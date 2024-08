10 Migliori alternative a ProofHub per una gestione perfetta di progetti e team

ProofHub è uno strumento eccellente progettato per semplificare vari aspetti del project management e del team. È ricco di funzionalità/funzione che rendono semplice la collaborazione, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato.

Tuttavia, come ogni software, ProofHub non è privo di inconvenienti. La sua interfaccia è un po' datata e le sue integrazioni e capacità di automazione lasciano molto a desiderare.

Fortunatamente, ci sono molte altre soluzioni software per la gestione del team e del project management che potrebbero soddisfare meglio le vostre esigenze. Ma con così tante opzioni e ognuna delle quali sostiene di essere la migliore, fare la scelta giusta non è una passeggiata.

Ecco perché abbiamo terminato il lavoro pesante per voi e abbiamo esplorato dozzine di soluzioni per la gestione di team e progetti strumenti per il project management concentrandosi sulle loro funzionalità/funzione chiave, sulle recensioni degli utenti e sulle opzioni di prezzo. Il risultato è questo comodo elenco delle massime 10 alternative a ProofHub per prendere il controllo dei vostri progetti!

Che cos'è ProofHub?

Via: ProofHub ProofHub permette ai team di collaborare, comunicare e gestire progetti e attività **in modo efficiente, il tutto in un hub centralizzato.

La piattaforma vanta una matrice di strumenti, dalle visualizzazioni multiple dei progetti alle agende giornaliere per tenere sotto controllo le attività ricorrenti, fino alle opzioni native di monitoraggio del tempo, ai modelli già pronti e a un comodo sistema di project management. 🛠️

Come ogni piattaforma di project management di qualità, ProofHub facilita la collaborazione in tempo reale con varie funzioni come discussioni in thread, strumenti di correzione di bozze e di approvazione, annunci e chattare in modo nativo.

Cosa cercare nelle alternative a ProofHub?

Integrazioni, automazioni e facilità d'uso sembrano essere i punti deboli di ProofHub. Pertanto, assicuratevi che la vostra alternativa eccella in queste aree e che sia almeno all'altezza delle funzioni di ProofHub in altri settori, come ad esempio gestione delle attività , l'ottimizzazione del flusso di lavoro e la condivisione dei file.

Ecco alcune qualità e funzionalità/funzione da tenere presenti:

Interfaccia intuitiva: Sarebbe opportuno che l'app fosse facile da navigare senza una formazione approfondita o un'esperienza precedente con strumenti simili Integrazioni: L'alternativa a ProofHub dovrebbe connettersi, in modo nativo o tramite API, con qualsiasi altra app che si utilizza regolarmente. Prestate particolare attenzione alle integrazioni con la comunicazione,monitoraggio del tempoeStrumenti CRM3. Automazioni: Lo strumento deve essere in grado di snellire le attività ripetitive o di routine attraverso l'automazione, liberando tempo per attività che apportano maggior valore Gestione efficiente delle attività: Assicurarsi che la piattaforma consenta di assegnare, organizzare, monitorare e collaborare alle attività per semplificare i flussi di lavoro Modelli pronti per l'uso: l'app deve essere dotata di modelli predefiniti per accelerare la configurazione e il piano dei progetti Collaborazione: Privilegiate gli strumenti che migliorano la collaborazione del team, favorendo la comunicazione e la condivisione di idee senza soluzione di continuità Funzionalità/funzione IA: L'impiego dell'intelligenza artificiale nel project management non è il punto forte di ProofHub, quindi verificate che l'alternativa offraAssistenza basata sull'IA ## Le 10 migliori alternative a ProofHub da utilizzare nel 2024 e oltre

Abbiamo setacciato il mercato per selezionare le migliori alternative a ProofHub, assicurandoci che non solo riuniscano le qualità sopra descritte, ma che offrano anche alcune funzionalità/funzioni uniche.

Siete pronti a migliorare il vostro project management? Immergiamoci! 🥳

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Visualizzazioni ClickUp per pianificare, monitorare e gestire il lavoro /$$$img/

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

ClickUp è un'applicazione di piattaforma di project management tutto in uno progettata per semplificare la gestione delle attività, il monitoraggio degli stati di avanzamento e la gestione dei progetti collaborazione del team . Va oltre le soluzioni tradizionali e offre funzionalità avanzate di automazione e IA per ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività complessiva dei team di tutte le dimensioni. 💥

ClickUp ha un'efficacia notevole grazie alla sua Funzionalità/funzione di Project Management che comprende soluzioni leader del settore per organizzare, dare priorità e monitorare il lavoro alla perfezione. Queste includono 15+ visualizzazioni per visualizzare le attività e i progetti nel modo desiderato.

La collaborazione in tempo reale è il vero punto di forza di ClickUp, con diverse opzioni progettate per portare teams con funzioni trasversali più vicini al raggiungimento dei loro oggetti del progetto .

Con Lavagne online ClickUp , è possibile fare brainstorming, impostare priorità e assegnare attività su una tela collaborativa infinita. Se non si vuole costruire la lavagna online da zero, si può avere una marcia in più con alcuni dei seguenti software Degli oltre 1.000 modelli già pronti di ClickUp per qualsiasi caso d'uso immaginabile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Lavagne online ClickUp per l'assegnazione di utenti e attività di ClickUp /$$$img/

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Sia che stiate lavorando a un brief di progetto, a una procedura operativa standard o a un progetto di roadmap di produttività , Documenti ClickUp è la strada da percorrere! L'editor di testi e il sistema di gestione dei documenti della piattaforma consentono di tenere tutto il team sulla stessa pagina, letteralmente. 📃

Il Commenti di ClickUp fa un ulteriore passaggio, consentendo discussioni e feedback in tempo reale all'interno delle attività. Non si perderanno mai gli aggiornamenti più importanti, migliorando così il processo decisionale durante la realizzazione delle attività obiettivi di comunicazione .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti /$$$img/

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Infine, ClickUp Dashboard servono come centri di comando per le operazioni del team. Da fare è solo la navigazione nella sezione schede personalizzabili e voilà! È possibile monitorare facilmente le attività, controllare lo stato di avanzamento e valutare le prestazioni del team, semplificando la collaborazione e aumentando l'efficienza del team.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione delle attività di altissimo livello con campi personalizzati e stati

15+ visualizzazioni di ClickUp per affrontare il lavoro da tutte le angolazioni

Automazioni di ClickUp eClickUp AI per ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività

Strumenti di collaborazione in tempo reale come lavagne online, documenti, mappe mentali, ecc.

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi per mantenere il team concentrato e motivato

ClickUp Dashboard per monitorare ogni aspetto del flusso di lavoro del team

Integrazioni con oltre 1.000 app di terze parti e strumenti di produttività

oltre 1.000 modelli pronti per l'uso

App mobile per l'accesso offline in movimento a progetti e attività

Limiti di ClickUp

A causa della pletora di funzionalità/funzione, i nuovi utenti hanno bisogno di tempo per imparare l'app

Le modifiche apportate in una visualizzazione non sempre si riflettono nelle altre

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare ilteam commerciale per un piano tariffario su misura per le vostre esigenze

: Contattare ilteam commerciale per un piano tariffario su misura per le vostre esigenze ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per 5$/mese per i membri dell'area di lavoro di ClickUp

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Monday.com\_.jpg Monday.com /$$$img/

Via: Monday.com Amato per la sua interfaccia user-friendly e le robuste opzioni di personalizzazione, Monday.com è un'eccellente soluzione di project management incentrata sul cliente, con funzionalità/funzione che elevano la collaborazione e la produttività del team.

Tra i suoi punti di forza ci sono i flussi di lavoro e i dashboard personalizzabili, che forniscono ai team soluzioni su misura per le loro esigenze specifiche. La roadmap trimestrale assicura il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento, mentre le viste Gantt e Kanban offrono flessibilità nell'organizzazione e nella visualizzazione delle attività.

Infine, l'ambiente sandbox della piattaforma offre ai team uno spazio unico per la sperimentazione e la creatività. È inoltre dotato di modelli di codifica a colori per migliorare la chiarezza visiva e la semplicità.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Flussi di lavoro e dashboard personalizzabili

Monitoraggio delle attività senza soluzione di continuità

Gestione dei progetti in stile Kanban e Gantt chart

Codici a colori dei modelli per una migliore visibilità e semplicità

Ambiente sandbox per promuovere la collaborazione del team

Limiti di Monday.com

Alcune delle integrazioni e delle automazioni possono essere difficili da navigare

Scarse opzioni di personalizzazione della dashboard

Prezzi di Monday.com

**Gratis

Basic: $9/mese per utente

$9/mese per utente Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

3. Confluenza

Via: Atlassico Confluence di Atlassian è una potente applicazione di project management che semplifica la comunicazione e migliora la produttività del team e la gestione del flusso di lavoro. Consente agli utenti di creare, modificare e collaborare ai documenti in tempo reale e di condividere e perfezionare rapidamente le idee. Per questo è spesso soprannominata la Wikipedia della gestione aziendale._

I modelli personalizzabili della piattaforma e la funzione di ricerca avanzata facilitano il vaglio delle informazioni in modo rapido, assicurando che tutti siano informati e allineati su obiettivi del project management . 🎯

Sebbene Confluence non sia all'altezza dell'ampiezza dei strumenti per il project management come ClickUp e Monday.com, la sua integrazione con altri prodotti Atlassian come Jira e Trello garantisce un'esperienza di project management coesa, rendendola una soluzione completa per team di qualsiasi dimensione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Efficienza nella gestione di un grande volume di documentazione

Creazione e modifica di documenti in tempo reale e collaborazione con il team

Integrazione con altre produttività Atlassian come Jira e Suite

Controlli delle autorizzazioni per la privacy dei dati del team

Facilità di riordino e creazione di una gerarchia di pagine

Limiti di Confluence

Il monitoraggio degli spazi creati può risultare difficile

Scarsa integrazione con strumenti di terze parti

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard: $6,05/mese per utente

$6,05/mese per utente Premium: $11,55/mese per utente

$11,55/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (3.000+ recensioni)

4,1/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

4. Basecamp

Via: Basecamp Impiegato da oltre 75.000 organizzazioni e agenzie di marketing basecamp ha tutti gli strumenti necessari per ottimizzare i flussi di lavoro del project management. Ha funzionalità/funzione come gli elenchi di cose da fare, la condivisione di file e la gestione dei progetti collaborazione tra documenti che aiutano i team a rimanere organizzati e in regola. ✅

Basecamp offre una dashboard centralizzata dove i membri del team possono accedere facilmente agli aggiornamenti e alle scadenze dei progetti. Grazie alla funzionalità/funzione di chattare in gruppo, i membri del team possono comunicare in tempo reale e discutere i dettagli del progetto senza dover ricorrere a piattaforme di messaggistica esterne.

Inoltre, gli utenti di Basecamp possono configurare check-in automatici e reportistica sullo stato di avanzamento per garantire che tutti siano sulla stessa pagina e responsabili delle loro attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Comunicazione efficiente con il team

Check-in e reportistica automatica sullo stato di avanzamento dei lavori

Dashboard centralizzata per un facile coordinamento del team

Interfaccia intuitiva

Strumenti di collaborazione integrati per la condivisione di file e la gestione dei documenti

Limiti di Basecamp

Integrazioni limitate con app di terze parti

Il chatbot o la bacheca dei messaggi a volte si bloccano

Prezzi di Basecamp

Basic: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro Unlimited: $299/mese per utenti illimitati (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

5. Nuclino

Via: Nuclino Nuclino è un altro strumento intuitivo di project management che funge da cervello collettivo della vostra organizzazione. Semplifica il flusso di lavoro del team organizzando documenti e conoscenze, gestendo le attività e visualizzando e manipolando i dati. 🧠

Una funzionalità/funzione distintiva di Nuclino è la capacità di visualizzare le strutture dei progetti attraverso varie modalità, come grafici, tabelle, elenchi o schede generali. Questo permette ai team di scegliere il formato più adatto per comprendere e presentare la gerarchia del progetto.

Le migliori funzionalità di Nuclino

Funzionalità di collaborazione, gestione dei documenti e delle attività

Visualizzazione delle strutture dei progetti

Facile aggiunta e organizzazione di dashboard con modelli unici

Permette agli utenti di monitorare le modifiche, tornare alle versioni precedenti e migliorare quelle esistenti

Integrazioni construmenti di produttività come Airtable

Limiti di Nuclino

Limitate integrazioni e funzionalità/funzione dei widget

Le opzioni di formattare non sono così grandi

Prezzi di Nuclino

**Gratis

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

6. Asana

Via: Asana Dalla creazione e assegnazione di attività all'impostazione di scadenze e scadenze sequenza dei progetti asana offre una piattaforma completa per un project management efficiente. Data la sua versatilità, non sorprende che sia diventato lo strumento preferito da oltre 135.000 utenti in tutto il mondo. 🌎

Oltre a facilitare la gestione delle attività, Asana migliora la collaborazione del team attraverso la chat e la condivisione di file per garantire una comunicazione senza interruzioni. Inoltre, fornisce modelli di progetto personalizzabili e campagne automatizzate, consentendo ai team di snellire i flussi di lavoro e aumentare la produttività.

Tuttavia, ciò che distingue veramente Asana da i suoi concorrenti sono le sue funzioni personalizzate. Il monitoraggio granulare delle attività consente ai team di avere informazioni dettagliate, mentre i tag di colore forniscono indicazioni visive per un'organizzazione e una definizione delle priorità senza sforzo, elevando l'esperienza del project management per i piccoli team.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Campagne automatizzate per un flusso di lavoro più snello

Monitoraggio granulare per assicurare che le attività siano completate in tempo

Elenchi di Da fare con date di scadenza e promemoria

Tag ed etichette a colori

Si integra perfettamente con gli strumenti più diffusi come Google Drive e Slack

Limiti di Asana

Limitata gerarchia delle attività

Configurazione complessa per automazioni di alto livello

Prezzi di Asana

**Gratis

Starter: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Avanzato: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Aziende e Enterprise+: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (12.000+ recensioni)

7. Progetti Zoho

Via: Zoho Zoho Projects semplifica la gestione dei progetti grazie a funzionalità/funzione quali Grafici di Gantt che visualizzano le sequenze temporali dei progetti e le dipendenze delle attività. Consente inoltre la comunicazione in tempo reale tra i membri del team tramite chat e condivisione di documenti.

Il principale punto di forza della piattaforma sono i suoi modelli pre-costruiti che consentono agli utenti di creare strutture e flussi di lavoro standardizzati per diverse attività e progetti. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche coerenza ed efficienza nel perseguire gli obiettivi del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Modelli personalizzabili di progetti e attività

Comoda delega delle attività e degli incarichi del team

Potenti analisi e reportistica

Strumenti di collaborazione come chat, forum e condivisione di documenti

Integrazione con altre app Zoho per ottimizzare i flussi di lavoro

Limiti di Zoho Projects

Integrazioni limitate con app di terze parti

Configurazione dei modelli di progetto macchinosa

Prezzi di Zoho Projects

**Gratis

Premium: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: $9/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (400+ recensioni)

8. Lavoro di squadra.com

Via: Lavoro di squadra.com Teamwork.com rimane fedele al suo nome promuovendo una collaborazione in tempo reale senza attriti. Grazie a funzionalità come la condivisione di file e le chat in tempo reale, i membri del team possono lavorare in modo efficiente indipendentemente dalla posizione o dal fuso orario.

L'attività cardine della piattaforma consente ai team di fissare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e condividere aggiornamenti in tempo reale. Questa funzionalità/funzione crea un ambiente dinamico in cui tutti, compresi i client, possono fornire feedback, suggerimenti e informazioni specifiche requisiti del progetto attraverso i moduli di accettazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork.com

Semplici viste Elenco, Tabella e Kanban per una gestione flessibile delle attività

Modelli di registro del tempo registrato con monitoraggio e reportistica accurati

Integrazione con Dropbox per una condivisione efficiente dei file e la gestione dei documenti

Attività cardine per definire gli obiettivi del team e monitorare gli stati di avanzamento

Moduli per raccogliere richieste, feedback e informazioni da client e membri del team

Limiti di Teamwork.com

Interfaccia complessa per i nuovi utenti

Controlli dell'amministratore raggruppati

Prezzi di Teamwork.com

**Gratis

Starter: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Deliver: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Crescita: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Teamwork.com valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Trello

Via: Trello Trello di Atlassian è uno degli strumenti di project management più popolari e di facile utilizzo, che dà priorità all'organizzazione e semplifica la gestione delle attività. Questa piattaforma utilizza funzionalità/funzione come commenti, allegati e liste di controllo per migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i membri del team.

Il punto di forza di Trello è la sua interfaccia intuitiva, basata su quadri Kanban, che forniscono una rappresentazione visiva delle attività e del loro stato. I membri del team possono facilmente monitorare e modificare lo stato di ogni attività utilizzando un semplice editor drag-and-drop

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Interfaccia user-friendly

Utilizza tabelloni Kanban con un editor drag-and-drop per semplificare e organizzare i progetti

Commenti, allegati e date di scadenza semplificano la collaborazione del team

Modelli integrati per accelerare la configurazione dei progetti per i nuovi utenti

oltre 100 integrazioni con altri strumenti di produttività

Limiti di Trello

Capacità di monitoraggio dei progetti limitate rispetto ad altri strumentiAlternative a Trello* Nessuna funzionalità/funzione integrata come la visualizzazione di grafici Gantt o la gestione delle risorse

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4,4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (14.000+ recensioni)

10. Wrike

Via: Wrike Wrike è un'app per la gestione e la pianificazione delle attività che aiuta i team a collaborare e a rimanere organizzati. Vanta una $$$a robusta **dashboard per progetti per il monitoraggio dello stato, l'allocazione delle risorse e la raccolta di tutte le informazioni rilevanti in un unico luogo.

La piattaforma Modello OKR facilita la registrazione degli oggetti e la formulazione di strategie ottimali per l'esito positivo, mentre la visualizzazione del diagramma di flusso consente di visualizzare i flussi di lavoro e di individuare le aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità di Wrike

Robuste funzionalità di gestione e pianificazione delle attività

Dashboard di progetto per la visualizzazione dei flussi di lavoro e degli indicatori di performance

Visualizzazione di diagrammi di flusso per una facile visualizzazione del flusso di lavoro

Modello di elenco settimanale delle cose da fare

Modello di OKR per la registrazione degli oggetti

Limiti di Wrike

Limitate opzioni di personalizzazione per i flussi di lavoro del progetto

Mancanza di funzionalità avanzate di reportistica e analisi

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Enterprise e Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (3.500+ recensioni)

4,2/5 (3.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 2.500 recensioni)

Conquista i tuoi progetti e aumenta la produttività con la migliore alternativa a ProofHub

ClickUp è più di un semplice strumento: è una centrale di project management che consente a interi team di lavorare insieme e di fare di più in meno tempo, il tutto in un'unica piattaforma. Dalla gestione delle attività al monitoraggio del tempo, passando per la gestione dei progetti all'allocazione delle risorse e la collaborazione del team, ClickUp offre una soluzione completa per ogni aspetto del project management.

Con questa piattaforma non vi limitate a gestire i progetti, ma trasformate il flusso di lavoro del vostro team e aumentate la produttività in tutti i settori. Quindi, perché non provate ClickUp oggi stesso ? ⏭️