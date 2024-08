6 szablonów not wersji oprogramowania optymalizujących doświadczenie produktowe

Przejdźmy od razu do rzeczy: Szablony wydań oprogramowania przyczyniają się do powtarzalnego powodzenia. Ale jak zachęcić innych programistów, inżynierów i menedżerów produktu do naturalnego przyjęcia i przestrzegania szablonów?

Pilne prośby, rozrastanie się aplikacji i słabe komunikacja Teams mają duży wpływ na wydajność, a dodawanie szablonów czasami wydaje się kolejnym projektem, o który nikt nie prosił.

Ale jeśli te marnotrawiące budżet wydarzenia będą kontynuowane, szybkość produktu i jego dostarczanie osłabną, a to nie jest rzeczywistość, której chcemy dla Ciebie!

Każde narzędzie, którego używamy, może potencjalnie obciążyć naszą wydajność - jeśli jest źle zarządzane. Jeśli możemy podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie wydajności, aby pomóc Ci w jakikolwiek sposób zorganizować proces dostarczania wersji, nie będziemy się powstrzymywać.

Znajdziesz tu świetne szablony i przykłady do rozpakowania, ale jeśli jesteś ciekawy, jak wykorzystać ClickUp do zarządzania produktami, zacznij już dziś! 🌐 Pobierz ClickUp dla zespołów produktowych Zapoznamy się z pięcioma szablonami notatek dotyczących wydania, praktycznymi wskazówkami, które można z nich skorzystać, a także krok po kroku w codziennym przewodniku po pisaniu i publikowaniu notatek dotyczących wydania.

**Co to jest notatka dotycząca wydania oprogramowania?

Notatki dotyczące wydania oprogramowania to dokumentacja techniczna dystrybuowana wraz z oprogramowaniem nowej lub zaktualizowanej wersji produktu do ogłosić zmiany , poprawki błędów i ulepszenia. Twoje notatki do wydania informują użytkowników o tym, nad czym pracował Twój zespół, aby spełnić ich oczekiwania. ⚡️

Notatki dotyczące wydania powinny być dla klienta punktem wyjścia do odpowiedzi na podstawowe pytanie: Co muszę wiedzieć?

W zależności od branży - rozrywka, biznes, podróże lub sieci społecznościowe - te publiczne notatki o wydaniu są zazwyczaj dystrybuowane w następujących kanałach: strona internetowa firmy, blog, powiadomienia w aplikacji, e-mail, sklepy z aplikacjami i media społecznościowe. Dokumentacja techniczna nie jest najbardziej pożądana przez klientów (patrząc na ciebie, Warunkach), ale notatki dotyczące wydania mają swoją własną klasyfikację. Są one bazą wiedzy, aby zapewnić klientom jak najlepsze wrażenia z użytkowania produktu. 💡

Używanie nieznanych słów w notatkach do wydania izoluje i dezorientuje klientów. Z tego powodu staraj się unikać technicznego żargonu!

Zbuduj działający dokument w ClickUp, aby uporządkować wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe notatki dotyczące wydania Dowiedz się więcej o dokumentach Niczym piosenka i taniec, notatki do wydania dotyczą przygotowania, czasu i dostawy.

Są one bezpośrednią drogą do zatrzymania sfrustrowanych użytkowników i ponownego ich zaangażowania. Nie zwlekaj więc z pisaniem notatek do dnia premiery. ⌛️

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja jest w drugim, czy dziesiątym roku, szablony notatek dotyczących wydania oprogramowania, które wybraliśmy, obejmują zakres od podstawowej dokumentacji po pakiet wydajności. Każdy znajdzie więc coś dla siebie!

6 szablonów Free Release Notes

1. Szablon Release Notes by ClickUp

Szablon notatki do wydania autorstwa ClickUp

Nasz pierwszy szablon notatki o wydaniu oprogramowania został dostarczony przez ClickUp Docs!

Szablon Szablon notatek dotyczących wydania ClickUp szablon zawiera niestandardowe pozycje zawartości i przykłady wizualne, które pomogą w podejmowaniu kreatywnych decyzji i pozytywnie wpłyną na wrażenia z lektury.

Oto kilka oszczędzających czas (i Free!) funkcji Docs, które pokochasz wraz z zawartością wydania:

Współpracujący redaktor: Etykieta dla członków Teams i interesariuszy z komentarzami, przypisywanie im elementów działań i przekształcanie tekstu w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami

Etykieta dla członków Teams i interesariuszy z komentarzami, przypisywanie im elementów działań i przekształcanie tekstu w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami Kolorowe banery : Organizuj zawartość i podkreślaj ważne teksty

: Organizuj zawartość i podkreślaj ważne teksty Przyciski akcji : Połącz odpowiednie linki z inną zawartością związaną z produktem, aby Twoi niestandardowi klienci dowiedzieli się więcej

: Połącz odpowiednie linki z inną zawartością związaną z produktem, aby Twoi niestandardowi klienci dowiedzieli się więcej Lepka tabela zawartości : Przejdź do dowolnej sekcji dokumentu dzięki lepkiej tabeli zawartości, która pozostaje z tobą podczas przewijania

: Przejdź do dowolnej sekcji dokumentu dzięki lepkiej tabeli zawartości, która pozostaje z tobą podczas przewijania Bloki kodu : Zachowaj integralność kodu, czytelność i przestrzenie dzięki podświetlaniu składni

: Zachowaj integralność kodu, czytelność i przestrzenie dzięki podświetlaniu składni Publicznie udostępniane strony: Zezwól wyszukiwarkom na uwzględnienie linku w wynikach wyszukiwania i skopiuj kod osadzania z sekcji ustawień zaawansowanych

Od pomysłu do wydania, ustalaj priorytety i planuj swoje inicjatywy, epopeje i problemy - wszystko w jednym miejscu. 🧑‍💻 Pobierz ten szablon Sprawdź naszą listę narzędzia do zarządzania wydaniami !

2. Szablon Release Train by ClickUp

Release Train to skoordynowany i ustrukturyzowany proces dostarczania aktualizacji oprogramowania w sposób terminowy i wydajny.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami oprogramowania dzięki szablonowi ClickUp Release Notes. Nasze rodzime rozwiązanie zapewnia dynamiczną i przyjazną dla użytkownika platformę do zarządzania kolejkami wydań - zorganizowanego i terminowego dostarczania aktualizacji oprogramowania. Szablon notatek dotyczących wydań został zaprojektowany tak, aby zapewnić spójność Teams i interesariuszy, gwarantując, że wszyscy są zsynchronizowani w dążeniu do wspólnych celów.

Szablon Release Notes ClickUp ułatwia śledzenie postępów, poprawek błędów i ulepszeń - zapewniając jasność co do tego, co jest nowo dostępne w każdej wersji produktu. Oferując zwięzłe i pomocne zestawienie każdej wersji oprogramowania, ClickUp pomaga Twojemu zespołowi skutecznie komunikować się na temat zrobionych prac i planować nadchodzące zadania.

Bycie na bieżąco z aktualizacjami oprogramowania nie musi być wyzwaniem. Dzięki szablonowi Release Notes ClickUp możesz utrzymać przewidywalny harmonogram wydań, zapewniając, że wszystkie zaangażowane strony są informowane o postępach i wiedzą, czego się spodziewać. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą dokumentującym szczegóły aktualizacji oprogramowania, czy kierownikiem projektu nadzorującym płynne wdrażanie aktualizacji, nasz szablon może skutecznie zaspokoić Twoje potrzeby. Pobierz ten szablon

3. Szablon notatki dotyczącej wydania w programie MS Word

przez Próbki szablonów Dzięki szablonowi Microsoft Word dowiesz się kilku rzeczy na temat tradycyjnego formatu notatki o wydaniu! Jest to dobry przykład spójnego języka, do którego warto dążyć podczas pisania notatek. (Więcej na ten temat później!) Pobierz ten szablon

4. Szablon notatki dotyczącej wydania produktu

przez Kipwise Następny szablon autorstwa Kipwise to kolejny przykład świetnych notatek do komunikowania aktualizacji z niestandardowymi klientami. Jeśli szukasz zrobionego szablonu do zrobienia, który możesz wysłać do swojego technical writera lub menedżera produktu do pisania notatek do wydania, będą mieli zarys szkieletu, aby zacząć od razu. Pobierz ten szablon

5. Szablon notatki dotyczącej wdrożenia MS Word

przez Próbki szablonów Szablon notatki do następnego wydania w programie Microsoft Word jest edytowalnym dokumentem z rozszerzeniem dedykowaną sekcją notatki o wydaniu dla każdego głównego tematu: Wprowadzenie, Kluczowe modyfikacje, Notatki dotyczące konfiguracji i Znane problemy.

Omówiliśmy już, dlaczego należy unikać technicznego żargonu na każdym możliwym kroku. jeśli jednak twoje oprogramowanie jest przeznaczone dla entuzjastów produktu, którzy podążają za terminami technicznymi, ten szablon pokaże ci, jak zorganizować notatki dotyczące wydania, aby były czytelne i zapewniały przepływ informacji.

(Widzisz, na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie!) Pobierz ten szablon

6. Szablon notatki dotyczącej wydania w sprincie

przez Próbki szablonów Wreszcie, ten szablon do wypełnienia pustego pola zawiera wszystkie kluczowe części dokumentu wydania, które należy wziąć pod uwagę. Pełne zastrzeżenie, ten szablon jest... duży... zwłaszcza jeśli niestandardowi klienci wolą czytać każde słowo. (Spoiler: Nie czytają!) Ale nie pozwól, by cię to zniechęciło.

Symbole zastępcze są dokładnie tym, czego potrzebuje dobry szablon notatki do wydania, aby wyeliminować zgadywanie "Co tu pasuje?" Nigdy nie możemy nie doceniać tego, jak bardzo możemy zapominać o drobnych szczegółach, bez względu na to, ile notatek dotyczących wydania produktu opublikowaliśmy! Pobierz ten szablon

Jak pisać notatki dotyczące wydania

Jeśli kiedykolwiek byłeś ciekawy ClickUp, pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że wsparcie prac rozwojowych jest częścią tego, kim jesteśmy.

Większość zwinnych teamów w hybrydowych lub prawie całkowicie zdalnych miejscach pracy przechodzi przez sceny wzlotów i upadków wydajności. Błędy się powtarzają, systemy są wdrażane, a potem pojawia się coś, co wywraca wszystko do góry nogami. Członkowie Twojego teamu są mistrzami w samoorganizacji, ale wiesz, że istnieje lepszy sposób na usunięcie barier wydajności, aby mogli skupić się na pracy wymagającej skupienia.

Twórz grupy osób w ClickUp, aby łatwo przydzielać zadania, wzmianki w komentarzach lub dodawać jako osoby obserwujące

Chociaż nie ma magicznej różdżki, która sprawi, że te powszechne problemy znikną, narzędzia takie jak ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby oddać niestandardową moc cyklu pracy w ręce zespołów.

I teams produktowe uwielbiają korzystać z ClickUp ponieważ mają widoczność na wysokim poziomie w wielu Teams lub uzyskują szczegółowe informacje o każdym projekcie lub zależności, gdy jest to potrzebne.

Przed ClickUp było to po prostu szalone. Wysyłaliśmy coś i musieliśmy zrobić rollback, ponieważ funkcja miała zbyt wiele błędów i nie była dobrze zaplanowana. Zaobserwowaliśmy znaczny spadek liczby zgłaszanych błędów, a ClickUp pomaga nam uniknąć wielu problemów.

Raúl Becerra, Product Manager w Atrato

Chcemy, aby proces tworzenia dat powstania był intuicyjnym narzędziem do zarządzania projektami międzyfunkcyjnymi - i usuwania niepotrzebnych Spotkania Zoom z kalendarza każdego użytkownika!

W tym przewodniku zobaczymy proces współpracy dla organizacji hybrydowej w celu napisania interaktywnych notatek do wydania w ciągu pięciu dni. 🗓

Dzień 1: Wysłanie szablonu zadania wydania do menedżerów produktu, inżynierów i programistów w celu zebrania informacji Szablony zadań w ClickUp określają oczekiwania dla wszystkich zaangażowanych Teams. Jest to centralna lokalizacja dla każdego zespołu ds. funkcji, aby dostarczyć pisemne wyjaśnienia, krótkie wideo i inne materiały wsparcia dla nadchodzącego wydania. Uwalnia to cenny czas wszystkich od pracy administracyjnej i pogoni za aktualizacjami.

Przypisywanie komentarzy jako elementów działań i oszczędzanie czasu dzięki udostępnianym nagraniom ekranu

Dzień 2: Przygotowanie notatki do wydania i sprawdzenie brakujących lub niejasnych elementów

Przejdźmy teraz do głównego wydarzenia: pisania notatek dotyczących wydania produktu! Szablon Release Notes ClickUp pozwala współpracownikom edytować dokumenty w czasie rzeczywistym i @wspominać poszczególne osoby lub grupy podczas bloku pisarskiego. ✍️

Niezbędne elementy notatki obejmują:

Nazwa dokumentu, data i numer wersji : Numer wersji to ciąg liczb z miejscami dziesiętnymi wskazujący zarówno użytkownikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, która wersja oprogramowania jest aktualna. Jeśli liczba po lewej stronie ułamka dziesiętnego wzrośnie, oznacza to dużą aktualizację oprogramowania. Liczby po prawej stronie ułamka dziesiętnego sygnalizują małe aktualizacje

: Numer wersji to ciąg liczb z miejscami dziesiętnymi wskazujący zarówno użytkownikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, która wersja oprogramowania jest aktualna. Jeśli liczba po lewej stronie ułamka dziesiętnego wzrośnie, oznacza to dużą aktualizację oprogramowania. Liczby po prawej stronie ułamka dziesiętnego sygnalizują małe aktualizacje Nazwy funkcji, opisy i aktualizacje : Są to bezpośrednie informacje, które można wyciągnąć z zakończonych przez zespoły zadań

: Są to bezpośrednie informacje, które można wyciągnąć z zakończonych przez zespoły zadań Zawartość wizualna : Zrzuty ekranu, wideo i GIF-y pomagają niestandardowym użytkownikom lepiej śledzić i poznawać zmiany w oprogramowaniu

: Zrzuty ekranu, wideo i GIF-y pomagają niestandardowym użytkownikom lepiej śledzić i poznawać zmiany w oprogramowaniu Odpowiednie linki: Każda sekcja powinna być krótkim podsumowaniem połączonym z dogłębnymi artykułami pomocy

Użyj akcji przeciągnij i upuść, aby łatwo uporządkować zawartość wydania

Zwinny cykl pracy w ClickUp eliminuje potrzebę poszukiwania informacji. Kiedy jesteś w trakcie pisania notatek do wydania, będziesz stale odwoływać się do rzeczy z zadań. Właśnie dlatego funkcja powiązań w ClickUp stanie się Twoją najnowszą obsesją.

Wystarczy połączyć dokument release notes z zasobami związanymi z wydaniem w obszarze roboczym. Dzięki ClickUp tworzenie odniesień nie będzie już przykrym obowiązkiem, ale zwiększy wydajność pracy!

Wzmianki i połączenia zadań i dokumentów w celu odniesienia się do informacji i elementów działań

Dzień 3: Etykieta interesariuszy do przeglądu i zatwierdzenia w dokumencie notatki o wydaniu

Po wyczyszczeniu wszystkich zaległych elementów, zakończeniu formatu i sprawdzeniu pisma, nadszedł czas na recenzję interesariuszy! 🔍

Możesz przypisać komentarz w dokumencie, aby powiadomić interesariuszy lub wysłać im bezpośredni URL, jeśli nie znajdują się w obszarze roboczym. Zapobiega to wysyłaniu wielu kopii do różnych osób.

Użyj komentarzy w ClickUp Docs, aby zwrócić uwagę na ważny tekst do sprawdzenia

Dzień 4: Sfinalizowanie i zatwierdzenie materiałów do wydania

Utrzymanie zaangażowania wszystkich w godzinach prowadzących do wydania opiera się na przejrzystej komunikacji. Wprowadź: Czat w ClickUp!

Czat zastępuje wątki na Slacku i jednorazowe wiadomości e-mail, aby usprawnić pozostałe pytania i prośby zgłaszane w ostatniej chwili.

Utwórz dedykowany widok czatu dla dowolnej pracy w ClickUp

Dzień 5: Dystrybucja notatek do wszystkich kanałów

Gdy menedżer wydania potwierdzi, że aktualizacje oprogramowania zostały przesłane do produkcji, nadszedł czas na opublikowanie notatek dotyczących wydania! 🎉

Po zasłużonym świętowaniu w zespole, nadszedł czas, aby z niecierpliwością czekać na kolejne wydanie. Wróć do pierwszego dnia i powtórz proces z niestandardowymi szablonami!

przez ClickUpdates Wydanie 2.143 Dbasz o swoich niestandardowych klientów, ale kto dba o Ciebie?

Daliśmy Ci kilka rzeczy do przemyślenia, ale nie musisz pracować nad tym procesem sam! Czasami potrzebujemy świeżego spojrzenia, które pokaże nam lepsze, bezpieczniejsze i bardziej opłacalne sposoby do zrobienia.

Szablony to dopiero początek! Nasz zespół w ClickUp jest gotowy, aby pomóc Ci zbudować skalowalne systemy wydań. ⚙️ Pobierz zasoby