I 10 migliori modelli gratuiti di colloqui di uscita e le domande per i team delle risorse umane

Avete notato che i dipendenti lasciano la vostra azienda senza troppe spiegazioni? Forse non state facendo loro le domande giuste.

Quel chattare tra un datore di lavoro e un dipendente che se ne va potrebbe essere più utile di quanto pensiate. Ecco perché dovreste prendere sul serio i colloqui di uscita.

Sono la vostra occasione per immergervi nella vita lavorativa dei dipendenti che se ne vanno, capire perché se ne vanno e raccogliere i loro preziosi suggerimenti per rendere la vostra azienda un posto di lavoro migliore.

Grazie a questo feedback, potrete apportare cambiamenti significativi per trattenere i vostri dipendenti e migliorare il vostro marchio per attrarre nuovi talenti.

Abbiamo stilato un elenco di modelli di colloqui di uscita che vi guideranno nella conduzione di colloqui di uscita efficaci.

Cosa rende un buon modello di colloquio di uscita?

Un modello di colloquio di uscita è un documento preconfezionato progettato per guidare la conversazione durante l'ultimo colloquio di un dipendente prima di lasciare l'azienda.

È un ponte tra il passato di un dipendente e il futuro dell'azienda. È l'impostazione di un'accogliente chat per una condivisione onesta, che offre spunti a chi resta.

In genere comprende domande a risposta aperta e chiusa, raggruppate in diverse categorie, per raccogliere un feedback completo sull'esperienza del dipendente.

Ecco una guida rapida per le risorse umane per condurre un buon colloquio di uscita:

Categorizzare: Raggruppare le domande come le vibrazioni del lavoro, la cultura e i motivi della partenza Incoraggiare le storie: Usate "Perché" o "Raccontami di più" per approfondire Diversificare le domande: Mescolate query dirette, indirette e basate sull'azione per ottenere approfondimenti diversi Personalizzare: Includere domande personalizzate per ruoli o reparti specifici Mantenere la riservatezza: Garantire l'anonimato e incoraggiare risposte oneste Fornire scale di valutazione: Utilizzare scale di valutazione per aspetti specifici come la soddisfazione o la probabilità di raccomandare l'azienda Offrire spazio per gli extra: Lasciare spazio per eventuali pensieri o preoccupazioni finali Rendetelo accessibile a tutti: Offrire versioni digitali e cartacee per soddisfare le diverse preferenze

Ricordate che un buon modello è un punto di partenza, non un copione. Adattandolo a ciascun dipendente e ascoltandolo attivamente, si potrà usufruire del vero valore del processo di colloquio di uscita.

10 Modelli di colloquio di uscita

Non sapete da dove cominciare con i colloqui di uscita?

Abbiamo una soluzione facile: modelli di colloqui di uscita personalizzabili. Questi modelli sono adatti a diversi settori e vi aiuteranno a ottenere le risposte che cercate dai dipendenti che lasciano la vostra organizzazione.

Inoltre, vi aiuteranno a fare il primo passaggio per trasformare la vostra azienda in un ambiente di lavoro fiorente, in grado di trattenere i migliori talenti.

Sfogliate il sito! 👀

1. Modulo per il colloquio di uscita da Template.net

via Modello.net Cercate un modello di colloquio di uscita semplice ed efficace che si adatti a qualsiasi reparto o settore? Questo è ciò che stavate cercando!

Ottenete informazioni utili sui motivi che spingono i dipendenti a lasciare l'azienda, grazie a comode caselle di spunta e a sezioni di commento aperte.

I dipendenti possono dare valutazioni dal più alto al più basso per parametri che definiscono la soddisfazione dei dipendenti, come i benefici ricevuti, l'utilizzo delle competenze, la soddisfazione generale del lavoro, l'ambiente di lavoro e altro ancora. Il modello può essere adattato alle vostre esigenze specifiche, aggiungendo o rimuovendo fattori rilevanti.

Prendete una penna o passate al digitale! Scegliete tra Word, Fogli Google, Photoshop e altri formati per condurre le interviste di uscita a modo vostro.

2. Modello di PDF per il colloquio di uscita di Volunteering Resource Hub

via Volunteering Resource Hub

I volontari della vostra organizzazione non sono obbligati a partecipare a un colloquio di uscita, ma è sempre bene ringraziarli per il loro tempo e chiedere se sono disposti a concederne uno.

Questo modello gratuito e personalizzabile con domande coinvolgenti può aiutarvi a ottenere informazioni preziose sui motivi per cui i volontari scelgono di andarsene, sul supporto della vostra organizzazione, su eventuali ostacoli incontrati durante il volontariato e se desiderano rimanere in contatto con voi.

In tutta onestà, questo modello può aiutarvi a costruire un programma di volontariato migliore per i talenti futuri, e i volontari stessi si sentiranno valorizzati e ascoltati, con conseguenti raccomandazioni, maggiore benevolenza e supporto per il futuro.

3. Modello di intervista di uscita per i dipendenti del settore edile da Template.net

via Modello.net Le imprese di costruzione sono spesso alle prese con un elevato turnover dei dipendenti, il che rende cruciale la comprensione delle ragioni alla base delle partenze.

Questo modello è un ottimo punto di partenza per qualsiasi impresa edile ed è adatto ai principianti per condurre interviste di uscita, in quanto affronta fattori essenziali come i benefici retributivi, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, l'ambiente di lavoro, la sicurezza e il benessere, la formazione e lo sviluppo.

Scritto e progettato da esperti aziendali del settore edile, questo modello è conforme ai parametri standard delle imprese di costruzione e può essere personalizzato per ogni dipendente. È possibile aggiungere il proprio marchio per dare un tocco personale.

4. Guida alle domande del colloquio di uscita a cura di People Managing People

via Persone che gestiscono persone La conduzione di colloqui di uscita efficaci può cambiare le carte in tavola per il team delle risorse umane. Questa guida fornisce spunti chiave per la formulazione di domande ben strutturate che approfondiscano i vari aspetti dell'esperienza del dipendente.

In queste pagine troverete finte domande adattabili per ogni membro del team in partenza. Le categorie chiave includono le ragioni dell'abbandono, le domande specifiche per il ruolo, per il gestore e per il team. Inoltre, domande incentrate sullo sviluppo, sull'inclusione e sulla diversità e sull'organizzazione.

Concentrandosi su queste aree chiave, non si tratta solo di un colloquio, ma di una conversazione significativa che può illuminare i percorsi di miglioramento e ispirare cambiamenti positivi all'interno dell'azienda, per i dipendenti attuali e futuri.

Per scaricare il modello gratis, è necessario iscriversi a People Managing People.

5. Modello di colloquio di uscita HR di Breathe HR

via Respirare HR Questo modello include una serie di domande da porre ai dipendenti, come ad esempio: "Quali sono i motivi che l'hanno spinta ad andarsene?", "Cosa le piaceva di più del suo lavoro?" "Cosa avremmo potuto fare per trattenerla?" e "Se sta lasciando per un altro ruolo, qual era l'attrattiva di quella posizione?"

Ponendo queste domande, è possibile ottenere informazioni preziose su ciò che i dipendenti pensano e sentono e su come la loro mentalità influisce sulle loro decisioni di carriera. Queste informazioni possono essere utilizzate per apportare modifiche che contribuiscano a migliorare la cultura aziendale.

Se state cercando un modello per le vostre interviste di uscita, quello riportato in questo articolo è un ottimo punto di partenza. Tuttavia, potete anche considerare di personalizzare il modello per adattarlo alle esigenze specifiche della vostra azienda.

6. Modulo per il colloquio di uscita by Best Templates

via I migliori modelli Se volete semplificare i colloqui di uscita tra i vari reparti del vostro team, i moduli per i colloqui di uscita sono a portata di mano del vostro personale.

Box facili da spuntare, sezioni di commento aggiuntive per esortare i dipendenti a fornire le loro opinioni, una scala di valutazione per misurare ciò che i dipendenti pensano dell'azienda e le domande "sì" o "no" mantengono il colloquio breve e perspicace.

Quando lasciano l'azienda, i dipendenti sono già pronti ad affrontare la prossima opportunità, a fare i conti con gli addii nell'azienda attuale e ad impantanarsi con le scartoffie da compilare.

Questo semplice format di colloquio di uscita non solo è facile e veloce da implementare per tutti, ma è anche facile da standardizzare nei vari team funzionali.

È disponibile per l'acquisto immediato come modello singolo o tramite sottoscrizione per accedere a un'estensione adatta praticamente a qualsiasi scenario.

Questo modello completamente personalizzabile è progettato per la condivisione su tutte le piattaforme digitali ed è anche compatibile con i lettori di documenti universali.

7. Modello di colloquio di uscita in Word by Legal Templates

via Modelli legali Tutti i colloqui di uscita sono importanti, a prescindere dal fatto che il dipendente se ne vada in modo amichevole o meno. Questo perché tali colloqui non avvengono sotto il diretto comando del dipendente. Pertanto, il dipendente potrebbe essere in grado di apportare una nuova prospettiva sulla leadership senior che potrebbe essere stata trascurata.

Questo modello di colloquio di uscita, realizzato da Legal Templates, copre tutte le domande essenziali relative ai "fattori che contribuiscono alla decisione del dipendente di lasciare l'azienda", alla "cosa più soddisfacente del ruolo del dipendente", alla "cosa meno soddisfacente di questo ruolo", ai "doveri del lavoro che si allineano alle aspettative del dipendente" e ai "suggerimenti del dipendente per migliorare l'azienda"

Gratuito da scaricare e facilmente personalizzabile, questo modello offre anche una pagina aggiuntiva sulle proprietà dell'azienda che il dipendente in partenza deve presentare alle Risorse umane, aiutandole a tenere sotto controllo gli elementi restituiti o ancora da restituire.

8. Modello di domande per il colloquio di uscita di Paycor

via Paycor Sono rari i team HR che dedicano al processo di offboarding lo stesso lavoro richiesto per il processo di onboarding. Ma grazie al loro commit e alla loro sincerità, spesso riescono a trasformare in meglio le loro pratiche operative.

Questo modello da scaricare gratis è un ottimo punto di partenza per un'intervista di uscita approfondita, in cui ogni domanda sollecita il dipendente a rispondere con spunti tratti dalla sua autentica esperienza. Alcune domande prevedono più opzioni e un'ulteriore casella di commento per elaborare la risposta.

I dati ottenuti da questo modello di intervista di uscita devono essere esaminati in modo appropriato. Utilizzateli per stabilire i temi critici, creare elementi d'azione e implementarli per prevenire problemi legali e disastri di pubbliche relazioni o per identificare una cultura del lavoro tossica che può danneggiare la reputazione della vostra azienda.

9. Modulo per il colloquio di uscita by CaseIQ

via Caso IQ Con sezioni modificabili e testi di esempio, questo modello di intervista di uscita, scaricabile gratis, vi aiuta a dare il via al processo di selezione del personale il processo di uscita dal gruppo !

Coprendo tutte le domande fondamentali del colloquio di uscita, il feedback dei dipendenti ottenuto può essere utilizzato per migliorare la cultura aziendale, identificare le aree in cui l'azienda può migliorare e apportare modifiche per trattenere i dipendenti.

Supponiamo che un dipendente lasci un commento nel colloquio di uscita sul fatto che non gli sono state offerte sufficienti opportunità di sviluppo professionale. L'azienda può modificare i programmi di formazione e sviluppo sulla base di questa osservazione.

Allo stesso modo, è possibile personalizzare le domande per i diversi reparti in cui è stata erogata la formazione manageriale.

10. Modello di colloquio di uscita formato da Startup HR Toolkit

via Toolkit HR per startup Sebbene siano utili per le aziende di tutte le dimensioni, i colloqui di uscita sono particolarmente cruciali per le startup a causa della loro natura dinamica, dei limiti delle risorse e dell'attenzione alla crescita e alla cultura.

Raccogliendo e analizzando attivamente i preziosi feedback dei colloqui di uscita, le startup possono ottenere un vantaggio competitivo, migliorare l'esperienza dei dipendenti e costruire una fiorente cultura aziendale.

Ogni professionista delle risorse umane in una startup troverà questo modello gratis facile da personalizzare, condividere e adattare, in quanto copre tutte le domande necessarie che possono aiutare a capire il motivo per cui la persona lascia l'azienda, la soddisfazione che ha tratto dal suo ruolo e la sua opinione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sui vantaggi offerti dall'azienda.

Le interviste di uscita creano un ciclo di feedback, consentendo al team delle risorse umane di valutare l'efficacia dei cambiamenti implementati sulla base dei feedback dei dipendenti precedenti. Questo ciclo di apprendimento e miglioramento continuo permette alla vostra startup di evolversi e adattarsi in meglio.

