirapolvere Roomba automatizzato.

Permettete a Roomba di aiutarvi a tenere insieme il vostro spazio WFH e probabilmente spaventerete il vostro cane. Ma non in modo negativo! Quanto basta per un esilarante video su Instagram.

PeacockTV/ GIFER

18. CBD

Non preoccupatevi, qui non ci sono affari strani. Se non lo sapete, i benefici dell'assunzione di CBD sono tantissimi e ne esistono di diversi tipi per vari scopi. Alcune opzioni di CBD sono addirittura studiate per migliorare la concentrazione durante la giornata e sono ricche di altre vitamine, come la B12, per darvi la carica necessaria per affrontare la giornata.

19.

Supporto portatile per laptop Salvate la vostra postura e i vostri dolori al collo con un supporto portatile per laptop che si inclina verso di voi per evitare di accasciarvi sulla tastiera.

Questa opzione portatile è pieghevole per un facile trasporto!

20.

**Amaca per i piedi

CREDITO: Scrivania UPLIFT Ultima ma non meno importante, l'amaca per i piedi. Non c'è problema se la trovate un po' buffa, fa parte del suo fascino. Ma probabilmente la amerete anche in segreto.

Rilassatevi! Riposate i vostri piedi e fateli muovere in tutta comodità.

Ready, set, ~~shop~ quality time!

Lo shopping natalizio può essere stressante, ma non deve esserlo per forza.

La parte migliore di queste idee regalo produttive è che dimostrano quanto avete pensato alle persone del vostro elenco.

Ma dopo tutto, la cosa più significativa che si possa fare a qualcuno è il dono del tempo, per questo si chiama regalo. 🎁

Voi e la persona speciale potete usare il tempo extra per guardare un film per le vacanze, per dare un contributo alla comunità o magari per smettere di controllare le email di lavoro mentre si godono il caffè del mattino nel 2022.

Risparmiate un giorno alla settimana in questo periodo di vacanze con il regalo di ClickUp e utilizzate il tempo extra Da fare per sentirvi allegri! 😌