Innovare, adattarsi, avere successo: Implementare le giuste strutture PMO per la vostra azienda

L'architettura dell'ufficio di project management (PMO) della vostra organizzazione ha un ruolo importante nell'efficacia dei vostri sforzi di project management. Allineare la struttura del PMO alle esigenze e alle risorse specifiche dell'organizzazione aumenta significativamente la probabilità che i progetti vengano consegnati puntualmente e nel rispetto del budget. 💰

I PMO con le migliori prestazioni possono portare a notevoli guadagni in termini di fatturato e soddisfazione dei clienti. Tuttavia, data la sostanziale variabilità tra gli uffici di project management, la semplice creazione di un PMO non garantisce l'esito positivo.

In questa guida scoprirete i diversi tipi di strutture e modelli operativi di PMO. Analizzeremo più da vicino le loro varie funzioni e i passaggi strategici che potete compiere per impostare un PMO efficiente senza sudare troppo!

Cos'è una struttura PMO?

Un PMO, o Project Management Office, è un team o dipartimento dedicato all'interno di un'organizzazione, responsabile di stabilire e mantenere pratiche standardizzate di project management. Fornisce la struttura e le linee guida necessarie per supervisionare e portare a termine efficacemente i progetti sotto la sua autorità.

Il PMO supervisiona vari aspetti come le metriche, i benchmark, l'assicurazione della qualità e la documentazione per garantire l'uniformità nella gestione e nell'esecuzione di progetti, programmi e portfolio. Può operare internamente all'organizzazione o esternamente attraverso un'entità o un'agenzia separata.

Quali sono i diversi ruoli di un PMO?

I PMO svolgono un ruolo cruciale per l'esito positivo dei progetti all'interno delle organizzazioni. I diversi ruoli del PMO sono adattati in base alle dimensioni dell'organizzazione, alle esigenze degli stakeholder e all'ambiente aziendale. Ecco i ruoli principali del PMO:

**Questo ruolo implica un processo decisionale di alto livello, la supervisione di tutti i dipartimenti e i team e la chiusura dei progetticollaborazione con i client e le parti interessate. Si assumono inoltre la responsabilità di affrontare problemi significativi all'interno del PMO e di gestirne la funzione complessiva

Specialista PMO: È responsabile della guida dei progetti, del monitoraggio del loro stato e dell'offerta di orientamento e tutoraggio al team. Collaborano con i project manager, selezionano i progetti e i progetti di sviluppomodelli di project managemente gestiscono i documenti del progetto

È responsabile della guida dei progetti, del monitoraggio del loro stato e dell'offerta di orientamento e tutoraggio al team. Collaborano con i project manager, selezionano i progetti e i progetti di sviluppomodelli di project managemente gestiscono i documenti del progetto Funzionario PMO: Questo ruolo comportagestire le attività quotidiane e le operazioni all'interno del PMO. Supervisionano in tempo realelavori richiesti per la gestione del cambiamentoassicurano l'aderenza agli standard PMO tramitecontrolli di qualitàimplementare i modelli dello specialista e raccogliere i dati sullo stato di avanzamento del progetto per l'analisi

$$$a Funzioni di una struttura PMO

L'ufficio di project management abbraccia varie aree, tra cui il piano del progetto gestione, supervisione del portfolio, risorse umane e allineamento con i più ampi obiettivi aziendali. Ecco le funzioni specifiche di un PMO:

Diversi tipi di strutture PMO

Le organizzazioni hanno esigenze, complessità dei progetti e livelli di maturità diversi nei loro approcci al project management. Ecco perché le strutture PMO si adattano alle diverse culture organizzative, ai requisiti dei progetti e agli oggetti strategici.

Ogni struttura PMO presenta vantaggi e limiti specifici, offrendo alle organizzazioni la flessibilità di scegliere l'approccio più adatto in base alle loro circostanze uniche.

Ecco i tipi più comuni di strutture PMO:

PMO direttiva

Il PMO direttivo detiene la massima autorità tra le strutture PMO, controllando molteplici aspetti del progetto e spesso si impegna direttamente con gli stakeholder e i client. Favorisce la coerenza tra tutti i progetti, semplificando il confronto e la misurazione delle prestazioni del progetto. Questa standardizzazione aumenta significativamente le probabilità di esito positivo del progetto. 🥇

I PMO direttivi assumono e delegano i project manager, fornendo loro una guida e una supervisione Sono cruciali nella pianificazione dei progetti e nella supervisione dell'organizzazione progetti di un'organizzazione durante il loro intero ciclo di vita assicurando l'allineamento con l'ambito, il budget e la Sequenza.

Controllo del PMO

I PMO di controllo rappresentano un'armonia tra standardizzazione e adattabilità: hanno una buona quantità di controllo sui progetti, anche se non tanto quanto i PMO di direttiva. Hanno diverse responsabilità chiave, quali:

Far rispettare le linee guida e le pratiche concordate per i progetti, assicurandosi che tutti seguano le regole e utilizzino gli strumenti giusti

Adattare e adattare i progetti specificirequisiti del progetto in base alle necessità

Di seguitogestione delle risorse e garantire che i progetti rimangano nei limiti

Per i progetti più semplici, è possibile utilizzare una struttura PMO che sia un mix di PMO di direttiva e PMO di controllo, adattata ai requisiti specifici del progetto.

PMO di supporto

Il PMO di assistenza non ha molta voce in capitolo nella gestione diretta del progetto. Invece, agisce come un consulente, offrendo supporto quando i membri del team hanno bisogno di una guida. È anche coinvolto in:

Inserimento e formazione del personale

Impostazione dei modelli

Creazione di strumenti di analisi condivisi 🧪

Il project manager del PMO di assistenza ha più libertà perché non è obbligato a seguire metodi rigidi. Questo permette loro di scegliere l'approccio migliore per i loro progetti, incoraggiando la flessibilità e le nuove idee.

Quando si sceglie un PMO per il proprio stile di project management, il PMO solidale è utile per supportare i cambiamenti immediati in tempo reale, piuttosto che decidere in merito a priorità del progetto .

PMO centralizzato

Il PMO centralizzato prospera nelle grandi aziende che hanno bisogno di regole e standard coerenti. È ideale per settori come l'edilizia, dove l'allocazione dei materiali è cruciale, perché i PMO centralizzati eccellono nella gestione efficace delle risorse.

Nelle aziende con uno staff esteso ma con un management limitato, un PMO centralizzato snellisce le operazioni riducendo al minimo la necessità di una guida costante da parte dei colleghi invece, gli individui e i dipartimenti possono fare affidamento su un sistema centralizzato, favorendo un'autonomia efficiente.

PMO decentralizzato

A differenza del PMO centralizzato, il PMO decentralizzato è comune in team di progetti agili . È un buon abbinamento per:

Sistemi di revisione del progetto come PERT

Offrire un controllo centrale minimo

Consentire ai team la flessibilità di adottare strumenti e metodi di lavoro preferiti

Il PMO decentralizzato offre una guida alle unità aziendali di valore e aiuta quando le varie unità devono collaborare, anche se hanno approcci, risorse o obiettivi diversi.

PMO individuale

Il PMO individuale è il più semplice e piccolo sistema PMO disponibile. Di solito gestisce un solo progetto o un piccolo gruppo di progetti correlati, anziché l'intero progetto portfolios del progetto .

Non è insolito che un singolo dipendente operi all'interno di un singolo Quadro PMO . Questo tipo di PMO non si concentra tipicamente sull'imposizione di strumenti, pratiche o metodi standardizzati di project management uniformi.

Business PMO

Il Business PMO è diffuso tra le piccole e medie imprese (PMI). Gestiscono l'intero portfolio progetti dell'azienda o un programma significativo. Inoltre project management per le piccole imprese potrebbero concentrarsi sulla supervisione di un grande dipartimento.

Il lavoro principale del Business PMO consiste nell'assicurarsi che tutti utilizzino gli stessi strumenti, dashboard e metriche Offrono una guida e un orientamento costanti gestiscono i problemi in tempo reale, non appena si presentano. ⛑️

Enterprise PMO

Il PMO aziendale si trova in organizzazioni di grandi dimensioni come le grandi aziende, le multinazionali, le organizzazioni non profit o gli enti governativi. Il loro ambito di applicazione comprende:

Pianificazione strategica dei progetti

Distribuzione delle risorse

Selezione dei progetti

Definizione delle priorità

Stabiliscono anche i parametri di riferimento, i protocolli e le metodologie per il project management che coinvolge vari dipartimenti.

Come implementare una struttura PMO

Per aumentare le probabilità di esito positivo dei progetti è necessario armonizzare la cultura, i requisiti e le risorse dell'azienda con la strategia PMO.

Questo allineamento crea una struttura chiara che delinea i metodi, gli strumenti e le risorse essenziali per il successo dei progetti. Di conseguenza, i PMO possono prendere decisioni informate, attenuare i rischi e di crescita aziendale . 🌱

Ecco le cinque cose cruciali da fare:

1. Chiarire la missione della vostra azienda

**Il passaggio iniziale verso una struttura PMO di esito positivo è la comprensione del contesto più ampio dell'organizzazione

Iniziate definendo gli obiettivi, i valori e le sfide dell'organizzazione. Una volta cancellati questi aspetti, valutate le vostre prestazioni passate, i punti di forza, le debolezze e le aree di miglioramento. In questo modo, saprete cosa evitare e a cosa tendere in futuro.

Con ClickUp Dashboard , si otterrà un'immagine panoramica completa del vostro progetto in un'unica posizione! Consideratelo come il vostro ultimo centro di controllo della missione su misura per qualsiasi progetto.

Creare la vostra dashboard ideale con funzioni drag-and-drop e oltre 50 schede disponibili

Supervisionare il carico di lavoro del team, in base ai punti di scrum o alle attività assegnate

Visualizzare lo stato di avanzamento con grafici e diagrammi a torta, a linee o a barre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp Dashboard semplificato /$$$img/

Ottenete una panoramica di alto livello dell'intero flusso di lavoro con le dashboard di ClickUp

Organizzate, visualizzate, monitorate e valutate i vostri obiettivi trimestrali analizzando le attività completate, i grafici di Burnup e Burndown, i dati di monitoraggio del tempo dei progetti e gli ostacoli del flusso di lavoro in un unico posto! Condividete il dashboard all'interno della vostra area di lavoro o visualizzatelo a tutto schermo in ufficio per le discussioni del team su obiettivi e priorità. 🖥️

2. Stabilire gli obiettivi e gli scopi del progetto

Come per ogni progetto significativo, la creazione di una struttura PMO richiede una visione chiara degli oggetti, dei colli di bottiglia previsti, delle sfide e delle strategie per superarli.

Per definire obiettivi precisi, considerate queste domande:

Quali funzioni svolgerà il PMO?

Come contribuirà a ridurre i costi?

Come ridurrà i rischi del progetto?

Quali esigenze di personale avrà il PMO - sarà necessario assumere personale esterno?

Da fare quando il PMO sarà pienamente operativo e funzionale?

Una volta affrontate queste domande, ottimizzate i vostri oggetti senza sforzo utilizzando Obiettivi di ClickUp ! È sufficiente inserire i dati chiave come l'obiettivo, la data di scadenza e l'assegnatario e il gioco è fatto.

Impostazione e monitoraggio di obiettivi e attività cardine senza alcuno sforzo in ClickUp Obiettivi

Identificate le fasi chiave del vostro progetto contrassegnandole con il simbolo Attività cardine e suddividere obiettivi significativi in traguardi gestibili, in modo che il team possa lavorare con maggiore produttività. ClickUp vi permette di:

Monitorare le attività cardine come veritiere o false per indicare il completamento del progetto Elencare le singole attività come traguardi, soprattutto per gli oggetti complessi Stabilire traguardi numerici Monitorare gli obiettivi finanziari per una migliore gestione del budget

È anche possibile organizzare gli obiettivi correlati in cartelle, visualizzando in modo pratico e completo lo stato di avanzamento degli obiettivi generali.

3. Ottimizzare le risorse per garantire un esito positivo

L'efficacia della strategia dipende in modo significativo dalle risorse dell'organizzazione.

Un'allocazione efficace garantisce che le risorse siano utilizzate al massimo del loro potenziale **impedisce di sovraccaricare o sottoutilizzare le risorse, assicurando una distribuzione equilibrata per i progetti produttività ottimale .

Ottimizzate le vostre risorse per migliorare l'efficienza del progetto e ridurre al minimo gli sprechi:

Comprendendo i costi stimati e reali di un progetto Tenendo conto delle dimensioni, delle impostazioni e della disponibilità del vostro personale Considerare gli asset, che includono risorse tangibili come macchinari, software o provider di servizi professionali che potrebbero richiedere l'acquisto o il leasing

Pianificate l'allocazione delle risorse e tenetene traccia con la vista Gantt e la Sequenza nel modello di pianificazione delle risorse di ClickUp

Semplificate il vostro piano delle risorse con il modello Modello di piano delle risorse ClickUp . Presenta un quadro di riferimento pronto all'uso che aiuta a pianificare in modo proattivo l'utilizzo delle risorse disponibili, compresi i budget e le risorse umane i programmi dei membri del team . È completamene adattabile: potete personalizzarlo liberamente in base alle vostre esigenze. 🦄

Oltre il tradizionale gestione delle attività attraverso elenchi e tabelle, questo modello visualizza una Sequenza per il monitoraggio lineare dei tempi, ideale per la pianificazione delle risorse e la visualizzazione della roadmap. Offre anche un grafico Gantt per visualizzare le dipendenze delle attività, consentendo una rapida panoramica degli ostacoli o dei colli di bottiglia garantire uno stato di avanzamento continuo del progetto .

4. Condividere le informazioni in modo efficiente centralizzando la comunicazione

I fallimenti dei progetti spesso risultano dalla mancanza di sistemi di comunicazione chiari ed efficienti. Quando sviluppo di un piano strategico per il vostro PMO, è fondamentale identificare gli stakeholder, delineare le loro responsabilità e stabilire canali di comunicazione per la condivisione degli ultimi aggiornamenti.

Dovreste inoltre definire come i gestori del progetto e i team manterranno una comunicazione continua e come i membri del team trasmetteranno le informazioni su scadenze, ostacoli ed emergenze. 🚑

ClickUp elimina la possibilità di passare da un foglio all'altro dashboard di project management e app di messaggistica, aumentare l'efficienza della comunicazione !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-3.0-Custom-field-manager.png ClickUp Documenti Spazio collaborativo con barre laterali /$$$img/

Utilizzare ClickUp Documenti per documento collaborativo modifica e comunicazione in tempo reale attraverso i commenti

Affidarsi a Documenti ClickUp per collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione! I team possono utilizzarlo per:

Collaborare su documenti

Taggarsi l'un l'altro nei commenti

Assegnare elementi di azione

Trasformare il testo in attività realizzabili

È inoltre possibile utilizzare la funzione Visualizzazione della chat per la comunicazione istantanea e le discussioni relative alle attività in un thread unificato, oppure integrare ClickUp con le app di comunicazione di terze parti preferite, come Slack o Teams di Microsoft.

Quando le parole non bastano, Lavagne online ClickUp passano ad aiutarvi a illustrare i vostri pensieri. Scarabocchiate, mappate le idee o visualizzate il processo di project management per garantire che il team e gli stakeholder afferrino chiaramente i concetti! Queste lavagne online favoriscono il brainstorming collaborativo , consentono la condivisione delle idee attraverso le note adesive e aiutano a creare un'immagine visivamente accattivante roadmap dei progetti che possono essere facilmente condivise con tutti! 🗺️

Utilizzare le lavagne online per collaborare, fare brainstorming e creare mappe mentali all'interno di ClickUp

5. Tracciate lo stato di avanzamento e i KPI utilizzando potenti strumenti di monitoraggio dei progetti

Il monitoraggio dello stato di avanzamento e dei KPI funge da bussola, guidando il PMO verso la facilitazione di azioni strategiche e informate durante il processo di implementazione. In particolare, fornisce un quadro chiaro dell'efficacia del PMO nella riunione degli obiettivi definiti, garantendo l'allineamento con gli oggetti strategici dell'organizzazione.

Monitoraggio kPI del project management e lo stato di avanzamento consente anche di prendere decisioni basate sui dati, identificando le aree di miglioramento e i rischi potenziali, consentendo aggiustamenti tempestivi per ottimizzare i processi. Il monitoraggio dello stato di avanzamento favorisce la responsabilità e la trasparenza, mostrando il valore del PMO agli stakeholder e assicurando una continua miglioramento dei processi .

Ottenete una panoramica di alto livello su quali KPI sono completati, sulla buona strada o a rischio con il modello KPI di ClickUp

Eliminate l'arretrato di report settimanali che invadono la finestra In arrivo del vostro manager e semplificate il monitoraggio dei KPI utilizzando il modello ClickUp KPI Modello KPI di ClickUp .

Ottenere una panoramica chiara dei progressi del team verso gli obiettivi attraverso la vista Elenco riassuntivo

Assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina con gli oggetti attraverso l'elenco degli OKR di reparto

Monitorare lo stato di avanzamento nel tempo con visualizzazioni come la vistaBacheca Kanban e la visualizzazione della Sequenza

Il monitoraggio regolare delle metriche e dei KPI facilita il continuo miglioramento dei processi aziendali . Consente di identificare le aree da migliorare, in modo che il PMO possa adattare strategie e metodologie per ottenere risultati migliori. 👍

