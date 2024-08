Autovalutazione delle prestazioni: Guida, suggerimenti ed esempi

Aristotele diceva: "Conoscere se stessi è l'inizio di ogni saggezza". Questo non vale solo per la nostra vita personale e spirituale.

Anche nella vita lavorativa, la comprensione di noi stessi - dei nostri punti di forza, delle nostre debolezze, dei nostri successi e dei nostri fallimenti - può aiutarci a migliorare le nostre prestazioni e a usufruire della crescita professionale. Le valutazioni delle prestazioni sono un ottimo modo per sapere cosa stiamo facendo bene e dove possiamo migliorare.

Tuttavia, i processi di valutazione tradizionali possono essere limitanti e transazionali.

È qui che entra in gioco l'autovalutazione dei dipendenti. Con un'autovalutazione delle prestazioni, potete riflettere su voi stessi e promuovere lo sviluppo personale e professionale in modo trasparente e interattivo.

In questo post vi aiuteremo a eccellere nell'autovalutazione con suggerimenti ed esempi. Iniziamo!

Comprendere le autovalutazioni

Analizziamo l'elemento dell'autovalutazione nelle valutazioni delle prestazioni e scopriamo di più sulle autovalutazioni dei dipendenti.

Cosa sono le autovalutazioni e perché sono importanti

Le autovalutazioni sono strumenti di auto-riflessione che consentono ai dipendenti di valutare le proprie prestazioni in un periodo specifico. Hanno tre scopi importanti:

Consapevolezza di sé: Esaminando in modo oggettivo i propri risultati e le proprie sfide, è possibile comprendere meglio i propri punti di forza e le aree in cui è necessario migliorare Dialogo aperto: Le autovalutazioni possono contribuire a promuovere un dialogo aperto tra dipendenti e management. Permette ai dipendenti di esprimere la propria prospettiva sulle prestazioni lavorative, che può essere confrontata e contrastata con quella del manager Impostazione degli obiettivi: Forniscono un'eccellente opportunità per stabilire obiettivi personali e professionali, guidando le prestazioni future e la crescita della carriera

Contesto storico ed evoluzione dell'autovalutazione

Da tempo il mondo riconosce l'importanza dell'autovalutazione per la crescita personale e professionale. Ecco una breve cronologia del concetto.

L'era del management scientifico (dall'inizio alla metà del XX secolo): Basato suPrincipi di Frederick Taylordurante la rapida industrializzazione l'attenzione era rivolta alla massimizzazione dell'efficienza. La saggezza prevalente di quei tempi era che il capo sapesse il meglio. Per questo motivo i manager conducevano esclusivamente valutazioni delle prestazioni, limitando l'introspezione e il feedback dei dipendenti e, il più delle volte, trascurando le valutazioni dei dipendentila soddisfazione dei dipendenti *Il movimento delle relazioni umane (dalla metà del XX secolo in poi): Questo periodo ha segnato un cambiamento verso il riconoscimento dell'importanza dei fattori umani sul posto di lavoro. I dipendenti sono stati visti come individui con capacità e potenzialità uniche, piuttosto che come semplici parti della macchina aziendale. Le valutazioni di autovalutazione delle prestazioni sono emerse come strumento per le valutazioni oggettive delle prestazioni. I responsabili delle decisioni hanno iniziato a incoraggiare i commenti di autovalutazione

Basato suPrincipi di Frederick Taylordurante la rapida industrializzazione l'attenzione era rivolta alla massimizzazione dell'efficienza. La saggezza prevalente di quei tempi era che il capo sapesse il meglio. Per questo motivo i manager conducevano esclusivamente valutazioni delle prestazioni, limitando l'introspezione e il feedback dei dipendenti e, il più delle volte, trascurando le valutazioni dei dipendentila soddisfazione dei dipendenti *Il movimento delle relazioni umane (dalla metà del XX secolo in poi): Questo periodo ha segnato un cambiamento verso il riconoscimento dell'importanza dei fattori umani sul posto di lavoro. I dipendenti sono stati visti come individui con capacità e potenzialità uniche, piuttosto che come semplici parti della macchina aziendale. Le valutazioni di autovalutazione delle prestazioni sono emerse come strumento per le valutazioni oggettive delle prestazioni. I responsabili delle decisioni hanno iniziato a incoraggiare i commenti di autovalutazione L'era dell'empowerment dei dipendenti (dalla fine del XX secolo in poi): Con i progressi della psicologia e della tecnologia, le aziende globalizzate si sono rapidamente rese conto dell'importanza di responsabilizzare i dipendenti. Le valutazioni di autovalutazione delle prestazioni sono diventate parte integrante di questa filosofia, aiutando i dipendenti a svolgere un ruolo decisivo per le loro prestazioni e il loro sviluppo professionale

Oggi le organizzazioni si concentrano sul rendere le autovalutazioni conversazioni bidirezionali incentrate su coaching e sviluppo. L'accento è posto sullo sviluppo dell'agilità, della mentalità di crescita e della collaborazione.

Ruolo dell'autovalutazione nella gestione delle prestazioni

Le autovalutazioni delle prestazioni sono fondamentali per creare un ambiente di costante miglioramento e coinvolgimento. Ecco perché:

Feedback continuo

Le autovalutazioni offrono la possibilità di un feedback continuo. Vi permettono di valutare le vostre prestazioni rispetto agli oggetti professionali e alle aspettative dell'organizzazione. Questo ciclo di feedback aiuta a correggere rapidamente la rotta, mantenendo l'allineamento con gli obiettivi.

Impegno dei dipendenti

Le autovalutazioni aumentano l'impegno dei dipendenti dando voce ai lavoratori nella gestione delle loro prestazioni. Quando si valuta attivamente la propria performance, si tende a sentirsi più coinvolti nel proprio ruolo e nell'organizzazione.

Miglioramento delle prestazioni

Le autovalutazioni aiutano a identificare le aree di miglioramento, consentendo ai dipendenti di migliorare le proprie prestazioni in modo proattivo.

Sviluppo della carriera

Le autovalutazioni possono guidare lo sviluppo professionale. Il team di leadership può aiutare i dipendenti a pianificare un migliore stato di carriera, identificando punti di forza, debolezze e aspirazioni di carriera.

Benefici dell'autovalutazione

Esploriamo i vantaggi chiave di questa pratica riflessiva:

**Le autovalutazioni aiutano i dipendenti a sentirsi più sicuri e a costruire un senso di autoefficacia. I dipendenti possono rafforzare la loro fiducia nelle proprie capacità riflettendo sui risultati ottenuti e sul valore aggiunto all'organizzazione Aumento della soddisfazione lavorativa: L'autovalutazione può contribuire a migliorare la soddisfazione lavorativa. I dipendenti che riconoscono il proprio stato e i propri risultati saranno probabilmente più soddisfatti del proprio lavoro **Miglioramento delle valutazioni delle prestazioni: le autovalutazioni possono aumentare le valutazioni delle prestazioni. Questo perché le autovalutazioni offrono ai dipendenti una piattaforma per esprimere le loro prospettive e garantire una revisione delle prestazioni più olistica e accurata Aiutano a trattenere i dipendenti: Le autovalutazioni aiutano a trattenere i dipendenti. I dipendenti si sentono valorizzati e ascoltati quando riflettono sulla loro crescita e le prestazioni lavorative migliorano. Le autovalutazioni aumentano anche la fedeltà e riducono il turnover

Il processo di autovalutazione

Ora che siete (si spera) convinti dei benefici dell'autovalutazione, ecco come eseguirla.

Guida passo passo alla stesura di un'autovalutazione

Passaggio 1: Riflettere sulle proprie prestazioni

Iniziate riflettendo sulle vostre prestazioni lavorative dall'ultima valutazione. Considerate i risultati, le sfide e la crescita ottenuti nel periodo di valutazione. Valutate le vostre prestazioni con calma e obiettività e poi confrontatele con gli obiettivi e le aspettative del vostro manager o dell'organizzazione.

Per istanza, come People-Ops Manager, potreste considerare i progetti o le iniziative che avete implementato per ridurre i costi di assunzione e formazione dei nuovi dipendenti nell'organizzazione in H1. Si potrebbe vedere quali progetti sono riusciti a ridurre i costi, quali iniziative non hanno funzionato come previsto e le ragioni del loro esito positivo o negativo. È inoltre possibile delineare nuovi obiettivi per H2.

ClickUp modelli di valutazione delle prestazioni per il processo di autovalutazione offrono un approccio sistematico, efficiente e di facile utilizzo per riflettere sulle proprie prestazioni e impostare gli obiettivi.

Uno di questi modelli è Modello del modulo di valutazione di ClickUp . Iniziate a compilare i campi richiesti, compreso il vostro nome, ruolo e periodo di valutazione. Queste informazioni forniscono un contesto alla vostra autovalutazione.

Quindi, definite le categorie che intendete valutare e i criteri di misurazione delle prestazioni. Utilizzando i campi personalizzati di ClickUp, è possibile suddividere in categorie e aggiungere 10 diversi attributi, quali premi e attività cardine ricevute (se presenti), ore totali prestate, titolo del lavoro, aree da migliorare, ecc.

Una volta pronto il modulo, potete compilare la vostra autovalutazione e aggiungerla all'area di lavoro di ClickUp condivisa dagli altri membri del team.

Utilizzate i moduli di valutazione di ClickUp per misurare le prestazioni vostre e del vostro team

Passaggio 2: raccogliere i documenti di supporto

Nessuna autovalutazione è completata senza dati. Per garantire un'autovalutazione delle prestazioni completa e accurata, raccogliete i documenti di supporto pertinenti. Questi possono includere email positive di colleghi o client, dati sui risultati del lavoro o certificati di corsi di formazione completati. Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp integra l'autovalutazione delle prestazioni consentendo di valutare le proprie prestazioni e di riportare i feedback ricevuti in varie aree. Potete classificare la vostra competenza in determinate abilità o il vostro esito positivo nella riunione di specifici traguardi.

Per istanza, un esperto di marketing digitale può raccogliere dati sull'aumento del traffico del sito web o sull'esito positivo delle metriche delle campagne per dimostrare una buona performance.

Passaggio 3: scrivere una bozza

Iniziate la vostra autovalutazione delineando i vostri risultati, le sfide e le aree di miglioramento.

Evidenziate esempi specifici e utilizzate i dati per dimostrare le vostre prestazioni. Se siete un direttore commerciale, spiegate come avete superato i traguardi commerciali, discutete gli ostacoli incontrati e suggerite le aree di miglioramento. Se siete un ingegnere, ad esempio, potete evidenziare una funzionalità/funzione che avete spedito prima del previsto.

Anche in questo caso, il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp consente di registrare risposte dettagliate in aree quali i risultati ottenuti, le sfide o le possibilità di miglioramento.

Passaggio 4: essere onesti ed equilibrati

L'onestà a titolo gratuito è fondamentale nel processo di autovalutazione. Riconoscete gli esiti positivi, ma anche le aree di miglioramento.

Per esempio, un gestore del team potrebbe menzionare il fatto di aver completato i progetti nei tempi e nei costi previsti e di aver affrontato i problemi di comunicazione durante le riunioni del team con i colleghi.

Passaggio 5: discutere i propri obiettivi

Infine, parlate dei vostri obiettivi e delle vostre aspirazioni professionali. Includete obiettivi a breve termine, piani di carriera a lungo termine e i passaggi che intendete fare per raggiungerli.

Ad esempio, un professionista delle risorse umane può puntare a implementare un nuovo dipendente programma di inserimento dei nuovi dipendenti a breve termine e la transizione a un ruolo strategico nelle risorse umane a lungo termine.

In questo caso, il Modello di obiettivi SMART di ClickUp può essere utile per fissare obiettivi chiari e misurabili per il prossimo periodo di valutazione. Un autore di contenuti potrebbe impegnarsi a produrre diversi articoli di alta qualità ogni settimana.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-415.png Utilizzate il modello SMART Obiettivi di ClickUp per organizzare i vostri obiettivi in un sistema gestibile che supporti sia l'impostazione che il raggiungimento degli obiettivi https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692 Scaricate il modello /$$$cta/

Seguendo questi passaggi, è possibile creare un quadro completo di autovalutazione delle prestazioni che metta in evidenza i risultati ottenuti, identifichi le aree di crescita e delinei gli obiettivi professionali. Questa autoconsapevolezza e proattività può migliorare le prestazioni lavorative, il coinvolgimento e lo sviluppo della carriera.

Best Practices per un'autovalutazione efficace

È possibile utilizzare strategie specifiche per comunicare i propri risultati in modo accurato e significativo. Ecco alcuni modi per rafforzare le vostre autovalutazioni:

Scrivere valutazioni solide

Essere specifici con esempi : Fornite dettagli quantificabili quando descrivete i vostri risultati. Ad esempio, invece di "migliorare le vendite", dite "Aumentare le vendite del 30% nell'ultimo anno rinegoziando i contratti con i clienti chiave"

: Fornite dettagli quantificabili quando descrivete i vostri risultati. Ad esempio, invece di "migliorare le vendite", dite "Aumentare le vendite del 30% nell'ultimo anno rinegoziando i contratti con i clienti chiave" Usate i dati per dimostrare l'esito positivo : Includete metriche, KPI, analisi e altri dati concreti a sostegno dei vostri contributi. Per istanza, "Riduzione dei reclami dei clienti del 15% grazie alla semplificazione del processo di reso e all'implementazione di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti"

: Includete metriche, KPI, analisi e altri dati concreti a sostegno dei vostri contributi. Per istanza, "Riduzione dei reclami dei clienti del 15% grazie alla semplificazione del processo di reso e all'implementazione di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti" Collegate i vostri risultati agli obiettivi aziendali: Collegate i risultati del vostro lavoro direttamente agli obiettivi del reparto o dell'organizzazione. Per istanza, "Implementato il sistema digitale"campagne di marketing" che hanno portato a un aumento del 20% del traffico sul sito web, supportando l'obiettivo di espandere la nostra base di clienti online"_

Riconoscere le carenze e mostrare come le si affrontano

Identificate le aree che necessitano di miglioramenti e descrivete i passaggi che state facendo per migliorare. Ad esempio, "Le capacità di negoziazione sono state un'area di sviluppo per me. Sto leggendo libri sulle tecniche di negoziazione e questo trimestre parteciperò al workshop aziendale sulla negoziazione"

Fissare obiettivi chiari per il futuro

Fornite obiettivi specifici e misurabili relativi allo sviluppo delle competenze, ai contributi e alle aspirazioni di carriera per il prossimo periodo di revisione. Da fare, dimostrate al vostro manager che vi impegnate a prendere sul serio le autovalutazioni e a migliorare continuamente le vostre capacità.

Siate onesti e professionali

Il rispetto dei valori di onestà e professionalità durante l'autovalutazione può favorire la fiducia, consentire la crescita personale e contribuire a una rappresentazione più accurata delle prestazioni.

Fornite una valutazione sincera dei vostri punti di forza e delle aree di miglioramento. Riconoscere i punti in cui si è faticato o si è potuto fare meglio

Utilizzare un linguaggio costruttivo e professionale. Evitate frasi troppo critiche o negative. Inquadrare le aree di crescita come opportunità

Fornite un contesto se gli obiettivi specifici non sono stati raggiunti per ragioni valide al di fuori del vostro controllo.

Condividete i risultati ottenuti e il modo in cui avete svolto il vostro lavoro. Discutete le sfide che avete affrontato e come le avete gestite

Concentratevi sulle vostre prestazioni e sui vostri contributi piuttosto che paragonarvi agli altri

Bilanciate l'umiltà con l'evidenziazione dei vostri risultati e delle vostre capacità. Non sminuite i vostri lavori richiesti e le vostre capacità

Esprimete i vostri commenti e visualizzazioni in modo costruttivo, anche quando non siete d'accordo con una valutazione o un feedback precedente

Cosa evitare nelle valutazioni di autovalutazione delle prestazioni

Nonostante i numerosi vantaggi delle autovalutazioni, alcune insidie possono minarne l'efficacia. Ecco alcuni errori comuni da evitare:

Essere troppo vaghi o generici: Le dichiarazioni vaghe possono avere un impatto negativo sull'autovalutazione. Siate precisi riguardo ai vostri risultati, alle vostre difficoltà e ai vostri obiettivi

Le dichiarazioni vaghe possono avere un impatto negativo sull'autovalutazione. Siate precisi riguardo ai vostri risultati, alle vostre difficoltà e ai vostri obiettivi Concentrarsi esclusivamente sugli esiti positivi o sugli insuccessi del passato: È fondamentale visualizzare una situazione equilibrata. Sebbene sia importante evidenziare i propri risultati, riconoscere le aree in cui si è faticato e delineare i passaggi per migliorare può dimostrare il proprio commit alla crescita

È fondamentale visualizzare una situazione equilibrata. Sebbene sia importante evidenziare i propri risultati, riconoscere le aree in cui si è faticato e delineare i passaggi per migliorare può dimostrare il proprio commit alla crescita **Trascurare l'impostazione di obiettivi futuriImpostazione degli obiettivi futuri fornisce una chiara direzione di crescita. UtilizzareObiettivi di ClickUp per impostare obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Tempificati) come parte dei vostri processi di autovalutazione

**Ricordate di mantenere la professionalità. Sebbene dobbiate essere assertivi quando discutete delle vostre visualizzazioni con gli altri membri del team, mantenete un tono rispettoso. Adottate una mente aperta e una mentalità di apprendimento per accettare le vostre opinioniun feedback costruttivo ## Scrivere autovalutazioni efficaci con ClickUp

L'utilizzo degli strumenti giusti può migliorare il processo di autovalutazione, fornendo dati concreti a sostegno delle valutazioni e impostando obiettivi chiari e tracciabili per le prestazioni future. Visualizzazione del modulo di ClickUp è uno strumento eccellente per raccogliere dati importanti durante l'autovalutazione. Consente inoltre di convertire le risposte in attività tracciabili, assicurando che il feedback non si limiti alle parole ma si rifletta anche nelle azioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Modulo-View-Dashboard-Image-1400x1007.png Modulo ClickUp visualizzato /$$$img/

Utilizzate il modulo di visualizzazione di ClickUp per raccogliere preziosi dati di autovalutazione

Utilizzare Funzionalità/funzione di ClickUp per i documenti per mantenere un diario personale e delle note sulle proprie prestazioni. La stesura regolare di un diario sulle proprie esperienze e riflessioni può arricchire l'autovalutazione, fornendo un resoconto dei propri stati nel tempo e offrendo spunti di riflessione sui modelli di esito positivo e sulle aree di miglioramento.

Create splendidi documenti, wiki e molto altro ancora, quindi collegateli ai flussi di lavoro per realizzare le vostre idee Gli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp possono offrire dati preziosi per la vostra autovalutazione. Grazie al monitoraggio del tempo speso per le diverse attività o progetti, è possibile migliorare la qualità del lavoro capire meglio i propri livelli di produttività e identificare le aree in cui è possibile migliorare l'efficienza. Questo approccio basato sui dati può conferire credibilità e specificità alla vostra autovalutazione.

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo, direttamente all'interno di ClickUp

Infine, grazie alla funzionalità "Obiettivi" di ClickUp, è possibile impostare e monitorare lo stato di avanzamento verso obiettivi specifici e misurabili. Questa funzione può essere preziosa per le future autovalutazioni, fornendo prove concrete dei risultati raggiunti e un chiaro percorso di miglioramento continuo.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri oggetti con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato con ClickUp Obiettivi

Il futuro delle autovalutazioni

La pratica dell'autovalutazione continua a evolversi nel mondo del lavoro moderno. Mentre le organizzazioni si spostano verso strutture più agili di gestione continua delle prestazioni e di sviluppo dei dipendenti, da cosa dipende il futuro delle autovalutazioni?

Esploriamo alcune tendenze emergenti.

Il ruolo della leadership nella promozione dell'autovalutazione

Le capacità della leadership sono importanti per sviluppare una cultura aziendale che valorizzi l'autovalutazione. Le persone giuste al timone incoraggeranno i dipendenti ad abbracciare una cultura di feedback onesto e bidirezionale che crea un ambiente favorevole alla crescita.

Se siete un leader, innanzitutto chiarite subito le aspettative. Date l'esempio e completate la vostra autovalutazione. Controllate regolarmente il monitoraggio degli obiettivi. Seguite una formazione sui pregiudizi per esaminare le autovalutazioni in modo equo. Facilitate la riflessione ponendo domande ponderate. E legate il processo ai piani di sviluppo, non solo alle valutazioni.

L'autovalutazione è efficace solo se la leadership ne imposta le modalità. Se i manager rinforzano positivamente le autovalutazioni, i dipendenti le vedranno come un'opportunità di crescita, non solo come un giudizio.

Tre potenziali cambiamenti e tendenze nell'autovalutazione

Poiché il talento umano diventa la risorsa più ambita dalle organizzazioni, ecco tre modi in cui le autovalutazioni potrebbero evolvere:

1. Aumento dell'uso dell'analitica

Gli approfondimenti basati sui dati stanno diventando sempre più importanti nelle valutazioni delle prestazioni, offrendo misure oggettive dello stato e della produttività. Per istanza, La valutazione delle prestazioni guidata dall'IA di ClickUp AI di ClickUp monitorano le tendenze delle prestazioni, identificano i problemi di produttività ed evidenziano le aree di miglioramento.

2. valutazioni a 360 gradi

Un'altra tendenza è la crescente connessione degli strumenti di lavoro e produttività. Questi strumenti renderanno il processo di autovalutazione ancora più efficiente.

Per esempio, gli utenti possono facilmente includere i dati provenienti da strumenti di project management o il feedback degli strumenti di peer review nelle loro autovalutazioni.

3. Personalizzazione e personalizzazione migliorata

La tecnologia sta migliorando e il software diventa ogni giorno più incentrato sull'utente. Questo cambiamento influenzerà anche le autovalutazioni.

ClickUp consente agli utenti di personalizzare il processo di autovalutazione attraverso moduli, analisi e strumenti di definizione degli obiettivi. Si tratta di riunire le esigenze e le preferenze specifiche di ogni persona.

Utilizzate l'insistenza di scrittura di ClickUp AI per redigere accurati riepiloghi/riassunti delle prestazioni

Con la continua evoluzione del mondo del lavoro, gli ultimi progressi tecnologici trasformeranno le valutazioni delle prestazioni da interazioni imbarazzanti a processi precisi, perspicaci e di facile utilizzo.

Iniziate oggi stesso il vostro viaggio di auto-miglioramento con iscrivendosi a ClickUp e scoprite come un'autovalutazione efficace possa guidare il vostro esito positivo.

FAQ comuni

1. Da fare per scrivere un'autovalutazione per una valutazione delle prestazioni?

Ecco una guida con passaggi su come scrivere un'autovalutazione:

Preparazione

Iniziate raccogliendo i dati essenziali, come le metriche delle prestazioni, i dettagli dei progetti, i feedback dei client e le corrispondenze pertinenti a supporto dei vostri risultati. Mantenete un registro di questi dati durante l'anno, per semplificare il processo di revisione.

Illustrate i vostri risultati

Illustrate i vostri risultati chiave nel periodo di revisione. Si può trattare di accordi con i client vinti, progetti completati o obiettivi raggiunti. Siate specifici, utilizzando metriche e prove qualitative per evidenziare il vostro esito positivo. Per maggiore chiarezza, elencate i risultati in moduli puntati.

Chiuso dieci importanti contratti con i clienti, che rappresentano il 30% delle entrate del dipartimento

Ha guidato un progetto che ha migliorato il sistema di comunicazione interna dell'azienda

Riunione e superamento degli obiettivi commerciali trimestrali del 15%

Discutere le sfide e le lezioni apprese

Nessuna valutazione delle prestazioni è completata senza affrontare le sfide e le lezioni apprese.

Fornite informazioni sugli ostacoli che avete affrontato e su come li avete superati. Se c'è una situazione in cui avete avuto prestazioni insufficienti, riconoscetela, condividete ciò che avete imparato e discutete il vostro piano di miglioramento.

Definire gli obiettivi per il futuro

Delineate gli oggetti della vostra crescita professionale per il prossimo periodo di revisione. Assicuratevi che si tratti di obiettivi SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo). Descrivete i passaggi esatti che intendete compiere per raggiungere questi obiettivi e come si allineano con gli obiettivi dell'azienda.

Ad esempio:

Obiettivo: Migliorarela fidelizzazione dei clienti del 20% nel corso del prossimo anno

Passaggi: Implementare una strategia dinuovo client strategia di gestione dei nuovi clienti, migliorare le routine di follower e introdurre un sistema di feedback per i clienti

Richiesta di feedback

Concludete la vostra autovalutazione invitando il vostro supervisore a fornire un feedback negativo o positivo. Questo dimostra la vostra volontà di impegnarvi in un dialogo costruttivo e di migliorare le vostre prestazioni.

2. Qual è un esempio di autovalutazione positiva?

Un'autovalutazione positiva è quella in cui si mostrano con sicurezza i propri risultati supportati da dati, riconoscendo le aree di miglioramento e specificando gli obiettivi futuri. Ecco un esempio:

Risultati chiave

aumento dell'efficienza: ho implementato un nuovo flusso di lavoro che ha aumentato la produttività del team del 20%

miglioramento delle relazioni con i clienti:_ Ho rafforzato le relazioni con cinque clienti chiave, risultando in un aumento del 28% delle attività aziendali ripetute

progetti di successo:_ Ho completato tre progetti ad alta priorità, riunendo tutti gli obiettivirisultati rispettando i tempi e il budget

Sfide e lezioni apprese

Devo migliorare le mie capacità di gestione del team e delegare le attività in base ai punti di forza e alle capacità

Mi sono iscritto a un breve corso di leadership il mese prossimo per sviluppare le mie capacità di gestione e di empatia

Svilupperò capacità di risoluzione dei problemi che tengano conto delle viste e delle opinioni dei membri del mio team. Non cercherò di Da fare tutto da solo

Obiettivi futuri

migliorare le capacità di delega:_ Il mio oggetto principale è migliorare le mie capacità di delega, con l'obiettivo di distribuire le attività in modo più uniforme e di rafforzare l'efficienza generale del team

migliorare il morale del team:_ Introdurrò regolarmente attività di team building per mantenere alto il morale e favorire un ambiente più collaborativo

3. Qual è una frase campione per l'autovalutazione?

Una frase di autovalutazione solida articola in modo conciso i risultati ottenuti, riconosce le sfide e fissa gli obiettivi futuri. Ecco alcuni esempi di autovalutazione:

Frase orientata ai risultati

nell'ultimo anno sono riuscito a incrementare le vendite del 23% grazie all'implementazione di una nuova strategia di marketing, superando il traguardo di un aumento del 15%"

Frase orientata alle sfide

all'inizio avevo difficoltà a gestire il tempo, ma ho migliorato significativamente la mia efficienza grazie a un programma giornaliero strutturato e all'utilizzo di strumenti di produttività"

Frase di impostazione degli obiettivi