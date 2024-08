Il miglior software HRMS per la vostra azienda: 10 soluzioni scalabili esaminate

Un'azienda senza un forte dipartimento di risorse umane è come un team sportivo senza allenatore. Avete a disposizione un gruppo di giocatori di talento, ma non riuscite a farli giocare come un team. Non c'è nessuno che possa sedare una rissa in caso di litigio o motivare il team a lasciare il cuore in campo. 🏆

Le moderne risorse umane, tuttavia, non si limitano a migliorare l'esperienza dei dipendenti. Con la crescente complessità del lavoro da remoto e ibrido, un responsabile delle risorse umane medio deve investire molti più sforzi nella gestione delle attività amministrative, nel lancio di iniziative di formazione e nel rafforzamento delle relazioni tra i vari reparti.

Fortunatamente, tutto ciò che serve è una solida soluzione di Sistemi di gestione delle risorse umane o software HRMS per riunire il vostro A-team e gestire i processi amministrativi come un orologio! In questa guida, scopriremo alcune delle piattaforme più valide per gestire i dipendenti e assistenza ai team HR di qualsiasi dimensione!

Che cos'è il software HRMS?

Un software HRMS è una piattaforma che supporta le funzioni HR durante l'intero ciclo di vita dei dipendenti. Ha un impatto su tutto ciò che accade dal momento in cui qualcuno vede il vostro annuncio di lavoro fino a quando una delle due parti fa il discorso "non sei tu, sono io". ❤️‍🩹

Una ricca Piattaforma HR si basa su dati sulla forza lavoro e sull'automazione dei processi per fornire innumerevoli vantaggi alle funzioni HR principali, in particolare:

Reclutamento, inserimento e disinserimento dei dipendenti senza problemi

Processo decisionale più rapido grazie a una maggiore visibilità dei processi

Ottimaleutilizzo delle risorse e programmazione

Miglioramento della soddisfazione dei dipendenti, con conseguente riduzione del turnover

Miglioramento della mobilità dei talenti e dello sviluppo delle competenze

Gestione agevole delle buste paga

Anche se le funzionalità/funzione variano da software a software, i prodotti HRMS avanzati sono in genere soluzioni all-in-one.

Cosa cercare in un software HRMS?

La ricerca di strumenti HRMS può essere scoraggiante a causa del numero enorme di piattaforme disponibili. Per accelerare la vostra ricerca e separare le campane e i fischietti dalle funzionalità che fanno veramente la differenza, concentratevi su quanto segue:

Attività di onboarding e offboarding: Cercate un software di gestione delle risorse umane che vi permetta di strutturare i processi di onboarding per impostare più velocemente i nuovi assunti, nonché la documentazione per aiutarvi nelle transizioni di offboarding Amministrazione delle buste paga: Dall'elaborazione massiva delle buste paga alle automazioni, la piattaforma HR scelta dovrebbe essere dotata di funzionalità/funzioni che riducano al minimo il lavoro di account Hub centralizzato delle risorse: Una solida piattaforma HRMS dovrebbe consentire di semplificare la documentazione sulle procedure operative standard, sui processi di onboarding, sulla conoscenza delle attività e sulle risorse di apprendimento Impostazione degli obiettivi delle risorse umane e monitoraggio: Trovate una piattaforma che vi aiuti a quantificare l'efficienza dei vostri lavori richiesti dalle risorse umane, consentendovi di impostare obiettivi chiari e di monitorare i risultatiindicatori di performance chiave (KPI)5. Gestione quotidiana del personale: La programmazione dei turni, i fogli di presenza, i modelli di riunione e le opzioni di entrata/uscita sono solo alcune delle numerose funzionalità/funzione che potete sfruttare per gestire in modo efficiente il personalegestire la vostra forza lavoro 🧑‍💼

10 Migliori soluzioni software HRMS per i team di risorse umane

Ogni organizzazione ha flussi di lavoro unici nel settore delle risorse umane: dovrete capire se un particolare strumento software HRMS è adatto al vostro team. Ecco perché abbiamo selezionato 10 opzioni diverse per aiutarvi a trovare una soluzione su misura. 🎯

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-HR-Projects.jpg Progetti HR ClickUp /$$$img/

Organizzate e semplificate i vostri processi HR su ClickUp e aiutate il vostro team a prosperare

ClickUp è un sistema completo di piattaforma per il project management con una piattaforma di gestione dei progetti ben sviluppata Suite HR . Sia che vogliate rafforzare la vostra pipeline di reclutamento, sia che vogliate semplificare le attività quotidiane gestione delle persone se avete bisogno di un'assistenza per l'aggiornamento professionale o di un'idea per mantenere il vostro team impegnato, ClickUp può rendere il processo semplice e ridurre al minimo la fatica manuale! 💗

Con Documenti ClickUp il sistema ClickUp Docs offre un hub centralizzato per la creazione e l'archiviazione di tutti i tipi di documentazione sulle risorse umane, come ad esempio le regole di onboarding, le guide per i dipendenti e le politiche interne. Sfruttare ClickUp AI per riepilogare/riassumere contenuti lunghi o migliorare la grammatica e il tono dei documenti destinati ai dipendenti.

Se avete bisogno di un aiuto per definire i vostri processi HR, ClickUp offre una ricca biblioteca di modelli HR gratuiti che vi evita di doverlo fare da zero. Ad esempio, il modello Modello di procedura operativa standard (SOP) per le risorse umane consente di monitorare, controllare e verificare tutti i documenti interni e dei dipendenti e i processi HR in un unico luogo!

E abbiamo appena scalfito la superficie: ClickUp dispone di un'infinità di funzionalità/funzione per supportare il coinvolgimento dei dipendenti e le attività di monitoraggio. Utilizzare le menzioni per dare risalto ai vostri migliori artisti e Moduli ClickUp per condurre sondaggi tra i dipendenti o richiedere un feedback sui processi interni.

Esplorare oltre 100 Automazioni all'interno della piattaforma o costruirne di proprie. I team delle risorse umane apprezzeranno il tempo che risparmieranno eseguendo attività di reclutamento ripetitive con il pilota automatico!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

I principianti possono trovarsi di fronte a una curva di apprendimento notevole, ma i documenti di aiuto di ClickUp rendono il processo più agevole

Funzionalità/funzioni limitate nella versione mobile

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 su oltre 9.000 recensioni

: 4.7/5 su oltre 9.000 recensioni Capterra: 4.7/5 su oltre 3.800 recensioni

2. Monday

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Monday-3.png Monday consente di creare vari flussi di lavoro per le risorse umane e di tenere sotto controllo i dati dei dipendenti /$$$img/

Via: Monday Monday è un'app versatile che consente di strutturare e gestire vari flussi di lavoro, compresi i processi del sistema di gestione delle risorse umane. Offre diverse funzionalità/funzione per supportare la vostra pipeline di talenti e promuovere il benessere dei dipendenti.

Diffondere i dati di Monday moduli solidi all'interno del team per raccogliere richieste interne, feedback e altri suggerimenti. La gestione delle valutazioni delle prestazioni è un gioco da ragazzi, grazie a sistemi di monitoraggio completi.

Siete preoccupati per il burnout dei dipendenti? Sfruttate gli insight e i grafici basati sui dati per migliorare il benessere dei dipendenti e identificare le opportunità di aggiornamento.

La piattaforma offre inoltre diversi modelli pratici per il coinvolgimento dei dipendenti , monitoraggio delle ferie e altre attività relative alle risorse umane. Collegate Monday con app che potrebbero far parte del vostro attuale flusso di lavoro, come Slack, Microsoft Teams e l'area di lavoro di Google. 🧩

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Tabelle,Bacheche Kanbane altre opzioni di visualizzazione

Dashboard per l'acquisizione e il reclutamento dei talenti

Codice liberoautomazioni del flusso di lavoro* Varie integrazioni e componenti aggiuntivi di terze parti

Limiti di Monday

L'interfaccia deve essere più intuitiva

Il supporto clienti potrebbe essere migliore

Prezzi di Monday

Individuale : Gratis

: Gratis Basic : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 su oltre 8.600 recensioni

: 4.7/5 su oltre 8.600 recensioni Capterra: 4.6/5 su oltre 4.300 recensioni

3. Salvia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Sage-1-1400x903.png Sage offre diverse app che i team delle risorse umane possono utilizzare per creare un flusso di lavoro coeso /$$$img/

Via: Salvia Sage offre una suite di app per diverse funzioni aziendali, tra cui un software dedicato Sage HR. Le sue funzioni principali sono suddivise in sei moduli:

Gestione delle risorse umane e dei congedi Prestazioni Programmazione dei turni Tabelle orarie Spese Assunzioni

Scegliete uno o tutti questi moduli in base alle vostre esigenze, anche se il primo è praticamente inevitabile. 😏

Con funzionalità/funzione cruciali per la gestione della forza lavoro come calendari condivisi, database dei dipendenti e reportistica avanzata, Sage offre una soluzione HR a tutto tondo. Noterete però che tra i moduli manca una funzione HR fondamentale: Payroll. Questo perché viene offerta come soluzione separata, quindi Sage potrebbe non essere la piattaforma HR più completa o conveniente.

Le migliori funzionalità/funzione di Sage

Approfondimenti sulle prestazioni dei dipendenti

Modelli predefiniti per i turni di lavoro

Approvazione delle richieste di ferie con un solo clic

Tabelle orarie automatizzate

Registri centralizzati dei dipendenti

Limiti di Sage

Nessuna funzionalità/funzione di payroll all'interno dell'app

Problemi occasionali di caricamento ed esportazione dei dati

Prezzi di Sage

Core HR e gestione dei permessi : $5,50/mese per dipendente

: $5,50/mese per dipendente Performance : $3/mese per dipendente

: $3/mese per dipendente Programmazione dei turni : $3/mese per dipendente

: $3/mese per dipendente Tabelle orarie : $3/mese per dipendente

: $3/mese per dipendente Spese : $1,50/mese per dipendente

: $1,50/mese per dipendente Reclutamento: $200/mese

*Il prezzo finale dipende dal set di moduli scelto

Valutazioni e recensioni di Sage

G2 : 4.3/5 su oltre 60 recensioni

: 4.3/5 su oltre 60 recensioni Capterra: 4.5/5 su oltre 330 recensioni

4. Paycor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Paycor-1.png Paycor offre funzionalità/funzione estese per le risorse umane e le buste paga, adatte ad aziende di diverse dimensioni /$$$img/

Via: Paycor Paycor è una piattaforma avanzata di HCM (Human Capital Management) incentrata principalmente sulle risorse umane e sulle buste paga, anche se ha qualche altro asso nella manica. 🃏

La piattaforma offre funzionalità complete per l'acquisizione dei dipendenti, come ad esempio Ricerca di talenti tramite IA e analisi avanzate del reclutamento. Avrete inoltre accesso a un'area di ricca piattaforma di onboarding per aiutare il vostro i nuovi assunti ad integrarsi perfettamente .

Paycor è dotato di un'estesa piattaforma di pianificazione e rilevazione delle presenze che consente una gestione della forza lavoro più semplice e priva di errori. Avrete una panoramica chiara della distribuzione del lavoro, dei permessi, delle ore lavorate e di altri dati rilevanti.

Inoltre, avrete a disposizione un modello precostituito per una rapida programmazione e per comunicare in tempo reale eventuali modifiche al vostro team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paycor

Software per l'onboarding dei dipendenti facile da usare

Reportistica avanzata su orari e presenze

Calcolo delle buste paga in tempo reale

Supportopiano di esito positivo Limiti di Paycor

Nessuna trasparenza nei prezzi

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di affidabilità del prodotto

Prezzi Paycor

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Paycor

G2 : 4.0/5 su 650+ recensioni

: 4.0/5 su 650+ recensioni Capterra: 4.3/5 su oltre 2.600 recensioni

5. ADP Workforce Now

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ADP-Workforce-Now-1.png ADP Workforce Now offre soluzioni all'avanguardia per diverse funzioni HR /$$$img/

Via: ADP ADP Workforce Now è una piattaforma sofisticata, orientata principalmente alle aziende. È ricca di tecnologie avanzate che semplificano quasi tutti gli aspetti della gestione delle risorse umane, offrendo al contempo un'interfaccia relativamente user-friendly.

Alcune delle migliori funzionalità/funzione dell'app ruotano intorno all'esperienza dei dipendenti. È possibile lanciare sondaggi basati su modelli basati sulla ricerca e generare analisi complete a livello di domande. C'è anche la possibilità di creare sondaggi riservati anelli di feedback che possono incoraggiare i dipendenti a essere più sinceri grazie all'anonimato. 🥸

La gestione delle presenze della piattaforma si integra con il software per le buste paga, riducendo il lavoro manuale e gli errori. Inoltre, è disponibile un dashboard con informazioni in tempo reale sulle presenze, che facilita un processo decisionale rapido e basato sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di ADP Workforce Now

Focus sull'esperienza dei dipendenti

oltre 200 reportistica predefinita sulle risorse umane

Ricerca intelligente di candidati per il reclutamento

Gestione robusta delle presenze

Calcoli fiscali automatizzati per le diverse giurisdizioni

Limiti di ADP Workforce Now

Molte funzionalità/funzione non sono particolarmente intuitive rispetto ad altri sistemi di gestione delle risorse umane

Supporto clienti limitato

Prezzi di ADP Workforce Now

piani Select, Plus e Premium: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ADP Workforce Now

G2 : 4.1/5 su oltre 3.330 recensioni

: 4.1/5 su oltre 3.330 recensioni Capterra: 4.4/5 su oltre 6.350 recensioni

6. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/BambooHR-Overview-Product-Example.png Esempio di panoramica del prodotto BambooHR /$$$img/

Via: BambooHR BambooHR è una soluzione HRMS all-in-one disponibile in oltre 120 paesi, quindi può essere un'ottima piattaforma per i team globali. 🌏

L'app offre un robusto dashboard per la gestione dei dati con 45+ report integrati, che facilita la registrazione e la visualizzazione dei dati dei dipendenti da varie prospettive!

La piattaforma di valutazione altamente flessibile di BambooHR consente di semplificare le valutazioni delle prestazioni e di impostare e monitoraggio degli obiettivi dei dipendenti a cui possono accedere sia il team delle risorse umane che i dipendenti per una maggiore trasparenza.

Un'altra funzionalità/funzione di spicco è l'employee offboarding, che Da fare miracoli per addolcire il colpo di lasciare un dipendente. Utilizzatela per organizzare un colloquio di uscita coinvolgente che aumenti le possibilità che il vostro dipendente se ne vada in buona fede.

Le migliori funzionalità/funzione di BambooHR

Comprensivosistema di monitoraggio dei candidati* Reportistica avanzata precostituita e personalizzata

Gestione della soddisfazione dei dipendenti attraverso sondaggi eNPS (Employee Net Promoter Score)

Liste di controllo e Sequenza per l'onboarding

Limiti di BambooHR

Il componente aggiuntivo per le buste paga è disponibile solo per le aziende statunitensi

Nessun caricamento massivo di documenti

Prezzi di BambooHR

Essentials e Advantage: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2 : 4.5/5 su oltre 1.630 recensioni

: 4.5/5 su oltre 1.630 recensioni Capterra: 4.6/5 su oltre 2.630 recensioni

7. UKG Pro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/UKG-Pro-1.png UKG Pro è dotato di diverse funzionalità/funzioni uniche che rendono il lavoro dei team HR molto più facile /$$$img/

Via: UKG Pro La dicitura "Pro" nel nome di questa piattaforma ha un motivo preciso, poiché si tratta di un'altra soluzione di fascia alta. UKG Pro è dotata di numerose funzionalità/funzione, quali:

People Assist: Un servizio self-service per le personebase di conoscenza per i dipendenti per trovare risposte alle domande più comuni sulle risorse umane

Un servizio self-service per le personebase di conoscenza per i dipendenti per trovare risposte alle domande più comuni sulle risorse umane Smart Dashboard: Un hub unificato per le informazioni HR critiche, personalizzabile in base ai ruoli dell'utente

Un hub unificato per le informazioni HR critiche, personalizzabile in base ai ruoli dell'utente **Un database completo che contiene tutte le informazioni rilevanti sui dipendenti: dati personali, benefit scelti, dati sul lavoro, storia lavorativa, ecc.

C'è anche un gestore di documenti multipiattaforma per archiviare e rivedere i documenti dell'azienda e dei dipendenti, tutti accessibili da qualsiasi dispositivo. L'intera piattaforma è ottimizzata per i dispositivi mobili, in modo da non dover stare dietro alla scrivania per terminare i lavori importanti. 📱

Le migliori funzionalità/funzioni di UKG Pro

Smart dashboard personalizzabile

Analisi dettagliate per i manager in prima linea

Flussi di lavoro semplificati per la conformità

Strumenti di comunicazione integrati

Gestione ottimizzata dei documenti

Limiti di UKG Pro

Onboarding e supporto potrebbero essere migliorati

L'interfaccia può essere confusa

Prezzi di UKG Pro

Tutte le informazioni sui prezzi sono disponibili su richiesta

UKG Pro valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 su oltre 1.450 recensioni

: 4.2/5 su oltre 1.450 recensioni Capterra: 4.3/5 su oltre 520 recensioni

8. Increspatura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Rippling-1.png Rippling è una soluzione flessibile per la gestione della forza lavoro che consente di scegliere a mano le funzionalità/funzione che si desidera utilizzare /$$$img/

Via: Increspatura Rippling è un'applicazione per la gestione della forza lavoro altamente personalizzabile che offre una raccolta di app suddivise in tre categorie:

HR Cloud Cloud IT Cloud finanziario

Una volta acquistata la obbligatoria piattaforma Rippling Unity, è possibile scegliere tra numerose app per ogni categoria. Il cloud per le risorse umane comprende praticamente tutte le app di cui il team ha bisogno, in particolare:

Paghe globali con la garanzia di precisione al 100% di Rippling

con la garanzia di precisione al 100% di Rippling Gestione dei benefit che consente di confrontare migliaia di piani

che consente di confrontare migliaia di piani Sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) personalizzatoformazione dei dipendenti 📚

È possibile collegare Rippling Unity a varie app di terze parti per creare un flusso di lavoro semplificato.

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling

Suite HR a tre livelli

Automazione dei flussi di lavoro senza codice

Sistema centralizzato di reportistica

Controlli delle autorizzazioni per diversi tipi di dati

Assegnazione e gestione delle attività

Limiti del rippling

L'interfaccia può essere talvolta difettosa

Difficile implementazione del 401k

Prezzi di Rippling

A partire da $8/mese per utente-il prezzo dipende dalle app scelte-dettagli disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2 : 4.8/5 su oltre 2.150 recensioni

: 4.8/5 su oltre 2.150 recensioni Capterra: 4.9/5 su oltre 2.960 recensioni

9. Zenefits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Zenefits.jpg Zenefits è un'app facile da usare con molte utili automazioni /$$$img/

Via: Zenefits Zenefits si concentra sulla semplicità che sia il team HR che i dipendenti possono apprezzare. Ad esempio, la piattaforma offre un'automazione dell'onboarding che comprende controlli dei precedenti, lettere d'offerta, auto-inserimento e altre utili funzionalità/funzione in un unico luogo.

Il sistema integrato strumento di pianificazione è altrettanto semplice: è dotato di sincronizzazione automatica delle buste paga, monitoraggio in tempo reale e comodi sistemi di check-in/check-out per i vostri team. 🕔

Zenefits supporta diverse integrazioni. Oltre alle più diffuse aree di lavoro come Google e Slack, è possibile integrarlo con i provider 401k per semplificare la gestione dei benefit.

Per avere una panoramica completa delle informazioni più importanti sulla forza lavoro, sfruttate la funzionalità Visual Analytics e identificate le tendenze chiave dei dipendenti senza dover gestire un mucchio di dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Zenefits

Calendario di conformità incorporato e protezione dagli errori

Analisi predittiva configurabile

Reportistica personalizzata sui benchmark salariali

Si integra con i provider 401k

Limiti di Zenefits

Gli utenti hanno segnalato numerosi bug

Nessuna capacità di integrazione della pensione

Prezzi di Zenefits

Essenziale : $8/mese per dipendente

: $8/mese per dipendente Crescita : $16/mese per dipendente

: $16/mese per dipendente Zen: $27/mese per dipendente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zenefits

G2 : 4.0/5 su oltre 450 recensioni

: 4.0/5 su oltre 450 recensioni Capterra: 4.2/5 su oltre 800 recensioni

10. Giorno lavorativo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Workday-1-1400x809.png Workday offre una serie di app per le risorse umane, in particolare la piattaforma Workday HCM /$$$img/

Via: Giorno lavorativo Workday sfrutta i modelli di IA per creare una vasta gamma di app, tra cui Workday HCM, una soluzione innovativa incentrata sulla creazione di esperienze personalizzate per i dipendenti. 🧑‍💼

Con l'aiuto dell'apprendimento automatico, Workday HCM è in grado di suggerire attività curate, opportunità di apprendimento e altri sforzi per ogni dipendente, per aiutare migliorare la loro produttività . Offre inoltre profili approfonditi dei dipendenti per aiutarvi a capire meglio il vostro team.

Utilizzate gli strumenti di analisi collaborativa delle retribuzioni di Workday per ottimizzare gli stipendi e creare programmi di ricompensa allettanti. È possibile sviluppare strutture retributive flessibili per massimizzare la soddisfazione dei dipendenti.

La piattaforma semplifica la ricerca di talenti grazie alla valutazione delle competenze /IA e all'abbinamento delle opportunità. Sia che stiate promuovendo qualcuno all'interno dell'azienda, sia che stiate cercando di aggiungere nuovi talenti al vostro team, la piattaforma può accelerare significativamente il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday

Gestione agile delle retribuzioni

Valutazione delle competenze basata su IA

Gestione aumentata delle prestazioni

Assistenza per la conformità globale

Limiti di Workday

L'attuale design dell'interfaccia può avere un impatto sull'accessibilità

Non è particolarmente conveniente

Prezzi di Workday

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Workday

G2 : 4.0/5 su oltre 1.280 recensioni

: 4.0/5 su oltre 1.280 recensioni Capterra: 4.5/5 su oltre 1.280 recensioni

Personalizza i tuoi flussi di lavoro HRMS con ClickUp!

Nella maggior parte dei casi, non è necessaria una struttura colossale per aiutare i dipendenti a prosperare o a snellire i processi HR. In effetti, lo scopo dell'utilizzo di un software HRMS è proprio quello di Da fare con meno lavoro e meno problemi. Se volete un modo semplice per sistemare le vostre funzioni HR, ClickUp è la scelta giusta. Dai numerosi modelli alla semplicità di gestione delle risorse umane collaborazione in tempo reale offre tutto ciò di cui avete bisogno per rendere felici i vostri collaboratori. Per vedere come funziona la piattaforma in azione, creare un account gratuito di ClickUp ! 🥳