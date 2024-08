Le 10 principali alternative e concorrenti di Paymo 2024

Project management e gestione del tempo vanno di pari passo. 🫱🏼‍🫲🏾

Non si può avere l'uno senza l'altro! E non è possibile ottenerli senza un software dinamico progettato per aumentare la produttività e la redditività con un'accurata monitoraggio del tempo del progetto , timesheet, previsione del budget e fatturazione.

Molte app per il project management mirano a far sì che ciò avvenga per team di tutte le dimensioni, compresi i freelance e le piccole e medie imprese. Uno degli strumenti più comuni di questa categoria? Paymo. 💸

Il problema è che non tutti i software sono all'altezza delle aspettative e anche Paymo ha i suoi limiti che i team devono rispettare per tenere il passo con le scadenze, le sequenze dei progetti e le aspettative degli stakeholder.

Da fare? Si trova un'alternativa a Paymo. 🙂

E noi abbiamo le migliori per voi! Continuate a leggere per saperne di più sulle funzionalità/funzioni di Paymo e per trovare 10 delle migliori alternative a Paymo per il vostro team.

Che cos'è Paymo?

via Paymo Paymo sa che il tempo è denaro, ed è per questo che molte delle sue funzionalità/funzione principali ruotano intorno al monitoraggio, alla revisione e alla fatturazione del tempo. Per gli stipendi basati sulle ore, consulenti e fatture, questa è una risorsa importante! Altre funzionalità/funzione di Paymo sono:

Visualizzazioni a supporto diBacheche Kanbanelenchi di Da fare, fogli di calcolo e calendari

Attività e sottoattività secondarie

Pianificazione del team

Grafici Gantt e attività cardine del progetto

Tabelle orarie, reportistica e strumenti di monitoraggio del tempo

Stime e monitoraggio delle spese

Sulla carta, tutto questo sembra fantastico. Ma nella pratica? Le funzionalità di project management di Paymo coprono solo le basi.

Da fare, Paymo offre diverse visualizzazioni del carico di lavoro, ma manca il bersaglio quando si tratta di allineamento efficace degli obiettivi, monitoraggio approfondito degli stati, stati personalizzati e altro ancora. Mancano anche funzionalità/funzione visive che aiutino le persone a comprendere concetti di alto livello in modi diversi, sia attraverso mappe mentali, sequenze, lavagne digitali o strumenti di brainstorming.

Ma non è tutto. 👀

Le funzionalità di collaborazione del team di Paymo sono limitate ai commenti sulle attività e ai soli commenti sulle attività. In questo modo è più facile perdere informazioni importanti, elementi d'azione e passaggi successivi in lunghe discussioni non organizzate sulle attività. 🫠

Inoltre, Paymo ha un prezzo, letteralmente.

Molte delle sue chiavi di lettura del tempo e del funzionalità/funzione del project management ha limiti severi sul suo piano Free, costringendovi a optare per un'opzione a pagamento per le necessità quotidiane aggiuntive, tra cui attività, voci di tempo, client e spazio di archiviazione. Il piano Starter, che parte da poco meno di 5 dollari al mese, è limitato a un massimo di un utente. In altre parole, se il vostro team è composto da più di due persone, Paymo vi costerà automaticamente 9,95 dollari per utente, al mese.

Viene da chiedersi: perché pagare meno?

La risposta è semplice: non lo fate! Si cerca un'alternativa a Paymo che possa colmare le sue lacune.

Le 10 migliori alternative a Paymo

Paymo eccelle quando si tratta di tempo, budget e profitti. Ma non è l'unico software a offrire queste funzionalità/funzione, e anche altre e.

Non dovreste fare sacrifici costosi per ottenere una gestione del tempo e dei progetti a livello di esperti con uno strumento flessibile. E per fortuna abbiamo un elenco delle 10 migliori alternative a Paymo Da fare. 🤓

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate i vostri progetti, obiettivi e stati con oltre 15 viste uniche in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

ClickUp è un potente software di produttività all-in-one progettato per snellire qualsiasi processo, migliorare la collaborazione del team e padroneggiare la gestione del tempo portando tutto il vostro lavoro in un'unica soluzione comoda e centralizzata base di conoscenza . L'interfaccia utente intuitiva e la ricca serie di funzionalità forniscono soluzioni per i team di tutti i settori, tra cui un'interfaccia flessibile per la gestione delle informazioni monitoraggio del tempo del progetto , date e orari , reportistica, etichette e altro ancora!

Con oltre 1.000 integrazioni e una vasta gamma di Libreria di modelli clickUp è il software ideale per i team che vogliono sapere esattamente dove va il loro tempo e come migliorare le loro attuali abitudini produttive.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Note, etichette e tag per un ordinamento e un filtraggio avanzati e un maggiore contesto in ogni voce di tempo

Oltre15 visualizzazioni del progetto tra cui Calendario, Elenco, Bacheca, Gantt e l'unica vista Carico di lavoro

Piattaforma completamente trasparente per allineare i membri del team sugli obiettivi, le priorità e i tempi di lavoro

Globalemonitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo, finestra, app o attività

Formule per calcolare con precisione il tempo fatturabile su tutte le fatture

Tabelle orarie, report e approfondimenti personalizzati conwidget per il monitoraggio del tempo Un ricco piano Free Forever e opzioni a prezzi accessibili su ognipiano tariffario Avanzatostima della durata stimata per la previsione della settimana lavorativa

Centinaia di soluzioni flessibilifunzionalità/funzione di monitoraggio del tempo Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per adattarsi alla ricca serie di funzionalità/funzione di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile!

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $5 al mese, per utente

: $5 al mese, per utente Aziendale : $12 al mese, per utente

: $12 al mese, per utente Business Plus : 19 dollari al mese, per utente

: 19 dollari al mese, per utente Azienda: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ recensioni)

: 4.7/5 (5.510+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.510+ recensioni)

2. nTask

via nTask nTask è uno strumento di monitoraggio e gestione del tempo che consente agli utenti di tenere traccia del tempo trascorso su attività e progetti. Aiuta i team a identificare le aree in cui possono essere più efficienti, a monitorare lo stato di avanzamento, a misurare le prestazioni e a ottimizzare i flussi di lavoro.

Con nTask, gli utenti possono creare attività con descrizioni dettagliate, assegnarle ai membri del team o ai client, impostare scadenze e ottenere facilmente una panoramica dei carichi di lavoro.

L'app dispone anche di notifiche automatiche quando le scadenze si avvicinano o le attività richiedono un'azione di follow-up. Fornisce inoltre reportistica approfondita che aiuta i team ad analizzare i dati e a determinare come migliorare i processi di lavoro per i progetti futuri!

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Condivisione di documenti e gestione dei file

Grafici Gantt e dipendenza delle attività

Date di scadenza pianificate ed effettive

Aree di lavoro dedicate per il team

limiti di #### nTask

L'allegato di file di grandi dimensioni durante la condivisione richiede più tempo del normale

Adatto solo a team con meno di 50 membri rispetto alle altre alternative Paymo presenti in questo elenco

nTask prezzi

Premium : A partire da $20/mese per 5 utenti

: A partire da $20/mese per 5 utenti Business : A partire da $60/mese per 5 utenti

: A partire da $60/mese per 5 utenti Azienda: Contattare nTask per i prezzi

valutazioni e recensioni di nTask

Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

4.2/5 (oltre 100 recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

3. Wrike

via WrikeWrike è una piattaforma di project management e di software di collaborazione aiutando i team a organizzare, stabilire le priorità e gestire le attività. È una piattaforma ideale per le aziende di medie e grandi dimensioni con progetti complessi che coinvolgono più reparti o team remoti. Con Wrike gli utenti possono creare elenchi di attività condivisibili, assegnare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento dei vari progetti.

È possibile mettere in pausa o riprendere il monitoraggio del tempo senza aggiungere voci con il pulsante Pause Timer. È una funzionalità/funzione utile quando si hanno pause pianificate o non pianificate durante un'attività.

Ad esempio, se si ha bisogno di allontanarsi dal computer per qualche minuto per idratarsi e fare uno spuntino, si può fare clic sul pulsante Pausa timer, senza doversi preoccupare di aggiungere manualmente il tempo di pausa alla voce del timer.

**Per saperne di più

Alternative a Wrike_

!

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Dashboard dei progetti per una migliore gestione delle attività

Moduli di richiesta con logica di condizione

App per mobile e desktop

oltre 400 integrazioni

Limiti di Wrike

Lo strumento di monitoraggio del tempo in app è accessibile attraverso i piani Business o Enterprise

I grafici Gantt sono una funzionalità a pagamento

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare Wrike per i prezzi

: Contattare Wrike per i prezzi Pinnacle: Contattare Wrike per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Wrike

Capterra: 4,3/5 (1.900+ recensioni)

4,3/5 (1.900+ recensioni) G2: 4,2/5 (3.200+ recensioni)

4. Trello

via TrelloTrello è un sito di strumento per il project management per aiutarvi a monitorare il tempo che dedicate a più progetti. È possibile creare schede per ogni attività e impostare date di scadenza per mantenersi organizzati e assicurarsi di portare a termine i compiti in tempo. È anche possibile aggiungere commenti, immagini, file e altro a ogni scheda, in modo da poter rivedere facilmente ciò che si è fatto.

Le capacità di monitoraggio del tempo di Trello sono carenti rispetto alle altre alternative di Paymo presenti in questo elenco. Ma Trello offre integrazioni (chiamate Power-Ups) che aiutano a coprire esigenze essenziali come il piano delle risorse, le fatture e i timesheet.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Viste Bacheca, tra cui tavole Kanban, Sequenze, calendari e dashboard

Power-Up (plugin) per collegare altre app e strumenti di project management

Automazioni senza codice integrate in ogni bacheca di Trello

Modelli per flussi di lavoro ripetibili

Limiti di Trello

La maggior parte delle funzionalità/funzione non sono disponibili nella versione gratis (vediAlternative di Trello)

I livelli di attività possono facilmente accumularsi quando si gestiscono progetti robusti

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente, con fatturazione annuale

: $5/mese per utente, con fatturazione annuale Premium : $10/mese per utente, fatturati annualmente

: $10/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare Trello per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Trello

Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

4,5/5 (22.000+ recensioni) G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

5. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra I freelance, i project management e le agenzie apprezzeranno la semplicità di generare le fatture in base al tempo registrato in Lavoro di squadra è uno strumento di project management che aiuta i team a collaborare e a organizzare il lavoro. Offre un intervallo di funzionalità, come la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo, i calendari del team e la condivisione dei file, che consentono ai team di tenere sotto controllo i progetti e di rimanere in sincronizzazione tra loro.

Inoltre, fornisce anche alcuni strumenti di monitoraggio del tempo, come il monitoraggio automatico e l'app Timer, per aiutare i team a rimanere in carreggiata e a identificare le aree di miglioramento. Con la piena visibilità del tempo speso per le attività, i gestori del team hanno i dati per identificare le aree di inefficienza e prendere decisioni informate su come migliorare il flusso di lavoro del team.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Gestione delle risorse per il giorno per giornopiano di capacità* App per desktop, iOS e Android

Viste Gantt e Kanban Board

Utenti client gratuiti e illimitati

Limiti del lavoro di squadra

Curva di apprendimento ripida per la formazione e l'applicazione ai flussi di lavoro

Dashboard e monitoraggio degli obiettivi sono funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi del lavoro di squadra

Free Forever

Deliver : $9,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $9,99/mese per utente, con fatturazione annuale Crescita : $17,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $17,99/mese per utente, con fatturazione annuale Scala: Contattare Teamwork per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Teamwork

Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

**Prova questi

Alternative al lavoro di squadra_

!

6. Basecamp

via BasecampBasecamp è uno strumento di project management che aiuta i team a collaborare e organizzare il proprio lavoro. Offre un intervallo di funzionalità/funzione, come la gestione delle attività, la condivisione dei file, i calendari dei team e un sistema di messaggistica integrato che consente ai team di tenere sotto controllo i progetti e di rimanere in sincronizzazione tra loro.

L'app è progettata per essere facile da usare e intuitiva. È disponibile su più piattaforme e dispositivi, il che consente ai team di lavorare da qualsiasi luogo e di rimanere in connessione!

Basecamp non ha una funzionalità nativa di monitoraggio del tempo, ma offre integrazioni con altre app di monitoraggio, tra cui Everhour, Timesheet e Harvest.

**Per saperne di più

Alternative al basecamp_

!

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Dashboard in un'unica pagina per progetti, incarichi e scadenze

Messaggi diretti in app per la collaborazione con il team

Sistema di chat e messaggi in tempo reale

Check-in del team con sondaggio automatico

Limiti di Basecamp

Limitate funzioni di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori

Non adatto a team agili con flussi di lavoro complessi

Prezzi di Basecamp

Utenti illimitati : $299/mese, fatturati annualmente

: $299/mese, fatturati annualmente Per freelance, startup o piccoli team: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Basecamp

Capterra: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

7. Kantata

via Kantata Le funzionalità di project management di Kantata includono automazioni per la voce dei dati , dashboard online e funzionalità di reportistica per aiutarvi a comprendere meglio quando e dove spendete la maggior parte del vostro tempo.

Dopo aver abilitato le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo nelle impostazioni di Kantata, avrete accesso a diversi metodi di monitoraggio per ogni progetto. Oppure inserite il tempo per tutti i progetti in una visualizzazione settimanale del timesheet!

Il software consiglia di designare un team leader che approvi tempi e spese. Ma se non avete responsabili di progetto, potete assegnare a chiunque sia idoneo all'attività l'approvazione degli invii modificando le autorizzazioni nelle impostazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kantata

Informazioni sul portfolio progetti per controllare lo stato di qualsiasi attività o deliverable

Dashboard personalizzabili per aiutare a identificare le richieste non impegnate

Strumenti drag-and-drop e componenti riutilizzabili

Reportistica di segmento per metriche mirate

Limiti di Kantata

Progettato per le piccole imprese e per le aziende

Nessuna opzione di personalizzazione avanzata

Prezzi di Kantata

Contattare Kantata per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Kantata

Capterra: 4.2/5 (500+ recensioni)

4.2/5 (500+ recensioni) G2: 4.1/5 (oltre 1.200 recensioni)

8. Asana

via AsanaAsana è uno strumento di project management che consente agli utenti di pianificare le attività e di monitorare lo stato del progetto. Per utilizzare Asana per il monitoraggio del tempo, occorre innanzitutto creare un progetto per l'attività o l'insieme di attività di cui si vuole tenere traccia.

Ma prima di assegnare un'attività a un membro del team, è possibile aprire la funzionalità di report "Tempo stimato per l'incaricato" per mostrare il tempo stimato per completare le attività di un progetto, in base all'individuo selezionato.

In questo modo il team nel suo complesso eviterà di inviare messaggi diretti ai membri del team sulla loro capacità di carico di lavoro, perdendo tempo prezioso! Al contrario, questa funzione può essere utilizzata per determinare rapidamente la disponibilità e aiutare a gestire le risorse in modo più efficace.

**Per saperne di più

Assana alternative_

!

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Grafici Gantt, schede Kanban e calendari per visualizzare e monitorare il vostro lavoro

Integrazioni di app per aggiungere ai preferiti strumenti e app

Reportistica per conoscere lo stato delle attività e dei flussi di lavoro

Automazioni personalizzate per costruire i processi del team

Limiti di Asana

Il monitoraggio del tempo è disponibile solo per i clienti Business e Enterprise

I membri del team possono esportare solo file in formato CSV e JSON

Prezzi di Asana

**Base

Premium : $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale Business : $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare Asana per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

4,5/5 (11.000+ recensioni) G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

9. Monday.com

via MondayMonday è una gestione del team piattaforma che aiuta i team a collaborare, comunicare e organizzarsi. Offre un'interfaccia intuitiva con un ampio intervallo di funzionalità/funzione progettate per rendere il lavoro più semplice e piacevole per i team di qualsiasi dimensione. Con Monday, gli utenti possono creare attività, assegnare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, consentendo ai team di rimanere aggiornati sui progetti e garantire che tutto vada per il meglio.

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo visualizza il tempo trascorso in secondi o minuti. Facendo clic su una specifica cella di monitoraggio del tempo si apre la cronologia in cui è possibile visualizzare lo stato di ogni attività. Queste informazioni possono essere utilizzate per misurare le prestazioni dei singoli e dei team, fornendo dati preziosi per la valutazione delle prestazioni e l'impostazione degli obiettivi.

funzionalità/funzione migliori di #### Monday

Ricette di automazione illimitate a supporto di diversi flussi di lavoro

Tipi di colonna personalizzabili per il project management

Vista Kanban per aiutare a mappare le attività e i progettiSprint* oltre 200 modelli per diversi casi d'uso

Limiti di Monday

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo è disponibile solo nei piani Pro e Enterprise

Curva di apprendimento ripida per gli utenti, dal momento che vengono costantemente aggiunte nuove funzionalità/funzione (consultare il sitoAlternative per il lunedì)

Prezzi del lunedì

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $8/seduta al mese a partire da 3 postazioni

: $8/seduta al mese a partire da 3 postazioni Standard : $10/seduta al mese a partire da 3 postazioni

: $10/seduta al mese a partire da 3 postazioni Pro : $16/seduta al mese a partire da 3 postazioni

: $16/seduta al mese a partire da 3 postazioni Azienda: Contattare Monday per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 3.300 recensioni) G2: 4,7/5 (oltre 6.600 recensioni)

10. Campo di tempo

via Campo di tempo TimeCamp è un programma di monitoraggio del tempo e di software di gestione delle risorse per aziende e privati per il monitoraggio del tempo dedicato a varie attività e progetti. Può essere utilizzato per monitorare la produttività dei dipendenti e per fatturare ai client in base al tempo dedicato ai loro progetti.

Gli utenti possono impostare dei budget per i progetti, in modo da poter monitorare il loro stato rispetto a tali budget e apportare le modifiche necessarie. Questo può essere particolarmente utile per i team creativi che devono tenere sotto controllo le spese dei progetti.

Per istanza, un'azienda potrebbe creare un budget per un progetto di riprogettazione di un sito web, che includa i costi di hosting, design e sviluppo, e poi monitorare queste spese nel tempo per assicurarsi di rispettare il budget.

Funzionalità/funzione migliori di TimeCamp

Progetti fatturabili e non fatturabili per il project management delle risorse

Condivisione di reportistica via email, PDF o Excel

Monitoraggio del tempo automatico e inattivo

Approvazione dei fogli di presenza con un solo clic

Limiti di TimeCamp

I report sulla produttività non sono disponibili sul piano Free

L'integrazione del calendario è una funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di TimeCamp

**Gratuito

Basic : $6,30/utente al mese

: $6,30/utente al mese Pro : $9/utente al mese

: $9/utente al mese Azienda: Contattare TimeCamp per i prezzi

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative al TimeCamp_

!

Suggerimento per la gestione del tempo: Iscriviti a ClickUp

Non è mai divertente cercare un nuovo sito di riferimento software gratuito per il project management ma è sempre bello sapere di avere delle opzioni!

Non c'è bisogno di accontentarsi degli svantaggi di Paymo. Piuttosto, affidatevi a un software con un ampio intervallo di funzionalità/funzione per migliorare le vostre pratiche di time and project management. Il nostro suggerimento? Affidatevi a ClickUp. 🙌🏼

ClickUp è l'unica soluzione di produttività all-in-one per team di qualsiasi dimensione e settore. Con oltre 15 visualizzazioni uniche del flusso di lavoro, tonnellate di strumenti di collaborazione e funzionalità dinamiche di gestione del tempo, ClickUp è tanto potente quanto conveniente!

Accesso ad attività illimitate, a tonnellate di funzionalità/funzione, a modelli per ogni caso d'uso e a oltre 1.000 integrazioni per ogni piano tariffario iscrivendosi oggi a ClickUp !