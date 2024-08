Abbiamo testato i 10 migliori strumenti e verificatori di intelligenza artificiale nel 2024

L'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale (IA) nella creazione di contenuti ha due facce. Da un lato, l'IA è come un mago che crea contenuti di qualità in un batter d'occhio, facendovi risparmiare tonnellate di tempo da investire in altri progetti di valore. Ma non è tutto rose e fiori: generare contenuti con l'IA ha i suoi difetti.

Oltre a essere potenzialmente immorali, i contenuti generati dall'IA possono essere inaffidabili e del tutto imprecisi.

Come Strumenti di IA quando gli strumenti di IA diventano sempre più avanzati, l'identificazione dei contenuti da essi creati diventa sempre più difficile. È qui che entrano in gioco gli strumenti di rilevamento dell'IA: analizzano testi e immagini per scoprire se sono stati creati da un essere umano o dall'IA. 🕵️

In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori rilevatori di contenuti IA presenti sul mercato per aiutarvi a distinguere tra contenuti generati dall'uomo e dall'IA.

Cos'è il software di rilevamento dell'IA?

Uno strumento di rilevamento dell'IA analizza i contenuti per identificare tendenze e modelli che li qualificano come generati dall'uomo o dall'IA. Nell'analisi dei testi, i rilevatori di contenuti IA ricercano la mancanza di profondità e creatività, la ripetizione di determinate parole e frasi, la lunghezza specifica delle frasi o informazioni imprecise o non aggiornate.

Nel caso di immagini o video, gli strumenti di rilevamento dell'IA analizzano elementi come oggetti, pose o caratteri scritti per determinarne l'origine. 🔎

Gli strumenti di rilevamento dell'IA sono supportati da una tecnologia potente, ma è importante menzionare che non sono sempre accurati. Possono sbagliare, quindi non bisogna fidarsi ciecamente di uno strumento.

Come scegliere il miglior verificatore di rilevamento dell'IA per le vostre esigenze

Ci sono molti pesci nel mare per il rilevamento dell'IA: da fare per catturarne uno di qualità? Se desiderate uno strumento che raggiunga il punto giusto tra funzione, facilità d'uso e affidabilità, cercate le seguenti caratteristiche:

Supporto di modelli linguistici multipli: Deve essere in grado di rilevare i testi generati dall'IA creati in GPT-3, GPT-4, Bard, Claude e altri modelli Accuratezza: Il giusto rilevatore di IA dovrebbe avere un numero minimo di falsi positivi e negativi e offrire risultati affidabili Scalabilità: Deve essere in grado di analizzare elementi di dati di grandi dimensioni senza compromettere l'accuratezza Personalizzabilità: Il rilevatore IA deve consentire di personalizzare il processo di analisi per concentrarsi su criteri particolari che corrispondono alle esigenze dell'utente Opzioni di reportistica: Il rilevatore di contenuti IA deve fornire una panoramica della cronologia delle analisi e consentire di identificare le tendenze che potrebbero potenzialmente favorire il miglioramento dei contenuti Compatibilità multipiattaforma: Deve lavorare bene su più sistemi operativi e dispositivi

10 Migliori strumenti di IA per rilevare i contenuti generati dall'IA nel 2024

Abbiamo analizzato decine di strumenti di IA e selezionato i 10 migliori che si distinguono per affidabilità, buone recensioni e fantastiche funzionalità/funzioni. Scopriteli e vedete quale strumento è in linea con le vostre esigenze e offre i maggiori vantaggi.

1. Copyleaks - Migliore per l'uso a livello aziendale

Via: Copyleaks Cercate una soluzione di rilevamento dell'IA per la vostra azienda? Copyleaks è proprio quello che fa per voi: lo strumento offre analisi a livello di frase, copertura completa del modello (compresi Bard e GPT-4) e un'affidabilità impressionante.

Infatti, questo rilevatore di IA ha un'accuratezza autodichiarata del 99,1% e un tasso di falsi positivi dello 0,2% sui contenuti generati dall'IA!

Copyleaks analizza i testi frase per frase e fornisce informazioni precise su quali parti sono state scritte da esseri umani e quali sono potenzialmente testi scritti dall'IA. È persino possibile vedere le sezioni parafrasate dall'IA.

Copyleaks comprende 30 lingue, quindi è uno strumento eccellente per le aziende multinazionali. Inoltre, può analizzare il codice sorgente, il che lo rende un'opzione fantastica per i team di programmazione e sviluppo software.

Le migliori funzionalità di Copyleaks

Analisi a livello di frase

Copertura completa del modello

accuratezza del 99,1% (autodichiarata)

Assistenza in 30 lingue

Limiti di Copyleaks

La visualizzazione dei risultati può essere lenta rispetto ad alcuni strumenti di IA per il rilevamento dei contenuti

Nessuna opzione per escludere alcune parti di un testo

Prezzi di Copyleaks

9,16 dollari/mese per 1.200 pagine (ogni pagina copre fino a 250 parole di contenuto scansionato)

*Il prezzo elencato si riferisce al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Copyleaks

G2 : 4.8/5 (meno di 5 recensioni)

: 4.8/5 (meno di 5 recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

2. ZeroGPT - Il migliore per l'assistenza multilingue

Via: ZeroGPT Se siete alla ricerca di convenienza e semplicità, ZeroGPT potrebbe essere la strada da percorrere per i rilevatori di IA.

La piattaforma offre numerosi vantaggi che la rendono interessante. Ad esempio, ZeroGPT supporta diverse lingue, tra cui inglese, francese, indonesiano, tedesco e hindi. Questo lo rende adatto a educatori e team di contenuti di tutto il mondo per rilevare testi generati dall'IA e comprendere altri contenuti dell'IA.

Un'altra funzionalità/funzione interessante di questa piattaforma è ZeroGPT API, che può essere utilizzata per incorporare lo strumento in altre app e programmi e godere del rilevamento di contenuti IA in tempo reale.

Quando scansionate un contenuto con lo strumento, otterrete le percentuali che rappresentano le probabilità che sia stato scritto da un essere umano o generato da IA/GPT. Scorrendo verso il basso, le parti del testo che sembrano generate dall'IA sono evidenziate in giallo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZeroGPT

Le API di ZeroGPT possono essere utilizzate in modo simile a quelle di altri sitiStrumenti di scrittura IA* Supporto in più lingue per i contenuti generati dall'IA

Nessun costo nascosto o limite alla quantità di testo analizzabile

Limiti di ZeroGPT

Nessuna opzione per allegare file da analizzare nel rilevatore di contenuto

L'interfaccia può apparire obsoleta ad alcuni utenti

Prezzi di ZeroGPT

Gratis

Valutazioni e recensioni di ZeroGPT

Nessuna recensione

3. Winston IA - Il migliore per il riconoscimento ottico dei caratteri

Via: Gowinston Winston IA è un rilevatore di contenuti IA facile da usare e dotato di una dashboard intuitiva. Analizza il testo in modo approfondito e mostra la percentuale di probabilità che si tratti di contenuti generati dall'IA.

La piattaforma supporta diversi tipi di file: è possibile copiare e incollare il testo o caricare un file docx, .jpg o .png. Winston IA vanta una tecnologia all'avanguardia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che le consente di leggere testi da immagini e persino di gestire testi scritti a mano con facilità.

Il tasso di precisione dichiarato dall'IA è del 99,6%. Oltre a mostrare la probabilità complessiva che un testo sia un contenuto generato dall'IA, Winston IA fornisce una valutazione frase per frase, consentendo di approfondire e individuare le aree problematiche.

Winston IA supporta attualmente le lingue inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Le migliori funzionalità di Winston IA

Funzionalità/funzione della tecnologia OCR

Elabora testi scritti a mano

Valutazione frase per frase

Interfaccia del rilevatore IA di facile utilizzo

Supporto multilingue

Uno dei pochi rilevatori di contenuti IA gratis di questo elenco

Limiti dell'IA di Winston

L'opzione di reportistica potrebbe beneficiare di miglioramenti

Un numero relativamente basso di lingue supportate rispetto alla concorrenza

Prezzi di Winston IA

**Gratuito

Essenziale : $12/mese per un massimo di 80.000 parole

: $12/mese per un massimo di 80.000 parole Avanzato: $19/mese per un massimo di 200.000 parole

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Winston IA

Capterra: 4/5 (meno di cinque recensioni)

4. Crossplag - Il migliore per il rilevamento del plagio

Via: Crossplag Crossplag è un popolare strumento di rilevamento del plagio. Una delle sue nuove funzionalità/funzioni è il rilevatore di contenuti IA, che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per identificare con precisione l'origine di un testo e dire se è generato dall'IA o dall'uomo.

Il rilevatore IA è addestrato a riconoscere i modelli presenti nei testi scritti dall'uomo. Crossplag identifica le deviazioni da questi schemi e visualizza percentuali che indicano le probabilità che il testo sia stato creato dall'IA.

L'utilizzo dello strumento è semplice: basta copiare e incollare il testo, premere "Controlla" e lasciare che Crossplag faccia la sua magia. 🪄

Le migliori funzionalità/funzione di Crossplag

Facile da usare

Rapido

Addestrato con oltre 1,5B parametri per la massima precisione

Limiti di Crossplag

Mancanza di grafica nell'interfaccia

L'inglese è l'unica lingua di supporto

Prezzi di Crossplag

Contattare per i prezzi

Crossplag valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (meno di 5 recensioni)

5. GLTR - Il migliore per gli utenti esperti di tecnologia:

Via: GLTR GLTR (abbreviazione di Giant Language Model Test Room) è uno strumento di rilevamento dell'IA sviluppato dal MIT-IBM Watson IA Lab e da HarvardNLP. Consente di condurre un'analisi forense di un testo per determinare se è stata l'IA a crearlo.

Basato sulla tecnologia GPT-2, lo strumento analizza ogni parola per identificare la probabilità che l'IA la preveda. Da fare concentrandosi sul contesto che precede la parola in questione e sulla probabilità che l'IA generi una specifica sequenza di parole.

Quindi, se GLTR ritiene che gli strumenti di IA generino spesso insieme la parola di interesse e quella che la precede, la segnalerà.

Se la parola che si sta analizzando rientra nella top 10 delle previsioni dell'IA, GLTR la colora di verde. Per le prime 100 predizioni, il colore sarà giallo, mentre per le prime 1.000 predizioni, la parola sarà rossa. Tutto ciò che è superiore a 1.000 è di colore viola.

In poche parole, se un testo è prevalentemente verde, è molto probabile che sia stato generato dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di GLTR

Offre un'analisi approfondita del testo nella sua IAstrumenti di scrittura* Codifica il testo con colori per facilitare la navigazione

Valuta la posizione delle parole per determinare se è stata usata l'IA

Limiti di GLTR

Realizzato nel 2019, potrebbe non essere efficiente per le tecnologie più recenti

L'interpretazione dei risultati può essere difficile per gli utenti alle prime armi

Prezzi del GLTR

Gratuito

Valutazioni e recensioni GLTR

Nessuna recensione

6. Contenuti in scala - Il meglio per i marketer di contenuti

Via: Contenutoscala.ai Il rilevatore di IA di Content at Scale offre un modo semplice e senza fronzoli per valutare un testo e determinare se è stato creato da esseri umani, da IA o da un mix di entrambi.

Lo strumento è stato addestrato con post di blog, saggi, voci di Wikipedia e migliaia di articoli per mostrare risultati affidabili e precisi. Può identificare se un testo è stato generato da Chat$$a, Bard, Claude e altri strumenti.

Quando si esegue l'analisi, lo strumento attribuisce un codice colore al testo per indicare quali parti sono state probabilmente generate dall'IA e quali sono state scritte dall'uomo. Il colore verde indica che il testo è di origine umana, mentre il rosso è allarmante e suggerisce che sia stata l'IA a "scrivere" Il giallo e l'arancione indicano che il testo potrebbe dover essere riscritto per evitare di sembrare robotico e andare sul sicuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Content at Scale

Risultati facili da interpretare

Offre un'opzione per riscrivere il testo dell'IA in modo che sembri umano

Analizza ogni frase

Limiti del contenuto in scala

Le riscritture dell'IA non sono sempre affidabili

I risultati possono essere poco chiari

Prezzi di Content at Scale

**Gratis

versione Pro: $49/mese

Contenuto in scala valutazioni e recensioni

Nessuna recensione

7. Originality.ai - La soluzione migliore per la soluzione "due in uno"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Originality.ai\_.png Originalità.ai /$$$img/

Via: Originalità.ai Originality.ai è una soluzione due in uno: dispone di un rilevatore di IA e di un controllore di plagio. È in grado di individuare con notevole precisione i testi creati da ChatGPT, Bard e altri noti strumenti di IA.

Originality.ai è ideale per i team, grazie alle sue opzioni innovative come l'aggiunta di colleghi alla piattaforma, la visualizzazione della cronologia delle scansioni e la condivisione dei risultati. Il target principale è rappresentato dalle agenzie di content marketing e SEO, ma chiunque voglia assicurarsi che i propri contenuti siano privi di IA può utilizzarlo.

Oltre al rilevatore di IA e al controllore di plagio, Originality.ai offre test di leggibilità gratuiti per aiutarvi a creare contenuti facili da digerire e coinvolgenti.

Funzionalità/funzione di Originality.ai

Rilevatore di IA e controllore di plagio combinato

Reportistica condivisibile

Opzioni di collaborazione

Test di leggibilità

Limiti di Originality.ai

Opzioni limitate per quanto riguarda il modello di prezzo "pay-as-you-go"

Numerosi utenti hanno segnalato risultati non accurati

Prezzi di Originality.ai

Pay-as-you-go : Pagamento unico di 30 dollari per 3.000 crediti (un credito corrisponde a 100 parole)

: Pagamento unico di 30 dollari per 3.000 crediti (un credito corrisponde a 100 parole) Sottoscrizione base: $14,95/mese per 2.000 crediti (ogni credito aggiuntivo costa $0,01)

Originality.ai valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto: 2.9/5 (20+ recensioni)

8. Undetectable.ai - Il migliore per umanizzare i contenuti dell'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Undetectable.ai\_.png Non individuabile.ai /$$$img/

Via: Non rilevabile.ai Undetectable.ai è uno strumento unico con due funzioni importanti. Consente di scansionare il testo e di identificare i contenuti dell'IA, ma permette anche di "umanizzare" le parti generate dall'IA ed evitare che i contenuti vengano segnalati. 🚩

Utilizzare la piattaforma è un gioco da ragazzi: incollare il testo nell'apposita casella e premere il pulsante Check for IA. È possibile personalizzare la leggibilità e il traguardo per garantire che lo strumento comprenda il vostro intento.

Se i risultati indicano che alcune parti del testo sono generate dall'IA, premere Umanizza per trasformarle in contenuti che possono potenzialmente aggirare altri rilevatori di IA.

Funzionalità/funzione migliori di Undetectable.ai

Rilevatore di contenuti IA e umanizzatore di testi

Supporta fino a 10.000 caratteri alla volta

Facile da usare

Riconosce testi da GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, ecc.

Limiti di Undetectable.ai

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia troppo elevato

L'interfaccia può sembrare obsoleta

Prezzi di Undetectable.ai

Free (opzioni limitate, nessun umanizzatore di testo)

(opzioni limitate, nessun umanizzatore di testo) Annuale : $5/mese per 10.000 parole - può essere personalizzato

: $5/mese per 10.000 parole - può essere personalizzato Per le aziende: Contattare per i prezzi

Undetectable.ai valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto : 5/5 (meno di 10 recensioni)

: 5/5 (meno di 10 recensioni) G2: 5/5 (meno di 5 recensioni)

9. Writer - Il migliore per semplicità e facilità d'uso

Via: Scrittore.com Siete alla ricerca di un rilevatore di contenuti IA semplice e gratuito, senza fronzoli? Writer ha tutte le carte in regola e combina un'interfaccia senza fronzoli con funzioni potenti.

Il vostro unico compito è quello di copiare e incollare il testo che volete analizzare e selezionare "Analizza testo" Writer valuterà il contenuto e visualizzerà una percentuale che indica se il testo è stato generato dall'uomo o dall'IA.

È inoltre possibile aggiungere un URL e analizzare l'origine del contenuto.

Tenete presente che il numero massimo di caratteri supportato da questo pratico strumento è di 1.500, quindi potrebbe essere necessario eseguire più analisi consecutive per controllare un testo di grandi dimensioni.

funzionalità/funzione migliori di #### Writer

Semplice da usare

Può analizzare il contenuto attraverso gli URL

Offre un controllore grammaticale gratuito

limiti di #### Writer

Non colora i contenuticodice IA- e le frasi generate dall'uomo

Nessuna opzione per caricare file di testo o immagini per l'analisi

prezzi di #### Writer

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Writer

Nessuna recensione

10. Faccia da Abbraccio - Il migliore per l'assistenza alla comunità

Via: Faccia abbracciata Hugging Face è una comunità IA in cui gli utenti uniscono le forze per lavorare e discutere su modelli, set di dati e app. Non a caso la piattaforma offre un rilevatore di contenuti IA di qualità che consente di scansionare i testi e verificarne l'originalità.

Il rilevatore classifica i contenuti come reali (generati dall'uomo) o fake (generati dall'IA) e visualizza i risultati in punti decimali, il che è divertente e rinfrescante per gli utenti esperti di tecnologia.

Se non vi piace questo formato, scorrete fino in fondo alla pagina del rilevatore di contenuti IA Hugging Face e cliccate sulla raccomandazione per una migliore esperienza utente.

Funzionalità/funzione migliori di Hugging Face

Eccellente per gli utenti esperti di tecnologia

Supporto della comunità

Open-source

Limiti di Hugging Face

Gli utenti non esperti di tecnologia potrebbero non trovarlo utile

I risultati non sono così chiari come quelli di altri rilevatori di contenuti IA

Prezzi di Hugging Face

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Hugging Face

Nessuna recensione

Altri strumenti di IA

Gli strumenti di IA che abbiamo presentato lavorano impedendo l'uso improprio dell'IA, mentre altri si sforzano di sfruttarne appieno il potenziale per aumentare la produttività. Un esempio perfetto di quest'ultimo gruppo è ClickUp, che permette di semplificare i flussi di lavoro gestire i documenti, incrementare la collaborazione e risvegliare il vostro lato creativo. Vediamo come! 🖌️

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs a partire da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

ClickUp è un popolare programma di di project management e di attività piattaforma con decine di opzioni per una collaborazione perfetta tra team, il monitoraggio dello stato di avanzamento, la gestione dei documenti e l'organizzazione del carico di lavoro. Ma lasciamo da parte questi aspetti e concentriamoci sulla prima classe della piattaforma assistente di scrittura - ClickUp AI .

ClickUp AI è il potente alleato di cui avete bisogno quando vi manca l'ispirazione (o il tempo) per comporre un'email, un post sul blog, un contratto, un'offerta, un articolo di giornale o qualsiasi altro tipo di testo. È il vostro biglietto per la terra dei contenuti perfettamente realizzati!

Per comprendere le impressionanti funzioni dell'assistente di scrittura, è necessario menzionare un'altra delle principali funzionalità/funzione di ClickUp ClickUp Documenti . Utilizzatelo per creare, modificare, condividere e gestire i vostri documenti in un unico posto. Pensate a questo strumento come a uno schedario virtuale dove tutto è meticolosamente organizzato e facile da trovare. 🗄️

ClickUp AI e ClickUp Docs in azione

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI e ClickUp Documenti lavorano insieme per offrirvi la migliore esperienza utente possibile. Supponiamo che dobbiate scrivere un'email a un cliente. Aprite un documento ClickUp e digitate "$$$a" Quindi, premete "Strumenti di IA" e selezionate il primo prompt: Scrivi un'e-mail. È sufficiente inserire il nome del cliente, lo scopo, i punti chiave e il tono di voce desiderato e ClickUp genererà l'email perfetta in pochi secondi.

ClickUp AI non è solo una generatore di contenuti -può aiutarvi:

Non sono sicuro di come raccogliere i benefici di questo Strumento di scrittura per l'IA ? i modelli ClickUp vengono in soccorso! 🦸

La piattaforma offre oltre 1.000 modelli per scopi diversi, da gestione dei flussi di lavoro a monitoraggio del tempo . Vi piacerà soprattutto il con funzionalità di prompt dell'IA specifiche per ogni ruolo -sono dotati di istruzioni pronte da incollare in strumenti come ChatGPT per generare le risposte desiderate.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Assistente di scrittura IA

Fa del brainstorming, della generazione di contenuti, del riepilogare/riassumere e della modifica un gioco da ragazzi

ClickUp Docs-agestione centralizzata dei documenti e un hub perfetto per esplorare le funzioni di ClickUp AI

Elevata personalizzabilità: fornisce le linee guida che rendono ClickUp AI più efficiente e mirato

Offre una ricca libreria di modelli

Limiti di ClickUp

Le numerose opzioni della piattaforma possono risultare all'inizio troppo complesse

Il supporto IA per l'app mobile non è ancora disponibile

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.900+ recensioni)

: 4.7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

Prendi il controllo dei tuoi contenuti con i rilevatori di scrittura IA

Se utilizzate strumenti di IA per il rilevamento dei contenuti o una piattaforma che offre un robusto assistente di scrittura IA, vi mettete al posto di guida e vi assicurate che i vostri contenuti siano originali, pertinenti, coinvolgenti e facili da leggere.

Con ClickUp, si ottiene molto di più di uno strumento di scrittura, si ottiene un progetto e un'assistenza per la scrittura piattaforma di gestione delle attività e un fantastico monitoraggio del tempo, collaborazione con il team organizzazione e gestione dei documenti per citarne alcune. Iscriversi a ClickUp ed esplorate tutto ciò che ha da offrire!