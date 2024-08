5 szablonów i przykładów informacji prasowych

Komunikacja jest kluczem - ale nie chodzi o co mówisz, ale o jak to mówisz.

Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z przyjacielem, inwestorami, czy z Teams - twój ton, język i styl komunikacji zawsze będą się zmieniać w zależności od tego, z kim się połączysz, aby przekazać swoją wiadomość w najbardziej autentyczny i skuteczny sposób.

Właśnie dlatego dobrze przygotowany komunikat prasowy jest bardzo ważne! W jasny sposób przekazują ważne informacje o Twojej marce i odzwierciedlają to, kim jesteś jako firma, mając nadzieję na dotarcie do jeszcze większej liczby właściwych osób.

Nie ma też tylko jednego rodzaju komunikatów prasowych. Niektóre komunikaty prasowe mogą wyjaśniać wyzwania stojące przed Twoją organizacją, podczas gdy inne koncentrują się na Twojej branży i różnych trendach rynkowych. Oba mogą być świetnym źródłem informacji dla docelowych odbiorców!

Ale bądźmy szczerzy - niektóre business i mniejsze organizacje rzadko mają wiadomości, które uważają za warte wysokich kosztów, aby rozpowszechniać je w sieciach dziennikarzy. Oczywiście informacje prasowe mogą być udostępniane organicznie, ale współpraca z głównymi dystrybutorami, takimi jak PR Newswire, eReleases, Accesswire i Newswire, pomoże upewnić się, że wiadomości zostaną zauważone.

Wywiera to dużą presję na komunikaty prasowe, aby były przekonujące i konkretne, a jednocześnie rzucały wystarczająco szeroką sieć, aby generować wartościową dyskusję wokół twojego biznesu. Na szczęście istnieje wiele szablonów i przykładów informacji prasowych, które pomogą ci zacząć - a my mamy pięć z nich pod ręką!

Jeśli więc jesteś gotowy do napisania informacji prasowej, która przyciągnie czytelników dzięki przesłaniem Twojej marki nie szukaj dalej!

Czym jest informacja prasowa?

Informacja prasowa (lub oświadczenie prasowe) to oficjalne oświadczenie lub ogłoszenie oficjalne oświadczenie lub komunikat, które organizacja wykorzystuje do udostępniania swoich wiadomości opinii publicznej. Dokument ten działa jako oficjalny sposób przekazywania informacji przez Business do szerokiego zakresu odbiorców, w tym klientów, inwestorów i konkurentów.

Komunikaty prasowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu aspektu public relations organizacji. Pomagają ustalić i utrzymać ogólny wizerunek firmy i mogą mieć bardzo pozytywny lub negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. 💰

Zwykle stały przepływ pozytywnych wiadomości z organizacji ma potencjał, aby przyciągnąć więcej klientów i utrzymać swoją nazwę na rynku. Nie ma żadnych wymagań ani przepisów, jeśli chodzi o rodzaj informacji udostępnianych w komunikacie prasowym, ale zawsze powinny one być ważne i warte opublikowania. W przeciwnym razie informacja prasowa straci swoją wartość.

Z drugiej strony, wiele codziennych aktualizacji biznesowych można uznać za wiadomości - a komunikaty prasowe mogą obejmować je wszystkie! Poważnie, każda informacja może zostać wzmiankowana w komunikacie prasowym, niezależnie od tego, czy jest pozytywna czy negatywna, chwalebna czy szkodliwa. Niektóre z najczęstszych rodzajów komunikatów prasowych obejmują:

Premiery nowych produktów

Wprowadzenie nowego CEO

Coroczne aktualizacje rynkowe

Fuzje i przejęcia

Nowe inwestycje

Nowe lub kończące się partnerstwa

Wystąpienia publiczne (przeprosiny lub stanowisko w konkretnym problemie)

Korzyści stojące za skutecznymi komunikatami prasowymi

Pisanie informacji prasowych może być kosztownym, pracochłonnym i czasochłonnym przedsięwzięciem dla organizacji. Potrzeba zręcznej osoby do pisania wpływowych informacji prasowych, ponieważ mogą one przynieść znaczne korzyści dla dobrobytu firmy, w tym:

Zwiększona ekspozycja biznesu

Rozgłos medialny

Proaktywne zarządzanie reputacją

Wzrost ruchu na stronie internetowej

Wiarygodność jako lidera w swojej branży

I wiele więcej. 🤯

Czego szukać w szablonie informacji prasowej?

Nie musisz zaczynać od zera za każdym razem, gdy chcesz napisać informację prasową. Udostępnianie ich każdemu dziennikarzowi w swoim Rolodexie, a ostatecznie całemu światu, jest wystarczająco trudne! Zamiast tego zaoszczędź czas, zmniejsz liczbę błędów i popraw jakość swojej informacji prasowej, korzystając z szablonu zaprojektowanego tak, aby zarządzać podstawami za Ciebie.

Szablon informacji prasowej nie tylko rozpocznie proces pisania, ale także pomoże ustalić standardowe podejście do szybkiego pisania jednolitych informacji prasowych za każdym razem.

Dzięki szablonowi informacji prasowej masz już zdefiniowaną i łatwą do naśladowania strukturę, aby osiągnąć pożądany efekt. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć i odtworzyć wiadomości, którymi chcesz się podzielić i voila! Dobrze napisana informacja prasowa jest gotowa do upublicznienia. 🤩

Istnieje nieskończona i stale rosnąca liczba szablonów informacji prasowych, które są łatwo dostępne. Jednak nie każdy szablon informacji prasowej jest równie wartościowy, łatwy w użyciu, szczegółowy lub zgodny z marką firmy.

Niezbędne szczegóły szablonu informacji prasowej

Przed zainwestowaniem zbyt dużej ilości czasu w pierwszy szablon informacji prasowej, który znajdziesz w Internecie, przejrzyj dokument, aby upewnić się, że znajdują się w nim wszystkie podstawowe i niezbędne elementy public relations. Dobry szablon informacji prasowej powinien zawierać (co najmniej) następujące elementy:

Nagłówek : Jest to najważniejszy element informacji prasowej, ponieważ uchwyca to, co udostępniasz swoim docelowym odbiorcom. Najlepsze nagłówki podsumowują całą informację prasową w mniej niż 10 słowach, ponieważ tylko około 20% osób przeczyta cały dokument.

: Jest to najważniejszy element informacji prasowej, ponieważ uchwyca to, co udostępniasz swoim docelowym odbiorcom. Najlepsze nagłówki podsumowują całą informację prasową w mniej niż 10 słowach, ponieważ tylko około 20% osób przeczyta cały dokument. Data i lokalizacja : Każdego dnia publikowane są dziesiątki informacji prasowych. A ponieważ komunikaty prasowe koncentrują się na aktualnych i wartych opublikowania informacjach, kluczem jest określenie kontekstu, kiedy i gdzie wydarzenie miało miejsce.

: Każdego dnia publikowane są dziesiątki informacji prasowych. A ponieważ komunikaty prasowe koncentrują się na aktualnych i wartych opublikowania informacjach, kluczem jest określenie kontekstu, kiedy i gdzie wydarzenie miało miejsce. Cytaty wspierające : Większość informacji prasowych zawiera wsparcie w postaci cytatów z odpowiedniego działu. Rozważ wprowadzenie cytatów od partnerów i niestandardowych klientów, aby zwiększyć wiarygodność swojego komunikatu.

: Większość informacji prasowych zawiera wsparcie w postaci cytatów z odpowiedniego działu. Rozważ wprowadzenie cytatów od partnerów i niestandardowych klientów, aby zwiększyć wiarygodność swojego komunikatu. Akapit wiodący : Szablon informacji prasowej powinien od razu podkreślać najważniejsze informacje. Główny akapit odpowiada na pytania kto , co , kiedy , gdzie i dlaczego stoją za dokumentem.

: Szablon informacji prasowej powinien od razu podkreślać najważniejsze informacje. Główny akapit odpowiada na pytania , , , i stoją za dokumentem. Wezwanie do działania : Co czytelnicy mają zrobić po przeczytaniu informacji prasowej? Niezależnie od tego, czy chodzi o zakup produktu, udostępnianie informacji czy odwiedzenie strony internetowej, dobra informacja prasowa zmotywuje ludzi do zrobienia czegoś.

: Co czytelnicy mają zrobić po przeczytaniu informacji prasowej? Niezależnie od tego, czy chodzi o zakup produktu, udostępnianie informacji czy odwiedzenie strony internetowej, dobra informacja prasowa zmotywuje ludzi do zrobienia czegoś. Szablon : Każda informacja prasowa wymaga solidnego opisu firmy i organizacji zawartych w dokumencie. Daje to wszystkim jasne zrozumienie tego, kim jesteś i z kim współpracujesz.

: Każda informacja prasowa wymaga solidnego opisu firmy i organizacji zawartych w dokumencie. Daje to wszystkim jasne zrozumienie tego, kim jesteś i z kim współpracujesz. Dane kontaktowe: W informacji prasowej należy podać dane kontaktowe, aby opinia publiczna lub serwisy informacyjne wiedziały, do kogo się zwrócić po więcej informacji. Zazwyczaj jest to dyrektor ds. komunikacji.

5 Free Press Release Templates to Get Started ASAP

Teraz, gdy omówiliśmy już podstawy, nadszedł czas na dobre rzeczy!

Zrobiliśmy naszą pracę domową i przeczesaliśmy sieć, aby dostarczyć ci pięć darmowych i potężnych szablonów informacji prasowych, które usprawnią proces pisania i publikacji:

1. Szablon informacji prasowej od ClickUp

Standardowy szablon informacji prasowej ClickUp pomaga uporządkować zawartość i ukierunkować przekaz

Oprócz poinformowania docelowych odbiorców i konkurentów o najnowszej ważnej aktualizacji firmy, chcesz, aby Twoja informacja prasowa zbudowała naturalny szum i podekscytowanie wokół Twojej firmy. Celem jest napisanie informacji prasowej, która będzie ekscytująca dla mediów, tak aby chciały ponownie opublikować informację prasową, stworzyć pozytywną narrację wokół firmy i zbudować świadomość marki.

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że Twoja organizacja pozostaje istotna, jest na topie i jasno przekazuje wiadomości opinii publicznej - i Szablon informacji prasowej od ClickUp jest idealnym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Ten dynamiczny i konfigurowalny szablon zawiera wszystkie kluczowe wymagania dotyczące informacji prasowej w szczegółowej i intuicyjnej strukturze. Ten szablon informacji prasowej może być również wykorzystywany jako źródło wiedzy i w dużej mierze koncentruje się na pomocy w opracowaniu informacji prasowej, która zrobi wrażenie zarówno na odbiorcach, jak i na mediach, które ją opublikują. Pobierz ten szablon

2. Szablon notatki o wydaniu autorstwa ClickUp

Dodaj elementy wizualne do szablonu ClickUp notatki do wydania szablon

Chociaż szablon informacji prasowej ułatwia nieco proces pisania, nadal jest to wyzwanie, które wymaga strategicznego planu, kreatywności i szczegółowości.

Szablon Szablon notatki o wydaniu autorstwa ClickUp jest niezbędnym zasobem w wirtualnym zestawie narzędzi każdego publicysty. Ten gotowy szablon dla Dokumenty ClickUp przeprowadzi Cię przez proces pisania dokładnych notatki do wydania -niezbędny zasób do dostosowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz skonstruowania powodzenia informacji prasowej. Pobierz ten szablon

3. Szablon informacji prasowej o ogłoszeniu produktu dla Microsoft Word

Via Microsoft Firmy produkujące oprogramowanie nieustannie pracują nad tym, aby pomóc organizacjom w korzystaniu z ich produktów, dzięki czemu mogą one zrobić wszystko szybciej i wydajniej. Microsoft Word Press jest jednym z tych narzędzi, pomagającym firmom pisać spójne komunikaty prasowe, które mają wpływ na rynek.

Szablon Microsoft Word Product Announcement and Press Release Template może być szybką opcją dla teamów, które już korzystają z produktów Microsoft i polegają na Wordzie jako edytorze dokumentów. Ten niestandardowy szablon informacji prasowej jest wstępnie sformatowany, co ułatwia firmom dostosowanie dokumentu za pomocą szczegółów produktu, dostępności, recenzji i informacji o firmie. Pobierz ten szablon

4. Klasyczny szablon informacji prasowej od GooDocs

Via GooDocs Szablon informacji prasowej GooDocs Classic to łatwy w użyciu projekt informacji prasowej sformatowany do postaci Dokumenty Google . Został zaprojektowany tak, aby był prosty, ale skuteczny i na tyle elastyczny, że można go niestandardowo dostosować do potrzeb każdej organizacji. Ten szablon informacji prasowej pomaga przygotować standardową, ale angażującą informację prasową, ale także pozostawia przestrzeń do głębszego zanurzenia się w innych produktach i usługach, które może oferować twoja organizacja. Pobierz ten szablon

5. Szablon informacji prasowej o produkcie dla Dokumentów Google

Przez GooDocs

Zaprezentowanie klientom nowych produktów lub usług nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza dla mniejszych firm, które wciąż próbują zaistnieć w branży. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz wysokiej jakości prezentacji, która może uchwycić wyobraźnię klientów.

Dokumenty Google Szablon informacji prasowej o produkcie ma na celu pomóc w budowaniu reputacji na rynku poprzez zwiększenie sprzedaży. Ten darmowy szablon informacji prasowej jest dostępny w Dokumentach Google, Arkuszach i Slajdach, aby dać ci możliwość wyboru formatu, który najlepiej odpowiada potrzebom twojej organizacji. Pobierz ten szablon Sprawdź te_ szablony biuletynów !

Jak opublikować i udostępniać informację prasową

Praca nie kończy się po napisaniu informacji prasowej - w pewnym sensie to właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa praca. Najważniejszą częścią roli publicysty jest znalezienie sposobu na opublikowanie i udostępnianie informacji prasowej w celu dotarcia do docelowych odbiorców. Jak to mówią, wszystko zależy od tego, kogo znasz!

Wybór miejsca publikacji i wysłania informacji prasowej zależy od niszy - czyli unikalnej wartości. Powszechnym miejscem rozpoczęcia dystrybucji informacji prasowej jest jednak dotarcie do dziennikarzy biznesowych, gazet, influencerów mediów społecznościowych, blogerów i partnerów.

Może się to wydawać łatwe, ale te punkty sprzedaży są codziennie zalewane prośbami o PR. Aby uczynić ten proces mniej zniechęcającym i bardziej autentycznym, zacznij od postawienia się w sytuacji swojej sieci. Najpierw zbuduj silne powiązania z kimś w pożądanych publikacjach, a następnie zapytaj, czego potrzebują od ciebie, aby zrealizować twoją prośbę.

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby ułatwić czytanie, udostępnianie i publikowanie informacji prasowych:

Współpracuj z renomowanymi wydawcami

Za każdym razem wysyłaj informację prasową na czas

Rozważanie wydawców po godzinach pracy

Współpracuj z konkretnymi dziennikarzami, aby budować sieć kontaktów

Dołączaj zawartość multimedialną

Udostępnianie informacji prasowych na platformach społecznościowych

Niestandardowy szablon informacji prasowej już dziś

Potęga informacji prasowej jest nie do przecenienia!

Jest to ważny kanał komunikacji, który nie tylko pomaga przekazywać informacje opinii publicznej, ale także ma potencjał budowania wpływu organizacji na rynku.

Pisząc informacje prasowe, należy skupić się na tworzeniu raportów i informacji prasowych które odzwierciedlają i budują Twoją markę. Skorzystaj z najlepszych przykładów informacji prasowych i szablonów zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności, ulepszenia informacji prasowych i skalowania biznesu - a wszystko to przy codziennej oszczędności czasu.

Uzyskaj dostęp do wszystkich tych konfigurowalnych ClickUp szablony i setki innych dla każdego innego przypadku użycia bez żadnych kosztów! Ponadto ClickUp może usprawnić dowolny proces i scentralizować pracę w różnych aplikacjach dzięki funkcji bogatemu zestawowi funkcji , ponad 1000 integracji i dostępne plany cenowe . Zarejestruj się w ClickUp aby ustanowić swoją markę jako lidera w branży, korzystając z tych darmowych szablonów informacji prasowych - już dziś! 📈