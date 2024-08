10 migliori strumenti di collaborazione per lo sviluppo software nel 2024

Quando si lavora con un team DevOps, una buona piano di progetto e la metodologia agile possono portarvi lontano. Ma non sono le uniche cose di cui il team di sviluppo software ha bisogno per Da fare il suo lavoro migliore. L'altro ingrediente chiave è il lavoro di squadra, che richiede la collaborazione. 👭

Gli strumenti di collaborazione online per lo sviluppo di software sono fondamentali per qualsiasi team, soprattutto per quelli remoti. Certo, mantengono i programmatori in carreggiata con le loro attività, ma il loro potere va ben oltre.

Scopriamo come gli strumenti di collaborazione per lo sviluppo software possono aumentare l'efficacia del team DevOps e cosa cercare in una piattaforma di collaborazione. Scoprirete inoltre quali sono gli strumenti migliori per portare il vostro team a un livello superiore. ✨

Cos'è uno strumento di collaborazione per lo sviluppo del software?

Uno strumento di collaborazione per lo sviluppo software è un'applicazione che ottimizza il flusso di lavoro e facilita la comunicazione e la collaborazione tra i membri di un team DevOps distribuito. Assicura che tutti siano sulla stessa pagina e che lavorino insieme nella giusta direzione.

A strumento di collaborazione per il project management rende facile la condivisione delle idee e il feedback costruttivo. I Teams e gli altri gestori del team possono usarli per mantenere il team motivato, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno nello stesso ufficio. E quando sia gli sviluppatori in ufficio che quelli in remoto si sentono parte importante del team, il risultato è una maggiore partecipazione, creatività e innovazione, che portano a un team più felice ed efficace. 😊

Gli strumenti di collaborazione per lo sviluppo del software facilitano anche il lavoro con i reparti esterni e la condivisione del feedback con le parti interessate, dal sviluppo del progetto fase fino al completamento. ✅

Cosa cercare in uno strumento di collaborazione per lo sviluppo del software?

I migliori strumenti di collaborazione per lo sviluppo del software combinano strumenti per il project management e strumenti di comunicazione con funzionalità/funzione di collaborazione. A seconda delle esigenze della vostra azienda, probabilmente vorrete alcune o tutte queste funzioni:Strumenti per la mappatura dei processi

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è un software all-in-one per il project management e la gestione dei progetti produttività che aiuta a gestire ogni aspetto della vostra azienda. Grazie alla sua forte attenzione al lavoro di squadra, è un popolare strumento di collaborazione per lo sviluppo del software.

ClickUp non offre solo collaborazione, ma una collaborazione sicura. Dopo tutto, non ha senso lavorare sodo per poi vedere un concorrente lanciare il vostro prodotto prima di voi. Grazie al centro di sicurezza dei dati, al quadro di gestione dei rischi, alla crittografia SSL a 256 bit e alle impostazioni di sicurezza avanzate, potrete lavorare insieme senza preoccuparvi di eventuali violazioni dei dati. 🔐

Condividete le idee e i flussi di lavoro in modo collaborativo con il vostro team grazie a Lavagne online ClickUp . Quindi trasformate queste idee direttamente in attività e assegnatele ai membri del team. Rilevamento della collaborazione di ClickUp mantiene tutti sulla stessa pagina, facendovi sapere quando qualcuno del vostro team sta visualizzando, modificando o commentando un'attività.

Collaborate in tempo reale ai documenti del progetto utilizzando ClickUp Documenti e convertire i testi direttamente in attività tracciabili. Categorizzate i documenti e collegateli ai flussi di lavoro, in modo che tutti abbiano sempre accesso alle informazioni di cui hanno bisogno. ClickUp Chattare Visualizza consente al team di chattare in tempo reale sulla piattaforma, aiuta a formattare tutti i messaggi per ottenere un impatto maggiore e riunisce tutte le conversazioni, le risorse, i documenti e gli aggiornamenti in un unico luogo. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'app mobile di ClickUp non è ancora all'altezza delle funzioni dell'app desktop, ma il team ci sta lavorando

Gli strumenti di IA non sono disponibili sul piano Free

Prezzi di ClickUp

**Free Forever: $7/it

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Asana

via AsanaAsana è una piattaforma per il project management progettata per aiutare i team interfunzionali lavorano insieme. Grazie alle sue numerose funzionalità, lavora bene come strumento di collaborazione per lo sviluppo del software.

Con Asana è facile chiarire i propri obiettivi e collegarli a quelli del team e dell'azienda. Identificate come misurerete lo stato, definite la Sequenza e il team e allineate le attività a questi parametri. 🎯

Rimanete aggiornati sullo stato di avanzamento e individuate tempestivamente eventuali problemi con aggiornamenti in tempo reale sul vostro obiettivo, sia dalle attività sottostanti che dalle app collegate. Tenete traccia di tutto con dashboard personalizzabili che vi dicono ciò che vi serve sapere usando grafici e approfondimenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Asana si imposta in modo semplice e veloce, così potrete iniziare subito a lavorare

Gestite l'accesso alla visualizzazione e alla modifica da parte dei diversi membri del team

Utilizzate il piano Basic, gratuito, per team fino a 15 persone, che include molte funzionalità utili come attività illimitate, visualizzazione del calendario, app per dispositivi mobili e integrazioni con altri strumenti

Le organizzazioni non profit hanno il 50% di sconto sui piani Premium e Business, con potenziali sconti anche sul piano Enterprise

Limiti di Asana

Alcuni utenti ritengono che il prezzo dei pacchetti a pagamento sia elevato per le piccole aziende

Se non si ha una certa conoscenza ed esperienza di project management, la curva di apprendimento può risultare un po' ripida

Prezzi di Asana

Basic: Gratis

Gratis Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24.99/mese per utente

$24.99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.200+ recensioni)

3. Jira

via JiraJira è un prodotto Atlassian specificamente progettato come strumento di collaborazione per lo sviluppo del software. Utilizzando la metodologia agile e il framework Scrum, Jira consente di suddividere i grandi obiettivi in parti gestibili, assegnare attività e personalizzare il flusso di lavoro da fare nel modo più efficace.

Gli strumenti di comunicazione e collaborazione vi tengono in contatto con l'intero team, in modo che tutti siano al corrente e lavorino insieme. Le Automazioni drag-and-drop consentono di risparmiare tempo e di ottenere tutte le analisi e la reportistica necessarie, oltre a potenti approfondimenti per il processo decisionale. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Tenete tutti aggiornati con le funzioni integrate dimodelli di piani di sviluppo software integrati per molti aspetti diversi dello sviluppo del software, tra cui il monitoraggio dei bug, le bacheche Scrum e le bacheche Kanban

Gestite progetti complessi e seguitene lo stato con facilità

Scalabilità in base alla crescita, iniziando in modo semplice e poi personalizzando in base alle necessità

Migliorare la collaborazione grazie alle integrazioni con altri strumenti Atlassian, come Trello, Confluence e Compass, oltre che con piattaforme esterne comeArea di lavoro di Google, Zoom e Microsoft 365

Limiti di Jira

L'interfaccia utente è piuttosto complessa e può essere un po' opprimente per i nuovi utenti

Non sorprende che Jira si integri meglio con gli altri strumenti Atlassian

Prezzi di Jira

Gratuito : Free/mese per utente

Free/mese per utente Standard: 8,15 dollari/mese per utente

8,15 dollari/mese per utente Premium: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.500+ recensioni)

4. Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/Resource-Management-by-Smartsheet-Resassign-work-schedule-view-1400x680.jpeg Strumenti di collaborazione per lo sviluppo di software: Riassegnare un programma di lavoro in Smartsheet /%img/

via Smartsheet Smartsheet è una piattaforma di collaborazione costruita per i professionisti IT e visualizzata in un formato simile a un foglio di calcolo. Lavora sia per progetti su piccola scala che su larga scala.

I moduli consentono di raccogliere facilmente dati e feedback da altri membri del team o da stakeholder esterni. Collegate i file pertinenti e conversate all'interno della piattaforma Smartsheet, in modo che tutti i contenuti siano in un unico posto. Tutti i membri del team di collaborazione possono visualizzare i contenuti e aggiungere feedback, oltre a monitorare lo stato in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Utilizzate l'automazione drag-and-drop per risparmiare tempo e ottimizzare il flusso di lavoro

Scegliete la vostra vista Gantt, Gantt, Scheda o Calendario 🗓️

Visualizzate le vostre analisi e la reportistica in forma visiva per una panoramica veloce, quindi eseguite il drill-down in caso di necessità

Integrazione con altri strumenti di collaborazione come Slack, Skype e Dropbox

Limiti di Smartsheet

Se non amate i fogli di calcolo, il format di Smartsheet potrebbe non fare al caso vostro

Gli aggiornamenti a volte sono lenti e potrebbe essere necessario aggiornare manualmente per vedere le informazioni più recenti

Prezzi di Smartsheet

Free

Pro : $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (14.700+ recensioni)

4,4/5 (14.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

5. Razzo.Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62699b0c2cd70761982bb82a\_free-trial.webp Strumenti di collaborazione per lo sviluppo di software: Le visualizzazioni mobile e desktop di Rocket.Chattare /$$$img/

via Razzo.Chattare Rocket.Chat è una piattaforma di chat open-source che può essere utilizzata come strumento di collaborazione per lo sviluppo di software. Ideale per la collaborazione remota, asincrona o ibrida, è fortemente incentrata sulla privacy e sulla sicurezza di alto livello, in modo che i dati siano al sicuro.

Potete inviare messaggi a singoli o a gruppi o utilizzare canali privati per il vostro team. Effettuate videochiamate o audio quando avete bisogno di discussioni più dettagliate e condividete in modo sicuro qualsiasi cosa dal vostro dispositivo o dallo spazio di archiviazione cloud. 📤

Le migliori funzionalità/funzione di Rocket.Chattare

Utilizzate il codice open-source per personalizzare la piattaforma Rocket.Chattare in base alle vostre esigenze

Creare uno spazio centrale ricercabile per conservare tutte le attività, i messaggi e i progetti in un unico luogo

Configurare ruoli personalizzati per controllare chi ha accesso a diversi livelli di informazioni

Automazioni di attività manuali e ripetitive per liberare tempo per lavori più importanti

Limiti di Rocket.Chattare

Ci sono ancora alcuni bug e l'app per dispositivi mobili a volte non funziona bene

Si pagano componenti aggiuntivi come il motore di chattare in etichetta, l'hosting cloud dedicato e i servizi professionali come la migrazione dei dati e la consulenza per l'implementazione

Prezzi di Rocket.Chattare

Comunità: Free

Free Azienda: 7$/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Rocket.Chat

G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (149+ recensioni)

6. TeamViewer

via TeamViewerTeamViewer è un software di accesso remoto che consente la connessione a qualsiasi altro dispositivo, in qualsiasi parte del mondo. È possibile utilizzarlo per accedere ai propri file in remoto, offrire supporto ai clienti o ai membri del team, identificare i problemi da risolvere e fornire formazione a distanza.

Questo strumento di collaborazione per lo sviluppo di software offre un'eccellente qualità delle immagini e una velocità di trasferimento dei file estremamente elevata. È anche in grado di gestire problemi di larghezza di banda ridotta, per cui potrete terminare il lavoro anche se la connessione non è ad alta velocità. 🐌

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamViewer

Rapida installazione grazie a una semplice operazione di scaricamento

Utilizzate TeamViewer su dispositivi desktop o mobili, su più sistemi operativi e in più di 30 lingue

Riposate tranquilli con l'alto livello di sicurezza, che include la crittografia a 256 bit e l'autenticazione a due fattori

Integrazione con altre piattaforme come Teams, Freshworks, Salesforce, Jira e SAP

Limiti di TeamViewer

Il pacchetto di accesso remoto consente di connettersi solo a un massimo di tre dispositivi gestiti e non offre supporto tecnico telefonico in caso di problemi

Alcuni utenti hanno riscontrato occasionali problemi di connessione che hanno interferito con la loro capacità di Da fare

Prezzi di TeamViewer

TeamViewer Remote Access: $24,90/mese per 1 utente (fino a 3 dispositivi)

$24,90/mese per 1 utente (fino a 3 dispositivi) TeamViewer Business: $50,90/mese per 1 utente (fino a 200 dispositivi)

$50,90/mese per 1 utente (fino a 200 dispositivi) TeamViewer Premium: $112,90/mese per 15 utenti

$112,90/mese per 15 utenti TeamViewer Corporate: $229,90/mese per 30 utenti

$229,90/mese per 30 utenti TeamViewer Tensor: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su TeamViewer

G2: 4,4/5 (oltre 3.200 recensioni)

4,4/5 (oltre 3.200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 11.200 recensioni)

7. Tavola di legno

via Tavola da disegno Wooboard ha un taglio leggermente diverso rispetto a molte altre opzioni di collaborazione. Viene definita una "piattaforma per la salute mentale e il riconoscimento" e si concentra sul coinvolgimento e sul benessere dei dipendenti. È uno strumento di collaborazione per lo sviluppo del software, nel senso che i membri del team DevOps felici e in salute faranno sempre il loro lavoro migliore.

Wooboard utilizza la gamification e gli incentivi sociali per incoraggiare i membri del team a prestare attenzione alla propria salute mentale e a quella dei colleghi. Inoltre, consente ai gestori del team di riconoscere e premiare facilmente il lavoro svolto. 🥇

Le migliori funzionalità/funzione di Wooboard

Alza il morale e aumenta la produttività riconoscendo regolarmente i risultati del team

Premiateli con punti riscattabili per ottenere premi reali come giorni di ferie, contanti o buoni per Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify o Whole Foods

Integrate Wooboard con Slack e Teams o utilizzate le API aperte per integrarlo con il software aziendale, in modo che l'uso del sistema diventi parte della vostra routine quotidiana

Utilizzate le funzionalità/funzione di reportistica per gestire e monitorare i riconoscimenti

Limiti di Wooboard

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per essere sicuri di quanto Wooboard lavori bene

Il sito web non offre informazioni sui prezzi: è necessario contattare il team commerciale per un preventivo

Prezzi di Wooboard

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wooboard

G2: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) Capterra: Ancora nessuna recensione

8. GitHub

via GitHub GitHub è una piattaforma per sviluppatori che utilizza l'IA per accelerare i processi di sviluppo. Gli strumenti di project management di GitHub consentono di gestire progetti e problemi, rendendolo uno strumento di collaborazione molto efficace per lo sviluppo del software.

La collaborazione è semplificata da diverse funzionalità/funzione. Il team può fare brainstorming nello spazio "Discussioni" della piattaforma. Codificate e costruite all'interno di Codespaces, poi rivedete e testate anche lì.

Utilizzate le richieste pull per comunicare al team quando le nuove modifiche vengono caricate e sono pronte per essere controllate. Il controllo della versione assicura che tutti siano sulla stessa pagina e permette di archiviare tutte le iterazioni per riferimenti futuri.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub

Accelerare i tassi di completamento delle attività utilizzando il linguaggio naturale per prompt l'IA a suggerire codici rilevanti 🤖

Automazioni del flusso di lavoro per ridurre il tempo sprecato in attività ripetitive e banali

Consultare la comunità open-source per ottenere snippet di codice e altre risorse

Rimanere al passo con il proprio lavoro utilizzando l'app mobile, anche quando si è fuori casa

Limiti di GitHub

Le funzionalità/funzione sono molte e per i nuovi utenti potrebbe essere necessario un po' di tempo per imparare a usare la piattaforma

È necessario pagare un extra per componenti aggiuntivi come lo spazio di archiviazione di file di grandi dimensioni e la sicurezza avanzata

Prezzi di GitHub

**Gratuito

Team: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: $21/mese per utente

$21/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GitHub

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,8/5 (5.800+ recensioni)

9. Slack

via Slack Slack è una piattaforma di produttività che utilizza i canali per gestire la comunicazione e memorizzare tutte le risorse necessarie per terminare il lavoro.

È possibile impostare canali per team, reparti o argomenti. Limitate l'accesso ai canali a poche persone o permettete a tutti i membri della vostra azienda di accedervi. Anche i canali per i client o i provider esterni rendono più facile il lavoro comune. 🤝

Questo strumento di collaborazione per lo sviluppo di software utilizza l'IA per automatizzare le attività di routine e snellire il flusso di lavoro in modo da ottenere più cose da fare in meno tempo. Il costruttore di flussi di lavoro non richiede alcun codice, ma utilizza una semplice funzione di trascinamento e rilascio

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Chattare in tempo reale, utilizzare una riunione giornaliera per avere una conversazione vocale dal vivo o inviare clip audio o video per una comunicazione asincrona

Lasciate che il chatbot prenda le note per voi durante le riunioni, in modo che possiate essere sempre presenti

Cercare nell'archivio per trovare rapidamente le conversazioni passate e i file incollati a cui si vuole fare riferimento

Integrazione con migliaia di app come Google Calendar,DropboxhubSpot, Microsoft Teams, eSalesforce Limiti di Slack

Slack fa parte del pacchetto di strumenti Atlassian e funziona meglio se utilizzato con altri strumenti Atlassian come Jira

Il piano Free consente di vedere solo gli ultimi 90 giorni di messaggi, il che è limitante per i progetti più grandi

Prezzi di Slack

Free

Pro : $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business+: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (31.900+ recensioni)

4,5/5 (31.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.100+ recensioni)

10. Area di lavoro di Google

via Area di lavoro di Google Il Area di lavoro di Google offre diversi strumenti di collaborazione per lo sviluppo di software, tra cui Google Calendar, Gmail, Google Drive, Google Meet e Google Chattare.

Utilizzate Documenti Google o Fogli Google per collaborare con il vostro team in tempo reale e memorizzate le informazioni del progetto, con la relativa cronologia delle versioni, all'interno della piattaforma. Utilizzate Google Meet per presentare le vostre Google Slides al vostro team o ad altre parti interessate.

Tutti i file sono facilmente organizzati in cartelle gerarchiche, in modo da trovare sempre ciò che serve. E poiché la piattaforma è basata sul cloud, è facile condividere i file con chiunque, ovunque nel mondo. 🌎

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Centralizza tutto su un'unica piattaforma per non dover più passare da un'app all'altra

Iniziare a lavorare rapidamente con l'interfaccia utente facile e intuitiva

Archiviate e accedete ai documenti Microsoft, come Word o Excel, anche all'interno dell'area di lavoro

La sicurezza dei vostri dati è garantita dai controlli di sicurezza e di gestione, ulteriormente potenziati nei piani Business Plus e Enterprise

Limiti dell'area di lavoro di Google

Le funzioni di Documenti, Fogli e Slides di Google non sono ancora all'altezza delle equivalenti produttività Microsoft

Il pacchetto Business Starter consente solo fino a 30 G di spazio di archiviazione per utente, il che non porta molto lontano

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente BusinessPlus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 40.600 recensioni)

4,6/5 (oltre 40.600 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 15.100 recensioni)

Porta il tuo team al livello successivo con gli strumenti di collaborazione per lo sviluppo software

Lo sviluppo di software più efficace richiede un piano di progetto solido, metodologie che funzionino per la vostra azienda e, soprattutto, un grande lavoro di squadra. Per questo ha senso utilizzare i migliori strumenti di collaborazione per lo sviluppo del software. 💪

Ce ne sono molti in circolazione, ognuno con i suoi pro e i suoi contro, e vale la pena di fare ricerche per capire quale sia il più adatto alle vostre esigenze aziendali.

ClickUp offre tutti gli strumenti necessari per semplificare la collaborazione tra team e i suoi vantaggi vanno ben oltre il lavoro di squadra. È uno strumento di project management e di produttività che supporta ogni aspetto della vostra azienda, facilitandovi la vita e migliorando la produttività e la soddisfazione del vostro team.

E il risultato naturale di tutto questo? Un aumento dei profitti. 🤩 Iscrivetevi gratuitamente e preparatevi a portare il vostro team e la vostra azienda al livello successivo.