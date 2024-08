Jak stworzyć kalendarz marketingowy 2024: Darmowe szablony i przykłady

Do zrobienia, media społecznościowe, copywriting, PPC , wydarzenia i SEO mają ze sobą wspólnego? 👀

Wszystkie one znajdują się pod parasolem działu marketingu - i prawdopodobnie działają w ramach tego samego kalendarza.

Twój zespół marketingowy jest większy niż myślisz, a jeśli weźmiesz pod uwagę projekty międzyfunkcyjne i członków zespołu, którzy odgrywają rolę w powodzeniu ogólnej strategii, ta pula członków staje się jeszcze większa.

Dlatego tak ważne jest prowadzenie zaktualizowanego i szczegółowego kalendarza marketingowego, do którego organizacja ma stały dostęp. 📅

Kalendarze marketingowe zapewniają przejrzysty przegląd wszystkich kampanii, zadań, terminów i projektów, dzięki czemu dział jest wyrównany, zorganizowany i, co najważniejsze, nie jest przepracowany. Poza bezpośrednio zaangażowanymi członkami, kalendarze marketingowe są również dla interesariuszy , wiceprezesów i innych kierowników wyższego szczebla, aby uchwycić główne kamienie milowe i śledzić ogólne powodzenie zespołu marketingowego.

Niezależnie od tego, czy chcesz odnowić swój obecny kalendarz marketingowy, czy stworzyć go od podstaw, jesteś we właściwym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wszystkiego, co jest potrzebne do stworzenia wymarzonego kalendarza marketingowego.

Znajdziesz tu zestawienia kluczowych elementów kalendarza marketingowego, korzyści, szablony i przewodnik krok po kroku, który pomoże Twojemu działowi osiągnąć cele marketingowe. 🎯

Czym jest kalendarz marketingowy?

Kalendarz marketingowy to szczegółowy harmonogram wszystkich działań związanych z marketingiem - bez względu na to, jak duże lub małe - i sięga w przewidywalną przyszłość. Tworzenie kalendarza marketingowego nie jest drobnym zadaniem ani elementem zrobionym raz na kwartał. Wymaga częstej uwagi, przeglądania i porównywania, aby upewnić się, że kalendarz jest aktualny dla tych, którzy pracują z nim na co dzień. Ponieważ kalendarz może ulec zmianie i prawdopodobnie ulegnie - i to bardzo. 🫣

Terminy, logistyka wydarzeń, zadania związane z kampanią i zarządzanie zasobami mają ciągły wpływ na kalendarz marketingowy. Aby był on zawsze wiarygodny, dobrą zasadą jest częste sprawdzanie kalendarza i dodawanie wszelkich aktualizacji w momencie, gdy pojawią się na radarze, nawet z rocznym wyprzedzeniem.

Najlepsze kalendarze marketingowe zawierają kluczowe informacje o wszystkich wydarzeniach na pierwszy rzut oka. Zapewniają one również elastyczność w zakresie powiększania i pomniejszania, aby uzyskać bardziej szczegółowe zestawienia konkretnego dnia lub ogólny wgląd w resztę roku.

Ponadto kalendarz powinien być zintegrowany z najczęściej używanymi narzędziami lub nawet istnieć na tej samej platformie, na której znajdują się codzienne zadania. Pomaga to wygodnie i efektywnie zarządzać zadaniami do zrobienia i terminami wraz z innymi ważnymi datami.

Łatwo edytuj terminy i dodawaj nowe wydarzenia w ClickUp, przeciągając i upuszczając zadania w widoku Kalendarza

Cała organizacja - lub przynajmniej cały dział marketingu - powinna mieć dostęp do kalendarza marketingowego, ponieważ wszystkie działania w kalendarzu powinny być zakorzenione w ogólnej strategii organizacji cele marketingowe i długoterminowej strategii.

Istnieje jednak wiele sposobów na zbudowanie kalendarza marketingowego, a my przeprowadzimy Cię przez kilka najlepszych opcji, aby pobudzić Twoją kreatywność!

Dlaczego kalendarze marketingowe są ważne?

Kalendarze marketingowe pozwalają na uporządkowanie działań i wsparcie efektywnego zarządzanie projektami marketingowymi praktyki. Chociaż tworzenie kalendarza marketingowego co kwartał może wydawać się czasochłonne, jest to niesamowity atut, który jest wart tej pracy.

Bez kalendarza marketingowego Twój dział narażony jest na ryzyko:

Śledzenie wydarzeń

Przegapienie terminów

Narażenie na szwank współpracy z klientami, markami lub dostawcami

Nadmierne rezerwowanie sobie czasu

Przepracowanie zespołu

Kalendarze marketingowe pomagają również lepiej zarządzać nieoczekiwanymi działaniami w całym zespole. Nierzadko zdarza się, że w ostatniej chwili pojawiają się zmiany lub nieplanowane wydarzenia, a posiadanie zaktualizowanego kalendarza zapewni najlepszy wgląd w przepustowość zespołu i dostępne zasoby, aby jak najszybciej zmienić strategię.

Patrząc nieco głębiej, wyznaczony kalendarz pomaga również Teamsom rozliczać się z realizacji najważniejszych celów kamieni milowych projektu i pomaga poszczególnym członkom zrozumieć, w jaki sposób ich role wpisują się w szerszy obraz. Ponieważ każde wydarzenie w kalendarzu wiąże się z większymi celami organizacji, zapewnia to, że Twój zespół może odpowiednio ustalić priorytety swoich terminów i wykorzystać swój czas w najbardziej korzystny sposób dla organizacji jako całości.

Bonus:_ **Oprogramowanie marketingowe AI

Co zawrzeć w kalendarzu marketingowym?

Rodzaj wydarzeń w kalendarzu marketingowym wykracza daleko poza główne kampanie marketingowe, konferencje i premiery produktów. Posty w mediach społecznościowych , planowanie bloga , webinaria i terminy projektowania - wszystkie te elementy mają również swoje miejsce w kalendarzu marketingowym.

Ponadto, częścią bycia dobrym marketerem jest bycie na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, ważnymi zmianami i możliwościami związanymi z grupą docelową, więc dobrym pomysłem jest uwzględnienie globalnych kamieni milowych, takich jak święta i wydarzenia kulturalne, wraz z terminami i promocjami zawartości.

Jak stworzyć kalendarz marketingowy dla swojego zespołu

Kiedy zaczynasz od zera z większymi zadaniami, może być łatwiej zacząć od celów wysokiego poziomu i pracować w dół po drabinie.

Krok 1: Ugruntuj swoją strategię marketingową

Najpierw przyjrzyj się istniejącej strategii marketingowej swojej organizacji i zastanów się nad większymi celami. Czy chcesz zmniejszyć liczbę rezygnacji? Dotrzeć do nowych niestandardowych klientów? Rozszerzyć świadomość w związku z dużym rebrandingiem? Może wszystkie trzy! Wydarzenia, blogi i kampanie powinny być zaplanowane w taki sposób, aby wesprzeć te potrzeby.

Śledź swoje cele aż do najważniejszych wskaźników KPI bezpośrednio w ClickUp i automatycznie otrzymuj szczegółowe widoki swoich postępów

Krok 2: Określ najważniejsze daty

Gdy już wyodrębnisz ważne wydarzenia i kamienie milowe, nad którymi będziesz pracować, możesz rozpocząć opracowywanie realistycznego harmonogramu. Bądź realistą, jeśli chodzi o terminy i spróbuj rozważyć, które zadania lub projekty mogą zależeć od tego, czy inne zostaną zakończone jako pierwsze. I oczywiście nie zapominaj o swoich pracownikach. 💜

Krok 3: Zidentyfikuj kluczowych graczy

Zidentyfikuj członków zaangażowanych w każde działanie i pamiętaj, że zespół marketingowy jest duży. Twój dział może składać się z pisarzy, producentów wideo, menedżerów mediów społecznościowych, planistów wydarzeń, projektantów, redaktorów, a nawet współpracowników z innych działów!

Dodawaj wiele osób przypisanych, oddelegowuj komentarze i twórz obliczenia za pomocą pól niestandardowych, a wszystko to z poziomu zadań ClickUp

Gdy Twój zespół jest już zgodny co do strategii marketingowej, głównych wydarzeń, projektów i kluczowych graczy - nadszedł czas, aby dodać je do aplikacji kalendarza marketingowego.

Krok 4: Wybierz swoje zadania narzędzie kalendarza marketingowego Korzystanie z dynamicznego

oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi zaprojektowane tak, aby zsynchronizować pracę z mniejszą liczbą kanałów, jest bez wątpienia najbardziej wydajnym wykorzystaniem czasu. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcesz stworzyć kalendarz marketingowy swoich marzeń.

Posiadanie aplikacji kalendarza całkowicie oddzielonej od platform, na których faktycznie wykonywana jest praca, sprawia, że sprawdzanie kalendarza jest bardzo czasochłonne. A jeśli nie jesteś w stanie wygodnie odnieść się do swojego kalendarza marketingowego, prawdopodobieństwo, że stanie się on nieaktualny, jest znacznie wyższe.

Wizualizuj kampanie, spotkania i wydarzenia w kalendarzu marketingowym wraz z resztą swojej pracy, korzystając z ponad 15 widoków cyklu pracy w ClickUp, w tym Kalendarza, Gantta, Listy, Tablicy i innych

Na szczęście istnieje wiele elastycznych i intuicyjnych aplikacji kalendarza dostępnych na każdą kieszeń! Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości teamu i złożoności strategii marketingowej, ale niektóre z najczęściej używanych i najbardziej wartościowych funkcji kalendarza marketingowego obejmują:

Wiele osób przypisanych i osoby obserwujące , aby informować wszystkich zaangażowanych

, aby informować wszystkich zaangażowanych Niestandardowe statusy do wizualnego i szczegółowego przekazywania postępów w realizacji dowolnego zadania, kampanii lub projektu

Pulpity i raportowanie do zarządzania obciążeniem pracą zespołu i śledzenia postępówmarketingowe KPI* Wiele widoków (tak, więcej niż tylko kalendarz!) do organizowania i wizualizacji cykli pracy na liście, Tablica Kanban ,Wykres Ganttai nie tylko

do zarządzania obciążeniem pracą zespołu i śledzenia postępówmarketingowe KPI* Wiele widoków (tak, więcej niż tylko kalendarz!) do organizowania i wizualizacji cykli pracy na liście, Tablica Kanban ,Wykres Ganttai nie tylko Filtrowanie i sortowanie szybkie wyszukiwanie kluczowych dat, niestandardowe wyświetlanie aktywności w danym czasie i uporządkowanie kalendarza

Automatyzacja aby wyeliminować pracę związaną z codziennymi zadaniami i zapewnić postęp w projektach, nawet jeśli zespół pracuje asynchronicznie

Wiele integracji z popularnymi narzędziami do pracy, takimi jak Zoom, Kalendarz Google, Slack i Excel, aby zsynchronizować kalendarz ze stosem technologii lub osadzić ważne informacje bezpośrednio w kalendarzu, aby uzyskać więcej kontekstu

Po wybraniu najlepszego oprogramowania do prowadzenia działań, zawsze zaczynaj od szablonu kalendarza marketingowego. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że posiadasz odpowiednie funkcje do tworzenia osi czasu kampanii, ustawiania terminów, przydzielania zadań, komunikowania się z zespołem i łączenia wszystkiego z możliwymi do śledzenia celami.

Ponadto, jeśli korzystasz z narzędzia po raz pierwszy, żonglujesz kilkoma złożonymi kampaniami lub próbujesz uczyć swój zespół na bieżąco, szablon kalendarza marketingowego przyspieszy ten proces w najbardziej efektywny możliwy sposób. Tzn. prawidłowo wykorzystując jego funkcje i dodając jak najmniej stresu. 🙂

Daliśmy ci już mnóstwo szablonów dla różnych typów kalendarzy marketingowych, ale jeśli szukasz takiego, który położy podwaliny pod tworzenie strategii marketingowej i organizowanie głównych projektów, poszukaj takiego, który jest zarówno łatwy do nauczenia, jak i skalowalny wraz ze wzrostem twoich celów.

Zacznij budować swój idealny kalendarz marketingowy, korzystając z konfigurowalnego szablonu kalendarza marketingowego ClickUp

Nasza sugestia to Szablon kalendarza marketingowego ClickUp ze względu na łatwość obsługi, szczegółowy dokument pomocy i szczegółowe funkcje organizacyjne.

Zastosuj tę listę w swoim obszarze roboczym i skorzystaj z sześciu konfigurowalnych widoków, aby zbudować proces marketingowy, zorganizować projekty, wizualizować oś czasu i rozbić budżet. Dodatkowo, sześć niestandardowych statusów oznaczonych kolorami w przejrzysty sposób informuje o postępach w realizacji każdego zadania.

Rodzaje kalendarzy marketingowych z 5 przykładami

Podczas gdy cały dział czerpie korzyści z posiadania kalendarza marketingowego, różne teamy mogą tworzyć własne kalendarze lub pracować w oparciu o odmianę większego kalendarza, używając filtrowania i sortowania w celu wyodrębnienia zadań i wydarzeń, które ich dotyczą.

Istnieje również kilka rodzajów kalendarzy marketingowych, aby zaspokoić potrzeby i różnice między zespołami w dziale marketingu i całej organizacji. Niektóre z najpopularniejszych kalendarzy marketingowych obejmują (ale nie są do nich ograniczone):

Kalendarz zawartości

Zaplanuj posty społecznościowe, blogi i ogłoszenia wraz z innymi zadaniami i spotkaniami za pomocą widoku kalendarza w ClickUp

Zwłaszcza jeśli Twój Business regularnie publikuje posty na własnym blogu lub współpracuje z innymi, kalendarze zawartości mogą pomóc w ustawieniu terminów, zarządzaniu baza danych zawartości i bądź na bieżąco ze wszystkim, co publikujesz - od artykułów redakcyjnych po kampanie e-mail marketingowe, w zależności od skali produkcji!

Samodzielne prowadzenie bloga jest ogromnym wyzwaniem (zaufaj nam), a gdy skalujesz liczbę artykułów publikowanych każdego miesiąca, to kalendarz zawartości może zapełnić się dość szybko. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę inne niezbędne zadania poza samym pisaniem bloga, takie jak wzajemna edycja, aktualizacje SEO, projekty graficzne i coroczne odświeżanie.

Wszystkie te działania powinny być łatwe do znalezienia i zaplanowania w kalendarzu marketingu treści wraz z kluczowymi informacjami, w tym nazwą bloga, którego dotyczy każde zadanie, autorem, innymi niezbędnymi członkami zespołu i statusem elementu działania - jest wiele do śledzenia. Dlatego sugerujemy rozpoczęcie od wstępnie zbudowanego szablon kalendarza zawartości aby pokierować procesem planowania.

Zorganizuj swoją zawartość na tydzień, miesiąc lub kwartał za pomocą konfigurowalnego szablonu kalendarza treści ClickUp

To Szablon kalendarza zawartości autorstwa ClickUp jest zarówno dokładny, jak i przyjazny dla początkujących. Ta niestandardowa lista jest wyposażona w pięć niestandardowych statusów do śledzenia każdej sceny, przez którą przechodzi szkic przed publikacją, oprócz siedmiu Pola niestandardowe i pięć różnych widoków, aby wszystkie aktualizacje były uporządkowane i łatwo dostępne. Wypróbuj szablon kalendarza zawartości ClickUp

Kalendarz promocji lub kampanii

Niezależnie od tego, czy planujesz nadchodzące wydarzenia, oferty specjalne, premiery produktów czy inicjatywy public relations, wszystkie powiązane aktualizacje można znaleźć w kalendarzu promocji lub kalendarzu kampanii marketingowej.

Podobnie jak w przypadku kalendarzy zawartości, częstotliwość planowania tych działań będzie miała pewien wpływ na to, co ostatecznie znajdzie się w kalendarzu promocyjnym. Na przykład, jeśli jesteś częścią agencji zajmującej się planowaniem wydarzeń, struktura twojego kalendarza będzie prawdopodobnie wyglądać zupełnie inaczej niż w przypadku biznesu skupionego wokół produktu.

Ale jeśli zespół uczestniczy lub planuje tylko jedną dużą konferencję rocznie, to możliwe, że zadania te znajdą się obok elementów działań PR, promocji lub reklamy.

Zarządzaj obciążeniami pracą, kampaniami i zasobami z lotu ptaka, korzystając z widoku osi czasu w ClickUp

Widok Szablon kalendarza kampanii ClickUp jest doskonałym narzędziem do przygotowania i uruchomienia kalendarza promocji. Pięć konfigurowalnych widoków, w tym kalendarz, lista i oś czasu, pomaga menedżerom nadzorować postęp wielu kampanii marketingowych w tym samym czasie, bez utraty śledzenia ich planowanego harmonogramu.

Dodatkowo, pola niestandardowe dodają kluczowe informacje do każdego zadania, w tym rynek docelowy, budżet, cele i czas trwania, aby ułatwić płynne działanie zarządzanie kampaniami marketingowymi . Wypróbuj szablon kalendarza kampanii ClickUp

Kalendarz mediów społecznościowych

Twoje wydarzenia, blogi i oferty promocyjne prawdopodobnie będą zawierały posty w mediach społecznościowych, które pomogą szerzyć świadomość i dotrzeć do docelowych odbiorców, ale za strategią mediów społecznościowych Twojej organizacji kryje się o wiele więcej niż na pierwszy rzut oka.

Twoja organizacja dużo publikuje.

Prawdopodobnie o wiele więcej niż myślisz! Działania te wymagają specjalnego kalendarza marketingu w mediach społecznościowych, nie tylko po to, aby śledzić posty, które pomagają promować inne kampanie marketingowe, ale także te, które po prostu zwiększają zaangażowanie i świadomość marki.

Nie wspominając już o tym, że sama liczba platform mediów społecznościowych może być przytłaczająca. I choć twój zespół prawdopodobnie nie nadaje priorytetu każdej platformie w ten sam sposób, ważne jest, aby odpowiednio planować i organizować różnorodne posty dla każdego kanału, w tym zdjęcia, wideo, wątki, a nawet artykuły.

Zaplanuj i zaplanuj nadchodzące posty w mediach społecznościowych, korzystając z widoku listy, kalendarza i tablicy w ClickUp

Zasoby takie jak Szablon postów w mediach społecznościowych autorstwa ClickUp pomaga Teams zaoszczędzić czas i pracować szybciej podczas tworzenia obecności w mediach społecznościowych. Ta konfigurowalna lista zawiera szczegółowe informacje wraz z gotowym kalendarzem dla wszystkich działań w mediach społecznościowych.

Jest to dokładna lista do zrobienia, umożliwiająca śledzenie osób przypisanych, zatwierdzeń i zasobów, a także interaktywna tablica Kanban do zarządzania zawartością dla każdej platformy. Wypróbuj szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp

Kalendarz e-mail marketingu

Newslettery i kampanie e-mailowe są opłacalne, mierzalne i celowe - to duża zaleta dla firm, które chcą zwiększyć swoją bazę klientów bez nadmiernego zwiększania budżetu! Zwłaszcza jeśli prowadzisz wiele kampanii jednocześnie, posiadanie wyznaczonego kalendarza e-mail marketingu może pomóc w śledzeniu postępów i powodzenia kampanii od sceny planu do realizacji.

Podczas gdy wiele kampanii jest planowanych z dużym wyprzedzeniem, nowe kampanie e-mailowe łatwo pojawiają się w ostatniej chwili, a posiadanie dokładnego kalendarza pomoże ci zarządzać zespołem i zasobami tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

Podobnie jak w przypadku kalendarzy mediów społecznościowych i zawartości, upewnij się, że dodajesz odpowiedni czas i zadania do kalendarza marketingu e-mailowego. Należy to zrobić dla każdej wersji roboczej, aby uzyskać odpowiednią liczbę recenzji i korekt przed wysłaniem.

W przeciwieństwie do innych postów, po wysłaniu e-maila tracisz możliwość ponownej edycji. Oznacza to, że jeden drobny błąd ortograficzny lub brakująca sekcja zostaną ustawione w kamieniu - a nikt tego nie chce.

Kalendarz reklamowy

Podobnie jak posty na blogu, reklamy wymagają dodatkowej pracy po uruchomieniu kampanii marketingowej. Kalendarze reklamowe to świetny sposób, aby upewnić się, że zajmujesz się swoimi podstawami przed, w trakcie i po uruchomieniu kampanii.

Nawet najmniejsze kampanie muszą być oparte na badaniach i przetestowane, zanim ujrzą światło dzienne, a odpowiedni kalendarz pomoże Twojemu zespołowi pozostać na dobrej drodze poprzez stworzenie realistycznej osi czasu, ustawienie analityki z dużym wyprzedzeniem, testowanie różnych wersji kampanii marketingowych i nie tylko.

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby zarządzać aktualizacjami zatwierdzeń, meldować się z interesariuszami i uzyskać ogólny przegląd reklam w trakcie realizacji

Przy tak wielu ruchomych częściach do zarządzania, skorzystaj z funkcji Szablon harmonogramu reklam marketingowych ClickUp aby uporządkować i usprawnić swoje potrzeby reklamowe. Nadzoruj nadchodzące zadania w swoim cyklu pracy za pomocą gotowej listy, wizualizuj swoje kampanie za pomocą Widok Kalendarza ClickUp lub śledzenie postępu każdej reklamy w pipeline na konfigurowalnej tablicy Kanban.

Dodatkowo możesz pożegnać się z czasochłonnymi ustawieniami. Wprowadź informacje o kampanii i obserwuj, jak Twój kalendarz reklamowy nabiera kształtu w ClickUp! Wypróbuj szablon harmonogramu marketingowego ClickUp

3 szablony kalendarzy marketingowych, które musisz wypróbować

wciąż szukasz idealnego szablonu?

Można wierzyć lub nie, ale istnieje jeszcze więcej stylów kalendarzy marketingowych niż te wzmianki do tej pory. A ponieważ Teams i działy marketingu mogą mieć tak różną strukturę, znalezienie odpowiedniego szablonu kalendarza marketingowego dla preferowanego stylu może być pewnym wyzwaniem.

Ale masz szczęście! Mamy jeszcze trzy konfigurowalne szablony kalendarzy marketingowych, które można pobrać bezpośrednio z tego artykułu i wypróbować za darmo. 🤩

1. Szablon marketingowy na wydarzenia od ClickUp

Zarządzaj dokumentami zespołu, aktualizacjami spotkań i kalendarzem wydarzeń na dynamicznej tablicy Kanban za pomocą szablonu Event Marketing by ClickUp

Wydarzenia każdej wielkości są trudne w zarządzaniu. Pomiędzy dostawcami, sprzedażą biletów, uczestnikami, zaproszonymi prelegentami i budżetem, ważne jest, aby mieć niezawodny sposób na zorganizowanie postępu wydarzenia w jednym miejscu. Szablon Szablon marketingowy dla wydarzeń od ClickUp stosuje wstępnie zbudowany folder do obszaru roboczego, aby spełnić dokładnie tę potrzebę!

Niestandardowe statusy i pięć widoków projektów pomogą Ci zarządzać dokumentami zespołu, indywidualnymi wydarzeniami, aktualizacjami spotkań i kalendarzem wydarzeń, ale to, co naprawdę wyróżnia ten szablon, to 12 pól niestandardowych, w tym:

Typ obecności

Rachunki i pokwitowania

Budżet

Lokalizacja

Główne cele marketingowe

Cele związane z leadami

2. Szablon kalendarza redakcyjnego dla bloga od ClickUp

Stwórz spójny harmonogram publikowania wpisów na blogu za pomocą szablonu Blog Editorial Calendar by ClickUp

Konsekwencja jest kluczem do publikowania nowej zawartości, ale doprowadzenie bloga do końca wymaga znacznie więcej niż tylko napisania szkicu. Badania słów kluczowych, wzajemne recenzje, grafika i śledzenie wyników również odgrywają ważną rolę w kalendarzu redakcyjnym.

The Szablon kalendarza redakcyjnego dla bloga od ClickUp organizuje wszystkie te zadania na wzór Kanbana Widok tablicy aby pomóc w opracowaniu i utrzymaniu strategii zawartości. Ponadto trzy dodatkowe widoki, w tym Kalendarz, Dokumenty i Lista, pomagają menedżerom i członkom być zawsze na bieżąco z obciążeniem pracą.

Pobierz ten szablon

3. Szablon kalendarza podcastów od ClickUp

Zarządzaj koncepcjami odcinków podcastów, zasięgiem, harmonogramem i gośćmi za pomocą szablonu kalendarza podcastów ClickUp

Bardzo mocno skupiliśmy się na zawartości, e-mailach i marketing produktowy ale dla tych, którzy chcą szerzyć swoją wiedzę branżową poprzez podcasty, filmy wideo na YouTube i webinaria, wypróbuj stronę Szablon kalendarza podcastów od ClickUp do organizowania badań, produkcji, odcinków i nie tylko.

Każdy uwielbia ideę uruchomienie podcastu dla swojej marki, ale wymaga to sporego planu i współpracy do zrobienia tego dobrze! Siedem widoków projektu w tym szablonie doskonale nadaje się do podziału wszystkiego, od nadchodzących gości po notatki z programu, a 18 pól niestandardowych dodaje kluczowy kontekst do każdego zadania.

Nadal nie widzisz swojego idealnego szablonu? Nie ma problemu.

Ogromna i stale rosnąca oferta ClickUp Biblioteka szablonów jest wypełniona konfigurowalnymi szablonami dla każdego przypadku użycia. Nawet jeśli jesteś nowy na platformie, znajdziesz setki przyjaznych dla początkujących, ale szczegółowych szablonów z przewodnikiem Dokumenty pomocy aby błyskawicznie uruchomić kalendarz marketingowy.

Zarządzaj zespołem za pomocą kalendarzy marketingowych

Nie jest tajemnicą, że jesteśmy wielkimi zwolennikami inwestowania w odpowiednie oprogramowanie w celu usprawnienia i skalowania procesów marketingowych - ale nie wszystkie aplikacje mają te same funkcje, łatwość obsługi i elastyczność, aby pomóc zespołowi osiągnąć jego cele.

Z tego powodu sugerujemy korzystanie z ClickUp do zarządzania kalendarzami marketingowymi, kampaniami, zadaniami i śledzeniem analitycznym.

ClickUp to jedyna platforma produktywności zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności w całej firmie i scentralizowania całej pracy w aplikacjach w jednym obszarze roboczym. Jest równie intuicyjna, co potężna! Z ponad 15 konfigurowalnymi widokami, które pomogą Ci nadzorować kalendarz marketingowy pod każdym kątem.

Zacznij od zera lub od jednego z wielu szablonów ClickUp, aby uzyskać dostęp do jego bogaty zestaw funkcji , 1,000 integracji i więcej, gdy wypróbuj ClickUp za darmo dzisiaj. 🏆