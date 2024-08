10 najlepszych alternatyw i konkurentów Hubstaff 2024

Z liczbą wskazówek, narzędzi i technik oszczędzających czas w naszym zasięgu, śledzenie czasu nie jest już wymówką. 😳

Twój kalendarz może być nawet zablokowany co do sekundy!

Mimo to, trudno jest wiedzieć, gdzie podział się nasz czas w ciągu dnia, a czasami znalezienie dowodu pracy na każdą minutę spędzoną na zegarze jest po prostu niemożliwe! Rozumiemy to. 🫶🏼 Zarządzanie czasem oprogramowanie takie jak Hubstaff ma na celu rozwiązanie tego problemu.

Dzięki funkcjom nadzorować pracowników , śledzenie czasu pracy na różnych urządzeniach i automatyzacja procesów związanych z kartami czasu pracy, Hubstaff brzmi jak spełnienie marzeń każdego menedżera! Ale w rzeczywistości tak nie jest. 🫠

Niezależnie od tego, czy zmagasz się z Hubstaff w tej chwili, czy też zastanawiasz się, czy jest to odpowiednie narzędzie dla Ciebie, jesteś we właściwym miejscu! Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o Hubstaff przed zakupem, a także 10 jego najlepszych alternatyw.

Czym jest Hubstaff?

Śledzenie czasu w Hubstaff Hubstaff to śledzenie czasu projektu oprogramowanie pomagające zespołom zarządzać siłą roboczą poprzez funkcje oparte na czasie, w tym raportowanie, śledzenie GPS, karty czasu pracy i fakturowanie. Pięć różnych produktów składa się na całą ofertę Hubstaff platforma do zarządzania pracownikami :

Hubstaff Time do podstawowego śledzenia czasu i raportowania

do podstawowego śledzenia czasu i raportowania Hubstaff Desk dla kart czasu pracy, dowodów pracy i śledzenia URL

dla kart czasu pracy, dowodów pracy i śledzenia URL Hubstaff Field dlazarządzanie zespołem w lokalizacji

dlazarządzanie zespołem w lokalizacji Hubstaff Tasks do ogólnego zarządzania projektami

do ogólnego zarządzania projektami Hubstaff Talent do przyciągania pracowników zdalnych

Każdy produkt ma oddzielny plan cenowy. I choć ich przypadki użycia różnią się nieznacznie, wszystkie są wspierane przez te same cztery filary: śledzenie czasu, monitorowanie pracowników zarządzanie pracownikami i zarządzanie projektami - ale pierwsze trzy kategorie to te, w których Hubstaff naprawdę błyszczy. W tych czterech kategoriach znajduje się mnóstwo funkcji. Niektóre z najpopularniejszych to:

Śledzenie czasu na różnych urządzeniach

Automatyzacja kart czasu pracy online

Raportowanie i wgląd w czas pracy

Monitorowanie URL pracowników, aktywności, zrzutów ekranu i aplikacji

Narzędzia do planowania i zwiększania wydajności pracowników

Śledzenie GPS

Śledzenie listy płac i faktur Zanim jednak zaczniesz wprowadzać kartę firmy do strony rozliczeniowej Hubstaff. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę jej limity i wyzwania.

Uwielbiamy zwiększać wydajność tak samo, jak każda inna osoba, ale jakim kosztem? Należy pamiętać, że produkt taki jak Hubstaff - który może wykonywać zrzuty ekranu monitorów pracowników co 10 minut, ujawniać historię wyszukiwania i śledzić aktywność myszy - może wywołać niepokój u niektórych członków.

Tego rodzaju dane dotyczące czasu mogą być świetne do znajdowania luk w wydajności i wprowadzania pozytywnych zmian w celu ich wypełnienia, ale istnieją inne sposoby monitorowania czasu w ciągu dnia, które po prostu nie wywołują atmosfery Wielkiego Brata.

Co więcej, Hubstaff nie posiada kluczowych funkcji zarządzania projektami, w tym kilku kluczowych widoków cyklu pracy, możliwości współpracy, narzędzi do burzy mózgów, edytora dokumentów i innych.

Nie wspominając już o tym, że jest drogi! Jeśli jesteś w zespole składającym się z więcej niż dwóch osób, będziesz zmuszony do skorzystania z planu Time Pro Hubstaff, zaczynającego się od $8,33 za użytkownika miesięcznie.

Na szczęście nie musisz się na to godzić! Możesz pokonać każdą przeszkodę Hubstaff, inwestując swój czas w jedną z jego najlepszych alternatyw 🙂

10 najlepszych alternatyw Hubstaff do wypróbowania już teraz

O wiele więcej składa się na prawidłowy zarządzanie projektami w czasie niż tylko śledzenie czasu pracownika. To, co robisz z tymi informacjami, robi różnicę. Zamiast monitorować każdy ich ruch, zainwestuj swój czas i energię w alternatywę Hubstaff, która może zrobić więcej z czasem, który śledzisz!

Łatwe śledzenie czasu i połączenie dzienników z zadaniami lub podzadaniami

ClickUp jest jedyną platformą wydajności typu "wszystko w jednym" stworzoną dla Teams z różnych branż, aby skonsolidować ich pracę w jedną dynamiczną całość baza wiedzy . Jego bogaty zestaw funkcji oszczędzających czas został zaprojektowany w celu usprawnić procesy , dostosować Teams do celów i pozostać na dobrej drodze, w tym konfigurowalne Pulpity , globalny timer i ponad 15 wysoce wizualnych widoków cyklu pracy do zarządzania wydajnością pod każdym kątem.

Niezależnie od tego, czy zmieniasz priorytety swoich codziennych zadań, dostosowujesz oś czasu projektu clickUp sprawia, że wszystko to odbywa się z łatwością i wydajnością.

ClickUp najlepsze funkcje

Notatki, etykiety i etykiety dla kontekstu w każdym wpisie czasu oraz zaawansowane filtrowanie i sortowanie

Ponad 15 unikalnych widoków, w tymWidok obciążenia pracą do dystrybucji zadań wśród zespołu

Elastycznośćśledzenie czasu w projekcie uruchamianie i zatrzymywanie czasu z dowolnego urządzenia, zadania lub okna

Konfigurowalne karty czasu pracy umożliwiające dogłębną analizę wydajności zespołu

Automatyzacja formuł do dokładnego obliczania rozliczanego czasu pracy

Raportowanie na wysokim poziomie, które może grupować wpisy wedługszacowany czas,data i godzina, płatne lub nie płatne i inne

Szablon: Użyj gotowego szablonu ClickUpśledzenie czasu szablony i nie tylko!

Limity ClickUp

Nauka bogatego zestawu funkcji ClickUp może być okresem dostosowawczym

Niektóre widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 USD miesięcznie za użytkownika

: 5 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Business Plus : 19 USD miesięcznie za użytkownika

: 19 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,510+ recenzji)

: 4.7/5 (5,510+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,510+ recenzji)

2. nTask

przez nTask nTask to zadanie oparte na współpracy i oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga Teams zarządzać projektami, zadaniami, zasobami, komunikacją i nie tylko. Zapewnia dostawcom możliwość kontrolowania obciążenia pracą dzięki zaawansowanym zadaniom narzędzia organizacyjne jak niestandardowe listy i listy kontrolne.

narzędzie nTask do automatycznego śledzenia czasu działa w tle. Po zatrzymaniu timera system rejestruje minuty/godziny.

Właściciele obszaru roboczego i administratorzy mogą zobaczyć, ile godzin członkowie zespołu poświęcili na zakończenie zadania. Poszczególne godziny przepracowane nad zadaniem przez konkretny zasób można wyświetlić, klikając strzałkę obok jego nazwy.

Jeśli zapomniałeś zatrzymać timer, nie martw się! Właściciele zadań i projektów, administratorzy obszarów roboczych i właściciele obszarów roboczych mają możliwość edytowania i dodawania czasu.

nTask najlepsze funkcje

Dedykowane obszary robocze dla lepszego zarządzania zadaniami

Planowanie zasobów i przydzielanie zadań

Wykresy Gantta i zależności między zadaniami

Ustawienia finansowe w projektach

Limity nTask

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnym trybie

Odpowiednie tylko dla teamów liczących mniej niż 50 członków

Cennik nTask

Premium : Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business : Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Oceny i recenzje nTask

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

3. Clockify

przez Clockify Clockify to oprogramowanie do śledzenia czasu zaprojektowane, aby pomóc Ci zarządzać godzinami pracy i zrobić więcej w krótszym czasie. Jest odpowiednie dla indywidualnych freelancerów, Teams i Business każdej wielkości.

Unikalną funkcją oferowaną przez Clockify jest zmiana czasu rozpoczęcia pracy timera. Na przykład, jeśli zapomnisz uruchomić timer na początku dnia, możesz ręcznie dostosować czas rozpoczęcia pracy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla osób, które nie mają w zwyczaju śledzenia czasu. W wyniku tego nie przepłacasz klientów ani nie pracujesz więcej godzin niż powinieneś!

Najlepsze funkcje Clockify

Aplikacje Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS i Android

Tryb kiosku do rejestrowania i wylogowywania się za pomocą udostępnianego urządzenia

Wykresy i podział aktywności na pulpitach nawigacyjnych

Blokowanie godzin w kalendarzach jednym kliknięciem

Limity Clockify

Teams mogą wymagać szkolenia, aby nauczyć się wszystkich funkcji

Brak przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Ceny Clockify

Podstawowy : 3,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 3,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Standard : 5,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 5,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Pro : 7,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 7,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 11,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Clockify

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4000 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Check out these *alternatywy *_Clockify !

4. Toggl Track

przez Toggl TrackToggl Track to pomocne narzędzie dla freelancerów, którzy chcą być na bieżąco ze swoimi zadaniami. Dzięki możliwości śledzenia czasu spędzonego nad zadaniami, mogą oni łatwo mierzyć i analizować swój cykl pracy. (Co pomaga im podejmować świadome decyzje o tym, na co poświęcić więcej lub mniej czasu!)

W wyniku tego freelancerzy mogą zwiększyć swoją wydajność poprzez tworzenie powtarzalnych szablonów projektów i procesów w oparciu o dane dotyczące ich zadań.

Dzięki wykorzystaniu intuicyjnych pulpitów i raportów, Toggl Track dostarcza łatwy sposób na wizualizację i zrozumienie czasu spędzonego na każdym zadaniu. Pomaga to freelancerom lepiej zarządzać przepływem pracy i maksymalizować ich wydajność, co może mieć bezpośredni wpływ na powodzenie biznesu.

Śledź czas z Integracja Toggl Track i ClickUp !

Toggl Track najlepsze funkcje

ponad 100 integracji z rozszerzeniami do przeglądarek Chrome i Firefox

Raportowanie zbiorcze, szczegółowe i tygodniowe

Historyczne oceny do rozliczenia

Stałe darmowe projekty

Śledzenie Toggl limitów

Członkowie planu Free nie mogą przypinać najczęściej używanych wpisów czasu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Nie nadaje się jakozarządzanie zadaniami narzędzie samo w sobie

Toggl Śledzenie cen

Teams : 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 15 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Toggl Śledzenie ocen i recenzji

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

5. Everhour

przez Everhour Everhour to platforma do śledzenia czasu i zarządzania zasobami, zaprojektowana, aby pomóc Teams pozostać zorganizowanym, łatwiej współpracować i zwiększyć ich ogólną wydajność.

Pełni ona funkcję prostego, intuicyjnego interfejsu do ręcznego śledzenia czasu, przydzielania zasobów do projektów, automatyzacji fakturowania, budżetowania projektów i nie tylko. Korzystając z wszechstronnego pakietu narzędzi Everhour, można usprawnić procesy w organizacji bez utraty widoczności i kontroli.

Innym zastosowaniem funkcji śledzenia czasu Everhour jest wykorzystanie jej do kategoryzowania standardowych rodzajów urlopów. Pomaga to firmom zarządzać siłą roboczą i zapewniać odpowiednią ochronę, gdy pracownicy są nieobecni przez tygodnie lub miesiące. Menedżerowie mogą na przykład wykorzystać te kategorie do oszacowania, ilu pracowników będzie dostępnych każdego miesiąca, co pozwala im lepiej planować projekty i przewidywać obciążenia pracą.

Sprawdź_ Integracja Everhour i ClickUp !

Najlepsze funkcje Everhour

Ustawienia budżetu i koszty pracy

Planowanie a raportowanie postępu zadania

Wykresy podsumowujące

Rejestr czasu pracy i zatwierdzanie czasu pracy

Limity Everhour

Brak zaawansowanych możliwości niestandardowych dla podsumowań czasu w porównaniu z innymi alternatywami Hubstaff na tej liście

Brak kategorii czasu dla ulepszonego śledzenia czasu pracowników

Ceny Everhour

Free

Lite : 5 USD/użytkownik miesięcznie, od 2 użytkowników

: 5 USD/użytkownik miesięcznie, od 2 użytkowników Teams: 8 USD/użytkownika miesięcznie, od 5 użytkowników

Everhour oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. DeskTime

przez DeskTime DeskTime śledzi wydajność pracowników, dzięki czemu menedżerowie, Teams i pracownicy mogą mierzyć swoją wydajność i identyfikować trendy. Platforma gromadzi dane na temat czasu spędzanego na różnych zadaniach i aplikacjach.

Oprogramowanie do śledzenia czasu oferuje również różne narzędzia, które pomagają menedżerom zidentyfikować pozycje, w których pracownicy mogą wprowadzić pozytywne zmiany, aby zachęcić ich do większej wydajności. System punktów motywuje pracowników do utrzymania wydajności, a śledzenie zdrowia i dobrego samopoczucia zachęca do zdrowszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Najlepsze funkcje DeskTime

Śledzenie URL i aplikacji

Timer Pomodoro

Planowanie zmian

Niestandardowe raportowanie

Ograniczenia DeskTime

Nieodpowiednie dla Teams wykonujących zadania z dala od ekranu

Ograniczone podstawowe funkcje w planie Free

Ceny DeskTime

Lite : Free tylko dla 1 użytkownika

: Free tylko dla 1 użytkownika Pro : 6,42 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 6,42 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium : $9.17/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: $9.17/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 18,33 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

DeskTime oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

7. Harvest

przez HarvestHarvest to narzędzie do śledzenia czasu pracy które pomaga firmom i Teamsom kontrolować godziny pracy, projekty i budżety. Dzięki Harvest użytkownicy mogą łatwo śledzić godziny spędzone na zadaniach, przeglądać karty czasu pracy w czasie rzeczywistym, z łatwością generować faktury i efektywniej zarządzać wydatkami.

Użytkownicy mają możliwość śledzenia czasu z poziomu przeglądarki, pulpitu lub telefonu komórkowego. Pozwala to pracownikom na dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na różnych zadaniach, nawet gdy są poza biurem. Może to pomóc w identyfikacji nieefektywności i obszarów, w których czas jest marnowany, umożliwiając menedżerom optymalizację harmonogramów.

Najlepsze funkcje Harvest

Raportowanie obciążenia, aby zrozumieć obciążenie pracą Teams

Integracje PayPal i Stripe do opłacania faktur online

Niestandardowe przypomnienia o czasie dla spójnego śledzenia czasu pracy

Czas ipulpity projektów Harvest limits

Brak funkcji wsadowego przypisywania czasu dla pracodawców pracujących z wieloma freelancerami

Free Plan zawiera tylko jedną licencję i dwa projekty (Sprawdź te alternatywy Harvest)

Ceny Harvest

Free : 1 licencja, 2 projekty

: 1 licencja, 2 projekty Pro: 10,80 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Harvest

Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

8. Time Doctor

przez Time Doctor Business, Teams i osoby prywatne mogą śledzić i optymalizować swoje cykle pracy dzięki Time Doctor, dedykowanemu oprogramowaniu do śledzenia czasu. Użytkownicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swoich codziennych działań w oparciu o szczegółowy wgląd w to, jak spędzają czas.

Dzięki Time Doctor użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe alerty, dzielić projekty na zadania i podzadania, kategoryzować zadania, ustawić limity czasowe dla działań, analizować poziomy wydajności za pomocą szczegółowych raportów i nie tylko. Zaawansowane funkcje Time Doctor pozwalają firmom zwiększyć efektywność, ograniczyć marnotrawstwo i zwiększyć wydajność.

Sprawdź_ Integracja ClickUp i Time Doctor !

Najlepsze funkcje Time Doctor

Widżet Work-life Balance do monitorowania śledzenia czasu i obciążenia pracą pracowników

Zrzuty ekranu, nagrania ekranu i poziomy aktywności

Dostęp do logowania klienta

Śledzenie czasu w trybie offline

Limity Time Doctor

Monitorowanie ekranu może przechwytywać dane osobowe podczas losowego wykonywania zrzutów ekranu

Brak natywnych narzędzi do zarządzania projektami w porównaniu do innych alternatyw Hubstaff na tej liście

Ceny Time Doctor

Podstawowy : $70/użytkownika rocznie

: $70/użytkownika rocznie Standard : $100/użytkownik rocznie

: $100/użytkownik rocznie Premium: $200/użytkownika rocznie

Time Doctor oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

9. Paymo

przez PaymoPaymo to narzędzie do śledzenia czasu, które pozwala firmom śledzić, ile czasu pracownicy spędzają na różnych zadaniach, projektach i klientach. Na przykład zautomatyzowane raporty Paymo zapewniają przegląd aktywności pracowników i rozliczanych godzin w czasie rzeczywistym, umożliwiając menedżerom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów i budżetowanie.

Korzystając z dane zarejestrowanego czasu klienci mogą otrzymywać dokładne faktury, co może skutkować poprawą relacji z klientami i większymi przychodami. Narzędzie do śledzenia czasu pracy Paymo może być również używane do śledzenia zarówno czasu podlegającego, jak i niepodlegającego rozliczeniu, co pozwala Businessowi lepiej zrozumieć swoje koszty i zoptymalizować ceny.

Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie do śledzenia czasu pracy Paymo oferuje zakres funkcji, które mogą pomóc firmom poprawić ich wyniki, zwiększyć wydajność i usprawnić procesy rozliczania i fakturowania.

Najlepsze funkcje Paymo

Widżet na pulpit systemów Mac, Windows i Linux

Ustawienia personalizacji karty czasu pracy

Karty czasu pracy członków zespołu

Szacunki projektów i fakturowanie

Limity Paymo

Brak zaawansowanego zarządzania zadaniami w planie Free

Integracje dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Paymo

Free

Starter : 4,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 4,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Małe Biura : 9,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 20,79 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Paymo

Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

10. Terminowy

przez Terminowy Timely to aplikacja zwiększająca wydajność, najlepsza dla pracowników zdalnych do identyfikowania trendów wydajności w pracy. Została zaprojektowana, aby uprościć sposób, w jaki ludzie organizują swoją pracę i harmonogramy. Dzięki Timely możesz łatwo śledzić swój czas dla dowolnego projektu za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Aplikacja posiada również dodatkowe kluczowe funkcje, takie jak szczegółowe narzędzia do raportowania, budżetowania i śledzenia celów w czasie rzeczywistym. Pozwala to łatwo monitorować ilość czasu poświęcanego na każdy projekt lub zadanie i identyfikować obszary wymagające poprawy w celu zwiększenia wydajności. Ponadto integruje się z popularnymi usługami, takimi jak Kalendarz Google, Quickbooks, Azure i innymi, dzięki czemu zarządzanie projektami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Większość oprogramowania do śledzenia czasu pracowników jest zaprojektowana do monitorowania ich aplikacji i korzystania z komputera. Jeśli posiadasz politykę przeciwdziałania inwigilacji w pracy, to oprogramowanie jest dla Ciebie!

Najlepsze funkcje Timely

Przegląd planu projektu w czasie rzeczywistym, aby zapobiec nadchodzącym wyzwaniom

Śledzenie cyklu pracy w celu monitorowania konkretnych zadań

Automatyczne karty czasu pracy do dokładnych rozliczeń

Śledzenie aktywności zawodowej w tle

Limity czasowe

Problemy z wydajnością AI powodują, że użytkownicy mają więcej pracy z rozwiązywaniem problemów

Dokładność czasu może być kłopotliwa w przypadku zmiany stref czasowych

Terminowe ceny

Start : 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium : 16 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie

: 16 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie Unlimited: 22 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Terminowe oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

4.7/5 (ponad 600 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

Zbuduj zaufanie i zwiększ wydajność dzięki ClickUp

TBH, ta lista tylko zarysowuje powierzchnię najlepszych alternatyw Hubstaff. Ale nie ma potrzeby kontynuowania poszukiwań najlepszego oprogramowania do śledzenia czasu, skoro mamy mistrza. 🏆

ClickUp to jedyne rozwiązanie, które pomoże Ci zaoszczędzić czas, poprawić wydajność i zwiększyć rentowność! Dzięki setkom funkcji oszczędzających czas jest to idealna alternatywa dla Hubstaff dla każdego zespołu.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby zadań, wielu widoków projektów, elastycznego śledzenia czasu i nie tylko, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twoja wydajność nabiera nowego wymiaru. 🏔