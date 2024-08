10 Migliori alternative e concorrenti di ActiveCollab nel 2024

Indipendentemente dal settore, un project management efficiente è la chiave dell'esito positivo della vostra azienda. 🔑

La semplificazione del project management mantiene la comunicazione, migliora la redditività, evita la duplicazione dei lavori e consegna i progetti nei tempi e nei costi previsti. Se state cercando un sistema di project management che sostituisca ActiveCollab, continuate a leggere.

Abbiamo le migliori alternative ad ActiveCollab per mantenere il vostro team in attività.

Che cos'è un'alternativa ad ActiveCollab?

ActiveCollab è una piattaforma che consente ai team di organizzare progetti interni e rivolti ai client. Le alternative ad ActiveCollab sono software di project management che le aziende utilizzano per operare in modo più efficiente. 🤩

Via Collaborazioni attive Le migliori alternative di ActiveCollab assegnano attività e sottoattività, fissano scadenze, stimolano la comunicazione del team, stabiliscono priorità e automatizzano le attività ripetitive. In parole povere, le piattaforme di project management aiutano a mantenere le attività organizzate, da fare in tempo e nel rispetto del budget (o del budget). ⏰

Cosa cercare in un'alternativa ad ActiveCollab?

State cercando un nuovo sistema di project management? Anche se le vostre esigenze specifiche variano in dipendenza del vostro settore, dei vostri client e del vostro vantaggio competitivo, le migliori alternative ad ActiveCollab sono dotate di queste funzionalità/funzione:

**Tutti gli strumenti di project management dovrebbero fornire funzionalità/funzione chiave per assegnare facilmente attività e sottoattività, impostare scadenze, eseguire il monitoraggio del tempo e vedere tutti i progetti a 360 gradi

Visualizzazioni personalizzate: Colleghi diversi assorbono le informazioni in modi diversi, per cui il migliore strumenti per il project management consentono ai membri del team di visualizzare le priorità da viste Elenco, Calendario, Sequenza e Scheda

Colleghi diversi assorbono le informazioni in modi diversi, per cui il migliore strumenti per il project management consentono ai membri del team di visualizzare le priorità da viste Elenco, Calendario, Sequenza e Scheda Flusso di lavoro automazioni : I project manager efficaci hanno un processo snello dall'inizio alla fine, quindi uno strumento che vi permetta di costruire flussi di lavoro automatizzati vi permetterà di terminare i vostri progetti in modo efficiente

I project manager efficaci hanno un processo snello dall'inizio alla fine, quindi uno strumento che vi permetta di costruire flussi di lavoro automatizzati vi permetterà di terminare i vostri progetti in modo efficiente Native integrazioni : Una gestione efficace dei progetti non dovrebbe essere isolata. Cercate una piattaforma che offra automazioni integrate per il monitoraggio del tempo, la fatturazione, la messaggistica istantanea o altre piattaforme

Una gestione efficace dei progetti non dovrebbe essere isolata. Cercate una piattaforma che offra automazioni integrate per il monitoraggio del tempo, la fatturazione, la messaggistica istantanea o altre piattaforme Impostazioni personalizzate per le autorizzazioni: Mantenete i vostri progetti senza intoppi assicurandovi che i membri del team abbiano l'accesso di cui hanno bisogno. Cercate una piattaforma che vi permetta di impostare ruoli e livelli di autorizzazione unici per varie attività e progetti o per gestire i progetti dei client

Le 10 migliori alternative ad ActiveCollab da usare nel 2024

Trovate una nuova piattaforma per ottimizzare il project management della vostra azienda nel nostro elenco delle 10 migliori alternative ad ActiveCollab, in modo che il vostro team riesca a fare di più in meno tempo.

Creare tabelle orarie per raccogliere e visualizzare il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività, per una rapida comprensione dello stato ClickUp project management è la piattaforma di facile utilizzo che consente di pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto. Avviate qualsiasi progetto con ClickUp Lavagne online e trasformare i brainstorming in azioni tangibili.

Fate progredire i progetti con Documenti ClickUp per collaborare, aggiungere commenti e assegnare attività a un singolo documento. ClickUp Monitoraggio del tempo consente ai team di elaborare facilmente il budget e di modificare le sequenze temporali nel corso di ogni progetto. E con Automazioni di ClickUp le attività ripetitive non vi ruberanno più tempo prezioso.

Soprattutto, i project manager possono integrare ClickUp con le altre piattaforme per ottenere più cose da fare in meno tempo. 👏

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare schemi, scrivere documenti o riepilogare/riassumerenote per le riunioni con ClickUp AI

Creare un flusso di lavoro in 15+ visualizzazioni personalizzabili per gestire i progetti

Scegliere traoltre 35 ClickApp per personalizzare le impostazioni del project management

Assegnare attività di ClickUp, aggiungere commenti o condividere allegati su ClickUp Documenti o Lavagne online

Prevenire le cadute di comunicazione aggiungendo thread di commenti a qualsiasi attività

Costruite un'applicazione per la gestione dei progettiMappa Mentale per ottenere un quadro visivo di qualsiasi progetto

Creare sequenze temporali partendo da una libreria di modelli di project management e utilizzare queste visualizzazioni per monitorare lo stato di più progetti

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità/funzione chiave non sono disponibili sull'app mobile

La piattaforma potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti di software di project management

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Asana

via AsanaAsana è un programma all-in-one piattaforma per il project management e l'alternativa ActiveCollab che consente a marketing, IT, operazioni e altri reparti di lavorare in modo più efficiente. Con Asana, i team collaborano su team interfunzionali campagne, assegnare attività e sottoattività secondarie e mantenere aperta la comunicazione commentando i progetti in corso.

Inoltre, le viste personalizzabili consentono agli organizzatori del progetto e ai membri del team di visualizzare una panoramica a 360 gradi di ogni attività cardine.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Creazione di campi personalizzati per ordinare, filtrare e creare reportistica su ogni attività

Organizzare i progetti come elenchi, calendari, sequenze temporali, grafici di Gantt o tavole Kanban

Vedere tutte le priorità in un unico posto nella dashboard "Le mie attività"

Ricevere aggiornamenti su ogni attività o progetto nella propria finestra In arrivo di Asana

Limiti di Asana

Funzionalità avanzate come campi personalizzati, portfolio e visualizzazioni della sequenza temporale sono disponibili solo nei piani a pagamento

La grande quantità di funzionalità/funzione chiave e di notifiche è eccessiva per alcuni utenti

Prezzi di Asana

Base: $0

$0 Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 9.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

3. Wrike

via WrikeWrike è un software di project management progettato per un'efficiente collaborazione tra team. Con Wrike, i team personalizzano i flussi di lavoro, le viste e le aree di lavoro per ogni progetto. Inoltre, i membri del team risparmiano tempo automatizzando i processi di approvazione, i moduli di richiesta e i progetti con lo strumento di collaborazione.

Le sue funzionalità chiave offrono il monitoraggio del tempo, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato dei progetti per la gestione del team.

Le migliori funzionalità di Wrike

Creazione di un numero illimitato di cartelle, progetti, attività e sottoattività secondarie

Sfrutta l'IA per trasformare le note di lavoro in attività secondarie per il progetto

Creazione di moduli dinamici per l'assunzione dei clienti

Operatività più rapida grazie a una libreria di modelli di project management predefiniti

Limiti di Wrike

Il processo di onboarding potrebbe essere difficile per i nuovi utenti di uno strumento di project management

Alcune funzionalità/funzione più avanzate sono disponibili solo nei piani più costosi

Prezzi di Wrike

Piano Free : $0

$0 Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.000+ recensioni)

4. Monday

via MondayMonday è un'alternativa di ActiveCollab che utilizza una varietà di strategie di project management per snellire il lavoro e aumentare la produttività. Utilizzate il Monday con il vostro team per impostare obiettivi e finalità costruire flussi di lavoro personalizzati e ottenere più tempo grazie alle Automazioni.

Inoltre, Monday è dotato di un sistema CRM integrato, che consente di mantenere sempre allineati i team di marketing, commerciali e di project management. Offre anche strumenti di monitoraggio del tempo, gestione delle attività e altre funzionalità/funzione chiave per l'intera azienda o per gruppi specifici come i team agili.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Selezione della modalità di visualizzazione dei progetti attraverso oltre 10 visualizzazioni personalizzate

Comprensione più approfondita dei progetti con oltre 30 widget sulla dashboard

Impostazione più rapida dei flussi di lavoro grazie a blocchi di costruzione senza codice

Semplificare i progetti grazie a oltre 200 integrazioni

Limiti di Monday

La curva di apprendimento può richiedere molto tempo rispetto ad altri software di project management

La dashboard presenta limiti di personalizzazioni

Prezzi di Monday

Free: $0

$0 Basic: $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

5. Basecamp

via BasecampBasecamp è un programma per il project management e il strumento di collaborazione per team costruito per le startup e le piccole aziende. Con Basecamp, i collaboratori possono proporre idee sulla bacheca dei messaggi, condividere fogli di calcolo e file e chattare con gli altri membri del team.

Inoltre, i messaggi di check-in automatico mantengono i progetti sotto controllo in tutta l'azienda. Lo strumento di collaborazione offre solide funzionalità di project management per gestire lo stato dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Usate la Tabella delle schede per stabilire un flusso di lavoro e spostare le schede tra le varie colonne

Creazione di reportistica personalizzata sulla produttività per tenere sotto controllo il team

Semplificare la gestione delle attività assegnando attività, impostando le date di scadenza e chattando con i colleghi

Ottenere una vista dettagliata di tutti i progetti attraverso la visualizzazione LineUp

Limiti di Basecamp

Non c'è uno strumento di monitoraggio del tempo incorporato

Le opzioni per le automazioni e i flussi di lavoro sono limitate

Prezzi di Basecamp

Versione di prova gratuita: 30 giorni

30 giorni Basecamp : $15/mese per utente

$15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (14.000+ recensioni)

6. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è l'alternativa di ActiveCollab basata su cloud e costruita esclusivamente per le aziende di servizi ai clienti. Utilizzate Teamwork per bilanciare le capacità del vostro team, organizzare le risorse e le sequenze dei client e stabilire le priorità del team. Inoltre, migliora la redditività del progetto monitorando le ore fatturabili e monitorando le prestazioni del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Capire dove va a finire il tempo dei membri del team attraverso il sistema di gestione delle risorse umanestrumento di monitoraggio del tempo* Ottenere la piena visibilità della larghezza di banda del team attraverso la vista Carico di lavoro

Utilizzate la funzionalità/funzione portfolio per gestire più progetti simultaneamente

Semplificate la fatturazione ai client monitorando le ore fatturabili per una collaborazione ottimale sui progetti

Limiti del lavoro di squadra

Ci sono poche integrazioni API native, la maggior parte deve essere eseguita tramite Zapier

Il processo di configurazione iniziale può richiedere molto tempo rispetto ad altri software di project management

Prezzi di Teamwork

Free: $0

$0 Starter: $5.99/mese per utente

$5.99/mese per utente Deliver: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Crescere: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

7. Trello

via TrelloTrello è un programma basato sul web strumento di project management basato sul web noto per la sua semplice interfaccia utente. Le bacheche di Trello tengono organizzati i progetti e consentono ai project manager di aggiungere attività tramite elenchi e schede. Inoltre, Trello è dotato di una libreria di modelli e di un mercato di plugin per personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze.

Se si vuole aggiungere una funzionalità di monitoraggio del tempo per gestire meglio i progetti, da fare è il power-up Time Tracking & Reportistica.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Utilizzate le automazioni per impostare regole, creare pulsanti o creare comandi

Utilizzare i plugin di Trello per collegarsi ad altri strumenti come Jira, Slack, Google Drive e InVision

Approfondimento dei progetti con le viste Tabella, Bacheca, Sequenza, Calendario e Mappa

Rimanete in attività anche in movimento con le app mobili di Trello per iOS e Android

Limiti di Trello

Molte funzionalità/funzione e integrazioni non sono disponibili nella versione gratuita

I progetti non hanno un numero di visualizzazioni personalizzate pari a quello di altre piattaforme

Prezzi di Trello

Gratuito: $0

$0 Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4,4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

8. ProofHub

via ProofHub ProofHub è la piattaforma di gestione del lavoro che consente di organizzare i team. ProofHub favorisce la collaborazione in tempo reale grazie a visualizzazioni personalizzate, flussi di lavoro automatizzati e condivisione di file. Inoltre, questa alternativa ad ActiveCollab previene gli errori di comunicazione durante il piano del progetto grazie alle sue funzionalità multilingue, alle programmazioni giornaliere, alla condivisione di file e alle discussioni in thread.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Raggiungete il vostroobiettivi di comunicazione attraverso le funzionalità di chattare da soli e in gruppo

Utilizzare gli strumenti di markup per rivedere, collaborare e correggere i documenti

Designate ruoli personalizzati e impostazioni di autorizzazione per i progetti

Misurare lo stato di tutto il team attraverso reportistica integrata

Limiti di ProofHub

Può essere difficile gestire le notifiche

Non ci sono funzioni di budgeting o di fatturazione integrate

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $45/mese

$45/mese Controllo estremo: $89/mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4.5/5 (83 recensioni)

4.5/5 (83 recensioni) Capterra: 4.6/5 (89 recensioni)

9. SupportoBee

via SupportoBee Chi lavora nel supporto clienti sa quanto sia difficile organizzare le richieste di supporto. SupportBee è un sistema di project management costruito appositamente per i ticket di supporto. Con SupportBee, i team hanno a disposizione una finestra In arrivo condivisa, un portale per i clienti e un software basato sulla conoscenza per aiutare a rispondere (e a risolvere!) i problemi dei clienti.

Funzionalità/funzione migliori di SupportBee

Accesso allo sviluppo di software basati sulla conoscenza per creare il proprio sito di FAQ, ebook, sezioni di aiuto e altro ancora

Categorizzare i ticket di assistenza come risolti, non risolti e archiviati nella vostra finestra In arrivo condivisa

Avvio di commenti o discussioni tra colleghi per richieste di supporto complesse

Creare un portale personalizzato per consentire ai clienti di avere una panoramica di alto livello delle loro richieste di supporto

Limiti di SupportBee

La piattaforma è costruita specificamente per i ticket di assistenza e potrebbe mancare di funzionalità/funzioni previste in altri sistemi di supportocollaborazione per il project management piattaforme

La piattaforma non è stata recensita in modo così approfondito come altri provider di project management

Prezzi di SupportBee

Startup : $13/mese per utente

$13/mese per utente Azienda: $17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SupportBee

G2: 4.2/5 (5 recensioni)

4.2/5 (5 recensioni) Capterra: 4.3/5 (29 recensioni)

10. Riunione giornaliera

via Riunione giornaliera Huddle è una soluzione SaaS sicura per la condivisione di documenti costruita per i settori regolamentati. Condivisione di informazioni sensibili, revisione di documenti e creazione di portali per i client. Inoltre, l'API open-source di Huddle si integra perfettamente con Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Area di lavoro e altre piattaforme per servire meglio i vostri client.

Le migliori funzionalità/funzione di Huddle

Condivisione sicura dei dati con i colleghi grazie alle API conformi

Semplificare il lavoro di squadra attraverso la condivisione sicura dei documenti

Creare una piattaforma di e-learning in grado di soddisfare le normative governative

Promuovere la fiducia con i client attraverso audit interni ed esterni

Limiti della riunione giornaliera

La gestione delle notifiche può essere difficile da gestire

Alcuni principianti trovano confusa l'interfaccia utente

Prezzi della riunione giornaliera

Contattare per i prezzi

Riunioni giornaliere: valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (64 recensioni)

Semplificare il project management con ClickUp

Le giuste alternative di ActiveCollab favoriscono la comunicazione tra i colleghi e facilitano l'assegnazione di scadenze e attività e l'automazione di compiti ripetitivi. Ecco perché ClickUp è la scelta ideale per ottimizzare il project management della vostra azienda.

ClickUp è la piattaforma all-in-one che completa di documenti e lavagne online collaborativi, innumerevoli integrazioni, automazioni del flusso di lavoro, utili strumenti di IA e una libreria di modelli per dare il via ai progetti.

Per aiutare i project manager a lavorare in modo più intelligente, non più difficile, provate oggi stesso ClickUp . 🙌