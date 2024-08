15 metriche di produttività per aumentare le prestazioni del vostro team

Le metriche di produttività sono concetti che fungono da punti di riferimento per misurare, analizzare e presentare le prestazioni dei dipendenti o dei reparti. In altre parole, misurano la produttività dei dipendenti e indicano il contributo di ciascun team al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Lo studio di metriche di produttività come l'utilizzo delle risorse, le ore lavorate o le ore di straordinario crea trasparenza sulla produttività del team. Aiuta a individuare le risorse che stanno rallentando o facendo progredire i progetti.

Si tratta di una semplice relazione input-out, che mostra come la produzione dell'azienda sia influenzata dai suoi input.

Abbiamo creato una guida che spiega l'impatto delle metriche di produttività e degli indicatori chiave di prestazione (KPI) sui processi aziendali interni ed esterni. 👇

**Che cosa sono le metriche di produttività?

Le metriche di produttività sono misure quantificabili che misurano le prestazioni dei dipendenti in aree specifiche e il modo in cui le loro attività contribuiscono agli obiettivi organizzativi.

Queste metriche offrono indicazioni numeriche e visive facilmente digeribili sulle aree da migliorare o da completare.

Ad esempio, supponiamo che il team A dedichi 30 ore a un progetto di tre giorni con 12 dipendenti. Il team B termina lo stesso progetto in due giorni con due dipendenti in meno. La scomposizione delle metriche di produttività dei dipendenti consente ai leader aziendali di visualizzare in modo diverso come e perché il team B ottiene un rendimento superiore a quello del team A.

Qual è l'importanza delle metriche di produttività?

È necessario misurare la produttività per verificare lo stato del team rispetto agli obiettivi aziendali. Dalle unità prodotte e dai ricavi generati alle attività orientate all'approvvigionamento, queste metriche essenziali forniscono informazioni accurate per allontanare i team dal fallimento e avvicinarli a un servizio di qualità, alla soddisfazione dei clienti e al miglioramento dei margini di profitto.

La relazione tra metriche di produttività e indicatori di performance può produrre un intervallo di dati relativi all'efficienza. Possono integrare informazioni quantitative e qualitative e contribuire alle misure complessive delle prestazioni di un'azienda.

Il monitoraggio continuo e l'intervento per aumentare la produttività aiutano a migliorare i risultati complessivi del team, contribuendo a migliorare le prestazioni aziendali.

Vediamo ora alcune delle principali metriche di produttività e degli indicatori chiave di prestazione che vi aiutano a misurare lo stato.

15 esempi di metriche e KPI di produttività

La lunga scia di metriche di produttività e KPI può essere travolgente. Prendetevi il tempo necessario per decidere quali di queste comuni metriche di produttività possono portare la vostra azienda al livello successivo. 👇

1. Tasso di turnover dei dipendenti (ETR)

Il tasso di turnover dei dipendenti valuta la percentuale di dipendenti che lasciano un'organizzazione in un periodo specifico. È espresso come percentuale della forza lavoro. Questa metrica misura anche la qualità delle politiche di assunzione e i livelli di soddisfazione dei dipendenti.

Le valutazioni suggeriscono che i tassi di turnover dei dipendenti sono stati 20% in più dopo la pandemia .

Mentre un tasso di turnover inferiore al 10% è considerato ragionevole, un tasso di turnover più elevato riflette un'impressione negativa della cultura aziendale e può indicare una forza lavoro demotivata e improduttiva.

ecco come calcolare l'ETR:

tasso di turnover dei dipendenti = [T /{(B+E)/2}] X100**_

Qui,

T è il numero di cessazioni durante un periodo

B è il numero di dipendenti all'inizio del periodo

E è il numero di dipendenti alla fine del periodo

2. Fatturato per rappresentante commerciale

Questa metrica di produttività calcola il fatturato per dipendente dei membri del team commerciale.

I team commerciali sono competitivi per natura. Pertanto, l'utilizzo di metriche di produttività commerciale può contribuire a promuovere una sana competizione tra i membri del team.

Tuttavia, è bene fornire traguardi commerciali ambiziosi e realistici per incoraggiare il team a fare di più per generare entrate.

Confrontando le prestazioni di ciascun rappresentante commerciale in base a parametri come l'anzianità e i traguardi raggiunti, si ottiene una valutazione equa.

ecco una formula rapida per calcolare questa metrica:

ricavo per addetto alle vendite = vendite totali / numero di vendite effettuate dall'addetto alle vendite**_

3. Accuratezza dell'inventario

La metrica dell'accuratezza dell'inventario misura il livello di incoerenza tra l'inventario effettivo e quello registrato. Il monitoraggio e il miglioramento di questa metrica rafforza la vostra impressione di fornitore affidabile.

Una maggiore accuratezza dell'inventario risulta da pratiche contabili accurate e da una gestione efficiente del magazzino. Indica anche l'efficacia del team in campo responsabile della gestione dell'inventario.

È necessario mantenere un punteggio elevato in queste metriche di qualità per ottenere un aumento della soddisfazione dei clienti e delle cifre commerciali.

ecco una formula per calcolare l'accuratezza dell'inventario:

Accuratezza dell'inventario = (Elementi contati / Elementi registrati) x 100

4. Tempo medio di movimentazione (AHT)

Il tempo medio di gestione misura il tempo medio impiegato per risolvere una query o un problema di supporto clienti in sospeso.

L'AHT è comunemente utilizzato per misurare la produttività dei team del supporto clienti e dell'assistenza. Ha quattro oggetti principali:

Individuare i membri più performanti o proattivi del team

Identificare i membri con basse prestazioni e aiutarli a migliorare attraverso sessioni di formazione

Capire le fluttuazioni dell'AHT come segnali di stress del team o di sovraccarico di lavoro

Garantire un'elevata reattività nei confronti dei clienti per mantenerne la soddisfazione

In poche parole, questa metrica della produttività dei dipendenti misura l'efficienza con cui il team risolve le query dei clienti senza sacrificare la qualità del servizio (QoS).

👉 Calcolate l'AHT con questa formula:

tempo medio di gestione = (tempo totale di conversazione + tempo di attesa + tempo di follower) / numero totale di chiamate**_

5. Tasso di completamento dell'attività

Il tasso di completamento delle attività misura la percentuale di attività completate rispetto a quelle assegnate in un determinato periodo di tempo.

Questa metrica di produttività è una cartina di tornasole dell'efficienza operativa. Aiuta a individuare le interruzioni nei flussi di lavoro e le lacune nelle capacità del team.

Se avete problemi di accumulo di attività, è il momento di ridistribuire i carichi di lavoro o di indagare su problemi più profondi come una non chiara definizione delle priorità delle attività, un utilizzo inefficiente dei dipendenti, un sovraccarico di lavoro o risorse insufficienti.

ecco come calcolare il tasso di completamento delle attività:

tasso di completamento delle attività = (numero di attività completate) / (numero totale di attività) x 100**_

Un modo agile di gestire un tasso di completamento inferiore è quello di assegnare punti storia per ogni attività. I punti storia sono un peso assegnato a ogni attività in base alla difficoltà e al tempo di completamento previsto.

I punti storia permettono di analizzare in anticipo quanto tempo richiederà ogni attività. Soprattutto, forniscono una panoramica del carico di lavoro e dei livelli di produttività dei singoli membri del team.

Utilizzo ClickUp per i team operativi per soddisfare le vostre esigenze di gestione delle attività. Consente di gestire facilmente le attività attraverso visualizzazioni e dashboard personalizzabili. Inoltre, è possibile utilizzare l'IA per assegnare automaticamente attività secondarie e generare riepiloghi/riassunti per i thread di comunicazione per ridurre il carico di lavoro manuale del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Carico di lavoro-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Carico di lavoro semplificata /$$$img/

individuate le lacune in termini di capacità del team e verificate l'efficienza delle vostre operazioni con la visualizzazione del carico di lavoro di ClickUp

🎁Bonus: Considerare creare un piano di produttività utilizzando modelli personalizzati e osservate come ClickUp riempie automaticamente i campi per inserire tutti gli stati in un clic.

6. Orario di lavoro straordinario

Le ore di straordinario sono le ore extra che un dipendente investe oltre al suo orario di lavoro standard.

Un numero maggiore di ore di straordinario indica una cattiva distribuzione del carico di lavoro, una cultura del lavoro malsana e una gestione inefficiente del team. Anche uno solo di questi fattori è sufficiente a causare un calo delle ore di lavoro straordinario produttività dei dipendenti .

Monitorate questa metrica per identificare le carenze di risorse e le necessità di assunzione. Ad esempio, un maggior numero di ore di straordinario nel reparto marketing può indicare la necessità di una maggiore forza lavoro.

Allo stesso modo, è possibile utilizzare questa metrica per monitorare la produttività dei dipendenti e assegnare il carico di lavoro in base alle capacità di un dipendente.

è possibile calcolare le ore di straordinario dividendo il numero di ore di straordinario per il numero di ore di lavoro regolari.

ore di lavoro straordinario = (Ore di lavoro straordinario) / (Ore regolari) x 100**_

7. Crescita commerciale

La crescita delle vendite misura la capacità del team commerciale di aumentare i risultati di vendita mensili, trimestrali o annuali.

Questa metrica offre informazioni sul tasso di crescita dei ricavi dell'azienda. Considerate l'aggiunta di filtri per periodi di un mese per avere accesso a dati di livello micro. In questo modo è possibile conoscere l'andamento dei singoli rappresentanti commerciali in blocchi di tempo.

Utilizzate questa metrica per identificare quali imbuti commerciali producono le conversioni più elevate.

ecco come calcolare la crescita commerciale:

Crescita delle vendite = [(vendite nette attuali - vendite nette del periodo precedente) / vendite nette del periodo precedente)] x 100

8. Tasso di innovazione

Anche se non si tratta di un indicatore di performance chiave, il tasso di innovazione parla della creatività del team. Consente di calcolare la frequenza delle nuove idee avviate in un periodo rispetto a quelle eseguite con esito positivo.

Tassi di innovazione più elevati sono indice di un team dinamico che si mantiene in prima linea con l'assunzione di rischi e le innovazioni. Ricordate che tassi più elevati non sempre indicano una maggiore produttività del team. Tuttavia, la conversione delle idee in realtà o processi è una misura unica della produttività.

ecco una formula semplice per misurare il tasso di innovazione del team:

tasso di innovazione = (numero di idee lanciate con esito positivo/numero totale di idee proposte)*100**_

💡Tip: Usate ClickUp Brain e ClickUp Whiteboards per condurre sessioni di ideazione e brainstorming nel team e ottenere un tasso di innovazione più elevato. ClickUp Brain agisce come assistente IA per il brainstorming di idee. Mentre ClickUp Lavagne online colmano il divario tra il brainstorming e il lavoro terminato.

Utilizzatele per fare brainstorming su nuove idee e poi pianificate la loro esecuzione tramite mappe mentali e diagrammi intuitivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-305.png ClickUp Lavagna online /$$$img/

Brainstorming di idee con il team e lancio di idee con esito positivo con le Whiteboard di ClickUp

9. Risoluzione del primo contatto (FCR)

Questa metrica di produttività è chiamata anche risoluzione della prima chiamata e funziona meglio per i team del supporto IT e dei call center. Analizza la quantità di richieste dei clienti risolte da un agente del servizio clienti nell'ambito dell'interazione iniziale con il cliente. L'intento è quello di evitare il tempo speso per i follower e di lavorare invece per risolvere le richieste e i problemi più seri dei clienti.

Osservare il team mentre gestisce chiamate extra non necessarie e fa escalation di ticket eccessivi può essere stressante. Monitorate la produttività con questa metrica per bilanciare l'utilizzo dei dipendenti e le prestazioni aziendali.

ecco come calcolare l'FCR:

risoluzione al primo contatto = (Incidenti risolti al primo contatto / Incidenti totali) x 100**_

Un FCR elevato indica che il team del servizio clienti è in grado di risolvere rapidamente le richieste dei clienti che arrivano. Questo accade quando si può aumentare l'autorevolezza o il potere decisionale dei singoli dipendenti nei team rivolti ai clienti.

10. Rapporto tra traffico del sito web e lead

Il rapporto traffico/lead del sito web monitora quanti visitatori compiono le azioni desiderate dopo aver visitato il sito. Queste azioni possono essere qualsiasi cosa: registrazioni, acquisti, richieste di informazioni, reindirizzamenti, ecc. KPI e metriche come questi generano approfondimenti sul traffico online del vostro marchio e sull'efficacia delle strategie di marketing del vostro sito web.

L'aumento o la diminuzione dei tassi di conversione nei vari periodi spiegano anche cosa sta funzionando e cosa sta fallendo.

calcolate il rapporto traffico web/lead dividendo il numero di visite al sito web per il numero di lead generati in un periodo:

rapporto traffico web/lead = (numero di visite al sito web) / (numero di contatti generati) x 100**_

11. Produttività part-time vs. produttività full-time

Questa metrica misura il livello di produttività dei dipendenti part-time rispetto a quelli full-time.

Anche se si possono assumere dipendenti part-time per progetti contrattuali o per colmare lacune, potrebbero non essere produttivi come i dipendenti a tempo pieno. La mancanza degli strumenti giusti o le difficoltà di inserimento nella cultura del vostro marchio potrebbero compromettere la loro produttività immediata. Con il passare del tempo, questo problema si aggrava e potreste perdere migliaia di dollari in guadagni potenziali.

Misurando questa metrica, è possibile monitorare le prestazioni dei dipendenti in base a gruppi classificati e identificare quali membri del team contribuiscono agli obiettivi dell'organizzazione.

Nota: Questa metrica non ha una formula specifica. Tuttavia, una metrica strettamente correlata è il Full-Time Equivalent (FTE).

fTE equivalente a tempo pieno = Ore totali lavorate dai dipendenti a tempo parziale e a tempo pieno / Numero di ore disponibili a tempo pieno in un anno**_

12. Tasso di Conversione degli Obiettivi

Il tasso di conversione degli obiettivi misura la percentuale di obiettivi del progetto desiderato che vengono raggiunti come da programma.

Tassi di conversione degli obiettivi più elevati indicano che gli strumenti e le metodologie di pianificazione del progetto sono ottimi. Al contrario, i tassi più bassi rivelano scadenze irrealistiche del progetto e un'estensione eccessiva.

Tenete presente che questi obiettivi sono di natura molto diversa. E che questa metrica è completamente diversa dal "Tasso di completamento delle attività" Tuttavia, la capacità del team di raggiungere questi obiettivi prestabiliti ne definisce la etica del lavoro .

👉 Ecco una formula semplice per misurare il tasso di conversione degli obiettivi:

tasso di conversione degli obiettivi = (numero di obiettivi raggiunti nei tempi previsti) / (numero totale di obiettivi) x 100**_

13. Rapporto Lead-to-MQL

I lead qualificati per il marketing (MQL) sono potenziali clienti esaminati dal team di marketing per confermare il loro interesse per un prodotto o un servizio. Questi clienti vengono poi inviati al team commerciale, che li guida nel percorso di acquisto.

Iniziate ad accumulare lead attraverso gli account dei social media, le pagine di destinazione dei siti web, l'email marketing e le pubblicità a pagamento. Una volta che la vostra squadra di marketing avrà fatto corrispondere la personas dei lead al vostro pubblico di riferimento, questi diventeranno MQL.

Un rapporto più alto di MQL è un segnale di via libera per i vostri reparti di lead generation!

calcolate il rapporto Lead-to-MQL con questa semplice formula:

rapporto Lead/MQL = (numero di MQL) / (numero totale di lead generati) x 100**_

14. Tasso di conversione delle valutazioni

Questa metrica definisce la percentuale di potenziali reclute che diventano dipendenti della vostra organizzazione.

Il tasso di conversione delle assunzioni fornisce un'idea più ampia della risposta del vostro pool di talenti alla valutazione delle offerte di lavoro. Ad istanza, dimostra se gli investimenti per equipaggiare il vostro team di reclutamento superano considerevolmente il reddito dei candidati assunti.

ecco una formula per calcolare il tasso di conversione delle assunzioni del vostro team.

tasso di conversione del reclutamento = (numero di assunzioni positive) / (numero di candidati che hanno partecipato al processo di reclutamento) x 100**_

💡Tip: Potete aspettarvi un tasso di conversione del reclutamento più alto se i vantaggi del lavoro che offrite superano la media delle offerte di lavoro del mercato. Al contrario, un tasso di conversione del reclutamento più basso è tipicamente dovuto a valutazioni negative dell'azienda o all'incapacità di soddisfare le aspettative salariali medie.

15. Investimento medio nella formazione di ciascun dipendente

Questa metrica misura il costo medio sostenuto dall'organizzazione per la formazione dei dipendenti nuovi o esistenti. Include i costi di sviluppo e gestione di vari programmi di formazione, come workshop, seminari, certificazioni e altre iniziative di sviluppo dei dipendenti.

Grazie a queste metriche, è possibile valutare l'efficienza e l'efficacia delle iniziative di aggiornamento dei dipendenti. E se queste iniziative siano o meno vantaggiose per la produttività dei dipendenti nel corso del tempo.

👉 Utilizzate questa formula per calcolare l'investimento medio nella formazione dei dipendenti:

investimento medio per la formazione di ciascun dipendente = (Investimento totale in formazione / Numero di dipendenti formati)**_

Come impostare e misurare le metriche di produttività

Misurare obiettivi di produttività la produttività è un'attività che coinvolge diverse variabili, come il tempo, le persone nella gerarchia dei dipendenti e i risultati delle diverse azioni. È necessario iniziare scegliendo le metriche che influiscono sull'esito positivo dell'azienda.

1. Considerare tutti gli indicatori di produttività

Iniziate a valutare la produttività in modo olistico. Considerate il termine da un punto di vista di efficienza operativa. Alcuni esempi di questi indicatori sono i tassi di completamento dei progetti o la produzione settimanale.

Successivamente, utilizzate un punto di vista di coinvolgimento dei clienti e dei dipendenti. Questo include indicatori come i tassi di retention che definiscono l'esito positivo delle vostre strategie di coinvolgimento.

2. Allineamento con gli obiettivi aziendali

Scegliete metriche di produttività che siano in linea con gli oggetti e la missione della vostra azienda. In questo modo ci si imposta per identificare esempi significativi di metriche di produttività importanti per la propria azienda.

Inoltre, mappa i processi e le metriche agli oggetti specifici. Durante il processo, comunicate questo allineamento a tutti i membri del team per spiegare come il loro lavoro debba supportare gli obiettivi dell'organizzazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-350.png Il modello di metriche di progetto di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare lo stato e l'esito positivo dei vostri progetti.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200021926&\_gl=1\*1t6g6qp\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scarica questo modello /%cta/ Modello di metriche del progetto ClickUp ha un formato completamente personalizzabile per monitorare gli obiettivi del progetto e migliorare la coerenza dello stato del progetto tra i team. È possibile impostare metriche personalizzate utilizzando campi personalizzati e stati personalizzati, accedere a categorie di dati del progetto e analizzare i risultati per verificare la produttività del team.

Il modello viene fornito con quattro visualizzazioni in diverse configurazioni per offrire la flessibilità di esaminare i dati nel modo preferito. Etichette di priorità, tag e attività secondarie annidate facilitano il monitoraggio delle metriche.

3. Definizione della produttività del team o dell'organizzazione

Il termine può variare a seconda dei reparti, dei membri del team e dei settori. È necessario definire la propria prospettiva in un contesto pertinente per impostare metriche appropriate e raggiungibili.

Per istanza, la produttività del team di performance marketing potrebbe essere misurata dal numero di lead generati. Al contrario, la produttività del team IT potrebbe essere calcolata in base al numero di aggiornamenti tecnici e di nuove funzionalità aggiunte in un periodo di tempo.

Stabilite definizioni chiare per i diversi team per garantire che la loro attenzione sia sincronizzata con i risultati desiderati.

4. Utilizzare un dashboard di KPI per tenere traccia del vostro stato

Utilizzate un dashboard KPI personalizzabile per monitorare e visualizzare le metriche di produttività in pochi minuti. I dashboard KPI consentono di studiare le prestazioni del team in periodi specifici e su base progetto per progetto.

Inoltre, si tratta di un pratico strumento di visualizzazione per presentare i dati su richiesta alle parti interessate in un formato digeribile. Ricordate di aggiungere un mix di indicatori leading e lagging per visualizzare in modo completo i parametri delle prestazioni future e storiche.

I prodotti SaaS come ClickUp offrono una soluzione completamente personalizzabile ClickUp dashboard reportistica . Questo dashboard intuitivo consente di monitorare tutto, dallo stato delle attività secondarie a quello delle attività in corso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-566.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

creare un dashboard KPI con ClickUp e visualizzare una vista dettagliata di tutte le attività in corso_

Metriche di produttività e impostazione degli obiettivi

Le due cose vanno di pari passo, poiché gli obiettivi devono essere realistici e tracciabili in ogni fase dell'attività o del progetto.

Utilizzate i dati sulle prestazioni passate come parametri di riferimento e adottate il quadro degli obiettivi SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo) per la specificità necessaria in questo approccio.

È importante rivedere di tanto in tanto queste metriche, poiché l'impostazione degli obiettivi è di solito un processo iterativo. Inoltre, è importante capire come gli incentivi della leadership e l'ambiente di lavoro siano essenziali per una migliore produttività e per l'impostazione di obiettivi raggiungibili.

Mentre gli incentivi della leadership possono motivare i dipendenti e aumentare le valutazioni, un ambiente di lavoro di qualità previene il burnout. Questi fattori sono fondamentali per ottenere metriche di produttività elevate, in quanto consentono al team di concentrarsi in modo proattivo sul miglioramento dei risultati. Obiettivi di ClickUp consente di assegnare e monitorare attività interconnesse. Offre 15 visualizzazioni e parametri personalizzabili per monitorare le metriche cruciali della produttività di diversi team e progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-3.jpeg Obiettivi di ClickUp /$$$img/

imposta obiettivi tracciabili per il tuo team utilizzando ClickUp Obiettivi e visualizza le metriche di produttività tra team e progetti di tutte le attività in corso_

Le metriche di produttività ottimizzeranno i vostri futuri flussi di lavoro

È chiaro come l'assegnazione delle metriche di produttività possa schiacciare o alimentare i risultati aziendali.

Non dimenticate di rivedere e perfezionare queste metriche in base alle dinamiche del settore e alla crescita interna.

Motivate i vostri dipendenti ad aggiornarsi in materia di analisi, in modo che possano iniziare a visualizzare le loro prestazioni individuali in modo analitico, favorendo la crescita collettiva dell'azienda.

In prospettiva, il futuro della misurazione della produttività sarà dominato da approcci basati sui dati e supportati dall'IA. ClickUp, con i suoi strumenti di project management assistiti dall'IA e i suoi dashboard intuitivi, vi aiuta a fare questo, dandovi accesso a tutti i vostri dati con un solo sguardo. Provate ClickUp gratis e iniziate a misurare la produttività oggi stesso.

FAQs

**1. Che cosa sono le metriche di produttività?

Le metriche di produttività sono numeri e dati che misurano la capacità dell'organizzazione di convertire input come manodopera, materiali e capitale in output come prodotti o servizi. Più che misure quantitative, le metriche di produttività sono KPI che valutano l'efficienza operativa di diversi team.

**2. Quali sono i 3 modi per misurare la produttività?

Per misurare la produttività, occorre innanzitutto identificare le metriche che meglio valutano la produttività per voi. Assicuratevi che si tratti di un elenco limitato che dia priorità agli obiettivi aziendali finali. In secondo luogo, non considerare solo le misure di produttività del lavoro. In terzo luogo, utilizzare le misure di project management e di strumenti di produttività per raccogliere dati primari su finanze, ore di lavoro, stato dei progetti, ecc.

**3. Che cosa sono i KPI per la produttività del lavoro?

Il tasso medio di produttività è un eccellente KPI o metrica di produttività per misurare se le ore di lavoro dei dipendenti rendono giustizia ai loro risultati. È possibile utilizzare uno strumento di project management per raccogliere dati numerici e visivi per le diverse attività dei dipendenti.