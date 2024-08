10 skutecznych nawyków w pracy – przykłady i wskazówki dotyczące udanej kariery

Przyznajmy, wszyscy mamy w pracy kogoś, kogo podziwiamy za jego nawyki.

Są genialni w pracy, wydajność to ich drugie imię i to oni odkryli sekrety najlepszych nawyków w miejscu pracy.

patrzysz na nich i zastanawiasz się... czy produktywni ludzie _naprawdę?

Jeśli chcesz wyrwać się z rutyny przeciętności i poznać sposoby na zbudowanie lepszego nawyku w pracy, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

W tym artykule podkreślimy dziesięć potężnych nawyków związanych z pracą na które przysięgają ludzie odnoszący największe powodzenia. A jako bonus, rozszyfrowaliśmy szybki sposób na wprowadzenie nawyku w życie.

podziękuj nam później!

gotowy do przyjęcia _dobrego nawyku _w pracy? Do dzieła!

10 skutecznych nawyków w pracy na 2024 rok

Dobrzy czy źli, wszyscy jesteśmy definiowani przez nasze nawyki.

Czasami złe nawyki mogą zostać wyolbrzymione w miejscu pracy. W rzeczywistości możesz być najbardziej czarującym lub najbardziej irytującym współpracownikiem po prostu na podstawie swoich nawyków w pracy.

Zanim jednak zagłębimy się w powodzenie nawyków w pracy, zacznijmy od tego, czym są dobre nawyki w pracy i dlaczego warto je rozwijać.

Definicja nawyków w pracy określa dobre nawyki w pracy jako wzorce zachowań pracownika, które przyczyniają się do jego wydajności w pracy. Są to czynniki powodzenia, które pomagają zwiększyć wydajność, niezawodność, pracę zespołową i satysfakcję z pracy.

Niektóre przykłady istotnych nawyków w pracy obejmują:

Większość ludzi sukcesu praktykuje te mantry w pracy w taki czy inny sposób. Prowadzą również szkolenia zawodowe dla innych, aby przyjęli to samo!

Aby ci pomóc, oto dziesięć pozytywnych nawyków w pracy, których potrzebujesz do powodzenia w karierze:

1. Bądź punktualny i profesjonalny w miejscu pracy

Bycie na czas w pracy to podstawa.

Jednak spóźnianie się może być jednym z najtrudniejszych do przezwyciężenia złych nawyków.

I zaufaj nam.

Nic doprowadza szefa do szaleństwa niż ciągłe spóźnianie się do pracy.

Jeśli nie chcesz być w ich złych księgach, staraj się logować 10 minut wcześniej w swoim miejscu pracy. Pomoże ci to zaplanować swój dzień i być gotowym, gdy zaczną się oficjalne godziny pracy.

Teraz może być trudniej trzymać się dobrych nawyków w miejscu pracy, takich jak punktualność, podczas pracy zdalnej.

w końcu pilnowanie kota sąsiada może rozpraszać uwagę 🐱

Należy jednak starać się logować na czas i być dostępnym na rozmowy telefoniczne lub spotkania zespołu.

Ponadto nie należy sztywno trzymać się rutyny pracy.

Czasami dobrze jest, jeśli ważne zadanie wymaga pozostania z tyłu, o ile nie wpływa to na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Punktualność i zaangażowanie w pracę świadczą o profesjonalizmie.

A najlepszym sposobem na zaszczepienie tego dobrego nawyku w pracy jest planowanie swojego dnia lub godzin pracy.

Możesz:

Stworzyć harmonogram dla siebie

Ustawić przypomnienia o spotkaniach

Dać sobie czas na poradzenie sobie z nieoczekiwanymi wydarzeniami

2. Szanuj i dotrzymuj terminów

Trzymanie się terminów to pozytywny nawyk i znak rozpoznawczy ludzi sukcesu. Zakończone prace na czas pokazują, że jesteś odpowiedzialny i potrafisz sprawnie realizować zadania.

Pro Tip: Wykorzystaj oprogramowanie HR aby utrzymać zaangażowanie pracowników i odpowiedzialność za ich nawyki w pracy.

Ale jeśli masz trudności z przestrzeganiem tych zasad, możesz ustawić cele krótkoterminowe dla siebie i swojego teamu. Może to służyć jako plan działania aby pomóc Ci lepiej skupić się na zadaniu.

Dodatkowo, odhaczanie i świętowanie tych małych zwycięstw pozwoli na ustawienie pędu do większego powodzenia.

Powinieneś także komunikować się ze swoimi przełożonymi na temat obciążenia pracą i postępów w projektach, aby zapewnić sobie realistyczne terminy.

A jeśli cierpisz na Monday blues (we feel you), przygotuj listę rzeczy do zrobienia przed tygodniem i zaplanuj swoją pracę, aby lepiej radzić sobie z terminami.

3. Zarządzaj czasem dla zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym

Zarządzanie czasem to zdrowy nawyk, który może cię wyróżnić.

Długie przerwy na lunch, plotkowanie lub dyskutowanie o osobistych problemach w pracy prowadzą do marnowania dobrych godzin w biurze.

A jeśli ugryzł cię bakcyl mediów społecznościowych, tylko ty możesz uchronić się przed kłopotami w pracy.

czas ucieka, gdy oglądasz wideo z uroczymi psami, prawda? 🐶

Możesz również stracić koncentrację i być może będziesz musiał pracować do późna, rzucając swoje równowaga między pracą a życiem prywatnym za oknem.

Do rozwinąć lepszy nawyk pracy powinieneś:

Ustalać priorytety swoich zadań

Unikać wielozadaniowości

Ograniczyć rozpraszanie uwagi w obszarze roboczym

Możesz również użyć time trackera lub narzędzie do zarządzania projektami aby określić, jak spędzasz czas na zadaniach i projektach. Szczególnie przydatne dla pracowników zdalnych, ponieważ aplikacje te mogą również pomóc w zwiększeniu umiejętności głębokiej pracy i pozwolić na zarządzać osobistymi zadaniami efektywnie.

4. Dobre przyjmowanie krytyki

Nie marszcz brwi na każdą krytykę, która pojawia się na twojej drodze.

nikt nie jest doskonały

Udzielanie lub otrzymywanie negatywnych informacji zwrotnych jest ważne dla rozwoju i jest to coś, czego potrzebujesz od czasu do czasu.

Powinieneś traktować swojego pracodawcę jako swojego trenera kariery i nauczyć się de-personalizować wiadomość.

Informacja zwrotna od pracownika lub szefa ma pomóc ci się skupić i stać się lepszą wersją siebie.

potraktuj to jako błogosławieństwo w przebraniu

To, jak dobrze radzisz sobie z krytyką, zależy również od twojej inteligencji emocjonalnej.

Niektóre proste sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami to powstrzymywanie początkowej reakcji, zadawanie pytań i okazywanie uznania. Z pozytywną pozycją, naturalnie staniesz się bardziej łaskawy dla konstruktywnej krytyki.

5. Zadawaj odpowiednie pytania

Bez względu na to, jak bardzo jesteś wykwalifikowany, w pewnym momencie możesz utknąć.

Poproś o pomoc, gdy jej potrzebujesz. To zdrowy nawyk.

Czasami zadawanie pytań ułatwia również dyskusje, które mogą przynieść korzyści wszystkim.

Staraj się jednak zachować równowagę pomiędzy ciekawością a irytacją. Zadawanie zbyt wielu pytań, zwłaszcza tych samych, może szybko stać się złym nawykiem w pracy.

Chodzi o to, by nie irytować współpracowników pytaniami typu "gdzie jest ekspres do kawy?".

Zamiast tego bądź gotowy do działania i podążaj za zapachem mokki. ☕

6. Bądź zorganizowany

Nie musisz być typem organizatora "idź na całość albo idź do domu" w swojej pracy.

**Zacznij od małych rzeczy, takich jak

Oznaczanie kalendarza kolorami

Robienie odpowiednich notatek

Tworzenie listy kontrolnej

Robienie krótkich, regularnych przerw podczas pracy

I dalej czynić postępy.

Zagracone biurko do pracy i bałagan w codziennym harmonogramie to również wielkie nie-nie. Nie chcesz być w centrum uwagi za takie złe nawyki w pracy.

Możesz również użyć narzędzie do zarządzania zadaniami do organizowania zadań i pomocy w budowaniu tego pozytywnego nawyku pracy. Od śledzenia terminów po wizualizację zadań, te narzędzia koncentracji mogą pomóc w utrzymaniu porządku.

7. Skuteczna komunikacja

Niezależnie od tego, czy wykonywać w biurze lub pracę zdalną, zawsze komunikuj się w sposób wyczyszczony z pracodawcą lub innymi pracownikami.

Nie potrzebujesz tezaurusa, aby przygotować odpowiedź.

Bądź prosty, ale skuteczny.

I nie zapomnij regularnie informować szefa o postępach w projekcie. Doceniają, gdy informujesz ich na bieżąco.

Jednak nie powinieneś być jedyną osobą, która mówi.

Wydajni ludzie są również aktywnymi słuchaczami. To dobry nawyk i doskonała umiejętność miękka.

Do zrobienia, aby być aktywnym słuchaczem, oto co możesz zrobić:

Nie przerywaj, gdy współpracownik mówi

Obserwować język ciała rozmówcy i korzystać z niewerbalnych wskazówek

Zadawać odpowiednie pytania lub kontynuować

Parafrazować pomysły własnymi słowami, aby upewnić się, że zostały dobrze wyczyszczone

8. Podejmowanie inicjatyw i proaktywne uczenie się umiejętności

Jeśli wszystko, co robisz, to siedzenie i podziwianie ludzi o dużej wydajności, nie zasmakujesz powodzenia.

Do zrobienia dobrej pracy i szybkiego wspinania się po drabinie powodzenia, musisz upskill.

Zwróć uwagę na umiejętności, których nie posiadasz i weź udział w warsztatach lub profesjonalnych kursach certyfikacyjnych, aby uzupełnić te luki w wiedzy.

Powinieneś także dążyć do role kierownicze i w razie potrzeby udać się do coacha kariery.

Dodatkowo, nie czekaj na oddelegowanie zadań przez szefa, zwłaszcza jeśli wykonujesz pracę zdalną. Zamiast tego aktywnie pytaj o projekty.

Podejmij inicjatywę, aby uzyskać więcej pracy, nawet jeśli nie ma jej w twoim opisie stanowiska. To sprawi, że będziesz błyszczeć jak diament wśród swoich współpracowników.

Ale nie przeciążaj jeśli masz już wystarczająco dużo na głowie. Nie chcesz podjąć się ważnego zadania i pozostawić go niedokończonego.

pro Tip: Unikaj wypalenia i planuj swój dzień_ *blokowanie czasu w napiętym harmonogramie* _! 🕰_

9. Powiedz "nie" prokrastynacji

Są szanse, że wolisz przewijać kanały mediów społecznościowych w godzinach pracy niż zakończyć projekt, którego nie lubisz.

Jednak odkładanie ważnych rzeczy na później tylko pogarsza sprawę.

I zanim się obejrzysz... kaboom. Przekroczyłeś termin.

Ale nie pozwól, by strach przed terminami cię pokonał.

Jeśli jakieś zadanie za bardzo ci przeszkadza, równie dobrze możesz mieć je już za sobą. Zdrowym nawykiem jest również poświęcenie się danemu zadaniu i zawsze kończenie tego, co się zaczęło.

10. Korzystaj z aplikacji do zarządzania nawykami

nie jesteś już zdezorientowany pytaniem " _czym są nawyki związane z pracą _"?

Niesamowite!

Jednak wypracowanie dobrych nawyków w pracy wymaga czasu, a złych nawyków trudno się pozbyć. W rzeczywistości, jeśli zapytasz większość trenerów nawyków, prawdopodobnie powiedzą ci, że zajmie ci to ok 21 dni na sformułowanie nawyku .

do zrobienia tego służą aplikacje do śledzenia nawyków i zwiększania wydajności, takie jak np ClickUp wchodzą w grę.

ClickUp jest jednym z najbardziej popularnych i najwyżej ocenianych aplikacje do zarządzania nawykami używane przez wydajne zespoły we wszystkich domenach. Jest to aplikacja typu "wszystko w jednym", która umożliwia ustawienie, zarządzanie i śledzenie osobiste projekty i cele zawodowe z łatwością.

**A co najlepsze? ClickUp posiada szeroką gamę funkcji zarządzania nawykami za darmo !

Oto krótkie spojrzenie na to, jak ClickUp może pomóc przekształcić Cię w gwiazdę rocka w miejscu pracy:

Widok folderów celów i procent postępu w ClickUp

Gotowy do praktykowania zdrowych nawyków w pracy?

Rozwijanie pracy nawyki, które zmienią twoje życie nie nastąpi z dnia na dzień.

Ale gdy tylko włożysz w to swój umysł, z pewnością możesz opanować rzemiosło doskonałych nawyków pracy.

I chociaż posiadasz szereg nawyków w miejscu pracy, które mógłbyś naśladować, może to pozostać odległym marzeniem, jeśli nie masz systemu śledzenia nawyków, takiego jak ClickUp.

Niezależnie od tego, czy chcesz rozwinąć lepsze nawyki w pracy, zorganizować wszystkie swoje cele w jednym miejscu, czy też śledzić swoje postępy, ClickUp może być Twoim punktem kompleksowej obsługi w zakresie skutecznego zarządzania nawykami.

Dołącz ClickUp za darmo i zostań pracownikiem, którego wszyscy podziwiają!