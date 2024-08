Come ottimizzare il flusso di lavoro durante le vacanze

Ah, le vacanze. È già di nuovo quel periodo?

Che le amiate o meno, le vacanze vi promemoria di tempo di qualità con gli amici e la famiglia, di un pasto glorioso, di una pausa dal lavoro e forse di un bel po' di stress prima dell'ultima sveglia.

Non è raro che le vacanze siano anche il "periodo più impegnativo dell'anno" per un'azienda, soprattutto perché si verificano proprio nel periodo in cui termina il quarto trimestre, gulp. Questo può rendere più difficile per i dipendenti richiedere le ferie e, in alcuni casi, porta al burnout.

Universale/ Teen Vogue Ma non quest'anno! Eliminate ogni inutile stress dalla vostra vita lavorativa con i nostri consigli su come ottimizzare il flusso di lavoro come l'elfo capo, e diffondete un po' di allegria anche tra i vostri colleghi!

Non c'è momento migliore del presente per raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata 🎁

Ottimizzate il vostro tempo al lavoro per massimizzare il tempo da dedicare alla famiglia a Home. Iniziate ad impostare il vostro carico di lavoro in modo da ottenere un esito positivo PRIMA che arrivino le vacanze.

P.S. È il momento di prepararsi, ma se non l'avete ancora fatto, non temete! Non è mai troppo tardi!

Se non utilizzate ancora un software di project management online, è ora di iniziare. E non cercate altro che ClickUp !

ClickUp è la piattaforma all-in-one che inizia a farvi risparmiare tempo immediatamente grazie a integrandosi con i vostri attuali strumenti come Google Drive oppure Asana per ridurre il tempo che di solito passate a cercare le risorse del progetto sul vostro portatile.

La preparazione è metà della battaglia. E, a sentire noi - i vostri esperti di produttività personale - questi consigli vi permetteranno di organizzeranno il vostro Da fare e cancellate la nebbia cerebrale delle vacanze più velocemente di quanto possiate dire "Kringle" 🎅🏼

Passaggio 1: Usate ClickUp per fare il vostro Elenco (e controllatelo due volte)

Iniziate da un livello alto creando una lista di Elenco per il vostro progetto (o progetti!) in ClickUp e riempitelo con tutti i relativi dati presenti e futuri attività . Pensate in grande quando si tratta di attività. Quali sono i vostri elementi di azione principali?

Poi, fate un passo avanti. Aggiungete sostanza a ogni attività con un'analisi dettagliata descrizioni delle attività , liste di controllo nidificate e attività secondarie . Assegnare attività e sottoattività a individui o gruppi del team e aggiungete Campi personalizzati per consolidare le informazioni o filtrare rapidamente un gruppo di attività.

Passaggio 2: conoscere il proprio carico di lavoro Valutare il proprio carico di lavoro vedendo le proprie attività nella finestra di dialogo

visualizzare di vostra scelta e ordinare oppure filtro per restringere le attività solo a quelle che si frappongono tra voi e il banchetto delle vacanze invernali. 😎

MGM/ Gif di tendenza Non siete sicuri di quale sia la visualizzazione migliore per il vostro flusso di lavoro? Elenco o Visualizzazione del calendario è un buon punto di partenza, quindi ordinate le attività in base al loro valore di data di scadenza per vedere se il carico di lavoro è realistico per il tempo che avete a disposizione per completare i compiti. Idealmente, le date di scadenza saranno distribuite in modo uniforme nell'arco della settimana. Se un'attività è prevista per il lunedì e 15 per il venerdì, come si può spostare il carico di lavoro a proprio favore?

inserite: ClickUp's priorità dei compiti _e

Classificare le attività con priorità normale, alta o urgente vi aiuterà a vedere rapidamente quali sono le priorità più importanti i materiali da consegnare che devono essere gestiti per primi e che, potenzialmente, potrebbero essere rimandati a una data successiva, se necessario.

Mentre dare priorità alle proprie attività aiutano a visualizzare da dove iniziare, stimare la durata del lavoro che vi occuperà per completare ogni attività vi aiuterà davvero a trovare il percorso ottimale per la produttività.

Passaggio 3: Tenete d'occhio il vostro stato

Se le vostre attività fanno parte di un progetto generale o se alcune di esse dipendono dal rispetto di scadenze rigide o da importanti risultati, Attività Cardine di ClickUp vi aiuterà a gestire il vostro stato in ogni passaggio. Trasformare le attività di grandi dimensioni in attività cardine fornisce una rappresentazione visiva dei principali punti di controllo che devono ancora essere completati e, personalizzando gli stati delle attività, si possono aggiungere ulteriori dettagli a ogni fase che le attività attraversano prima di essere completate.

Non dimenticate di festeggiare le piccole vittorie anche lungo il percorso! Creare un percorso tracciabile Obiettivi per voi stessi e per il vostro team direttamente in ClickUp collegando le vostre attività a diversi obiettivi Traguardi .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image7.gif Creare e monitorare gli obiettivi in ClickUp /$$$img/

Creare obiettivi personali in ClickUp e impostare traguardi per monitorare il proprio stato

Dove investire il vostro tempo extra

Con tutte le tempo che ClickUp vi farà risparmiare e lo investirà di nuovo nei luoghi che contano per voi. Ovvero voi stessi, i vostri colleghi e la vostra comunità. 🎄

Anche se il vostro team è WFH, ci sono comunque modi per diffondere un po' di allegria per le feste. dopotutto, questa è la stagione della restituzione.

Buone azioni per team che lavorano di persona o da remoto

Probabilmente non siete estranei alle iniziative di beneficenza per le festività, e questo perché sono efficaci! Le raccolte di beneficenza non passano mai di moda perché, a prescindere da quanto si raccoglie, ogni piccolo gesto conta.

Che vi colleghiate al lavoro dall'ufficio di casa o in loco, ecco alcune idee di beneficenza che funzionano per qualsiasi team:

Sponsorizzare una famiglia è un ottimo modo per avere un impatto. La maggior parte delle organizzazioni invia alle famiglie un questionario in modo che il team sappia cosa e come contribuire

è un ottimo modo per avere un impatto. La maggior parte delle organizzazioni invia alle famiglie un questionario in modo che il team sappia cosa e come contribuire Scuole! Donate alle scuole della vostra zona o agli elenchi Amazon degli insegnanti per aiutare gli operatori locali in prima linea. E i bambini, sempre i bambini 😌

per aiutare gli operatori locali in prima linea. E i bambini, sempre i bambini 😌 Donate denaro a un box fisico o a un account online da inviare a un ente di beneficenza a scelta del vostro ufficio . Siate premurosi e intenzionali! Prima di scegliere una causa, pensate alla vostra comunità, alle persone che in tutto il mondo hanno bisogno di aiuti immediati, ai valori della vostra azienda e ai vostri dipendenti per fare una scelta che abbia un significato per voi

. Siate premurosi e intenzionali! Prima di scegliere una causa, pensate alla vostra comunità, alle persone che in tutto il mondo hanno bisogno di aiuti immediati, ai valori della vostra azienda e ai vostri dipendenti per fare una scelta che abbia un significato per voi Permettete ai vostri dipendenti di applicare un credito, uno sconto o un vantaggio ai loro clienti Questo può avere molteplici usi: siate creativi! Forse i dipendenti possono regalare uno sconto o un credito a un account che ne ha bisogno o lo merita. Oppure potete offrire loro l'opportunità di donare il denaro a un ente di beneficenza di loro scelta

Bonus: Imparare a Utilizzare ClickUp per gestire il tuo lavoro senza scopo di lucro !

E se il vostro team si riunisce in ufficio, le occasioni di incontro sono ancora più numerose:

Il vostro rifugio per animali locale ha sempre bisogno di un po' di amore. Raccogliete i giocattoli per animali in una cassetta delle donazioni per diffondere il buonumore a quelli che sono ancora in cerca di una casa per sempre. E prima di dimenticare... Alexa, metti "In the Arms of an Angel" di Sarah Mclachlan

Una raccolta di cibo in scatola è un gesto economico tanto facile quanto d'impatto. Le scadenze prolungate della maggior parte dei prodotti in scatola consentono alle organizzazioni di utilizzarli durante tutto l'anno, il che è fondamentale perché le persone non hanno bisogno solo a dicembre

è un gesto economico tanto facile quanto d'impatto. Le scadenze prolungate della maggior parte dei prodotti in scatola consentono alle organizzazioni di utilizzarli durante tutto l'anno, il che è fondamentale perché le persone non hanno bisogno solo a dicembre Corsa di beneficenza! Corridori e camminatori sono i benvenuti! Queste gare si svolgono di solito nei fine settimana, al di fuori del lavoro, ma promuovono il benessere e vanno a beneficio di una buona causa. Non c'è niente di male a trotterellare per la città con i propri amici di lavoro prima di fare il pieno di carboidrati per le feste 😎

Concedete ai vostri dipendenti una pausa e prendete un'ora dalla vostra giornata lavorativa per costruire box di donazione per persone e animali domestici bisognosi utilizzando elementi portati o acquistati dal team!

Mostrate al team quanto vi sta a cuore

Non c'è bisogno di un grande budget o di tempo al di fuori del lavoro per dimostrare al team quanto li apprezzi. Da fare senza di loro! Ed è il pensiero che conta.

Un piccolo atto di gentilezza può essere molto utile, soprattutto per la vostra salute mentale. Non si sa mai chi potrebbe aver bisogno di una pausa nella giornata o anche solo di una risata. Evitate il burnout e mantenete vivo il morale (dentro e fuori lo schermo)!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/download.jpg Il cane Max che bacia il Grinch nella nuova versione del cartone animato /%img/

Universale/ gfycat Che siate in remoto o di persona, prendetevi un'ora (o anche meno!) per dare una scossa alla giornata con una di queste idee divertenti per la giornata lavorativa:

Un corso di preparazione di biscotti o cocktail per le vacanze. Trovate una ricetta festosa e veloce da far seguire al vostro team. Se il vostro team è rigorosamente a distanza, inviate l'elenco degli elementi necessari con una settimana di anticipo, in modo che tutti possano prepararsi e ospitare l'attività su Zoom!

Sostituite la tipica riunione del team con presentazioni di diapositive di 3 minuti da parte di ciascun membro del team su qualsiasi argomento. Questo è un ottimo modo per i colleghi di conoscersi, imparare cose nuove e far emergere la propria personalità

da parte di ciascun membro del team su qualsiasi argomento. Questo è un ottimo modo per i colleghi di conoscersi, imparare cose nuove e far emergere la propria personalità Tombola in ufficio per le vacanze ! Lasciate che duri tutto il mese e offrite premi graduali in base al numero di elementi cancellati dalla bacheca. Non abbiate paura di offrire una PTO! 😉

! Lasciate che duri tutto il mese e offrite premi graduali in base al numero di elementi cancellati dalla bacheca. Non abbiate paura di offrire una PTO! 😉 Inviate al team un credito per il pranzo o il caffè offerto da voi !

! Un'ora di benessere di yoga, meditazione o movimento. Questo potrebbe essere condotto da un membro del team, oppure c'è una tonnellata di materiale preregistrato online per aiutare il vostro gruppo a raggiungere uno stato mentale più pacifico a costo zero

Se il team si riunisce di persona:

Un pranzo o una colazione aziendale a sorpresa sono sempre molto apprezzati. Se avete il balcone dell'ufficio e il tempo è bello, prendete in considerazione l'idea di organizzarlo all'aperto! Tutti hanno bisogno di un po' di luce naturale

a sorpresa sono sempre molto apprezzati. Se avete il balcone dell'ufficio e il tempo è bello, prendete in considerazione l'idea di organizzarlo all'aperto! Tutti hanno bisogno di un po' di luce naturale Date un tocco di allegria alla vostra giornata lavorativa con una veloce gara di decorazione di biscotti . Date a tutti un biscotto vuoto, alcuni materiali per la decorazione e un limite di 2 minuti. Lasciate che ognuno mostri il proprio pasticcio di biscotto e poi godetevelo!

. Date a tutti un biscotto vuoto, alcuni materiali per la decorazione e un limite di 2 minuti. Lasciate che ognuno mostri il proprio pasticcio di biscotto e poi godetevelo! Se il vostro team è aperto ad attività al di fuori del lavoro, cercate mostre di luci natalizie all'aperto o eventi a pagamento nella vostra città a cui le persone possano partecipare con il vostro gruppo o con le loro famiglie

Tornare al lavoro con l'energia del "nuovo anno, nuovo me" La preparazione è tutto . Da fare nei giorni precedenti la partenza per le vacanze, in modo che i primi giorni di rientro non siano così spaventosi, e lasciare che ClickUp si occupi del lavoro pesante.

ClickUp può aiutarvi ad assorbire i giorni di ferie fino all'ultimo secondo. Evitate che la notte prima di rientrare al lavoro la vostra mente si agiti, preparando le attività future prima di partire.

Scarica Estensione di ClickUp per Chrome per tenere traccia delle attività in arrivo e promemoria da qualsiasi pagina web. Comandi slash e la modifica di testi ricchi nell'estensione Chome scorciatoia per il vostro ClickUp Blocco note vi aiuterà a organizzare rapidamente i vostri pensieri, oppure creare una nuova attività in pochi secondi senza mai lasciare il browser.

Scaricate l'estensione per Chrome di ClickUp per accedere al vostro blocco note, creare un'attività, aggiungere ai preferiti e altro ancora, da qualsiasi punto del web

Anche se queste nuove attività non sono ancora dettagliate, vi permetteranno di iniziare un percorso produttivo nel nuovo anno.

Quindi, cosa state aspettando? Iniziate a ottimizzare il vostro flusso di lavoro con ClickUp per risparmiare di più per le persone e le cose che amate in questa stagione natalizia.