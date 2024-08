Ponad 90% dyrektorów artystycznych i dyrektorów generalnych pracuje we własnym tempie - oto inne najlepsze oferty pracy dla osób pracujących we własnym tempie

Jest to najbardziej pożądana rzecz, jaką praca może dziś zaoferować pracownikom - możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i czasie.

Potwierdzają to liczne badania pracowników przeprowadzone od czasu pandemii, która zmusiła pracodawców do skupienia się na praktykach pracy zdalnej. W jednym z nich przeprowadzonym przez Citrix w ramach planu oceny, jak będzie wyglądać przyszłość pracy w 2035 roku dla tak zwanych pracowników wiedzy, 88% pracowników stwierdziło, że poszukuje zakończonej elastyczności.

Wykorzystanie 2022 Dane Biura Statystyki Pracy w ClickUp przygotowaliśmy ranking 15 najlepszych zawodów, w których można pracować we własnym tempie. Zawody zostały uszeregowane według odsetka pracowników, którzy twierdzą, że ich obciążenie pracą odbywa się we własnym tempie i są to najlepsze zawody spośród ponad 150 zawodów z dostępnymi danymi.

Dane BLS pokazują, że tylko około 17% pracowników cywilnych w całym kraju twierdzi, że kontroluje tempo swojego obciążenia pracą. Dane BLS podkreślają również, że pracownicy na rolach kierowniczych zgłaszają największą elastyczność.

Nic dziwnego, że dyrektorzy generalni zajmują wysokie pozycje na stanowiskach, na których raportuje się największą liczbę samodzielnych zadań. Kiedy to Ty decydujesz o wszystkim w organizacji, Twój dzień pracy prawdopodobnie nie jest kontrolowany przez kogoś, kto zagląda Ci przez ramię.

Co może być bardziej intrygujące dla szeregowych pracowników wiedzy, to fakt, że przyzwoita część menedżerów ds. public relations i osób pracujących w zarządzaniu kryzysowym zgłasza podobny poziom kontroli nad swoim harmonogramem - pomimo pracy na stanowiskach, które często reagują na sytuacje kryzysowe.

Czytaj dalej, aby sprawdzić, czy twoja rola znajduje odzwierciedlenie w tych, którzy zgłaszają największą elastyczność w swojej pracy.

ULEPSZ SWOJĄ PRACĘ ASYNCHRONICZNĄ Dowiedz się jak praca asynchroniczna zmienia współpracę w tym typowe pułapki i sposoby ich unikania.

15. Menedżerowie ds. marketingu

fizkes // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 76.2%

: 76.2% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 278 690 (1,98 na 1000 miejsc pracy)

: 278 690 (1,98 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 135 030 USD (64,92 USD za godzinę)

Kierownik ds. marketingu nadzoruje teams, które planują i dystrybuują kampanie marketingowe które przekonują ludzi do zakupu produktów lub usług firmy. Pojawienie się marketingu cyfrowego i automatyzacji umożliwiło branży pracę w godzinach nieparzystych i ustawienie kampanii z wyprzedzeniem.

NAJLEPSZE SZABLONY PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA KAMPANII Znajdź idealny szablon planu marketingowego aby koordynować i nadawać kierunek kampanii marketingowej.

14. Menedżerowie ds. wynagrodzeń i świadczeń

fizkes // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest wykonywana samodzielnie : 77.6%

: 77.6% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 15 330 (0,11 na 1000 miejsc pracy)

: 15 330 (0,11 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 127 530 USD (61,31 USD za godzinę)

Menedżerowie ds. wynagrodzeń i świadczeń to specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy współpracują z planami zdrowotnymi i zewnętrznymi dostawcami w celu terminowego wypłacania pracownikom wynagrodzeń i zapewnienia im atrakcyjnych świadczeń. Całe pakiety oprogramowania, które automatyzują aspekty tej pracy, takie jak Workday, Gusto i Paycom, z powodzeniem nasyciły amerykański rynek pracodawców.

13. Menedżerowie systemów komputerowych i informatycznych

Materiał filmowy w ramce // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 78.1%

: 78.1% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 485 190 (3,44 na 1000 miejsc pracy)

: 485 190 (3,44 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 159 010 USD (76,45 USD za godzinę)

Menedżerowie ds. komputerów i systemów informatycznych pracują jako tłumacze między inżynierami komputerowymi wewnątrz organizacji a mniej technicznymi liderami biznesu. Badają oni możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie nowych technologii i pomagają różnym interesariuszom firmy w powodzeniu komunikacji w zakresie złożonych problemów.

12. Archiwiści

Stokkete // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 78.4%

: 78.4% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 6 120 (0,04 na 1 000 miejsc pracy)

: 6 120 (0,04 na 1 000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 60 050 USD (28,87 USD za godzinę)

Archiwiści pracują zarówno w organizacjach sektora prywatnego, jak i publicznego, gromadząc i dokumentując cenne informacje przed ich efektywnym przechowywaniem do wykorzystania w przyszłości. Nie są to pozycje kierownicze i są opłacane niżej niż inne role, w których pracownicy raportowali możliwość pracy we własnym tempie.

11. Menedżerowie ds. szkoleń i rozwoju

rawpixel.com // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 78.7%

: 78.7% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 35 830 (0,25 na 1000 miejsc pracy)

: 35 830 (0,25 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 120 130 USD (57,76 USD za godzinę)

Menedżerowie ds. szkoleń i rozwoju pomagają pracownikom zdobywać nowe umiejętności i doskonalić stare. Są to krytyczne pozycje w nowoczesnych firmach, które w ostatnich latach zrobiły ogromny nabór, ponieważ pracownicy przemieszczają się między stanowiskami w poszukiwaniu nowych umiejętności i doskonalenia się.

10. Nauczyciele nauk politycznych, szkoły policealne

Monkey Business Images // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca odbywa się samodzielnie : 79.1%

: 79.1% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 14 060 (0,10 na 1 000 miejsc pracy)

: 14 060 (0,10 na 1 000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: $81,980 (stawka godzinowa nie jest dostępna)

Kilka ról nauczycielskich, w tym nauczyciele nauk politycznych w college'ach i na uniwersytetach, zgłasza wysoki poziom samodzielnej pracy. Są to jedne z niżej opłacanych stanowisk w tej kohorcie. Rola nauczyciela nauk politycznych jest również bardziej deficytowa niż pozycja specjalisty ds. zarządzania komputerami i systemami informacyjnymi lub menedżera ds. marketingu.

9. Kuratorzy

Canva

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 79.4%

: 79.4% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 11 030 (0,08 na 1000 miejsc pracy)

: 11 030 (0,08 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 60 110 USD (28,90 USD za godzinę)

Kuratorzy pracują nad pozyskiwaniem i prezentowaniem dzieł sztuki i innych ważnych rzeczy dla organizacji. Mogą oni pracować w muzeum sztuki lub historii i nie są menedżerami.

8. Menedżerowie nauk przyrodniczych

VE.Studio // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 80.6%

: 80.6% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 74 760 (0,53 na 1000 miejsc pracy)

: 74 760 (0,53 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 137 900 USD (66,30 USD za godzinę)

Kierownicy ds. nauk przyrodniczych to osoby nadzorujące pracę naukowców. Pomagają pracownikom w prowadzeniu badań i testowaniu teorii.

7. Dyrektorzy ds. zarządzania kryzysowego

VE.Studio // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 80.9%

: 80.9% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 10 320 (0,07 na 1000 miejsc pracy)

: 10 320 (0,07 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 76 730 USD (36,89 USD za godzinę)

Dyrektorzy ds. zarządzania kryzysowego odegrali kluczową rolę w społeczeństwie w ostatnich latach, ponieważ żadna część Stanów Zjednoczonych nie została dotknięta pandemią COVID-19. Planują i nadzorują wdrażanie usług pomocowych i wysiłków łagodzących skutki katastrof po burzach, wypadkach i innych katastrofach.

6. Menedżerowie ds. public relations

Pressmaster // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest wykonywana samodzielnie : 81.7%

: 81.7% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 59 850 (0,43 na 1000 miejsc pracy)

: 59 850 (0,43 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 125 780 USD (60,47 USD za godzinę)

Menedżerowie ds. public relations są ramieniem reagowania kryzysowego większości prywatnych i publicznych organizacji. Specjaliści ci pracują również nad tworzeniem przekazu dla opinii publicznej, który pomaga firmie sprzedawać więcej towarów i usług.

5 SZABLONÓW INFORMACJI PRASOWYCH, KTÓRE PRZYCIĄGNĄ CZYTELNIKÓW Rozpocznij proces pisania i zadbaj o wizerunek swojej firmy dzięki tym darmowym i skutecznym szablony informacji prasowych .

5. Nauczyciele ekonomii, szkoły policealne

Syda Productions // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest wykonywana samodzielnie : 82.3%

: 82.3% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 11 790 (0,08 na 1000 miejsc pracy)

: 11 790 (0,08 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 104 940 USD (stawka godzinowa nie jest dostępna)

Podobnie jak w przypadku nauczycieli nauk politycznych, nauczycieli ekonomii jest mniej niż w przypadku innych zawodów, które znalazły się w tym rankingu. Pracownicy ci mają również wyższą roczną medianę zarobków.

4. Urbaniści i planiści regionalni

Chad McDermott // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 83.5%

: 83.5% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 38 940 (0,28 na 1000 miejsc pracy)

: 38 940 (0,28 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 78 500 USD (37,74 USD za godzinę)

Urbaniści i planiści regionalni często łączą sektor publiczny i prywatny, komunikując się z prywatnymi deweloperami w sprawie zagospodarowania terenu i projektów budowlanych.

3. Analitycy i testerzy ds. zapewnienia jakości oprogramowania

Roman Samborskyi // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 86.7%

: 86.7% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 190 120 (1,35 na 1000 miejsc pracy)

: 190 120 (1,35 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 98 220 USD (47,22 USD za godzinę)

Oprogramowanie i zapewnienie jakości analitycy i testerzy testują oprogramowanie, którego ludzie używają w pracy i w domu, a także gry wideo, na których ludzie polegają w celach rozrywkowych. Pracownicy ci wyszukują usterki w kodzie i naprawiają je, aby programy działały płynnie.

2. Dyrektorzy generalni

Gorodenkoff // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest wykonywana samodzielnie : 90.2%

: 90.2% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 200 480 (1,42 na 1000 miejsc pracy)

: 200 480 (1,42 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 179 520 USD (86,31 USD za godzinę)

Niespodzianka, niespodzianka - dyrektor generalny prawdopodobnie sam ustawia sobie godziny pracy. Mogą to być długie godziny, ale dyrektorzy generalni zgłaszają drugą największą elastyczność w zakresie harmonogramów i lokalizacji pracy.

1. Dyrektorzy artystyczni

rawpixel.com // Shutterstock

Procent osób, które twierdzą, że ich praca jest samodzielna : 91%

: 91% Łączne zatrudnienie w całym kraju : 42 080 (0,30 na 1000 miejsc pracy)

: 42 080 (0,30 na 1000 miejsc pracy) Średnie roczne wynagrodzenie: 100 890 USD (48,51 USD za godzinę)

Dyrektorzy artystyczni zgłaszają największą swobodę w zakresie warunków pracy. Specjaliści ci zajmują pożądane pozycje w branży rozrywkowej, marketingowej, reklamowej i innych firmach kreatywnych.

ELASTYCZNE NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKACJĘ ASYNCHRONICZNĄ Powodzenie współpracy i poprawa wydajności dzięki tym narzędzia do komunikacji asynchronicznej .

Wzmocnij swój własny styl pracy dzięki ClickUp

Jedną z najbardziej pożądanych zalet pracy w dzisiejszych czasach jest możliwość pracy na własnych warunkach, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Dobrą wiadomością jest to, że wiele najlepszych miejsc pracy oferuje obecnie samodzielny styl pracy, a dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak ClickUp, możesz łatwo zarządzać obciążeniem pracą i stworzyć samodzielny, ale wydajny styl pracy.

ClickUp oferuje setki zaawansowanych i elastycznych funkcji, które pomagają planować, śledzić i zarządzać pracą z maksymalną wydajnością oraz funkcje współpracy, które umożliwiają Tobie i Twojemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Ponadto integruje się z ponad 1000 narzędzi pracy, umożliwiając konsolidację aplikacji i przeniesienie całej pracy w jedno miejsce, aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy.

Co najlepsze, ClickUp jest w pełni konfigurowalny, aby dopasować się do Twojego unikalnego stylu pracy i przepływu pracy, a nawet posiada aplikację mobilną, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do swojej pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś! ---

Guest Writer:

Dom DiFurio