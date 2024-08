10 Migliori alternative a Hubspot per i team di marketing nel 2024 (Recensioni e prezzi)

HubSpot è il santo graal per i marketer di tutto il mondo e vanta più di 194.000 client in oltre 120 paesi del mondo. Offre funzionalità/funzione di marketing, tra cui moduli, live chat, email marketing e un CRM commerciale ben integrato.

Ma questo significa che HubSpot è la soluzione ideale per le vendite? il miglior software per l'automazione del marketing per voi?

Beh, solo per alcuni.

Il problema principale di HubSpot è il suo costo. HubSpot applica prezzi diversi per ogni prodotto, come Marketing Hub, CRM commerciale e Service Hub. Sebbene sia possibile acquistare ciascun prodotto separatamente, il bundling aumenta l'investimento totale.

Sebbene HubSpot sia un'azienda importante nel settore dell'automazione del marketing, molti team più piccoli cercano alternative per elevare le loro strategie di marketing al livello successivo.

Se si desidera un software economico per le aziende di piccole e medie dimensioni, potrebbero esserci scelte migliori di HubSpot.

In questo articolo, vi illustreremo le 10 migliori alternative a HubSpot. Ne illustreremo le funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni dei clienti per aiutarvi a trovare il miglior software di automazione del marketing adatto alle vostre esigenze aziendali.

Cosa cercare in un'alternativa a HubSpot?

HubSpot offre una serie completa di funzionalità/funzione per ottimizzare le vostre operazioni.

Tuttavia, quando si tratta di casi d'uso specifici, potreste trovare in questo elenco alcune alternative più adatte. Ecco alcuni attributi chiave da ricercare in un'alternativa a HubSpot:

Caratteristiche e funzionalità avanzate: Cercate uno strumento che fornisca qualcosa in più al vostro team di marketing, oltre a funzionalità di automazione del marketing via email e CRM

Cercate uno strumento che fornisca qualcosa in più al vostro team di marketing, oltre a funzionalità di automazione del marketing via email e CRM Facilità d'uso: Scegliete un'alternativa a HubSpot che sia intuitiva, facile da navigare e che non abbia una curva di apprendimento troppo ripida

Scegliete un'alternativa a HubSpot che sia intuitiva, facile da navigare e che non abbia una curva di apprendimento troppo ripida Capacità di integrazione: Valutate la possibilità di integrare perfettamente HubSpot con i sistemi software più importanti

Valutate la possibilità di integrare perfettamente HubSpot con i sistemi software più importanti $$$a: I prezzi di HubSpot sono un punto dolente, soprattutto per i team di marketing e le aziende di piccole dimensioni. Selezionate strumenti che siano accessibili e che offrano un valore aggiunto

Le 10 migliori alternative a HubSpot da usare nel 2024

Ecco il nostro elenco delle 10 migliori alternative a HubSpot per il vostro team di marketing nel 2024.

1. ClickUp

ClickUp è una soluzione completa per il marketing software gratuito per il project management e un software all-in-one strumento di produttività adatto a tutti i team di marketing, indipendentemente dalla loro dimensione o dal loro settore.

Il Area di lavoro per il marketing project management di ClickUp è particolarmente importante per l'automazione del marketing. Offre funzioni essenziali, tra cui visualizzazioni del calendario, schede Kanban e possibilità di collaborazione in tempo reale.

Gestite attività e progetti e collaborate in modo efficiente con il vostro team grazie a ClickUp

Pensare, pianificare ed eseguire i vostri programmi di marketing con ClickUp

Create calendari dei contenuti e gestite i programmi di pubblicazione con questo software. Automazioni per l'email marketing con ClickUp strumenti per la produttività delle email migliorare la produttività con gli strumenti integrati di modelli per la gestione delle campagne di marketing e visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento grazie ai diversi dashboard che offrono informazioni su eventuali colli di bottiglia prima che ritardino un progetto.

E non è tutto! ClickUp Automazioni consente di creare flussi di lavoro utilizzando oltre 50 azioni distinte. Selezionate uno degli oltre 100 flussi di lavoro automatizzati predefiniti di ClickUp. Utilizzate ClickUp Automazioni per aggiornare automaticamente gli stati, inviare messaggi e assegnare attività o commenti.

Lasciate che le Automazioni di ClickUp facciano il vostro lavoro.

Lavorate su tutte le app della piattaforma collaborativa di ClickUp con flussi di lavoro precostituiti o personalizzabili.

ClickUp offre inoltre migliaia di modelli per creare piani di marketing , piani di comunicazione e calendari dei contenuti con diverse dashboard e visualizzazioni per tenere sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, il Assistente di scrittura ClickUp AI è uno dei migliori Strumenti di scrittura di IA per aiutarvi a generare rapidamente materiale di marketing essenziale come brief di contenuto, campagne di email marketing, post sul blog e casi di studio.

Utilizzate l'assistente di scrittura IA di ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro ancora ClickUp AI aiuta gli addetti al marketing a perfezionare e personalizzare la messaggistica in base alle esigenze dei clienti e al punto in cui si trovano nel loro percorso di acquisto.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automazione del marketing: Robuste funzionalità di automazione del marketing con ampie opzioni di personalizzazione per semplificare i flussi di lavoro del marketing

Robuste funzionalità di automazione del marketing con ampie opzioni di personalizzazione per semplificare i flussi di lavoro del marketing Gestione delle attività: Creare attività ricorrenti, comunicarle e assegnarle alle parti interessate per semplificare le operazioni

Creare attività ricorrenti, comunicarle e assegnarle alle parti interessate per semplificare le operazioni Modelli personalizzabili: Accesso all'estesa raccolta di modelli personalizzabili, tra cui viaggio del cliente e automazioni email modelli

Accesso all'estesa raccolta di modelli personalizzabili, tra cui viaggio del cliente e automazioni email modelli Tracciamento della pipeline: Potente funzione di visualizzazione della pipeline con oltre 10 viste altamente adattabili, tra cui tavole Kanban e viste Tabella, per il monitoraggio degli account commerciali lungo l'intero funnel

Potente funzione di visualizzazione della pipeline con oltre 10 viste altamente adattabili, tra cui tavole Kanban e viste Tabella, per il monitoraggio degli account commerciali lungo l'intero funnel Assistenza /IA: ClickUp AI Assistant per semplificare la creazione di pagine di destinazione, post sui social media, post sul blog e altri contenuti

Limiti di ClickUp

La vista Gantt manca di personalizzazioni e flessibilità

Problemi di caricamento dei progetti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

**Nota: ClickUp AI è disponibile per 5 dollari per area di lavoro su tutti i piani a pagamento.

Recensioni e valutazioni su ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Guscio di noce

via Guscio di noce Nutshell è una soluzione CRM che supporta il coinvolgimento dei clienti, l'automazione del marketing, le previsioni commerciali e la gestione della pipeline dei ricavi, il tutto in un'unica piattaforma.

Nutshell offre un repository centralizzato per importare, gestire ed esportare i dati dei contatti. Il suo potente strumento di email marketing, Nutshell Campaigns, offre potenti funzionalità/funzione di filtraggio per stabilire il pubblico e costruire e distribuire email blast, newsletter e newsletter sequenze drip .

Le migliori funzionalità/funzione di Nutshell

Gestione della pipeline: Molteplici visualizzazioni della pipeline, tra cui un pannello a discesa e una mappa visiva

Molteplici visualizzazioni della pipeline, tra cui un pannello a discesa e una mappa visiva Promemoria per le attività: Strumento di sequenza con avvisi tempestivi per i follower dei clienti

Strumento di sequenza con avvisi tempestivi per i follower dei clienti Moduli intelligenti: Moduli web intelligenti di facile inserimento per l'acquisizione di contatti

Moduli web intelligenti di facile inserimento per l'acquisizione di contatti Automazione commerciale: Marcatori di stato delle vendite con funzione drag-and-drop per consentire agli utenti di designare i lead come vinti, cancellati o persi

Marcatori di stato delle vendite con funzione drag-and-drop per consentire agli utenti di designare i lead come vinti, cancellati o persi CRM: Contatti CRM e spazio di archiviazione dati illimitati

Contatti CRM e spazio di archiviazione dati illimitati Reportistica e analisi: Funzionalità/funzione di reportistica con punti di dati, quali vendite chiuse, produttività, previsioni di fatturato, ecc. che consentono di generare presentazioni e grafici senza soluzione di continuità

Limiti del servizio

Barra dei contatti scomoda per i lead

Limiti nelle personalizzazioni e nelle ricerche per parole chiave

Prezzi di Nutshell

Foundation: $16 per utente al mese (fatturati annualmente)

$16 per utente al mese (fatturati annualmente) Pro: $42 per utente al mese (fatturati annualmente)

$42 per utente al mese (fatturati annualmente) Power IA: $52 per utente al mese (fatturati annualmente)

$52 per utente al mese (fatturati annualmente) Enterprise: $67 per utente al mese (fatturati annualmente)

È possibile provare gratuitamente uno qualsiasi dei piani Free per 14 giorni.

Recensioni e valutazioni di Nutshell

G2: 4.2/5 (919+ recensioni)

4.2/5 (919+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (447+ recensioni)

3. Brevo

via Brevo Brevo (ex Sendinblue) è una suite di CRM con molteplici funzioni di automazione del marketing, che ha lo scopo di aiutarvi a crescere più velocemente.

Pur essendo una piattaforma di email marketing per le piccole e medie imprese, offre automazione di marketing per la creazione e la gestione di pagine di destinazione, campagne pubblicitarie sui social media e altri strumenti di marketing strumenti di inbound marketing .

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Automazione delle vendite: Personalizzazione cross-canale, analisi e trigger per semplificare il flusso di lavoro commerciale

Personalizzazione cross-canale, analisi e trigger per semplificare il flusso di lavoro commerciale **Annunci su Facebook: Automazioni di re-targeting per catturare i traguardi giusti

API: Catalogo API ben fornito per semplificare le integrazioni

Catalogo API ben fornito per semplificare le integrazioni Messaggi mobile-friendly: SMS e WhatsApp marketing per traguardare i clienti in modo mobile-friendly

SMS e WhatsApp marketing per traguardare i clienti in modo mobile-friendly Personalizzazioni delle pagine: Costruttore di moduli drag-and-drop per personalizzare le vostre pagine

Costruttore di moduli drag-and-drop per personalizzare le vostre pagine Marketing via email: Segmentazione automatizzata dell'elenco di email per migliorare le valutazioni dei clic

Limiti di Brevo

La configurazione può essere difficile per i principianti

È complicato aggiungere e rimuovere membri da un piano

Prezzi di Brevo

Free Forever

Starter: $25/mese (fatturati annualmente)

$25/mese (fatturati annualmente) Business: $65/mese (fatturati annualmente)

$65/mese (fatturati annualmente) BrevoPlus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2: 4.5/5 (680+ recensioni)

4.5/5 (680+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1910+ recensioni)

4. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign è uno strumento di automazione del marketing per le aziende incentrate sull'utente che desiderano guidare la crescita con un piccolo team di marketing.

Offre una soluzione CRM completa, strumenti di email marketing e semplici automazioni in uscita e in entrata flussi di lavoro per il marketing per aiutarvi a offrire la migliore esperienza ai clienti.

ActiveCampaign utilizza trigger di azione predeterminati nella pipeline commerciale per generare e inviare sequenze di email in modo automatico, proprio come HubSpot. Il software raccoglie i dati degli utenti dai social media, dai messaggi di testo, dalle pagine di destinazione, dalla chattare dal vivo e da altro materiale online per mirare a potenziali clienti ad alto potenziale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Avvisi di attività: Promemoria automatici per date e follower importanti per i clienti

Promemoria automatici per date e follower importanti per i clienti Mappa delle automazioni: Visualizzazione chiara di tutte le automazioni avanzate in un unico punto per facilitare il monitoraggio e la reportistica avanzata sulle risposte dei clienti

Visualizzazione chiara di tutte le automazioni avanzate in un unico punto per facilitare il monitoraggio e la reportistica avanzata sulle risposte dei clienti Integrazione conShopify: Dalle email di benvenuto alle notifiche di abbandono del carrello, tutto può essere automatizzato durante il ciclo di vita delle interazioni con i clienti

Dalle email di benvenuto alle notifiche di abbandono del carrello, tutto può essere automatizzato durante il ciclo di vita delle interazioni con i clienti Funzionalità/funzione di punteggio di engagement: Monitoraggio delle azioni degli acquirenti fedeli mediante l'attribuzione di un punteggio alle loro azioni

Monitoraggio delle azioni degli acquirenti fedeli mediante l'attribuzione di un punteggio alle loro azioni Strumento di lead scoring incorporato: Punteggio dei lead in base all'intento e al budget per una gestione prompt della pipeline commerciale

Punteggio dei lead in base all'intento e al budget per una gestione prompt della pipeline commerciale Messaggi mobile-friendly: Automazioni di marketing via SMS e di messaggistica in loco

Limiti di ActiveCampaign

La reportistica non include l'attribuzione

Problemi e ritardi occasionali

Prezzo di ActiveCampaign

Lite: $29/mese per utente (fatturati annualmente)

$29/mese per utente (fatturati annualmente) Plus: $49/mese per tre utenti (fatturati annualmente)

$49/mese per tre utenti (fatturati annualmente) Professional: $149/mese per cinque utenti (fatturati annualmente)

$149/mese per cinque utenti (fatturati annualmente) Enterprise: Prezzo personalizzato

È possibile provare gratis uno qualsiasi dei piani per 14 giorni.

Recensioni e valutazioni di ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10675+ recensioni)

4.5/5 (10675+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2335+ recensioni)

5. Capsule

via Keap Keap (ex InfusionSoft) è uno strumento di CRM e di automazione per le piccole imprese che consente di migliorare i processi di marketing e di automazione commerciale.

Il CRM si integra con funzioni di e-commerce che automatizzano la gestione dell'inventario, i follower dopo gli acquisti e la raccolta delle fatture per il vostro negozio online.

Keap offre un dashboard centralizzato che fornisce analisi approfondite e una reportistica completa su fonti di lead, tassi di clic, completamento dei moduli, monitoraggio delle vendite, esito positivo delle campagne, entrate, gestione dei contatti attività e altre transazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

Gestione dei lead: Utilizza funzionalità/funzione come la segmentazione, la prioritizzazione, la distribuzione e il filtraggio per gestire i lead e chiudere più vendite

Utilizza funzionalità/funzione come la segmentazione, la prioritizzazione, la distribuzione e il filtraggio per gestire i lead e chiudere più vendite Personalizzazioni delle pagine: Creazione di campagne drag-and-drop per costruire landing page ad alta conversione

Creazione di campagne drag-and-drop per costruire landing page ad alta conversione Importazione dei dati: Migrazione gratuita dei dati da piattaforme come Mailchimp e Constant Contact

Migrazione gratuita dei dati da piattaforme come Mailchimp e Constant Contact CRM: Sincronizzazione con flussi di lavoro personalizzati che aggiornano ogni interazione con un potenziale cliente attraverso le diverse fasi commerciali

Sincronizzazione con flussi di lavoro personalizzati che aggiornano ogni interazione con un potenziale cliente attraverso le diverse fasi commerciali Integrazioni: Integrazione perfetta con Zapier, Quickbooks e Shopify, che rende molto facile mantenere tutti i dati relativi ai singoli clienti in un unico posto

Integrazione perfetta con Zapier, Quickbooks e Shopify, che rende molto facile mantenere tutti i dati relativi ai singoli clienti in un unico posto Marketing via email: Utilizza funzionalità/funzione come modelli, autorisponditori e filtri antispam per mantenere aggiornata la tua corrispondenza via email

Limiti del keap

I modelli di email hanno un design di base

I contatti duplicati sono difficili da gestire

Prezzi di Keap

Keap offre tre piani tariffari (per un minimo di 2500 contatti):

Pro: $183/mese (fatturati annualmente)

$183/mese (fatturati annualmente) Max: $229/mese (fatturati annualmente)

$229/mese (fatturati annualmente) Ultimate: $229/mese (fatturati annualmente)

È possibile provare gratis i piani Pro e Max per 14 giorni.

Valutazioni e recensioni del sito

G2: 4.2/5 (1465+ recensioni)

4.2/5 (1465+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1260+ recensioni)

6. Engagebay

via Engagebay Engagebay offre diversi strumenti di automazione del marketing e del CRM, soluzioni di live chat e software di assistenza.

Tuttavia, è vantaggioso in quanto strumento di marketing per le startup che offre una suite di funzionalità/funzione all-in-one per i piccoli team commerciali e di marketing.

Le funzionalità di automazione del marketing inbound di Engagebay includono generazione di lead, scoring, segmentazione, flussi di lavoro per siti e messaggi SMS, gestione delle campagne e altro ancora. Automazioni dei flussi di lavoro dell'email marketing con la creazione di sequenze di email e consegna automatizzata in base a trigger di comportamento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Engagebay

Reportistica e analisi: Monitoraggio delle prestazioni del team di marketing attraverso la valutazione del numero di visitatori, degli abbonati e del tasso di conversione

Monitoraggio delle prestazioni del team di marketing attraverso la valutazione del numero di visitatori, degli abbonati e del tasso di conversione Analisi predittiva: Scoring e raccomandazioni predittive di IA per i lead

Scoring e raccomandazioni predittive di IA per i lead Personalizzazioni delle landing page: Utilizzate funzionalità/funzione come il costruttore di landing page drag-and-drop gratuito per creare pagine web e condurre test A/B per ottimizzarle ulteriormente

Utilizzate funzionalità/funzione come il costruttore di landing page drag-and-drop gratuito per creare pagine web e condurre test A/B per ottimizzarle ulteriormente Programmatore di riunioni: Strumento di programmazione degli appuntamenti per un'esperienza utente senza soluzione di continuità

Strumento di programmazione degli appuntamenti per un'esperienza utente senza soluzione di continuità Supporto clienti: Eccellente supporto all'onboarding per un'automazione affidabile delle email

Limiti di Engagebay

Limiti per il numero di nodi nell'automazione, anche nei livelli più alti

La curva di apprendimento è ripida

Prezzi di Engagebay

Free Forever

Basic: $13,79/mese per utente (fatturati annualmente)

$13,79/mese per utente (fatturati annualmente) Growth: $59,79/mese per utente (fatturati annualmente)

$59,79/mese per utente (fatturati annualmente) Pro: $110,39/mese per utente (fatturati annualmente)

Recensioni e valutazioni di Engagebay

G2: 4.6/5 (210+ recensioni)

4.6/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (600+ recensioni)

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive è un software di gestione delle pipeline di vendita e CRM popolare quasi quanto HubSpot, soprattutto tra i team commerciali remoti.

Pipedrive offre strumenti commerciali, analisi, oltre 300 integrazioni e altre funzionalità/funzione per la gestione dei contenuti e dei flussi di lavoro che guidano il processo di vendita.

La sua visualizzazione completa della pipeline mostra lo stato di ogni opportunità commerciale nell'imbuto e aiuta a identificare e ridurre gli eventuali colli di bottiglia.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Automazioni: Promemoria di attività per i rappresentanti commerciali per seguire i prospect

Promemoria di attività per i rappresentanti commerciali per seguire i prospect Automazione delle vendite: Vendite eautomazione del flusso di lavoro per la gestione della pipeline e delle relazioni con i clienti

Vendite eautomazione del flusso di lavoro per la gestione della pipeline e delle relazioni con i clienti Analisi predittiva: Raccomandazioni dell'IA per aiutare a chiudere un maggior numero di affari

Raccomandazioni dell'IA per aiutare a chiudere un maggior numero di affari Reportistica e analisi: Report dettagliati sulle transazioni commerciali, sulla soddisfazione dei clienti e sugli aggiornamenti della pipeline

Report dettagliati sulle transazioni commerciali, sulla soddisfazione dei clienti e sugli aggiornamenti della pipeline Campi personalizzati: I campi personalizzati del CRM consentono di monitorare informazioni importanti sulle transazioni, come valori, dettagli dei contatti o fasi commerciali

I campi personalizzati del CRM consentono di monitorare informazioni importanti sulle transazioni, come valori, dettagli dei contatti o fasi commerciali Marketing via email: Gestisce i contatti, monitora le interazioni con i clienti e attiva i flussi di lavoro via email tramite integrazioni basate sulla corrispondenza automatizzata

Limiti di Pipedrive

Le funzionalità/funzione mobile, come l'invio di promemoria, possono essere migliorate

Manca di funzionalità/funzione per il piano di campagna

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $9,90/mese per utente

$9,90/mese per utente Avanzato: $19,90/mese per utente

$19,90/mese per utente Professional: $39,90/mese per utente

$39,90/mese per utente Power: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

Recensioni e valutazioni di Pipedrive

G2: 4.2/5 (1716+ recensioni)

4.2/5 (1716+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2923+ recensioni)

8. Gocciolare

via Gocciolare Drip è un CRM ricco di funzionalità, costruito per supportare i team di marketing dell'e-commerce e consentire loro di fornire ai clienti prodotti, servizi ed esperienze iper-personalizzati.

Da fare non è una suite di marketing, ma un'unica soluzione che raccoglie i dati dei singoli contatti, personalizza la vetrina digitale per il cliente specifico e lo coinvolge attraverso email, SMS e interazioni sui social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Drip

Gestione delle relazioni con i clienti: Notifiche di carrello abbandonato e gestione delle relazioni con i clienti dopo l'acquisto

Notifiche di carrello abbandonato e gestione delle relazioni con i clienti dopo l'acquisto Automazione commerciale: Modelli e flussi di lavoro pre-progettati per email e SMS per semplificare i flussi di lavoro

Modelli e flussi di lavoro pre-progettati per email e SMS per semplificare i flussi di lavoro Integrazione: Vedere l'impatto completo delle strategie di marketing attraverso dashboard dettagliate per modificare e migliorare l'esperienza dei clienti per aumentare il valore della loro vita

Vedere l'impatto completo delle strategie di marketing attraverso dashboard dettagliate per modificare e migliorare l'esperienza dei clienti per aumentare il valore della loro vita Integrazioni: Integrazione dei dati da siti di e-commerce come Shopify, WooCommerce, ecc

Integrazione dei dati da siti di e-commerce come Shopify, WooCommerce, ecc Automazione degli annunci: Automazione degli annunci sui social media con contenuti personalizzati per i singoli clienti

Automazione degli annunci sui social media con contenuti personalizzati per i singoli clienti Campagne multicanale: Unificazionecomunicazioni con i clienti con email e SMS iper-segmentati, popup in loco, modelli predefiniti e flussi di lavoro per l'automazione

Limiti del gocciolamento

Mancanza di barre visive dello stato del flusso di lavoro

Problemi occasionali

Prezzi di Drip

Drip offre un unico prezzo: $$$a al mese per un minimo di 2500 contatti email.

Recensioni e valutazioni di Drip

G2: 4,4/5 (457+ recensioni)

4,4/5 (457+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (180+ recensioni)

9. Mailchimp

via Mailchimp Mailchimp è una nota piattaforma di automazione del marketing via email per le aziende in crescita. Ha esteso la sua offerta alla gestione delle relazioni con i clienti, alla progettazione di siti web e ad altri strumenti generali di automazione del marketing.

Mailchimp offre un Customer Journey Builder per personalizzare le email per convertire i clienti su scala e impostare trigger per una deliverability continua basata su modelli comportamentali, dati di navigazione e tendenze di acquisto.

Inoltre, vi aiuta a fare cross-selling dei vostri prodotti, a recuperare i carrelli abbandonati, a coinvolgere nuovamente i clienti esistenti e a conquistarne di nuovi.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailchimp

Analisi predittiva: Raccomandazioni basate sui dati per l'ottimizzazione delle campagne di marketing

Raccomandazioni basate sui dati per l'ottimizzazione delle campagne di marketing Segmentazione: Utilizzo di logiche avanzate come importi di spesa, comportamenti d'acquisto e attributi previsti per analizzare le prestazioni delle campagne con report personalizzati, visualizzazioni dell'imbuto e benchmark di settore

Utilizzo di logiche avanzate come importi di spesa, comportamenti d'acquisto e attributi previsti per analizzare le prestazioni delle campagne con report personalizzati, visualizzazioni dell'imbuto e benchmark di settore Modelli pre-costruiti: Accesso a un'enorme libreria di layout pre-progettati e generativi avanzatiStrumenti di IA per creare contenuti di marca sui social media

Accesso a un'enorme libreria di layout pre-progettati e generativi avanzatiStrumenti di IA per creare contenuti di marca sui social media Funzionalità dashboard per l'audience: Ottiene approfondimenti sui dati demografici, firmografici e comportamentali

Ottiene approfondimenti sui dati demografici, firmografici e comportamentali Funzionalità/funzione Ottimizzatore dei contenuti: Suggerimenti di contenuti basati sull'IA per migliorare la grafica, il layout e il testo delle email

Limiti di Mailchimp

Le funzioni di automazione sono disponibili solo con i piani premium

Nessuna autonomia nella progettazione delle email

Prezzi di Mailchimp

Mailchimp offre quattro piani tariffari (per un minimo di 500 contatti):

Free Forever

Essenziale: $4,60/mese (fatturati annualmente)

$4,60/mese (fatturati annualmente) Standard: $6,88/mese (fatturati annualmente)

$6,88/mese (fatturati annualmente) Premium: $137,46/mese (fatturati annualmente)

Recensioni e valutazioni di Mailchimp

G2: 4.3/5 (12390+ recensioni)

4.3/5 (12390+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (16703+ recensioni)

10. Ontraport

via Ontraport Ontraport è un automazione del marketing in azienda e CRM per aziende di medie e grandi dimensioni, per aiutarle a dimensionare i processi di marketing e commerciali a una frazione dei prezzi delle aziende.

Dalla segmentazione e organizzazione dei lead allo scoring e all'instradamento degli stessi ai rappresentanti commerciali appropriati, fino al mantenimento di una cronologia unificata delle interazioni, il CRM commerciale di Ontraport è una soluzione potente.

Offre anche un editor drag-and-drop facile da usare per aiutarvi a creare pagine web e moduli personalizzati e visivamente attraenti per catturare più lead e convertirli in clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Ontraport

Automazioni commerciali: Creazione di email e di moduli per la conversione dei clientiCampagna SMS con trigger per automatizzare la consegna, attribuire le entrate nei programmi omnichannel e generare pubblici personalizzati di Facebook per le Automazioni

Creazione di email e di moduli per la conversione dei clientiCampagna SMS con trigger per automatizzare la consegna, attribuire le entrate nei programmi omnichannel e generare pubblici personalizzati di Facebook per le Automazioni Personalizzazioni di pagine web: Creazione di moduli e pagine web con il drag-and-drop

Creazione di moduli e pagine web con il drag-and-drop Gestione della pipeline: Visualizzazione della pipeline per identificare i lead ad alto potenziale

Visualizzazione della pipeline per identificare i lead ad alto potenziale Analisi predittiva: Automazione degli SMS basata su parole chiave. Quando vengono rilevate parole chiave specifiche, il sistema fa riferimento ai modelli predittivi per anticipare la risposta o l'azione più probabile associata a tali parole chiave

Automazione degli SMS basata su parole chiave. Quando vengono rilevate parole chiave specifiche, il sistema fa riferimento ai modelli predittivi per anticipare la risposta o l'azione più probabile associata a tali parole chiave Funzionalità aggiuntive: Accesso a un CMS, a un processore di pagamento digitale integrato e a una funzionalità/funzione per i siti associativi, per aiutarvi a gestire un'attività aziendale basata sulla sottoscrizione

Limiti di Ontraport

Più utenti non possono modificare un flusso di lavoro allo stesso tempo

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Ontraport

Basic: $24/mese per utente

$24/mese per utente Plus: $83/mese per utente

$83/mese per utente Pro: $124/mese per utente

$124/mese per utente Enterprise: $249/mese per utente

Recensioni e valutazioni di Ontraport

G2: 4.5/5 (207+ recensioni)

4.5/5 (207+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (83+ recensioni)

Trova una migliore alternativa a HubSpot per il tuo team di marketing

Non c'è motivo per cui non dobbiate automatizzare i processi dei vostri team commerciali e di marketing e se HubSpot non è adatto alle vostre esigenze o al vostro budget, scegliete un'altra soluzione!

Il nostro elenco completo delle 10 migliori alternative a HubSpot dovrebbe aiutarvi. Tuttavia, vorremmo andare oltre e raccomandare ClickUp!

ClickUp dispone di una solida soluzione di gestione delle attività sistema, strumenti automatizzati di estensione, strumenti di gestione delle campagne , modelli predefiniti, funzionalità IA native, capacità di collaborazione in tempo reale e altro ancora.

Trovate il costo di intere campagne, le ore fatturabili e molto altro ancora con le formule avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

Dall'automazione delle email alla gestione delle risorse di marketing, ClickUp è il software ideale per ottimizzare la strategia di marketing e accelerare la crescita aziendale.

Se non siete ancora sicuri di quale software scegliere, vi invitiamo a provare ClickUp gratis (sul serio, non dovrete pagare un centesimo!). Contattate il nostro team commerciale per iniziare ad automatizzare le vostre operazioni di marketing e vendita con ClickUp oggi stesso!