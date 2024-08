I 10 migliori software di gestione dei problemi nel 2024 per ottimizzare i servizi IT

In qualità di professionisti delle operazioni IT o del supporto clienti, avete costantemente a che fare con interruzioni del servizio o problemi di prevenzione. Gli incidenti ricorrenti causano un'esperienza negativa per i clienti e tempi di inattività, con conseguenti problemi di prestazioni e perdita di credibilità.

Un software di gestione dei problemi efficiente è essenziale per affrontare questi problemi. Una soluzione robusta per la gestione dei problemi comprende un'automazione di alto livello, un database degli errori noti, un'interfaccia facile da usare e una documentazione precisa.

Preparatevi a lasciare che sia il software a fare il lavoro pesante la prossima volta che si verifica un incidente IT. Con gli strumenti giusti, non reagirete ai problemi ma li preverrete in modo proattivo.

**Cosa cercare in un software di gestione dei problemi?

Ecco alcuni aspetti essenziali che il software di gestione dei problemi deve possedere:

1. Automazione: Per gestire i problemi è necessaria un'automazione guidata dall'IA basata su regole preconfigurate. L'automazione è fondamentale per tutto il ciclo di vita ITIL, compresi il rilevamento, la chiusura, l'invio di avvisi e la facilitazione del feedback senza sforzo.

2. Database degli errori noti (KEDB): Un repository di problemi passati e di soluzioni per accelerare le risoluzioni e prevenire le ricorrenze aiuta la gestione dei problemi.

3. Dashboard per la visibilità: Un dashboard che visualizza Sequenze, scadenze e gravità dei problemi aiuta l'analisi delle cause principali (RCA) e la risoluzione efficiente degli incidenti.

4. Approccio proattivo: Un approccio proattivo alla gestione dei problemi aiuta a identificare ed eliminare le cause principali che prevengono gli incidenti in futuro.

5. Monitoraggio del tempo: Il software deve tenere traccia degli SLA in base alla gravità e all'urgenza per migliorare i tempi di risoluzione dei problemi e dare priorità ai problemi di servizio critici.

I 10 migliori software di gestione dei problemi da utilizzare nel 2024

Esplorate queste soluzioni top per una gestione efficace dei problemi nel 2024 e migliorate le vostre operazioni IT.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-of-Adding-Conditional-Logic-to-ClickUp-Forms.gif

/$$$img/

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica delle condizioni per semplificare la risoluzione dei problemi, indipendentemente dalla loro complessità

ClickUp offre un sistema di agile project management per aiutare voi e il vostro team a stabilire le priorità delle attività. È possibile accelerare la risoluzione utilizzando tag personalizzati e automazioni per risolvere i bug in lotti.

ClickUp vi aiuta a rimettere in sesto le vostre operazioni e a prevenire futuri incidenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif

/$$$img/

Automazioni personalizzate in ClickUp

ClickUp software di service desk aiuta a semplificare la gestione degli incidenti.

Le funzionalità di ClickUp, come ad esempio Dashboard , Sprints, Roadmap, visualizzazione Bacheca, evidenziazione della sintassi, Stati personalizzati delle attività , visualizzazione modulo, correzione di bozze e così via, semplificano la gestione dei problemi e aumentano la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Risolvete i vostri problemi IT in modo chiaro e organizzato

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono trovarsi di fronte a una curva di apprendimento

L'app mobile non ha tutte le funzionalità/funzione disponibili nell'app desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever": funziona per uso personale

Unlimitato : $7 al mese/utente - funziona per i team più piccoli

: $7 al mese/utente - funziona per i team più piccoli Business : $12 al mese/utente- funziona per team di medie dimensioni

: $12 al mese/utente- funziona per team di medie dimensioni Azienda : Contattare per i prezzi: funziona per più team

: Contattare per i prezzi: funziona per più team ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,5/5 (8.000+ recensioni)

4,5/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Inseguitore CMW

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/cmw-tracker-app-screenshot-cmw-lab.png

/$$$img/

via Tracciabilità CMW CMW Tracker, un'applicazione aziendale basata su cloud gestione dei processi (BPM), aiuta le aziende ad automatizzare i flussi di lavoro, a gestire le attività e a monitorare lo stato. Offre funzionalità/funzione quali automazione dei processi, gestione delle attività, monitoraggio e analisi.

Con CMW Tracker è possibile automatizzare i processi aziendali, come la gestione delle approvazioni CapEx, la gestione e il controllo OpEx e la gestione degli ordini dei clienti.

Da fare con un intervento umano minimo, rendendo il processo più efficiente e scalabile.

Le migliori funzionalità/funzione del Tracker CMW

Personalizzazione dei flussi di lavoro in base agli obiettivi aziendali

Monitoraggio dello stato di documenti come le relazioni sugli incidenti e le richieste di gestione delle modifiche

Creazione di app senza competenze di codifica grazie agli strumenti drag-and-drop

Bilanciare la collaborazione e la sicurezza dei dati attraverso il controllo degli accessi e i gruppi di utenti

Accesso ai flussi di lavoro da qualsiasi luogo

Identificazione dei colli di bottiglia e ottimizzazione dei flussi di lavoro con strumenti di IA

Limiti del Tracker MCW

Opzioni di integrazione limitate

Richieste pesanti personalizzazioni all'interno di soluzioni pre-costruite

Manca una panoramica completa delle attività

Assenza di strumenti integrati per l'analisi delle cause e degli impatti

Prezzi del Tracker MCW

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del MCW Tracker

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

3. Zendesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/uc_sample\ticket_ocr\_sc-1400x706.png Dashboard di Zendesk /$$$img/

tramite Zendesk La Suite di assistenza di Zendesk offre funzionalità avanzate di help desk automatizzato, tra cui una sistema di ticketing alimentato dall'apprendimento automatico. Il sistema analizza e categorizza i ticket dei clienti, utilizzando algoritmi avanzati per anticipare e affrontare le interruzioni, un'area chiave per qualsiasi team di gestione dei problemi.

L'approccio proattivo di Zendesk trasforma la gestione dei problemi in un'opportunità aziendale. Offre soluzioni in tempo reale e comprende le origini del problema.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Semplificare la risoluzione dei problemi, sfruttando la piattaforma unificata

Gestire i problemi e soddisfare gli standard di prestazione

Salvaguardare i dati sensibili con la crittografia e il controllo degli accessi

Risparmiare tempo nella ricerca di informazioni con l'aiuto della IA

Rimanere in connessione per risolvere i problemi in movimento

Limiti di Zendesk

La configurazione e il personalizzato possono essere impegnativi

Le recensioni indicano problemi di prestazioni, come la lentezza dell'elenco a discesa e del passaggio da un ticket all'altro

I prezzi basati sul volume possono comportare un aumento dei costi in caso di aumento del volume degli utenti o dei ticket

Mancano alcune funzionalità/funzione di automazione di base

Prezzi di Zendesk

Suite Teams : $55 per utente/mese

: $55 per utente/mese Suite Growth : $89 per utente/mese

: $89 per utente/mese Suite Professional: $115 per utente/mese

Zendesk valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (5.000+ recensioni)

: 4.5/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.000+ recensioni)

4. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png

/$$$img/

via Creazione Creatio è una piattaforma di gestione dei processi aziendali e low-code progettata per automatizzare e gestire i flussi di lavoro. Creatio offre strumenti per l'automazione dei processi e la collaborazione che possono essere adattati a diverse funzioni IT.

Creatio fornisce un'interfaccia visiva per la progettazione dei flussi di lavoro e un ambiente unificato per la gestione del processo di problem management.

Le migliori funzionalità/funzione di Creatio

Mappa e automazione dei processi aziendali in modo visuale

Visualizza una visione unificata delle interazioni, promuovendo un supporto personalizzato

Riduce il lavoro manuale, accelera il completamento delle attività e semplifica i processi aziendali

Teams aiuta a gestire gli incidenti e le richieste IT per migliorare l'interazione tra i team

Consente la gestione dei problemi in movimento

Limiti di Creatio

Alcuni materiali di riferimento appaiono obsoleti o complessi per i non programmatori

L'integrazione dei sistemi legacy in FreedomUI può essere lenta

Gli aggiornamenti possono interrompere l'utilizzo, richiedendo l'intervento dell'IT per la risoluzione dei problemi

Il raggiungimento di personalizzazioni avanzate richiede competenze specifiche

Prezzi creativi

Growth: $25 per utente/mese

$25 per utente/mese Azienda: $55 per utente/mese

$55 per utente/mese Unlimited: $85 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

4.5/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk è una soluzione di helpdesk basata su cloud e progettata per semplificare i processi di supporto clienti. Non è focalizzata principalmente sulla gestione dei problemi IT, ma offre funzionalità/funzione che possono essere adattate.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Desk

Dà priorità ai problemi urgenti

Offre risposte, soluzioni, aggiornamenti e approvazioni "tutto in uno"

Consente la collaborazione in tempo reale sui ticket

Ha un'unica visualizzazione delle metriche essenziali di gestione dei problemi

Include funzionalità/funzione come la collaborazione con gli agenti e le risposte in scatola per migliorare la comunicazione

Limiti di Zoho Desk

Offre integrazioni limitate con app di terze parti

Non è così ricco di funzionalità/funzione come altri sistemi maturiServizio Desk offerte

Richiede una forte personalizzazione

Prezzi di Zoho Desk

Gratuito: Free fino a 3 agenti

Free fino a 3 agenti Express: $7

$7 Standard: $14

$14 Professionale: $23

$23 Azienda: $40

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4.5/5 (4.500+ recensioni)

4.5/5 (4.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

6. PagerDuty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/pagerduty-dashboard-screenshot-1400x703.webp

/%img/

via PagerDuty PagerDuty è una piattaforma di risposta agli incidenti che aiuta a rilevare e risolvere gli incidenti IT. PagerDuty aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività e migliora l'efficienza della risoluzione degli incidenti nelle operazioni IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di PagerDuty

Raccoglie gli avvisi provenienti da vari strumenti di monitoraggio per gestire gli incidenti

Consente di pianificare facilmente la chiamata per rispondere prontamente agli incidenti

Permette la gestione mobile dei servizi e la risoluzione degli incidenti in mobilità

Teams consente di impostare criteri per indirizzare gli incidenti non risolti al team giusto

Fornisce informazioni sulle tendenze della gestione degli incidenti e sulle metriche delle prestazioni per un miglioramento continuo

Limiti di PagerDuty

L'interfaccia utente è complessa e richiede tempo per essere appresa

Manca un sistema di ticketing integrato

I costi di licenza sono più alti rispetto alla concorrenza

Le integrazioni con gli strumenti IT open-source sono un po' limitate rispetto alle soluzioni proprietarie

Prezzi di PagerDuty

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PagerDuty

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

7. Freshservice

Via Servizio fresco Freshservice aiuta a migliorare la gestione dei servizi con una piattaforma unificata. Utilizza l'IA per offrire interazioni innovative e ampie integrazioni. Freshservice offre una ricca API per integrazioni personalizzate, analisi intelligenti, flussi di lavoro automatizzati e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshservice

Risolve rapidamente i problemi grazie a solide automazioni

Risolve i problemi in modo efficace con una visualizzazione consolidata delle risorse

Offre un repository integrato per documentare e risolvere i problemi ricorrenti

Consente una facile reportistica degli incidenti e dei problemi attraverso vari canali

Limiti di Freshservice

L'integrazione Slack/Freddy non è ancora ottimale; è ancora in beta

Secondo gli utenti, i campi personalizzati del modulo hanno una flessibilità limitata

L'app mobile non è all'altezza delle funzioni e della UX rispetto alla versione web

L'onboarding deve essere migliorato per migliorare la competenza degli utenti nella gestione dei problemi IT.

Prezzi di Freshservice

Starter: $29/mese per agente

$29/mese per agente Crescita: $59/mese per agente

$59/mese per agente Pro: $115/mese per agente

$115/mese per agente Azienda: $145/mese per agente

Valutazioni e recensioni di Freshservice

G2: 4.5/5 (1.100+ recensioni)

4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

8. ServiceNow ITSM

tramite ServiceNow

ServiceNow è una piattaforma di IT Service Management (ITSM) che ottimizza e automatizza vari processi legati all'IT. È un hub centrale per gestire incidenti, richieste di servizio e gestione delle modifiche.

ServiceNow ITSM - Migliori funzionalità/funzione

Utilizza il machine learning per convertire le attività di routine in processi automatizzati

Monitora le dipendenze IT per ripristinare i servizi interrotti

Risolve le query, prevede e previene gli incidenti

Aiuta a prendere decisioni basate sui dati con una visualizzazione olistica

Offre supporto IT, con o senza connettività

Limiti di ServiceNow ITSM

Necessità di strumenti di reportistica IT più potenti

Alcuni utenti ritengono che la gestione della conoscenza potrebbe essere migliore

I principianti trovano l'interfaccia utente complessa

La creazione di sottoinsiemi di progetti potrebbe essere migliorata

Prezzi di ServiceNow ITSM

Contattare il team di ServiceNow per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.700 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.00 recensioni)

9. BigPanda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/bigpanda-dashboard-1400x955.jpeg

/%img/

via BigPanda BigPanda è una piattaforma AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) che semplifica e automatizza la gestione degli incidenti informatici.

Raccoglie gli avvisi provenienti da diversi strumenti di monitoraggio e li visualizza in un unico luogo per semplificare il processo di gestione dei problemi.

L'obiettivo è aiutare i professionisti IT a identificare e risolvere i problemi più rapidamente, riducendo il rumore degli avvisi e fornendo informazioni utili.

Le migliori funzionalità/funzione di BigPanda

Riduce al minimo le attività ripetitive e accelera i tempi di risposta agli incidenti

Stabilisce una connessione bidirezionale con le soluzioni ITSM per la risoluzione degli incidenti

Avverte i team appropriati grazie all'integrazione con strumenti come PagerDuty

Categorizza e attribuisce priorità agli incidenti per una risoluzione più rapida

Abilita regole di condivisione degli incidenti personalizzate per migliorare la comunicazione

Si coordina con gli strumenti IT per una condivisione coerente delle informazioni

Limiti di Big Panda

Manca un conteggio degli avvisi per incidenti specifici, fondamentale per NOC e IT Ops

La scheda Attività manca di un filtro efficiente tra Commenti, Condivisione dell'incidente e Modifiche di stato

Diversi utenti hanno riscontrato ritardi nelle prestazioni durante l'integrazione con strumenti di gestione dei problemi esterni

Prezzi di BigPanda

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BigPanda

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

10. New Relic

via New Relic

New Relic è una piattaforma di osservabilità completa che aiuta i professionisti e le organizzazioni IT a monitorare, risolvere i problemi e ottimizzare le prestazioni delle loro applicazioni e infrastrutture.

La piattaforma offre metriche, eventi, log e tracce, oltre a prezzi di facile utilizzo e una vasta area di integrazione open-source.

Le migliori funzionalità/funzioni di New Relic

Fornisce informazioni in tempo reale sull'utilizzo degli strumenti di accessibilità sul sito web o sull'app

Offre agli amministratori informazioni sul comportamento degli utenti finali

Invia avvisi per i tempi di inattività del sito web o dell'applicazione, errori e modifiche

Analizza le transazioni degli utenti su siti web o app in tempo reale

Limiti di New Relic

Le aziende con un budget limitato possono trovarlo costoso

Diversi utenti riscontrano problemi con funzionalità/funzioni specifiche, soprattutto avvisi, query sui dati e SLI/SLO

Le funzionalità di gestione dei log sono basilari rispetto alle soluzioni dedicate

Prezzi di New Relic

Free: gratuito per sempre

gratuito per sempre Standard: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di New Relic

G2: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

Scegliere il giusto software di gestione dei problemi per la vostra azienda

Ora che abbiamo esplorato le varie piattaforme, è il momento di prendere la decisione giusta. Per trovare la soluzione perfetta, verificate se le capacità del software sono in linea con le vostre esigenze aziendali.

Il punto di partenza è l'esplorazione delle vostre sfide più importanti. Definite le funzionalità indispensabili e quelle necessarie. Questi dettagli possono essere il punto di partenza e contribuiranno a restringere le opzioni.

Assicuratevi che i vari team partecipino alle demo dei prodotti per definire i possibili problemi. Il passaggio successivo consiste nell'esaminare la spesa totale e il ROI che ci si può aspettare. Questi dettagli costituiranno il modulo per le raccomandazioni alla leadership.

Una soluzione software per la gestione dei problemi che emerge come una scelta affidabile è ClickUp, con la sua suite completa che si adatta bene a gestione dei problemi nell'IT . Prova ClickUp oggi stesso e scoprite come può aiutarvi a migliorare la gestione dei problemi e l'efficienza operativa.