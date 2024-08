10 modelli gratuiti di gestione dei programmi con piani e processi

La gestione dei programmi richiede un alto livello di competenza in termini di comunicazione, pianificazione ed esecuzione. Sebbene siate una rockstar e possiate farlo da soli, avere un supporto sotto forma di modelli vi aiuterà risparmiare tempo e lavoro richiesto, in modo da potersi concentrare sull'esito positivo dell'organizzazione e meno sulle attività che possono essere automatizzate.

Qui vi mostreremo come i modelli di gestione dei programmi possono rendervi più efficienti e cosa cercare in questi strumenti. Condivideremo anche alcuni dei nostri modelli di piano di gestione dei programmi preferiti per iniziare. 🌻

Cominciamo a semplificare i vostri lavori richiesti per il project management, d'accordo?

Cos'è un modello di gestione del programma? Gestione del programma è simile al project management, con alcune differenze chiave. Nel project management ci si concentra sulla produzione di progetti più piccoli

risultati di un progetto specifico. Nel program management, invece, si gestiscono decine di progetti complessi e interconnessi che costituiscono un sistema più ampio.

L'obiettivo di un piano di gestione dei programmi è supportare l'organizzazione o l'azienda attraverso molteplici vie. Questi ruoli richiedono un livello superiore di leadership, coordinamento e comunicazione.

È qui che strumenti di gestione del programma come i modelli. Un modello di project management è uno strumento che semplifica i vari passaggi della gestione di progetti correlati. Possono aiutare a creare singoli piano del progetto identificare le interdipendenze del progetto e creare mappe stradali per la pianificazione del progetto.

Alcuni modelli possono anche aiutare a monitorare il processo del programma, a redigere proposte di programma e a condurre audit delle procedure esistenti. ✅

Cosa rende un buon modello di gestione del programma?

Siete pronti a utilizzare un modello di gestione del programma per semplificare la pianificazione del vostro processo?

Ecco cosa rende un modello di gestione del programma eccellente:

panoramica e ambito del progetto Visibilità: Un aspetto chiave della gestione del programma è la conoscenza dell'obiettivo finale. Cercate modelli che consentano di delineare il piano del programma e gli oggetti principali

**Strumenti per identificare elementi chiave e dipendenze: la gestione del programma si basa molto sull'identificazione di potenziali vincoli. Cercate modelli che offrano funzionalità/funzione per la struttura organizzativa e le mappe stradali per mantenere il programma in orario

Funzione Sequenza : I programmi sono costituiti da vari progetti con date di scadenza per le consegne. Tenete traccia dello stato di avanzamento con un modello per creare una timeline e un calendario per gli obiettivi del programma

: I programmi sono costituiti da vari progetti con date di scadenza per le consegne. Tenete traccia dello stato di avanzamento con un modello per creare una timeline e un calendario per gli obiettivi del programma Supporto alla collaborazione : per essere un program manager di successo, è necessario destreggiarsi tra diversi progetti, a volte anche tra reparti diversi. Un ottimo modello offrirà una collaborazione senza soluzione di continuità tra i membri del team e le parti interessate, sia che si tratti disoftware di project management strumenti per la pianificazione dei progetti

: per essere un program manager di successo, è necessario destreggiarsi tra diversi progetti, a volte anche tra reparti diversi. Un ottimo modello offrirà una collaborazione senza soluzione di continuità tra i membri del team e le parti interessate, sia che si tratti disoftware di project management strumenti per la pianificazione dei progetti Dashboard personalizzabili: Le visualizzazioni personalizzate offrono una visione di specifici passaggi del programma, facilitano il monitoraggio dei processi e consentono di controllare le autorizzazioni nelle varie fasi del piano di gestione del programma

Monitoraggio e controllo delle attività, delle risorse e dello stato di avanzamento del progetto nella visualizzazione ClickUp Dashboard

10 Modelli di gestione dei programmi da utilizzare nel 2024

I modelli di project management consentono di risparmiare tempo, sia che si tratti di delineare l'ambito di più progetti, sia che si cerchi un modo per semplificare i processi. Esistono moltissimi modelli tra cui scegliere, in modo da poter scegliere quello giusto per le vostre esigenze.

Dai modelli che aiutano a monitorare i flussi di lavoro a quelli che consentono di analizzare tutti i processi esistenti, c'è un modo per rendere il vostro lavoro più efficiente il mio lavoro più velocemente e più efficace. E con strumenti di miglioramento dei processi e strumenti di mappatura dei processi è possibile creare roadmap per i programmi e monitorare lo stato di avanzamento dalla fase di avvio a quella di conclusione.

Ecco un elenco dei nostri 10 modelli preferiti da utilizzare subito. ✨

1. Modello di gestione del programma ClickUp

Utilizzate il modello di gestione del programma di ClickUp per avere una panoramica di tutti i vostri progetti e del loro stato Modello di gestione dei programmi di ClickUp consente di monitorare facilmente progetti multipli e la loro relazione con un obiettivo di programma più ampio. Creazione rapida di cartelle per i diversi progetti e assegnazione di attività, scadenze e attività cardine per ciascuno di essi nella cartella di gestione del programma sequenza del progetto .

Creare visualizzazioni dei problemi e dei rischi per identificare potenziali ostacoli e affrontare i problemi nel momento in cui si presentano per evitare di far deragliare il programma progetti da consegnare con questo modello di diagramma di Gantt e ottenere una visione olistica dello stato del progetto.

Passate alla vista Bacheca in questo modello di piano di progetto per visualizzare a volo d'uccello ciò che è stato completato, ciò che è in corso e ciò che verrà dopo. ✍️

2. Modello di reportistica sullo stato del programma ClickUp

Questo modello di ClickUp con codice a colori mostra lo stato del budget, della Sequenza e della qualità del progetto

Con Modello di reportistica sullo stato dei programmi di ClickUp fornire aggiornamenti sulla situazione del programma e dei singoli progetti non è mai stato così facile. Create una panoramica del programma in un layout visivamente piacevole con grafici, tabelle e tabelle che evidenziano le informazioni più importanti.

Compilate la sezione del modello grafico sullo stato di salute del programma per identificare lo stato dei singoli progetti che compongono il programma più ampio. Colorate di verde i progetti che sono in regola, usate il giallo per identificare i problemi e segnalate in rosso i progetti che necessitano di attenzione immediata per rientrare nei tempi previsti.

Creare un grafico di Gantt per visualizzare l'intera roadmap del programma e utilizzare i grafici per identificare i controlli del progetto e l'allocazione delle risorse. Il responsabile del programma può anche approfondire i rischi del progetto con una tabella che evidenzia il problema identificato e il elementi di azione .

3. Modello di tracciatore di programmi ClickUp

Tenete traccia di tutti i progetti e delle Sequenze per i membri del team con il modello Program Tracker di ClickUp

Un aspetto difficile della gestione di un programma è quello di visualizzare con chiarezza tutto ciò che sta accadendo. Con diversi progetti in corso e vari membri del team, è facile che le cose vadano perse. Ora non più, grazie al Modello di tracciamento dei programmi di ClickUp .

Questo modello di piano temporale offre visibilità a ogni progetto e ne identifica la priorità.

Il gestore del team può utilizzare le diverse visualizzazioni per determinare le sequenze temporali dei progetti per ogni reparto ed evidenziare la capacità di lavoro dei singoli membri del team. Iniziate definendo il progetto nella vista Elenco progetti.

Creare e assegnare attività ai vari membri del team di progetto e aggiungere date di scadenza che possono essere utilizzate per creare una sequenza temporale per ogni progetto. Nella visualizzazione Sequenza, raggruppare le attività per reparto e filtrare in base a fase del progetto per monitorare lo stato del programma.

Utilizzare la vista Carico di lavoro per visualizzare la ripartizione del lavoro tra i dipendenti. Utilizzate queste informazioni dalla struttura di ripartizione del lavoro per riassegnare le attività, ridistribuire i carichi di lavoro e regolare la Sequenza per mantenere il programma in linea esito positivo del programma . 🙌

4. Modello di riepilogo del programma ClickUp

Tenete il vostro team informato sui dettagli importanti senza dover leggere un documento più lungo

Avete bisogno di un modo per fornire aggiornamenti rapidi sul programma e una sinossi concisa? Rivolgetevi al file Modello di riepilogo del programma di ClickUp . Utilizzate questa pagina modello di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per dare agli stakeholder o ai membri del team impegnati una visione dello stato del progetto, senza far leggere loro infinite pagine di report.

Includete informazioni come una panoramica generale sullo stato di avanzamento, una rapida menzione dei problemi e delle relative soluzioni proposte e l'indicazione dei prossimi passaggi.

5. Modello di proposta di programma ClickUp

Presentate le richieste di approvazione per i progetti che supportano gli obiettivi del vostro programma con il modello di proposta di programma ClickUp

Il project management non consiste solo nel monitoraggio e nella gestione dello stato di progetti interconnessi. Un aspetto chiave del project management è l'identificazione di nuovi progetti e programmi che possano supportare gli obiettivi principali dell'organizzazione.

Questo rende semplice per un program manager proporre idee ai vertici dell'azienda con un modello di proposta di programma Modello di proposta di programma di ClickUp .

Iniziate a compilare i dettagli di base della vostra proposta, come la descrizione del programma, gli oggetti proposti, la metodologia, il layout e il budget.

Con un'interfaccia visivamente piacevole e dettagli concisi, l'ufficio di project management (PMO) è sicuro di approvare! 🤩

6. Modello di Carta del programma ClickUp

Delineate l'ambito e gli oggetti del lavoro del vostro dipartimento con il modello di Carta del programma ClickUp

Un altro ottimo modo per fornire una panoramica rapida del programma è quello di usare Modello di Carta del Programma di ClickUp . Utilizzate questo modello di carta di pianificazione del progetto per delineare il piano di project management durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Iniziate con la definizione dell'organizzazione del programma, che comprende il titolo del programma, il nome del progetto e il nome dell'azienda piano di comunicazione e il programma del progetto, comprese le date di inizio e fine. I gestori del team possono utilizzarli per approfondire i singoli membri del team che avranno un ruolo nel programma e negli oggetti.

Con questo modello gratuito di project management, potete delineare le metriche che userete per determinare l'esito positivo del progetto, l'ambito di lavoro e le iniziative e i piani d'azione.

Conservate questa cartella in una posizione di facile accesso all'interno della vostra area di lavoro di ClickUp. In questo modo, un progetto o i vostri collaboratori e stakeholder possono farvi riferimento mentre lavorano al programma, assicurandosi che siano consapevoli degli obiettivi e delle attività cardine da raggiungere.

