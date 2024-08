8 Integrazioni di Evernote per una migliore presa di appunti nel 2024

Dimenticatevi di prendere le note a mano. Il mercato per app per prendere note è esplosa negli ultimi anni, ed Evernote è il leader del settore. Con un'app come Evernote, non si ha solo la possibilità di digitare un documento vuoto. È possibile organizzare facilmente più note e informazioni con sincronizzazione tra dispositivi, funzioni di ricerca, supporto multimediale e altro ancora. È come prendere note, ma con superpoteri.

Tuttavia, c'è un altro chiaro vantaggio: collegare Evernote all'esteso elenco di integrazioni e usufruire di un valore maggiore. Immaginate di integrare i vostri strumenti di produttività preferiti (suggerimento: ClickUp) con l'app leader di mercato per prendere appunti. Quando si considera Evernote o le sue alternative , le integrazioni devono far parte del vostro processo decisionale.

Ecco quindi le migliori integrazioni di Evernote per il nuovo anno. Dalla gestione dei progetti alla creazione di moduli che alimentano le note, imparate a ottimizzare la vostra produttività con queste app e integrazioni.

Cosa cercare in un'integrazione di Evernote?

Naturalmente, le opzioni di questa guida sono solo alcune delle tante possibilità di espansione delle funzioni principali di Everynote. Ma le migliori integrazioni di Evernote tendono a condividere alcune caratteristiche comuni che vale la pena considerare per trovare l'opzione migliore per le proprie esigenze:

Facile configurazione: L'installazione dell'integrazione deve essere semplice, in modo da poter iniziare a massimizzare la produttività con Evernote

**Una volta installata, l'integrazione deve essere facile da usare. Evitate gli strumenti con una curva di apprendimento significativa

**Valore aggiunto: non lasciatevi ingannare dalle integrazioni che offrono funzionalità/funzione già presenti in Evernote. Ad esempio, è già tra gli strumenti dimigliori strumenti di IA per prendere notequindi probabilmente non avete bisogno di un'integrazione specificamente progettata per aggiungere le funzionalità di IA per prendere appunti

Abbordabile: Che sia gratis o a basso prezzo, assicuratevi che l'integrazione in questione non superi o si avvicini a Evernote stesso. Cercate invece opzioni a basso prezzo per massimizzare il ROI

Tramite Zapier o una connessione diretta, qualsiasi integrazione installata deve essere approvata da Evernote per migliorare le sue funzioni

Le 8 migliori integrazioni di Evernote da usare nel 2024

Evernote è uno degli strumenti di migliori app per il secondo cervello evernote ha molto da fare quando si tratta di integrazioni. In effetti, queste integrazioni sono ciò che lo distinguono da alternative come Obsidian . Vediamo i nostri preferiti tra queste integrazioni per soddisfare le vostre esigenze.

Esplora ClickUp Docs, con funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale, flussi di lavoro integrati, efficienza organizzativa, controlli sulla privacy e ricche opzioni di formattazione

Uno dei migliori strumenti di project management sul mercato, ha anche molto da offrire quando si tratta di prendere note. E non stiamo parlando solo di ClickUp Documenti che può essere un sostituto di Evernote a tutti gli effetti, se si usano pezzi come il Modello di nota del progetto ClickUp .

Invece, stiamo parlando specificamente del template Integrazione ClickUp Evernote .

Collegando i due strumenti, la presa di note si collega in modo più intuitivo al project management. Le nuove note di Evernote diventano attività di ClickUp. Trasformate la vostra raccolta casuale di note in progetti coesi e attuabili, completati da titolari di attività, date di scadenza e altro ancora.

La funzionalità di Ricerca universale di ClickUp consente agli utenti di cercare rapidamente le app, i file e altro ancora connessi. Con la Ricerca universale, gli utenti possono usare la Ricerca estesa per aggiungere ai preferiti le app che cercano e smettere di cercarle una per una.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Una libreria estesa diModelli di Evernote per semplificare le note ed evitare di dover ricominciare ogni volta da capo

ClickUp University Ricerca universale consente agli utenti di cercare rapidamente le app, i file e altro ancora in connessione. La ricerca universale consente agli utenti di cercare rapidamente le app, i file e le note preferite all'interno e all'esterno di ClickUp in qualsiasi momento, eliminando la necessità di doverle trovare da soli

Una suite completa per il project management che vi aiuta a costruire passaggi naturali per ogni nota che prendete e a trasformare le note in progetti completi

Flussi di lavoro automatizzati per le note e le attività, per ottimizzare il flusso dei progetti in produttività

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano che l'aggiunta di nuove schede e ticket ai progetti può essere ritardata

La funzione di ricerca all'interno della piattaforma non è sempre intuitiva e i filtri possono diventare rapidamente complessi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

2. Nozbe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Nozbe-Evernote-Integration-1400x991.png Nozbe Evernote Integration Screenshot che mostra come integrare Nozbe con Evernote, fare clic sull'icona dell'ingranaggio -> Impostazioni -> Evernote. Premere il pulsante "Aggiungi integrazione" per abilitare l'integrazione.

/%img/

Via Nozbe Come ClickUp, Nozbe è un'app per la gestione delle attività. A differenza di ClickUp, non offre molte funzionalità/funzione avanzate, ma, almeno in parte, questo è il suo scopo.

Nozbe non è stata progettata per progetti complessi con molti membri del team. Si tratta invece di un semplice strumento organizzativo per costruire e dare priorità alle attività e poi farle terminare individualmente o in team. Con l'integrazione di Evernote, questa funzione di base ma potente diventa ancora più importante.

Le migliori funzionalità/funzione di Nozbe

Aggiungere le note di Evernote come commenti alle singole attività all'interno di Nozbe con un solo clic

Creazione di promemoria Evernote che si trasformano automaticamente in attività di Nozbe con un tag "promemoria"

Un'intrinseca facilità d'uso che deriva dall'intenzionale mancanza di complessità e che rende facile l'inserimento in azienda

Integrazioni come quella di Evernote consentono di espandere le funzioni in modo intenzionale e strategico, a seconda delle necessità

Limiti di Nozbe

Poca (o nessuna) automazione, il che rende più impegnativa la gestione quando i progetti diventano più complessi

Alcuni utenti hanno notato che mentre le integrazioni sono facili da installare, sono relativamente frustranti da disabilitare e de-sincronizzare

La sincronizzazione tra le piattaforme non è sempre fluida e a volte può essere ritardata

Prezzi di Nozbe

Free: $0 per un massimo di 3 utenti

$0 per un massimo di 3 utenti Premium: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nozbe

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

3. 123FormBuilder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/123-Modulo-Builder-Evernote-Integration-1400x719.jpg Utilizzate l'integrazione 123FormBuilder - Evernote per consentire ad amici, partner aziendali, colleghi e client di inviarvi note e promemoria in un taccuino privato o condiviso attraverso l'invio di moduli.

/$$$img/

Via 123FormBuilder Il nome è il gioco per questa integrazione con Evernote. 123FormBuilder vi aiuta a creare moduli semplici per raccogliere dati da chiunque, compresi gli stakeholder interni, i clienti esterni e altro ancora. Grazie all'integrazione con Evernote e all'automazione del flusso di lavoro, la raccolta dei dati diventa un processo facile e collaborativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di 123FormBuilder

Invio delle voci dei moduli direttamente alle note e ai promemoria di Evernote

oltre 2.000 modelli di moduli per semplificare la creazione di nuovi moduli per la raccolta di dati, dai moduli per gli ordini alle iscrizioni a eventi

La personalizzazione permette di aggiungere il logo e il marchio della propria azienda a qualsiasi modulo creato

Ampio intervallo di livelli di prezzo per organizzazioni di ogni tipo e dimensione

Limiti di 123FormBuilder

La connessione dei moduli alle opzioni di pagamento può essere difficoltosa, limitando i casi d'uso per il pubblico dei clienti

A volte le email di invio dei moduli e di errore finiscono nelle cartelle spam

In alcuni casi, la formattazione dei moduli può cambiare quando vengono importati in Evernote

Prezzi di 123FormBuilder

Basic: Free

Free Gold: $32/mese

$32/mese Platinum: $39/mese

$39/mese Diamond: $79/mese

$79/mese Azienda: $225/mese

123FormBuilder valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

4. Avaza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Avaza-Unified-Project-Work-Management-for-Teams.png Dashboard dei progetti di Avaza che mostra le attività in corso: pianificazione, creazione di contenuti, correzione finale e pubblicazione /$$$img/

Via Avaza Nasce come strumento di project management, ma è solo l'inizio. Avaza offre funzionalità avanzate come il monitoraggio del tempo, la gestione del team, la chat e la fatturazione. L'obiettivo è diventare una suite di produttività completa per aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori.

Le migliori funzionalità/funzione di Avaza

Integrazione bidirezionale con Evernote, che consente agli utenti di creare automaticamente nuove attività quando viene creata una nuova nota e di creare una nuova nota per ogni nuova attività creata

Sistema avanzato di preventivi e fatture online e ricorrenti che ottimizza le comunicazioni con i clienti all'interno della piattaforma

Le opzioni di chattare con i team consentono anche a quelli più numerosi di lavorare insieme con maggiore facilità

Interfaccia utente incredibilmente semplice se si considera la complessità delle funzionalità/funzione offerte

Limiti di Avaza

Nessuna funzionalità offline: questo software lavora online per gli utenti connessi a Internet

Rimuovere i collaboratori che non fanno più parte del team è inutilmente difficile

L'integrazione di Evernote a volte non riesce ad aggiornare le note quando l'attività allegata viene aggiornata

Prezzi di Avaza

Gratis

Startup: $11,95/mese per utente

$11,95/mese per utente Basic: $23,95/mese per utente

$23,95/mese per utente Business: $47,95/mese per utente

Avaza valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (290+ recensioni)

4.5/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

5. TaskClone

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/TaskClone.png Pagina di TaskClone che mostra come aggiungere una nuova destinazione. Nella sezione "Destinazioni" del dashboard, fare clic sul pulsante "+ADD".

/$$$img/

Via TaskClone TaskClone non ha un'integrazione con Evernote. Al contrario, è l'integrazione. Lo strumento consente di copiare facilmente gli elementi di azione dall'app per prendere appunti al calendario o all'app per la gestione delle attività per darvi un seguito. Basta aggiungere un tag "Trigger" alla nota e il programma fa il lavoro per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di TaskClone

Sincronizzazione dinamica che non si ferma alla creazione dell'elemento da fare, ma mantiene il sistema di project management e Evernote allineati nel tempo

Possibilità di specificare la destinazione per l'invio delle attività, per organizzare meglio l'elenco delle cose da fare nel backend

Offre la possibilità di lavorare offline e di effettuare la sincronizzazione non appena il dispositivo torna online

Lavora anche con OneNote, Documenti Google e TaskCam

Limiti di TaskClone

La configurazione richiede un po' di tempo e non è necessariamente intuitiva

L'interfaccia utente potrebbe essere più semplice per un'app con funzioni così focalizzate

Il prezzo può essere un ostacolo quando alcuni strumenti di project management di questo elenco, come ClickUp, sincronizzano automaticamente i contenuti senza un intermediario

Prezzi di TaskClone

Starter: $1,99/mese

$1,99/mese Professionale: $2,99/mese

$2,99/mese Exec: $3,99/mese

$3,99/mese Business: $4,99/mese

TaskClone valutazioni e recensioni

G2: 3.5/5 (4 recensioni)

3.5/5 (4 recensioni) Capterra: nessuna recensione ad oggi

6. Docebo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/docebo-integration-with-Evernote-1400x710.png pagina di integrazione di automazione di docebo Evernote che mostra come integrare l'LMS Docebo Learn con i flussi di lavoro automatizzati di Evernote /$$$img/

Via Docebo Piattaforma di apprendimento virtuale, Docebo si propone di "ridisegnare il modo in cui le aziende sfruttano la tecnologia per creare, fornire e comprendere l'impatto aziendale delle loro esperienze di apprendimento" In altre parole, questo strumento Da fare non si limita a formare i dipendenti, ma monitora la formazione e ottiene informazioni più approfondite sulle tendenze, i benchmark e le conoscenze acquisite.

Le migliori funzionalità/funzione di Docebo

Un'intuitiva integrazione con Evernote che connette l'LMS con i flussi di lavoro automatizzati dell'app per il trasferimento diretto delle informazioni

Creazione facile di nuove note in Evernote in base alle azioni intraprese nell'LMS, come le nuove registrazioni alla piattaforma

Per essere una piattaforma complessa, progettata per le aziende, Docebo è sorprendentemente facile da integrare e da utilizzare

La reportistica è personalizzata, ma gli utenti segnalano un prezzo ragionevole rispetto ad altri sistemi di apprendimento aziendali

Limiti di Docebo

Le opzioni per l'amministratore sono limitate e si basano in gran parte su moduli di apprendimento e flussi di lavoro precostituiti

Alcune funzionalità promettenti, come la mappatura delle competenze, sono limitate dalla mancanza di opzioni personalizzate per i diversi settori

Prezzi di Docebo

Solo preventivi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docebo

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (160+ recensioni)

7. Intuitivamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Insightly-Evernote-Integration-1400x1028.png Pagina di integrazione Evernote di Insightly: Per copiare le note in Insightly, selezionare le caselle di controllo accanto alle note che si desidera collegare, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi Evernote sotto l'elenco.

/$$$img/

Via Intuitivamente Insightly è un software completo per la gestione dei clienti che offre diversi sistemi, tra cui uno strumento di automazione del marketing, CRM, servizio clienti e app connect. Questo livello di integrazione è stato progettato specificamente per aumentare le entrate attraverso una migliore attrazione dei clienti e la creazione di relazioni, che l'integrazione con Evernote è in grado di mettere in evidenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Copia facilmente le note di Evernote nelle attività di Insightly, nei profili dei clienti e altro ancora

Collegare dinamicamente nuove opportunità e progetti alle attività di Evernote per prendere appunti in modo avanzato

Facile processo per scollegare una nota di Evernote dall'opportunità o dal profilo di Insightly, se necessario

L'integrazione attraverso il percorso del cliente crea build ed esperienze di comunicazione più coese

Limiti di Insightly

L'integrazione di Evernote è limitata ai clienti Evernote Business

La suite integrata può facilmente diventare costo-proibitiva per le aziende più piccole

App Connect promette innumerevoli integrazioni ma può essere difficile da impostare per utenti nuovi o non tecnici

Prezzi di Insightly

All-in-One Plus: $349/mese

$349/mese All-in-One Professional: $899/mese

$899/mese Azienda All-in-One: $2.599/mese

Valutazioni e recensioni su Insightly

G2: 4,2/5 (800+ recensioni)

4,2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (600+ recensioni)

8. Scintilla di lettura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Spark-Integrations.jpg Si integra con tutti gli strumenti che amate, rendendo Spark un hub per tutte le vostre esigenze di produttività.

/$$$img/

Via Leggere Molti strumenti promettono di rendere le email più efficienti. Spark di Readdle potrebbe avere successo come strumento di email esplicitamente progettato per la produttività.

È possibile filtrare e organizzare facilmente le email, accantonare i messaggi per un secondo momento o contrassegnarli come completati. Il risultato è che potete gestire il rumore per concentrarvi quando ne avete bisogno e approfondire i messaggi quando potete.

Funzionalità/funzione migliori di Readdle Spark

Integrazione semplice con Evernote che può trasformare le email in arrivo in attività

Estensione delle funzioni di Spark con approfondimenti su Evernote per ogni email ricevuta

L'editor abilitato dall'IA vi aiuta a creare ottime email in pochi secondi

La funzionalità/funzione di gatekeeper seleziona e blocca automaticamente i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti o indesiderati

Limiti di Readdle Spark

Controintuitivo per la maggior parte degli utenti che sono abituati a client email più standard

L'integrazione con Evernote è disponibile solo per dispositivi iOS e Mac OS; non ha funzionalità per Windows o Android

I servizi in connessione non si sincronizzano tra i dispositivi e devono essere aggiunti manualmente ogni volta

Prezzi di Readdle Spark

Accesso gratuito

Premium Individuale: $4,99/mese

$4,99/mese Premium Teams: $6,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Readdle Spark

G2: Nessuna recensione ad oggi

Nessuna recensione ad oggi Capterra: 5/5 (1 recensione)

Migliorare l'uso di Evernote con ClickUp

Se utilizzate Evernote, vi siete già impegnati a migliorare la vostra produttività. Allora perché non portare questo impegno al livello successivo con una delle migliori integrazioni di Evernote?

Iniziamo con ClickUp. L'integrazione della famosa app per prendere appunti con una suite di produttività completa offre molti vantaggi, tra cui un'ampia gamma di funzioni per la gestione della produttività modelli di note per le riunioni per migliorare i follower e l'integrazione nei progetti di tutte le note.

E soprattutto, ClickUp è gratis per iniziare. Create oggi stesso il vostro account gratuito su ClickUp.