10 modelli gratuiti di schede informative in Word e ClickUp

Una delle sfide più grandi che le aziende devono affrontare è quella di comunicare le politiche chiave, i dettagli dei prodotti e le annunci ai propri dipendenti clienti o al pubblico in generale. Ma digerire tonnellate di informazioni e trasmetterle senza complicare le cose non è una passeggiata.

Prima di accorgersene, si rischia di annegare in un mare di dati. 🚣🌊

I modelli di schede informative possono essere la vostra ancora di salvezza quando vi trovate ad affrontare scenari di sovraccarico di informazioni. Vi aiutano a catturare l'essenza di ciò che volete dire, che si tratti della vostra azienda, dei vostri prodotti o dei vostri progetti, e a presentarlo al vostro pubblico senza perdere un colpo! 🎵

Esploriamo i migliori 10 modelli di schede informative gratuite per semplificare vari tipi di informazioni e presentarle a diversi tipi di pubblico. Scoprite le loro caratteristiche per capire quale opzione si adatta meglio alle vostre esigenze obiettivi di comunicazione .

Cos'è un modello di scheda informativa?

Una scheda informativa è un documento conciso che presenta informazioni chiave sull'organizzazione, sul prodotto, sul progetto, sui dipendenti o sulle linee guida dell'azienda. Per renderlo efficace è necessaria una struttura adeguata, ma la creazione di un foglio informativo da zero è in genere un'operazione che non può essere eseguita un esercizio mentale che richiede molto tempo . 😵‍💫

Le schede informative sono strutture fondamentali che aiutano a identificare e comprimere le informazioni essenziali in poche pagine o a comprendere le metriche chiave. Di solito sono progettati per un pubblico specifico, come potenziali investitori, partner, clienti o dipendenti.

Ad esempio, alcuni fogli informativi per la presentazione di prodotti o servizi aiutano a trasmettere tutti i dettagli che un potenziale cliente deve conoscere prima di effettuare l'acquisto.

Cosa rende un buon modello di scheda informativa?

Un buon modello di scheda informativa deve essere:

Breve e semplice: i fogli informativi non dovrebbero essere troppo lunghi per catturare l'attenzione dei lettori

i fogli informativi non dovrebbero essere troppo lunghi per catturare l'attenzione dei lettori Visualmente accattivante : Permette di incorporare elementi visivi come immagini, tabelle, grafici e diagrammi per rendere le informazioni ordinate, attraenti e comprensibili

: Permette di incorporare elementi visivi come immagini, tabelle, grafici e diagrammi per rendere le informazioni ordinate, attraenti e comprensibili Struttura chiara : Presenta sezioni definite e titoli informativi che evidenziano le aree da trattare

: Presenta sezioni definite e titoli informativi che evidenziano le aree da trattare Flessibile: Ha caratteristiche personalizzabili (come intestazioni e sezioni regolabili) in modo da poterlo adattare alle vostre esigenze specifiche o ai requisiti di branding

10 Modelli di schede informative gratuite da utilizzare nel 2024

La scelta del modello di scheda informativa giusto dipende dal pubblico e dall'obiettivo, che può essere qualsiasi cosa, dalla presentazione di un nuovo prodotto all'annuncio di cambiamenti nella politica aziendale.

Date un'occhiata ai nostri top 10 modelli in ClickUp e Word e scegliete quello che vi permette di trasmettere il vostro messaggio. 📨

1. Modello di scheda informativa ClickUp

Modello di scheda informativa ClickUp

Presentare abilmente le informazioni vitali su un prodotto è un fattore di guadagno essenziale. È qui che il Modello di scheda informativa ClickUp interviene, aiutandovi a costruire un ponte tra il vostro prodotto e i suoi clienti target . 🌉

Questo modello di scheda informativa, adatto ai principianti, offre tutto il necessario per parlare del vostro prodotto e garantire che il lettore trovi tutte le informazioni pertinenti in un unico posto.

Create una panoramica del prodotto a tutto tondo combinando blocchi di testo ordinati e immagini accattivanti. Presentate le specifiche, i fatti e le caratteristiche della vostra offerta suddividendoli nelle seguenti sezioni predefinite:

Nome del prodotto Slogan Breve descrizione dell'uso del prodotto Caratteristiche principali Foto del prodotto Varietà e/o personalizzazioni offerte Pietre miliari del prodotto Informazioni di contatto Partner Profili dei social media

Personalizzate, aggiungete o rimuovete le sezioni necessarie per promuovere il valore del vostro prodotto e trasformare i lettori della scheda in clienti.

È possibile utilizzare il menu Impostazioni per controllare l'aspetto della scheda informativa: modificare il carattere, la spaziatura, la larghezza della pagina e altri elementi tipografici per allineare il documento al proprio marchio e ai propri obiettivi. Il menu consente anche di tenere traccia della scelta delle parole e del tempo di lettura, assicurando che la scheda informativa sia concisa e facilmente digeribile per il pubblico.

La creazione e l'assegnazione di attività all'interno del modello di scheda informativa è semplice e veloce, il che aiuta il team a collaborare senza intoppi. È possibile impostare attività indipendenti all'interno del modello o collegarlo ad altre attività o documenti. Scaricare questo modello

2. Modello di infografica ClickUp

Modello di infografica ClickUp

Se siete alla ricerca di una struttura più versatile per la vostra scheda informativa, il modello Modello di infografica ClickUp (chiamato anche Whiteboard Infographic) è una scelta eccellente. Poiché si tratta di una lavagna, consideratela come una tela bianca per organizzare il vostro pensiero e rendere le informazioni più facili da afferrare con l'aiuto della grafica

Il modello può assistervi durante il processo di ideazione, aiutandovi a dare forma alle vostre idee prima di trasformarle in un foglio informativo altamente personalizzato e visivamente accattivante. Come la maggior parte dei Lavagne ClickUp è ideale per qualsiasi obiettivo che richieda un ampio brainstorming e un processo decisionale.

Utilizzate il modello per sviluppare schede informative per linee guida del marchio , piani di marketing, prototipi, praticamente tutto quello che vi viene in mente! 🤔

Nonostante la sua flessibilità, voi o i vostri collaboratori non dovete essere artisti o guru della creatività per utilizzare questo modello. Grazie alle sue fantastiche caratteristiche e ai suoi strumenti, chiunque può visualizzare senza sforzo le proprie idee e dare vita ai concetti

Usate i colori, le forme a mano libera, le foto e altri strumenti di styling per rendere la scheda informativa tutta vostra! Ecco alcuni esempi di elementi che potete aggiungere o modificare:

Progetto o dettagli del prodotto 2. Logo aziendale Schede del sito web Forme Note appiccicose6. Testo Mappe mentali8. Immagini Collegamenti Tavoli Grafici

Questo modello è utile anche per seguire l'avanzamento di un progetto e illustrarlo con infografiche come le timeline aziendali, gli organigrammi e le fasi del progetto. La visualizzazione dello stato di avanzamento del progetto riduce i tempi di inserimento dei nuovi membri del team e migliora la produttività in generale. Scarica questo modello

3. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Modello di linee guida del marchio ClickUp

Se siete alla ricerca di un modo semplice e chiaro per presentare il vostro marchio agli stakeholder, il modello Modello di linee guida del marchio ClickUp è perfettamente adatto a questo scopo. Vi aiuta a raccontare le caratteristiche della vostra azienda o del vostro prodotto in modo sintetico e visivamente accattivante.

Con questo tipo di scheda informativa, potete eliminare quei lunghi manuali e raccoglitori che nessuno legge. 🧑‍💻

Questo modello funge da guida interna, dando ai dipendenti nuovi ed esistenti un'idea chiara di come si opera e si presenta l'azienda al pubblico. Delinea la strategia di costruzione del marchio e assicura che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda, rendendolo una parte preziosa della vostra azienda gestione dell'ufficio kit di strumenti. ⚒️

È possibile utilizzare il modello anche come manuale per i dipendenti -Stampatelo e tenetelo in ufficio o condividetelo in formato digitale.

Il modello di scheda informativa è costituito da sezioni studiate con cura che non lasciano spazio a ipotesi o incertezze. Avete tutto ciò che vi serve per stabilire linee guida chiare per la storia, la missione e le scelte di design del vostro marchio. Alcuni elementi fondamentali del modello includono:

La vostra azienda

La vostra missione

Il logo del marchio

Pratiche del logo

Dos e don't

Tavolozza dei colori

Tipografia

È possibile personalizzare e adattare ciascuno di questi elementi per creare una presenza unica del marchio. Se volete rinnovare un vecchio marchio, il modello diventa una risorsa preziosa per raccogliere i risultati ottenuti in passato e utilizzarli per forgiare un'identità fresca e rivitalizzata. Scarica questo modello

4. Modello di promemoria sulla politica di ClickUp

Modello di promemoria della politica ClickUp

I cambiamenti di politica all'interno di un'azienda possono avere un impatto notevole se eseguiti male. 👊

Fortunatamente, è possibile evitare che i dipendenti si sentano smarriti o sopraffatti dalla Modello di promemoria per le politiche di ClickUp . Questo pratico modello di foglio informativo vi guida nella creazione della perfetta memo per presentare e implementare i cambiamenti nella vostra organizzazione senza causare confusione e caos. 🤯

Il modello è unico e può essere adattato praticamente a qualsiasi politica. Ad esempio, volete che i vostri dipendenti lavorino dall'ufficio invece che da casa. Ecco come le cinque sezioni del modello facilitano la transizione :

Header: Qui si aggiungono i dettagli amministrativi e il tema principale del documento Riepilogo: Riassumete il motivo per cui lavorare da casa è un problema e introducete l'idea principale del ritorno in ufficio Sfondo: Questa sezione vi aiuta a fornire un contesto più ampio alla causa e al significato del problema e a sostenere le vostre affermazioni con prove, come ad esempiobassa produttività o il calo dei ricavi Raccomandazione: Introducete la soluzione e i passi dettagliati per la sua implementazione. Ad esempio, potete chiedere ai vostri dipendenti di apportare gradualmente il cambiamento per ridurre al minimo le resistenze Invito all'azione: Elaborare i passi concreti che il dipendente deve compiere dopo aver letto il promemoria per garantire la conformità Scaricate questo modello ### 5. Modello di promemoria per i dipendenti di ClickUp

Modello di promemoria per i dipendenti ClickUp

Non tutte le comunicazioni ai dipendenti riguardano uno snervante cambiamento di politica. Il Modello di promemoria per i dipendenti di ClickUp vi aiuta a formare e aggiornare i vostri dipendenti su questioni generali, comprese le strategie, attività di team building , liste di cose da fare e politiche*

Il modello di scheda informativa segue un formato collaudato, noto per supportare la comunicazione gerarchica e interdipartimentale. ☎️

Il modello è perfetto per i neofiti, in quanto non offre opzioni complesse e vi permette di concentrati sull'obiettivo . Potete creare un promemoria professionale in pochi minuti compilando questi sei campi standard:

Dipartimento A Da Oggetto Corpo del memo Categoria

Il campo Categoria consente di contrassegnare il promemoria con un intento, ad esempio Urgente, Annuncio, Richiesta di intervento e Necessità di attenzione. È inoltre possibile aggiungere un PDF al posto del corpo.

Sulla base del promemoria, è possibile creare attività, sottoattività e liste di controllo e monitorare il loro stato in pochi clic. Questi promemoria possono essere eccellenti strumenti di autodisciplina e spingere i vostri dipendenti a rimanere organizzati e coerenti. Scarica questo modello

6. Modello di promemoria esecutivo ClickUp

Modello di promemoria esecutivo ClickUp

Il Modello di promemoria esecutivo ClickUp è ideale per comunicare strategie importanti , piani ed eventi ai dipendenti senza spaventarli, come spesso fanno i promemoria dei dirigenti! ☢️

L'intero modello è diviso di default in tre sezioni: le prime due sono tabelle con campi per i dettagli amministrativi, come l'oggetto, il numero d'ordine e il destinatario. L'ultima sezione è riservata al messaggio che si vuole comunicare e costituisce il cuore del modello. 🥩

Come tutti i modelli ClickUp, anche questo è altamente personalizzabile. È possibile modificare le tabelle, eliminare o aggiungere elementi a piacere, aggiungere commenti, icone e persino collegamenti a documenti o attività.

È inoltre possibile modificare il carattere per adattarlo perfettamente alla tipografia preferita.

Sebbene il modello vi dia la libertà di creare memo lunghi e interessanti, cercate di mantenerli entro una o due pagine. Dovete essere chiari e concisi: pochi paragrafi al massimo per una consegna ottimale. Scarica questo modello

7. Modello di elenco fotografico ClickUp

Modello di elenco fotografico ClickUp

Volete dare ai vostri dipendenti il riconoscimento che meritano sul vostro sito web? Il Modello di elenco fotografico ClickUp può aiutare. Con questo modello semplice e adatto ai principianti, potete presentare i vostri dipendenti al pubblico o avere le loro informazioni facilmente accessibili per un uso futuro.

Il modello consente di creare una scheda informativa di facile consultazione contenente i dettagli, i ruoli e le foto dei dipendenti. Per impostazione predefinita, è possibile aggiungere le seguenti informazioni per ogni membro del team:

Foto Nome Posizione Dipartimento Contatto Indirizzo e-mail

Data la natura del modello, non è necessario attenersi a semplici fatti noiosi! Se la vostra cultura aziendale promuove l'individualità, potete aggiungere nuovi campi e rivelare fatti interessanti sui vostri dipendenti per aggiungere un tocco personale a ogni record.

Potete anche illustrare ogni elenco dei membri con emoji abbinate per mantenere l'atmosfera giocosa! 😍

Potete giocare con le forme, i caratteri e i colori per rendere la vostra directory unica e assicurarvi che sia in linea con il design del vostro sito web. L'aggiunta di nuovi membri del team all'elenco è facile: basta utilizzare il record vuoto a sinistra del modello e iniziare a modificarlo! Scarica questo modello

8. Modello di newsletter ClickUp

Modello di newsletter ClickUp

A è un ottimo strumento per far conoscere la vostra azienda o per condividere le novità e le prossime attività con i vostri dipendenti, investitori o clienti. Qualunque sia il vostro obiettivo, la Modello di newsletter ClickUp può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

Questo modello di scheda informativa personalizzabile fornisce la base per creare una newsletter informativa, coinvolgente ed esteticamente gradevole. Il modello consente di iniziare con una lavagna ClickUp per concettualizzare la newsletter. È possibile aggiungere attività e documenti in tempo reale sulla lavagna e vedere il prodotto finale prendere vita pezzo per pezzo! 🧩 Con questo modello, le newsletter possono avere un appeal professionale e creativo allo stesso tempo! Siete voi a decidere quali elementi aggiungere o evidenziare, selezionare le palette di colori, sperimentare con le forme e aggiungere link, foto e video. Tutto ciò che serve per rendere la newsletter coinvolgente per i lettori!

La barra degli strumenti Whiteboard è sempre disponibile sullo schermo, ma il modello offre anche un gran numero di scorciatoie da tastiera per facilitare il lavoro su progetti di newsletter su larga scala. È possibile aggiungere Promemoria registrare clip e tenere traccia del tempo trascorso sul modello per una gestione efficace del tempo. ⏲️ Scarica questo modello

9. Modello di scheda aziendale in Microsoft Word di TemplateLab

Tenete le informazioni più importanti sulla vostra azienda in un unico posto con il modello di scheda aziendale di Microsoft Word di TemplateLab

Il modello di scheda informativa aziendale in Microsoft Word di TemplateLab punta a un aspetto senza fronzoli e copre solo le informazioni essenziali, consentendo al lettore di cogliere l'essenza della vostra azienda in pochissimo tempo. Può essere personalizzato per contenere le informazioni necessarie alla formazione dei nuovi dipendenti o alla presentazione dell'azienda a nuovi investitori e partner.

Questo modello di scheda informativa in Word consente di suddividere le informazioni sulla vostra azienda in diverse categorie, tra cui:

Fatti rapidi

Gestione

Principale

Principale

Valori fondamentali

Il modello è rudimentale, ma fornisce un senso di familiarità poiché molte persone sono abituate a lavorare in Word. La maggior parte degli utenti sa come navigare tra gli allineamenti, gli schemi di colore e i font disponibili e come sfruttarli per evidenziare dati specifici. Oltre a essere facile da modificare, il modello è disponibile su più piattaforme e può essere convertito in formato PDF e PowerPoint. Scarica questo modello

10. Modello di gestione del progetto in Microsoft Word da Modelli di esempio

Tenete traccia dei vostri progetti e assicurate una collaborazione di alto livello con il modello di gestione dei progetti di Microsoft Word di Sample Templates

La gestione di più progetti può essere travolgente. Se non si presta attenzione, è facile rimanere indietro o perdere un dettaglio cruciale che potrebbe influire sulle entrate, sulla reputazione o sulla redditività dell'azienda relazioni con i clienti . Questo modello di scheda informativa per la gestione dei progetti in Microsoft Word di Sample Templates rende la processo di gestione del progetto più semplice, consentendo di tenere traccia dei progetti utilizzando diverse visualizzazioni. 🔎

Questo modello di scheda informativa è principalmente progettato per gli utenti di SharePoint. Per utilizzarlo, è necessario ottenere la Project Web App (l'applicazione non è compatibile con tutti i browser). Una volta impostato il collegamento al server del progetto, è possibile creare un Centro progetti che funge da scheda informativa del progetto.

Con questo modello, è possibile tenere traccia dello stato di un progetto, creare attività e assicurarsi che tutti i membri del gruppo squadra sia sulla stessa pagina per quanto riguarda il flusso di lavoro. Per impostazione predefinita, si ottiene una visualizzazione tabellare, ma si può anche passare a una visualizzazione Grafico di Gantt o altre viste. La maggior parte delle visualizzazioni aiuta a monitorare l'avanzamento di un progetto (in percentuale) e a verificare se si sta svolgendo su un programma di base . Scarica questo modello

Modelli di schede informative: unire i puntini con facilità!

Utilizzate i modelli di schede informative gratuite di questo elenco per creare schede pratiche che raggiungono un perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica. Sia che si tratti di creare un scopo del lavoro o un promemoria interno, questi modelli sono i vostri alleati perfetti per trasmettere il messaggio giusto al pubblico giusto, ogni volta!