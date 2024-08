le 10 migliori app per prendere appunti su Android nel 2024

Ci sono innumerevoli scenari in cui prendere appunti è essenziale nel lavoro di tutti i giorni, che si tratti di annotare le note di una riunione, catturare le idee durante le riunioni giornaliere di brainstorming o semplicemente annotare la vostra ultima ispirazione. O forse, di recente, vi siete imbattuti in alcune interessanti notizie online che volete conservare per riferimenti futuri.

In questi casi, l'ultima cosa di cui avete bisogno è un sistema inaffidabile e disorganizzato di note scritte a mano. Al contrario, è necessario un sistema di app per prendere note che permette di scrivere note al volo, organizzarle in categorie efficaci e trasformarle in idee attuabili.

Se siete utenti Android, alcune delle migliori app per prendere appunti per Android offrono funzionalità e vantaggi unici, specifici per Android, per migliorare la vostra capacità di prendere appunti.

Che cos'è un'app per prendere appunti?

Un'app per prendere appunti è un modo digitale per scrivere, archiviare e organizzare tutte le note importanti. In alcuni casi, può anche includere l'archiviazione e l'organizzazione di note scritte a mano, grazie alla possibilità di scansionare documenti da aggiungere al sistema di archiviazione.

La maggior parte delle app Android per prendere appunti non sono semplici editor di testo con un sistema di cartelle allegato. Offrono invece funzionalità avanzate, come la possibilità di:

Organizzare le note in gruppi, a seconda del loro scopo e della loro origine

Memorizzare note video, vocali e di testo

Condividere le note tra i vari dispositivi, consentendo di prendere appunti sul telefono e poi rivederli sul tablet

Integrare immagini o note audio e allegare file agli appunti per contestualizzarli

Le migliori app per prendere appunti per Android dispongono anche di funzioni avanzate oltre a quelle di base qui elencate, come la capacità di creare note adesive per le attività di brainstorming. Il loro scopo principale, tuttavia, rimane lo stesso: le app per le note aiutano a rendere più semplice e diretto il processo di annotazione di pensieri o informazioni.

Cosa cercare in un'app per prendere appunti per Android

Sebbene le opzioni siano numerose, tutte le buone app per prendere appunti tendono a condividere alcune funzionalità/funzione che vale la pena esaminare in dettaglio. Prestate molta attenzione alle funzionalità/funzione qui sotto quando prendete i vostri appunti strategie per prendere appunti al livello successivo con la vostra app per Android.

Facilità d'uso: Più è facile scrivere note, gestirle e condividerle con altri dispositivi o utenti, meglio è

Più è facile scrivere note, gestirle e condividerle con altri dispositivi o utenti, meglio è Free o a basso prezzo: Probabilmente vi imbatterete in acquisti in-app o in livelli premium per accedere a tutte le funzionalità/funzione. Ma un'ottima app per prendere appunti dovrebbe offrire una versione gratuita che permetta di creare note rapide ed elenchi di cose da fare

Probabilmente vi imbatterete in acquisti in-app o in livelli premium per accedere a tutte le funzionalità/funzione. Ma un'ottima app per prendere appunti dovrebbe offrire una versione gratuita che permetta di creare note rapide ed elenchi di cose da fare **Organizzazione cancellata: non si tratta solo della possibilità di accedere alle note. L'app dovrebbe invece facilitare l'organizzazione delle note in base all'argomento o alla categoria

Ricerca intuitiva: Più è facile trovare i file delle note recenti o anche il testo all'interno di quelle note, più l'app è utilizzabile, il che è particolarmente importante quando i processi della vostra organizzazione diventano più complessi nel tempo

Funzionalità/funzione avanzate: Da fare, ad esempio, con l'opzioneinclude strumenti di intelligenza artificiale (IA)?? È possibile esportare le note in altre app e come interagisce l'app con gli altri servizi Google?

10 Migliori app per prendere appunti per Android 2024

Tenendo a mente queste sfumature, è ora di passare all'elenco. Scopriamo le migliori app per Android per prendere appunti che aiutano a migliorare l'organizzazione e il ricordo.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con strumenti per prendere appunti come ClickUp Blocco Note e Documenti. Grazie alle sue funzionalità/funzione estese e di facile utilizzo, è anche una delle piattaforme di produttività migliori alternative a Google Keep sul mercato.

ClickUp Blocco note

è all'altezza di tutte le altre app per prendere appunti presenti in questo elenco. Il

Documenti di ClickUp

memorizza il vostro lavoro con un editor di testo ricco e permette di

collaborazione in tempo reale

con il vostro team e la funzione lavagna online è perfetta se vi piace lavorare con le note adesive.

Ma è la funzionalità avanzata intorno a queste due funzioni che brilla davvero. Ad esempio, cosa succederebbe se un assistente IA potesse riepilogare le note e trasformarle dinamicamente in attività? E se queste attività diventassero dinamicamente parte di flussi di lavoro più ampi per garantire il rispetto delle scadenze dei progetti ogni volta? ClickUp vi ha già pensato!

Con

Le app ClickUp per tutti i dispositivi

clickUp è un'applicazione per tutti i dispositivi, compreso Android, che consente di condividere facilmente le note recenti su PC, telefono e tablet. È la soluzione perfetta per tutti coloro che non cercano solo un'app dedicata alle note, ma una suite completa di strumenti per la gestione delle note

app per la produttività

combinate in un'unica piattaforma.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Blocco note: Un modo semplice per annotare rapidamente note, aggiungere immagini e trasformare semplici appunti di testo in attività e elementi da fare

Documenti: Lo strumento ideale per categorizzare e collaborare su note materiali che vanno oltre il normale testo, che sostituisce Google Documenti e altri elaboratori di testi

Assistente ClickUp AI : Un assistente IA che genera riepiloghi di riunioni e note in pochi minuti, trasforma le note in elementi d'azione e formatta o modifica automaticamente le note per una migliore condivisione e pubblicazione

Integrazioni estese: La possibilità di integrarsi con tutti gli strumenti necessari per la produttività, tra cui Google Calendar, Outlook e Dropbox

Limiti di ClickUp

La sua ricca serie di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

L'app mobile ha funzioni limitate per gli utenti che desiderano ottenere l'esperienza completa di ClickUp attraverso le loro app Android

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

2. OneNote

Via

Microsoft OneNote

OneNote di Microsoft è tra le migliori app gratis per prendere appunti, grazie alla sua semplicità e all'integrazione con altri strumenti di produttività comuni. Si collega direttamente ad app come Microsoft Outlook, Excel e Word, ma lavora su tutti i sistemi operativi Apple, Windows e, naturalmente, Android.

Per molti versi è lo standard per la presa di note sui dispositivi Windows e molti considerano i suoi concorrenti nella stessa categoria come

Alternative a OneNote

.

Le migliori funzionalità/funzione di OneNote

Possibilità di Clip di note e screenshot da pagine web esterne e altri strumenti per aggiungere le proprie note di base e scarabocchi

Supporto multimediale per immagini, registrazioni audio e note disegnate a mano

Scanner integrato per aggiungere fogli scritti a mano o altri documenti agli elenchi di Da fare e ad altri tipi di note

Categorizzazione delle note in base all'importanza, che può rendere più facile la ricerca e il ritrovamento di ciò che serve

Limiti di OneNote

Le note vengono salvate per impostazione predefinita in Microsoft OneDrive, il che può creare difficoltà agli utenti che utilizzano altre alternative di archiviazione cloud

Piena integrazione con le altre app di Microsoftsuite di produttività di Microsoft richiede la sottoscrizione di un abbonamento a $$$a 365 di Microsoft

Prezzi di OneNote

Gratis

Alcune funzionalità/funzione premium incluse nelle sottoscrizioni a Microsoft Office 365

Valutazioni e recensioni di OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

3. Evernote

via

Evernote

Un'applicazione popolare

Concorrente di Google Keep

evernote è tra le migliori app per prendere appunti per Android, grazie alla sua versatilità. Offre un robusto editor di testi, una matrice di modelli e una sincronizzazione senza soluzione di continuità tra i dispositivi, che la distinguono dalle altre app per prendere appunti.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Una libreria estesa di Modelli Evernote che spaziano dal piano delle riunioni alle note delle lezioni e ai diari giornalieri

Una potente funzione di ricerca, che consente di trovare facilmente note audio, clip web e altri contenuti all'interno dell'app

Scorciatoie da tastiera che consentono di creare o bloccare le note, condividerle o formattarle come necessario

Supporto per lo stilo per le app mobili, che consente di prendere note in forma libera

Limiti di Evernote

A differenza di altre app per prendere appunti, la versione gratis presenta alcuni limiti, tra cui uno spazio di archiviazione ridotto, l'assenza di modelli personalizzati e di opzioni per la gestione delle attività

Alcuni utenti hanno segnalato tempi di caricamento lenti sull'app desktop e sul web rispetto alle app mobili native

Prezzi di Evernote

Gratuito

Personale: 10,83 dollari/mese

Professionale: 14,17 dollari/mese

Teams: 24,99 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

4. Calamaro

Via

Calamaro

Se non volete abbandonare del tutto le note scritte a mano, Squid - precedentemente noto come Papyrus, che ha cambiato nome nel 2015 - potrebbe essere la scelta migliore. A differenza di altre app di Google, l'esperienza ruota attorno all'uso del dito o di uno stilo per annotare i propri pensieri direttamente nell'interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Squid

Editor di carta infinito, che consente di creare tutte le note che si desidera in un'unica schermata

Regolazione dinamica della scrittura, per migliorare la leggibilità delle note sullo schermo

Funzione di importazione di PDF, che consente di contrassegnare manualmente documenti di grandi dimensioni

Molteplici opzioni di sfondo e la possibilità di inserire immagini e condivisioni, per aumentare le opportunità di creatività nella creazione di note da presentare ad altri

Limiti di Squid

Il sistema di archiviazione e organizzazione non è così facile da usare come altre opzioni di questo elenco

Il software non è ideale per chi preferisce scrivere note a macchina o creare note audio

Prezzi di Squid

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Squid

G2: Nessuna recensione ad oggi

Capterra: Nessuna recensione ad oggi

5. Google Keep

via

Google Keep

Google Keep è un popolare programma di

Alternativa a Evernote

ma è molto di più. È una delle app più popolari per Android per prendere appunti, grazie soprattutto a un'ampia funzionalità/funzione che consente di fare qualsiasi cosa, dalla creazione di una nota rapida alla creazione di documenti e verbali multimediali estesi.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Una funzionalità/funzione di promemoria che può anche essere impostata come ricorrente per non dimenticare mai più di creare note

La possibilità di aggiungere facilmente immagini alle note, compresa l'integrazione diretta del rullino fotografico nell'app

Una funzionalità/funzione di elenco delle cose da fare con caselle di controllo che possono trasformarsi automaticamente in attività

La possibilità di utilizzare il software a costo zero, in quanto tutte le funzionalità sono disponibili gratuitamente

Limiti di Google Keep

Nessuna autorizzazione per bloccare le note; i destinatari possono modificare tutte le note condivise tramite l'app

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altre app gratuite per prendere appunti presenti in questo elenco

Prezzi di Google Keep

Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Nessuna recensione ad oggi

Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

6. Blocco note ColorNote Note

Via

Nota di colore

ColorNote è forse l'app per prendere appunti più popolare sul Google Play Store per un motivo preciso, con una valutazione di 4,9 da oltre 3 milioni di recensioni. Si distingue per l'interfaccia utente semplice e intuitiva e consente la creazione di note tramite una lista di controllo o testo normale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ColorNote

Promemoria e notifiche facilitano la gestione delle attività di base del vostro elenco giornaliero di cose da fare

La funzionalità/funzione widget permette di aggiungere e creare note materiali sulla schermata iniziale del dispositivo

La funzione di ricerca permette di cercare le note tramite testo o ricerca vocale

La protezione con codice di accesso consente di mantenere private le note

Limiti di ColorNote

Disponibile solo per Android, non è possibile condividere o creare note su dispositivi desktop

Il limite del sistema di archiviazione può far fatica a mantenere l'organizzazione con l'aumentare del numero di file

Prezzi di ColorNote

Gratis

Valutazioni e recensioni di ColorNote

G2: Nessuna recensione ad oggi

Capterra: Nessuna recensione ad oggi

7. Simplenote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/simplenote\_hero.webp L'app per prendere appunti Simplenote per Android /$$$img/

Via

Nota semplice

Se cercate app per le note che diano priorità alla semplicità, Simplenote è la scelta migliore. Elimina tutti i fronzoli, concentrandosi su ciò che conta di più: organizzare i pensieri in modo semplice (e digitale).

Funzionalità/funzione migliori di Simplenote

Sincronizzazione in tempo reale su tutte le piattaforme, compresa la possibilità di andare oltre Android

Le funzionalità di tag e di elementi fissati per le parole chiave facilitano la ricerca e la categorizzazione delle note

Funzionalità di condivisione pubblica, che permette a chiunque abbia un collegato di visualizzare le note

Supporto di Markdown, che consente di formattare le note senza utilizzare un editor WYSIWYG

Limiti di Simplenote

Nessun supporto per immagini, audio o disegni

Nessuna funzionalità/funzione di annullamento, che può rendere difficile la correzione degli errori

Prezzi di Simplenote

Gratuito

Piano Sustainer: $$$a/mese, che l'azienda considera una donazione per contribuire alle spese di manutenzione e sviluppo dell'app

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

8. Nota di Nimbus

Via

Nota di Nimbus

Con Nimbus Note è possibile creare quelle che l'autore chiama super note: audio, video, testo, liste di controllo interattive, fogli di calcolo e tabelle, tutto nella stessa app. Se si aggiungono le annotazioni di Clip sul web, si ottiene quella che potrebbe essere l'opzione più avanzata di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimbus Note

Strumento avanzato di ritaglio web per PDF e singole pagine, con opzioni di annotazione

Il supporto multimediale più avanzato tra le app presenti in questo elenco

Interfaccia utente intuitiva e altamente ricercabile che semplifica l'inserimento in azienda

Modelli per i tipi di note più comuni che riducono al minimo il tempo di preparazione per la presa di appunti

Limiti di Nimbus Note

Funzionalità/funzione molto limitate nella versione gratuita, che è in gran parte una versione di prova per i piani a pagamento

Funzioni limitate per i fogli di calcolo e le tabelle rispetto ad alternative come Microsoft Excel e Fogli Google

Prezzi di Nimbus Note

Free: 9 dollari al mese per utente

Plus: $9/mese per utente

Teams: $12/mese per utente

Business: $30/mese per utente

Nimbus Note valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

9. Note in bundle

Via

Note in bundle

Come suggerisce il nome, Bundled Notes si occupa di categorizzare le note prese in un determinato giorno, settimana o mese. Ma questo non significa che l'editor debba nascondersi: un'interfaccia intuitiva ed elegante rende il processo di annotazione dei pensieri un gioco da ragazzi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Bundled Notes

Ordinamento delle note in bacheche in stile Kanban per una maggiore associazione visiva

Raggruppa e tagga le note per facilitarne la categorizzazione e il successivo ritrovamento

Impostazione dei bundle nel modo più adatto alle proprie esigenze grazie a funzionalità/funzioni di personalizzazione avanzate

Limiti delle note raggruppate

Nessuna opzione di condivisione delle note con altre persone che potrebbero trarne beneficio

Note illimitate e supporto per i browser web disponibili solo con il piano di sottoscrizione

Prezzi delle note in bundle

Gratis

Bundled Pro: 1,89 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Bundled Notes

G2: Nessuna recensione ad oggi

Capterra: Nessuna recensione ad oggi

10. Note standard

Via

Note standard

Standard Notes è open source, il che la rende più flessibile di molte altre opzioni presenti in questo elenco. È intrinsecamente personalizzabile, ma può comunque contare su un set avanzato di funzionalità/funzione per essere una delle migliori app per prendere appunti disponibili.

Funzionalità/funzione migliori di Standard Notes

La crittografia avanzata end-to-end e l'autenticazione a due fattori assicurano che le note private rimangano tali

Il processo semplice di spostamento delle note da altre piattaforme a Standard Notes rende facile la migrazione da queste piattaforme

Sincronizzazione delle note in tempo reale con una barra di stato chiara che vi tiene aggiornati sul processo di sincronizzazione e di upload/download

Sincronizzazione illimitata su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi iOS e desktop

Limiti di Standard Notes

Limite alle note in testo normale senza sottoscrizione

La sincronizzazione e la crittografia delle note possono essere lente, soprattutto sui dispositivi mobili connessi alla rete WiFi

Prezzi delle note standard

Gratuito

Produttività: $15/mese

Professionale: 18 dollari/mese

Standard Notes valutazioni e recensioni

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

Portate la presa di note per Android al livello successivo con ClickUp

Trovare un vincitore tra le migliori app per prendere appunti su Android non è affatto semplice. Eppure, se si considerano tutti i contesti e le integrazioni, ClickUp è la migliore.

È possibile creare facilmente tutte le note che si desidera. Sfruttare funzionalità/funzione come Blocco note, Documenti e riepiloghi/riassunti delle riunioni abilitati dall'IA. Collegate i vostri scarabocchi direttamente alla gestione delle attività per rendere il vostro elenco di cose da fare più agile.

E soprattutto, è completamente gratuita e consente di testare le sue capacità come app per Android prima di impegnarsi in alcune delle funzionalità/funzioni più complete.

Pronti per iniziare?

Creare un account gratuito

oggi!