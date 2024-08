10 darmowych szablonów arkuszy czasu pracy w Excelu, Wordzie i ClickUp

Znasz te dni, kiedy otwierasz laptopa o 8 rano i zanim się zorientujesz, jest 5:30, a twoje biurko jest pokryte okruchami i karteczkami samoprzylepnymi?

Zamiast zastanawiać się, jak minął dzień, oszczędzaj energię dzięki szablonowi zaprojektowanemu w celu ograniczenia tego problemu. Zarządzanie czasem jest kluczem do pozostania obecnym w ciągu dnia - a szablony arkuszy czasu pracy są świętym Graalem, jeśli chodzi o wdrażanie odpowiednich strategii tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

Od rejestrowania czasu spędzonego przy biurku po blokowanie czasu w całym kalendarzu, istnieje szablon timesheet do wszystkiego! Wyzwanie polega na znalezieniu takiego, który nie tylko będzie zgodny z Twoim przepływem pracy, ale także nauczy Cię, jak zwiększyć produktywność

Niezależnie od tytułu, zespołu czy stosu technologicznego, mamy szablon dla Ciebie. Śledź nas, aby dowiedzieć się, czego powinieneś szukać w następnym szablonie timesheet i uzyskać dostęp do 10 najlepszych darmowych szablonów dostępnych obecnie na rynku.

Co to jest szablon timesheet?

Szablony timesheet to gotowe dokumenty, formularze lub tabele, które pomagają zespołom śledzić czas spędzony w pracy, na zadaniach, z klientami i nie tylko. Szablony kart czasu pracy różnią się złożonością i mogą być naprawdę potężnymi zasobami do usprawniania procesów związanych z czasem, zarządzania harmonogramami i nadzorowania budżetów.

Łatwe śledzenie czasu i łączenie dzienników z zadaniami lub podzadaniami

Pomyśl o szablonie ewidencji czasu pracy pracownika jako o czymś więcej niż tylko zasobie do śledzenia czasu, ale jako o sposobie na dzielenie się efektywnymi korzyściami wskazówkami dotyczącymi zarządzania czasem w całym zespole.

Na co zwrócić uwagę w szablonie arkusza czasu pracy

Szablon karty czasu pracy powinien oferować coś więcej niż prosty arkusz kalkulacyjny z nazwiskami i godzinami na stronie. Najlepsze szablony będą opierać się na darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami aby uczynić go jeszcze bardziej wartościowym dzięki funkcjom wprowadzającym dodatkowy kontekst i informacje do każdego wpisu.

Podczas gdy istnieje mnóstwo aplikacje blokujące czas aby pomóc ci zacieśnić techniki zarządzania czasem znalezienie szablonu arkusza czasu pracy zaprojektowanego z myślą o tych strategiach jest najlepszym sposobem na uzyskanie największego zwrotu z inwestycji.

Ponadto szablon karty czasu pracy powinien odzwierciedlać rodzaj pracy wykonywanej przez zespół. czy współpracujesz z wykonawcami lub konsultantami? Czy Twój zespół rejestruje czas podlegający rozliczeniu? Czy wpisy dotyczące czasu pracy są udostępniane kierownictwu i przez nie zatwierdzane?

Są to krytyczne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed zagłębieniem się w kolejny szablon i które ostatecznie zdecydują, który szablon będzie najlepszy dla Twoich pracowników.

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

W sieci dostępnych jest tak wiele gotowych zasobów, że możesz pozwolić sobie na wybredność, jeśli chodzi o niezbywalne funkcje następnego szablonu karty czasu pracy. Oto kilka naszych ulubionych, na które warto zwrócić uwagę przed pobraniem:

Śledzenie czasu pracy

Etykiety, tagi lub kategorie

Pola niestandardowe

Współpraca

Integracje

Niebo jest jednak granicą! Poszukiwanie którejkolwiek (lub wszystkich) z tych pięciu funkcji doprowadzi Cię do solidnego szablonu karty czasu pracy, ale zanim zaczniesz szukać w Internecie, zacznij tutaj! Wykonaliśmy już pracę, aby zapewnić ci jedne z najlepszych darmowych szablonów kart czasu pracy dla każdego zespołu.

10 szablonów kart czasu pracy dla pracowników Strategie zarządzania czasem to świetny sposób na utrzymanie wysokiej produktywności i upewnić się, że alokujesz swoje osobiste zasoby w najbardziej efektywny sposób.

Ale jaka jest najlepsza strategia? zacznij od szablonu, który poprowadzi Cię przez kolejne kroki

Zacznij oszczędzać czas jak najszybciej dzięki tej wyselekcjonowanej liście 10 najlepszych darmowych szablonów ewidencji czasu pracy dla ClickUp, Excel, Word i nie tylko!

1. Szablon dziennego arkusza czasu pracy pracownika ClickUp

Szablon dziennego arkusza czasu pracy pracownika ClickUp

Dzienna ewidencja czasu pracy to dokument służący do rejestrowania godzin przepracowanych przez pracownika podczas każdej zmiany lub dnia.

Proces zatwierdzania dziennych kart czasu pracy może różnić się w zależności od firmy. Zazwyczaj polega on na sprawdzeniu przez kierownika godzin zarejestrowanych przez każdego pracownika i zweryfikowaniu, czy wszystko jest prawidłowe.

Jeśli jest wielu pracowników, którzy podlegają jednemu kierownikowi, zatwierdzanie dziennych kart czasu pracy jest żmudnym zadaniem! ⌛️

The Szablon dziennego arkusza czasu pracy ClickUp ułatwia pracownikom i menedżerom konsekwentne śledzenie czasu pracy! Jest wyposażony w funkcje centralizujące proces, dzięki czemu Twoi Działy zasobów ludzkich i księgowości mogą przeglądać ścieżkę cyfrową, gdy zajdzie taka potrzeba. Oto jak to działa:

Pracownik wypełnia formularz ClickUp wymaganymi informacjami, a następnie przesyła go do weryfikacji Przesłany przez niego formularz trafia na Listę (również zawartą w szablonie!) i staje się zadaniem Stamtąd możesz przeglądać wszystkie przesłane formularze i zatwierdzać lub komentować zadania, aby rozwiązać wszelkie problemy

Dzięki ClickUp będziesz mieć pewność, że rekordy są dokładne i identyfikowalne! Pobierz ten szablon

2. Szablon tygodniowego arkusza czasu pracy ClickUp

Szablon tygodniowego arkusza czasu pracy ClickUp

Tygodniowy timesheet to dokument służący do rejestrowania godzin przepracowanych przez pracownika w ujęciu tygodniowym.

Zazwyczaj zawiera kolumny dotyczące dnia tygodnia, przepracowanych godzin i wszelkich dodatkowych notatek dotyczących działań w danym dniu. Karta czasu pracy powinna być wypełniana przez pracownika na koniec każdego tygodnia i przedkładana kierownikowi lub przełożonemu do wglądu.

ClickUp Weekly Timesheet Template podsumowuje stawkę godzinową, łączną liczbę godzin, łączne wynagrodzenie, podpis i osobę zatwierdzającą w widoku tygodniowym. Możesz także edytować szczegóły, jeśli konieczne jest wprowadzenie poprawek, klikając określone pole.

Jeśli edytujesz Total Hours lub Hourly Rate, całkowite wynagrodzenie zostanie automatycznie obliczone na podstawie wprowadzonych danych. 🤖 Pobierz ten szablon ZAAWANSOWANE UPRAWNIENIA W CLICKUP Pro tip: Uprawnienia i dostęp mogą być delikatną kwestią dla firm zarządzających kartami czasu pracy pracowników. Wystarczy przejść do ustawień dowolnego widoku ClickUp i dostosować Udostępnianie i uprawnienia, aby zapobiec niechcianym zmianom!

3. Szablon miesięcznego zestawienia czasu pracy ClickUp

Szablon miesięcznego arkusza czasu pracy ClickUp

Miesięczny timesheet to dokument służący do rejestrowania godzin przepracowanych przez pracownika w ujęciu miesięcznym. Szablon miesięcznego timesheetu ClickUp jest taki sam jak widok tygodniowego timesheetu, ale szczegóły są uporządkowane według miesięcy.

Miesięczne timesheety pozwalają również menedżerom na łatwe planowanie z wyprzedzeniem i tworzenie dokładniejszych szacunków dotyczących nadchodzących projektów, zapewniając im lepsze zrozumienie dyspozycyjności pracowników i ich czasu pracy wykorzystanie zasobów .

Są one również przydatne podczas planowania urlopów, ponieważ mogą pomóc menedżerom ocenić, którzy pracownicy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w okresach wysokiego zapotrzebowania. Lub gdy ktoś bierze urlop w pracy! 🏝

Learn how to use śledzenie czasu, aby szybciej ukończyć projekty ! Pobierz ten szablon

4. Szablon zatwierdzania arkuszy czasu pracy ClickUp

Szablon zatwierdzania arkusza czasu pracy ClickUp

Zatwierdzanie timesheetów to proces, w ramach którego pracodawcy zatwierdzają lub odrzucają przedłożone timesheety swoich pracowników lub wykonawców. Szablon ClickUp Timesheet Approval Template w widoku tablicy zapewnia inną perspektywę śledzenia czasu pracy zespołu i grupowania zgłoszeń według statusu.

Statusy w tym szablonie obejmują:

Do sprawdzenia

Przeglądanie

Wymaga uwagi

Zatwierdzony

Z Widok tablicy ClickUp ułatwia wizualizację przepływu pracy. A dzięki prostej akcji przeciągania i upuszczania, aby przenieść zgłoszenie z jednego statusu do drugiego, będziesz pracować nad swoimi zgłoszeniami w krótszym czasie i z pełną dokładnością. ⚡️ Pobierz ten szablon DOSTĘP PRZEZ KLIKNIĘCIE W DOWOLNYM MIEJSCU Pro tip: Chcesz, aby pracownicy otrzymywali wynagrodzenie na czas, a dostęp do zatwierdzania ich w dowolnym miejscu ma kluczowe znaczenie. Widok tablicy w ClickUp jest dostępny na stronie Aplikacja mobilna ClickUp dzięki czemu możesz zatwierdzać zgłoszenia, dla których ważny jest czas, w podróży!

5. Szablon śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp

Szablon śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp

Konsultanci zazwyczaj śledzą swój czas pracy korzystając z oprogramowania, które pozwala im rejestrować spotkania z klientami, godziny rozliczeniowe i kamienie milowe projektu.

The Szablon śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp zawiera przykłady spotkań i zadań związanych z czasem spędzonym przez konsultanta w firmie. Dodaj swoich konsultantów do ClickUp Workspace, aby mogli śledzić swój czas bezpośrednio w zadaniu w czasie rzeczywistym lub ręcznie dodawać wpisy czasu.

Aby zmaksymalizować wartość tego szablonu, użyj pól niestandardowych ClickUp, aby wskazać szacunkowy koszt zadania i kwotę należną konsultantowi. Są one obliczane za pomocą następujących formuł:

Szacowany czas x Stawka godzinowa = Szacowany Koszt

Śledzony czas x Stawka godzinowa = Kwota Do zapłaty

Możesz nawet zintegrować ClickUp z ulubionymi aplikacjami do śledzenia czasu - Toggl, Hubstaff , Everhour, Harvest i wiele więcej! Pobierz ten szablon

6. Szablon widoku tablicy śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp

Szablon widoku tablicy śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp

Utwórz widok tablicy w szablonie śledzenia czasu konsultanta ClickUp, aby pogrupować zadania i spotkania konsultanta według statusu, terminu lub dowolnego wybranego pola niestandardowego!

Posiadanie tych informacji pod ręką pozwala Tobie lub Twojemu konsultantowi na odpowiednie dostosowanie harmonogramów, jeśli coś trwa dłużej niż oczekiwano lub jeśli niektóre zadania mogą być bardziej czasochłonne delegowane bardziej efektywnie .

Potężna platforma produktywności, taka jak ClickUp, jest nieoceniona dla konsultantów umożliwiając im łatwą koordynację zarówno prostych, jak i złożonych projektów. Ten szablon pomaga usprawnić proces komunikacji i współpracy między członkami zespołu i interesariuszami, zapewniając wszystkim stronom aktualność!

Sprawdź_ najlepsze narzędzia do śledzenia czasu ! Pobierz ten szablon

7. Szablon arkusza czasu pracy prawnika ClickUp

Szablon arkusza czasu pracy prawnika ClickUp

Rachunek adwokata zazwyczaj składa się z kombinacji zarówno opłat, jak i wydatków związanych z pracą adwokata:

Opłaty są zazwyczaj pobierane za usługi świadczone przez adwokata, takie jak porady i inna reprezentacja prawna

są zazwyczaj pobierane za usługi świadczone przez adwokata, takie jak porady i inna reprezentacja prawna Wydatki to koszty poniesione przez adwokata podczas reprezentowania swoich klientów, takie jak opłaty za złożenie dokumentów, koszty kserokopii, opłaty za reportera sądowego, opłaty związane z uzyskaniem dokumentów lub podróżą

Koszty Szablon arkusza czasu pracy dla prawników ClickUp folder zawiera tygodniowe, dwutygodniowe i miesięczne karty czasu pracy, dzięki czemu adwokat nie jest obciążony konfiguracją administracyjną dla każdego zadania lub czynności. 🧑‍💻

Dodatkowo, ClickUp oferuje elastyczność w dostosowywaniu struktury rozliczeń w zależności od konkretnych potrzeb i wymagań każdego klienta! Pobierz ten szablon

8. Szablon arkusza czasu pracy dla usług ClickUp

Szablon arkusza czasu pracy dla usług ClickUp

Karty czasu pracy w usługach są niezbędne do zarządzania inwestycjami czasowymi pracowników w konkretne zadania. Te karty czasu pracy zapewniają odpowiedzialną alokację czasu, utrzymują efektywność szkoleń i pomagają menedżerom śledzić godziny pracy pracowników.

The Szablon arkusza czasu pracy dla usług ClickUp pomaga skrupulatnie monitorować czas, koszty i zasoby poświęcone każdej oferowanej usłudze.

Pozwala na:

Łatwe śledzenie łącznej liczby przepracowanych godzin i godzin podlegających rozliczeniu w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji

Śledzenie alokacji zasobów w różnych projektach

Dystrybucję zasobów między projektami i usługami Pobierz ten szablon ### 9. Szablon arkusza czasu pracy dla pracowników w programie Excel

przez Microsoft

Szablony arkuszy czasu pracy pracowników w Microsoft Excel to gotowe narzędzia do raportowania przepracowanych godzin regularnych i nadliczbowych. Chociaż może to nie być idealne rozwiązanie dla średnich i dużych firm, niezależnych wykonawców i freelancerów mogą skorzystać z tego prostego szablonu, aby wypełnić go na koniec tygodnia pracy.

Jeśli chcesz ułatwić sobie proces rejestrowania czasu pracy, tradycyjny arkusz kalkulacyjny w Excelu może okazać się zbyt czasochłonny. Wypróbuj szablon timesheet w ClickUp, aby zwiększyć swoją produktywność! Pobierz ten szablon

10. Szablon arkusza czasu pracy pracownika w programie Excel

przez Microsoft

W przypadku tygodniowej, miesięcznej, a nawet rocznej karty czasu pracy, to karta czasu pracy pracownika w programie Excel może obliczyć godziny za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Możesz dostosować wygląd tego arkusza kalkulacyjnego Excel i dostosować kolumny, aby odzwierciedlały dzienne godziny lub okresy rozliczeniowe mające zastosowanie do Twojego pracownika lub kontrahenta.

Korzystanie z tego szablonu do przetwarzania listy płac może stać się uciążliwe. Aby tego uniknąć, należy pokierować zespołem w zakresie najlepszych praktyk i trzymać się dokładnego śledzenia czasu pracy. Może to obejmować zapewnienie dodatkowych szkoleń lub zasobów, aby lepiej zrozumieli, jak działa system, a także przekazywanie informacji zwrotnych na temat ich wysiłków w celu utrzymania ich motywacji. Pobierz ten szablon

11. Szablon arkusza czasu pracy pracownika Microsoft Word

przez Microsoft

Szablon dziennego arkusza czasu pracy w Word pomaga pracownikom i wykonawcom śledzić rozliczane godziny. Każdy może pobrać, dostosować i wyeksportować jako plik PDF w celu uzyskania podpisów zatwierdzających.

Ten szablon jest podzielony na pięć sekcji, dzięki czemu można zachować spójność przetwarzania listy płac:

Okres rozliczeniowy

Informacje o firmie

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Karta czasu pracy (obejmuje 7 dni)

Podpisy pracownika i kierownika

Pro tip: Papierowe karty czasu pracy nie są najbardziej niezawodne w przypadku pracowników zdalnych. Rozważ skorzystanie z oprogramowania do śledzenia czasu pracy pracowników, aby uzyskać odpowiedni ślad cyfrowy i płynne doświadczenie! Pobierz ten szablon

12. Szablon arkusza czasu pracy dla listy płac w programie Excel

przez Microsoft 365

Excel Timesheet for Payroll Template to łatwy w użyciu arkusz czasu pracy przeznaczony do użytku w programie Microsoft Excel.

Przypisz arkusz czasu pracy do każdego pracownika i poproś go o wypełnienie czasu pracy i czasu pracy każdego dnia. Upewnij się, że dokumentują swoje przerwy na lunch. Wprowadź formuły w mini kalkulatorze listy płac, aby automatycznie wygenerować całkowitą liczbę godzin przepracowanych w tygodniu.

Użyj szablonu arkusza listy płac, aby wygenerować tygodniowe, dwutygodniowe lub miesięczne płatności dla każdego pracownika.

Ten szablon jest najlepszy dla małych firm, które zlecają swoją pracę wykonawcom. Ponieważ jest to tylko arkusz czasu pracy, a nie część większego narzędzia do zarządzania projektami, może być zbyt prosty dla organizacji z wieloma działami i wieloma pracownikami najemnymi. Pobierz ten szablon

13. Dziennik czasu Excel autorstwa Vertex42

Skorzystaj z szablonu dziennika czasu pracy Excel firmy Vertex42, aby bez wysiłku rejestrować godziny i minuty spędzone na pracy

Ten Excel Szablon dziennika czasu pracy oferuje bezproblemową metodę rejestrowania godzin pracy. Jest przeznaczony dla tych, którzy nie potrzebują żadnych dzwonków ani gwizdków, tylko prostego rozwiązania do podstawowego zarządzania czasem i celów rozliczeniowych.

Rozpocznij korzystanie z szablonu od wypełnienia sekcji pracownika swoim imieniem i nazwiskiem, adresem i innymi ważnymi informacjami. To samo należy zrobić w sekcji przeznaczonej na informacje o kliencie lub pracodawcy. Następnie wprowadź datę wykonania określonego zadania lub usługi, a także godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Możesz także dodać przerwy i wprowadzić całkowity czas pracy w minutach lub godzinach, aby jeszcze bardziej usprawnić proces śledzenia.

Szablon ten może również służyć jako generator faktur. Po zakończeniu projektu lub zbliżeniu się do końca okresu rozliczeniowego, po prostu prześlij wypełniony dziennik swojemu pracodawcy, w formie papierowej lub cyfrowej. Pobierz ten szablon

14. Dwutygodniowy arkusz czasu pracy Excel z szablonem przerw

Przez Microsoft

Ten szablon arkusza czasu pracy Excel został zaprojektowany w celu uproszczenia zarządzania czasem, jest idealny zarówno dla małych firm, jak i dużych korporacji. Umożliwia on rejestrowanie godzin wejścia/wyjścia, obliczanie całkowitego czasu pracy i automatyczne odliczanie czasu przerw dla każdego dnia okresu dwutygodniowego. Dodatkowo, dzięki wbudowanym formułom, przetwarzanie listy płac jest dziecinnie proste. Zachowaj porządek, oszczędzaj czas i popraw dokładność dzięki naszemu szablonowi dwutygodniowego arkusza czasu pracy Excel Pobierz ten szablon

15. Szablon arkusza czasu pracy programu Excel

Przez Microsoft

Ten szablon arkusza czasu pracy programu Excel został zaprojektowany do śledzenia przepracowanych godzin, przerw i nadgodzin w jednym miejscu. Dzięki automatycznym obliczeniom sum dziennych i tygodniowych eliminuje błędy i oszczędza cenny czas. Szablon ten pozwala również na dostosowanie do unikalnych potrzeb biznesowych. Idealny dla firm każdej wielkości, szablon ten jest doskonałym narzędziem do usprawnienia procesu płacowego i zwiększenia produktywności Pobierz ten szablon

Rodzaje szablonów arkuszy czasu pracy

Różne firmy mają różne potrzeby, od śledzenia godzinowej pracy pracowników, przez czasy specyficzne dla projektu, po czasy specyficzne dla klienta dla konsultantów. W związku z tym szablony timesheet są dostępne w wielu rodzajach, w zależności od konkretnych potrzeb i charakteru pracy. Oto kilka rodzajów szablonów timesheet:

Szablony dziennego timesheet: Jak sama nazwa wskazuje, szablony te pozwalają użytkownikom rejestrować ich codzienne godziny pracy i działania. Są one przydatne do znajdowania nieefektywności w produktywności i dostrajania wzorców pracy w celu zwiększenia wydajności. Tygodniowe szablony Timesheet: Oferują one bardziej całościowy przegląd pracy wykonanej w danym tygodniu. Członkowie zespołu mogą rejestrować swoje codzienne zadania i kompilować je w jeden spójny timesheet. Może to pomóc menedżerom w cotygodniowej analizie pracy i mapowaniu podróży. Miesięczne szablony kart czasu pracy: Miesięczne szablony kart czasu pracy pozwalają uzyskać szczegółowy wgląd w zadania wykonane w ciągu miesiąca. Jest to korzystne dla liderów zespołów i kierowników projektów, aby zrozumieć obciążenie pracą, postęp projektu i alokację czasu całego zespołu w ciągu miesiąca. Szablony Timesheet dla poszczególnych projektów: Szablony te koncentrują się na poszczególnych projektach, dzieląc alokację czasu dla każdego zadania w projekcie. Zarówno kierownicy projektów, jak i członkowie zespołu mogą korzystać z takich szablonów do śledzenia harmonogramów projektów, zarządzania kosztami, zarządzania pracownikami i ogólnego postępu projektu. Szablony ewidencji czasu pracy dla poszczególnych klientów: Konsultanci i freelancerzy często korzystają z szablonów ewidencji czasu pracy dla poszczególnych klientów, aby śledzić czas pracy dla każdego z nich. Ten rodzaj szablonu jest przydatny do dokładnego rozliczania klientów i śledzenia godzin przepracowanych nad każdym projektem dla klienta. Szablony kart czasu pracy pracowników: Szablony te służą do śledzenia godzin pracy każdego pracownika, w tym nadgodzin i zwolnień lekarskich. Jest to korzystne dla celów kadrowych, takich jak lista płac i zarządzanie nieobecnościami. Szablony arkuszy czasu pracy dla wykonawców: Szablony arkuszy czasu pracy dla wykonawców są zwykle używane przez pracowników zewnętrznych lub freelancerów do rejestrowania godzin pracy dla swoich klientów lub organizacji, z którymi zawarli umowę. Takie szablony ułatwiają nadzorowanie pracy wykonywanej przez wykonawców i zapewnienie dokładnych płatności. Szablony kart czasu pracy skoncentrowane na zadaniach: Zamiast koncentrować się wyłącznie na przepracowanych godzinach, te karty czasu pracy koncentrują się na zadaniach wykonanych w ciągu tych godzin. Zapewniają one bardziej szczegółowe spojrzenie na produktywność i mogą ujawnić obszary wymagające poprawy.

Jak stworzyć timesheet

Zdecyduj się na format: Wybierz, czy chcesz ogólny tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny czy oparty na projektach szablon timesheet. Zdefiniuj kategorie: Uwzględnij kategorie w karcie czasu pracy, takie jak daty, zadania, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz łączną liczbę przepracowanych godzin. Dodaj specjalne sekcje: Nie zapomnij dodać sekcji dotyczących przerw, nadgodzin oraz dni urlopu lub choroby. Automatyzuj obliczenia: Jeśli korzystasz z narzędzia cyfrowego, skonfiguruj automatyczne obliczenia przepracowanych godzin i nadgodzin. Przypisanie odpowiedzialności: Wyjaśnij, kto jest odpowiedzialny za wypełnienie i przesłanie karty czasu pracy. Sprawdź: Przetestuj swoją kartę czasu pracy, aby upewnić się, że jest łatwa do wypełnienia i spełnia wszystkie wymagania. Przeszkolenie zespołu: Poinformuj swój zespół, jak prawidłowo korzystać z karty czasu pracy. Wdrożenie: Wdrożenie karty czasu pracy do użytku i upewnienie się, że istnieje jasny proces śledzenia czasu, przesyłania i zatwierdzania. Monitorowanie: Śledź, jak dobrze działa timesheet i w razie potrzeby wprowadzaj poprawki. Optymalizacja: Regularnie przeglądaj i aktualizuj timesheet zgodnie z opiniami i zmieniającymi się potrzebami.

Jak korzystać z ewidencji czasu pracy w ClickUp

Efektywne zarządzanie godzinami pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia produktywności i uniknięcia niepotrzebnych nadgodzin. Korzystanie z łatwo dostępnego narzędzia, takiego jak ClickUp, do tworzenia kart czasu pracy znacznie usprawnia ten proces. Oto przewodnik krok po kroku, jak utworzyć timesheet w ClickUp, który pomoże Ci efektywnie śledzić czas pracy Twojego zespołu.

Zacznij od kliknięcia "Więcej" na pasku bocznym. Wybierz "Timesheets". (Opcjonalnie) Kliknij ikonę pinezki obok "Timesheets", aby mieć ją pod ręką na pasku bocznym. Użyj nagłówka strony "Timesheets", aby dostosować swój timesheet do własnych potrzeb. Przejdź do zakładki "Mój timesheet" i kliknij ikonę "Ustawienia", aby zmodyfikować swój timesheet. Ustaw swój tygodniowy lub dzienny limit, wybierając opcję "Mój limit". Możesz edytować zakres dat, aby określić okres, który ma obejmować Twój timesheet. Przefiltruj swój timesheet na podstawie opcji "Billing", "Tag" lub "Tracked time". Organizuj sposób wyświetlania karty czasu pracy za pomocą zakładek "Według zadań" lub "Wszystkie wpisy". Użyj zakładek widoku w prawej górnej części ekranu, aby wyświetlić kartę czasu pracy w kategoriach zadań lub poszczególnych wpisów czasu. Wypróbuj ClickUp Timesheets ## Zacznij zarządzać pracownikami za pomocą szablonów Timesheet

Podczas gdy każdy z tych szablonów ma kilka kluczowych funkcji i sprawi, że czas twojego zespołu wróci na właściwe tory, nie wszystkie szablony arkuszy czasu pracy mają taką samą moc, a niektóre z nich gwarantują, że twoje strategie zarządzania czasem pójdą jeszcze dalej. Które szablony warto wybrać?

Te dołączone do dynamicznej platformy produktywności są wystarczająco silne, aby scentralizować całą pracę w różnych aplikacjach w jednym centrum współpracy.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Z ponad 15 unikalnych wyświetleń bogaty zestaw śledzenie czasu funkcje i setki szablonów dla każdego przypadku użycia, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić czas i zachować intencjonalność w każdej sekundzie dnia.

Nawet na jego Plan Free Forever clickUp jest wyposażony we wszystkie funkcje potrzebne do podniesienia produktywności na nowy poziom i integruje się z ponad 1000 innych narzędzi pracy aby jeszcze bardziej usprawnić procesy.