10 migliori strumenti di reclutamento AI per l'assunzione di team nel 2024

Gli strumenti di reclutamento con intelligenza artificiale (IA) possono aiutarvi a semplificare il processo di assunzione e a trovare rapidamente i candidati migliori. Questi strumenti di reclutamento utilizzano l'apprendimento automatico avanzato e l'IA per trovare i candidati più adatti alle vostre esigenze lavorative.

Una piattaforma IA adatta alle vostre esigenze aiuterà i vostri lavori richiesti a produrre risultati significativamente migliori. Questa guida vi aiuterà a determinare cosa cercare in una piattaforma di reclutamento IA e vi mostrerà alcune delle migliori opzioni presenti sul mercato.

**Cosa si deve cercare negli strumenti di IA per il reclutamento?

Il vostro processo di reclutamento può trarre grandi benefici dalla tecnologia IA. I candidati interessati si allineeranno meglio alle vostre descrizioni del lavoro e potrete semplificare molti altri processi di reclutamento. Tuttavia, non tutte le piattaforme di reclutamento IA sono uguali. Tenete a mente i seguenti fattori quando ne scegliete una:

Accuratezza e qualità della corrispondenza : Le piattaforme di reclutamento basate sull'IA mirano a trovare i candidati più qualificati. Cercate strumenti che evidenzino un'elevata precisione nell'abbinare i profili dei candidati alle descrizioni dei lavori

: Le piattaforme di reclutamento basate sull'IA mirano a trovare i candidati più qualificati. Cercate strumenti che evidenzino un'elevata precisione nell'abbinare i profili dei candidati alle descrizioni dei lavori Flessibilità : Ogni azienda ha un processo di assunzione unico. Il vostro strumento di reclutamento basato sull'IA deve essere abbastanza flessibile da abbinare i candidati ai vostri criteri, inserendosi nel vostro flusso di lavoro

: Ogni azienda ha un processo di assunzione unico. Il vostro strumento di reclutamento basato sull'IA deve essere abbastanza flessibile da abbinare i candidati ai vostri criteri, inserendosi nel vostro flusso di lavoro Integrazione dei dati : Il sistema di monitoraggio dei candidati (ATS), le bacheche di annunci di lavoro e le piattaforme di social media sono fonti di dati importanti nel processo di reclutamento. Gli strumenti scelti devono integrarsi con essi

: Il sistema di monitoraggio dei candidati (ATS), le bacheche di annunci di lavoro e le piattaforme di social media sono fonti di dati importanti nel processo di reclutamento. Gli strumenti scelti devono integrarsi con essi Mitigazione dei pregiudizi : L'assunzione di persone diversificate è più facile se il software di reclutamento fornisce trasparenza su come riduce al minimo i pregiudizi

: L'assunzione di persone diversificate è più facile se il software di reclutamento fornisce trasparenza su come riduce al minimo i pregiudizi Scalabilità : Anche se la vostra azienda è piccola, probabilmente sperate di farla crescere. I migliori strumenti di IA per il reclutamento sono in grado di gestire grandi volumi di assunzioni

: Anche se la vostra azienda è piccola, probabilmente sperate di farla crescere. I migliori strumenti di IA per il reclutamento sono in grado di gestire grandi volumi di assunzioni Coinvolgimento dei candidati : Molti software di reclutamento IA hanno funzionalità avanzate di gestione delle relazioni con i candidati, come la programmazione automatizzata dei colloqui, che rendono più semplice ogni fase del processo di reclutamento

: Molti software di reclutamento IA hanno funzionalità avanzate di gestione delle relazioni con i candidati, come la programmazione automatizzata dei colloqui, che rendono più semplice ogni fase del processo di reclutamento Analisi e reportistica: I dati dettagliati rendono più facile monitorare gli esiti positivi e guidare le decisioni aziendali. Cercate un software di reclutamento basato sull'IA con un'analisi approfondita dei talenti

I 10 migliori software di reclutamento IA da utilizzare nel 2024

Sebbene si tratti di un campo relativamente nuovo, un numero crescente di strumenti di IA per il reclutamento promette di aiutarvi nell'abbinamento dei candidati e nell'acquisizione dei talenti. Per aiutarvi a cercare il software più adatto al vostro processo di assunzione, abbiamo stilato un elenco dei migliori strumenti di IA recruiting presenti sul mercato.

1.

ClickUp

Mantenere il controllo delle attività di reclutamento con prompt, organizzazione semplice e supporto all'onboarding attraverso gli strumenti di ClickUp AI

ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management e la collaborazione. È possibile personalizzare Le funzionalità/funzione di ClickUp AI al ruolo e velocizzano molte attività quotidiane, aiutandovi a realizzarle in pochi secondi, non in minuti. Il I prompt di ClickUp AI per i reclutatori rendono più facile per i vostri risorse umane (HR) del vostro team per trovare le parole giuste per descrivere le posizioni e coinvolgere i potenziali candidati.

Grazie a Lo spazio di archiviazione dei documenti di ClickUp clickUp vi permette di salvare tutte le conversazioni con i vostri candidati, dall'inizio del reclutamento fino al giorno del ritiro, in una posizione comoda e facile da trovare. Se avete bisogno di qualcosa che l'IA di ClickUp non è in grado di aiutarvi, modelli gratuiti per le risorse umane sono disponibili per migliorare ulteriormente l'efficienza.

Le estese funzionalità/funzione di ClickUp supportano i suoi obiettivi primari di gestione delle attività e di collaborazione, rendendolo un eccellente strumento di lavoro Software per le risorse umane per i team che desiderano ridurre al minimo la dipendenza da più prodotti software.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Project management, gestione delle attività e collaborazione in un'unica piattaforma

Flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzabili

Robusta integrazione con altre app

15+ visualizzazioni del progetto, tra cui calendari, diagrammi di Gantt, sequenze e altro ancora

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa dell'estensione delle funzionalità/funzione

Mancanza di alcune funzioni nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Turing

Via Turing Turing è uno dei migliori strumenti di reclutamento basati sull'IA per trovare sviluppatori di software. Questa piattaforma di reclutamento basata sull'IA migliora il processo di assunzione. Utilizza l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per scansionare le bacheche delle offerte di lavoro e i curriculum dei candidati, al fine di trovare i migliori candidati per i requisiti specifici del lavoro.

Il software utilizza la tecnologia IA per interpretare in modo intelligente i dati dei candidati per trovare una corrispondenza perfetta con la descrizione del lavoro. In questo modo i responsabili delle assunzioni e i team di acquisizione dei talenti hanno a disposizione i migliori candidati tra cui scegliere, risparmiando tempo nei loro lavori richiesti.

Lo strumento si concentra solo sugli sviluppatori di software e sui talenti tecnologici correlati. Se ciò corrisponde alle vostre esigenze, la piattaforma vi offrirà un ampio bacino di potenziali candidati.

Le migliori funzionalità/funzione di Turing

Pool di talenti globale di ingegneri pre-verificati

Assunzione rapida e flessibile

Strumenti di gestione, come il Turing Manager Bot

Paga solo per i risultati

Limiti di Turing

Limitato all'assunzione di sviluppatori di software

Costoso rispetto alle assunzioni interne

La qualità dei talenti può variare

Prezzi di Turing

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Turing

G2: 4.1/5 (17 recensioni)

3. Trova

Via Findem Il software di reclutamento basato sull'IA di Findem si concentra sulla modernizzazione del processo di acquisizione dei talenti. Utilizza l'IA avanzata per fornire ai team di reclutamento capacità superiori di sourcing e screening dei candidati.

Con Findem, i responsabili delle assunzioni possono identificare facilmente i candidati più rilevanti per le posizioni aperte. La piattaforma Strumenti di IA esplorano automaticamente i siti di carriera e le Bacheche, trovando profili di candidati in linea con i requisiti del lavoro.

Più che un semplice strumento di ricerca di candidati, l'IA conversazionale di Findem dialoga con i potenziali candidati, creando una potente esperienza di coinvolgimento dei candidati. Questa funzionalità/funzione semplifica l'intero processo di reclutamento, lasciando i responsabili delle assunzioni liberi di utilizzare meglio il loro tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Findem

Ricerca dei talenti e reclutamento in uscita guidati dall'IA

Profilo dettagliato dei candidati e monitoraggio delle attività

Programmazione automatizzata dei colloqui e sequenziamento delle email

Estensione per Chrome per il reclutamento su LinkedIn

Limiti di ricerca

Estesa configurazione iniziale

Curva di apprendimento ripida

Integrazioni limitate

Prezzi di Findem

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Trova valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (11 recensioni)

: 4.7/5 (11 recensioni) Capterra: 4.3/5 (10 recensioni)

4. Talenture

Via Talenture RS di Platina Software Talenture RS di Platina Software è una piattaforma dinamica di reclutamento IA che enfatizza il coinvolgimento delle persone in cerca di lavoro e la programmazione dei colloqui. Le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale le permettono di interpretare e abbinare i requisiti di lavoro con i candidati qualificati provenienti da varie bacheche e siti di carriera, presentando ai team di reclutamento solo i migliori talenti in linea con le loro esigenze.

La tecnologia IA di Talenture migliora ulteriormente le assunzioni grazie all'automazione di attività noiose per i team di reclutamento, come il sourcing e lo screening dei candidati.

Gli strumenti intelligenti di gestione dei candidati presenti nella piattaforma ci permettono di Strumenti di rilevamento IA per verificare se due profili di bacheche diverse sono della stessa persona, eliminando le voci duplicate. Include anche funzionalità/funzione che vi aiutano a coltivare le relazioni con i potenziali dipendenti, aiutandovi a superare la concorrenza nel conquistarli.

Le migliori funzionalità/funzione di Talenture

ATS, gestione delle relazioni con i clienti in termini di contenuto e automazione del reclutamento in un'unica piattaforma

Abbinamento e classificazione intelligente dei candidati

Flussi di lavoro personalizzabili per siti di carriera e candidature

Robusta analisi e reportistica

Limiti di talenti

Configurazione e configurazione possono essere complesse

L'interfaccia utente non è molto intuitiva

Le funzionalità mobili sono limitate

Prezzi di Talenture

Standard : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Professionale : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Azienda: $39/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Talenture

Nessuna recensione

5. Cattura

Via Fetcher Fetcher è un altro strumento di reclutamento basato sull'IA che semplifica il processo di acquisizione dei talenti. Grazie ai suoi algoritmi avanzati di apprendimento automatico, automatizza il reperimento dei candidati, il che lo rende uno dei preferiti dalle agenzie di reclutamento. La piattaforma identifica i candidati passivi, ampliando il bacino dei potenziali candidati.

Gli strumenti di IA analizzano i dati dei candidati e le descrizioni dei lavori per trovare le persone in cerca di lavoro che corrispondono perfettamente alle vostre offerte di lavoro. Inoltre, snellisce il processo di reclutamento con email automatizzate per una migliore gestione dei talenti.

Le solide funzionalità di monitoraggio e di analisi del software consentono di conoscere ogni aspetto del processo di assunzione. È possibile valutare efficacemente il funzionamento dei processi dall'inizio della ricerca fino all'assunzione di un nuovo dipendente.

Le migliori funzionalità/funzione di Fetcher

IA sourcing per individuare e coinvolgere i candidati passivi

Chatbot per lo screening e la programmazione

Riscoperta automatizzata dei candidati

Integrazione con ATS e sistemi informativi HR (HRIS)

Limiti del fetcher

Capacità limitate rispetto al sourcing

Problemi di qualità dei dati

Curva di apprendimento ripida

Prezzi per i fetcher

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni del cacciatore

G2 : 4.7/5 (14 recensioni)

: 4.7/5 (14 recensioni) Capterra: 4.6/5 (21 recensioni)

6. Umanamente

Via Humanly Humanly mira a distinguere la sua esperienza di recruiting basata sull'IA enfatizzando fortemente lo screening e il coinvolgimento dei candidati grazie a una potente IA di conversazione che interagisce con i potenziali candidati.

Come altre piattaforme presenti nell'elenco, Humanly scava tra i curriculum dei candidati e le bacheche per trovare i candidati più rilevanti per ogni posizione. L'IA conversa con il candidato, ponendogli tutte le domande giuste. Le funzionalità di pianificazione dei colloqui portano i candidati qualificati da voi e li abbinano alla cultura della vostra azienda.

Il sistema va anche oltre il colloquio. I servizi di annotazione e di follower assistiti dall'IA lo rendono un assistente ideale per le assunzioni ad alto volume e per l'analisi post-intervista dei candidati.

Le migliori funzionalità/funzione umane

Automazioni per la ricerca e la programmazione dei candidati

Screening e colloqui in chat in tempo reale

Analisi IA dei video colloqui

Integrazione nel flusso di lavoro delle assunzioni

Limiti umani

Costoso rispetto ad altri strumenti

Configurazione e formazione che richiedono tempo

Prezzi umani

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Humanly

G2: 4.9/5 (22 recensioni)

7. Manatale

Via Manatal Manatal è un potente software di reclutamento che utilizza l'apprendimento automatico per trasformare i dati dei candidati in informazioni utili. I suoi algoritmi di apprendimento automatico consentono di identificare facilmente i migliori talenti che corrispondono perfettamente alle vostre esigenze lavorative. La piattaforma di Manatal lavora in ogni fase del processo di reclutamento, dal sourcing dei candidati allo screening.

Gli strumenti di reclutamento basati sull'IA setacciano i siti di lavoro per trovare le persone più qualificate per i vostri annunci di lavoro aperti. Le informazioni su questi candidati e su ogni passaggio del processo di reclutamento sono disponibili su un dashboard estremamente intuitivo.

L'azienda pone un forte accento sull'usabilità, in modo che il team di acquisizione dei talenti possa iniziare a lavorare subito con la piattaforma e apportare modifiche significative al processo di reclutamento. La sua pipeline di talenti completamente personalizzabile è modificabile con una semplice interfaccia drag-and-drop.

Migliori funzionalità/funzione di Manatal

IA per sourcing, screening e colloqui

Automazioni di coinvolgimento tramite chatbot

Flussi di lavoro personalizzabili per le assunzioni

Integrazione con le principali Bacheche del lavoro e ATS

Limiti di utilizzo

Curva di apprendimento ripida per la configurazione

Prezzi di Manatal

Professionale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Personalizzato: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Manatal

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

8. TurboHire

Via TurboHire TurboHire è uno dei migliori strumenti software di reclutamento basati sull'IA. Come suggerisce il nome, mira a velocizzare il processo di assunzione. Utilizzando l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale, TurboHire abbina in modo efficiente gli annunci di lavoro ai candidati idonei.

Durante la scansione delle offerte di lavoro, lo strumento di IA interpreta in modo intelligente i profili dei candidati per determinare se corrispondono alla descrizione del lavoro. L'abbinamento dei candidati con l'IA aiuta i team di reclutamento a trovare facilmente i migliori talenti sul mercato, rendendo il processo di reclutamento più rapido ed efficace.

TurboHire può integrarsi con ATS (sistemi di monitoraggio dei candidati), che ne fanno una soluzione completa per il reclutamento.

Le migliori funzionalità/funzione di TurboHire

Screening e selezione dei curricula abilitati dalla IA

Programmazione e preparazione dei colloqui automatizzate

Analisi e approfondimenti dei colloqui in tempo reale

Scorecard e valutazioni personalizzabili

Limiti di TurboHire

Si concentra sul reclutamento di grandi volumi

Capacità limitate per il reclutamento di nicchia

Prezzi elevati per i piccoli team

Prezzi di TurboHire

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di TurboHire

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (77 recensioni)

9. Ottuplice

Via Eightfold Eightfold è un altro popolare strumento di reclutamento con intelligenza artificiale per i team di gestione del talento che desiderano utilizzare l'IA per individuare i candidati e semplificare il processo di selezione. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per trovare candidati per le offerte di lavoro.

La sua capacità di abbinare i titoli e le descrizioni dei lavori con i profili dei candidati può aiutare il team di acquisizione dei talenti a identificare e coinvolgere i potenziali candidati. Questo può essere particolarmente utile per le assunzioni di personale eterogeneo, quando si cercano candidati provenienti da contesti diversi e si ha la necessità di ampliare la ricerca oltre i candidati attivi.

Questo strumento di IA può aiutare con gestione dei dipendenti integrando il vostro ATS esistente, in modo da renderlo più efficacemente compatibile con i vostri processi di assunzione, per evitare che i candidati di qualità sfuggano alle vostre maglie.

Ottime funzionalità/funzione

Ricerca, abbinamento e analisi dei talenti basati sulla IA

Approfondimenti su diversità, equità e inclusione

Integrazione con i principali ATS e HRIS

Ottimi limiti

Prezzo elevato per le piccole e medie imprese

Curva di apprendimento ripida per la configurazione

Prezzi ottuplicati

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di otto volte

G2 : 4.1/5 (150+ recensioni)

: 4.1/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (12 recensioni)

10. SeekOut

Via SeekOut È un altro software di reclutamento IA utilizzato da molte aziende. Come gli altri, applica l'IA per abbinare i candidati alle posizioni aperte nella vostra azienda.

SeekOut va oltre il processo di assunzione, fornendo strumenti non solo per l'acquisizione di talenti, ma anche per la gestione e l'analisi dei talenti. Il coinvolgimento dei dipendenti le funzionalità/funzione vi aiutano ad attrarre, assumere e trattenere candidati di qualità.

Ricerca delle migliori funzionalità/funzione

Ricerca e sourcing di talenti con l'ausilio dell'IA

Automazioni di coinvolgimento con i candidati

Arricchimento e analisi dei dati

Integrazione con ATS, HRIS e altri strumenti

Limiti di ricerca

Problemi minori di qualità dei dati nell'origine dati

Capacità limitate al di là del sourcing

Ricerca prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

Costruisci il tuo team con gli strumenti di IA per il reclutamento

Le pratiche di reclutamento efficaci riducono il turnover, aumentano la produttività e rendono la creazione di team altamente impegnati più facile che mai. Gli strumenti di IA giusti possono automatizzare attività noiose e aiutarvi a selezionare i dati dei candidati per una gestione completa del reclutamento.

Personalizzate le descrizioni delle mansioni, i processi di assunzione e l'onboarding in modo da renderli più snelli e adattivi con migliaia di modelli e strumenti gratuiti in ClickUp. Iscrivetevi oggi stesso per creare il vostro account e rafforzate le procedure di assunzione della vostra azienda!