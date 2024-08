Dalla startup al successo: I 10 migliori software di gestione progetti per le piccole imprese

Gestire una piccola azienda è tutt'altro che una passeggiata. Il project management implica una complessa rete di responsabilità dal destreggiarsi tra attività e orari al mantenere il team in carreggiata.

È qui che strumento di project management per le piccole aziende sono utili. Forniscono una piattaforma che consente di strutturare le attività, favorire la collaborazione e rispettare i tempi stretti con una precisione incrollabile.

Nessuna attività viene trascurata e nessuna scadenza sfugge al controllo.

In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori software di project management per le piccole aziende per aiutarvi a trovare quello perfetto per il vostro team. Allacciate le cinture e scoprite i pro, i contro, i prezzi e le funzionalità/funzione che li contraddistinguono. 👀

Cos'è un software di project management per piccole aziende?

Il software di project management è uno strumento che consente di organizzare e pianificare meticolosamente i progetti e gli incarichi della vostra azienda. Crea un'area di lavoro virtuale per il monitoraggio dei progetti in corso, l'osservazione della gestione delle risorse e l'analisi dei risultati collaborare con il proprio team .

ClickUp 3.0 offre una vista semplificata per visualizzare il carico di lavoro dell'intero team o di un singolo individuo, in modo da mantenere il lavoro in movimento

Il miglior software di project management per piccole aziende vi permette di supervisionare i flussi di lavoro di piccole imprese senza sforzo. In genere è più economico rispetto alle soluzioni per le aziende, e spesso presenta calendari e promemoria integrati per garantire il corretto monitoraggio delle date di scadenza e delle attività. ✅

È inoltre possibile aspettarsi un'interfaccia leggera con potenti funzionalità/funzione che riducono l'ingombro delle email e rendono trasparente la collaborazione all'interno di piccoli team. Uno strumento di project management di qualità è dotato di funzionalità di budgeting, monitoraggio del tempo e fatturazione per aiutare il team a funzionare nel rispetto dei vincoli finanziari.

Cosa cercare negli strumenti software di project management per le piccole aziende?

Per scegliere il giusto strumento di project management per la vostra azienda, cercate i seguenti aspetti chiave:

Facilità d'uso : Preferite un'interfaccia intuitiva con requisiti minimi di formazione, in modo che i vostri collaboratori inizino a usarlo rapidamente ed efficacemente

: Preferite un'interfaccia intuitiva con requisiti minimi di formazione, in modo che i vostri collaboratori inizino a usarlo rapidamente ed efficacemente Gestione delle attività : Deve aiutare a creare e assegnare attività,impostare gli oggetti del progetto e scadenze, e monitorare facilmente lo stato di avanzamento

: Deve aiutare a creare e assegnare attività,impostare gli oggetti del progetto e scadenze, e monitorare facilmente lo stato di avanzamento Collaborazione: Cercate una soluzione di project management che faciliti la collaborazione attraverso la condivisione di file, thread di commenti e aggiornamenti in tempo reale

ClickUp 3.0 consente di trasformare e passare da una visualizzazione all'altra mentre si modificano direttamente le attività di ClickUp AI

Personalizzato : Progetto egestione delle attività le soluzioni dovrebbero adattarsi alle specifiche esigenze aziendali con opzioni quali flussi di lavoro personalizzati, campi personalizzati e modelli di progetto

: Progetto egestione delle attività le soluzioni dovrebbero adattarsi alle specifiche esigenze aziendali con opzioni quali flussi di lavoro personalizzati, campi personalizzati e modelli di progetto Integrazione : Verificare se lo strumento di project management si integra con altri software utilizzati dall'azienda, come email, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e software di accounting

: Verificare se lo strumento di project management si integra con altri software utilizzati dall'azienda, come email, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e software di accounting Accessibilità e scalabilità: Considerate i prezzi del software e se i piani Free o a basso costo sono adatti al vostro budget. Inoltre, è bene verificare se lo strumento offre funzionalità/funzione avanzate per supportare aziende in crescita e progetti complessi

10 utili software di project management per piccole aziende da utilizzare nel 2024

Elevate le vostre operazioni e alimentate la crescita aziendale con il nostro elenco di software di project management di alto livello per le piccole imprese. Dite addio a colli di bottiglia, scadenze mancate e collaborazione inefficace: unitevi a noi per esplorare le migliori funzionalità/funzioni di questi strumenti. 🧐

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

Siete alla ricerca di uno strumento completo per creare piano di progetto di progetto, gestire le attività e favorire la collaborazione del team? La vostra ricerca termina con ClickUp, una soluzione facile da usare e conveniente, ideale per le piccole imprese e per quelle in crescita! ✨

Il suo potente Suite per il project management rende il monitoraggio dell'intero progetto un gioco da ragazzi. Offre 15+ visualizzazioni del progetto per visualizzare e gestire i flussi di lavoro. Ad esempio, è possibile organizzare le attività come schede da trascinare con Kanban Boards, oppure monitorare facilmente le attività cardine e le dipendenze con le ampie viste Gantt Chart, Sequenza e Carico di lavoro.

Con Obiettivi di ClickUp è in grado di fissare chiaramente i traguardi di consegna, le metriche di prestazione e gli OKR. Mantenete il vostro team motivato e produttivo con le schede di valutazione settimanali dei dipendenti e con gli shout-out.

ClickUp è un'applicazione gestione delle attività le funzionalità avanzate coprono una varietà di funzioni, tra cui commenti e correzioni di bozze in tempo reale per accelerare l'approvazione dei lavori e il brainstorming tramite Mappe mentali .

Inoltre, è possibile condividere gli allegati e avviare conversazioni in tempo reale su Visualizzazione della chat per mantenere le discussioni sulle attività in un unico thread continuo.

Utilizzare Documenti ClickUp strumenti di collaborazione per mantenere una documentazione pulita e completa per la vostra azienda. Ottenete un Assistente IA per generare elementi come sequenza di progetti e studi di test sugli utenti, riepilogare le note delle riunioni e redigere email coinvolgenti per i client.

Volete migliorare il piano degli sprint? Sfruttate il Modello di project management agile di ClickUp . È ideale per Teams agili perché consente di:

Razionalizzare e dare priorità alle richieste del backlogutilizzando i Moduli* Eseguire il lavoro tra i team quando si gestiscono progetti all'interno di Bacheca o Sprint

Svolgere senza problemiriunioni retrospettive per il miglioramento continuo

I team di piccole dimensioni apprezzeranno le riunioni di oltre 100 Automazioni ClickUp che automatizzano le attività di routine e liberano il tempo di tutti!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzione può essere molto impegnativo per i nuovi utenti (ma le guide e i tutorial estesi di ClickUp lo rendono facile)

Le funzionalità di IA sono limitate ai piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 :4.7/5 (8.000+ recensioni)

:4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Asana-Project-management-software-1400x961.png Asana /$$$img/

Via: Asana Elevate il project management della vostra piccola azienda con Asana, la piattaforma definitiva per la gestione dei progetti lavoro di squadra interfunzionale senza soluzione di continuità . 🙌

Con Asana, è possibile personalizzare le proprie progetti e attività a proprio piacimento. La vista Elenco predefinita offre una visualizzazione pulita per il monitoraggio delle date di scadenza e degli assegnatari. È possibile passare senza problemi dalle visualizzazioni Bacheca, Sequenza, Calendario e Dashboard per godere di una visualizzazione flessibile delle attività.

Utilizzate le Bacheche Kanban per stabilire le priorità delle attività del progetto e individuare gli ostacoli alla consegna. Migliorate la trasparenza del flusso di lavoro grazie a colonne etichettate, dotate di un'interfaccia drag-and-drop per aggiornare lo stato delle schede delle attività.

Riducete le attività manuali automatizzando le assegnazioni, le modifiche delle date di scadenza e le notifiche agli stakeholder grazie alla funzionalità/funzione Regole. Potete anche creare modelli di attività e progetti: liberate la vostra creatività aggiungendo descrizioni, tag organizzativi, date di scadenza, assegnatari e campi personalizzati (disponibile con i piani a pagamento).

Le migliori funzionalità di Asana

Si integra con oltre 200 strumenti come Slack, Gmail e Zapier

Interfaccia intuitiva

Reportistica in tempo reale

Bacheca per la visualizzazione delle attività

Funzionalità di automazione delle attività

Limiti di Asana

L'interfaccia può apparire un po' disordinata

Personalizzazioni limitate per le funzionalità/funzione avanzate di reportistica

Prezzi di Asana

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 :4.3/5 (9.000+ recensioni)

:4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (12.000+ recensioni)

3. Progetti Zoho

Via: Progetti Zoho Scoprite la potenza di Zoho Projects, il vostro alleato online per il project management che vi permette di pianificare, monitorare e collaborare con facilità. Questo software scalabile è in grado di gestire progetti sia semplici che complessi. Pianificate in anticipo, suddividete il lavoro in attività gestibili, monitorate sistematicamente lo stato di avanzamento e rispettate ogni scadenza.

Questo strumento offre funzionalità per la gestione di orari di lavoro flessibili, linee di base per la pianificazione, assegnazione delle attività in base al team e promemoria. Il monitoraggio del tempo e la gestione delle risorse vengono in soccorso per mantenere equilibrati i carichi di lavoro del team. 🧰 Elevare il flusso di lavoro con l'automazione delle attività e la semplificazione delle transizioni. Utilizzate reportistica avanzata per monitorare lo stato di avanzamento e gestite facilmente i budget con il monitoraggio delle spese. I team remoti possono rimanere in connessione grazie ai feed interattivi, alla chat integrata, ai forum di discussione e agli spazi per la condivisione dei file.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Grafici Gantt per visualizzare il percorso del progetto

Si integra con le app di Google e Microsoft

Pratica app per dispositivi mobili

Automazioni delle attività

Visualizzazioni multiple delle attività

Limiti di Zoho Projects

Alcune funzionalità/funzione potrebbero essere assenti o difficili da individuare

Può non supportare tutti i browser

Prezzi di Zoho Projects

Free :fino a 3 utenti

:fino a 3 utenti Premium : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2 :4.3/5 (300+ recensioni)

:4.3/5 (300+ recensioni) Capterra:4.3/5 (400+ recensioni)

4. Trello

Via: Trello Trello è un programma visuale strumento di project management famoso per il suo Bacheca Kanban s. Le schede visualizzano le attività, ognuna personalizzabile con date di scadenza, assegnatari, etichette, allegati e commenti. Le schede possono essere trascinate e rilasciate per una riorganizzazione semplice e una collaborazione visiva facile. 📊

Trello è apprezzato per la sua interfaccia utente, che lo rende ideale per le piccole aziende con risorse di formazione limitate. Scegliete da un tesoro di modelli che spaziano dal marketing alle vendite, dal design alla gestione del team, oppure create una nuova scheda da zero.

La piattaforma risponde alle diverse esigenze dei progetti, offrendo altri layout oltre alle bacheche Kanban. Se avete bisogno di un calendario per il monitoraggio delle scadenze, di una timeline per la pianificazione, di una tabella per la visualizzazione di dati strutturati o persino di una mappa per le attività basate sulla posizione, Trello vi copre.

Le migliori funzionalità di Trello

Diverse visualizzazioni dei progetti

oltre 100 modelli

Si integra con Slack, Jira, Miro, ecc.

Funzionalità di collaborazione visiva per la gestione dei progetti

Butler, un assistente per l'automazione delle attività senza codice

Limiti di Trello

È più adatto a piccole attività che coinvolgono 3-5 persone

Gli utenti potrebbero beneficiare di un maggior numero di reportistica e analisi integrate rispetto ad alcuni dei migliori software di project management presenti in questo elenco

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 :4.4/5 (13.000+ recensioni)

:4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (22.000+ recensioni)

5. Pianificatore hub

Via: Pianificatore hub Hub Planner è l'ultima novità in fatto di programmazione delle risorse e software di gestione, che aiuta i team nel coordinamento dei progetti, nel monitoraggio del budget, nel controllo della PTO e nella gestione efficiente dei timesheet, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Volete controllare le spese dei progetti e ottenere informazioni sulla loro redditività? L'estensione Billing Rates di Hub Planner vi aiuta a prendere il pieno controllo della gestione delle fatture, con funzioni intelligenti per il calcolo del budget e delle spese dei progetti. 👩🏻‍💻

Inoltre, questo pratico strumento è dotato di un intuitivo schedulatore di risorse drag-and-drop, che offre una rapida visione della disponibilità e dell'utilizzo delle risorse, semplificando la programmazione dei progetti. Inoltre, consente di confrontare i dati dei timesheet effettivi con le previsioni programmate per saperne di più sulle prestazioni del team.

Per un'analisi in tempo reale, è possibile utilizzare il dashboard di facile utilizzo per esaminare le risorse individuali e le prestazioni del progetto senza alcuno sforzo.

funzionalità/funzione migliori di #### Hub Planner

Controllo del budget del progetto

Gestione delle tabelle orarie

Reportistica incentrata sui dati

Pianificatore di risorse di facile utilizzo

Richieste di ferie e permessi senza problemi

Limiti di hub planner

Uno strumento di monitoraggio del tempo sarebbe un'utile aggiunta

Potrebbe utilizzare più integrazioni software

Prezzi di Hub Planner

Plug&Play :$7/mese per utente

:$7/mese per utente Unlimitato : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Business Leader: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

valutazioni e recensioni di #### Hub Planner

G2 :4.2/5 (15+ recensioni)

:4.2/5 (15+ recensioni) Capterra:4.2/5 (100+ recensioni)

6. Wrike

Via: Wrike Wrike è un progetto e un'applicazione di software di gestione delle risorse per le piccole aziende con un budget limitato, poiché ha un generoso piano Free per utenti illimitati.

Godetevi la massima efficienza nel project management con Wrike collaborazione interfunzionale funzionalità/funzione. La piattaforma è super adattabile: consente di modificare i flussi di lavoro, le viste e le aree di lavoro per allinearsi alle esigenze e alle preferenze del team, mantenendo una visualizzazione a 360° del progetto. 🔄

Le funzionalità/funzione di automazione aumentano la produttività snellendo le attività ripetitive e riducendo i lavori doppi. Grazie alle approvazioni automatiche, ai moduli di richiesta e ai progetti ripetibili, il team ha più tempo per occuparsi di attività importanti durante la gestione del progetto tra i vari team.

Personalizzate il dashboard di Wrike con widget adatti alla vostra giornata lavorativa, che vi permettono di rimanere aggiornati sulle attività selezionate o sugli elementi di priorità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Viste Gantt e Kanban versatili per ogni progetto

Moduli di richiesta personalizzati

Correzione di bozze e approvazioni automatiche

Analisi del dashboard in tempo reale

Integrazione con strumenti come Airtable, Gmail e Dropbox

Limiti di Wrike

Il monitoraggio delle modifiche su progetti di grandi dimensioni può risultare impegnativo

Alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Wrike

Free : utenti Unlimited

: utenti Unlimited Team : $9,80/mese per utente (2-25 utenti)

: $9,80/mese per utente (2-25 utenti) Business : $24,80/mese per utente (5-500 utenti)

: $24,80/mese per utente (5-500 utenti) Azienda : Contattare per i prezzi (da 5 a utenti illimitati)

: Contattare per i prezzi (da 5 a utenti illimitati) Pinnacle:Contattare per i prezzi (da 5 a utenti illimitati)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 :4.2/5 (3.000+ recensioni)

:4.2/5 (3.000+ recensioni) Capterra:4.3/5 (2.000+ recensioni)

7. Notion

Via: Notion La flessibilità, l'economicità e le funzionalità di monitoraggio delle attività di Notion ne fanno una scelta eccellente per il project management di piccole aziende.

Come ClickUp, l'assistente IA di Notion vi permette di creare progetti di alta qualità documentazione del progetto rapidamente. Lasciate che l'IA generi un piano di progetto iniziale in pochi secondi, oppure scrivetelo voi stessi e guardate come l'IA lo rifinisce alla perfezione. ✨

Dite addio alle attività che richiedono tempo con il riempimento automatico personalizzabile di IA. Utilizzatelo per aggiungere risultati chiave e aggiornamenti a ogni deliverable del progetto senza sforzo.

Notion offre anche flussi di lavoro pronti per l'uso per i team di progettazione e di prodotto che aiutano a preparare il backlog, organizzare gli sprint e monitorare i bug.

Inoltre, la piattaforma offre una varietà di visualizzazioni per tutti i tipi di progetto. Utilizzate la vista Tabella per un monitoraggio meticoloso delle attività, passate alla vista Calendario per tenere sotto controllo le scadenze o valutate semplicemente lo stato di avanzamento nella vista Sequenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Sprints automatizzati

Integrazioni con strumenti come GitHub, Figma e Slack

Assistente IA

Funzionalità/funzione wiki per centralizzare tutte le conoscenze

Modelli predefiniti

Limiti di Notion

Tende a essere lento sui dispositivi mobili

La mancanza di istruzioni può ostacolare la creazione di pagine per alcuni utenti

Prezzi di Notion

**Gratuito

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 :4.7/5 (4.500+ recensioni)

:4.7/5 (4.500+ recensioni) Capterra:4.7/5 (1.500+ recensioni)

8. monday.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/monday.com\_.png monday.com /$$$img/

Via: monday.com monday.com aiuta le piccole imprese a gestire i progetti in modo efficiente e a risparmiare da fare. La piattaforma offre piani Free e entry-level a prezzi accessibili ed è di facile utilizzo, riducendo così le spese di formazione e di inserimento. 💰

Date potere al vostro team assegnando facilmente le attività e stabilendo le priorità. Create programmi di progetto, monitorate lo stato di avanzamento del team e gestite l'intero progetto in un unico luogo.

Adattate i flussi di lavoro allo stile unico del vostro team, sia che si tratti di un progetto, di un processo, di un reparto o di un'attività specifica per il cliente. Sfruttate le varie visualizzazioni dei progetti, come:

Grafici di Gantt

Bacheca Kanban

Sequenze visualizzate

monday.com offre numerosi modelli personalizzabili gratis. Da campagne di marketing e calendari editoriali, alla pianificazione di eventi, ai grafici del CRM e ai moduli per le risorse umane, troverete molti modelli già pronti per le piccole aziende. Le sue funzionalità/funzione di automazione per le attività che richiedono molto tempo, come l'invio di promemoria via email e l'elaborazione delle richieste di approvazione dei progetti, permettono di liberare il vostro tempo.

monday.com migliori funzionalità/funzione

Dashboard personalizzabili

Flessibile e scalabile

Automazioni delle attività

Integrazione con strumenti di project management come Google Drive, Gmail e Trello

Vari modelli e visualizzazioni del progetto

limiti di #### Monday.com

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo

La personalizzazione della schermata principale potrebbe essere più flessibile

prezzi di monday.com

Free

Basic $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

9. Paymo

Via: Paymo Paymo si distingue per essere una soluzione di project management su misura per le startup , piccole aziende, freelance e piccoli team. È una piattaforma all-in-one per il project management, il monitoraggio del tempo e la fatturazione ai client, di facile utilizzo. 🕒

Comunicate in tempo reale nella Vista Carico di Lavoro, impostate attività ricorrenti, stabilite scadenze e priorità e assegnate carichi di lavoro a più membri del team senza alcuno sforzo.

Le attività sono visibili in tutti i progetti e possono essere raggruppate per priorità, progresso o scadenza. Passate da una vista Bacheca all'altra in base alle vostre esigenze: usate un pannello Kanban per controllare lo stato delle attività o aprite la vista Elenco per visualizzare dettagli come assegnatari, date di scadenza e tipo di fatturazione.

Utilizzate Paymo Track per registrare il tempo dedicato alle attività quotidiane con grande precisione. È possibile avviare e arrestare il timer, aggiungere voci di tempo in blocco e provare la funzionalità Pomodoro per un lavoro mirato. Trasformate i timesheet in reportistica completa e fatture professionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo

App mobile disponibile

Monitoraggio automatico del tempo

Interfaccia drag-and-drop

Fogli orari personalizzabili

Reportistica in tempo reale

Limiti di Paymo

Non tutte le funzionalità/funzione sono accessibili sull'app per dispositivi mobili

I nuovi utenti possono richiedere una certa formazione

Prezzi di Paymo

Free (1 utente al massimo)

(1 utente al massimo) Starter : $4,95/mese per utente (1 utente massimo)

: $4,95/mese per utente (1 utente massimo) Piccolo ufficio : $9,95/mese per utente

: $9,95/mese per utente Business: $20,79/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2 :4.6/5 (500+ recensioni)

:4.6/5 (500+ recensioni) Capterra:4.7/5 (400+ recensioni)

10. Jira

Via: Atlassico Jira di Atlassian è la forza dinamica dei team Agile, che li aiuta a lavorare in modo efficiente e a promuovere la collaborazione tra progetti. Le piccole aziende possono beneficiare della sua scalabilità, dell'opzione di monitoraggio dello stato e di una matrice di modelli preconfigurati.

La piattaforma offre Scrum boards per visualizzare sprint di grandi dimensioni in attività gestibili, aiutando il team a ottenere risultati più velocemente. La sua timeline interattiva assomiglia a uno spazio creativo per aggiungere epiche, mappare gli elementi di lavoro, monitorare le dipendenze e impostare i tempi di rilascio. 🌚

Jira fa il passo più lungo della gamba con i suoi report e dashboard pronti all'uso, che forniscono informazioni preziose all'interno del vostro ambiente di lavoro.

Oltre a tutto questo, potete risparmiare tempo, mantenere la concentrazione e connettere senza sforzo i vostri strumenti grazie ai modelli di Jira. I modelli coprono vari team, reparti e categorie, tra cui sviluppo software, marketing e gestione dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Sequenza dei progetti che mantengono sincronizzati i team e le parti interessate

Flussi di lavoro personalizzabili

oltre 3.000 integrazioni di app

Bacheca di scrum

Reportistica dettagliata

Limiti di Jira

I principianti potrebbero aver bisogno di una formazione per sfruttare la piattaforma

Le dashboard potrebbero beneficiare di maggiori opzioni di personalizzazione

Prezzi di Jira

Free :fino a 10 utenti

:fino a 10 utenti Standard : $8,15/mese per utente

: $8,15/mese per utente Premium : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 :4.3/5 (5.500+ recensioni)

:4.3/5 (5.500+ recensioni) Capterra:4.4/5 (13.000+ recensioni)

Aumenta l'efficienza dei progetti con i migliori software di project management per piccole aziende

Indipendentemente dai vincoli di budget e dalla capacità di formazione, questi 10 strumenti di project management semplificano il monitoraggio delle attività e il lavoro di squadra per le piccole aziende, contribuendo all'esito positivo dei progetti.

Per un project management completo, provate gratis ClickUp . Grazie a funzionalità/funzione di facile utilizzo e a piani convenienti, ClickUp consente un'attività di project management efficiente in tutte le fasi del progetto! 🌞