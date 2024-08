13 bezpłatnych szablonów oceny ryzyka w Excelu i ClickUp

Narzędzia do oceny ryzyka oszczędzają czas i zasoby kierowników projektów, wyjaśniając potencjalne zagrożenia, zanim zespół przystąpi do pracy.

Badania pokazują, że ponad 60% projektów często przekraczają budżet, spóźniają się lub nie są realizowane zgodnie ze specyfikacją. Stosując skuteczne strategie oceny ryzyka, jesteś lepiej przygotowany do priorytetyzacji zagrożeń i zakłóceń w projekcie. W rezultacie ogólny wskaźnik sukcesu projektu ulegnie poprawie.

Zebraliśmy listę 13 bezpłatnych szablonów oceny ryzyka i przykładów przypadków użycia, aby dopasować je do Twoich potrzeb wymagań projektu lub programu . Niezależnie od tego, czy musisz zająć się zagrożeniami bezpieczeństwa potencjalnego sprzętu, czy udostępnić dokument oceny ryzyka zespołom i interesariuszom - mamy dla Ciebie wszystko!

Co to jest szablon oceny ryzyka?

A szablon oceny ryzyka to zasób umożliwiający wczesną ocenę ryzyka i opracowanie wykonalny plan reagowania . W zależności od rodzaju branży, ogólna ocena ryzyka obejmuje:

Identyfikacja ryzyka

Obszar wpływu

Prawdopodobieństwo

Poziom wpływu

Plany łagodzenia skutków

Ten rodzaj szablonu oceny dzieli ryzyko na różne etapy, często wykorzystując tabele z odstępami do dokumentowania zidentyfikowanych zagrożeń i stron, które są zagrożone. Szablony ryzyka zawierają również narzędzie do oceny prawdopodobieństwa i dotkliwości ryzyka.

13 darmowych szablonów oceny i analizy ryzyka

1. Szablon oceny ryzyka ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Risk Assessment Whiteboard Template, aby zwizualizować swój plan ograniczania ryzyka związanego z projektem

The Szablon tablicy oceny ryzyka ClickUp tworzy wizualny wymiar procesu oceny ryzyka. Pomaga w ocenie ryzyka i kategoryzacji, inspirując zespół do dzielenia się spostrzeżeniami i współpracy w angażującym i wizualnym formacie.

Szablon ten pozwala na:

Ocenić kategorie ryzyka i potencjalne skutki

Analizowanie danych w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów ryzyka

Określenie środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia narażenia na ryzyko

Dzięki funkcjom umożliwiającym rysowanie, pisanie i dodawanie karteczek samoprzylepnych, ten szablon tablicy do zarządzania ryzykiem jest idealny do oceny ryzyka związanego z projektem. Pobierz ten szablon

2. Szablon analizy ryzyka ClickUp

Wykorzystaj wizualne podejście do zarządzania ryzykiem dzięki szablonowi ClickUp Risk Analysis Whiteboard Template

Czasami wizualne podejście do planu zarządzania ryzykiem jest bardziej skuteczne dla zespołów projektowych. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, poniższy szablon Szablon tablicy analizy ryzyka ClickUp jest idealny!

Współpracuj w czasie rzeczywistym, identyfikując potencjalne pułapki, takie jak ograniczenia zasobów w nadchodzącym projekcie i burza mózgów rozwiązań . Łatwo łącz zadania, dokumenty, obrazy i inne pliki z tego szablonu, zapewniając zespołowi kontekst potrzebny do szybkiego przejścia od pomysłu do realizacji.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Identyfikować i oceniać wszelkie potencjalne zagrożenia związane z projektem.

Określić prawdopodobieństwo i wpływ zdarzenia ryzyka.

Opracować plan ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka.

Wizualizować proces analizy ryzyka i śledzić postęp działań związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Ten szablon zarządzania ryzykiem wyposaża kierowników projektów w narzędzia do zrozumienia kategorii ryzyka, śledzenia statusu ryzyka i dokumentowania rzeczywistych opisów ryzyka. Pobierz ten szablon

3. Szablon matrycy ryzyka wartości ClickUp

Oceniaj ryzyko i twórz oceny ryzyka za pomocą widoku listy ClickUp

Techniczny i skuteczny sposób na zrozumienie, co nadać priorytet w swoim modelu biznesowym i listy nowych pomysłów jest zrozumienie wartości tych funkcji i stopnia ryzyka związanego z ich wdrożeniem. Szablon matrycy ryzyka wartości ClickUp pomaga przejść przez matrycę ryzyka dla każdego możliwego ryzyka, które może wystąpić. To świetny sposób na ćwiczenie proaktywności zarządzanie ryzykiem . A ponieważ jest to prosty szablon, można łatwo przejść przez proces i szybko wypełnić matrycę ryzyka wartości.

Oto jak można wykorzystać ten szablon oceny ryzyka:

Utwórz zadanie dla każdego pomysłu Wprowadź lub wybierz osobę odpowiedzialną za realizację pomysłu lub planu Załącz plik zawierający wszystkie informacje (np. badania,analiza kosztówitp.) na temat pomysłu/nowej funkcji Określ, czy pomysł/nowa funkcja jest przeznaczona dla klientów, administratorów, pracowników czy ogólnie dla firmy Pobierz ten szablon ### 4. Szablon matrycy decyzyjnej siatki założeń ClickUp

Burza mózgów pomysłów na tablicy ClickUp w celu identyfikacji zagrożeń

Siatka założeń pomaga zidentyfikować różne założenia modelu biznesowego. Siatka przedstawia te założenia na dwóch oddzielnych osiach:

Założenia o niskim wpływie z niewielką ilością dostępnych informacji Założenia o dużym wpływie z niewielką ilością dostępnych informacji

Wizualizacja tych założeń pomaga ograniczać ryzyko, podejmować decyzje i przezwyciężać niepewność. W tym celu należy Szablon siatki założeń ClickUp jest również rodzajem narzędzia do podejmowania decyzji.

Możesz łatwo określić, co reprezentują duże pola, sprawdzając Legendę. Każde pole ma odpowiedni kolor z dodatkowym znaczeniem.

Żółty = Pewne, Wysokie ryzyko

Czerwony = niepewne, wysokie ryzyko

Zielony = pewne, niskie ryzyko

Szary = niepewne, niskie ryzyko Pobierz ten szablon

5. ClickUp Szablon rejestru ryzyka

Wyświetl odpowiedzi z formularza oceny ryzyka według priorytetu w widoku tablicy ClickUp

Jedną z najważniejszych części zarządzania ryzykiem jest strategiczne działanie w celu rozwiązania wszelkich potencjalnych kwestii, które mogą wystąpić podczas zarządzania konkretnym projektem.

Dzięki temu szablonowi można udokumentować ryzyko i działania w celu zarządzania każdym z nich. Pomaga on również śledzić potencjalne zagrożenia i wdrażać środki zapobiegawcze, zanim do nich dojdzie. Szablon Szablon rejestru ryzyka ClickUp jest niezbędny do skutecznego zarządzania ryzykiem zidentyfikowanym i zarejestrowanym w rejestrze wraz z działaniami, które należy podjąć w odpowiedzi na ryzyko.

Odpowiedzi powinny być regularnie weryfikowane w celu monitorowania postępów. Ten szablon oceny ryzyka oferuje szereg korzyści, w tym:

Gromadzenie potencjalnych zagrożeń i przygotowywanie dla nich odpowiednich działań

Przypisanie bezpośrednich członków zespołu do monitorowania iustalania priorytetów zadań Kategoryzacja ryzyka według typu (*Reakcja na ryzyko, Status ryzyka i Poziom ryzyka) Pobierz ten szablon ### 6. ClickUp Pi Szablon planowania ryzyka

Dostosuj własny szablon oceny ryzyka z tablicy ClickUp Whiteboard

Szablon do planowania pi firmy ClickUp pomaga uzyskać doskonały przegląd procesu planowania PI dzięki ramkom prowadzącym krok po kroku przez cały proces oceny ryzyka.

Szablon daje jasny obraz zaległości członków zespołu, w tym wydajności, obciążenia pracą i ryzyka. Należy pamiętać, że liczba karteczek samoprzylepnych zawierających zidentyfikowane zagrożenia może się zmniejszać lub zwiększać w miarę podejmowania przez zespół decyzji o metodach ich łagodzenia w trakcie procesu planowania.

Szablon planowania PI jest podzielony na cztery główne tablice, aby zorganizować wydarzenie planowania PI:

Tablica zespołów : Zawiera iteracje, zadania i cele dla każdego konkretnego zespołu

: Zawiera iteracje, zadania i cele dla każdego konkretnego zespołu Tablica programu : Zawiera funkcje, zależności i kamienie milowe

: Zawiera funkcje, zależności i kamienie milowe Agenda Board : Zawiera harmonogram, agendę i prezentera

: Zawiera harmonogram, agendę i prezentera TablicaROAM: Zawiera ryzyka i przeszkody związane z programem Pobierz ten szablon ### 7. Szablon analizy bezpieczeństwa pracy ClickUp

Stwórz plan działania w celu zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w ClickUp

W miejscach pracy należy przeprowadzić analizę bezpieczeństwa pracy, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą spowodować poważne obrażenia, takie jak narażenie na niebezpieczeństwo, niebezpieczne substancje i zmiany procedur.

Analiza Szablon analizy bezpieczeństwa pracy ClickUp organizuje kluczowe informacje dostępne dla wszystkich pracowników w jednym widoku, w tym

Nazwa zakładu

Adres lokalizacji

Typ zadania

Poziom ryzyka

Możliwe ryzyko/zagrożenie

Środki zaradcze/dział

Sprzęt ochronny

Dodatkowe uwagi

Pliki PDF przedstawiające właściwe kroki Pobierz ten szablon ### 8. ExcelHub Szablon oceny ryzyka w programie Excel

przez SafetyRisk Jest to podstawowy szablon oceny ryzyka w programie Excel zaprojektowany, aby pomóc w podjęciu początkowych kroków w celu standaryzacji procesów. Można łatwo określić dane, które należy zebrać z obszarów biznesowych, nakreślić sugerowane opcje reakcji i zdefiniować kluczowe terminy.

Niezależnie od zdarzeń ryzyka, konfiguracji i parametrów oceny, szablon oceny ryzyka w programie Excel może pomóc w zarządzaniu ryzykiem przed jego wystąpieniem. Pobierz ten szablon

9. Szablon formularza oceny ryzyka księgowego w Excelu od WPS

przez Szablon WPS Dokładna ocena ryzyka w finansach i księgowości jest niezbędna i może mieć wpływ na finanse osobiste lub biznesowe. Ten profesjonalnie zbudowany szablon podstawowego formularza oceny ryzyka zapewnia cenny wgląd w poziom ryzyka księgowego.

Pomaga również podać wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące wymagania dotyczące produktu biznesowego . Ponadto, dokładne kalkulowanie kosztów zakupionych produktów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że firma nie poniesie niepotrzebnych strat. Pobierz ten szablon

10. Szablon matrycy ryzyka Excel autorstwa ProjectManager

przez ProjectManager Darmowy szablon macierzy ryzyka z Excela bierze pod uwagę każde potencjalne zagrożenie i określa jego wpływ i zakres, jaki może mieć na konkretny projekt. Szablon ten pomaga stworzyć proces zarządzania ryzykiem w celu wyróżnienia i skorygowania kwestii, zanim staną się one poważnymi problemami.

Służy on również jako narzędzie komunikacji, pozwalające członkom zespołu poznać zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. Dzięki temu każdy może powiadomić innych, jeśli dana kwestia stanie się znana i gdzie znajduje się na skali priorytetów. Pobierz ten szablon Bonus: RAID templates dla zarządzania ryzykiem!

11. Szablon oceny ryzyka IT w programie Excel autorstwa ProjectManager

przez ProjectManager Liczba zagrożeń dla środowiska IT jest ogromna, w tym awaria oprogramowania lub sprzętu, wirusy, złośliwe oprogramowanie, oszustwa, tempo i phishing.

Istnieją również błędy ludzkie, a także złośliwe zagrożenia związane z oszustwami, hakerami, naruszeniami bezpieczeństwa i atakami typu "odmowa usługi". Klęski żywiołowe, takie jak pożary i powodzie, również mogą uszkodzić system informatyczny zawierający cenne dane.

Dzięki szablonowi Oceny Ryzyka IT Excel od ProjectManager możesz wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Liczbę sprzętu i personelu potrzebnego do kontynuowania pracy

Czas potrzebny do przywrócenia danych lub funkcjonalności systemu

Potrzeby związane z systemem i danymi Pobierz ten szablon ### 12. Szablon planu analizy i zarządzania ryzykiem w programie Excel

przez ExcelHub Identyfikacja ryzyka to tylko jeden z etapów procesu oceny ryzyka. Kolejne etapy obejmują inne działania, takie jak strategia ryzyka, monitorowanie i finansowanie.

Szablon Excel Management pomaga określić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i jego potencjalny wpływ poprzez analizę ryzyka. Pomaga również zrozumieć wydajność i jakość projektu. W rezultacie można łatwo wdrożyć odpowiednią reakcję i ograniczenie ryzyka. Pobierz ten szablon

13. Szablon Excel Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa od Template.net

przez Template.net Szablon Zagrożenia BHP Excel od Template.net jest niezbędnym narzędziem dla organizacji zaangażowanych w utrzymanie bezpiecznego i zgodnego z przepisami miejsca pracy. Zaprojektowany w celu ułatwienia identyfikacji, oceny i zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, szablon ten zapewnia ustrukturyzowane podejście do dokumentacji zagrożeń i środków kontroli.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi szablon umożliwia łatwe wprowadzanie i śledzenie potencjalnych zagrożeń w różnych środowiskach pracy. Kluczowe funkcje obejmują sekcje opisu zagrożeń, oceny ryzyka, środków kontroli i odpowiedzialnego personelu. Szablon obsługuje również priorytetyzację zagrożeń, zapewniając szybkie reagowanie na zagrożenia wysokiego ryzyka w celu ograniczenia potencjalnych wypadków i obrażeń.

To kompleksowe narzędzie jest idealne dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, kierowników i zespołów ds. zgodności, zapewniając im niezawodną metodę systematycznego dokumentowania zagrożeń. Korzystając z tego szablonu, organizacje mogą zapewnić, że spełniają wymogi prawne i utrzymują proaktywną postawę wobec zdrowia i bezpieczeństwa.

Format Excel zapewnia kompatybilność i łatwość użytkowania, umożliwiając dostosowanie do konkretnych potrzeb organizacyjnych. Dzięki szablonowi Zagrożenia BHP Excel, Template.net umożliwia firmom tworzenie bezpieczniejszego środowiska pracy, poprawę samopoczucia pracowników i wspieranie kultury świadomości bezpieczeństwa. Pobierz ten szablon

Co składa się na dobry szablon oceny ryzyka?

Dobry szablon oceny ryzyka jest łatwy do aktualizacji, zapewnia spójność przyszłych prac i upraszcza proces tworzenia. Jeśli Twoja firma ma określone kryteria oceny ryzyka, użycie szablonu zapewni, że wszyscy będą mieli te same informacje, aby podjąć właściwe ryzyko i środki kontroli. Oto cztery kluczowe procesy, które obejmuje szablon oceny ryzyka:

Identyfikacja ryzyka

Proces ten wymaga poświęcenia i kreatywności, ponieważ koncentruje się na podkreślaniu potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić i wpłynąć na wskaźniki projektu. Istnieje kilka metod identyfikacji potencjalnych zagrożeń w organizacji. Zespół projektowy może przeprowadzić burzę mózgów i przekształcić wyniki w listę kontrolną ryzyka.

Analiza ryzyka

Wykracza to poza zdolność do identyfikowania potencjalnych zagrożeń i określa krytyczność ryzyka. W tym miejscu przypisuje się zarówno wartości jakościowe, jak i ilościowe do możliwych zagrożeń oraz analizuje potencjał i strategie ich minimalizacji. Analiza ryzyka pomaga zrozumieć prawdopodobieństwo jego wystąpienia i potencjalny wpływ. W ten sposób można wdrożyć odpowiednie środki łagodzące i reakcje.

Reakcja na ryzyko i łagodzenie jego skutków

Łagodzenie ryzyka pomaga zaprojektować i wdrożyć strategie mające na celu ograniczenie występowania i wpływu ryzyka. Podstawowym celem jest maksymalne zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Kontrola ryzyka

Monitorowanie i kontrola ryzyka są również częścią szablonu oceny. Pomagają one zapewnić, że plany są realizowane prawidłowo. W rezultacie szablon powinien wykorzystywać funkcję monitorowania i kontroli ryzyka, aby zagwarantować, że ocena i strategie ograniczania ryzyka są skuteczne.

Opracowanie skutecznego planu oceny ryzyka

Bez przeprowadzenia oceny ryzyka na początkowych etapach projektu, nie będziesz mieć zaawansowanego przygotowania potrzebnego do ustalenia priorytetów kontroli bezpieczeństwa.

Daj swojemu zespołowi możliwość wyprzedzenia potencjalnych zagrożeń dzięki najlepszym narzędziom do oceny ryzyka i platformie produktywności, takiej jak ClickUp.

ClickUp ułatwia planowanie, zarządzanie i raportowanie projektów z dowolnego miejsca. Uzyskaj widoczność projektu w czasie rzeczywistym i raportuj kluczowe wskaźniki za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy i pulpitów nawigacyjnych, aby Twój zespół był na bieżąco informowany i połączony! Wypróbuj ClickUp