I 12 migliori strumenti CRM gratuiti per il settore immobiliare (caratteristiche, prezzi)

Quando si tratta di immobili, il tempo è denaro.

E ogni professionista del settore immobiliare sa che non c'è niente di peggio che investire tonnellate di ore in un affare specifico che poi finisce per fallire.

questo ha davvero colpito nel segno, eh?

Per evitare di rivivere queste situazioni, gli agenti immobiliari si affidano al top CRM sistemi per il settore immobiliare per memorizzare i dati dei clienti, identificare le loro preferenze, semplificare la comunicazione e altro ancora.

Ma proprio come per gli immobili, ci sono tonnellate di strumenti CRM immobiliari gratis!

Per aiutarvi a trovare la migliore soluzione di CRM immobiliare, vi spiegheremo cos'è il CRM nel settore immobiliare e metteremo in evidenza 12 fantastici strumenti CRM immobiliari gratuiti, con le loro funzionalità/funzione chiave, i prezzi e le valutazioni dei clienti.

portiamolo a casa!

Che cos'è il CRM nel settore immobiliare?

CRM ( gestione delle relazioni con i clienti ) consiste nel formare e mantenere solide relazioni con i clienti.

perché il CRM è importante nel settore immobiliare?

Un agente immobiliare ha bisogno di costruire relazioni solide con i clienti per concludere gli affari. E per costruire questo tipo di relazioni nel settore immobiliare occorrono molto tempo e denaro.

Ma è qui che software di gestione delle relazioni con i client si sposta in.

Il software CRM può aiutare gli agenti immobiliari ad automatizzare i processi commerciali concentrarsi sugli affari migliori e accelerare i tempi di risposta. In questo modo, potrete vendere più immobili senza sminuirvi. 😉

Ecco alcune delle funzionalità/funzione presenti nei software CRM immobiliari:

Marketing immobiliare automazioni

Gestione della pipeline commerciale

Gestione dei contatti

Modelli di email

Reportistica e dashboard

Quando si esaminano le recensioni dei CRM immobiliari, si dovrebbe prestare attenzione a queste funzionalità/funzione per individuare lo strumento giusto per le proprie esigenze.

Il miglior CRM per agenti immobiliari aiuterà la vostra azienda a coltivare le relazioni con i clienti, ad automatizzare le attività e a portare a casa le vendite.

12 Migliori software CRM immobiliari Free

Ecco i 12 migliori software CRM immobiliari sul mercato. Una volta esplorato ogni strumento, sarà facile identificare il software CRM immobiliare dei vostri sogni!

ClickUp è uno dei dispositivi di valutazione più alta strumenti di project management e di CRM immobiliare gratis utilizzati da team super-produttivi in piccole e grandi aziende.

E dal momento che il settore immobiliare è un settore deciso, abbiamo un'offerta irresistibile per voi.

va bene, sentiamola

ClickUp è una soluzione CRM che gestisce i processi ripetitivi al posto vostro, in modo che possiate concentrarvi sulle vendite a domicilio.

Con una soluzione di $$$a software per il project management immobiliare come ClickUp, è possibile costruire la un database personalizzato di clienti con Relazioni e si otterrà una bellissima Visualizzazione del modulo per aiutarvi a generare contatti e promuovere gli elenchi.

Ecco perché ClickUp è il miglior CRM gratis per il settore immobiliare:

ClickUp pro

E non dimenticatevi di visualizzare tutti gli entusiasmanti sviluppi funzionalità/funzione che questo software CRM immobiliare gratuito ha in serbo per voi.

Prezzi ClickUp ClickUp offre numerosi piani tariffari per soddisfare le vostre esigenze, tra cui:

Piano Free Forever :

: Piano Unlimited $7/mese per membro

$7/mese per membro Piano Business $12/mese per membro

ClickUp valutazioni dei clienti

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. LionDesk

LionDesk è uno strumento di CRM immobiliare con email e testi programmati. L'app dispone anche di funzionalità/funzione di generazione di lead e di video email e video testi integrati.

In questo modo, è possibile bloccare le trattative mentre si è in isolamento. 😉

Funzionalità/funzione chiave di LionDesk

Tenere traccia del processo commerciale e degli affari chiusi

Accesso a 100 campagne di marketing predefinite

Aggiunta di tag ai client per identificare rapidamente gli acquirenti e i venditori di immobili commerciali

Gestione dei lead funzionalità/funzione che vi permette di assegnare i contatti in base alle prestazioni o al codice postale

Prezzi di LionDesk

I piani tariffari di LionDesk partono da 25 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di LionDesk

G2: 3.8/5 (20+ recensioni)

3.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (80+ recensioni)

3. Zoho /$$$img/

Zoho CRM è una piattaforma CRM all-in-one che fornisce notifiche in tempo reale quando i clienti interagiscono con la vostra azienda. Inoltre, è possibile tenere sotto controllo le proprie kPI commerciali (indicatori di prestazione chiave) con reportistica in tempo reale.

Potete anche utilizzare questo CRM gratis per trovare il momento e il canale migliore per raggiungere i vostri clienti. In questo modo, avrete maggiori probabilità di concludere una vendita.

Funzionalità/funzione chiave di Zoho CRM

Connessione tra potenziali acquirenti e venditori attraverso portali self-service

Generazione di lead da moduli online, chattare dal vivo, social media e altro ancora

Velocizzare la comunicazione con modelli di email personalizzabili

Invitare i client a collaborare ai progetti

Prezzi di Zoho CRM

Zoho CRM è uno strumento immobiliare gratuito per un massimo di tre utenti. I piani a pagamento partono da 20 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Zoho CRM

G2: 4/5 (oltre 1800 recensioni)

4/5 (oltre 1800 recensioni) Capterra: 4.2/5 (4800+ recensioni)

4. Saggio Agente

ma fareste una scelta saggia scegliendo questo strumento di CRM immobiliare?

Scopriamolo..

Funzionalità/funzione chiave di Wise Agent

Memorizzazione delle transazioni dei client, dei contatti e di qualsiasi altro documento nell'app

Funzionalità/funzione di elenco degli immobili che consente di memorizzare informazioni importanti sugli immobili

Impostazione delle autorizzazioni per il team, in modo che gli acquirenti possano collaborare senza accedere a informazioni sensibili

L'agenda giornaliera invia promemoria per gli appuntamenti

Prezzi di Wise Agent

I piani tariffari di questo strumento CRM immobiliare partono da 29 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Wise Agent

G2: 3.7/5 (oltre 10 recensioni)

3.7/5 (oltre 10 recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

5. Segui il capo

Follow Up Boss è un'applicazione di project management immobiliare software con funzioni integrate per il monitoraggio di metriche cruciali quali valutazioni delle conversazioni , il valore totale dell'affare e il valore totale della commissione.

L'app dispone anche di una funzionalità/funzione di annotazione ed è possibile assegnare le conversioni ai compagni di squadra. In questo modo, potrete davvero diventare un capo del follow-up! 😎

Funzionalità/funzione chiave di Follow Up Boss

Pipeline di trattative intuitiva e drag-and-drop per visualizzare e monitorare gli elenchi e gli acquirenti attivi

Sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar e Office 365 Calendar

Impostazione di promemoria per non perdere mai un follower

Ordinamento delle attività in base alla priorità

Prezzi di Follow Up Boss

I piani tariffari partono da 69 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Follow Up Boss

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

6. Produttore Top

Top Producer è un sistema CRM che consente di costruire un sistema dinamico di flussi di lavoro per i client .

Se una trattativa non va a buon fine o si salta una riunione, la funzionalità/funzione di automazione aggiorna automaticamente l'attività. L'app si integra anche con Gmail, iCloud, Outlook e altri software.

ma questo strumento vi aiuterà a produrre agenti dalle prestazioni eccellenti?

Vediamo..

funzionalità/funzione chiave di #### Top Producer

Modelli di email professionali per il settore immobiliare

Tieni informato il tuo team con l'accesso condiviso a contatti, comunicazioni e orari

Ottenere informazioni dettagliate sui clienti con i dati dei social media

Monitoraggio delle proprietà di interesse dei vostri client con una connessione gratuita all'MLS (Multiple Listing Service)

Prezzi per i Top Producer

Il piano tariffario di Top Producer parte da 45 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Top Producer

G2: 2.9/5 (100+ recensioni)

2.9/5 (100+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (100+ recensioni)

7. Lavori freschi

Freshworks è un'azienda che si occupa di Software CRM che consente agli agenti di collaborare su Slack e Zoom per chiudere le trattative più velocemente, e potete prevedere la dimensione media delle trattative utilizzando la funzionalità/funzione.

Vediamo se questa app può aiutare i vostri agenti a superare qualsiasi tempesta immobiliare.

Funzionalità/funzione chiave di Freshworks

Conversazioni via email e chat e registrazioni telefoniche con i clienti potenziali

Elenco dei prossimi appuntamenti e delle attività da completare

Privilegiare la pipeline lasciando che Freddy, l'IA, identifichi e tagghi gli affari su cui lavorare

Creazione di campi personalizzati per memorizzare i dati rilevanti e catturare i dettagli di una proprietà

Prezzi di Freshworks

I piani tariffari di Freshworks partono da 35 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti di Freshworks

G2: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

4,6/5 (oltre 800 recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

8. Contatto Ixact

Ixact Contact è un software CRM con profili di contatto dettagliati che aiutano a tenere traccia dei compleanni dei clienti e degli anniversari di trasloco. 💝

Lo strumento consente anche di impostare obiettivi per le commissioni e di mappare i passaggi per raggiungerli. In questo modo, i team possono monitorare lo stato e rimanere determinati.

Organizza i dati dei contatti in un unico database facile da gestire

Tiene traccia delle commissioni e del processo commerciale

Ottenere informazioni in tempo reale sul processo commerciale con widget e dashboard

Ricevere promemoria via email di attività e appuntamenti importanti

I piani tariffari di Ixact Contact partono da 39 dollari al mese.

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4.4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.4/5 (140+ recensioni)

HubSpot è uno dei migliori CRM per il settore immobiliare che rende la comunicazione con i clienti un gioco da ragazzi. Grazie alla funzione "click-to-call", è possibile mettersi in contatto con i client con un semplice pulsante.

È inoltre possibile collegare questo CRM gratis a HubSpot per il marketing, le vendite, il supporto clienti e il marketing strumenti di gestione dei contenuti per creare un hub spot di produttività per i vostri agenti.

HubSpot Funzioni/funzione chiave

Ricevere una notifica quando un potenziale cliente apre la vostra email

Trasformare le vostre email commerciali migliori e più ripetitive in modelli

Visualizzate l'intera pipeline commerciale su una dashboard visiva

Rimanete in connessione con i lead anche quando siete in viaggio grazie alle applicazioni Android eApp CRM per Mac #### Prezzi di HubSpot

HubSpot offre un piano gratuito e, se si desidera optare per un piano a pagamento, il prezzo parte da 50 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di HubSpot

G2: 4,3/5 (oltre 7000 recensioni)

4,3/5 (oltre 7000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2000+ recensioni)

10. Giocoliere Immobiliare

il software CRM immobiliare RealtyJuggler è un software organizzatore per agenti immobiliari e altri professionisti del settore. Monitoraggio dei client, invio di e-mail in massa, invio di messaggi a goccia sia via email che in modulo cartaceo.

Funzionalità/funzione chiave di RealtyJuggler

Tenete sotto controllo le attività, gli appuntamenti e i giorni speciali

Pianificazione di eventi di massa, individuali eemail in sequenza a goccia con moduli di posta elettronica integrati e personalizzabili

Monitoraggio completo della transazione dal nuovo lead alla transazione chiusa

Sincronizzazione con Google G-Suite o account Gmail

Prezzi di RealtyJuggler

RealtyJuggler offre una versione di prova di 90 giorni e i piani a pagamento costano 179 dollari all'anno.

Valutazioni dei clienti di RealtyJuggler

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

A volte gli agenti immobiliari possono diventare super territoriali e questo può portare a conflitti nei team.

Fortunatamente, Salesforce è un software CRM immobiliare dotato di un'interessante funzionalità/funzione di gestione del territorio. Può aiutarvi a evitare i conflitti tra i team assegnando gli agenti a opportunità specifiche.

Funzionalità/funzione chiave di Salesforce

Attingete alle attività su siti di social media come LinkedIn, Facebook e YouTube per vedere quali sono i tipi di proprietà di interesse per i vostri clienti

Condivisione di documenti e approfondimenti con i membri del team grazie alla funzionalità/funzione "chatter feed"

Indirizzare e assegnare i lead al giusto agente commerciale immobiliare

Monitoraggio delle prestazioni dei vostri agenti con dashboard in tempo reale

Prezzi di Salesforce

I piani tariffari di Salesforce partono da 25 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti Salesforce

G2: 4,2/5 (oltre 11.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 11.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

12. Pipedrive

Pipedrive è un software di investimento immobiliare con app native per Android e iOS che si può utilizzare senza connessione a Internet. In questo modo è possibile tenere traccia dei propri affari mentre si è in viaggio. 🚘

Funzionalità/funzione chiave di Pipedrive

Le note audio vengono trascritte automaticamente

Funzionalità di automazione delle automazioni, come l'invio automatico di email personalizzate

Promemoria delle attività per tenere sotto controllo i vostri impegni

Sincronizzazione degli appuntamenti con Google Calendar

Prezzi di Pipedrive

I piani tariffari di Pipedrive partono da 15 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Pipedrive

G2: 4.3/5 (1000+ recensioni)

4.3/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2000+ recensioni)

Last but Not Leased 😉 CRM il software CRM può aiutare la vostra agenzia immobiliare a prendere decisioni informate, a rimanere in contatto con clienti di valore e ad automatizzare le attività ripetitive.

Ma come ogni cacciatore di case, non potete accontentarvi di un software immobiliare qualsiasi.

Da fare: abbiamo menzionato alcuni strumenti CRM per il settore immobiliare, ma nessuno di essi è così comprensivo come ClickUp.

perché accontentarsi di un software "decente" quando si può avere il migliore CRM immobiliare commerciale?

Con ClickUp, i vostri agenti possono impostare e monitorare lo stato di avanzamento dei loro obiettivi obiettivi commerciali , collega i documenti dell'elenco alle offerte esistenti per una rapida consultazione, e Da fare molto di più. Chiudete l'affare con ClickUp gratis oggi stesso per sperimentare uno strumento CRM gratis che farà sentire i vostri agenti veramente a casa. 🏠

