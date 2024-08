10 sposobów na większą produktywność w pracy

Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, jak być bardziej wydajnym w pracy? Zawsze gonimy za tym uczuciem spełnienia, które pojawia się po naprawdę wydajnym dniu.

Znasz te dni - te, w których zarobiłeś na swoją wypłatę i przypomniałeś sobie, że naprawdę jesteś odpowiednią osobą do tej pracy? To potwierdzające! Co więcej, korzyści płynące z wydajności będziesz odczuwać jeszcze długo po zakończeniu pracy.

Kiedy w pełni wykorzystasz swój dzień pracy, stworzysz więcej przestrzeni, aby skupić się na swoim hobby i być w pełni obecnym podczas przestojów.

jak więc doprowadzić do zrobienia ze szczytowej wydajności swojego nowego normalnego trybu pracy? Pokażemy ci!

Ale to nie jest typowy artykuł o wydajności. Wiemy, że wielozadaniowość nigdy nie działa. Najtrudniej jest po prostu zacząć i być może trzeba ustawić granice z TikTok.

W tym artykule wzięliśmy pod uwagę najczęstsze hacki na wydajność krok dalej dzięki dogłębnym wskazówkom, które pozwolą na wprowadzenie formatywnych i długotrwałych zmian w etyce pracy. Przeanalizujemy znaczenie zwiększania wydajności w pracy i udostępnimy 10 sprawdzonych strategii produktywności, które pozwolą Ci stawić czoła każdemu dniu.

Dlaczego wydajność jest ważna?

Nie ma limitu, jeśli chodzi o znaczenie wydajności w życiu.

I nie mówimy tu o toksyczna wydajność która straszy cię 12-godzinnym dniem pracy i określa twoją wartość na podstawie liczby wykonanych telefonów sprzedażowych.

Uwaga spoiler: _to nie jest prawdziwa wydajność!

Prawdziwa wydajność podkreśla wartość równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ustawienie Celów SMART i tworzenie zdrowych granic w pracy. Kiedy jesteś w pracy, poświęcasz nieprzerwany czas na swoje zadania zawodowe. A kiedy dzień pracy się skończy, możesz zamknąć laptopa (bez presji logowania się po kolacji) i naprawdę się zdekompresować.

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Zdrowa wydajność pomaga również w efektywnym wykonywaniu zadań. Dostarcza wiedzy potrzebnej do wykorzystania profesjonalnych zasobów, minimalizowania zmarnowanego wysiłku i podejmowania szybkich decyzji dotyczących cyklu pracy.

Celem jest, aby nowe wskazówki dotyczące wydajności stały się drugą naturą - a z czasem pojęcia takie jak priorytetyzacja zadań, zarządzanie czasem i zarządzanie stresem nie będą już powstrzymywać cię w ciągu tygodnia.

Zbiorowy wpływ tego byłby co najmniej znaczący! W rzeczywistości Amerykański Instytut Stresu stwierdził, że 41% pracowników czuje się mniej wydajnych gdy są zestresowani, co przyczynia się do miliardów dolarów utraconych przychodów w całej amerykańskiej gospodarce. 😳

Z drugiej strony, udowodniono, że istotne nawyki związane z wydajnością poprawiają zdrowie psychiczne i pomagają uzyskać kontrolę nad obciążeniem pracą. Są one również połączone z rozwojem osobistym, wyższą satysfakcją z pracy i zwiększoną innowacyjnością!

Poważnie, każdy hack produktywności jest lepszy niż żaden hack produktywności - więc nie masz nic do stracenia przy odrobinie prób i błędów, aby znaleźć to, czego potrzebujesz strategie, które pasują do twojego stylu pracy .

10 wskazówek jak zwiększyć wydajność w mojej pracy

Chodzi o to, że wystarczy pobrać aplikację Pomodoro Timer nie wystarczy.

Zamiast tego przejrzyj wiele narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i znalezienia spełnienia w pracy. Może to mieć postać formularza aplikacja kalendarza , a Rozszerzenie Chrome , oprogramowanie Tablica lub narzędzie do śledzenia nawyków do mierzyć swoją wydajność .

Lub jeśli używasz ClickUp, to wszystko powyższe! ⬆️

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Po wybraniu preferowanego oprogramowania, nadszedł czas, aby zabrać się do pracy, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc w 10 naszych ulubionych strategiach, które pomogą Ci wyrobić w sobie odpowiednie nawyki wydajności.

1. Wykorzystaj w pełni swoje sesje burzy mózgów

Bez względu na to, jak długo wpatrujesz się w pustą kartkę, twój kolejny świetny pomysł nigdy nie pojawi się w magiczny sposób. Nie żebyśmy mówili to z doświadczenia. 😅

Zmagania te są często odczuwalne podczas fazy tworzenia nowego pomysłu lub podczas każdej sesji burzy mózgów. Nie ogranicza się to jednak do procesów zarządzania projektami!

Autorzy zawartości odczuwają tę samą presję, szukając świeżego spojrzenia na gorące tematy, zespoły marketingowe odczuwają ją na początku kampanii, a projektanci odczuwają ją przy każdym nowym zleceniu projektowym! Wszyscy jesteśmy na własnej, boleśnie długiej drodze do obalenia naszych kreatywnych murów - to właśnie tam techniki ideacji wprowadź równanie.

Strategie takie jak mapa myśli , round robins, storyboarding i brainwriting zostały stworzone, aby pomóc ci szybciej osiągnąć najlepsze pomysły. Wiele z tych praktyk najlepiej wykonywać z pomocą narzędzia do burzy mózgów jak oprogramowanie do tablic cyfrowych z funkcjami do:

Szkicowanie makiet

Osadzanie multimediów dla dodatkowego kontekstu

Tworzenieprzykłady diagramów Najlepsze narzędzia są również wyposażone w skarbnicę gotowych szablonów, które można nałożyć na czyste płótno i poprowadzić przez wybraną strategię ideacji.

Użyj Tablic ClickUp, aby zwiększyć kreatywność, przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i zwiększyć swoją wydajność Tablice ClickUp są tego idealnym przykładem. Z tysiącami szablonów wydajności tablica Whiteboard została zaprojektowana, aby pomóc Ci uchwycić i udostępniać pomysły w momencie, gdy pojawi się inspiracja.

Zwłaszcza na wczesnych scenach projektu, zasoby takie jak Szablon tablicy nastrojów autorstwa ClickUp dostarcza przestrzeni, funkcji i struktury, aby zanurzyć się w każdej koncepcji.

Masz również możliwość natychmiastowego działania w oparciu o swoje pomysły za pomocą Tablic w ClickUp z unikalną możliwością przekształcenia dowolnej notatki, tekstu lub kształtu na tablicy w zadanie, które można wykonać! Dzięki temu nie będziesz tracić czasu na dostosowywanie nowych pomysłów do swojego cyklu pracy w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Bonus: Sprawdź 10 szablonów Free Mood Tablica do uporządkowania pomysłów

2. Optymalizacja metod komunikacji

Mówiąc o współpraca w miejscu pracy -nadszedł czas, aby przewodzić wydajnością, jeśli chodzi o wszystkie formularze komunikacja w Teams .

Przykro mi to mówić, ale e-mail prawdopodobnie nie jest najlepszym sposobem na skontaktowanie się z rówieśnikami z pracy. 🫣

Przed wysłaniem wiadomości należy rozważyć poziom pilności, kontekst i to, czy jest to w ogóle konieczne. Oto krótkie zestawienie, kiedy i dlaczego warto korzystać z różnych kanałów komunikacji:

UżyjCzat ClickUp lub wiadomości błyskawiczne, gdy potrzebujesz szybko skontaktować się z kimś. Jest to również świetna opcja, jeśli chcesz podzielić się wrażliwymi lub osobistymi opiniami!

Udostępnianie aktualizacji, połączonych wiadomości i reakcji w celu konsolidacji rozmów za pomocą widoku czatu w ClickUp

Przypisywanie komentarzy w zadaniach, dokumentach lub wersjach roboczych, aby udostępniać szczegółowe aktualizacje dotyczące postępu zadania lub dzielić się opiniami. Zapewnia to większą przejrzystość i odpowiedzialność wszystkim zaangażowanym, takim jak osoby obserwujące, inne osoby przypisane i kierownicy projektów!

Unikaj komentarzy do aktualizacji, o których twój zespół zostanie już powiadomiony (np. komentowanie dodania opinii lub zakończenia zadania, które zostało już przeniesione do statusu zrobione). Jeśli wiadomość nie jest konieczna, oszczędzaj czas i po prostu jej nie wysyłaj!

Przypisane komentarze zapewniają, że elementy akcji nie są tracone, niezależnie od tego, gdzie zostały utworzone

Zrób nagranie ekranu dla wiadomości, które lepiej powiedzieć w 30-sekundowym wideo niż w 10-zdaniowym DM! Podtekst każdego tekstu może być trudny do oceny, zamiast wpisywać długie pytanie lub złożoną koncepcję, pomóż swoim wizualnym rówieśnikom, nagrywając i opowiadając swój problem, aby szybciej przejść do sedna. Aha, czy wzmiankowaliśmy już, że ClickUp posiada funkcję do zrobienia dokładnie takiego użytku?

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki aplikacji Clip by ClickUp

Create aClip w ClickUp w dowolnym oknie przeglądarki i natychmiast opowiadaj swoją wiadomość podczas nagrywania. Po zakończeniu będziesz mieć możliwość skopiowania adresu URL klipu, aby udostępniać go w komentarzach lub rozmowach na czacie. Możesz nawet utworzyć indywidualne zadanie związane z Twoim Clipem! Pamiętaj o tej funkcji, gdy następnym razem napotkasz błąd lub będziesz chciał przeprowadzić członka zespołu przez wieloetapowy proces. 🏆

3. Zidentyfikuj swoje najważniejsze priorytety i oddeleguj zadania tam, gdzie jest to możliwe

Ustalanie priorytetów zadań będzie prawdopodobnie ciągłym wyzwaniem podczas całej podróży ku wydajności. Unikaj poczucia przytłoczenia dużą ilością pracy, identyfikując sposoby na podzielenie najbardziej czasochłonnych zadań na mniejsze elementy działania - i zacznij od najważniejszych czynności na liście do zrobienia!

Najpilniejsze zadania mogą wydawać się najstraszniejsze do wykonania, ale zawężenie ich do pierwszych kroków lub podzadań pomoże ci ułatwić cykl pracy w komfortowym tempie. Priorytety zadań w ClickUp są tutaj, aby wesprzeć Cię w tym wysiłku za pomocą wizualnych flag, aby odróżnić małe zadania od najpilniejszych rzeczy do zrobienia. Po podsumowaniu swoich zadań Lista , możesz grupować i filtrować zadania o najwyższym priorytecie w ClickUp, aby szybciej dotrzeć do sedna swojej pracy.

Priorytety zadań w ClickUp pokazują, które zadania mają być zrobione JAK NAJSZYBCIEJ

Na tym jednak priorytetyzacja zadań się nie kończy! Przeglądając swoje zadania, szukaj obszarów, w których możesz odciąć nadmiar obowiązków. Zadaj sobie pytanie:

Czy któreś z tych zadań można oddelegować innemu członkowi zespołu?

Czy któreś z tych zadań można skonsolidować lub całkowicie wyeliminować?

Procesy nigdy nie są ustawione w kamieniu, a inwentaryzacja najważniejszych zadań to świetny sposób na rozpoczęcie usprawniania cyklu pracy!

4. Zdejmij z siebie powtarzalne zadania dzięki automatyzacji

Automatyzacje cyklu pracy przypisują zdefiniowane wyzwalacze i działania do rutynowych elementów, które istnieją po to, aby po prostu przenieść procesy z jednego zadania do drugiego. Są to zazwyczaj powtarzające się zadania, które obciążają twój tydzień i wymagają bezmyślnych działań, aby je zakończyć. AKA, zajęta praca.

Automatyzacja automatycznie wyzwala wyniki, gdy akcja ma miejsce w ClickUp

Automatyzacje pomagają umieścić te zadania na autopilocie, a ClickUp ma swoje własne Automatyzacja funkcja, która pomoże ci niestandardowo dostosować te działania! Automatycznie dodawaj lub zmieniaj takie elementy jak status, osoba przypisana lub priorytet, gdy zadanie jest oznaczone, przypisane lub zaktualizowane, aby przyspieszyć cykl pracy.

5. Znajdź technikę zarządzania czasem, która działa dla Ciebie

Nie ma "jednego rozmiaru dla wszystkich" technika zarządzania czasem . Rodzaj wykonywanej pracy może nawet nie wspierać każdej techniki! Na drugim końcu spektrum, możliwe jest, że twoje najlepsze miejsce do zarządzania czasem leży w kombinacji wielu technik ułożonych jedna na drugiej.

Oto kilka najpopularniejszych technik zarządzania czasem, które warto przetestować w swoim tygodniu pracy:

Metoda 1: Blokowanie czasu Ta strategia zarządzania czasem pomaga ci zająć się listą zadań do zrobienia po jednym na raz, dzieląc dzień pracy na wyznaczone bloki czasowe dla każdego elementu lub kategorii. W ten sposób każda czynność otrzyma niepodzielną uwagę, na którą zasługuje, zamiast przełączać się między zadaniami lub rozpraszać się!

Jeśli dopiero zaczynasz stosować tę metodę, Widok kalendarza w ClickUp będzie Twoim BFF blokującym czas.

Użyj Funkcja strony głównej aby wyświetlić codzienny Kalendarz z podziałem na godziny lub dodać widok Kalendarza do dowolnej Listy lub Folderu, aby uzyskać ogólny widok swoich działań w następnym tygodniu, miesiącu i później.

Użyj szablonu do zarządzania zawartością ClickUp, aby wyświetlić niestandardowe kalendarze w wielu kanałach

Metoda 2: Technika Pomodoro

Technika Pomodoro to skrócone podejście do blokowania czasu. Podstawy tej techniki obejmują ustawienie 20-25-minutowego timera na nieprzerwaną pracę nad jednym zadaniem. Gdy timer się skończy, zostaniesz nagrodzony pięciominutową przerwą psychiczną, aby uniknąć wypalenia!

To nie tylko skuteczny sposób na zaplanowanie czasu - to przypomnienie o konieczności robienia częstych przerw! Wiele funkcji śledzenia czasu w ClickUp może pomóc w zwiększeniu wydajności dzięki wbudowanym timerom do nadzorowania czasu spędzonego na konkretnych zadaniach, szacowany czas do prognozy swojego dnia, a także kompleksowe Rozszerzenie Chrome do rozliczania czasu spędzonego w innych oknach przeglądarki. ⏱️

Metoda 3: Zasada 80/20

Nazywana również zasadą Pareto, zasada 80/20 zakłada, że 80% wyników każdego zadania pochodzi z zaledwie 20% wymaganego wysiłku. Określając, jak wygląda te 20%, można zmaksymalizować wydajność poprzez oddelegowanie, zminimalizowanie lub nawet wyeliminowanie pozostałych 80%. Pozostawia to wolne środowisko dla działań mających większy wpływ na Twój dzień.

Metoda 4: Matryca Eisenhowera Stworzona przez Dwighta Eisenhowera i rozsławiona przez "7 nawyków skutecznego działania" Stephena Coveya, matryca Eisenhowera kategoryzuje zadania według ich poziomu ważności i istotności, aby określić, jak należy spędzać dzień.

Uporządkuj swoje pomysły i stwórz plan działania za pomocą szablonu matrycy Eisenhowera ClickUp

Ten diagram matrycy 2×2 składa się z czterech ćwiartek:

Kwadrant pierwszy reprezentuje zadania do zaplanowania w przyszłości

reprezentuje zadania do zaplanowania w przyszłości Kwadrant drugi reprezentuje zadania o najwyższym priorytecie

reprezentuje zadania o najwyższym priorytecie kwadrant trzeci reprezentuje zadania, które należy całkowicie wyeliminować z listy

reprezentuje zadania, które należy całkowicie wyeliminować z listy Kwadrant czwarty reprezentuje możliwości oddelegowania zadań innym osobom

Nie musisz jednak tworzyć matrycy od zera! Macierz Szablon matrycy Eisenhowera od ClickUp automatycznie nakłada sformatowany diagram na cyfrową tablicę. Pozwala to błyskawicznie wyodrębnić ważne zadania.

Połącz zadania bezpośrednio z każdym kwadrantem, aby uzyskać łatwy dostęp, dodaj dokumenty lub karty internetowe, aby uzasadnić swoje wybory, a następnie łatwo udostępniaj diagram zespołowi. Następną rzeczą, jaką wiesz, jest to, że każdy ma widoczność pilnych elementów listy do zrobienia w projekcie.

A jeśli szukasz dodatkowej pomocy w ustawieniu nowego procesu zarządzania czasem - zacznij od szablon śledzenia czasu !

6. Stwórz niestandardowy framework, który jest zgodny z Twoimi nawykami pracy

Mówi się, że porównywanie jest złodziejem radości, a twoja szczytowa wydajność jest zgodna z tą samą zasadą! Zamiast nawigować po swojej liście do zrobienia na podstawie cudzych ram, stwórz własną! Niestandardowy harmonogram dnia i osobiste procesy to jeden z najlepiej strzeżonych sekretów produktywnych ludzi.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Funkcje takie jak widoki wielu projektów na platformie wydajności, aby wizualizować swoje zadania i postępy w sposób, który ma dla Ciebie sens. Niezależnie od tego, czy jest to interaktywna lista, Tablica Kanban , Wykres Gantta lub kalendarz, istnieje praktycznie nieskończona liczba metod organizowania swoich działań i przejmowania własności nad swoim czasem.

7. Wykorzystanie generatywnego AI do zakończenia zadań

Posłuchaj nas... 🙏🏻

AI nie jest tu po to, by Cię zastąpić, jest tu po to, by zwiększyć wydajność i uczynić Twoje życie zawodowe o wiele łatwiejszym!

Rozwój Narzędzia AI nie zwalnia tempa w najbliższym czasie, a jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich! W tym przypadku nie pożałujesz.

Prawdopodobnie twoje ulubione aplikacje zwiększające wydajność już zaadoptowały AI. Może zauważyłeś to ostatnim razem, gdy edytowałeś krawężnik ze zdjęcia lub użyłeś go do wygenerowania raportu sprzedaży. Tak czy inaczej, AI to Twój wszechstronny wirtualny asystent, który pomaga wydajnym ludziom pracować szybciej.

Narzędzia takie jak ClickUp AI są łatwe do pokochania dzięki setkom intuicyjnych i popartych badaniami podpowiedzi dla każdej roli i przypadku użycia. Podsumowuj notatki ze spotkań, pisz e-maile promocyjne, znajduj tematy blogów oparte na SEO, twórz konspekty prezentacji i wiele więcej. Ponadto, dzięki funkcjom personalizacji, formatu, edycji i podnoszenia jakości pisania, już nigdy nie spojrzysz wstecz!

8. Tworzenie planu i list do zrobienia

Brak planu to planowanie porażki! Bez względu na to, jak mały może wydawać się twój projekt lub zadanie.

Tworzenie planu plan wydajności dla twojego dnia pracy jest pierwszym krokiem w ustalania priorytetów zadań i przydzielanie czasu na poziomie podstawowym. Dzięki planowaniu z wyprzedzeniem można przewidzieć wąskie gardła, opóźnienia lub wyzwania, które mogą utrudnić postęp. Daje to również możliwość zaplanowania dodatkowego czasu na większe działania, zanim będzie za późno!

Nie musisz tworzyć szczegółowych map drogowych dla każdego dnia, ale ustawienie celów związanych z wydajnością zapewnią zgodność z bezpośrednimi celami zespołu i długoterminową wizją organizacji.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-603.png Planuj, śledź i organizuj swoje zadania za pomocą szablonu planu działania ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236110&\_gl=1\*1p5gcba\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Pobierz szablon /%cta/

Posiadanie planu działania zachęca do mentalnego kroku wstecz od obciążenia pracą. Pozwala to na bardziej efektywną dystrybucję energii i ostatecznie zapobiega uczuciu przytłoczenia lub stresu.

Zasoby takie jak Szablon planu działania od ClickUp może być nawet kopiowany i ponownie wykorzystywany co tydzień w celu inwentaryzacji ważnych zadań, które są na pokładzie, w trakcie lub zakończone.

9. Zaplanuj przerwy, aby zatrzymać się i zastanowić

Filozof John Dewey powiedział kiedyś: "Nie uczymy się z doświadczenia, uczymy się z refleksji nad doświadczeniem"

Oznacza to, że równie ważne jest spojrzenie wstecz, jak i planowanie przyszłości - tak ważne, że badania wykazały, że pracownicy, którzy spędzili 15 minut na refleksji nad swoim dniem, byli o 23% bardziej wydajni w pracy niż ci, którzy tego nie robili w okresie 10 dni.

Uczenie się na własnych powodzeniach i błędach sprawi, że wydajność będzie cały czas rosła. Niepowodzenia i wyzwania będą się zdarzać bez względu na wszystko - ale wysoce wydajni ludzie będą postrzegać każde opóźnienie jako okazję do rozwoju i unikania popełniania tych samych błędów dwa razy.

Użyj tego szablonu ClickUp Tablica, aby lepiej zarządzać i współpracować nad zwinnym retrosem

Na poziomie osobistym, możesz ustawić czas na koniec każdego dnia lub na początku tygodnia, aby zastanowić się, które triki na wydajność zadziałały, a które nie. Możesz to zrobić na osobności, znajdując spokojne miejsce w domu lub w biurze, aby spojrzeć wstecz na swoją wydajność. Ale podobnie jak w przypadku znalezienia idealnej strategii burzy mózgów, istnieje kilka prostych praktyk służących do znaczącej autorefleksji, które można stosować i powracać do nich tydzień po tygodniu.

Niektóre najlepsze praktyki autorefleksji obejmują:

Zapisywanie myśli na papierze lub w cyfrowej aplikacji do robienia notatek, aby uchwycić szczegóły i przetworzyć myśli

Wykresy Start-Stop-Continue aby przeanalizować swoje zachowania w pracy i dostosować strategię w razie potrzeby. Pomyśl o tym jak o swoim osobistymspotkanie retrospektywne aby świętować swoje zwycięstwa i celować w obszary wymagające poprawy

Przeprowadzićosobistą analizę SWOT aby zidentyfikować swoje najmocniejsze i najsłabsze strony, szanse i zagrożenia dla swojej efektywności

I oczywiście nigdy nie lekceważ potęgi staromodnego prowadzenia dziennika!

10. Odłącz się od rozpraszaczy i zrób sobie przerwę

Wreszcie, pamiętaj, aby odłączyć się od ekranu i robić regularne przerwy! Świadome korzystanie z przerw będzie miało ogromny pozytywny wpływ na wydajność w pracy.

Aby podejść do pracy ze świeżym spojrzeniem, stymuluj różne części swojego umysłu lub po prostu zobacz, jak się czujesz po poruszeniu ciała przez kilka minut. Poważnie, czy wstałeś dziś z krzesła biurowego?

Wypełnianie przestojów mediami społecznościowymi lub ulubionym serwisem streamingowym może być kuszące, ale doprowadzi tylko do krótkotrwałej satysfakcji. Zamiast nadrabiać zaległości w ulubionej telenoweli podczas lunchu, spróbuj przekierować ten czas na krótki spacer wokół bloku z podcastem, rzucenie piłki psu lub spróbowanie pięciominutowej medytacji.

Łatwe ustawienie przypomnień za pomocą komendy "R" w ClickUp

Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która często zapomina odejść od biurka do godziny 17:00, zaplanuj przerwy, ustawiając codzienne Przypomnienie w ClickUp aby mentalnie zresetować!

Zwiększ wydajność w mojej pracy

Jeśli chcesz dokonać pozytywnych i długoterminowych zmian w swojej nawyki w pracy poprzez poprawę wydajności, to wyeliminowanie czynników rozpraszających po prostu nie wystarczy, aby pozostać skupionym.

Co więcej, nie wszystkie strategie dotyczące wydajności będą miały taki sam wpływ na produktywnych ludzi w różnych Teams lub między rówieśnikami! Potrzeba czasu, wersji próbnych i błędów oraz starannej refleksji, aby zidentyfikować wskazówki, które są odpowiednie dla Ciebie. Nie wspominając już o tym, że bez pomocy wyznaczonego oprogramowania do śledzenia postępów można tylko w niewielkim stopniu zwiększyć swoją wydajność!

ClickUp jest jedyną platformą zapewniającą wystarczającą wydajność, aby połączyć całą pracę z różnych aplikacji w jeden obszar roboczy. Jej bogate ustawienie wbudowanych narzędzi pomaga przejąć kontrolę nad wydajnością dzięki funkcjom do rozwijania najlepszych pomysłów, śledzenia listy rzeczy do zrobienia, niestandardowych procesów, automatyzacji rutynowej pracy i wielu innych.

A ClickUp może to wszystko zrobić bez żadnych kosztów! Uzyskaj dostęp do mnóstwa funkcji zwiększających wydajność, ogromnego Biblioteka szablonów i powyżej 1,000 integracji kiedy zarejestruj się w ClickUp już dziś .