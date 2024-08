20 najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami, które usprawnią przepływ pracy [2024 Edition]

Jeszcze kilka lat temu zawsze tkwiłem w cyklu frustracji i obwiniania samego siebie - wszystko dlatego, że moje

obciążenie zawodowe wymykało się spod kontroli . Tworzyłem ambitne plany dla siebie i mojego zespołu i patrzyłem w agonii, jak upadają. Sytuacja stała się tak zła, że przyzwyczaiłem się do niepokoju, który towarzyszył moim milionom nieobsługiwanych zadań. To, co nastąpiło później, to ciągłe przytłoczenie, wyraźne

brak motywacji a nawet podstępne reperkusje zdrowotne. 😔

W końcu zwierzyłem się kilku rówieśnikom i zdałem sobie sprawę, że zdecydowanie nie jestem sam. W rzeczywistości istnieją badania ujawniające, że aż

41% pracowników doświadcza stresu z powodu dużego obciążenia pracą.

Z czasem udało mi się wyjść z tej trudnej sytuacji i nie mogę wystarczająco podkreślić, jak bardzo zmieniło moje życie znalezienie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania zadaniami. Jak widać, to nigdy nie ilość pracy powoduje chaos, ale złe zarządzanie zadaniami.

W moim przypadku, na przykład, kiedyś nieświadomie zaaranżowałem wypalenie zespołu, ponieważ miałem zwyczaj ustalania zbyt entuzjastycznych (czytaj: nierozsądnych) terminów i delegowania zadań bez realistycznego rozważenia obciążenia pracą. Dopiero po znalezieniu idealnego narzędzia do zarządzania zadaniami zyskałem wiedzę i widoczność potrzebną do dokonywania bardziej praktycznych wyborów.

Teraz nazywam siebie znacznie rozsądniejszym menedżerem zadań i mam nadzieję, że mój zespół w ClickUp się z tym zgadza. Wspólnie opracowaliśmy artykuł przedstawiający 20 najlepszych programów do zarządzania zadaniami, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi, które mogą pomóc w skutecznym przydzielaniu zadań i optymalizacji priorytetów w 2024 roku. Możesz dowiedzieć się o ich kluczowych funkcjach, ograniczeniach i cenach przed wybraniem idealnego narzędzia do zarządzania zadaniami. 🌻

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania zadaniami?

W przypadku zespołów współpracujących ze sobą, takich jak mój, oprogramowanie do zarządzania zadaniami nie tylko pomaga identyfikować, monitorować i zarządzać zadaniami. Wykracza ono poza obsługę prostej listy rzeczy do zrobienia i oferuje funkcje umożliwiające efektywną współpracę nad rozbudowanymi przepływami pracy dla

skutecznej realizacji celów .

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami pozwala mojemu zespołowi ustalać terminy,

ustalać priorytety zadań , śledzić postępy i z łatwością dostosowywać harmonogramy, co skutkuje sprawniejszym podejmowaniem decyzji. Inne przydatne funkcje, które traktujemy priorytetowo, obejmują:

Elastyczność: Z mojego doświadczenia wynika, że dobre oprogramowanie do zarządzania zadaniami to takie, które ma przyjazny dla użytkownika interfejs. Punkty bonusowe, jeśli działa płynnie na wszystkich głównych systemach operacyjnych na różnych urządzeniach, dając mojemu zespołowi większą kontrolę nad codzienną pracą Śledzenie czasu: Uważamy, że najlepiej jest wybrać rozwiązanie do zarządzania zadaniami, które pozwala nam na śledzenie czasu poprawić nasze zarządzanie czasem poprzez płynne śledzenie czasu Automatyzacja zadań: W miarę rozwoju firmy automatyzacja odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozszerzaniu bazy zadań. Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami pozwala nam zautomatyzować powtarzające się zadania administracyjne, pozostawiając każdemu więcej czasu na skupienie się na wymagających poznawczo, wysokopoziomowych zadaniach Wsparcie komunikacji: Ponieważ prowadzę zapracowany, rozproszony zespół, cenię sobie narzędzia, które wspierają produktywne dyskusje związane z zadaniami, udostępnianie plików i natychmiastowe powiadomienia Raportowanie i analityka: Zauważyliśmy, że wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania zadaniami zapewnia funkcje raportowania do rejestrowania i analizowania informacji (takich jak dane dotyczące czasu pracy, nieobecności i nadgodzin) w celu analizy produktywności, fakturowania i analizy czasu pracy zarządzanie listą płac6. Integracja z innymi narzędziami: Teraz może to być osobista preferencja, ale lubię, gdy mój system zarządzania zadaniami integruje się z innym oprogramowaniem, którego używamy, np aplikacje do przesyłania wiadomości, narzędzia do zarządzania projektamioraz asystenci pisaniapo prostu dlatego, że eliminuje to przełączanie kontekstu i znacznie ułatwia współpracę zespołową i monitorowanie zadań 😇

20 najlepszych programów do zarządzania zadaniami dla zrównoważonego planowania i wykonywania zadań

Kiedy zaczęliśmy testować mnóstwo aplikacji do zarządzania zadaniami dostępnych na rynku, jeden aspekt był jasny - nie wszystkie są wycięte z tego samego materiału. Na przykład, niektóre z nich są wszechstronnymi narzędziami, podczas gdy inne koncentrują się na konkretnych funkcjach, takich jak zależności między zadaniami.

Ostatecznie zawęziliśmy listę do 20 najlepszych programów do zarządzania zadaniami, które po prostu musiały znaleźć się na naszej liście. Wybraliśmy je po uwzględnieniu różnych kryteriów, takich jak zestaw funkcji i przystępna cena, więc na pewno znajdziesz coś, co zaspokoi twoje bezpośrednie potrzeby. 🧐

Poniżej przedstawiamy naszą listę, a po niej szczegółowe i uczciwe recenzje każdego oprogramowania:

1. ClickUp -najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom kompleksowe rozwiązanie dla każdego zespołu

Po co kończyć z hukiem, skoro możemy zacząć od jednego? 💥

Możemy być nieco stronniczy, ale ClickUp wielokrotnie udowodnił, że jest najlepszym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami dla osób indywidualnych, profesjonalistów i zespołów. Nie tylko my; nawet G2 uważa go za najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami najlepiej oceniane rozwiązanie do zarządzania zadaniami i oprogramowanie do zarządzania zadaniami zespołowymi ranking #1 w ponad 15 konkurencyjnych kategoriach w 2024 roku!

To, co sprawia, że ClickUp klika, to kompleksowe wsparcie oparte na sztucznej inteligencji w zarządzaniu zadaniami i priorytetami, monitorowaniu postępów i utrzymywaniu produktywności.

Jak używamy ClickUp do praktycznego zarządzania zadaniami

Sposób, w jaki wykorzystujemy ClickUp dla mojego zespołu jest dość prosty - na początek przechodzimy do strony Zadania ClickUp do wszystkiego, od scentralizowanego planowania i planowania zadań po śledzenie indywidualnych zadań.

Uwielbiam sposób, w jaki platforma sprawia, że nasz proces zarządzania zadaniami jest bardzo intuicyjny i bogaty w dane. Możemy kategoryzować zadania zespołu według typu i ustawiać niestandardowy status zadania od To Do do Done, aby ułatwić śledzenie. Możemy korzystać z dowolnej liczby Custom Fields ponieważ chcemy ustawić terminy, dodać zadania i zdefiniować dalsze szczegóły, które chcemy śledzić lub filtrować. Dla każdego zadania, nasz zespół może również:

Dodawać linki i komentarze w celu scentralizowania wiedzy kontekstowej i dyskusji

Określać zależności między zadaniami w celu zapewnienia widoczności dla zarządzania harmonogramem

Definiować podzadania i listy kontrolne w celu obsługi obszernych rezultatów

Używać @mentions i action items do delegowania zadań i udostępniania aktualizacji

Nasz widok zadań jest domyślnie wyskakującym okienkiem, ale możemy go również zminimalizować do paska bocznego lub Zasobnik zadań jeśli chcemy zachować dostęp do naszych indywidualnych list rzeczy do zrobienia lub śledzić czas na bieżąco.

W ramach zadania ClickUp można łatwo tworzyć i organizować szczegółowe listy kontrolne z grupami rzeczy do zrobienia, które można nawet przypisać innym użytkownikom

Jeśli jesteś wizualnym menedżerem zadań, tak jak ja, mamy dobrą wiadomość! Często korzystam z aplikacji ponad 15 widoków projektów to oprogramowanie do zarządzania zadaniami zapewnia kompleksowy wgląd w cały nasz przepływ pracy - zarządzam zadaniami na tablicach Kanban, sortuję je w widoku listy i wizualizuję osie czasu za pomocą kolorowych wykresów Gantta. 🌈

ClickUp jest wyposażony w funkcję "przeciągnij i upuść" Widok kalendarza który pomaga nam w szczegółowym planowaniu zadań. Korzystamy również z Zadania cykliczne funkcja umożliwiająca planowanie rutynowych czynności, takich jak spotkania i retrospektywy sprintów, a także wizualizację lub dostosowanie naszego dnia pracy bezpośrednio w Kalendarzu.

Każdego dnia mamy ponad 100 aktywnych zadań w różnych działach, a śledzenie każdego z nich jest prawie niemożliwe. Na szczęście możemy być na bieżąco z naszymi listami zadań dzięki Przypomnienia ClickUp . Tworzymy je z dowolnego komentarza do zadania lub powiadomienia, co daje nam większą elastyczność w płynnym zarządzaniu zadaniami zespołu z dowolnego urządzenia, na którym się znajdujemy, bez utraty z oczu zależności między działami.

A jeśli mamy do czynienia z przytłaczającym obciążeniem pracą, określamy, co należy zrobić priorytetyzować i depriorytetyzować używając Priorytety zadań ClickUp i jego kolorowe tagi. Odciążamy również zespół dzięki ClickUp Automatons , który pozwala nam zautomatyzować czasochłonne zadania, takie jak sprawdzanie wiadomości e-mail lub organizowanie dokumentów.

Bonus! Nasz sekret bezstresowej produktywności? ClickUp Brain i gotowe szablony

Oprócz śledzenia i priorytetyzacji zadań, ClickUp pomaga nam również z Zarządzanie projektami . Na przykład zatrudniamy ClickUp Brain , asystent AI platformy, do automatyzacji podsumowań projektów, planowania zadań oraz ich aktualizacji.

Zautomatyzuj współpracę INTJ-ISTP dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to sieć neuronowa łącząca zadania, dokumenty i dyskusje zespołu na platformie - pomaga nam wyodrębniać i podsumowywać informacje i działania za pomocą prostych podpowiedzi i pytań.

Podnosimy również naszą produktywność na nowy poziom dzięki licznym konfigurowalnym szablonom ClickUp, które pomagają nam natychmiast standaryzować zadania! Jeśli jesteś nowym użytkownikiem platformy Szablon zarządzania zadaniami ClickUp może być świetnym punktem wyjścia. Przez pobierając ten darmowy szablon można organizować zadania w listy, takie jak Action Items, Ideas i Backlog, aby ułatwić nawigację. Otwórz oddzielne widoki, aby śledzić zadania według działu lub etykiety priorytetu. 🚩

Zorganizuj swoje zadania i osiągaj szybkie wyniki dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji zarządzania zadaniami wymaga czasu (można skorzystać z funkcjiCentrum pomocy ClickUp aby ułatwić sobie naukę)

Dedykowana funkcja raportowania podzadań byłaby świetnym dodatkiem

Cennik ClickUp

Większość funkcji zarządzania zadaniami w ClickUp jest dostępna w darmowym planie. Stosunek ceny do funkcjonalności w płatnych opcjach jest jednym z najlepszych w tej dziedzinie.

Free Forever (obsługuje nieograniczoną liczbę zadań i członków)

(obsługuje nieograniczoną liczbę zadań i członków) Nieograniczony: 7 USD/miesiąc za użytkownika

7 USD/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

Platforma zebrała w dużej mierze pozytywne recenzje jako rozwiązanie do zarządzania zadaniami. Oto jak jeden z użytkowników opisuje swoje doświadczenia :

_Moją ulubioną funkcją jest funkcja "dodaj do" dla zadań, która pozwala mi mieć centralną lokalizację dla wszystkich głównych projektów. W ramach projektu/Epic, podzadania mogą być przypisane do odpowiedniej przestrzeni/listy, aby mógł nad nimi pracować ten, kto tego potrzebuje. Posiadanie odgórnego widoku lokalizacji i statusu każdego podzadania jest nieocenione w śledzeniu tego, co zostało ukończone, a co nie. Dodawanie niestandardowych pól tam, gdzie ich potrzebuję, jest również fantastyczne

2. Asana - najlepsza dla zespołów zdalnych

Via: Asana Nie ma łagodniejszego sposobu, aby to ująć - po prostu uwielbiamy Asanę jako oprogramowanie do zarządzania zadaniami online dla zdalnych zespołów! Po pierwsze, możemy korzystać z gotowych szablonów, aby organizować nasze zdalne projekty i koordynować zadania i aktualizacje za pomocą scentralizowanej funkcji Inbox.

Podczas dalszych testów narzędzia zauważyliśmy, że niezwykle łatwo jest dodawać i śledzić zadania między zespołami w wielu projektach. Zasadniczo mogę zapewnić, że to samo zadanie nigdy nie zostanie zduplikowane w innym dziale, co jest częstą bolączką zdalnych zespołów!

Jego zakres funkcji jest dość podobny do ClickUp (możesz sprawdzić szczegółowy ClickUp vs. Asana tutaj ). Przykładowo, mogę dodawać opisy zadań w formie wypunktowanych list, osadzać pliki w celu dodania kontekstu, ustawiać terminy i dodawać osoby przypisane za pomocą kilku kliknięć. Łatwo jest również tworzyć podzadania, identyfikować blokady i usprawniać zatwierdzanie zmian w zadaniach.

Co sprawia, że Asana wyróżnia się wśród swoich alternatyw dla mnie jest funkcja Workflow Builder - daje nam płynny interfejs do tworzenia przepływów pracy bez kodowania, pomagając nam zautomatyzować rutynowe zadania i przyspieszyć projekty. To wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania zadaniami posiada również Moją listę zadań, która pomaga w ustalaniu priorytetów pracy poprzez automatyczne promowanie zadań w oparciu o terminy ich wykonania.

Ogólnie rzecz biorąc, Asana to współpracujące narzędzie do zarządzania zadaniami dla każdego, kto pracuje zdalnie - moje rozproszone zespół był w stanie komunikować się bezpośrednio w aplikacji, zachęcając współpracę międzyfunkcyjną przy minimalnym tarciu. Aby zwiększyć przejrzystość, zalecamy dodanie odpowiednich współpracowników do zadań zespołu, aby na bieżąco informować ich o postępach.

Najlepsze funkcje Asana

Szablony do zarządzania zadaniami

Narzędzia do współpracy zdalnej

Zero-kodowy kreator przepływu pracy

Opcje wyszukiwania i filtrowania ułatwiające nawigację

Integruje się z aplikacjami takimi jak Slack i Dropbox,jak również ClickUp* Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS

Ograniczenia Asany

Może być trudna do wdrożenia dla większych zespołów

Funkcje przechowywania i współpracy mogą wymagać ulepszeń

Ceny Asana

Personal: Darmowa na zawsze (dla maksymalnie 10 użytkowników)

Darmowa na zawsze (dla maksymalnie 10 użytkowników) Startowy: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

10,99 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.99/miesiąc za użytkownika

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Wielu użytkowników pozytywnie oceniło funkcję automatycznych przypomnień w Asanie, jak ten :

podoba mi się, jak Asana pomaga nam tworzyć i przydzielać zadania pracownikom w naszym zespole, a także automatycznie daje im przypomnienia o wykonaniu zadań na czas. Ich e-maile z przypomnieniami są bardzo pomocne, dzięki czemu nasi współpracownicy mają gotową listę zadań do wykonania bez konieczności sprawdzania wielu platform komunikacyjnych i e-maili

3. Jira - najlepsza dla doświadczonych specjalistów IT

Via: Jira Kiedy po raz pierwszy zacząłem odkrywać Jira, było dla mnie oczywiste, że nie jest ona tak przyjazna dla początkujących jak inne alternatywy ze względu na nieco złożony zestaw funkcji. Jira jest jednak popularnym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami wśród doświadczonych profesjonalistów z branż takich jak IT, finanse, marketing i HR, więc warto było spróbować.

Aby dać ci trochę kontekstu, Jira została po raz pierwszy uruchomiona przez Atlassian jako narzędzie do śledzenia zgłoszeń dla programistów, ale teraz stało się użytecznym narzędziem zarówno dla kierowników projektów, jak i menedżerów zadań. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to niezwykle przydatne narzędzie dla Zwinne zarządzanie projektami .

Mój zespół próbował skonfigurować przykładowy przepływ pracy dla złożonego projektu Agile i byliśmy w stanie podzielić wszystko na zarządzalne sprinty . Mamy możliwość ustawienia zadań w ramach:

Projekty zarządzane przez firmę: Standardowy przepływ pracy kontrolowany przez administratora

Standardowy przepływ pracy kontrolowany przez administratora Projekty zarządzane przez zespół: Bardziej niezależny obszar roboczy dla niezależnych zespołów

Wiele widoków Jira, takich jak tablice i osie czasu, ułatwia śledzenie zadań sprintu i identyfikowanie blokad drogowych w celu zapewnienia, że ciągłe doskonalenie . Narzędzie wspiera również współpracę zespołu poprzez pozwalając członkom na burzę mózgów i wymianę informacji o zadaniach między działami za pośrednictwem wspólnych przepływów pracy.

Przechodząc do produktywności, warto zauważyć, że Jira, podobnie jak ClickUp pozwala nam aktualizować niestandardowe statusy zadań w czasie rzeczywistym, a funkcja automaton umożliwia wykonywanie ręcznych czynności w tle. Ponadto, kierownicy projektów mogą zautomatyzować pracę, korzystając z licznych funkcji szablony zarządzania zadaniami . 😀

Wskazówka: Zapoznaj się z Integracja Jira-ClickUp aby lepiej zarządzać przepływem pracy Agile!

Najlepsze funkcje Jira

Obsługa automatyzacji przepływu pracy

Wiele widoków zadań dla zwinnych zespołów

Szablony dla nisz, takich jakzasoby ludzkiemarketing i IT

Integracja z Atlassian Work Management i innymi popularnymi aplikacjami

i innymi popularnymi aplikacjami Skuteczne aplikacje do zarządzania zadaniami dla systemów Android i iOS

Ograniczenia Jira

System może być czasami powolny

Interfejs użytkownika i wygląd pulpitu nawigacyjnego mogłyby zostać ulepszone

Ceny Jira

Darmowy: Do 10 użytkowników

Do 10 użytkowników Standardowy: $8.15/miesiąc za użytkownika

$8.15/miesiąc za użytkownika Premium: 16 USD/miesiąc za użytkownika

16 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Wsparcie biznesowe Jira jest dostępne tylko w płatnych planach. Użytkownicy planu bezpłatnego mogą jednak wsparcie społeczności .

Oceny i recenzje Jira

G2: 4.3/5 (5,000+ recenzji)

4.3/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Bonus do przeczytania: Sprawdź te Alternatywy dla Jira !

4. Monday.com - najlepsze dla zespołów marketingowych i PMO

Via: Monday.com Czy korzystanie z Monday.com do zarządzania zadaniami może sprawić, że poniedziałki będą mniej straszne? Naszym zdaniem tak! To proste oprogramowanie do zarządzania zadaniami zapewnia wszystkie kluczowe funkcje, od wielu widoków zadań po szablony zadań, które można znaleźć w większości aplikacji do zarządzania zadaniami Poniedziałkowe alternatywy .

Jednak to, co nasz zespół badawczy kocha najbardziej, to specyficzne funkcje zarządzania zadaniami dla marketingu i Zespołów PMO . Na przykład zespoły marketingowe mogą skorzystać z kluczowych funkcji, takich jak zarządzanie zasobami marki solidne wykresy Gantta (do tworzenia harmonogramów zadań) oraz śledzenie kampanii . Tymczasem zespoły PMO polegają na funkcjach dla monitorowania OKR identyfikowanie zależności i śledzenie czasu na potrzeby planowania przyszłych zadań.

Myślę, że Monday.com wyróżnia się również płynnym interfejsem. Jego funkcja zarządzania pracą pozwala tworzyć marketingowe przepływy pracy bez kodowania dla określonych funkcji, takich jak tworzenie treści, media społecznościowe i planowanie wydarzeń.

Konsultowałem się z kilkoma kierownikami projektów, którzy korzystają z tego narzędzia i docenili oni nawet jego intuicyjny układ. Na przykład, platforma umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji poprzez dostęp do szybkiego przeglądu postępów zadań na pulpicie nawigacyjnym. 📈

Ponadto Monday.com umożliwia organizowanie obszarów roboczych w projekty z indywidualnymi zadaniami i podzadaniami, wraz z opcjami kodowania kolorami, aby ułatwić śledzenie priorytetów i statusów zadań.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to potężne narzędzie do zarządzania zadaniami podobne do ClickUp i Asana pod względem wyglądu i zestawu funkcji. Ponadto platforma integruje się z najlepszymi narzędziami marketingowymi, a także innymi platformami współpracy ( w tym ClickUp ).

Monday.com najlepsze cechy

Zawiera ponad 200 opcji automatyzacji

Kodowane kolorami niestandardowe statusy zadań i poziomy priorytetów

Przyjazne dla użytkownika szablony projektów

Konfiguracja przepływów pracy bez użycia kodu

Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Integracja z ponad 200 aplikacjami

Ograniczenia Monday.com

Początkowa konfiguracja bywa przytłaczająca

Niektórzy użytkownicy zmagają się z niestandardowymi przypomnieniami i doświadczają opóźnień w powiadomieniach

Ceny Monday.com

Możesz uzyskać dostęp do następujących planów, rejestrując się najpierw na 14-dniowy bezpłatny okres próbny:

Darmowy: Do dwóch użytkowników

Do dwóch użytkowników Podstawowy: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Standardowy: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Pro: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

5. Trello - najlepsze dla małych zespołów

Via: Trello Jestem religijnym fanem tablic Kanban, co po części jest powodem, dla którego korzystanie z Trello zawsze sprawia mi przyjemność. Jednym z głównych powodów, dla których umieściłem go wysoko na naszej liście, jest prostota - większość programów do zarządzania projektami nie jest tak łatwa do nauczenia jak Trello, co czyni go idealnym do zarządzania liniowymi zadaniami na mniejszą skalę.

To dobre oprogramowanie do zarządzania zadaniami polega na przenoszeniu zadań jak karteczek samoprzylepnych na przeciągnij i upuść tablicę Kanban w celu łatwiejszego śledzenia statusu. Pojedyncze osoby mogą używać go do tworzenia spersonalizowanych list zadań, podczas gdy członkowie zespołu mogą polegać na zaawansowane listy kontrolne aby dodać kontekst do zadań poprzez dodanie terminów i osób przypisanych.

Jeśli chodzi o podstawowe zarządzanie zadaniami, oprogramowanie to obsługuje priorytetyzację zadań za pomocą etykiet, takich jak wysoki, średni lub niski priorytet. Powiedzmy, że chcę uzyskać dostęp do określonego partii zadań i przygotować szybki raport o stanie - wszystko, co muszę zrobić, to przefiltrować te etykiety.

Bezkodowe (i urocze!) narzędzie do automatyzacji Trello o nazwie Butler jest również niezwykle wygodne w użyciu. Nawet mniej obeznani z technologią członkowie mojego zespołu mogą zautomatyzować powtarzające się zadania, tworząc proste reguły, przyciski i polecenia.

Trello pozwala nam przeglądać zadania w kalendarzach, na osi czasu i w uporządkowanych tabelach, co często jest więcej niż wystarczające zarządzać obciążeniem pracą w mniejszych zespołach. Jeśli jednak prowadzisz większy zespół lub bardziej złożony projekt, który wymaga zwinności i szerszej gamy widoków projektu, Alternatywy dla Trello z funkcjami korporacyjnymi mogą być lepszą opcją.

Najlepsze funkcje Trello

Butler - narzędzie do automatyzacji bez kodu

Oprogramowanie do śledzenia zadań oparte na Kanban

Zawiera listy kontrolne, kalendarze i osie czasu

Kodowanie kolorami pomaga ustalać priorytety zadań

Aplikacje mobilne na systemy Android i iOS

Integracja z innymi systemami zarządzania zadaniamijak ClickUp i Jira

Ograniczenia Trello

Staje się kosztowne wraz ze wzrostem liczby użytkowników

Może nie obsługiwać złożonego zarządzania projektami

Ceny Trello

Darmowy plan Trello jest dość hojny i obsługuje do 10 tablic. Aby uzyskać dostęp do większej liczby widoków i funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które są niezbędne do skutecznego zarządzania zadaniami w nowoczesnych przestrzeniach roboczych, należy uzyskać poziom Premium.

Darmowa

Standardowa: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,5 USD/miesiąc na użytkownika

wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 23 000 recenzji)

Oto jak wygląda jeden z nich użytkownik miał do powiedzenia na temat wykonywania zadań i projektów w Trello:

_Trello zapewnia projektom rozwoju oprogramowania płynną platformę do zarządzania przepływami pracy Agile i Kanban. Zadania można łatwo tworzyć i organizować dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi oraz konfigurowalnym tablicom, listom i kartom. Podczas gdy łatwość obsługi Trello jest jedną z jego głównych zalet, może on nie mieć wszystkich złożonych możliwości zarządzania projektami bardziej wszechstronnych aplikacji

6. Hive - najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami do wielowarstwowej współpracy zespołowej

Via: Ul Nie miałem pojęcia, czym jest Hive, kiedy zacząłem go testować. Platforma reklamuje się jako wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami z różnymi przypadkami użycia, od zarządzania projektami i zasobami po zaangażowanie klientów. Chociaż głównie badałem funkcje zarządzania zadaniami, mogę śmiało powiedzieć, że narzędzie to wygrywa, jeśli chodzi o ułatwianie współpracy zespołowej.

Hive zapewnia każdemu zespołowi hybrydowemu platformę do zarządzania zadaniami:

Przypisywać, śledzić i wykonywać zadania wspólnie, niezależnie od lokalizacji

Monitorować nadchodzące zadania w różnych działach

Usprawnić dane dotyczące przyjmowania zadań za pomocą formularzy

Współpracować asynchronicznie lub na żywo za pomocą Hive Notes oraz Czatu tekstowego i głosowego

Podobnie jak ClickUp, Hive obsługuje współpraca projektowa pozwalając członkom zespołu komunikować się między projektami poprzez pozostawianie komentarzy na kartach akcji lub oznaczanie członków zespołu.

Współpraca jest tutaj płynniejsza, ponieważ można obserwować swoje zadania z różnych perspektyw. Na przykład, możemy użyć widoku Portfolio, aby uzyskać szczegółowy przegląd zadań w różnych projektach lub widoku Etykiet, aby skategoryzować podzadania. Pomyślałem, że mogę lepiej się skupić, aktywując widok Moje działania, aby wyświetlić moje zadania w skoncentrowany sposób.

Możemy również polegać na kluczowych funkcjach, takich jak task status do łatwego śledzenia postępów, templates do dostosowywania układów projektów i procesów biznesowych oraz notifications, aby nigdy nie przegapić żadnego rytmu. Dodatkowo, Hive oferuje Workflows App - aplikację bez kodu narzędzie do automatyzacji zadań aby pomóc ograniczyć pracę ręczną i zaprojektować spersonalizowane zautomatyzowane przepływy pracy.

Najlepsze cechy Hive

Narzędzie do wspólnego zarządzania zadaniami

Obsługuje dyskusje indywidualne, grupowe lub projektowe

Asystent AI ( HiveMind ) i szablony do obsługi standardowych zadań

) i szablony do obsługi standardowych zadań Widok My Actions śledzi wszystkie zadania przypisane do użytkownika

Zawiera narzędzie do automatyzacji zadań bez użycia kodu

Integruje się z Dropbox i Dyskiem Google

Ograniczenia Hive

Aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność

UX może ulec pogorszeniu w przypadku wielu współpracowników

Ceny Hive

Darmowy plan Hive obsługuje podstawowe zarządzanie zadaniami dla wszystkich projektów, ale będziesz musiał przejść na płatne plany, aby uzyskać takie funkcje, jak niestandardowe pola, etykiety zadań i kalendarz w aplikacji.

Darmowy

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Teams: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Hive

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Bonus: Sprawdź te Alternatywy dla Hive !

7. MeisterTask - najlepszy do zarządzania zadaniami Kanban

Via: MeisterTask Większość alternatywy dla MeisterTask zawierają tablice Kanban jako jedną ze swoich kluczowych funkcji. Chciałbym jednak podkreślić, że MeisterTask wyróżnia się jako oparte na Kanban oprogramowanie do zarządzania zadaniami ze względu na to, jak przyjazne dla użytkownika i intuicyjne jest. 😻

Narzędzie jest pięknie wykonane i zapewnia konfigurowalne tablice w stylu Kanban które pozwalają nam organizować i monitorować karty zadań. Możemy oznaczyć, czy zadania są W toku, Zostały lub na liście Do zrobienia (lub utworzyć niestandardowe sekcje). Co ciekawe, możemy również przełączyć się na widok osi czasu w stylu Gantta, aby uzyskać dostęp do bardziej liniowego harmonogramu.

Tablice te utrzymują całą pracę scentralizowaną i pozwalają nam skutecznie się komunikować poprzez komentarze do zadań. W komentarzach możemy wspominać o członkach zespołu, dodawać ich jako obserwatorów projektu i przydzielać im zadania bezpośrednio z tablicy. Za każdym razem, gdy zarządzasz projektami podatnymi na zmiany, po prostu aktywuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami.

Oprócz tablic współpracy, oprogramowanie oferuje osobiste Pinboardy Kanban zwane Agendami, w których możemy organizować wszystkie przypisane nam zadania, a także szybciej uzyskiwać dostęp do terminów i ważnych plików.

Wiele opinii użytkowników na temat MeisterTask pochwalają ładny interfejs narzędzia -Oto, co udostępnił zweryfikowany użytkownik:

_Kolorowy interfejs typu Kanban, wiele list projektów, które można mieć, tagi, integracja z MindMeister, łatwa integracja z innych stron internetowych do odradzania zadań. Używam go na telefonie, tablecie i iPadzie

Najlepsze cechy MeisterTask

Łatwe w użyciu tablice Kanban do śledzenia postępów projektu

Może służyć jako osobiste oprogramowanie do zarządzania zadaniami

Współpraca związana z zadaniami poprzez komentarze

Pulpity nawigacyjne do śledzenia zadań, danych śledzenia czasu i powiadomień

Pozwala zautomatyzować powtarzające się zadania

aplikacje mobilne na systemy iOS i Android

Ograniczenia MeisterTask

Oprogramowanie mogłoby skorzystać na dodaniu kalendarza przepływu pracy do swoich funkcji

Powiadomienia mogą być opóźnione na urządzeniach mobilnych

Ceny MeisterTask

Podstawowy: Darmowy (nie pozwala na integrację z innymi aplikacjami)

Darmowy (nie pozwala na integrację z innymi aplikacjami) Pro: 6,50 USD/miesiąc za użytkownika

6,50 USD/miesiąc za użytkownika Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje MeisterTask

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

8. nTask-najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami do planowania

Via: nTask nTask służy jako skoncentrowane na SMB centrum śledzenia i planowania zadań w trzech sekcjach: To-Do, Workflow i Projects. Pomysł polega na tworzeniu zarówno osobistych, jak i zawodowych list zadań, a także definiowaniu przepływów pracy dla określonych funkcji, takich jak projektowanie, zarządzanie funduszami i freelancing.

Moim zdaniem zakładka Projects ma dość przejrzysty interfejs do projektowania szczegółowych harmonogramów i przypisywania zadań lub całych list zadań do członków zespołu. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem platformy, możesz zacząć od tygodniowego arkusza planowania, aby utworzyć bazę zadań, wraz z opisami i przydziałami. Następnie możesz użyć Kreatora zadań, aby dodać zadania w razie potrzeby.

Jako wizualne narzędzie do zarządzania zadaniami, mój zespół był w stanie używać nTask do planowania i ustalania priorytetów zadań w układzie Kanban, zarządzania wzajemnie powiązanymi harmonogramami dostaw oraz wizualizacji projektów za pomocą kolorowych wykresów Gantta.

Na przykład, zaplanowaliśmy zadania, ustawiając planowane i rzeczywiste terminy oraz tworząc zależności i kamienie milowe zadań, aby zapewnić ich terminową realizację. Następnie ustawiliśmy priorytety, niestandardowe statusy i powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że żadne działanie nie zostanie przeoczone.

solidne możliwości śledzenia czasu w nTask pomagają nam pozostać w realistycznych ramach czasowych. Mogę monitorować czas spędzony nad zadaniami i szacować czas, jaki mój zespół będzie potrzebował na przyszłe zadania, co z czasem ułatwia planowanie (i fakturowanie).

Najlepsze cechy nTask

Oferuje wiele widoków projektów (tablica, siatka, lista i kalendarz)

Kompleksowe śledzenie zadań

Wizualne zarządzanie zadaniami i planowanie zadań za pomocą wykresów Gantta

Funkcja powtarzających się zadań z dziennymi, tygodniowymi lub miesięcznymi powtórzeniami

Integracja z ponad 1000 narzędzi, takich jak Apple Calendar, Zoom i Microsoft Teams

Obsługa systemów Android i iOS

Ograniczenia nTask

Dołączanie dokumentów i obrazów do zadań może stanowić wyzwanie

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

nCeny zadań

Dla wszystkich planów dostępny jest 7-dniowy okres próbny. Organizacje pozarządowe mogą być w stanie uzyskać do 50% zniżki po skontaktowaniu się z działem sprzedaży.

Premium: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Biznes: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje nTask

G2: 4,4/5 (ponad 10 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

9. ZenHub - najlepszy dla zespołów programistycznych

Via: ZenHub ZenHub to rozwiązanie do zarządzania projektami, przeznaczone głównie dla zespołów programistycznych. Zapewnia natywną integrację z GitHub poprzez rozszerzenie przeglądarki dla Google Chrome lub Mozilla Firefox. Pomaga to ograniczyć przełączanie kontekstu, utrzymując zadania projektowe połączone z kodem GitHub.

Ponadto ZenHub oferuje automatyczne aktualizacje zadań, gdy użytkownicy wypełniają zgłoszenia w GitHub, usprawniając realizację zadań poprzez wyeliminowanie ręcznego sprawdzania statusu z listy rzeczy do zrobienia zespołu. Istnieją również zautomatyzowane operacje przekazywania, które aktualizują wszystkie połączone obszary robocze.

To oprogramowanie do zarządzania zadaniami online i narzędzie do tworzenia oprogramowania łączy zadania na intuicyjnych, przeciąganych i upuszczanych tablicach Kanban, umożliwiając zespołom przeglądanie wszystkich bieżących zadań i ich statusów.

Tablice te umożliwiają ustalanie priorytetów zadań, śledzenie projektów i dołączanie pull requestów do odpowiednich zgłoszeń. Grupuj powiązane zagadnienia w Epics lub łącz różne prywatne i publiczne repozytoria GitHub z jedną tablicą. 👨‍🏫

Dodatkowo, ZenHub oferuje funkcje planowania sprintów, co czyni go poręcznym narzędziem dla zwinnych zespołów . Pozwala nam ustawić automatyczne cykle sprintów, automatycznie generować nowe sprinty z priorytetowymi i niedokończonymi zadaniami oraz otrzymywać okresowe raporty o postępach.

Słyszałem również całkiem ekscytujące rzeczy o ZenHub AI (automatyczna kategoryzacja zgłoszeń, przeglądy sprintów itp.) Nie udało mi się jednak przebrnąć przez listę oczekujących, by wypróbować program w wersji beta.

Najlepsze funkcje ZenHub

Różne kluczowe funkcje dla zwinnych zespołów

Natywna integracja z GitHub

Zapewnia planowanie i śledzenie wiosny

Tablice z intuicyjnymi funkcjami zarządzania zadaniami

Automatyzacja powtarzalnych zadań i przekazywania zadań

Działa jako wizualne narzędzie do zarządzania zadaniami z mapami drogowymi i harmonogramami

Integruje się z Figma, Miro i Loom

Ograniczenia ZenHub

Stroma krzywa uczenia się

Interfejs może być trudny w nawigacji

Ceny ZenHub

Dla zespołów: 8,33 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczenie roczne po 14-dniowym bezpłatnym okresie próbnym)

8,33 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczenie roczne po 14-dniowym bezpłatnym okresie próbnym) Dla przedsiębiorstw: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje ZenHub

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

4,3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

10. Zoho Projects - najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami

Via: Projekty Zoho Zoho Projects to niezawodne oprogramowanie do zarządzania projektami z funkcjami takimi jak śledzenie spraw, monitorowanie zespołu , karty czasu pracy projektu i wykorzystanie zasobów wykresy. Z zakresu przypadków użycia, które zbadaliśmy, platforma ta może być doskonała do zarządzania złożonymi projektami w branżach takich jak marketing, budownictwo, IT i doradztwo.

Zoho Projects oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania zadaniami, który pomaga nam w dzieleniu projektów na kamienie milowe, listy zadań i podzadania w celu łatwiejszego śledzenia. Ta platforma do zarządzania zadaniami stawia na szczegóły - każde zadanie może mieć atrybuty, takie jak osoby przydzielone, godziny pracy, priorytety i przypomnienia. Ponadto możemy korzystać z kart czasu pracy i liczników czasu, aby rejestrować czas spędzony nad każdym zadaniem.

Byliśmy w stanie zaplanować zadania w kalendarzu i jednocześnie uzyskać przegląd możliwości członków zespołu. Uważam, że ma to kluczowe znaczenie dla zrównoważonego planowania zadań i uniknięcia ryzyka wypalenia zespołu.

Podobnie jak wiele innych Alternatywy dla Zoho narzędzie to upraszcza organizację zadań, zapewniając tablice w stylu Kanban z kartami zadań typu "przeciągnij i upuść" i elastycznymi statusami. Jeśli chodzi o planowanie i śledzenie złożonych przepływów pracy, możemy użyć wykresów Gantta, aby zidentyfikować szczegółowe zadania zespołu, ustawić zależności i monitorować terminy, aby upewnić się, że wszystko zostanie wykonane na czas. ⌛

Uważam, że korzystanie z Zoho Projects doskonale nadaje się do konsolidacji ekosystemu zadań podczas korzystania z innych aplikacji Zoho, takich jak Zoho Mail lub Zoho CRM, ponieważ narzędzie zapewnia ujednolicony widok zadań na siostrzanych platformach.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Szybki dostęp do wykresów Gantta

Obsługuje wszechstronne przypadki użycia do zarządzania zadaniami

Wysoce konfigurowalne przepływy pracy z szablonami projektów

Łatwe planowanie zadań w kalendarzach

Integracja z różnymi aplikacjami Zoho, Google i Microsoft

Aplikacje do zarządzania zadaniami (iOS 9.0+ i Android 4.1+)

Ograniczenia Zoho Projects

Początkowa konfiguracja może być trudna

Dostosowanie oprogramowania może być czasochłonne

Cennik Zoho Projects

Darmowy: Do trzech użytkowników

Do trzech użytkowników Premium: $4/miesiąc za użytkownika (10-dniowy okres próbny)

$4/miesiąc za użytkownika (10-dniowy okres próbny) Enterprise: $9/miesiąc za użytkownika (10-dniowy okres próbny)

wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

4,3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

Recenzje w większości wspominają, że produkt jest przydatny, choć czasami mylący. Oto fragment :

_Zoho Projects jest przydatny przy przydzielaniu zadań, realizacji wielu projektów i konieczności ustalenia, kto i kiedy je wykona. Pozwala ludziom wejść i zmierzyć czas, aby śledzić, ile czasu zajęło im wykonanie zadania. Czasami tworzenie zadań staje się naprawdę mylące ze względu na wiele żmudnych potrzeb, które mogą być źle komunikowane podczas próby przypisania (zadań)

11. ActiveCollab - najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego zarządzania zadaniami dla przepływów pracy opartych na kliencie

Via: ActiveCollab ActiveCollab to przede wszystkim zwiększenie produktywności i łatwe dotrzymywanie terminów w przepływach pracy opartych na klientach. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy małym zespołem kreatywnym, narzędzie umożliwia zapraszanie nieograniczonej liczby klientów na platformę w celu usprawnienia współpracy i przekazywania informacji zwrotnych. Moim zdaniem już samo to może pomóc wyeliminować trudne do śledzenia spotkania z klientami i łańcuchy wiadomości e-mail.

Moje doświadczenie? Oprócz dodawania zadań dla mojego zespołu, mogłem również podzielić złożone działania na podzadania dla moich klientów, zapewniając, że wszystkie przydzielone zadania zostaną wykonane zgodnie z planem. Dodatkowo widzieliśmy funkcje do:

Dodawania terminów, osób przypisanych i szczegółowych opisów zadań

Grupowanie zadań na podstawie różnych kryteriów

Powielanie powtarzających się zadań

To oprogramowanie do zarządzania zadaniami online oferuje tylko trzy widoki projektu do wyboru, co jest mniej niż to, co oferuje Alternatywy dla ActiveCollab zazwyczaj oferują. Mimo to zawiera często używane widoki - tablicę Kanban, wykres Gantta i widok listy. 📝

Wiem, że automatyzacja jest powracającym tematem w tym momencie, ale nadal warto o niej wspomnieć - ActiveCollab może zmniejszyć ilość pracy ręcznej poprzez automatyzację powtarzających się zadań, takich jak sporządzanie cotygodniowych raportów. A jeśli chcesz upewnić się, że działania są wykonywane w ustalonej kolejności, po prostu utwórz zależności między wieloma zadaniami.

ActiveCollab podkreśla znaczenie osobistego menedżera zadań, który może okazać się przydatny dla freelancerów. Udostępnia on stronę Moja praca, na której można znaleźć i uporządkować zadania według projektu, klienta lub terminu ich wykonania.

Arkusze czasu ActiveCollab również robią na mnie spore wrażenie. Poza przeglądem wszystkich moich rekordów czasu, mogę uzyskać dostęp do śledzenia czasu na poziomie projektu w celu łatwiejszego rozliczania. Mogę nawet sprawdzić swoją produktywność pod kątem opublikowanych komentarzy, utworzonych lub zamkniętych zadań lub zmodyfikowanych terminów.

Najlepsze cechy ActiveCollab

Doskonałe oprogramowanie do zarządzania zadaniami osobistymi

Narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań

Zależności do wykonywania zadań w określonej kolejności

Aplikacje na smartfony z systemem Android i iOS

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania zadaniami, takimi jak Asana i Trello

Ograniczenia ActiveCollab

Funkcja udostępniania plików w tym oprogramowaniu do zarządzania zadaniami mogłaby być prostsza w użyciu

Dodanie większej liczby opcji dostosowywania mogłoby być korzystne

Ceny ActiveCollab

Wszystkie plany zawierają 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Aby korzystać z funkcji takich jak zarządzanie obciążeniem pracą i planowanie dni wolnych, należy jednak wykupić najdroższy plan.

Plus: 9,5 USD/miesiąc za 3 użytkowników/miesiąc

9,5 USD/miesiąc za 3 użytkowników/miesiąc Pro: $8/miesiąc za użytkownika/miesiąc

$8/miesiąc za użytkownika/miesiąc Pro+Get Paid: $11,75/miesiąc za użytkownika

wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ActiveCollab

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

4,2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

12. Wrike - najlepszy do skalowalnego zarządzania przepływem pracy

Via: Wrike Wrike jest dobrze znany ze swoich solidnych zadań i zarządzanie przepływem pracy funkcje. Ale to, czego wielu użytkowników nie dostrzega, to jej skalowalność! Na przykład, platforma pozwala mi zbudować bibliotekę niestandardowych zadań, która naśladuje nasze podstawowe procesy - możemy jej użyć jako podstawy dla wszystkich naszych przyszłych przepływów pracy. A najlepsze jest to, że możemy rozszerzyć tę bibliotekę, aby zbudować obszar roboczy dostosowany do roli, działu, a nawet branży.

W czasie, gdy testowaliśmy to narzędzie, tworzyliśmy wielopoziomowe listy zadań na poziomach takich jak foldery, kamienie milowe, fazy i projekty. Niektórzy z nas stworzyli nawet spersonalizowane pulpity nawigacyjne, przypinając ważne zadania z naszej listy rzeczy do zrobienia, wszystkie automatycznie posortowane według priorytetu i terminu wykonania.

Jak większość Konkurenci Wrike platforma wspiera silną pracę zespołową - możemy współpracować nad planami projektów w czasie rzeczywistym, przydzielaniem zadań i podejmowanie decyzji w ramach platformy. Ponadto oprogramowanie zawiera wbudowane narzędzia sprawdzające dla szybkiej, ale szczegółowej informacji zwrotnej i automatyzacji zadań, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność pracy.

Dodatkowo, Wrike umożliwia kierownikom projektów tworzenie konfigurowalnych raportów dotyczących wydajności zadań i zespołów. Byłem na przykład w stanie dalej optymalizować przepływy pracy, analizując odpowiednie kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na pulpitach nawigacyjnych.

Najlepsze cechy Wrike

Kompleksowe pulpity nawigacyjne projektów ze spersonalizowanymi raportami

Wspiera przyjazną dla informacji zwrotnych współpracę zespołową

Wiele widoków projektów

Wizualizacja zadań w widokach takich jak wykres Gantta, Kanban i kalendarz

ponad 400 integracji z rozwiązaniami innych firm

Automatyzacja zadań

Ograniczenia Wrike

Przydałoby się więcej niestandardowych opcji wyświetlania

Niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z synchronizacją zadań

Cennik Wrike

Wrike oferuje integracje i dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w chmurze za dodatkową opłatą, ale wszystkie poniższe plany zawierają funkcje zarządzania zadaniami:

Darmowy

Zespół: 9,80 USD/miesiąc na użytkownika

9,80 USD/miesiąc na użytkownika Biznes: 24,80 USD/miesiąc za użytkownika

24,80 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise i Pinnacle: Skontaktuj się z działem sprzedaży

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 000 recenzji)

13. Todoist - najlepszy dla zespołów z ograniczonym budżetem

Via: Todoist Podczas gdy wielu Alternatywy dla Todoist todoist oferuje dodatkowe funkcje zarządzania projektami, ale ta weterańska aplikacja koncentruje się wyłącznie na zarządzaniu zadaniami. Myślę, że Todoist jest jedną z niewielu aplikacji, która konsekwentnie aktualizuje się w swojej niszy. Przykładowo, możemy teraz tworzyć szczegółowe codzienne listy rzeczy do zrobienia i ustawiać powtarzające się zadania za pomocą języka naturalnego.

Narzędzie to spełnia wszystkie wymagania dotyczące podstawowego planowania i zarządzania zadaniami - możemy tworzyć zadania i podzadania, określać priorytety, dodawać terminy ich wykonania oraz ustawiać przypomnienia aby upewnić się, że nic nie zostanie przeoczone. 👀

Chociaż jest to przede wszystkim aplikacja do zarządzania zadaniami, Todoist może pomóc w zarządzaniu małymi projektami, ponieważ zawiera funkcje wyznaczania celów , etykiety do kategoryzacji zadań i opisy zadań w celu scentralizowania informacji.

Osobiście uwielbiam widok kalendarza Upcoming - wyświetla on, które zadania są pilne, a jeśli coś jest zbyt wymagające, mogę użyć funkcji przeciągania i upuszczania, aby zmienić harmonogram zadań. A jeśli muszę skupić się na zadaniach zespołowych, które są aktualnie wymagalne, po prostu przechodzę do widoku Today.

Prosta nawigacja i niska cena Todoist sprawiają, że jest to przydatne narzędzie do osobistego zarządzania zadaniami, a także dobra aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia dla zespołów z ograniczonym budżetem. Funkcje zarządzania projektami nie są zbyt rozbudowane, ale nadal można przypisywać zadania i wykorzystywać komentarze do lepszej pracy zespołowej i przejrzystości. Oto, co właściciel małej firmy miał do powiedzenia po skorzystaniu z tego narzędzia :

_Niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich poziomów zrozumienia technologii. Korzystam z Todoist kilka razy dziennie i zintegrowaliśmy go z całym naszym zespołem. Doświadczyliśmy znacznie mniejszego prawdopodobieństwa zagubienia lub zapomnienia zadań, a ludzie pozostają odpowiedzialni dzięki powiadomieniom otrzymywanym po ich zakończeniu

Wskazówka: ClickUp ma zgrabną aplikację do zarządzania zadaniami Import z Todoist jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba przejścia na bardziej rozbudowane narzędzie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Todoist

Wydajne zarządzanie codziennymi zadaniami

Wiele widoków zadań (w tym tablice Kanban i listy)

Podstawowe wsparcie dla współpracy zespołowej

Łatwa nawigacja w celu monitorowania postępów projektu

Integracja z różnymi aplikacjami zwiększającymi produktywność i pozwalającymi śledzić czas pracy

Aplikacja z listą zadań dla systemów Android i iOS

Ograniczenia Todoist

Integracja oprogramowania z niektórymi aplikacjami może być trudna

Byłoby korzystne, gdyby aplikacja wyświetlała zadania, gdy jesteś offline

Cennik Todoist

Dla początkujących: Darmowa

Darmowa Pro: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Biznes: $6/miesiąc za użytkownika

wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

14. ProofHub - najlepszy do szczegółowego śledzenia zadań

Via: ProofHub Oprócz bycia dobrym narzędziem do zarządzania zadaniami, ProofHub to oprogramowanie do śledzenia zadań, które pozwala łatwo tworzyć listy zadań i pojedynczych zadań, przypisywać je do więcej niż jednego członka zespołu i ściśle śledzić terminy i priorytety w różnych kategoriach zadań. Jestem szczególnie zachwycony widokiem tabeli platformy do śledzenia zadań - mogę monitorować procent postępu dla działań w różnych kategoriach (bez bycia upierdliwym mikromanagerem). 😁

Podobne do Alternatywy dla ProofHub oprogramowanie jest w pełni konfigurowalne - możemy tworzyć spersonalizowane przepływy pracy i używać niestandardowych pól do przechwytywania wszelkich danych związanych z zadaniami, które mój zespół uzna za ważne. Pola niestandardowe usprawniają śledzenie zadań - ponieważ dostosowujemy je do śledzenia praktycznie każdego szczegółu, czy to terminów, czy wyników.

Mówiąc o śledzeniu, ProofHub posiada intuicyjny interfejs do tworzenia zależności zadań w celu zapewnienia, że zadania są wykonywane we wcześniej ustalonej kolejności. Jeśli chcesz zapewnić większą przejrzystość osobom przydzielonym, zostaw komentarze do zadań lub użyj wzmianek, aby ich poprowadzić.

Ponadto ProofHub oferuje różne opcje raportowania, które pomagają uzyskać wgląd w postępy projektu. Możesz ulepszyć alokacja zasobów poprzez analizowanie raportów wykorzystania zasobów lub śledzenie postępów w realizacji poszczególnych projektów za pomocą raportów ukończenia zadań.

Najlepsze cechy ProofHub

Wieloaspektowe oprogramowanie do śledzenia zadań

Konfigurowalne przepływy pracy

Obsługuje dyskusje związane z zadaniami poprzez komentarze i wzmianki

Raporty do oceny postępu zadań

Różne widoki projektu, takie jak kanbany i tabele

Przyjazny dla urządzeń mobilnych

Ograniczenia ProofHub

Powiadomienia mogą być trudne w zarządzaniu

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje dostosowywania są skomplikowane

Ceny ProofHub

Należy pamiętać, że ProofHub obecnie unika formatu rozliczeń za użytkownika, co może sprawić, że będzie atrakcyjny dla niektórych zespołów.

Essential: $45/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$45/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Ultimate Control: $150/miesiąc (lub $89/miesiąc w ramach oferty ograniczonej czasowo)

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

4,5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

15. SmartTask - najlepszy do zarządzania wieloma projektami

Via: SmartTask SmartTask zawiera wszystkie kluczowe funkcje, które zwykle można znaleźć w narzędziu do zarządzania zadaniami. Możesz ustawiać terminy, dodawać zależności i zarządzać zadaniami w widokach takich jak kalendarz, lista i tablica. Chciałbym podkreślić, że można tu stworzyć realistyczny przepływ pracy, optymalizując zależne, nakładające się i ignorowane zadania - jest to rodzaj widoczności, której potrzebujesz, gdy Twój zespół żongluje ponad 5 projektami jednocześnie.

Oprogramowanie to wyróżnia się dla mnie szczególnie ze względu na narzędzia do zarządzania wieloma projektami jednocześnie w konfiguracji wielofunkcyjnej. Funkcja Project Portfolios umożliwia tworzenie wielu tablic do śledzenia oddzielnych celów, dostosowując zespoły marketingowe, sprzedażowe i projektowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo, można nawet udostępniać listy zadań między zespołami, aby zapobiec osieroconym działaniom.

SmartTask wspiera współpracę zespołu, pozwalając nam komentować zadania i generować powiadomienia o aktualizacjach w czasie rzeczywistym. Możemy również zaprosić klientów, dostawców i zewnętrznych interesariuszy do współpracy nad dowolnym zadaniem lub projektem, wysyłając im zaproszenie.

Ponadto, aplikacja zapewnia raporty na pulpicie nawigacyjnym dotyczące zarówno zadań projektowych, jak i sprzedaży, które można łatwo znaleźć za pomocą zaawansowanego paska wyszukiwania. 🔎

Najlepsze cechy SmartTask

Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja zespołowa

Ustawianie zadań cyklicznych (dziennych, tygodniowych lub miesięcznych)

Raporty zadań i sprzedaży

Obsługa zarządzania zadaniami w różnych projektach

Śledzenie czasu dla poszczególnych zadań

Narzędzia do zarządzania zadaniami dla systemów iOS i Android

Ograniczenia SmartTask

Interfejs użytkownika i UX mogą wymagać pewnych ulepszeń

Przydałoby się dodać więcej integracji

Ceny SmartTask

SmartTask może oferować zniżki cenowe organizacjom pozarządowym po skontaktowaniu się z nimi. Kwalifikujące się startupy mogą również ubiegać się o kredyt o wartości 1000 USD.

Darmowy na zawsze

Premium: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Biznes: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje SmartTask

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

4,5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

16. HubSpot (HubSpot Task Management) - najlepszy do zadań CRM

Via: HubSpot Przyznaję, że HubSpot Task Management jest daleki od tradycyjnego menedżera zadań - to bardziej pakiet zaprojektowany, aby pomóc marketerom usprawnić procesy zarządzania relacjami z klientami (CRM). Teraz wiemy, że skuteczny CRM zależy od prawidłowego przechowywania, śledzenia i zarządzania działaniami opartymi na leadach i klientach. HubSpot pomaga usprawnić te rozproszone zadania w celu zwiększenia przychodów.

Dokładnie zbadaliśmy to oprogramowanie i możemy potwierdzić, że zmniejsza ono potrzebę przełączania się między wieloma zakładkami podczas rozmowy z potencjalnymi klientami, a wszystko to dzięki pulpitom nawigacyjnym, które centralizują całą pracę CRM. Jeśli chodzi o przypadki użycia, wykorzystaj pulpity nawigacyjne do śledzenia pozycji na liście rzeczy do zrobienia, przeglądania szczegółów potencjalnych klientów i bycia na bieżąco ze spotkaniami.

Chcesz utworzyć nowe zadania? Można to zrobić bezpośrednio z przepływów pracy, skrzynki odbiorczej e-mail lub listy zadań. A jeśli potrzebujesz wglądu w poprzednie zadania, takie jak zawarte transakcje i zakończone działania, skorzystaj z narzędzi do raportowania HubSpot. Platforma ta upraszcza komunikację dzięki szablonom wiadomości e-mail (do masowego wysyłania wiadomości) i czatowi zespołowemu w czasie rzeczywistym.

Podczas gdy zespoły sprzedażowe i marketingowe mogą cieszyć się stylem zarządzania zadaniami HubSpot, niektóre z nich Alternatywy HubSpot może być lepszym wyborem dla firm z branży IT lub finansów. Można nawet rozważyć Integracja HubSpot-ClickUp jeśli chcesz lepiej zorganizować procesy związane z obsługą klienta.

Najlepsze funkcje HubSpot

Szeroki wachlarz funkcjonalności CRM

Czaty zespołowe na żywo

Pulpity nawigacyjne do centralizacji pracy związanej z potencjalnymi klientami

Integracja z aplikacjami takimi jak WordPress, Gmail i Zapier

aplikacja mobilna HubSpot CRM na systemy iOS i Android

Ograniczenia HubSpot

Ograniczona opcja ustalania priorytetów zadań

Automatyzacja przepływu pracy jest ograniczona w darmowym planie

Cennik HubSpot

Dla osób indywidualnych i małych zespołów:

Darmowy

Starter: $15/miesiąc

$15/miesiąc Profesjonalista: $800/miesiąc

HubSpot (CRM) oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 4,000 recenzji)

17. Paymo - najlepszy do zadań i rezerwacji dla klientów

Via: Paymo Paymo to proste oprogramowanie do zarządzania zadaniami i aplikacja do fakturowania w jednym, więc widzę, jak bardzo jest atrakcyjne dla profesjonalistów i freelancerów, którzy chcą zarządzać pracą klienta, danymi śledzenia czasu i zasobami w ramach jednej platformy. Umożliwia automatyczne konfigurowanie rezerwacji duchów na podstawie szczegółów zadań wprowadzonych w przeszłości, a także otrzymywanie wizualnego przeglądu wszystkich rezerwacji dla bezpośredniego zespołu na jednym ekranie. 🖥️

Paymo również upraszcza zarządzanie zasobami pozwalając wielu menedżerom na pracę nad harmonogramem, aby uniknąć overbookingu lub underbookingu. Możemy:

Rezerwować czas dla zadań wrażliwych czasowo według godziny Uwzględniać niezaplanowane zadania za pomocą prostej funkcji "przeciągnij i upuść" Wizualizacja dostępności naszego zespołu na osi czasu Wysyłanie powiadomień o rezerwacjach tylko do odpowiednich członków zespołu

Platforma pozwala moim pracownikom przeglądać swoje zadania w jednym widoku, podczas gdy nasi menedżerowie zadań monitorują zarówno swoje osobiste zadania, jak i pracę zespołu w osobnych widokach. Podobnie jak w przypadku większości Alternatywy dla Paymo otrzymujemy widoki projektu, takie jak wykresy Gantta, tabele i kalendarze do wizualizacji zadań.

Paymo zachęca również do współpracy w zespole, oferując szczegółowy Task View do czatowania w czasie rzeczywistym na temat najnowszych aktualizacji zadań. Wreszcie, Paymo zapewnia poziomy priorytetów zadań, takie jak krytyczny, wysoki, normalny lub niski w zespołach, które możemy dostosować w oparciu o nasze zobowiązania wobec klientów.

Najlepsze funkcje Paymo

Osie czasu do oceny dostępności pracowników

Umożliwia rezerwację czasu na zadania klienta na godziny

Czat w czasie rzeczywistym

Widoki projektów, takie jak wykres Gantta i tablica Kanban

Integracja z aplikacjami takimi jak Slack, Kalendarz Google i JotForm

Obsługa aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android

Ograniczenia Paymo

Aplikacja mobilna może być trudna w nawigacji

Przeszkolenie pracowników do korzystania z platformy wymaga czasu

Ceny Paymo

Darmowy (dla maksymalnie pięciu klientów)

(dla maksymalnie pięciu klientów) Starter: $5.9/miesiąc za użytkownika

$5.9/miesiąc za użytkownika Małe biuro: 10,9 USD/miesiąc za użytkownika

10,9 USD/miesiąc za użytkownika Biznes: 16,9 USD/miesiąc za użytkownika

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Paymo

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

18. TimeCamp - najlepszy do śledzenia czasu i rozliczania zadań

Via: TimeCamp Rozmawiałem z wieloma freelancerami o ich sposobie zarządzania zadaniami i myślę, że jednym z ich głównych problemów jest łączenie zadań ze śledzonymi godzinami pracy i ostatecznie fakturami. Właśnie dlatego upewniłem się, że to poręczne narzędzie typu "wszystko w jednym" znalazło się na naszej liście.

Podczas gdy większość Alternatywy dla TimeCamp na tej liście zawierają typowe funkcje zarządzania zadaniami i projektami, TimeCamp zamiast tego skupia się na budżetowaniu zadań czasowych.

Dzięki możliwości śledzenia czasu jednym kliknięciem, możesz bez wysiłku śledzić czas pracy swój lub swojego zespołu. Dane te można wykorzystać do standaryzacji czasu pracy dla określonych zadań, planowania i tworzenia przydziałów zadań oraz szacowania faktur, a także monitorowania produktywności każdego członka zespołu.

TimeCamp zapewnia również funkcje pomiaru rentowności projektów i śledzenia rozliczanych godzin, usprawniając fakturowanie i zarządzanie zasobami. Zasadniczo, zadania, które musiałeś wykonywać ręcznie, takie jak tworzenie faktur i zatwierdzanie kart czasu pracy są zautomatyzowane na tej platformie.

Chociaż oprogramowanie to kładzie nacisk na śledzenie czasu, nadal jest to narzędzie do zarządzania zadaniami. TimeCamp Planner pomaga organizować zadania i monitorować ich postępy na tablicach w stylu Kanban.

Jeśli masz do czynienia z powtarzalnymi zadaniami, zautomatyzuj je, określając informacje, takie jak terminy, osoby przydzielone i statusy postępu. Co więcej, możesz przełączyć się z przeglądu zadań zespołu na własne za pomocą funkcji Moje zadania, która wyświetla przypisane zadania na liście, w kalendarzu lub na osi czasu.

Należy pamiętać, że funkcje śledzenia czasu i zarządzania zadaniami w TimeCamp są dostępne w oddzielnych planach cenowych.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Kompleksowe narzędzia do śledzenia czasu pracy

Tablica Kanban do łatwego śledzenia zadań

Osobiste listy zadań

Możliwość automatyzacji powtarzalnych zadań

Zawiera aplikacje dla systemów Android i iOS

TimeCamp (nie TimeCamp Planner) integruje się z takimi narzędziami jak:

ClickUp (możesz użyć tej integracji, aby określić czas zadań ClickUp i cieszyć się dokładnością rozliczeń) Kalendarz Google Slack



Ograniczenia TimeCamp

Interfejs użytkownika i czas ładowania serwera mogłyby być lepsze

Narzędzie może czasami zawierać błędy

Ceny TimeCamp (dla TimeCamp Planner)

Starter: $2.99/miesiąc za użytkownika (najlepszy dla freelancerów)

$2.99/miesiąc za użytkownika (najlepszy dla freelancerów) Premium: $4.99/miesiąc za użytkownika (idealne dla firm śledzących rentowność)

$4.99/miesiąc za użytkownika (idealne dla firm śledzących rentowność) Ultimate: 7,99 USD/miesiąc za użytkownika (dla lepszych raportów analitycznych)

7,99 USD/miesiąc za użytkownika (dla lepszych raportów analitycznych) Enterprise: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika (wyższe bezpieczeństwo i niestandardowe integracje)

Oceny i recenzje TimeCamp

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

19. Any.do - najlepsza do tworzenia list rzeczy do zrobienia

Via: Any.do Any.do specjalizuje się w dostarczaniu łatwych w użyciu list rzeczy do zrobienia, które pomogą ci osiągnąć zarówno osobiste, jak i prywatne cele celów zawodowych skutecznie. Aplikacja jest przeznaczona dla osób indywidualnych, rodzin i zespołów i jest dostępna na ponad 10 platformach, w tym Mac, Safari i iPad.

Podczas pracy z tym narzędziem udało mi się zorganizować moje zadania do wykonania na osobnych listach i projektach, wszystkie oznaczone kolorami w celu ustalenia jasnych priorytetów i określenia kategorii zadań. Nasze listy zadań możemy wzbogacić o:

Podzadania i załączniki dla zwiększenia świadomości zadań

Terminy i przypomnienia

Dzielenie się obowiązkami jest również proste - wystarczy udostępnić listę zadań członkom zespołu lub rodziny, aby współpracować przy realizacji zadania. Na przykład, możesz przypisać różne pozycje z listy zakupów spożywczych do członków rodziny i śledzić listę, aby upewnić się, że pomyślnie wykonają zadanie. Jeśli chcesz omówić pilną sprawę, skorzystaj z funkcji czatu, aby komunikować się w czasie rzeczywistym.

Dla firm poszukujących narzędzia do zarządzania zadaniami z możliwościami zarządzania projektami, Any.do jest solidnym wyborem, ponieważ oferuje również takie funkcje, jak konfigurowalne przepływy pracy, widoki, gotowe szablony i zaawansowane integracje z innymi narzędziami do pracy.

Jeśli jednak potrzebujesz bardziej wszechstronnych funkcji przepływu pracy, zapoznaj się z bardziej zaawansowanymi funkcjami Alternatywy Any.do .

Najlepsze cechy Any.do

Zapewnia proste listy rzeczy do zrobienia

Świetny jako codzienny menedżer zadań

Umożliwia udostępnianie list zespołom, rodzinie i znajomym

Przypomnienia o terminowej realizacji zadań

Posiada aplikacje dla systemów iOS i Android

Integruje się z innymi narzędziami do zarządzania zadaniamijak ClickUp i Asana (przez Zapier)

Ograniczenia Any.do

Niektórzy użytkownicy oczekują większej liczby integracji (np. z Microsoft Calendar)

Ograniczone zaawansowane funkcje w tym przedziale cenowym

Ceny Any.do

Pamiętaj, aby uzyskać plan Family lub Teams, aby uzyskać dostęp do współdzielonych list.

Darmowy

Premium: $2.99/miesiąc za użytkownika

$2.99/miesiąc za użytkownika Rodzina: $8.33/miesiąc za czterech użytkowników

$8.33/miesiąc za czterech użytkowników Teams: $4.99/miesiąc za użytkownika

wszystkie podane ceny odnoszą się do przybliżonych wartości rozliczanych rocznie

Oceny i recenzje Any.do

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

W czasie recenzowania tego narzędzia zauważyliśmy kilka mniej niż pozytywnych recenzji od użytkowników Androida i iOS, głównie na temat niektórych elementów UX. Opinie dotyczące ogólnej funkcjonalności są jednak dość pozytywne. Oto, co miał do powiedzenia menedżer sprzedaży, który korzysta z produktu :

dzięki Any.do organizowanie moich zadań jest proste i szybkie. Aplikacja działa dobrze i wykonuje swoją pracę, ustawiając codzienne przypomnienia i harmonogramy, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Uwielbiam aplikacje, które oferują prosty, minimalistyczny i profesjonalny wygląd

20. Smartsheet - najlepszy do zarządzania zadaniami w stylu arkusza kalkulacyjnego

Via: Smartsheet Smartsheet to podobne do arkusza kalkulacyjnego narzędzie do zarządzania zadaniami. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy czują się komfortowo śledząc zadania w Excelu, ale są otwarci na przejście na narzędzie z mniej skomplikowanymi obliczeniami. Narzędzie to jest popularne w branży budowlanej, medycznej i edukacyjnej, gdzie zarządzanie zadaniami polega na pracy z rozproszonymi danymi.

Podobnie jak ClickUp, Smartsheet oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami do obsługi różnych przepływów pracy. Pozwala na przykład planować zadania, tworzyć podzadania, przydzielać zasoby i efektywnie śledzić zadania z poziomu jednej platformy. ✅

Tutaj zadania są reprezentowane w arkuszach kalkulacyjnych dla poszczególnych projektów. Jak większość Alternatywy dla Smartsheet w Smartsheet możemy dodawać podstawowe informacje o zadaniach, takie jak terminy i osoby przypisane, w przejrzystych polach i kolumnach. Możemy również połączyć kilka arkuszy kalkulacyjnych, aby uzyskać skonsolidowany widok naszych zadań w różnych kategoriach.

Nie są to jednak tradycyjne arkusze kalkulacyjne - oferują one również zaawansowane funkcje nowoczesnego narzędzia do zarządzania zadaniami. Na przykład, możemy używać pól wyboru, list rozwijanych i komentarzy do interakcji z zadaniami w Smartsheet.

Jest to świetne oprogramowanie do zarządzania zadaniami dla zespołów pracujących nad rozległymi projektami, ponieważ zawiera szablony do zwinnego zarządzania projektami, śledzenia OKR, budżetowania i zarządzania zasobami.

Obsługuje również automatyzację zadań, współpracę w czasie rzeczywistym i zaawansowaną analitykę. Ponadto integruje się z usługami, z których możemy już korzystać, takimi jak Google Workspace i Microsoft Teams.

Bonus read: Poznaj ClickUp vs. Smartsheet !

Najlepsze funkcje Smartsheet

Narzędzie do zarządzania projektami oparte na arkuszu kalkulacyjnym

Zaawansowane funkcje monitorowania złożonych projektów

Obsługa komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym

Szablony do zwinnego zarządzania projektami

Integruje się z wieloma aplikacjami do komunikacji, wizualizacji danych i realizacji projektów

Dostępne jako aplikacja mobilna na iOS lub Android

Ograniczenia Smartsheet

Użytkownicy mogą mieć trudności z opanowaniem zaawansowanych funkcji aplikacji

Przydałoby się dodać więcej opcji szablonów

Ceny Smartsheet

Darmowy (dla maksymalnie dwóch edytorów zadań)

(dla maksymalnie dwóch edytorów zadań) Pro: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

Wykorzystanie najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami: Które wybrać?

Nasze pierwsze doświadczenia z tymi narzędziami były zarówno pełne przygód, jak i pouczające. Uważamy, że każda z tych opcji rozumie swoich docelowych użytkowników i stara się dostarczać to, co najlepsze. Jeśli jednak nadal masz trudności ze znalezieniem "tego jedynego", zrób listę tego, co naprawdę jest dla Ciebie priorytetem w platformie do zarządzania zadaniami.

Zazwyczaj dobre oprogramowanie do zarządzania zadaniami zapewnia funkcje, które pomagają planować, organizować, śledzić i przydzielać zadania, ale nie powinieneś płacić fortuny za te funkcje. Niektóre funkcje, takie jak przypomnienia, automatyzacja i widoki zadań, to absolutne minimum i widzimy je w prawie każdym omawianym przez nas narzędziu.

To, co możesz zbadać, to ogólne funkcje, które otrzymujesz za daną cenę. Powiedzmy, że narzędzie A oferuje 30 zaawansowanych funkcji, a bardziej popularne narzędzie B oferuje 25 zaawansowanych funkcji w tej samej cenie - wiesz, co wybrać!

Wreszcie, najlepsze narzędzia do zarządzania zadaniami mają ułatwiać życie, a nie odwrotnie, więc upewnij się, że wybrane narzędzie jest łatwe do wdrożenia i przyjemne w użyciu! 🥳

Jeśli absolutnie nie możesz dokonać wyboru, będziemy bezczelni i przekonamy cię do wypróbowania ClickUp! Posiada on wszystkie funkcje potrzebne do usprawnienia zarządzania zadaniami przy minimalnym wysiłku. Niezależnie od tego, czy chcesz wyznaczać cele, śledzić i przydzielać zadania, zarządzać czasem, ograniczyć pracę fizyczną, czy też komunikować się ze swoim zespołem, możliwości są nieograniczone. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i ciesz się najlepszym zestawem narzędzi, jaki ma do zaoferowania darmowe oprogramowanie do zarządzania zadaniami! 💖