10 software video di formazione di facile utilizzo per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione

Vi siete mai chiesti perché l'apprendimento visivo sia diventato l'eroe non celebrato dell'istruzione moderna e della formazione aziendale? Ebbene, il una persona media trattiene il 95% dei contenuti quando lo guarda in un video, rispetto ad appena il 10% quando lo legge in testo!

È innegabile che in un mondo in cui i tempi di attenzione si riducono più velocemente di quanto si possa dire "brevità", la formazione basata sui video è emersa come la salsa segreta per catturare cuori e menti. Ma c'è un problema: non tutti gli strumenti software per la formazione video sono uguali.

Con una pletora di software per video software di formazione da fare per scegliere quello che fa al caso vostro? Ci pensiamo noi!

Se siete pronti a trasformare i materiali di formazione tradizionali in contenuti video coinvolgenti, rimanete con noi per esplorare gli strumenti che trasformano i vostri piani di onboarding in capolavori visivi! 📹

Che cos'è il software per i video di formazione?

Una soluzione software per i video di formazione è uno strumento specializzato utilizzato per creare, modificare e pubblicare video a scopo educativo e formativo. Utilizzatela per lanciare contenuti video di alta qualità per istruire, informare e coinvolgere gli studenti. 🧑‍🏫

I team aziendali che si occupano di apprendimento e sviluppo (L&D) e gli educatori possono utilizzare lo strumento per la formazione sul software, la formazione sulla conformità, l'onboarding dei dipendenti e casi d'uso simili. Grazie alle funzionalità/funzione disponibili, è possibile sviluppare corsi in modo efficiente, creando video di formazione per tutte le categorie di studenti.

La maggior parte dei software per la formazione video consente di aggiungere elementi interattivi, come quiz a comparsa e feedback istantanei, per offrire ai provider un'esperienza di apprendimento più coinvolgente. In definitiva, i partecipanti sono incoraggiati ad afferrare meglio i concetti, piuttosto che limitarsi a osservare in disparte.

Altri vantaggi del software sono:

Ottimizzazione del tempo e delle risorse utilizzate per la formazione

Miglioramento delle valutazioni di upskilling e reskilling all'interno dei reparti

Creazione di un file dibase di conoscenza con risorse video

Cosa cercare in un software per i video di formazione?

Se siete un insegnante, un formatore aziendale o un autore di contenuti didattici, dovrete scegliere un software che supporti:

Funzioni di modifica di alto livello: È possibile creare video da zero, registrare filmati dal vivo, catturare screencast, importare contenuti video e audio esistenti o partire da modelli video. Cercate un software di modifica video di qualità e funzionalità/funzione per tagliare, unire e migliorare le clip video Elementi interattivi: Le opzioni per aggiungere elementi interattivi come quiz, sondaggi e collegamenti cliccabili creano esperienze di apprendimento coinvolgenti Analisi degli utenti: Dovreste disporre di analisi per monitorare il coinvolgimento degli spettatori nei vostri video di formazione, aiutandovi a valutare l'efficacia dei vostri contenuti Registrazione dello schermo: Includere funzionalità di registrazione dello schermo per creare tutorial che mostrino le azioni e i flussi di lavoro sullo schermo nei video di formazione Pubblicazione multipiattaforma: Registrare ed esportare i video di formazione in vari formati per garantire la compatibilità con i dispositivi mobili, Windows e le piattaforme di lavoroComputer MacoSistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) Personalizzazioni: Consente di personalizzare l'aspetto dei video di formazione per adattarli al proprio marchio o al tema specifico della formazione in un editor di video Collaborazione in tempo reale: Funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale e la condivisione senza soluzione di continuità permettono ai collaboratori di team distribuiti didi lavorare insieme su progetti video contemporaneamente

10 Software per video di formazione multiuso per l'onboarding

Nel vasto panorama dei software video per la formazione, abbiamo selezionato i 10 migliori strumenti per potenziare il percorso di e-learning del vostro team. 🛫

Condivisione di registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona

ClickUp è un'applicazione di piattaforma per la produttività e la gestione del lavoro con le migliori valutazioni con potenti funzionalità di registrazione dello schermo. Se il vostro obiettivo è creare velocemente contenuti didattici efficaci per i nuovi dipendenti o utenti, questo è lo strumento che fa per voi!

ClickUp offre uno strumento di registrazione dello schermo gratuito chiamato Clip senza watermark o vincoli di tempo: solo la libertà di creare registrazioni professionali e raffinate! 🤩

Clip è in grado di registrare qualsiasi cosa, dalle esercitazioni per i client e i dipendenti alle relazioni sui problemi IT. È super intuitivo: registra l'intero schermo, finestre specifiche di app o schede del browser (in Chrome o Firefox). Visualizzate immediatamente la registrazione senza doverla scaricare! Inoltre, è possibile inviare facilmente le registrazioni al team o ai client con collegamenti pubblici o privati condivisibili, migliorando la sicurezza della collaborazione.

ClickUp vi permette di aggiungere la vostra voce alle registrazioni, rendendole interattive e contestuali. Si tratta di un'ottima risorsa per condividere in modo efficiente istruzioni o annotare le note delle riunioni .

Condividete il vostro messaggio video con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

ClickUp ospita un servizio di una varietà di modelli per organizzare i flussi di lavoro della produzione video. Ad istanza, il modello Modello di produzione video ClickUp è la guida ideale per pianificare le attività di pre e post-produzione, organizzare le risorse (come le attrezzature) e gestire i requisiti del personale.

Se state cercando di creare una base di conoscenze per la formazione, utilizzate Documenti ClickUp per conservare tutti i materiali di onboarding, i copioni vocali, le guide e i manuali in un unico posto. È possibile:

Creare un progetto o una cartella dedicata per archiviare i video di formazione SfruttareCampi personalizzati per aggiungere metadati, come date di creazione e titoli, per facilitare la ricerca Collegare i campiAlle procedure operative standard alle attività pertinenti per garantire agli utenti un facile accesso

Con Gestione delle attività di ClickUp di ClickUp consente di monitorare lo stato della formazione, di fissare le date di scadenza e di assegnare le responsabilità di apprendimento ai membri del team. Utilizzare Automazioni di ClickUp per impostare notifiche per gli aggiornamenti (come il completamento del corso).

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le versioni per dispositivi mobili e tablet non hanno ancora tutte le funzionalità/funzione

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare l'azienda per i prezzi

: Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Camtasia

Via: TechSmith Camtasia è un software di editing video poliedrico che riunisce la potenza della modifica video, della registrazione dello schermo e degli elementi interattivi per le clip. Offre un kit completo di strumenti per la modifica, dall'editing su schermo verde al suono, alla musica e alle animazioni.

La ciliegina sulla torta? Non siete vincolati da contenuti a bassa risoluzione: Camtasia vi permette di importare ed esportare video con una risoluzione cristallina di 4K. 🎬 A differenza di alcuni altri editor di video questo software di formazione video include avatar e scenari interattivi, consentendo di incorporare senza problemi file di testo, file MP3 e MP4, foto nell'immagine e fotogrammi di messa a fuoco profonda tramite il suo intuitivo strumento di authoring drag-and-drop.

Applicate effetti video e filtri speciali o sfruttate i modelli video precostituiti di Camtasia per semplificare la creazione, la composizione e la modifica dei video.

Le migliori funzionalità/funzione di Camtasia

Autore trascinabile in tutto l'editor video

Modifica di video con effetti green-screen, miglioramenti audio e animazioni

Supporto per la risoluzione 4K per una visualizzazione nitida

Arricchire i video con avatar, testi ed elementi interattivi

Inserimento di quiz o sondaggi durante la creazione di video di formazione

Limiti di Camtasia

Costo aggiuntivo per l'utilizzo della libreria di risorse

Nessuna sottoscrizione mensile

Prezzi di Camtasia

Sottoscrizione individuale : $195/anno

: $195/anno Licenza perpetua: $325/unico acquisto

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 300 recensioni)

3. iSpring Suite

Via: soluzioni iSpring Immaginate di essere in missione per realizzare video di formazione che catturino, istruiscano e lascino un impatto duraturo. Con iSpring Suite, questa missione diventa un'avventura entusiasmante!

Il software di modifica video è in grado di mettere insieme le registrazioni dello schermo con i filmati della webcam e l'audio, il che significa che potete essere i protagonisti dei vostri video di formazione, dando un tocco personale che migliora l'esperienza di apprendimento.

iSpring è una delle migliori opzioni di software per i video di formazione perché offre un'opzione di conversione del testo in voce realistica. Quando i vincoli di tempo o di budget sono un problema, questa funzionalità/funzione permette di trasformare il testo in una voce fuori campo coinvolgente. 🗣️

aggiungere titoli e didascalie per sottolineare un punto.

volete rendere il tutto visivamente sorprendente? Inserite infografiche e immagini.

volete creare l'atmosfera giusta? Un tocco di musica fa miracoli.

Dopo che i vostri spettatori hanno assorbito il video di formazione, mettete alla prova le loro conoscenze con un quiz precostituito che rafforza le chiavi di lettura!

Le migliori funzionalità/funzione di iSpring Suite

Creare corsi online completi e giochi di ruolo

Registrare lo schermo del computer insieme alle riprese della webcam e all'audio

Conversione di testi in voci fuori campo per i video di formazione

Creare quiz interattivi

Limiti di iSpring Suite

Secondo alcuni utenti, il software per i video di formazione può essere lento da caricare

Potrebbe essere utile avere più modelli pronti all'uso

Prezzi di iSpring Suite

Accademico : $470/anno per utente

: $470/anno per utente Liberi professionisti : $490/anno per utente

: $490/anno per utente Aziendale: $770/anno per utente

valutazioni e recensioni di iSpring Suite

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4. Panopto

Via: Panopto Panopto è uno straordinario software di formazione video che consente ai team delle Risorse Umane di creare, condividere e conservare in sicurezza i video di formazione per migliorare la comprensione e la conservazione delle conoscenze.

La funzione Smart Chapters genera una tabella dei contenuti e un indice visivo, fornendo ai provider una rapida panoramica dell'argomento.

Ritagliate, dividete e rimescolate i vostri video con facilità e migliorate i vostri materiali di formazione aggiungendo senza problemi materiali di supporto come diapositive, video di YouTube e pagine web. Integrate quiz e sondaggi direttamente nei vostri video, senza dover ricorrere a integrazioni di terze parti. 🌞

Con le sessioni di formazione in diretta abilitate, potete raggiungere migliaia di dipendenti contemporaneamente, assicurandovi che la vostra forza lavoro sia aggiornata e informata.

Le migliori funzionalità/funzione di Panopto

Genera automaticamente una tabella dei contenuti e un indice visuale

Approfondimenti sul coinvolgimento, sulle valutazioni completate e su altre metriche

Possibilità di apportare modifiche mantenendo la versione originale della registrazione

Supporta sessioni di formazione dal vivo per il suo software di formazione video

Limiti di Panopto

L'app mobile tende a bloccarsi frequentemente

Mancanza di trasparenza nei prezzi rispetto ad altri software per la formazione video

Prezzi di Panopto

Contatta l'azienda

Valutazioni e recensioni su Panopto

G2 : 4.2/5 (90+ recensioni)

: 4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

5. ScreenPal

Via: ScreenPal Che siate esperti editor di video o principianti, ScreenPal (ex Screencast-O-Matic) è uno dei migliori software di formazione video. È il vostro compagno fidato per trasformare le vostre idee in media accattivanti.

Il software video vi offre la flessibilità di catturare contenuti dello schermo con o senza webcam, mentre la funzionalità/funzione di narrazione integrata vi permette di aggiungere la vostra voce alle catture, rendendole veramente vostre. 🎙️

Il software offre anche alcuni possibilità narrative creative tabella: aggiungete sovrapposizioni, incorporando video, testi, forme e immagini per migliorare i vostri screencast. Volete fare un salto di qualità? Esplorate le animazioni, gli effetti green-screen e le didascalie automatizzate per far risaltare i vostri contenuti.

Per i video didattici, utilizzate frecce ed evidenziazioni per sottolineare i dettagli importanti per i vostri spettatori. ScreenPal offre una stock library piena di immagini, video e brani musicali, in modo da poter attingere a una discreta collezione di risorse!

Le migliori funzionalità/funzioni di ScreenPal

Acquisizione di contenuti dello schermo con o senza webcam

Aggiunta di video, testi, forme e immagini attraverso il suo editor video

Collegamenti condivisibili per una facile condivisione dei contenuti

Ricca libreria di risorse multimediali, perfetta per i video di formazione

Estensione di Chrome per la messaggistica video

Limiti di ScreenPal

Alcuni utenti segnalano problemi durante la creazione dei video

Potrebbe avere più opzioni personalizzate nell'editor di video

Prezzi di ScreenPal

Versione Free

Deluxe : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Premium : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Max: $10/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ScreenPal

G2 : 4.3/5 (80+ recensioni)

: 4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)

6. Creatore di demo

Via: Creatore di demo Passare nel mondo di creazione di video con la potenza dell'IA a portata di mano, grazie a DemoCreator. È incredibilmente facile da usare, in modo che anche chi ha un'esperienza di modifica dei video al limite possa immergersi nel gioco!

La funzionalità di modifica dello schermo verde consente di sostituire lo sfondo con qualsiasi immagine o video, aggiungendo profondità e creatività al contenuto. Migliorate i video didattici con annotazioni come didascalie, sovrapposizioni e frecce, rendendo l'apprendimento più coinvolgente.

Il software di modifica video supporta multipli formati video, offre la stabilizzazione video per una riproduzione fluida e include la cancellazione del rumore per un audio cristallino.

Con DemoCreator è possibile impostare il proprio avatar virtuale IA, in grado di sincronizzare le labbra e imitare i video preregistrati, aggiungendo un tocco personale e interattivo ai contenuti. Grazie al riconoscimento facciale dell'IA, potrete arricchire i vostri video con maschere e altri effetti creativi. 🥸

Funzionalità/funzione migliori di DemoCreator

Avatar virtuali IA e riconoscimento facciale

Aggiunta di annotazioni come didascalie, sovrapposizioni e frecce

Supporta diversi formati video

Annotazioni intelligenti

Limiti di DemoCreator

È necessario acquistare la versione completa per accedere alle funzionalità/funzione essenziali

Le impostazioni predefinite non sono ottimali rispetto ad altri software di modifica video

Prezzi di DemoCreator

versione Free : Semplificata : Semplificata

Semplificata Semplificata Standard : $45/anno

: $45/anno Premium : $65/anno

: $65/anno Perpetuo: $75/acquisto unico

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di DemoCreator

G2 : 4.7/5 (Meno di 5 recensioni)

: 4.7/5 (Meno di 5 recensioni) Capterra: 5/5 (Meno di 5 recensioni)

7. ImparaMondi

Via: ImparaMondi LearnWorlds è una piattaforma LMS all-in-one progettata per aiutarvi a creare, commercializzare e vendere corsi online interattivi senza sforzo. 🖱️

Mantenete gli studenti impegnati sfruttando l'interazione video, la presa di note, l'autovalutazione e gli strumenti di certificazione. Aggiungete domande, titoli, puntatori, immagini in sovrimpressione, collegamenti e molto altro!

Le analisi avanzate vi aiutano a misurare l'interazione con i video, consentendovi di perfezionare i contenuti per ottenere i migliori risultati. Inoltre, LearnWorlds offre un hub per il networking, fornendo agli studenti profili personalizzati per monitorare le loro attività, i risultati ottenuti e i corsi iscritti.

LearnWorlds è Conforme a SCORM (Sharable Content Object Reference Model) garantendo la compatibilità con altri sistemi di e-learning.

Le migliori funzionalità/funzioni di LearnWorlds

Piattaforma all-in-one per la creazione, la commercializzazione e la vendita di corsi online

Elementi video interattivi come trascrizioni, didascalie e domande

Analisi per misurare l'interazione con i video

Si integra con Vimeo e Wistia

Supporta diversi formati di contenuto, compresi i PDF

Limiti di LearnWorlds

Richiede tempo per imparare

Ha bisogno di più integrazioni

Prezzi di LearnWorlds

Starter : $24/mese

: $24/mese Pro Trainer : $79/mese

: $79/mese Centro di apprendimento: $249/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di LearnWorlds

G2 : 4.7/5 (200+ recensioni)

: 4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

8. Animatore

Via: Animatore Animaker è qui per trasformare i vostri sogni di video live-action in realtà! Grazie alla sua vasta personalizzazione, vi permette di disegnare i caratteri direttamente all'interno della piattaforma. Dite addio alle preoccupazioni della post-produzione perché Animaker offre la sincronizzazione automatica delle labbra, integrando perfettamente audio e immagini.

Il software per i video di formazione animati si rivolge alla vostra creatività, fornendo un tesoro di modelli interni. Creare video animati diventa un gioco da ragazzi con l'intuitiva interfaccia drag-and-drop di Animaker. Inoltre, offre diversi stili di animazione, tra cui infografiche e 2.5D, artigianali, e animazioni per lavagne online .

Esplorate una libreria integrata con caratteri, grafici, icone, effetti sonori ed elementi visivi, che vi offre infinite possibilità per i vostri video. 🎨

Le migliori funzionalità/funzioni di Animaker

Design dei caratteri all'interno della piattaforma

Permette la sincronizzazione automatica del labiale con il suo editor video

Trascinamento di elementi visivi per una modifica dei video senza interruzioni

Libreria di risorse integrata per creare video con facilità

Modelli di video di formazione interni all'azienda

Limiti di Animaker

Nessuna funzionalità/funzione per tagliare l'audio

Il piano Free è troppo limitato

Prezzi di Animaker

versione Free : Basic

Basic Basic : $12.5/mese

: $12.5/mese Starter : $25/mese

: $25/mese Pro: $39/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Animaker valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (200+ recensioni)

9. Video Hippo

Via: Video Hippo Portate le vostre abilità commerciali a un livello superiore con Hippo Video. Questo strumento versatile consente di catturare lo schermo, modificare le clip, migliorare le transizioni e condividere le creazioni tramite email, collegamenti o social media. Potete essere creativi sovrapponendo testi, immagini, GIF e registrando con un microfono. 🎤

Hippo Video va oltre la modifica dei video. Vi permette di creare un portale video di formazione dedicato ai vostri studenti, consolidando tutte le vostre preziose risorse in un unico luogo accessibile.

Ciò che lo distingue è la possibilità per gli studenti di utilizzare il software per le presentazioni tra pari, favorendo un approccio di apprendimento misto. Offre analisi complete che consentono di capire chi si impegna con i vostri video di formazione, cosa condividono e le loro reazioni.

Funzionalità/funzione migliori di Hippo Video

Una piattaforma centralizzata per l'accesso alle risorse formative da parte dei discenti

Nessuna filigrana quando si creano video di formazione

Supporta l'audio registrato con il microfono negli strumenti di modifica dei video

Condivisione dei video tramite email, collegamenti e piattaforme di social media

Ottenere informazioni sul coinvolgimento, la condivisione e le reazioni degli spettatori

Limiti di Hippo Video

L'interfaccia deve essere migliorata

Più costoso rispetto alla concorrenza

Prezzi di Hippo Video

Versione gratuita

Pro : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Team : $60/mese per utente

: $60/mese per utente Azienda: $80/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Hippo Video valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

10. Snagit

Via: TechSmith Per chi vuole eccellere, lavorare in modo efficiente e comunicare con assoluta chiarezza, Snagit è la soluzione definitiva per catturare schermate perfette e registrare senza interruzioni. Consente di catturare lo schermo o la webcam, creando al volo video di formazione che colpiscono nel segno.🎯

La creazione di video è un gioco da ragazzi grazie ai modelli già pronti e allo strumento di conversione da immagine a video. Inoltre, una libreria integrata con accesso a vita assicura che le risorse rimangano organizzate e accessibili.

Ma il vero successo si ha quando si catturano le immagini!

Snagit identifica automaticamente gli elementi nello screenshot, consentendo di riorganizzare o rimuovere i componenti dell'interfaccia utente. È anche possibile eseguire operazioni di magia testuale, modificando il testo all'interno di immagini, screenshot o documenti scansionati. Regolate i font, le dimensioni del testo e il colore senza sforzo!

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Acquisizione di immagini e screenshot dello schermo del computer, comprese le aree di scorrimento

Creazione di video con modelli pronti per l'uso

Accesso a vita a una libreria per l'archiviazione delle risorse

Modifica di testi all'interno di immagini, screenshot o documenti scansionati

Limiti di Snagit

Richiede l'acquisto di aggiornamenti ogni anno per utilizzare la versione attuale

Le modifiche dei video devono essere migliorate

Prezzi di Snagit

Piano: $68/acquisto una tantum

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

Lasciate che la rivoluzione dell'apprendimento abbia inizio con il miglior software per i video di formazione

Tutti gli strumenti video per la formazione di cui abbiamo parlato sono strumenti ricchi di funzionalità/funzione per l'apprendimento ad alta velocità. Ma se siete confusi su cosa scegliere, provate ClickUp !

Permette di accedere a un registratore di schermo senza fronzoli con funzionalità/funzione per la gestione delle attività del team; inoltre, il suo solido piano gratuito non vi deluderà! 💞