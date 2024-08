Le 10 migliori alternative a MeisterTask per la gestione delle attività nel 2024

Se siete stati impegnati a migliorare la gestione del project management e la collaborazione del vostro team, è probabile che vi siate imbattuti in MeisterTask, uno strumento di gestione delle attività di cui molti si fidano.

MeisterTask è elegante e facile da usare. I team agili e i sostenitori di Kanban amano usare questo strumento per monitorare le attività all'interno dei loro progetti. Tuttavia, il suo piano di base ha funzioni limitate e potreste aver bisogno di molti altri strumenti per la comunicazione e la collaborazione con altri team.

Questo articolo illustra le alternative a MeisterTask che possono migliorare i flussi di lavoro, la produttività e l'efficienza.

Da funzionalità/funzione avanzate e opzioni di priorità alle integrazioni più rilevanti, queste alternative a MeisterTask offrono un intervallo di funzionalità per soddisfare le varie esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a MeisterTask?

Che siate titolari di un'azienda indipendente, a capo di un piccolo team o che stiate gestendo un grande pool di risorse, dovete avere uno strumento di gestione delle attività che vada al di là di un'interfaccia di lavoro creare elenchi di Da fare .

Un buon strumento di project management dovrebbe guidare l'organizzazione verso una maggiore efficienza e crescita.

Tenendo presente questo approccio, ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta del vostro strumento di gestione dei progetti piattaforma di gestione delle attività :

Un'interfaccia intuitiva e facile da usare

Opzioni di collaborazione e personalizzazione

Compatibilità con i sistemi aziendali esistenti

Funzionalità di monitoraggio e reportistica dello stato di avanzamento

Accessibilità attraverso dispositivi e piattaforme

Forti misure di sicurezza come la crittografia dei dati e l'autenticazione dell'utente

Scalabilità per accogliere un numero crescente di utenti e progetti

Notifiche e promemoria per completare tempestivamente le attività e rispettare le scadenze

Materiale di formazione completo e supporto clienti reattivo

Naturalmente, nessuno strumento offre tutto ciò che si desidera, ma alcune alternative a MeisterTask ci si avvicinano molto.

Abbiamo elencato 10 delle migliori che potete prendere in considerazione, esaminando le loro migliori funzionalità/funzioni, le valutazioni e i dettagli sui prezzi.

Le 10 migliori alternative a MeisterTask che dovete conoscere

1. ClickUp

Se state cercando una piattaforma di lavoro collaborativo all-in-one che si adatti facilmente alle esigenze del vostro team, ClickUp è la scelta giusta. Affidato da oltre 800.000 team di tutto il mondo e di tutti i settori, ClickUp è una soluzione di gestione delle attività ricca di funzionalità e versatile.

In ClickUp è possibile creare elenchi personali di cose da fare, creare liste di controllo raggruppando voci della lista di controllo correlate e assegnando attività, elementi della lista di controllo e compiti ai membri del team. È anche possibile assegnare dei commenti all'interno delle attività, in modo che un compagno di squadra possa intervenire.

Trasformare i commenti in attività di ClickUp senza alcuno sforzo

Con Attività di ClickUp vi offre l'impareggiabile flessibilità di strutturare i vostri progetti con attività secondarie personalizzabili. È inoltre possibile scegliere tra oltre 35 ClickApp per personalizzare l'esperienza di gestione delle attività.

Grazie all'area di lavoro personalizzabile e alla Barra di accesso rapido è possibile gestire e definire tipi di attività in linea con le esigenze specifiche del team. ClickUp consente di risparmiare ore di lavoro grazie alla possibilità di creare attività ricorrenti e personalizzabile modelli personalizzabili che semplificano il piano del progetto.

Automazioni delle attività con la funzionalità di ClickUp per le attività ricorrenti

Che preferiate un approccio strutturato con gli elenchi, una rappresentazione visiva con le Bacheche, una panoramica compatta con i Box o una prospettiva incentrata sul tempo con i calendari, ClickUp ha più che 15 visualizzazioni per i project manager.

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione

E non è tutto! ClickUp va oltre la gestione delle attività. Combina il vostro lavoro, i vostri strumenti e i vostri team in un unico luogo, offrendovi integrazioni con oltre 1.000 app tra cui Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot e altre ancora.

Tutto questo e altro ancora rende ClickUp la migliore alternativa a MeisterTask. Ecco una rapida panoramica di alcune delle funzionalità/funzioni chiave di questo software gratuito per la gestione delle attività:

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

4. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Teamwork è un programma completo per il project management e la gestione dei progetti software di collaborazione progettato per consentire ai team di pianificare, monitorare e consegnare facilmente il lavoro.

Il suo monitoraggio delle attività supera quello di molti concorrenti, come Microsoft Projects e Smartsheet. Inoltre, i regolari aggiornamenti e miglioramenti di Teamwork lo rendono una scelta solida per il project management.

L'interfaccia user-friendly è di grande aiuto, soprattutto per i meno esperti di project management. Anche il supporto è reattivo, amichevole e utile.

Tuttavia, l'impossibilità di importare file di progetto (XML o formati simili) può compromettere l'utilizzabilità di Teamwork.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Collaborazione tra team grazie a strumenti di comunicazione integrati come chat e thread di discussione

Personalizzazione delle dashboard per monitorare lo stato di avanzamento del progetto e le metriche chiave a colpo d'occhio

Utilizzo di funzionalità estese di pianificazione del progetto, come i grafici di Gantt e le dipendenze delle attività

Limiti di Teamwork

La soluzione di project management può risultare troppo complessa per i progetti di piccole dimensioni

L'accesso ad alcune funzionalità/funzione essenziali può richiedere piani a prezzi più elevati

Prezzi di Teamwork

**Gratuito

Starter : $8,99/utente al mese

: $8,99/utente al mese Delivery: $13,99/utente al mese

$13,99/utente al mese Crescita: $25,99/utente al mese

Valutazioni del lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (850+ recensioni)

5. Flusso

via Flusso Flow è uno strumento per la gestione di progetti e attività che offre semplici flussi di lavoro visivi per la pianificazione dei flussi di lavoro del team.

Flow consente di impostare scadenze, delegare attività e sottoscriverle, aiutando a semplificare la collaborazione . È possibile passare dai formati elenco, calendario e scheda e lo strumento offre la flessibilità di aggiungere date di inizio e di scadenza.

La vista Elenco attività in stile Kanban si fa notare e il design semplice e l'interfaccia utente intuitiva di questa soluzione di project management sono perfetti per i principianti.

Tuttavia, si possono riscontrare problemi di usabilità del software a causa della mancanza di personalizzazione dei colori e di gerarchia visiva dei progetti. Con numerose schede, i progetti possono diventare presto opprimenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flow

Lavorate in un ambiente collaborativo con funzionalità/funzione come i commenti e gli allegati ai file

Automazioni delle notifiche delle date di scadenza per aiutare i team a rimanere in carreggiata e a rispettare le scadenze dei progetti

Integrazione con app popolari come Slack e Google Calendar

Passare da un elenco all'altro e viceversabacheca kanban formati per i singoli progetti

Limiti del flusso

Le funzionalità/funzioni limitate della versione gratuita possono influire sull'usabilità dello strumento per i team

La versione di prova gratuita di 30 giorni non include funzionalità/funzione avanzate

Solo il piano di livello più alto offre integrazioni utili come Zapier

Prezzi del flusso

Basic: 8 dollari per utente al mese

8 dollari per utente al mese Plus : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Pro: $18 per utente al mese

Valutazioni del flusso

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

6. Wrike

via Wrike Un'altra piattaforma molto diffusa, Wrike, offre project management e collaborazione con funzionalità/funzione di livello aziendale per la pianificazione e l'esecuzione delle attività.

La semplicità di Wrike aiuta i team grandi e piccoli ad adottare lo strumento allo stesso modo. Le sue numerose funzionalità/funzioni, come la creazione di attività, cartelle e chat di assistenza all'interno delle attività, aiutano a gestire i progetti mantenendo tutti coinvolti e informati.

I dashboard personalizzati e le notifiche personalizzate consentono una facile visibilità delle attività incomplete o in ritardo e riducono gli errori di comunicazione. Anche l'archivio delle attività è una funzionalità/funzione utile: È possibile recuperare i dettagli di progetti incollati e di centralizzare la documentazione .

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Visualizzazione dei progetti con grafici Gantt dinamici e automatizzati

Collaborazione con i membri del team in modo asincrono con chat, commenti e assegnazione di attività

Automazioni di attività ripetitiverisparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale richiesto

Limiti di Wrike

Poche funzioni offline: è necessaria una connessione internet attiva per accedere ai progetti e aggiornarli

Lo strumento potrebbe rivelarsi costoso per le aziende più piccole o le startup

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team: $9,80/utente al mese

$9,80/utente al mese Business: $24,80/utente al mese

$24,80/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.500+ recensioni)

Controlla il nostro articolo sui migliori_

**software per gli ordini di lavoro_

7. Allodola

via Allodola Questo strumento è quello che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Lark riunisce in un'unica piattaforma la gestione delle attività, la messaggistica e la comunicazione video come una suite di collaborazione.

Lark è una piattaforma di project management adatta a team di ogni forma e dimensione, con riunioni, email, messaggistica, programmazione, modifica di testi e altro ancora. E un'interfaccia unica e pulita che riunisce tutto questo.

Il piano a pagamento, che include videoconferenze, archiviazione cloud e spazio email illimitati, è eccellente per gli utenti aziendali.

Anche come gestore di attività, Lark si distingue per le sue numerose funzionalità/funzioni: È possibile organizzare, collaborare ed eseguire attività individualmente o come parte di un team. Con questa alternativa a MeisterTask, è possibile suddividere grandi progetti in passaggi gestibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Lark

Collaborazione su documentazione epiani di progetto con funzionalità/funzione intelligenti sui documenti, come i commenti e il controllo della versione

Lavorare da remoto e comunque in modo sincrono con i team di progetto grazie alle funzionalità di videoconferenza

Automazioni degli aggiornamenti e notifiche basate su trigger attraverso l'elenco delle attività

limiti di #### Lark

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre piattaforme

Gli utenti che cercano esclusivamente la gestione delle attività potrebbero non utilizzare l'ampio intervallo di funzionalità/funzione disponibile

Prezzi di Lark

Starter: Free

Free Pro: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni di Lark

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

8. Trello

Trello è uno strumento di project management basato sul web che utilizza tabelle visive, elenchi, schede e altro ancora per ottimizzare attività e progetti.

Costruito per i team che usano Bacheche Kanban per il project management, Trello è più adatto ai piccoli team e ai freelance. È noto per l'interfaccia utente facile, le schede intuitive e il semplice monitoraggio delle attività.

Tra le funzionalità/funzione chiave di Trello vi è la visualizzazione dei progetti sotto forma di sequenze o tabelloni, Modelli di Trello per ogni tipo di attività, dagli elenchi di attività per il lancio di un prodotto al monitoraggio dei lead, e Power-up, plug-in per collegare Trello ad altri strumenti.

via Trello

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Automazione delle azioni con i plug-in e integrazione di Trello con altri lavori eteam app come Google, Slack e altre ancora

Visibilità del flusso di lavoro con i piani a pagamento e utilizzo di raccolte di schede per raggruppare le schede in base a criteri diversi

Aggiungete o rimuovete dettagli, allegati e commenti, quindi triggerate le notifiche per tenere aggiornati gli stakeholder

Utilizzare le Power-Up, ovvero le integrazioni per migliorare le funzioni dell'app e connettersi ai sistemi esistenti

Limiti di Trello

Le poche funzionalità di project management possono risultare limitanti per i team di grandi dimensioni

Rendere lo strumento utilizzabile per la gestione delle attività richiede la dipendenza da integrazioni di terze parti

Prezzi di Trello

Piano Free

Standard: $6 per utente/mese

$6 per utente/mese Premium: $12,5 per utente/mese

$12,5 per utente/mese Azienda: $2100 per utente/mese

Valutazioni su Trello

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (23.000+ recensioni)

9. Impilato

via Impilato da Stackby è una piattaforma leader nella gestione del lavoro che include database, fogli di calcolo e funzioni di monitoraggio delle attività grazie all'automazione senza codice.

Sebbene Stackby non sia uno strumento dedicato alla gestione delle attività, si rivolge a vari usi, tra cui project management, CRM e pianificazione dei contenuti.

La modifica, i commenti e la condivisione dei database in tempo reale promuovono un lavoro di squadra efficiente e una rapida esecuzione delle attività, aggiornamenti regolari e una comunicazione fluida tra i team. È inoltre possibile l'integrazione con altri strumenti popolari come Fogli Google, Trello e Airtable, che favorisce lo scambio di dati tra gli strumenti di produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stackby

Collaborazione perfetta con modifiche, aggiornamenti e notifiche in tempo reale

Combinare la familiarità dei fogli di calcolo con la flessibilità dei database per gestire questo strumento

Adattamento alle esigenze specifiche del flusso di lavoro con visualizzazioni personalizzabili (griglia, kanban, calendario, ecc.)

Limiti di Stackby

Integrazione limitata con strumenti di terze parti

I piani tariffari sono meno competitivi rispetto ad altri strumenti simili

Prezzi di Stackby

**Piano Free

Personale: $4/postazione al mese

$4/postazione al mese Economico: $7,5/postazione al mese

$7,5/postazione al mese Business: $15/seduta al mese

$15/seduta al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni di Stackby

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

10. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus è un'applicazione di gestione delle attività personali progettata per la produttività individuale degli utenti di macOS e iOS.

Lo strumento offre molteplici visualizzazioni e flussi di lavoro personalizzabili. È possibile utilizzare uno dei tre tipi di progetto (progetti paralleli, sequenziali e a azione singola) e sei visualizzazioni predefinite. È anche possibile creare visualizzazioni personalizzate, anche se ciò richiede tempo e lavoro richiesto.

Lo strumento ha una curva di apprendimento ripida e ha un prezzo più alto rispetto alla maggior parte degli strumenti di questo articolo. Questo è sorprendente per uno strumento destinato a utenti individuali.

L'app è pensata per gli utenti dell'ecosistema Apple e prevede la sincronizzazione tra i dispositivi iOS, mentre per gli utenti Windows è disponibile una versione web. È possibile integrare altre app tramite Zapier per raccogliere dati e impostare un flusso di lavoro completo.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniFocus

Sincronizzazione automatica dei lavori su Mac, iPhone e iPad

Creazione di prospettive o visualizzazioni personalizzate per le attività in base a diversi criteri

Aggiungere attività e idee in modo facile e veloce, per non perdere nulla anche nei momenti più impegnativi

Concentrarsi su attività specifiche filtrando le informazioni non essenziali con la modalità Focus

Limiti di OmniFocus

Sebbene sia vantaggioso per gli utenti Apple, OmniFocus potrebbe non essere altrettanto versatile per chi utilizza una combinazione di sistemi operativi

Lo strumento può risultare inutilizzabile anche per i team e le aziende più piccole

Prezzi di OmniFocus

Sottoscrizione: $9,99 al mese

$9,99 al mese Licenza standard v4: $74,99 in un'unica soluzione

$74,99 in un'unica soluzione Licenza V4 Pro: $149,99 con pagamento unico

$149,99 con pagamento unico OmniFocus per il Web: $4,99 al mese

Valutazioni di OmniFocus

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

4,6/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

ClickUp: La soluzione completa per la gestione delle attività

Nel project management, attività e collaborazione vanno di pari passo. Per questo motivo, ClickUp si propone come alternativa a MeisterTask.

Con un ampio intervallo di funzionalità/funzione che vanno dalle visualizzazioni delle attività personalizzabili e automazione delle attività clickUp offre una soluzione completa per la gestione di attività di qualsiasi complessità. La sua interfaccia intuitiva e la sua scalabilità lo rendono adatto sia ai piccoli team che alle grandi aziende.

Se siete alla ricerca di una soluzione per il project management, la collaborazione tra team o la produttività personale, utilizzate ClickUp per adottare un approccio innovativo e semplificare la gestione delle attività. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!